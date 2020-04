Colombia. Médicos denuncian amenazas de despido

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 10 abril 2020

La Fede­ra­ción Médi­ca Colom­bia­na (FMC) denun­ció que en medio de la pan­de­mia del nue­vo coro­na­vi­rus, los pro­fe­sio­na­les de la salud de esa nación han sido ame­na­za­dos con el des­pi­do por acu­dir a infor­ma­ción cien­tí­fi­ca inter­na­cio­nal y no tener en cuen­ta exclu­si­va­men­te la infor­ma­ción ofi­cial del Gobierno.

De acuer­do con el pre­si­den­te de la FMC, Doc­tor Ser­gio Isa­za, exis­te

aco­so labo­ral y “no per­mi­ten sos­pe­cha y bús­que­da acti­va de casos, solo

los que ellos con­si­de­ren y auto­ri­cen, y si se envían artícu­los que

con­tra­di­gan los pobres y bási­cos pro­to­co­los ins­ti­tu­cio­na­les, ame­na­zan

con des­pi­dos”.

Asi­mis­mo, la FMC a

tra­vés de un estu­dio rea­li­za­do, con­si­de­ró que en Colom­bia no están

uni­fi­ca­dos los pro­to­co­los de aten­ción a pacien­tes con­fir­ma­dos de

Covid-19, aumen­tan­do la des­in­for­ma­ción sobre las cur­vas reales de

con­ta­gio.

“Cada ins­ti­tu­ción rea­li­za sus pro­to­co­los, a su con­ve­nien­cia”, ase­gu­ró Isa­za.

Asi­mis­mo, medios loca­les infor­ma­ron que el 93 por cien­to de los

médi­cos colom­bia­nos no tie­nen tra­jes de pro­tec­ción, el 89 por cien­to no

tie­ne escu­do facial y el 88 por cien­to no tie­nen tapa­bo­cas.

En este sen­ti­do, la

FMC ase­gu­ró que en reite­ra­das oca­sio­nes han infor­ma­do a las enti­da­des

guber­na­men­ta­les sobre la pre­ca­rie­dad hos­pi­ta­la­ria en el cum­pli­mien­to con

las medi­das de bio­se­gu­ri­dad para los tra­ba­ja­do­res de la salud, así como

del inco­rrec­to mane­jo de los ele­men­tos y espa­cios para tra­tar a los

con­ta­gia­dos.

Ade­más, denun­cia­ron el esta­do de vul­ne­ra­bi­li­dad para la inte­gri­dad

per­so­nal de los médi­cos y la nula pro­tec­ción eco­nó­mi­ca fren­te al ries­go

de con­ta­gio.

“Se hace nece­sa­rio

agi­li­zar la eje­cu­ción de prue­bas, pues se tra­ta de per­so­nas en alto

ries­go y, debi­do a la labor que desem­pe­ñan, requie­ren medi­das inme­dia­tas

de ais­la­mien­to. Para su pro­tec­ción y bio­se­gu­ri­dad, la infor­ma­ción de

carác­ter epi­de­mio­ló­gi­co dife­ren­cia­da es nece­sa­ria para la toma de

deci­sio­nes y medi­das de polí­ti­cas públi­cas acer­ta­das y con­fia­bles en el

mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria”, expli­ca la FMC.