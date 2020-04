Si estamos enfrentando con éxito la Covid-19 es por la obra de la Revolución

Cuba, Yai­ma Puig Mene­ses, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 11 de abril del 2020

«Cada acción de nues­tros médi­cos, de nues­tros cien­tí­fi­cos, de nues­tro

pue­blo… para enfren­tar la epi­de­mia, para espan­tar la muer­te, es un

monu­men­to a Fidel, a su visio­na­ria obra huma­ni­ta­ria y a su fe mar­tia­na

en que lo mejor del ser humano pre­va­le­ce cuan­do se alien­ta, se reco­no­ce y

esti­mu­la».

Así refle­xio­nó este vier­nes el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, Miguel

Díaz-Canel Ber­mú­dez, al inter­cam­biar, a tra­vés de video­con­fe­ren­cia, con

las máxi­mas auto­ri­da­des de las pro­vin­cias y del muni­ci­pio espe­cial Isla

de la Juven­tud, en una pro­fun­da jor­na­da de tra­ba­jo, en la cual se

ana­li­za­ron esen­cias fun­da­men­ta­les para con­ti­nuar enfren­tan­do en el país

el esce­na­rio impues­to por la covid-19.

«Si hoy hemos podi­do enfren­tar todas estas cosas es por la obra de la

Revo­lu­ción», acen­tuó el Jefe de Esta­do, al enca­be­zar la reunión jun­to

al pri­mer minis­tro, Manuel Marre­ro Cruz. «Ese sis­te­ma de Salud, ese

sis­te­ma de cien­cia, ese pue­blo orga­ni­za­do, esas medi­das que pode­mos

tomar con­tan­do con todos y movi­li­zan­do a todos, y que todos este­mos

tra­ba­jan­do por lo mis­mo, se pue­de hacer en una Revo­lu­ción como esta,

fun­da­da por Fidel, por la gene­ra­ción his­tó­ri­ca, con­du­ci­da en estos

momen­tos por el Gene­ral de Ejér­ci­to Raúl Cas­tro Ruz», valo­ró el

man­da­ta­rio.

«Somos un pue­blo aco­sa­do por un impe­rio, que mul­ti­pli­ca su inge­nio y

sus ener­gías para enfren­tar­se a una epi­de­mia glo­bal y com­par­tir fuer­zas y

expe­rien­cias con otras nacio­nes (…) noso­tros, los blo­quea­dos, una

nación peque­ña, miren a qué dedi­ca­mos nues­tros esfuer­zos y dón­de está

nues­tro pen­sa­mien­to, el cora­zón de nues­tra nación, en enfren­tar­lo aquí,

pero tam­bién en com­par­tir con otras nacio­nes», sen­ten­ció.

Esa obra, esa con­cep­ción huma­nís­ti­ca de la polí­ti­ca, esa Cuba que en

el mun­do se admi­ra y se reco­no­ce –sub­ra­yó – , hay que enal­te­cer­la y

cui­dar­la, en pri­mer lugar, por todos los hijos de esta Revo­lu­ción, que

somos noso­tros, que es el pue­blo cubano.

Por ese cui­da­do enal­te­ce­dor, agre­gó, vamos a velar y vamos a exi­gir

los que tene­mos la res­pon­sa­bi­li­dad de hacer­lo; por eso deman­da­mos y

exi­gi­mos res­pe­to, aca­ta­mien­to y res­pal­do a las medi­das que refuer­zan el

ais­la­mien­to social, sobre las cua­les cons­tan­te­men­te nos lle­gan

denun­cias, que­jas, avi­sos por indis­ci­pli­nas, vio­la­cio­nes, e inclu­so el

des­co­no­ci­mien­to de algu­nas orien­ta­cio­nes que damos des­de el Gobierno.

En tal sen­ti­do, des­ta­có la impor­tan­cia de que en un momen­to como este

las orien­ta­cio­nes del Esta­do y del Con­se­jo de Minis­tros flu­yan con

agi­li­dad hacia la base. En con­di­cio­nes como estas –insis­tió – , con la

enver­ga­du­ra del tra­ba­jo que lle­va­mos a cabo entre todos, la efi­ca­cia de

nues­tra ges­tión tam­bién se mide por la rapi­dez con que se imple­men­ten

las deci­sio­nes y su impac­to inme­dia­to.

Noso­tros podría­mos decir –aña­dió– que esta­mos en un cam­po de bata­lla

enfren­tan­do la pan­de­mia, don­de cada jefe tie­ne su res­pon­sa­bi­li­dad y cada

sol­da­do su tarea.

Nun­ca un mejor momen­to que este, eva­luó, para evo­car la sabi­du­ría mar­tia­na, con la que con­vo­ca­mos a todo nues­tro pue­blo y a todo el sis­te­ma de direc­ción en el país… «Haga cada uno su par­te del deber y nada podrá ven­cer­nos», afir­mó.

Al hacer refe­ren­cia a los temas abor­da­dos duran­te la jor­na­da, el

Pre­si­den­te Díaz-Canel con­si­de­ró que nos ponen en mejo­res con­di­cio­nes de

tra­ba­jar en estos momen­tos y, sobre todo, nos per­mi­ten ir pre­pa­rán­do­nos

para la eta­pa más inten­sa que vamos a vivir de la pan­de­mia y la

recu­pe­ra­ción, que ten­dre­mos que pla­ni­fi­car y orga­ni­zar pos­te­rior a este

even­to.

«Lo que esta­mos vivien­do, como hemos mani­fes­ta­do en otras oca­sio­nes,

es un desafío iné­di­to para el mun­do y para Cuba», valo­ró. En el caso

nues­tro –ase­gu­ró– es un desafío supe­rior, por­que «noso­tros no par­ti­mos

de una situa­ción nor­mal cuan­do empe­za­mos a enfren­tar la pan­de­mia,

noso­tros par­tía­mos ya de una situa­ción, don­de venía­mos por meses

tra­ba­jan­do bajo el recru­de­ci­mien­to del blo­queo, la per­se­cu­ción

finan­cie­ra y el inte­rés del Gobierno de Esta­dos Uni­dos por­que no lle­ga­ra

com­bus­ti­ble a nues­tro país».

Aña­dió que toda esta situa­ción ha crea­do en el mun­do lo que muchos

espe­cia­lis­tas están defi­nien­do como una cri­sis sani­ta­ria, huma­na y

eco­nó­mi­ca sin pre­ce­den­tes, pero tam­bién como una cri­sis polí­ti­ca, por­que

aquí se han que­bra­do los con­cep­tos neo­li­be­ra­les, se ha que­bra­do un

gru­po de gobier­nos que con sus pro­pias polí­ti­cas no ha podi­do lograr

real­men­te dar una res­pues­ta ade­cua­da.

Esta­mos en un momen­to en que la vida en el mun­do ente­ro ha cam­bia­do,

las eco­no­mías se cie­rran o se para­li­zan, y las socie­da­des entran en

ais­la­mien­to o en cua­ren­te­na; lo peor es que no se sabe cuán­to va a

durar, mani­fes­tó el man­da­ta­rio.

De ahí su énfa­sis en que «mien­tras más rápi­da y con­tun­den­te sea la

res­pues­ta que demos en las con­di­cio­nes de nues­tro país, meno­res serán

los efec­tos nega­ti­vos que des­pués ten­dre­mos que enfren­tar».

Con espe­cial insis­ten­cia recor­dó que «el reto mayor para noso­tros

está por venir». Los casos de pacien­tes con­fir­ma­dos están aumen­tan­do

–sub­ra­yó– y van a con­ti­nuar cre­cien­do.

Por otra par­te, comen­tó que, en medio del actual esce­na­rio de cri­sis

mun­dial, en los últi­mos días el Gobierno de Esta­dos Uni­dos apa­re­ce con

una nue­va calum­nia y tra­tan­do de bus­car un nue­vo pre­tex­to para la

inje­ren­cia y la agre­sión, dicien­do que Cuba está invo­lu­cra­da en el

nar­co­trá­fi­co, cosa que solo le podrán creer los laca­yos del impe­rio.

En medio de esta cri­sis mun­dial, que tam­bién nos está impac­tan­do en

diver­sos ámbi­tos –aña­dió el man­da­ta­rio– tene­mos que pre­ver los

esce­na­rios futu­ros, don­de vamos a tener un menor cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co y

afec­ta­cio­nes en el turis­mo, que es una de nues­tras acti­vi­da­des

eco­nó­mi­cas más diná­mi­cas, de las que más apor­ta en liqui­dez, pero que

tam­bién mue­ve a una par­te impor­tan­te del res­to de la eco­no­mía nacio­nal.

Ese con­tex­to, apre­ció, impli­ca pla­ni­fi­ca­ción, aho­ra más que nun­ca,

algo que el Gene­ral de Ejér­ci­to ha defen­di­do siem­pre. «En los momen­tos

más com­ple­jos es cuan­do hay que insis­tir más en la pla­ni­fi­ca­ción y para

eso noso­tros tene­mos que tener pre­sen­te cuál es la dis­po­ni­bi­li­dad de

recur­sos de todo tipo con que pode­mos con­tar, hacia dón­de los vamos a

diri­gir y defi­nir cómo los vamos a con­tro­lar, para que ten­gan el

ade­cua­do uso y el ade­cua­do impac­to que nece­si­ta­mos», sub­ra­yó.

Tene­mos que orien­tar­nos más –dijo– a la pro­duc­ción de ali­men­tos y de

todo lo que pue­da garan­ti­zar una deman­da inter­na del país y pue­da

influir en la cir­cu­la­ción mer­can­til mino­ris­ta; o sea, esta­mos con­vo­can­do

a hacer todo lo que se pue­da con ese pro­pó­si­to.

Hay con­di­cio­nes, inclu­so, para que la agri­cul­tu­ra ten­ga más recur­sos

que en otros momen­tos, por­que se ha reco­pi­la­do lo que se gas­ta­ba en

otros sec­to­res para poder poten­ciar­la, deta­lló.

Díaz-Canel enfa­ti­zó en que «no se pue­den olvi­dar las medi­das de

aho­rro que está­ba­mos imple­men­tan­do antes de esta situa­ción». Los gran­des

con­su­mi­do­res tie­nen que salir del pico, y hay que insis­tir con la

pobla­ción sobre lo que el aho­rro de ener­gía eléc­tri­ca repre­sen­ta; «cada

bom­bi­llo que esté apa­ga­do y no haga fal­ta en la casa es una

con­tri­bu­ción, todos esos poqui­tos suman mucho», aco­tó.

«Y todo esto lo tene­mos que hacer con el opti­mis­mo que siem­pre hemos

teni­do, con la con­fian­za en que nues­tro país, con su Revo­lu­ción, pue­de

salir ade­lan­te». Por una par­te, vamos a enfren­tar una pan­de­mia –apun­tó– y

uni­do a ello vamos a enfren­tar el blo­queo, y esto solo se pue­de

resol­ver si somos capa­ces de resis­tir crean­do, sobre la base de nues­tras

pro­pias poten­cia­li­da­des, de nues­tro pro­pio esfuer­zo, de nues­tra

inte­li­gen­cia, de nues­tra expe­rien­cia.

Sal­var vidas huma­nas es la prio­ri­dad –reite­ró– y tene­mos que estar

pre­pa­rán­do­nos enton­ces para el momen­to más com­ple­jo de la pan­de­mia. Por

ello su insis­ten­cia en que en todos los hos­pi­ta­les, don­de haya casos

ingre­sa­dos exis­ta una bue­na vigi­lan­cia clí­ni­ca, una bue­na aten­ción al

pacien­te enfer­mo y acu­mu­lar expe­rien­cia con este tipo de enfer­me­dad para

saber qué es lo que varía, qué nos pue­de dar una señal clí­ni­ca rápi­da

para actuar, y que ese pacien­te no lle­gue en poco tiem­po a con­ver­tir­se

en un caso crí­ti­co.

Asi­mis­mo, enfa­ti­zó en los pro­to­co­los a seguir para tra­tar el nue­vo

coro­na­vi­rus en las salas de tera­pia inten­si­va; y la pre­pa­ra­ción e

inte­gra­ción que requie­ren los equi­pos de médi­cos que enfren­tan esta

enfer­me­dad, así como tam­bién se debe tener en cuen­ta dón­de des­can­san o

dón­de hacen la cua­ren­te­na tras haber con­clui­do con sus tur­nos de

tra­ba­jo.

En la medi­da en que apro­ve­che­mos estos días antes de que nos lle­gue

el pico de mayo­res con­ta­gios –mani­fes­tó– esta­re­mos en mejo­res

con­di­cio­nes para des­pués enfren­tar la pan­de­mia.

Seña­ló, ade­más, que resul­ta esen­cial en estos momen­tos «la pro­tec­ción

de nues­tro per­so­nal de salud, que está en la pri­me­ra trin­che­ra, en la

trin­che­ra de más peli­gro, y nece­si­ta­mos que esté vital», pun­tua­li­zó.

Los deta­lles de pre­ven­ción no se pue­den per­der –aco­tó – , por­que no ha

cam­bia­do nada, al con­tra­rio, esto va para peor; «enton­ces, ese exce­so de

con­fian­za, que a veces es pro­pia de la idio­sin­cra­sia del cubano, hay

que rom­per­la, no pue­de haber ruti­na, y si la hay, que sea para cum­plir

sis­te­má­ti­ca­men­te todo lo que ya hemos implan­ta­do, no para aban­do­nar­lo ni

para rela­jar­nos», aler­tó.

Espe­cial aten­ción –dijo– se debe poner tam­bién con el tema del den­gue

y «no bajar la guar­dia, tene­mos que man­te­ner el aná­li­sis de la

situa­ción epi­de­mio­ló­gi­ca de mane­ra inte­gral, no solo de la covid-19».

Entre los prin­ci­pios esen­cia­les que deben defi­nir el actuar coti­diano

en el actual esce­na­rio, el Jefe de Esta­do des­ta­có la nece­si­dad de

aho­rrar recur­sos, por lo cual se ha acu­di­do a la ven­ta nor­ma­da, regu­la­da

o con­tro­la­da de pro­duc­tos; seguir orga­ni­zan­do las colas, don­de se

vuel­ve vital una acti­tud ciu­da­da­na res­pon­sa­ble y dis­ci­pli­na­da; así como

con­ti­nuar aten­dien­do a los más vul­ne­ra­bles de mane­ra dife­ren­cia­da.

A pen­sar en cada deta­lle estu­vie­ron enca­mi­na­das tam­bién sus refle­xio­nes, pues esta­mos «en un momen­to en el que todo lo que tene­mos que hacer es faci­li­tar, des­tra­bar, apo­yar, y no moles­tar; al con­tra­rio, tene­mos que unir­nos más para enfren­tar esto entre todos», enfa­ti­zó.

HEMOS ENCONTRADO OBSTÁCULOS Y TAMBIÉN SOLUCIONES

Más ade­lan­te, el pri­mer minis­tro, Manuel Marre­ro Cruz, des­ta­có que la

bata­lla que libra­mos en estos momen­tos, difí­cil y des­co­no­ci­da, nos ha

pues­to el reto de que sin cono­cer al enemi­go hemos teni­do que ir

encon­tran­do las armas para irla libran­do; «hemos encon­tra­do muchos

obs­tácu­los, pero tam­bién muchas solu­cio­nes», des­ta­có.

De mane­ra espe­cial comen­tó sobre nume­ro­sas opi­nio­nes que

cons­tan­te­men­te ha hecho lle­gar la pobla­ción duran­te estos días, las

cua­les, ase­gu­ró, agra­de­ce­mos mucho, pues nos nutren y posi­bi­li­tan

rea­li­zar deter­mi­na­dos aná­li­sis que nos per­mi­ten adop­tar deci­sio­nes. La

mayo­ría de las opi­nio­nes son valio­sas, aun­que no todas podre­mos

apli­car­las –con­si­de­ró– pero todo lo que nos sir­ve para apli­car

solu­cio­nes o avan­zar lo hemos apro­ve­cha­do.

En con­se­cuen­cia, pidió a los máxi­mos diri­gen­tes de las pro­vin­cias que

sean muy enér­gi­cos ante el enfren­ta­mien­to de opi­nio­nes que pre­ten­den

des­in­for­mar a nues­tra pobla­ción o des­es­ta­bi­li­zar­la. Al mis­mo tiem­po, los

con­mi­nó a estar aten­tos a todos los deta­lles y sacar expe­rien­cias en el

tra­ba­jo coti­diano que se está rea­li­zan­do.

Por otra par­te, se refi­rió a la impor­tan­cia de no des­cui­dar los

asun­tos rela­cio­na­dos con la eco­no­mía y den­tro de ellos garan­ti­zar la

pro­duc­ción de ali­men­tos, no solo de lo que tene­mos hoy y esta­mos

cose­chan­do, sino tam­bién de la siem­bra, para que haya con­ti­nui­dad y

sos­te­ni­bi­li­dad.

Valo­ró que, sin dejar el enfren­ta­mien­to al nue­vo coro­na­vi­rus, don­de

evi­tar la trans­mi­sión y sal­var vidas es la tarea núme­ro uno, se debe

con­ti­nuar tra­ba­jan­do para avan­zar en el per­fec­cio­na­mien­to del comer­cio y

la gas­tro­no­mía; rea­li­zar man­te­ni­mien­tos ade­cua­dos en las ins­ta­la­cio­nes

de turis­mo; aten­der el tema de las cuen­tas por pagar y cobrar ven­ci­das;

crear las bases para con­ti­nuar bus­can­do fuen­tes de expor­ta­ción; así como

enfren­tar con sis­te­ma­ti­ci­dad las ile­ga­li­da­des en los dife­ren­tes

ámbi­tos. «Aten­der la eco­no­mía en medio del com­ple­jo esce­na­rio es vital»,

ase­gu­ró.

Todo lo que haga­mos tie­ne que ser con orden, con dis­ci­pli­na, sin

impro­vi­sa­ción, y tene­mos que pre­pa­rar­nos de la mejor mane­ra para cuan­do

vol­va­mos a la nor­ma­li­dad, por­que no pode­mos espe­rar a que ter­mi­ne toda

esta situa­ción para pen­sar enton­ces cómo nos vamos a res­ta­ble­cer.

Depen­de­rá de noso­tros, de esa ini­cia­ti­va, de esa con­sa­gra­ción, con ideas y enfren­ta­mien­to, con orden, que sal­dre­mos ade­lan­te y gana­re­mos esta bata­lla, como siem­pre lo ha hecho la Revo­lu­ción.

Toma­do de Gran­ma