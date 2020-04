Argentina. Habla la hermana de la mujer que apareció ahorcada tras ser detenida por violar la cuarentena

Por Adria­na Meyer, 10 abril 2020

Flo­ren­cia Maga­lí Mora­les tenía 39 años, tres hijos y una nie­ta.

«Había

sali­do en bici­cle­ta a com­prar leche y comi­da para sus hijos y su

nie­ti­ta. No la detu­vie­ron por la cua­ren­te­na en prin­ci­pio sino, por­que

supues­ta­men­te iba en con­tra­mano. Esta­mos hablan­do de un pue­blo, era una

calle que ni siquie­ra tie­ne seña­li­za­ción». Andrea Mora­les es enfer­me­ra,

tie­ne 44 años, vive y tra­ba­ja en Men­do­za capi­tal, tie­ne dos hijos y es

viu­da. Pudo recons­truir lo que le pasó a su her­ma­na Flo­ren­cia Maga­lí,

y con angus­tia en su voz cla­ma por jus­ti­cia. «Ella no tenía el

docu­men­to enci­ma, les da el núme­ro y ahí le dicen ‘no podés salir, tenés

núme­ro impar y hoy salen los pares, así que vas a que­dar dete­ni­da por

haber vio­la­do la cua­ren­te­na. Eran cer­ca de las diez de la maña­na cuan­do

se la lle­van y a las cin­co de la tar­de la encuen­tran ahor­ca­da en la

cel­da», dijo en diá­lo­go con Página/​12.

«Des­de el vamos no hicie­ron el pro­ce­di­mien­to que

corres­pon­de: no le saca­ron los cor­do­nes, el cor­pi­ño, se supo­nen que

tie­nen que lle­var­te a un lugar segu­ro. Otra ver­sión dice que esta­ba muy

alte­ra­da, que se qui­so esca­par y si me pon­go en su lugar, yo hubie­ra

hecho lo mis­mo», expli­ca sobre lo suce­di­do con la mujer de 39 años que

el domin­go fue dete­ni­da al cir­cu­lar en bici­cle­ta por la calle Riva­da­via,

en la loca­li­dad de San­ta Rosa de Con­la­ra, en San Luis, y que apa­re­ció ahor­ca­da en un cala­bo­zo de la comi­sa­ría 24.

«Soy enfer­me­ra tera­pis­ta y tra­ba­jo en un hos­pi­tal públi­co, me para­ron

los poli­cías, les mos­tré mis pape­les, mi matrí­cu­la y uno empe­zó a

hacer­se el sim­pá­ti­co, me pidió mi núme­ro de telé­fono. O sea, hay aco­so

poli­cial no solo allá, en todos lados, es abu­so de poder. Mi her­ma­na me

decía, acá la poli­cía es de terror».

A

la fami­lia Mora­les le avi­sa­ron recién a las dos de la madru­ga­da del

lunes 4 de la muer­te de Flo­ren­cia. De inme­dia­to otra de las cin­co

her­ma­nas, que es médi­ca, via­jó con su hijo a San Luis. «Van y piden ver

la cel­da a ver si era posi­ble que se hubie­ra ahor­ca­do des­de la bisa­gra.

Ella mide un metro ochen­ta, levan­tó el bra­zo y no lle­ga­ba a tocar­la.

Cómo pudo ser si Flo­ren­cia era más baja que ella», se pre­gun­ta Andrea.

–¿Enton­ces des­car­tan que se haya sui­ci­da­do?

–Mi

her­ma­na ha sido ase­si­na­da por la fuer­za, la mató la poli­cía, ella ama­ba

la vida. Me pedía que fue­ra a visi­tar­la, pero soy viu­da y ten­go que

tra­ba­jar mucho, alqui­lo y man­ten­go a mis hijos, es muy difí­cil la vida

para mí. Ella que­ría que fué­ra­mos a visi­tar los luga­res lin­dos de allá.

Esta­ba feliz por­que le habían dado la tenen­cia de la nena.

–¿Y por qué pien­sa que la mata­ron?

–Se

zar­pa­ron con ella, mi her­ma­na es muy boni­ta, siem­pre me con­ta­ba que los

poli­cías eran muy zar­pa­dos, se hacían los gala­nes y le decían cosas, yo

digo que fue el enfu­re­ci­mien­to de ella por­que no la deja­ron irse. Dicen

que inten­tó esca­par, yo tra­ba­jo con poli­cías, y me dicen que hay

algu­nos que se creen dio­ses y apli­can la fuer­za físi­ca.

–¿Flo­ren­cia ras­gu­ñó a uno y por eso esta­rían muy enoja­dos?

–Ha

sido por eso, es una locu­ra. No esta­ba bolu­dean­do, ella salió a com­prar

comi­da para sus hijos y la detu­vie­ron injus­ta­men­te, se creen que

esta­mos en esta­do de sitio. Están equi­vo­ca­dos, se creen que pue­den hacer

lo que quie­ren, ejer­cen poder como nun­ca antes, se mue­ven con total

impu­ni­dad. Y allá más, han tra­ta­do de ocul­tar. La han ence­rra­do por

salir un día que no le corres­pon­día.

–¿Es cier­to que esta­ba en tra­ta­mien­to psi­co­ló­gi­co?

–Tuvo

que ir al psi­có­lo­go por­que per­dió una nie­ti­ta. Fue una situa­ción

terri­ble, tenía una hija que vivía al lími­te y que­dó emba­ra­za­da dos

veces. Se fue a vivir con un tipo y tuvie­ron las niñas en un ran­chi­to,

en con­di­cio­nes infra­hu­ma­nas. Mi her­ma­na fue a sal­var­las, a lle­var­les

comi­da y ese día las encon­tró des­abri­ga­das en una cuna, tapa­das con una

fra­za­da mien­tras ellos hacían sus cosas. Como madre y abue­la amo­ro­sa, se

las lle­vó a su casa en su bici­cle­ta. Ella tra­ba­ja­ba en un hotel des­de

las cin­co de la maña­na has­ta la tar­de, así que acep­tó que vol­vie­ra su

hija, pero un día una de las nenas apa­re­ció con el abdo­men dis­ten­di­do.

Al lle­gar al hos­pi­tal cons­ta­ta­ron gol­pes y des­pren­di­mien­to de intes­tino,

así que se acti­vó el pro­to­co­lo de denun­cia, pero la nena falle­ció por

una hemo­rra­gia inter­na. Mi her­ma­na deses­pe­ra­da pidió jus­ti­cia, la piba

les pega­ba a las bebés. Le die­ron per­pe­tua a ella y al novie­ci­to. Y hace

poco Flo­ren­cia había obte­ni­do la tenen­cia de su otra nie­ti­ta, esta­ba

feliz de la vida, logró lo que más desea­ba.

–¿Dón­de está aho­ra?

–Los

tene­mos noso­tros, a la niña y a sus otros dos hijos de 7 y 12 años, que

aho­ra están sufrien­do mucho. Los niños pasa­ron por cáma­ra Gesell, y

decla­ra­ron que las bebas eran gol­pea­das. Fue una pesa­di­lla, la bebi­ta de

un año tenía lesio­nes por todos lados. Pero ya se había ter­mi­na­do y mi

her­ma­na esta­ba feliz. No esta­ba depri­mi­da, al con­tra­rio, tenía pla­nes a

lar­go pla­zo. Se com­prue­be lo que se com­prue­be, el encie­rro estu­vo erra­do

por­que no la requi­sa­ron, si esta­ba alte­ra­da psi­quiá­tri­ca­men­te, por qué

la deja­ron sola. En la tera­pia, cuan­do vie­ne alguien que se ha inten­ta­do

ahor­car, lo vigi­la­mos.

–A tra­vés de la Corre­pi hizo una pre­sen­ta­ción en el juz­ga­do. ¿Con­fía que se va a escla­re­cer qué pasó?

–Vamos mover cie­lo y tie­rra para hacer jus­ti­cia, que sal­ga a

la luz quié­nes la mata­ron. Hay cosas extra­ñas que ni pue­do decir, los

poli­cías están ocul­tan­do algo. Mi her­ma­na no se mató, la mata­ron. A

ellos se les fue la mano por­que ella debe haber esta­do jodien­do todo el

tiem­po para irse de la comi­sa­ría.

–En una red social usted dijo que Flo­ren­cia cono­cía a uno de los poli­cías. ¿Es así?

–Sí,

Javier Sosa, era un ami­go de ella y de la fami­lia. Ella debe haber

que­ri­do salir, pen­san­do en sus hijos, y deben haber ido a cal­mar­la, ahí

la aga­rra­ron y ras­gu­ñó la mano de un cobar­de, un inmun­do que no tie­ne

por qué tocar­la. Tam­po­co le die­ron dere­cho a una lla­ma­da, ella hubie­ra

lla­ma­do a su ami­go.

–¿Flo­ren­cia tenía cono­ci­mien­to de algu­na acti­vi­dad ilí­ci­ta en la comi­sa­ría?

–Es

pro­ba­ble. Pero por aho­ra no pue­do hablar. Esta­mos espe­ran­do todas las

peri­cias, quie­ro jus­ti­cia por ella. Estoy segu­ra de que la han vio­la­do.

No se me va de la cabe­za de que la han tra­ta­do de some­ter. Le han hecho

una lla­ve, ellos saben cómo redu­cir, la han ahor­ca­do. Que­rían dejar­la

incon­cien­te pero la mata­ron y arma­ron el cir­co de que se ahor­có. Quie­ro

que vayan todos pre­sos, están todos tapan­do lo que pasó.