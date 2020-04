Chile. Familiares de ancianos contagiados en hogar de Ñuñoa acusan desinformación por el brote de COVID-19

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​11 de abril de 2020

Esto, res­pec­to a los 18 adul­tos mayo­res y seis fun­cio­na­rios con­ta­gia­dos en el «Hogar Ita­liano» de Ñuñoa, quie­nes se habrían expues­to al coro­na­vi­rus por una fun­cio­na­ria con­ta­gia­da que incum­plió la cua­ren­te­na.

Los fami­lia­res de los adul­tos mayo­res resi­den­tes del “Hogar Ita­liano” de Ñuñoa, don­de se detec­tó ano­che un bro­te de COVID-19, acu­sa­ron fal­ta de infor­ma­ción res­pec­to de la situa­ción que se desa­rro­lló en dicho cen­tro.

Según lo infor­ma­do por las auto­ri­da­des de la comu­na, hay dos muer­tos y 24 con­ta­gia­dos, entre ellos seis fun­cio­na­rios del recin­to, hecho que se habría ori­gi­na­do el 6 de abril con la detec­ción del pri­mer caso, de acuer­do con nue­va infor­ma­ción entre­ga­da.

Una fami­liar de uno de los ancia­nos que están en el hogar, iden­ti­fi­ca­da como Caro­li­na, expli­có a la pren­sa apos­ta­da en el lugar, que “nos lle­gó la infor­ma­ción ayer de los con­ta­gia­dos, no cuán­tos, pero no nos infor­ma­ron de los muer­tos, no tenía­mos idea, de hecho nos ente­ra­mos por la pren­sa“.

“No sé el pro­to­co­lo que tie­ne el hogar, la ver­dad que debie­ron haber­nos infor­ma­do de qué es lo que esta­ba pasan­do más en deta­lle”, recal­có. “No sé si avi­sa­ron a las auto­ri­da­des per­ti­nen­tes, la ver­dad es que des­co­noz­co esa infor­ma­ción”, agre­gó la fami­liar.

Sobre cómo se ori­gi­nó el bro­te en el Hogar Ita­liano, la fami­liar se remi­tió a decir que “creo que sé lo mis­mo que uste­des, que una seño­ra nece­si­ta­ba ayu­da y esa ayu­dan­te, esa tra­ba­ja­do­ra que la asis­tía, tenía a sus fami­lia­res con coro­na­vi­rus y vino a tra­ba­jar igual, no tomó las pre­cau­cio­nes y con­ta­gió a todo el mun­do“.

Al res­pec­to, la con­ce­ja­la de Ñuñoa, Patri­cia Hidal­go, acu­só que den­tro del hogar hubie­ron “pro­to­co­los que cla­ra­men­te falla­ron”, argu­men­tan­do que los adul­tos mayo­res del hogar fue­ron expues­tos sin el res­guar­do de las auto­ri­da­des.

En este sen­ti­do, la con­ce­ja­la des­ta­ca que en la comu­na exis­ten más de 50 resi­den­cias de adul­tos mayo­res. “¿Cómo es posi­ble que no hayan sido moni­to­rea­das? ¿Cómo es posi­ble que no se les haya esta­do hacien­do un segui­mien­to?”, se pre­gun­ta Hidal­go, afir­man­do que “resul­ta inad­mi­si­ble tan­ta negli­gen­cia de par­te de las auto­ri­da­des”.

Lo que suce­dió en el Hogar Ita­liano de Ñuñoa es de extre­ma gra­ve­dad, a todas luces falla­ron pro­to­co­los y no se está rea­li­zan­do el segui­mien­to ni el debi­do acom­pa­ña­mien­to a estas resi­den­cias, un actuar negli­gen­te que hoy expo­ne a todas esas per­so­nas que vivían y tra­ba­ja­ban allí pic​.twit​ter​.com/​A​B​d​P​L​D​H​Xld — Patri­cia Hidal­go (@patyxnunoa) April 11, 2020

El Des­con­cier­to*