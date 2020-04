México. El Estado ausente de López Obrador

Elia­na Gilet /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​9 de abril de 2020

Méxi­co ante el nue­vo coro­na­vi­rus.

El pre­si­den­te mexi­cano se resis­te a apro­bar medi­das de apo­yo eco­nó­mi­co para los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos por las dis­po­si­cio­nes de dis­tan­cia­mien­to social volun­ta­rio. Mien­tras tan­to, el virus avan­za en su país sin dema­sia­dos obs­tácu­los.

El pri­mer caso de covid-19 en Méxi­co fue regis­tra­do el 27 de febre­ro, pero lo que puso al país en el mapa inter­na­cio­nal fue la acti­tud del pre­si­den­te, Andrés Manuel López Obra­dor (Amlo, como se lo cono­ce en su país), quien con­ti­nuó con sus giras y actos públi­cos mien­tras el mun­do se apu­ra­ba a aten­der la cri­sis. Eso estu­vo (y está) direc­ta­men­te vin­cu­la­do a la estra­te­gia de “miti­ga­ción” expli­ca­da enton­ces por Hugo López-Gatell, sub­se­cre­ta­rio de Salud y voce­ro téc­ni­co del gobierno fede­ral en el com­ba­te a la pan­de­mia.

“No exis­te aspi­ra­ción algu­na”, ni en Méxi­co ni en el res­to del mun­do, dijo López-Gatell el 27 de febre­ro, “de con­te­ner la trans­mi­sión del agen­te infec­cio­so como lo hizo Chi­na en Hubei; a lo que sí se aspi­ra es a cana­li­zar los esfuer­zos para miti­gar el daño, redu­cien­do la velo­ci­dad de trans­mi­sión y pro­te­gien­do a las pobla­cio­nes más vul­ne­ra­bles”. Su estra­te­gia se basa en reco­no­cer tres fases: una pri­me­ra con “casos impor­ta­dos”, una segun­da de “trans­mi­sión comu­ni­ta­ria”, y final­men­te el pico de la pan­de­mia y su pos­te­rior decli­ve. No obs­tan­te, la repre­sen­ta­ción grá­fi­ca de estas eta­pas, difun­di­da por gobierno, no indi­ca cuán­tas per­so­nas infec­ta­das se espe­ran.

Según seña­la­ron enton­ces los exper­tos ofi­cia­les, Méxi­co entra­ría en la fase de trans­mi­sión comu­ni­ta­ria 40 días des­pués de regis­tra­do el pri­mer caso. Sin embar­go, habían pasa­do sólo 27 días cuan­do el 24 de mar­zo, siguien­do a pies jun­ti­llas los dic­tá­me­nes del día ante­rior del Comi­té Téc­ni­co, Amlo ini­ció su con­fe­ren­cia de pren­sa maña­ne­ra ante una “nue­va fase” de la pan­de­mia. “No se ha actua­do de mane­ra apre­su­ra­da, no hemos hecho caso a con­je­tu­ras. Se ha actua­do con pro­fe­sio­na­lis­mo, se ha hecho a un lado la poli­ti­que­ría. Hemos enfren­ta­do a nues­tros adver­sa­rios, que bus­can siem­pre dañar­nos aun­que en ese pro­pó­si­to se dañe al pue­blo, y hemos enfren­ta­do el ama­ri­llis­mo de algu­nos medios de comu­ni­ca­ción”, afir­mó el pre­si­den­te.

Ese día, y con 367 casos en todo el país –cin­co de los cua­les no esta­ban aso­cia­dos a casos “impor­ta­dos”– López-Gatell indi­có que “es la pér­di­da de tra­za­bi­li­dad de los con­ta­gios y no el núme­ro de casos lo que seña­la for­mal­men­te el ini­cio de la fase dos”. A par­tir de allí se exten­dió la sus­pen­sión de cla­ses en todo el sis­te­ma edu­ca­ti­vo –que había comen­za­do el 14 de mar­zo y se supo­nía que dura­ría un mes – , y recién enton­ces se empe­zó a pro­mo­ver la dis­tan­cia social como medi­da de pre­ven­ción de los con­ta­gios. Has­ta aho­ra, Méxi­co des­acon­se­ja el uso de mas­ca­ri­llas pro­tec­to­ras.

Des­an­dar la expe­rien­cia

El 30 de mar­zo, con más de mil casos con­fir­ma­dos, se decre­tó el esta­do de emer­gen­cia sani­ta­ria y se con­vo­có a una cua­ren­te­na “volun­ta­ria” de un mes. Sin embar­go, aca­dé­mi­cos como Gus­ta­vo Cruz Pache­co –titu­lar del Ins­ti­tu­to de Inves­ti­ga­cio­nes en Mate­má­ti­cas Apli­ca­das y Sis­te­mas de la Unam y miem­bro del equi­po téc­ni­co que en 2009 enfren­tó la pan­de­mia de gri­pe A H1N1, que tuvo su cen­tro epi­dé­mi­co en Ciu­dad de Méxi­co– cal­cu­lan que por cada diag­nos­ti­ca­do hay entre cin­cuen­ta y cien per­so­nas asin­to­má­ti­cas que con­ta­gian sin saber­lo.

Para Cruz Pache­co, una cua­ren­te­na efec­ti­va debe­ría apli­car­se en cada ciu­dad de for­ma local, a medi­da que vayan explo­tan­do los bro­tes epi­dé­mi­cos –como se hizo en 2009 – , y no de mane­ra gene­ra­li­za­da como se está hacien­do aho­ra. Los sitios don­de actual­men­te se regis­tra la mayor den­si­dad de casos de covid-19 por habi­tan­te son Ciu­dad de Méxi­co, Gua­da­la­ja­ra, algu­nos pun­tos no defi­ni­dos de los esta­dos de Quin­ta­na Roo y Baja Cali­for­nia Sur, así como la ciu­dad de Mon­clo­va.

El aná­li­sis de la situa­ción en esta últi­ma loca­li­dad, cla­va­da en el desier­to cen­tral del esta­do de Coahui­la en la fron­te­ra nor­te, refle­ja el fra­ca­so de la estra­te­gia guber­na­men­tal de “miti­ga­ción”. A pesar de regis­trar un bro­te de covid-19 des­de media­dos de mar­zo, el Hos­pi­tal del Ins­ti­tu­to del Segu­ro Social no ha reci­bi­do aten­ción espe­cí­fi­ca del gobierno fede­ral, del que depen­de, al pun­to de que sus tra­ba­ja­do­res tuvie­ron que mani­fes­tar­se para exi­gir el mate­rial sani­ta­rio bási­co (tapa­bo­cas, guan­tes y batas) y para que se les prac­ti­quen las prue­bas de rigor. Aun­que han sido eje­cu­ta­das par­cial­men­te, ya se sabe que 32 de los 42 infec­ta­dos en Mon­clo­va al ini­cio de abril son par­te del per­so­nal médi­co de la ins­ti­tu­ción, entre ellos un doc­tor que falle­ció a cau­sa del virus.

Si bien algu­nos medios han lla­ma­do a Mon­clo­va “la Wuhan mexi­ca­na”, la dife­ren­cia entre ambas ciu­da­des está en la res­pues­ta esta­tal. Si en la loca­li­dad chi­na las auto­ri­da­des loca­les fue­ron des­pla­za­das por el gobierno cen­tral al ver­se reba­sa­das por el nue­vo coro­na­vi­rus, en Mon­clo­va, ante la fal­ta de res­pues­ta del gobierno fede­ral, la epi­de­mia ha teni­do que ser mane­ja­da por un comi­té local diri­gi­do por los alcal­des muni­ci­pa­les.

Lo que no sabe

Mien­tras tan­to, es posi­ble que en Méxi­co exis­ta un impor­tan­te subre­gis­tro de casos, vin­cu­la­do a las esca­sas prue­bas de diag­nós­ti­co que se han rea­li­za­do en el país. Pri­me­ro, por­que el man­da­to de los ase­so­res téc­ni­cos del gobierno indi­có que has­ta el ini­cio del “con­ta­gio comu­ni­ta­rio” sólo se prac­ti­ca­ran aná­li­sis a quie­nes pre­sen­ta­ran sín­to­mas y, ade­más, hubie­sen via­ja­do al exte­rior o teni­do con­tac­to con alguien forá­neo. A eso se han suma­do los dila­ta­dos pla­zos para entre­gar los resul­ta­dos de las prue­bas. Según seña­la­ron algu­nos epi­de­mió­lo­gos, esto hizo que las cifras ofi­cia­les tuvie­ran dos o tres sema­nas de retra­so con res­pec­to a la reali­dad.

Bre­cha com­pa­ró la can­ti­dad de prue­bas de covid-19 apli­ca­das en tres paí­ses con base en las tasas de tes­teo cada 100 mil habi­tan­tes, y el resul­ta­do es abru­ma­dor. Según las cifras públi­cas de los exá­me­nes prac­ti­ca­dos has­ta el 4 de abril, Esta­dos Uni­dos (con­ver­ti­do en el nue­vo cen­tro de la pan­de­mia mun­dial) pre­sen­ta una tasa de 496 estu­dios cada 100 mil habi­tan­tes. Uru­guay tie­ne una tasa de 138 prue­bas cada 100 mil habi­tan­tes. Méxi­co, al 4 de abril, había rea­li­za­do ape­nas 13 aná­li­sis de covid-19 cada 100 mil habi­tan­tes.

Aun­que las auto­ri­da­des mexi­ca­nas se galar­do­nan de estar en el pelo­tón de los paí­ses con menos con­ta­gios y muer­tes por el nue­vo coro­na­vi­rus, estas cifras apun­tan más a la esca­sa can­ti­dad de prue­bas rea­li­za­das en el total de la pobla­ción que a una efec­ti­va polí­ti­ca de miti­ga­ción cen­tra­li­za­da. El que no bus­ca no encuen­tra, dice (tam­bién) el dicho popu­lar.

Un caso impor­ta­do

María Mart­ha murió el día que Méxi­co entró a su fase dos. Tania, su hija, narró a Bre­cha los deta­lles del caso, que con­vie­ne tener pre­sen­te fren­te a las decla­ra­cio­nes del pre­si­den­te de que “se ha actua­do con pro­fe­sio­na­lis­mo”.

María Mart­ha y su fami­lia lle­ga­ron a Ciu­dad de Méxi­co el lunes 16 de mar­zo –tras haber pasa­do una estan­cia en Ita­lia y en Espa­ña– en un vue­lo comer­cial de Ibe­ria. “Mi papá tie­ne fotos de la sala del aero­puer­to don­de se reco­gen las male­tas y está lleno. El con­tac­to que se tenía entre los pasa­je­ros era casi cuer­po a cuer­po y la mayo­ría de las per­so­nas que des­em­bar­ca­ron no traían nin­gún tipo de tapa­bo­cas, aun­que mi fami­lia, sí”, rela­tó Tania.

Su madre pre­sen­tó los sín­to­mas inme­dia­ta­men­te, por lo que pre­su­men que via­jó enfer­ma. “Los fun­cio­na­rios de adua­nas no tenían guan­tes ni tapa­bo­cas, ni nin­gún otro tipo de pro­tec­ción para ellos, aun­que esta­ban revi­san­do male­ta tras male­ta”. Tania evo­có el estu­por que sin­tie­ron al no reci­bir nin­gu­na reco­men­da­ción de poner­se en cua­ren­te­na pre­ven­ti­va, a pesar de que venían de lo que en ese momen­to era el cen­tro de la pan­de­mia: “Fue impac­tan­te lle­gar a la Ciu­dad de Méxi­co sin medi­das para impe­dir el con­ta­gio ni para detec­tar a los posi­bles enfer­mos, mucho menos para aten­der a la gen­te o para dar segui­mien­to a estos pasa­je­ros, que eran de alto ries­go”, dijo en entre­vis­ta tele­fó­ni­ca des­de su pro­pia cua­ren­te­na, tras haber con­traí­do el virus. “No creo que esa negli­gen­cia sea un pro­ble­ma de infra­es­truc­tu­ra, de fal­ta de capi­tal humano o tec­no­lo­gía. Es una cues­tión de volun­tad polí­ti­ca, de deci­sión de no tomar la pan­de­mia en serio y no tomar accio­nes efi­ca­ces para pro­te­ger a la pobla­ción”, sos­tu­vo.

Pasó una sema­na entre que su madre mani­fes­tó los pri­me­ros sín­to­mas y que el virus se comió su capa­ci­dad res­pi­ra­to­ria. “No pre­sen­ta­ba la sin­to­ma­to­lo­gía exac­ta que esta­ba difun­dien­do el gobierno y, aun­que tenía fie­bre, no tenía tos seca, sino con fle­mas. Acu­di­mos a uno de los hos­pi­ta­les pri­va­dos que ofre­cían la prue­ba, por­que pen­sa­mos que en los públi­cos la recha­za­rían por no pre­sen­tar el cua­dro clí­ni­co exac­to. Allí paga­mos 25 mil pesos (1.000 dóla­res) por el examen y por las tres horas que mi madre estu­vo en obser­va­ción”. A María Mart­ha la man­da­ron a su casa, a espe­rar el resul­ta­do. “Nos dije­ron que nos daban el resul­ta­do en cin­co días. Eso nos qui­tó mucho tiem­po, por­que espe­rá­ba­mos el diag­nós­ti­co para que se le indi­ca­ra un tra­ta­mien­to acor­de”, dijo Tania, que pidió no reve­lar su iden­ti­dad debi­do a las ame­na­zas que ha reci­bi­do su fami­lia tras rela­tar el caso públi­ca­men­te.

Sin res­pues­ta del hos­pi­tal, lla­ma­ron al núme­ro indi­ca­do por las auto­ri­da­des de Ciu­dad de Méxi­co para aten­der casos sos­pe­cho­sos, don­de res­pon­die­ron la encues­ta tele­fó­ni­ca pre­vis­ta que cla­si­fi­ca a las per­so­nas por nive­les de ries­go bajo, medio o alto, según los sín­to­mas que pre­sen­ten. “Nos dije­ron que dejá­ra­mos a mi madre ais­la­da en un cuar­to para evi­tar el con­ta­gio al res­to de la fami­lia y nos ofre­cie­ron hacer una nue­va prue­ba envian­do a unos médi­cos que nun­ca lle­ga­ron. Al día siguien­te, mi madre ama­ne­ció con 38 gra­dos de fie­bre y comen­zó a dete­rio­rar­se muy rápi­da­men­te. Le empe­zó a fal­tar el oxí­geno y, aun­que vol­vi­mos a lla­mar a ese núme­ro, la res­pues­ta fue que la dejá­ra­mos sola”.

Con­si­guie­ron un tan­que de oxí­geno por su cuen­ta y deci­die­ron vol­ver a inter­nar­la en otro hos­pi­tal pri­va­do. “Ahí se le diag­nos­ti­có ‘neu­mo­nía viral atí­pi­ca’ y se le hizo una segun­da prue­ba de covid-19. Se la empe­zó a tra­tar con retro­vi­ra­les, pero mi mamá ya no se recu­pe­ró”. Entró a tera­pia inten­si­va el lunes 23 de mar­zo, cuan­do se agu­di­zó su cua­dro clí­ni­co. “Estu­vi­mos con ella en la maña­na y podía hablar, aun­que tenía muchos pro­ble­mas para res­pi­rar. Cuan­do la vimos a medio­día esta­ba cons­cien­te, pero ya no podía hablar. Empe­zó a que­dar­se dor­mi­da aun con asis­ten­cia res­pi­ra­to­ria. La últi­ma vez que la vimos ya no nos res­pon­dió, le diji­mos que la amá­ba­mos y que íba­mos a salir de esta.” María Mart­ha murió a las cin­co y media de la tar­de del lunes 23.

Minu­tos des­pués de su muer­te, lle­gó el resul­ta­do del segun­do aná­li­sis que le prac­ti­ca­ron, con­fir­man­do la infec­ción de María Mart­ha con el nue­vo coro­na­vi­rus. “Gra­cias a que el resul­ta­do lle­gó en ese momen­to, la doc­to­ra pudo asen­tar en el acta de defun­ción que mi madre murió a cau­sa del coro­na­vi­rus y emi­tir la aler­ta sani­ta­ria para toda la fami­lia. Sin ese resul­ta­do, el acta de defun­ción de mi madre diría que murió por una neu­mo­nía atí­pi­ca”, remar­có Tania.

El pasa­do 28 de mar­zo, la Secre­ta­ría de Salud dijo que “en las últi­mas 24 horas” se venían rea­li­zan­do “cam­pa­ñas de des­in­for­ma­ción deli­be­ra­da, don­de se empe­zó a inflar sin nin­gu­na base de evi­den­cia la fal­sa idea de que el gobierno inten­ta modi­fi­car las cifras de neu­mo­nía para ocul­tar la inci­den­cia de covid”. Como res­pues­ta, las auto­ri­da­des publi­ca­ron grá­fi­cas sobre la inci­den­cia de neu­mo­nías en los últi­mos sie­te años, gene­ra­das por el Sis­te­ma Nacio­nal de Vigi­lan­cia Epi­de­mio­ló­gi­ca de Méxi­co. Según leyó de una grá­fi­ca López-Gatell –de nue­vo, sin dar cifras – , en las pri­me­ras sema­nas del año 2020 se ha repor­ta­do una caí­da en la inci­den­cia de la neu­mo­nía. “La cur­va se encuen­tra por deba­jo de la can­ti­dad espe­ra­da des­de el ini­cio del año al momen­to actual”.

Huér­fa­nos

Méxi­co no ha pre­vis­to nin­gún tipo de apo­yo eco­nó­mi­co espe­cí­fi­co para su pobla­ción tra­ba­ja­do­ra ante el esta­do de emer­gen­cia sani­ta­ria decre­ta­do el 30 de mar­zo y vigen­te al menos por un mes. La situa­ción en el país es gra­ve si con­si­de­ra­mos que la mitad de su pobla­ción eco­nó­mi­ca­men­te acti­va sobre­vi­ve en la infor­ma­li­dad y sin pres­ta­cio­nes o garan­tías ante este para­te “volun­ta­rio” de las “acti­vi­da­des no esen­cia­les”.

Aun­que se espe­ra­ba que López Obra­dor anun­cia­ra un plan emer­gen­te de apo­yo eco­nó­mi­co duran­te su infor­me tri­mes­tral de gobierno pre­sen­ta­do el pasa­do domin­go, el pre­si­den­te se plan­tó en una defen­sa de sus polí­ti­cas socia­les con un dis­cur­so en tono de cam­pa­ña elec­to­ral. La úni­ca opción eco­nó­mi­ca que ofre­ció ante la con­trac­ción de las acti­vi­da­des fue­ron prés­ta­mos para peque­ñas y media­nas empre­sas. Dijo que lo peor está por venir en las pró­xi­mas dos a cua­tro sema­nas, según los cálcu­los de su equi­po téc­ni­co, pero que Méxi­co tie­ne una for­ta­le­za en su “cul­tu­ra” y que en este país “la prin­ci­pal ins­ti­tu­ción de segu­ri­dad social es la fami­lia”.

Así, bue­na par­te de los más de 31 millo­nes de mexi­ca­nos que sobre­vi­ven del comer­cio, el tra­ba­jo domés­ti­co y el agrí­co­la han que­da­do huér­fa­nos de padre y madre, y con lo peor de la pan­de­mia mor­dién­do­les los talo­nes. “El gobierno mexi­cano está tenien­do una estra­te­gia cen­tra­da en cui­dar lo más que pue­da el tema eco­nó­mi­co, y por eso ha dila­ta­do tomar medi­das en lo labo­ral. Des­de el 30 de mar­zo hay un lla­ma­do cla­ro a que­dar­se en casa, pero no hay una polí­ti­ca públi­ca que acom­pa­ñe ese lla­ma­do y que per­mi­ta que las per­so­nas que viven al día o en pobre­za lo cum­plan”, seña­ló a Bre­cha Andrea Gar­cía, poli­tó­lo­ga mexi­ca­na y exper­ta en rela­cio­nes labo­ra­les. “A esas per­so­nas se las pone en la con­di­ción de tener que ele­gir entre morir de ham­bre o expo­ner su bien­es­tar y salud por sobre­vi­vir”, apun­tó.

La situa­ción tam­po­co es hala­güe­ña para los tra­ba­ja­do­res for­ma­les, pre­sos de las nego­cia­cio­nes entre sin­di­ca­tos y patro­nes en las que, a par­tir de un anun­cio de la secre­ta­ria de Tra­ba­jo, Lui­sa María Alcal­de, se han pau­ta­do drás­ti­cas reduc­cio­nes de suel­do para “ayu­dar” a las empre­sas a que no se fun­dan. “A par­tir de un pedi­do del gobierno, las repre­sen­ta­cio­nes sin­di­ca­les están acep­tan­do reduc­cio­nes de has­ta 50 por cien­to del sala­rio, ade­más de la pér­di­da de cier­tas pres­ta­cio­nes y bonos”, agre­gó Gar­cía. En Méxi­co no exis­te el segu­ro de paro nacio­nal, sólo hay uno par­cial y limi­ta­do a la capi­tal del país que obli­ga a sus bene­fi­cia­rios a tra­ba­jar en bene­fi­cio del ayun­ta­mien­to local.

Mien­tras gobier­nos abier­ta­men­te de dere­cha como el de Donald Trump y Jair Bol­so­na­ro ya anun­cia­ron trans­fe­ren­cias de dine­ro para que su pobla­ción pue­da aca­tar la cua­ren­te­na (aun con cri­te­rios racis­tas en el caso de Esta­dos Uni­dos, don­de se exclu­ye a los migran­tes de ese apo­yo), el pro­gre­sis­ta Amlo con­ti­núa afir­man­do que es la fuer­za moral de su pobla­ción la que va a sacar a Méxi­co de la cri­sis. Por si eso no alcan­za­ra, ya hay dece­nas de poli­cías des­ple­ga­dos por todo el cen­tro de la capi­tal. En los últi­mos días, los agen­tes cerra­ron, con cin­tas ama­ri­llas de esce­na del cri­men, el paso a las prin­ci­pa­les zonas pea­to­na­les, como la calle Made­ro o el Zóca­lo.

Migran­tes en ries­go

Un gua­te­mal­te­co pre­so en la Esta­ción Migra­to­ria de Teno­si­que, en el esta­do mexi­cano de Tabas­co, en el sur­es­te del país, falle­ció el lunes 23 de mar­zo tras una pro­tes­ta que soli­ci­tan­tes de asi­lo hicie­ron den­tro de esa cár­cel irre­gu­lar. Según rela­ta­ron a Bre­cha inte­gran­tes del alber­gue fran­cis­cano para migran­tes La 72, ubi­ca­do en Teno­si­que, los guar­dias de migra­ción tran­ca­ron las puer­tas del cel­da­rio ante la que­ma de col­cho­nes por los dete­ni­dos y evi­ta­ron la sali­da de la gen­te atra­pa­da entre el fue­go y el humo, has­ta que otros migran­tes rom­pie­ron los can­da­dos y los saca­ron. Las pro­tes­tas de los soli­ci­tan­tes de refu­gio en Méxi­co se han repe­ti­do en otras cua­tro cár­ce­les para migran­tes del país, cuyos ocu­pan­tes denun­cian el haci­na­mien­to y la fal­ta de res­pues­ta de las auto­ri­da­des.

Todo el sis­te­ma asi­lar mexi­cano está para­do por la pan­de­mia. Esto alar­ga sin medi­da el tiem­po de reclu­sión irre­gu­lar de los soli­ci­tan­tes, per­so­nas que no han come­ti­do nin­gún deli­to, ya que entrar a Méxi­co sin pape­les es tan sólo una fal­ta admi­nis­tra­ti­va. En ese con­tex­to, Bre­cha supo de al menos un caso en el que agen­tes mexi­ca­nos de Migra­ción inci­ta­ron a un gru­po de cen­troa­me­ri­ca­nos depor­ta­dos de Esta­dos Uni­dos a que cru­za­ran la fron­te­ra con Gua­te­ma­la por pasos fron­te­ri­zos irre­gu­la­res, rom­pien­do de for­ma clan­des­ti­na la pro­tec­ción sani­ta­ria impues­ta por ese y otros Esta­dos veci­nos.

Bre­cha*