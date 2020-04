Argentina. Los gastos de Larreta: Balas de goma sí, barbijos y computadoras no

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 10 abril 2020

El gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, a car­go de Larre­ta gas­ta 52 millo­nes en equi­pa­mien­to anti­dis­tur­bios «para hacer fren­te a la situa­ción socio­eco­nó­mi­ca que se está atra­ve­san­do como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia»

Infor­me rea­li­za­do por:✅ Obser­va­to­rio del Dere­cho a la Ciu­dad – ODC (Jona­tan Bal­di­vie­zo y Ale­jan­dro Vol­kind), ✅ Ins­ti­tu­to de Pen­sa­mien­to y Polí­ti­cas Públi­cas – IPYPP CABA (Ing. María Eva Koutsi­vi­tis), ✅ Fren­te Terri­to­rial Sal­va­dor Herre­ra (Fran­co Arman­do), ✅ CTA – Capi­tal (Pablo Spa­ta­ro ✅ Uni­dad Popu­lar (Clau­dio Lozano). El 3 de abril de 2020, se fir­mó la RESOLUCIÓN

N.° 69/​SSGA/​20 del Sub­se­cre­ta­rio de Ges­tión Admi­nis­tra­ti­va del

Minis­te­rio de Segu­ri­dad, Sr. Pérez Lor­guei­lleux, (BO 8/​04/​2020). En esta Reso­lu­ción, el Sub­se­cre­ta­rio apro­bó la Con­tra­ta­ción Direc­ta N° 2009/​SIGAF/​2020[1] con­vo­ca­da para la adqui­si­ción de equi­pa­mien­to anti­dis­tur­bios.

La con­tra­ta­ción se adju­di­có a Fabri­ca­cio­nes Mili­ta­res Socie­dad del Esta­do por el mon­to de $52.765.291 millo­nes de pesos para la com­pra de cien­tos de miles de Car­tu­chos anti tumul­to, miles de gra­na­das.

La Divi­sión de Arma­men­to, Muni­ción y Explo­si­vos soli­ci­tó, el 25 de mar­zo, la urgen­te pro­vi­sión del mate­rial anti­dis­tur­bios para hacer fren­te a la situa­ción socio­eco­nó­mi­ca que se está atra­ve­san­do como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia de Covid-19. La soli­ci­tud fue la siguien­te:

Fabri­ca­cio­nes

Mili­ta­res res­pon­dió que tenían en stock mucho menos de lo soli­ci­ta­do

por el GCBA deta­llan­do un lis­ta­do que es lo que se ter­mi­nó com­pran­do.

Tan­ta

es la cele­ri­dad que tie­nen las fuer­zas de segu­ri­dad para estar

pre­pa­ra­das para la repre­sión y con­ten­ción social que se vie­ron en la

nece­si­dad de pro­ce­der a reci­bir el mate­rial antes de la apro­ba­ción y

adju­di­ca­ción de la con­tra­ta­ción. Lite­ral­men­te en la Reso­lu­ción se

esta­ble­ce que «la recep­ción no podía dila­tar­se debi­do a la urgen­cia que

ha sido mani­fes­ta­da”. A pesar de que se apro­bó la con­tra­ta­ción direc­ta el 3 de abril, los mate­ria­les fue­ron reci­bi­dos con fecha 27 de mar­zo

(dos días des­pués de que el pedi­do fue soli­ci­ta­do inter­na­men­te) por­que

no se podía demo­rar por la emer­gen­cia públi­ca en mate­ria sani­ta­ria.

El GCBA se pre­pa­ra para repri­mir a la ciu­da­da­nía anti­ci­pan­do una cri­sis social mien­tras no toma medi­das en el pre­sen­te para pre­ve­nir esas cri­sis. Por ejem­plo:

A.No garan­ti­za bar­bi­jos ni ele­men­tos de pro­tec­ción a los/​as trabajadores/​as de tareas esen­cia­les. Los/​as trabajadores/​as de la salud están obli­ga­dos por las cir­cuns­tan­cias a recu­rrir a la Jus­ti­cia para que orde­ne al GCBA a brin­dar­les Ele­men­tos de Pro­tec­ción Per­so­nal (EPP) ade­cua­dos para enfren­tar la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus Covid-19.

B.No garan­ti­za ade­cua­da­men­te la comi­da para los estu­dian­tes de escue­las públi­cas. El GCBA deci­dió que no cum­pli­rá con la orden judi­cial de la Jus­ti­cia que esta­ble­cía que debían mejo­rar la canas­ta nutri­ti­va esco­lar[2]. La sen­ten­cia le advir­tió al Gobierno que las Canas­tas entre­ga­das la sema­na pasa­da incum­plían todos los pun­tos de la ley de ali­men­ta­ción esco­lar y que la emer­gen­cia sani­ta­ria no es excu­sa para incum­plir con la ley. El GCBA ajus­ta en la ali­men­ta­ción de la niñez pagan­do el doble del pre­cio mino­ris­ta por los ali­men­tos que las con­ce­sio­na­rias entre­gan a las escue­las[3].

C.No garan­ti­za los insu­mos bási­cos para la edu­ca­ción a dis­tan­cia. En una entre­vis­ta radial, Rodrí­guez Larre­ta expre­só que era com­pli­ca­do entre­gar compu­tado­ras al alum­na­do por­te­ño para cola­bo­rar con la edu­ca­ción a dis­tan­cia y que pre­fe­ría que las compu­tado­ras por­tá­ti­les del gobierno se que­den en las escue­las sin ser usa­das. Tam­bién reco­no­ció que hay muchos que no tie­nen inter­net como algo inevi­ta­ble. En defi­ni­ti­va, el GCBA no va a des­ti­nar un peso para ayu­dar con la conec­ti­vi­dad (compu­tado­ras, inter­net, etc.) de aque­llos que no cuen­ten con estos ele­men­tos.

D.No garan­ti­za el acce­so al agua pota­ble a 400 mil per­so­nas, insu­mo bási­co para la pre­ven­ción del COVID 19.El GCBA no está lle­van­do agua pota­ble para las 400 mil per­so­nas que habi­tan los Barrios Popu­la­res de la ciu­dad y que ame­ri­tó que se pre­sen­te una acción de ampa­ro[4].

