El ateís­mo mar­xis­ta se basa fun­da­men­tal­men­te en la crí­ti­ca del feti­chis­mo y no tan­to en la nega­ción de la exis­ten­cia hipo­té­ti­ca de espí­ri­tus, de seres inma­te­ria­les que pue­den ayu­dar­nos o fas­ti­diar­nos, de dio­sas y dio­ses bene­fac­to­res o crue­les, de un úni­co dios todo­po­de­ro­so… o de un dios vago que creó el uni­ver­so y lue­go, can­san­do o arre­pen­ti­do, aban­do­nó a la huma­ni­dad a un des­tino atroz y lleno de pade­ci­mien­tos. La fan­ta­sía siem­pre pue­de encon­trar algu­na excu­sa para inten­tar jus­ti­fi­car la creen­cia en fuer­zas extra­sen­so­ria­les, divi­ni­da­des de todo pela­je, color y sexo, o para seguir cre­yen­do en ellas recha­zan­do la nece­si­dad de la argu­men­ta­ción; y si esta fue­se nece­sa­ria, para eso está la teo­lo­gía…

A lo lar­go de las pági­nas que siguen ire­mos vien­do el pro­ce­so de apa­ri­ción de las pri­me­ras for­mas pre y pro­to­re­li­gio­sas, la apa­ri­ción del ani­mis­mo y tote­mis­mo, etc., has­ta con­cluir en las reli­gio­nes actua­les. En un momen­to pre­ci­so topa­re­mos con el feti­chis­mo, y aun­que será en el últi­mo capí­tu­lo cuan­do desa­rro­lle­mos la crí­ti­ca mar­xis­ta del feti­chis­mo, es con­ve­nien­te ofre­cer des­de aho­ra una bre­ve y bue­na expli­ca­ción de este fenó­meno his­tó­ri­co. Recu­rri­mos a Bolí­var Eche­ve­rría:

Hay que obser­var aquí que el uso que hace Marx del tér­mino «feti­chis­mo» no es en ver­dad un uso figu­ra­do. Impli­ca más bien una amplia­ción del con­cep­to de encan­ta­mien­to; en vir­tud de esta, jun­to con el encan­ta­mien­to arcai­co, ardien­te o sagra­do, coexis­ti­ría un encan­ta­mien­to moderno, frío, pro­fano. Según Marx, los moder­nos no solo «se pare­cen» a los arcai­cos, no solo actúan «como sí» se sir­vie­ran de obje­tos encan­ta­dos, sin hacer­lo en ver­dad, sino que real y efec­ti­va­men­te com­par­ten con ellos la nece­si­dad de intro­du­cir, como eje de su vida y de su mun­do, la pre­sen­cia sutil y coti­dia­na de una enti­dad meta­fí­si­ca­men­te deter­mi­nan­te. La mer­can­cía no «se pare­ce» a un feti­che arcai­co: es tam­bién un feti­che, solo que un feti­che moderno, sin el carác­ter sagra­do o mági­co que en el pri­me­ro es prue­ba de una jus­ti­fi­ca­ción genui­na .

En con­tra de la apa­rien­cia que sugie­re que la lla­ma­da «moder­ni­dad» está redu­cien­do drás­ti­ca­men­te los feti­ches con­cre­tos y el feti­chis­mo en gene­ral, lo que demos­tra­ría que las reli­gio­nes retro­ce­den, con­tra­di­cien­do a esto y en ple­na con­so­nan­cia con lo que expli­ca Bolí­var Eche­ve­rría sobre el feti­che real­men­te moderno, el capi­ta­lis­ta, apa­re­cen nue­vas creen­cias con men­sa­jes tan reac­cio­na­rios o más que los de las creen­cias tra­di­cio­na­les. Dejan­do de lado otras con­si­de­ra­cio­nes, sí es ver­dad esta tesis de Ch. Türc­ke:

La vio­len­cia pro­fa­na del mer­ca­do, sin embar­go, no solo pro­vo­ca con­tra­rreac­cio­nes fun­da­men­ta­lis­tas. Con­tie­ne su pro­pio opues­to. Des­pués de todo, el mer­ca­do capi­ta­lis­ta no es solo un ámbi­to de inter­cam­bio pro­fano de mer­can­cías, sino que se ha con­ver­ti­do en la fuer­za social cen­tral. La inmen­sa mayo­ría tie­ne que ven­der su mano de obra para con­se­guir ali­men­tos. El mer­ca­do deci­de sobre el bien­es­tar y el infor­tu­nio, el sen­ti­do y el sin­sen­ti­do, el ser y el no ser de las vidas huma­nas. Acep­ta y recha­za como un dios cal­vi­nis­ta. […] la divi­ni­dad del mer­ca­do está «de capa caí­da» en dos sen­ti­dos: en rela­ción con los hechos, pero tam­bién con el sim­ple prin­ci­pio de reali­dad. El mer­ca­do no pro­me­te nada más que a sí mis­mo. Su «mayor acti­vo» es la pros­pe­ri­dad. A pesar de que, por un lado, se mani­fies­te como insu­fi­cien­te fren­te a las lla­ma­das gran­des reli­gio­nes, por otro, les sir­ve de fun­da­men­to. No es solo una reli­gión entre muchas, sino tam­bién un mer­ca­do que inclu­ye a la reli­gión. En su foro y bajo sus con­di­cio­nes todas las reli­gio­nes con­ven­cio­na­les com­pi­ten en la cap­ta­ción glo­bal de segui­do­res. […] Más que nun­ca, la esfe­ra reli­gio­sa y la pro­fa­na se entre­la­zan en direc­ción a las con­di­cio­nes del capi­ta­lis­mo glo­bal. Jóve­nes que no entran en una igle­sia, tie­nen, sin embar­go, gran­des car­te­les de sus ído­los del pop col­ga­dos en sus habi­ta­cio­nes, solo quie­ren acep­tar su músi­ca, quie­ren ser lo más pare­ci­dos posi­ble a ellos en pei­na­do y ves­ti­men­ta y están com­pro­me­ti­dos con su club de fans de inter­net: ¿hacen otra cosa que no sea mover­se en un espa­cio litúr­gi­co ador­na­do con ico­nos y reunir­se con otros alre­de­dor de un lugar sagra­do?

El capi­ta­lis­mo, como rela­ción social de explo­ta­ción que se rege­ne­ra cani­ba­li­zan­do el tra­ba­jo vivo para con­ver­tir­lo en plus­va­lor, en tra­ba­jo muer­to, no solo repro­du­ce en todo momen­to vie­jos feti­ches moder­ni­za­dos, sino que pro­du­ce otros más efi­ca­ces que se expan­den como una pla­ga opiá­cea. En este sen­ti­do son váli­das estas pala­bras de J. Arnau:

Las socie­da­des secu­la­res moder­nas se rin­den cul­to a sí mis­mas. Son socie­da­des ensi­mis­ma­das, que no miran más allá de su pro­pio orde­na­mien­to y no bus­can mode­los en el cos­mos o la fisio­lo­gía, sino en la his­to­ria mis­ma de sus ins­ti­tu­cio­nes, decla­ra­cio­nes y con­quis­tas. Pero la socie­dad com­ple­ta­men­te secu­la­ri­za­da es la menos secu­la­ri­za­da de todas, pues todos los deli­rios, fan­tas­ma­go­rías y alu­ci­na­cio­nes que antes se aso­cia­ban con lo sagra­do se vier­ten aho­ra en lo social. La reli­gión de nues­tro tiem­po es la «reli­gión de la socie­dad» .

El des­cen­so de las prác­ti­cas cató­li­cas en muchos Esta­dos no nie­ga esta ten­den­cia gene­ral, sino que con­fir­ma que están cre­cien­do otras for­mas de alie­na­ción y enaje­na­ción. Vea­mos unos datos muy recien­tes en el Esta­do espa­ñol en el que retro­ce­de la ense­ñan­za reli­gio­sa aun­que la edu­ca­ción pri­va­da, en su mayo­ría en manos reli­gio­sas, ha dupli­ca­do sus bene­fi­cios entre los cur­sos 2004 – 2005 y 2016 – 2017, sien­do la Igle­sia la que se lle­va la mayor par­te de las inver­sio­nes públi­cas: 4.866 millo­nes de euros al año . La asis­ten­cia de niñas y niños a las cla­ses de reli­gión cató­li­ca se des­plo­ma has­ta la mitad . Ade­más, se está pro­du­cien­do una caí­da en pica­do de las afi­lia­cio­nes reli­gio­sas en el Esta­do: «Este cur­so solo han ingre­sa­do 236 alum­nos, 46 menos que hace un año. Una caí­da que reper­cu­te en la orde­na­ción sacer­do­tal: el año pasa­do can­ta­ron misa por pri­me­ra vez 135 curas, 60 menos que hace una déca­da. Atrás que­dan los años sesen­ta, don­de más de 8.000 hom­bres se for­ma­ban en los semi­na­rios espa­ño­les y unos 24.500 ofi­cia­ban misa» . Otros estu­dios mues­tran que en 2018 entra­ron 236 semi­na­ris­tas, pero 135 aban­do­na­ron antes de con­cluir, y en los semi­na­rios meno­res ha baja­do de 1061 a 918. Es la qui­lla de la Igle­sia la que se está cuar­tean­do y sus efec­tos sobre la edu­ca­ción reli­gio­sa son tan alar­man­tes que la Igle­sia ha abier­to sus puer­tas a los gru­pos cató­li­cos más reac­cio­na­rios, como los lla­ma­dos «kikos» , defen­so­res del fun­da­men­ta­lis­mo más dog­má­ti­co e intran­si­gen­te.

Pero la Igle­sia no per­ma­ne­ce pasi­va vien­do cómo se dilu­ye poco a poco su «poder moral» que, fun­da­men­tal­men­te, se sos­tie­ne en la enor­me estruc­tu­ra polí­ti­co-eco­nó­mi­ca for­ma­da duran­te siglos y refor­za­da deli­be­ra­da­men­te por la dic­ta­du­ra fran­quis­ta des­de 1936 y, lue­go, gra­cias al Acuer­do Igle­sia-Esta­do de enero de 1979. La Igle­sia está movi­li­zan­do su enor­me poder alie­na­dor para man­te­ner aque­llas ven­ta­jas injus­ti­fi­ca­bles enton­ces y aho­ra, ame­na­zan­do con que su sus­pen­sión «alte­ra­ría el pac­to de con­vi­ven­cia» . Cla­ra Mayo ha resu­mi­do el libro de Ángel Muna­rriz sobre el poder y el dine­ro de la sucur­sal espa­ño­la de la trans­na­cio­nal vati­ca­na:

La Igle­sia ejer­ce en el Esta­do espa­ñol un poder inmen­so. Un poder que hoy no es todo el que le gus­ta­ría, pero más del que nos ima­gi­na­mos. Su influen­cia y domi­nio son his­tó­ri­cos, comien­zan hace siglos, allá cuan­do Reca­re­do se con­vir­tió al cato­li­cis­mo en el año 589. Más de cator­ce siglos en los que la San­ta ins­ti­tu­ción ha ejer­ci­do un poder omni­pre­sen­te en todas las esfe­ras de la socie­dad gra­cias a la estre­cha vin­cu­la­ción con el Esta­do. A pesar de los cam­bios polí­ti­cos y de todos los regí­me­nes que se han suce­di­do, la Igle­sia se ha man­te­ni­do en esen­cia inmu­ta­ble en su poder e influen­cia, algo que nos hace pen­sar en la pro­fun­di­dad de sus cimien­tos y en la tra­ba­zón con el poder polí­ti­co. […] Hablar de oscu­ri­dad es hablar, por ejem­plo, de la impo­si­bi­li­dad de que inves­ti­ga­do­res acce­dan a sus archi­vos his­tó­ri­cos en los que hay una enor­me can­ti­dad de docu­men­ta­ción sobre la gue­rra civil y el fran­quis­mo que ayu­da­ría a encon­trar a miles de ase­si­na­dos, hoy aún des­apa­re­ci­dos. Por­que la Igle­sia cola­bo­ró con el fran­quis­mo en la repre­sión y desa­rro­lló la más exten­sa red de espio­na­je, sim­ple pero efi­caz, los con­fe­sio­na­rios. Pero sería pedir una con­fe­sión auto incul­pa­to­ria, por­que como seña­la este tra­ba­jo duran­te el fran­quis­mo «la par­ti­ci­pa­ción de la Igle­sia en la repre­sión alcan­za nive­les de atro­ci­dad solo expli­ca­bles des­de el áni­mo ven­ga­ti­vo». […] Pero el nue­vo régi­men man­tu­vo una con­ti­nui­dad con el Fran­quis­mo a tra­vés de sus ins­ti­tu­cio­nes, y la Igle­sia es una de ellas. […] el Con­cor­da­to –que regu­la la rela­ción de la Igle­sia con el Esta­do– fir­ma­do en 1953 entre Fran­co y el Vati­cano nun­ca fue dero­ga­do sino enmen­da­do por unos acuer­dos pos­te­rio­res (1976−1979). Así que la base de los pri­vi­le­gios de la Igle­sia hoy es la mis­ma que bajo el fran­quis­mo .

Tam­bién incre­men­ta masi­va­men­te sus recur­sos eco­nó­mi­cos median­te el expo­lio e inma­tri­cu­la­cio­nes a su nom­bre de 30.000 bie­nes comu­nes des­de 2008 a 2019, con un valor eco­nó­mi­co, artís­ti­co y cul­tu­ral incal­cu­la­ble , pri­va­ti­za­cio­nes rea­li­za­das con la com­pli­ci­dad silen­cio­sa de todos los gobier­nos de turno. La Igle­sia silen­cia al fis­co más de la mitad de pre­su­pues­to acor­da­do con el Esta­do , dedi­can­do estos y otros ingre­sos a man­te­ner su buro­cra­cia y sus medios de alie­na­ción: la tele­vi­sión epis­co­pal, Tre­ce TV, que tie­ne un 2% de audien­cia, reci­be alre­de­dor de 10 millo­nes de euros mien­tras que Cári­tas ape­nas reci­be seis millo­nes. Inves­ti­ga­cio­nes demues­tran que Tre­ce TV ha reci­bi­do 82 millo­nes recau­da­dos de la ren­ta . Los esfuer­zos de la Igle­sia para recu­pe­rar su influen­cia polí­ti­ca entre las cla­ses y nacio­nes opri­mi­das, no entre la bur­gue­sía espa­ño­la, son dis­cu­ti­bles: «gran par­te de los elec­to­res (el 72%) afir­ma sen­tir­se “poco o nada influi­do” por las orien­ta­cio­nes de los obis­pos» . Vis­to de for­ma más rea­lis­ta: el 28% del elec­to­ra­do reco­no­ce que sen­tir­se «algo o muy influi­do» por los man­da­tos polí­ti­cos de la Igle­sia.

La Igle­sia espa­ño­la actúa con dis­ci­pli­na esta­tal ade­cua­da a cada una de sus dió­ce­sis. Por ejem­plo, el tri­den­tino obis­po Muni­lla que ade­más de ser el repre­sen­tan­te polí­ti­co-reli­gio­so del cato­li­cis­mo espa­ñol en Gipuz­koa, tam­bién está incur­sio­nan­do en las cloa­cas de las finan­zas capi­ta­lis­tas, pro­vo­can­do denun­cias de sec­to­res de esta pro­vin­cia que no han duda­do en mani­fes­tar­se delan­te de la cate­dral. La obse­sión cre­ma­tís­ti­ca del obis­po Muni­lla se ha endu­re­ci­do a pesar del males­tar cre­cien­te en una feli­gre­sía cató­li­ca que va per­dien­do miem­bros día a día. El obis­po ha opta­do por la inver­sión en el pujan­te sec­tor turís­ti­co, sumán­do­se a la estra­te­gia idén­ti­ca de la bur­gue­sía de la zona. Se esti­ma que el «agu­je­ro eco­nó­mi­co» pro­vo­ca­do por el obis­po supera el millón de euros .

La reac­ción en con­tra de los cató­li­cos de base no se ha hecho espe­rar, reivin­di­can­do «una igle­sia al ser­vi­cio de los pobres, no una igle­sia turís­ti­ca hote­le­ra» . Una de las sali­das del capi­ta­lis­mo en cri­sis actual es inver­tir par­te del capi­tal exce­den­ta­rio en el sec­tor de bie­nes de pro­duc­ción en la indus­tria turís­ti­ca, muy des­re­gu­la­da, basa­da en una explo­ta­ción pre­ca­ri­za­da y siem­pre uni­da a la dro­ga­dic­ción y la pros­ti­tu­ción, etc., al alza en el Esta­do espa­ñol . ¿Debe­mos pre­gun­tar­nos sobre si en esta «igle­sia turís­ti­ca hote­le­ra» cabría tam­bién la pedofi­lia ecle­siás­ti­ca? Pero ade­más, la indus­tria turís­ti­ca se carac­te­ri­za por debi­li­tar la iden­ti­dad nacio­nal-popu­lar, nacio­nal-tra­ba­ja­do­ra, de los pue­blos que ava­sa­lla.

La Igle­sia cató­li­ca ha sido y es un pilar cla­ve del impe­ria­lis­mo espa­ñol, y la igle­sia lla­ma­da «vas­ca» nun­ca ha inten­ta­do inde­pen­di­zar­se de la dic­ta­du­ra epis­co­pal fran­co-espa­ño­la, crean­do una autén­ti­ca «igle­sia nacio­nal» como sí lo hicie­ron movi­mien­tos bur­gue­ses reno­va­do­res des­de el siglo XVI. Es ver­dad que siem­pre ha habi­do un amplio sec­tor de curas y frai­les inser­tos en el pue­blo tra­ba­ja­dor y que die­ci­seis de ellos fue­ron fusi­la­dos por el fran­quis­mo, his­to­ria que no pode­mos resu­mir aquí. Des­de 1947 curas y frai­les vas­cos vuel­ven a ayu­dar al pue­blo, obli­gan­do a la Igle­sia ofi­cial a endu­re­cer su pos­tu­ra con­tra las luchas obre­ras y popu­la­res, como suce­dió en la huel­ga de 1953 en la que aban­do­na a su suer­te a los tra­ba­ja­do­res cató­li­cos que le piden ayu­da .

En la his­to­ria del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta, la lucha con­tra la Igle­sia espa­ño­la en Hego Eus­kal Herria fue tenaz en los pri­me­ros años de ETA, que había recha­za­do el con­fe­sio­na­lis­mo y plan­tea­ba la igual­dad mili­tan­te con la «igle­sia popu­lar» . En un Zutik de noviem­bre de 1963 se exhor­ta a los cató­li­cos vas­cos a que no cola­bo­ren con la Igle­sia, no la ayu­den eco­nó­mi­ca­men­te has­ta que no cam­bie su polí­ti­ca por­que es un ins­tru­men­to de la domi­na­ción espa­ño­la . La par­ti­ci­pa­ción de sacer­do­tes y frai­les, la lla­ma­da «igle­sia de base» aumen­tó tan­to que la dic­ta­du­ra nacio­nal-cató­li­ca espa­ño­la tuvo que abrir en 1968 una cár­cel espe­cial para curas vas­cos . En ese mis­mo año, Zal­bi­de, mili­tan­te de ETA, se nie­ga a acu­dir a la misa obli­ga­da en la cár­cel, acu­san­do a la Igle­sia de ins­tru­men­to del Esta­do. En 1969, ETA, CCOO, el Par­ti­do Comu­nis­ta de Eus­ka­di y un gru­po de sacer­do­tes fir­man un docu­men­to exi­gien­do la auto­de­ter­mi­na­ción del pue­blo vas­co, uni­da a la con­quis­ta de los intere­ses de su cla­se pro­le­ta­ria.

Hemos cita­do una redu­ci­dí­si­ma par­te del com­pro­mi­so libe­ra­dor de un sec­tor de base de la Igle­sia en Eus­kal Herria, pero debe­ría­mos citar tam­bién al sec­tor reac­cio­na­rio que ha cola­bo­ra­do y cola­bo­ra con la domi­na­ción fran­co-espa­ño­la, con la bur­gue­sía, con el fran­quis­mo y el fas­cis­mo fran­cés y el nazis­mo en Ipa­rral­de. Como en todas par­tes, en Eus­kal Herria, dios tam­bién está inter­na­men­te roto en dos enemi­gos anta­gó­ni­cos, de los cua­les, el domi­nan­te, el que defien­de al Esta­do vati­cano, gana siem­pre por­que, en el momen­to deci­si­vo, el sec­tor cató­li­co que defien­de al pue­blo no se atre­ve a ini­ciar una gue­rra de libe­ra­ción nacio­nal socio-reli­gio­sa, como la de los husi­tas en el siglo XV, por ejem­plo.

La Con­fe­ren­cia Epis­co­pal espa­ño­la siem­pre ha vigi­la­do con espe­cial inqui­na a las igle­sias vas­ca y cata­la­na, y en momen­tos pun­tua­les a la galle­ga. El nom­bra­mien­to del reac­cio­na­rio espa­ño­lis­ta Muni­lla, como obis­po de la dió­ce­sis donos­tia­rra, bus­ca atar muy en cor­to a los cató­li­cos del herrial­de más inde­pen­den­tis­ta y pro­gre­sis­ta de Eus­kal Herria.

La obe­dien­cia a un Esta­do extran­je­ro como es el Vati­cano y a dos Esta­dos alia­dos en esta cues­tión cla­ve, el espa­ñol y el fran­cés, ha vuel­to a ser una tris­te his­to­rias cuan­do la Igle­sia espa­ño­la impu­so, a fina­les de 2009, a Muni­lla; enton­ces el males­tar del 77% de párro­cos fue osten­si­ble­men­te plas­ma­do en un comu­ni­ca­do , pero como siem­pre obe­de­cie­ron al poder polí­ti­co-reli­gio­so de la Igle­sia espa­ño­la.

Los pri­vi­le­gios de la Igle­sia se man­tie­nen en bue­na medi­da gra­cias a la nega­ti­va del refor­mis­mo euro­co­mu­nis­ta a poten­ciar una cohe­ren­te lucha por la liber­tad en su pleno sen­ti­do, por el ateís­mo mar­xis­ta. Aun­que al final del tex­to, cuan­do desa­rro­lle­mos el ateís­mo mar­xis­ta, vol­va­mos a la res­pon­sa­bi­li­dad imper­do­na­ble del refor­mis­mo en la con­ti­nui­dad del poder de la Igle­sia, aho­ra sí debe­mos decir que des­de la estra­te­gia de «recon­ci­lia­ción nacio­nal» de 1956 el PCE fue cedien­do ante el idea­lis­mo refor­mis­ta de los «comu­nis­tas cris­tia­nos», has­ta aban­do­nar cual­quier refe­ren­cia a la esen­cia polí­ti­ca, éti­ca, filo­só­fi­ca, cien­tí­fi­ca, etc., del ateís­mo mar­xis­ta. Los deba­tes inter­nos entre ateos y cre­yen­tes esta­ban deci­di­dos ya pre­via­men­te por la volun­tad de la buro­cra­cia del PCE de, como fue­ra, atraer a su estra­te­gia recon­ci­lia­do­ra a cuan­tos más sec­to­res cató­li­cos anti­fran­quis­tas. La defen­sa lúci­da del ateís­mo de Marx rea­li­za­da por Manuel Sacris­tán era incon­ci­lia­ble con la ver­bo­rrea hue­ca de los lla­ma­dos «cris­tia­nos-comu­nis­tas».

El desas­tre sobre­vino en cuan­to se impu­so la «demo­cra­cia lai­ca» tras las con­ce­sio­nes a la Igle­sia entre 1976 – 1979, como hemos vis­to. La buro­cra­cia ecle­sial no tar­dó en vol­ver por sus fue­ros des­pla­zan­do a la corrien­te del car­de­nal Taran­cón. Mien­tras des­apa­re­cía cual­quier polí­ti­ca atea mar­xis­ta, se refor­za­ba el cato­li­cis­mo más reac­cio­na­rio. Méto­dos dis­ci­pli­na­do­res del medie­vo, como las pro­ce­sio­nes y las «sema­nas san­tas», fue­ron ensal­za­dos ofi­cial­men­te pero den­tro de la indus­tria turís­ti­ca. El «comu­nis­ta» Alber­to Gar­zón dice que «no es incom­pa­ti­ble» defen­der la ideo­lo­gía de izquier­das con la devo­ción por una mani­fes­ta­ción como es la sema­na san­ta que «tras­cien­de las ideo­lo­gías y, socio­ló­gi­ca­men­te hablan­do, es un espec­tácu­lo […] A mis ami­gos de izquier­da les digo que si no com­pren­den por qué la sema­na san­ta mue­ve a miles de per­so­nas nun­ca podre­mos gober­nar este país» .

¿Qué es la sema­na san­ta? La mejor res­pues­ta es la de Ali Man­zano que deta­lla cómo los con­quis­ta­do­res espa­ño­les incum­plie­ron sus pro­me­sas de res­pe­tar la len­gua, cul­tu­ra, reli­gión y pro­pie­da­des del pue­blo anda­lu­sí al ren­dir­se para evi­tar masa­cres terri­bles: en 1502 se obli­gó a la pobla­ción anda­lu­sí a cris­tia­ni­zar­se; des­de 1565 se regla­men­tan las pro­ce­sio­nes que ya se rea­li­za­ban mucho tiem­po antes con reos que pedían per­dón y con moris­cos que que­rían cris­tia­ni­zar­se para man­te­ner sus bie­nes y se tapa­ban la cara con sam­be­ni­tos para no ser iden­ti­fi­ca­dos por los moris­cos resis­ten­tes que podrían ata­car­les por trai­do­res. La sema­na san­ta era y es mono­po­lio del poder cató­li­co. Una demos­tra­ción de su débil arrai­go popu­lar la tene­mos en que cuan­do la II Repú­bli­ca dejó de impul­sar­la, el «fer­vor» cayó en pica­do. El fran­quis­mo la recu­pe­ró como ins­tru­men­to de alie­na­ción. Aho­ra, ade­más, es un recla­mo turís­ti­co. Des­de que han lle­ga­do las dere­chas más cató­li­cas al gobierno de Anda­lu­cía ha incre­men­ta­do la ayu­da públi­ca a la sema­na san­ta y se ha redu­ci­do la des­ti­na­da a la memo­ria his­tó­ri­ca .

Como suce­de siem­pre, cuan­do la dere­cha recu­pe­ra el gobierno, con ella vuel­ve la reli­gión por­que las fuer­zas demo­crá­ti­co-radi­ca­les lai­cas y ateas, y las izquier­das no han apro­ve­cha­do el tiem­po para la crí­ti­ca prác­ti­ca del opio reli­gio­so. El caso de Gre­cia lo con­fir­ma de nue­vo: la derro­ta espe­ra­da del refor­mis­mo de Siry­za ha abier­to la puer­ta de par en par al res­ta­ble­ci­mien­to de los cul­tos más reac­cio­na­rios de la Igle­sia orto­do­xa . Lo mis­mo suce­de en las comu­ni­da­des autó­no­mas –aca­ba­mos de ver Anda­lu­cía – , dipu­tacio­nes y ayun­ta­mien­tos del Esta­do espa­ñol que han caí­do o siguen en manos del «tri­fa­chi­to» –PP, Cs y Vox – , en un con­tex­to de eufo­ria tri­den­ti­na en el que la ultra­de­re­cha más retró­gra­da ha ela­bo­ra­do una lis­ta de «mila­gros» del ase­sino dic­ta­dor Fran­co para que sea cano­ni­za­do . No debe sor­pren­der­nos, por tan­to, que la cas­ta ecle­sial se sien­ta con fuer­zas para mul­ti­pli­car sus ata­ques a la «demo­cra­cia par­la­men­ta­ria».

A raíz de las decla­ra­cio­nes del nun­cio del papa en el Esta­do espa­ñol en las que cri­ti­ca­ba la deci­sión de la mayo­ría del Par­la­men­to de tras­la­dar la momia del dic­ta­dor Fran­co del lugar públi­co, a otro pri­va­do o menos car­ga­do de ideo­lo­gía fas­cis­ta, se sus­ci­tó un deba­te abier­to que inme­dia­ta­men­te abar­có a la tota­li­dad de su sis­te­má­ti­ca polí­ti­ca reac­cio­na­ria. Enri­que del Teso ha rea­li­za­do una crí­ti­ca radi­cal del méto­do de la Igle­sia para legi­ti­mar su per­se­cu­ción de liber­ta­des bási­cas, con­sis­ten­te en la inter­ac­ción varia­ble según el dere­cho a anu­lar tres con­cep­tos des­fi­gu­ra­dos: la ideo­lo­gía, el odio y el extre­mis­mo .

Dis­po­ne­mos de varias crí­ti­cas recien­tes a la Igle­sia cató­li­ca espa­ño­la, de las que aquí reco­ge­mos cua­tro, pero vere­mos que nin­gu­na de ellas pre­ten­de lle­gar al núcleo, a la raíz del pro­ble­ma reli­gio­so tan­to en el Esta­do espa­ñol y en Eus­kal Herria, como a esca­la gene­ral, como ins­tru­men­to de domi­na­ción y a la vez como trans­na­cio­nal asen­ta­da en todo el mun­do. Pero saber que las rique­zas de esta empre­sa bas­tan para aca­bar dos veces con la pobre­za en el mun­do, un empo­rio que posee el segun­do teso­ro de oro más gran­de del mun­do , no demues­tra defi­ni­ti­va­men­te la inexis­ten­cia de dio­sas y dio­ses, sino a lo sumo que son extre­ma­da­men­te mal­va­dos y crue­les, inhu­ma­nos.

La crí­ti­ca a la Igle­sia espa­ño­la inte­gra estas y otras razo­nes par­cia­les en una tota­li­dad cua­li­ta­ti­va­men­te supe­rior: el opio reli­gio­so y el feti­chis­mo des­hu­ma­ni­za­dor se extin­gui­rá duran­te un pro­ce­so his­tó­ri­co que ten­drá dos gran­des hitos: el pri­me­ro la des­truc­ción revo­lu­cio­na­ria del poder impe­ria­lis­ta del nacio­nal-cato­li­cis­mo, esen­cial pilar del Esta­do espa­ñol; y el segun­do, y a par­tir de aquí, la des­mer­can­ti­li­za­ción de la estruc­tu­ra psí­qui­ca de masas, que solo se pue­de alcan­zar duran­te el trán­si­to mun­dial del socia­lis­mo al comu­nis­mo.

Enun­cia­do muy sin­té­ti­ca y lacó­ni­ca­men­te esta pers­pec­ti­va estra­té­gi­ca, vea­mos las cua­tro crí­ti­cas.

Una, la sua­ve y super­fi­cial, es de J. Pérez Royo en la que denun­cia el per­ma­nen­te obs­truc­cio­nis­mo de la «demo­cra­cia espa­ño­la», con la que es obvio que esta­mos de acuer­do, aun­que no dice ni una sola fra­se sobre que la Igle­sia espa­ño­la es la sucur­sal de una trans­na­cio­nal pode­ro­sí­si­ma lla­ma­da Vati­cano S.A., que tie­ne su pro­pio Esta­do, sus fuer­zas arma­das y su muy efec­ti­vo espio­na­je.

La segun­da es de A. Gómez Mave­llán y otras seis fir­mas de cono­ci­das per­so­nas pro­gre­sis­tas miem­bros del Gru­po de Pen­sa­mien­to Lai­co, crí­ti­ca más pro­fun­da y direc­ta, y que repa­sa la deja­ción de la «izquier­da», o sea del PSOE y Uni­das-Pode­mos, de la defen­sa prác­ti­ca de dere­chos ele­men­ta­les como la liber­tad de pen­sa­mien­to, acto que debe plas­mar­se en la ins­ti­tu­cio­na­li­za­ción del lai­cis­mo y en la liber­tad del ateís­mo mili­tan­te, en la igual­dad de creen­cias den­tro de su estric­to carác­ter pri­va­do, en la supre­ma­cía del bien colec­ti­vo sobre el capri­cho indi­vi­dual, en la edu­ca­ción cien­tí­fi­co-crí­ti­ca, en la liber­tad de expre­sión, etc., ter­mi­nan­do así: «Exis­te una ley casi uni­ver­sal que enun­cia que una repú­bli­ca o una demo­cra­cia serán más popu­la­res cuan­do sean más lai­cas y serán más oli­gár­qui­cas cuan­do sean menos lai­cas» .

La ter­ce­ra es la rea­li­za­da por P. Vidal Mar­cos, miem­bro de la Marea Pen­sio­nis­ta. Des­pués de repa­sar la deli­ran­te his­to­ria auto­ri­ta­ria de la Igle­sia espa­ño­la –«La reno­va­ción que supu­so el Con­ci­lio Vati­cano II en la déca­da de 1960 par­tió de los lla­ma­dos curas obre­ros que bene­fi­cia­ron los movi­mien­tos anti­fran­quis­tas al reunir­se bajo el techo inmu­ne de las igle­sias en los barrios obre­ros; pero no por par­te del obis­pa­do reti­cen­te a cual­quier cam­bio» – , pre­sen­ta una espe­cie de esta­di­llo de cuen­tas de la Igle­sia extrac­ta­do de los docu­men­tos de la Con­fe­ren­cia Epis­co­pal:

Los núme­ros de la Igle­sia espa­ño­la hoy: asig­na­ción tri­bu­ta­ria por IRPF: 350 millo­nes de euros; ense­ñan­za con­cer­ta­da: 5.400 millo­nes de euros; obra social y asis­ten­cial: 2.000 millo­nes de euros; acti­vi­dad hos­pi­ta­la­ria: 900 millo­nes de euros; man­te­ni­mien­to inmo­bi­lia­rio: 600 millo­nes de euros; sub­ven­cio­nes even­tos reli­gio­sos: 300 millo­nes de euros; cape­lla­nes fun­cio­na­rios: 40 millo­nes de euros; obras pías 10 millo­nes de euros; exen­cio­nes fis­ca­les; IBI: 700 millo­nes de euros; trans­mi­sio­nes patri­mo­nia­les: 1.300 millo­nes de euros, en total: 11.600 millo­nes de euros anua­les .

Y la cuar­ta es la can­ti­dad y cali­dad incon­men­su­ra­ble, de repro­ba­cio­nes, denun­cias, crí­ti­cas y movi­li­za­cio­nes direc­ta o indi­rec­tas con­tra la Igle­sia por sus ata­ques des­pia­da­dos a las ele­men­ta­les liber­ta­des y dere­chos huma­nos con­cre­tos, sexua­les, afec­ti­vos, cul­tu­ra­les, labo­ra­les, polí­ti­cos, nacio­na­les… por su silen­cio cóm­pli­ce en la ocul­ta­ción del terro­ris­mo sexo-afec­ti­vo de la pedofi­lia. La nega­ti­va de la Igle­sia a entre­gar sus archi­vos al gobierno y a la fis­ca­lía espa­ño­la es otro ejem­plo de la esen­cia anti­de­mo­crá­ti­ca de la Igle­sia que cree que lo que ella inter­pre­ta como «ley de dios» es cua­li­ta­ti­va­men­te supe­rior a la «ley del hom­bre». Tras seis meses de dar lar­gas a los reque­ri­mien­tos ofi­cia­les, la Igle­sia se nie­ga a cum­plir la ley por­que cree que sus dere­chos «ema­na­dos de dios» son supe­rio­res a los de las niñas y niños vio­la­dos.

Cree así mis­mo que deben silen­ciar­se, negar­se o repri­mir­se los dere­chos de las mon­jas vio­la­das den­tro de la Igle­sia, en los con­ven­tos y sacris­tías, por­que lo fun­da­men­tal es man­te­ner el buen nom­bre de la Igle­sia. La expul­sión de una mon­ja india, Lucy Kala­pu­ra, de 53 años , por haber denun­cia­do al obis­pa­do con­ti­nua­dos abu­sos, es solo una medi­da extre­ma que se ha cono­ci­do en un uni­ver­so de plo­mi­za ocul­ta­ción de las vio­la­cio­nes sexua­les intra­mu­ros de la Igle­sia. Para erra­di­car cual­quier posi­bi­li­dad de «con­ta­gio femi­nis­ta» en la Igle­sia, la Con­fe­ren­cia Epis­co­pal ideo­lo­gi­za a las mon­jas con­tra la «radi­ca­li­za­ción femi­nis­ta» . Más aún, las sec­tas mís­ti­cas con con­te­ni­dos sexua­les no han fal­ta­do nun­ca en la Igle­sia, y aun­que su buro­cra­cia inten­ta ocul­tar­las, de vez en cuan­do no tie­ne más reme­dio que acep­tar que exis­ten e inclu­so com­ba­tir­las den­tro y fue­ra de la estruc­tu­ra ecle­siás­ti­ca. Este es el caso de gru­po Semi­na­ri Poble de Déu, disuel­to en 2017 pero pro­te­gi­do de algún modo nada menos que por tres obis­pos .

Vis­to lo vis­to, com­pren­de­mos mejor por qué el Vati­cano «siem­bra fe» en otros con­ti­nen­tes, en Áfri­ca sobre todo, para tras­la­dar­la a Occi­den­te. Según la cuan­ti­fi­ca­ción ofi­cial de la Igle­sia, rea­li­za­da en 2016, las per­so­nas cató­li­cas alcan­za­ron el total de 1.299 millo­nes, con un incre­men­to del 1,1% con res­pec­to a los 1.285 de 2015. Áfri­ca es el con­ti­nen­te en don­de más cre­ce la Igle­sia, pero los cris­tia­nis­mos neo­pen­te­cos­ta­les le van redu­cien­do la ven­ta­ja rápi­da­men­te: en Sudá­fri­ca un ter­cio de los cris­tia­nos per­te­ne­cen ya a estas nue­vas igle­sias. De hecho, se tra­ta de un pro­ce­so común en Nues­tra­mé­ri­ca, Asia y Áfri­ca, ascen­so que con­tras­ta con el estan­ca­mien­to o des­cen­so del cato­li­cis­mo, pro­tes­tan­tis­mo, angli­ca­nis­mo… en estas zonas. Según Ch. Caba­lle­ro:

Este fenó­meno está muy vin­cu­la­do a la impo­si­ción de medi­das neo­li­be­ra­les por par­te de los orga­nis­mos finan­cie­ros inter­na­cio­na­les en los paí­ses afri­ca­nos en los años ochen­ta y noven­ta y a las gran­des desigual­da­des que crea­ron, sobre todo en ambien­tes urba­nos. Es una res­pues­ta espi­ri­tual, físi­ca y social a las nece­si­da­des de la gen­te que habi­ta los barrios mar­gi­na­les de las ciu­da­des. Una de sus gran­des dife­ren­cias con las igle­sias tra­di­cio­na­les, y que sea posi­ble­men­te uno de sus mayo­res atrac­ti­vos, es que bus­ca el enri­que­ci­mien­to de sus fie­les. De ahí que, en la actua­li­dad, la mayo­ría de sus adep­tos for­men par­te de esa amplia masa social que se ha deno­mi­na­do cla­se media afri­ca­na. En los últi­mos años, algu­nos de los pas­to­res de estas igle­sias empie­zan a dar el sal­to a la polí­ti­ca, como ya ha suce­di­do en varios paí­ses lati­noa­me­ri­ca­nos, espe­cial­men­te en Bra­sil. Con pun­tos de vis­ta muy con­ser­va­do­res en lo refe­ren­te a los aspec­tos mora­les, muchos de ellos se encuen­tran detrás de los gru­pos de pre­sión que luchan por endu­re­cer las leyes con­tra la homo­se­xua­li­dad, el con­su­mo de alcohol, o por impo­ner nor­mas de ves­tir «decen­tes», según sus cri­te­rios, como es la prohi­bi­ción de mini­fal­das, entre otras muchas cosas .

Los devas­ta­do­res efec­tos del neo­li­be­ra­lis­mo sí están bajo el auge de las igle­sias cris­tia­nas moder­nas, pero su ori­gen es ante­rior:

Las igle­sias pen­te­cos­ta­les tuvie­ron su auge a prin­ci­pios del siglo XX, como la Igle­sia Cien­cia de Cris­to, que lle­gó a ser de las cua­ren­ta empre­sas más impor­tan­tes de Esta­dos Uni­dos, con una rique­za billo­na­ria, aun­que tras la muer­te de su «pro­fe­ti­sa» empe­zó su deca­den­cia. Lue­go se empe­za­ron a sen­tar las bases de las igle­sias neo­pen­te­cos­ta­les, tal y como las cono­ce­mos hoy. En los años sesen­ta sur­gie­ron igle­sias caris­má­ti­cas don­de se can­ta­ba y se hacían ritua­les de sana­ción, que al pare­cer no fue­ron muy atrac­ti­vos para la pobla­ción. Ese estan­ca­mien­to empe­zó a ser supe­ra­do en los años ochen­ta (en un pro­ce­so liga­do al auge del neo­li­be­ra­lis­mo), por una ola de reno­va­do­res de esa doc­tri­na, quie­nes escri­bie­ron unas nue­vas orien­ta­cio­nes del méto­do para atraer feli­gre­ses, entre ellos un libro lla­ma­do Fun­da­men­tos de la Teo­ría Pen­te­cos­tal escri­to por Guy P. Duf­field y Nat­ha­niel M. Van Clea­ve (que es un manual que guía paso a paso cómo debe pen­sar y actuar cual­quier per­so­na que quie­ra ini­ciar su empren­di­mien­to caris­má­ti­co) .

Mien­tras que a media­dos del siglo XX sur­gía la base de las igle­sias neo­pen­te­cos­ta­les, la socio­lo­gía y en espe­cial su corrien­te fun­cio­na­lis­ta repre­sen­ta­da por el pres­ti­gio­so Yin­ger , que se esfor­za­ba en asen­tar la lla­ma­da «cien­cia de la reli­gión» como par­te de la socio­lo­gía, escri­bió lo que sigue: «Un orden social exi­ge un esque­ma uni­ta­rio de valo­res… En deter­mi­na­das cir­cuns­tan­cias, la reli­gión está en con­di­cio­nes de faci­li­tar la solu­ción del pro­ble­ma del orden; en este sen­ti­do pue­de des­cu­brir obje­ti­vos y abrir cami­nos para alcan­zar­los. Median­te ritos y sím­bo­los, median­te un sis­te­ma de dog­mas, median­te sus ense­ñan­zas sobre pre­mios y cas­ti­gos, la reli­gión pue­de con­tri­buir a for­mar indi­vi­duos socia­li­za­dos que acep­ten los valo­res domi­nan­tes como medios y fines legí­ti­mos» .

Esta­mos ante una incon­di­cio­nal defen­sa de la reli­gión como ins­tru­men­to de orden en unos años en los que el impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano esta­ba pelean­do en muchos fren­tes con­tra los pue­blos anti­im­pe­ria­lis­tas y, a la vez, tam­bién en el fren­te «interno» con­tras las cla­ses y nacio­nes opri­mi­das den­tro de Esta­dos Uni­dos. Den­tro de este con­tex­to el tam­bién soció­lo­go nor­te­ame­ri­cano Bryan Wil­son estu­dió las sec­tas cris­tia­nas que se expan­dían des­de fina­les del siglo XIX por Euro­pa y Nues­tra­mé­ri­ca, como pen­te­cos­ta­les, mor­mo­nes y tes­ti­gos de jeho­vá, sec­tas acti­va­men­te pro­se­li­tis­tas, a las que defi­nió como «comu­ni­da­des de amor» . Entre 1975 y 1986 J. A. Reck­ford inves­ti­gó los «movi­mien­tos reli­gio­sos» que reapa­re­cían en el cris­tia­nis­mo, en el islam y en la bru­je­ría bra­si­le­ña; indi­ca­ba que en deter­mi­na­dos con­tex­tos siem­pre han apa­re­ci­do en las reli­gio­nes movi­mien­tos reno­va­do­res y que las con­di­cio­nes socia­les del momen­to, del últi­mo ter­cio del siglo XX, eran pro­pi­cias para ello.

En otros tex­tos hemos insis­ti­do en que la socio­lo­gía es una de las lla­ma­das «cien­cias socia­les» que el impe­ria­lis­mo crea para explo­tar mejor a la huma­ni­dad tra­ba­ja­do­ra. La pre­ten­di­da «cien­cia de la reli­gión», como par­te de la socio­lo­gía, es un ejem­plo más, un ejem­plo que que­da al des­cu­bier­to cuan­do com­pa­ra­mos la supues­ta­men­te «neu­tral» socio­lo­gía con estas pala­bras el filó­so­fo mar­xis­ta peruano Lora Cam escri­tas en 1986:

El impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano uti­li­za no solo a los cris­tia­nos cató­li­cos sino fun­da­men­tal­men­te a las sec­tas cris­tia­nas pro­tes­tan­tes (Evan­ge­lis­tas, Adven­tis­tas, Tes­ti­gos de Jeho­vá, Mor­mo­nes, Hijos de Dios, Israe­li­tas, etc.), quie­nes actúan con tal «per­sua­sión» mís­ti­ca, faná­ti­ca, que sus inte­gran­tes están tan alie­na­dos con la pré­di­ca esca­to­ló­gi­ca del fin inmi­nen­te del mun­do que entran en pro­ce­sos psi­quiá­tri­cos de gri­tos his­té­ri­cos, cán­ti­cos entre­mez­cla­dos con llan­tos, des­ma­yos y ata­ques cua­si «epi­lép­ti­cos», entran en tran­ces «mís­ti­cos» y sexua­les; todo es pro­duc­to de una sofis­ti­ca­da pla­ni­fi­ca­ción y pro­gra­ma­ción de «pas­to­res» mila­gre­ros ins­trui­dos neo­con­duc­tual­men­te en Esta­dos Uni­dos, com­ple­men­tan­do la alie­na­ción con la mani­pu­la­ción de los medios de comu­ni­ca­ción, por ejem­plo, her­mano Pablo y otros embau­ca­do­res pro­fe­sio­na­les .

Los soció­lo­gos deja­ban de lado las rela­cio­nes inter­nas del impe­ria­lis­mo con las sec­tas, el accio­nar de los gru­pos de poder que deci­den la cuan­tía de los fon­dos entre­ga­dos a las sec­tas; tam­po­co pres­tan aten­ción a la para­fer­na­lia de la esce­no­gra­fía de masas, a los «mila­gros» y cura­cio­nes repen­ti­nas que ocu­rren en muchos de esos espec­tácu­los que son retrans­mi­ti­dos por sus cana­les pri­va­dos de tele­vi­sión, cana­les que silen­cian los escán­da­los sexua­les y eco­nó­mi­cos tan fre­cuen­tes en estas igle­sias, al igual que en las ofi­cia­les. El caso de Corea del Sur es tan gra­ve que has­ta la cade­na BBC ha teni­do que infor­mar con deta­lle sobre los orí­ge­nes yan­quis de las sec­tas cris­tia­nas, sobre sus mal­tra­tos y corrup­cio­nes . Por el con­tra­rio, la crí­ti­ca mar­xis­ta es trans­pa­ren­te.

Sal­tán­do­nos unos años a fin de no alar­gar­nos en dema­sía, pode­mos seguir los alti­ba­jos en el núme­ro de afi­lia­dos reli­gio­sos en Amé­ri­ca Lati­nas:

Si bien el cato­li­cis­mo con­ti­núa sien­do la reli­gión mayo­ri­ta­ria en el con­ti­nen­te, cabe des­ta­car el cre­ci­mien­to pro­gre­si­vo de los gru­pos evan­gé­li­cos: de acuer­do con los datos del Pew Resear­cher Cen­ter, entre 1910 y 2014, los cató­li­cos pasa­ron de 94% a 69% de la pobla­ción y los evan­gé­li­cos, de 1% a 19%. En Argen­ti­na, se esti­ma que la per­te­nen­cia evan­gé­li­ca ron­da entre el 12% y el 15%, una cifra rela­ti­va­men­te baja en com­pa­ra­ción con otros paí­ses lati­noa­me­ri­ca­nos, como Bra­sil, don­de supera el 25%. […] El cre­ci­mien­to expo­nen­cial de los fie­les evan­gé­li­cos en Bra­sil es un fenó­meno que lla­ma la aten­ción de inves­ti­ga­do­res y polí­ti­cos por igual. Mien­tras que, en 1970, un 92% de los bra­si­le­ños se con­si­de­ra­ba cató­li­co, en 2010, ese núme­ro bajó a un 64,6%, según datos del cen­so IBGE. Al tiem­po que la pobla­ción cató­li­ca dis­mi­nu­ye, los sec­to­res pen­te­cos­ta­les se for­ta­le­cen: en 2010, un 22,2% de la pobla­ción se encon­tra­ba agru­pa­da en reli­gio­nes evan­gé­li­cas y el núme­ro con­ti­núa en aumen­to .

Ramón Tovar estu­dió en 2007 las fuer­zas obje­ti­vas y sub­je­ti­vas que impul­sa­ban el ascen­so de las sec­tas cris­tia­nas más reac­cio­na­rias aún que la cató­li­ca domi­nan­te y que el grue­so de las «pro­tes­tan­tes». Inves­ti­gan­do su ideo­lo­gía, sus apo­yos eco­nó­mi­cos y polí­ti­cos, así como sus obje­ti­vos, R. Tovar escri­be que:

El mis­mo Rober­tson hizo el anun­cio de un men­sa­je mesiá­ni­co, pro­pio de la tra­di­ción esta­dou­ni­den­se: «no habrá jamás paz mun­dial has­ta que la casa de Dios y el pue­blo de Dios no asu­man su papel de alto líder a la cabe­za del mun­do». Una reso­nan­cia de Bush quien al siguien­te día del trá­gi­co 11 de sep­tiem­bre pro­cla­mó: «Amé­ri­ca debe diri­gir el mun­do». Eco a su vez del men­sa­je Des­tino Mani­fies­to del sena­dor por India­na Albert Beve­rid­ge, quien, para fina­les de 1898, cuan­do Washing­ton, en manos mili­ta­res, echa­ra a la muy cató­li­ca Espa­ña fue­ra de Cuba y las Fili­pi­nas, sen­ten­cia: «Dios hizo a los ame­ri­ca­nos, los direc­to­res y orga­ni­za­do­res del mun­do con la fina­li­dad de ins­ti­tuir el orden allí don­de reine el caos» .

¿Quién es Pat Rober­tson cita­do por Ramón Tovar? Vla­di­mi­ro Acos­ta nos res­pon­de: es un embau­ca­dor que ha lle­ga­do a ser empre­sa­rio y polí­ti­co impor­tan­te en la extre­ma dere­cha repu­bli­ca­na con las mani­pu­la­cio­nes y frau­des de la tram­po­sa indus­tria de la tele-pre­di­ca­ción, y a con­ti­nua­ción V. Acos­ta des­gra­na algu­nos de los nego­cios oscu­ros de los tele-pre­di­ca­do­res más cono­ci­dos en Esta­dos Uni­dos, la opo­si­ción del fun­da­men­ta­lis­mo a la cien­cia, las rela­cio­nes de esta fuer­za polí­ti­co-reli­gio­sa con el reaga­nis­mo, etc. Pero lo que más nos intere­sa aho­ra es la sín­te­sis que el autor nos ofre­ce de la corrien­te cal­vi­nis­ta del cris­tia­nis­mo, como fun­da­men­tal cemen­to de la ideo­lo­gía bur­gue­sa yan­qui.

V. Acos­ta expo­ne los cin­co pun­tos de la «visión terri­ble y pesi­mis­ta del des­tino humano» de esta corrien­te del cris­tia­nis­mo: 1) La depra­va­ción del hom­bre es total. 2) La elec­ción de dios es incon­di­cio­nal. 3) La expia­ción median­te el sacri­fi­cio de Jesús es limi­ta­da. 4) La gra­cia divi­na es irre­sis­ti­ble. 5) Los san­tos irre­mi­si­ble­men­te per­se­ve­ran en la gra­cia. Des­pués resu­me los cin­co pun­tos en tres com­po­nen­tes de la ideo­lo­gía yan­qui: 1) El pri­mer patrón es el indi­vi­dua­lis­mo extre­mo que hace al hom­bre res­pon­sa­ble úni­co y exclu­si­vo de sus actos… 2) El segun­do patrón cal­vi­nis­ta es la cele­bra­ción del éxi­to y la admi­ra­ción y el res­pe­to que se brin­da a quie­nes lo logran. 3) Y el ter­cer patrón cal­vi­nis­ta, que no es sino la otra cara del segun­do, es la con­de­na de los pobres, de los no exi­to­sos, de los fra­ca­sa­dos.

El cre­ci­mien­to polí­ti­co-eco­nó­mi­co de las igle­sias más reac­cio­na­rias es espec­ta­cu­lar: para verano de 2014 los gru­pos neo­pen­te­cos­ta­lis­tas reunían alre­de­dor de 300 millo­nes de adep­tos y su cas­ta domi­nan­te con­tro­la­ba una rique­za anual de más de 30.000 millo­nes de dóla­res. Defen­dían la «doc­tri­na de la pros­pe­ri­dad» sus­ten­ta­da en una fe cie­ga hacia las opi­nio­nes de los diri­gen­tes de las cer­ca de 19.000 igle­sias, por­que la pobre­za y la enfer­me­dad, el fra­ca­so en la vida, los males en gene­ral, son cau­sa­dos por el peca­do, por la fal­ta de fe y la increen­cia . Esta­mos ante una de las ver­sio­nes más estric­tas y duras del cal­vi­nis­mo que recha­za fron­tal­men­te al «fra­ca­sa­do» y ensal­za al «triun­fa­dor». Pura ideo­lo­gía mal­t­hu­sia­na ade­cua­da a las nece­si­da­des actua­les de la bur­gue­sía.

No pode­mos can­tar vic­to­ria por la derro­ta tran­si­to­ria que han sufri­do en Argen­ti­na los neo­pen­te­cos­ta­les en la pri­me­ra fase de las elec­cio­nes por­que son muy resis­ten­tes las fuer­zas irra­cio­na­les de la reli­gión. Las alian­zas entre corrien­tes cris­tia­nas dere­chis­tas para refor­zar el poder polí­ti­co de la bur­gue­sía argen­ti­na más reac­cio­na­ria, de Macri, corrien­tes en las que des­ta­can las neo­pen­te­cos­ta­les , no han sido aun defi­ni­ti­va­men­te derro­ta­das, e inclu­so si lo fue­ran en la segun­da ron­da elec­to­ral redo­bla­rían su opo­si­ción sis­te­má­ti­ca al nue­vo gobierno inten­tan­do acti­var la lla­ma­da «reser­va de irra­cio­na­li­dad» que siem­pre per­vi­ve en la estruc­tu­ra psí­qui­ca reli­gio­sa mien­tras que no des­apa­rez­can las cau­sas socia­les que la pro­du­cen.

La corrien­te evan­gé­li­ca del cris­tia­nis­mo ya ha domi­na­do la estruc­tu­ra psí­qui­ca del 30% de la pobla­ción bra­si­le­ña y ha sido una de las fuer­zas de masas deci­si­vas para la vic­to­ria elec­to­ral del neo­fas­cis­ta Bol­so­na­ro, que se ha per­so­na­do en la mul­ti­tu­di­na­ria Mar­cha de Jesús para mos­trar su agra­de­ci­mien­to a la buro­cra­cia que diri­ge esa corrien­te polí­ti­co-reli­gio­sa reac­cio­na­ria . Según las pre­fe­ren­cias de voto, los cató­li­cos vota­ron casi por igual a Bol­so­na­ro y a Had­dad, sien­do en la suma de evan­gé­li­cos, espi­ri­tis­tas y otras reli­gio­nes no con­ven­cio­na­les don­de se suman esos más de 12 millo­nes de votos que le die­ron la vic­to­ria a Bol­so­na­ro, mien­tras que Had­dad obtu­vo poco más de un millón de ateos, agnós­ti­cos y no reli­gio­sos de ven­ta­ja sobre el neo­fas­cis­ta . Una feliz pero muy inquie­tan­te pala­bra com­pues­ta ha sur­gi­do en Bra­sil para defi­nir el terror patriar­cal y machis­ta con­tra las liber­ta­des de las muje­res: «cris­to­fas­cis­mo» que gol­pea inclu­so a las muje­res evan­ge­lis­tas cuan­do estas empie­zan a reivin­di­car sus dere­chos.

Zibe­chi advier­te que el avan­ce en Nues­tra­mé­ri­ca del «poder evan­gé­li­co» se sos­tie­ne en gran medi­da sobre la reac­ción patriar­cal con­tra la eman­ci­pa­ción de las muje­res y, en espe­cial, entre los ado­les­cen­tes de la peri­fe­ria del bol­so­na­ris­mo:

Bra­sil es el caso más sin­to­má­ti­co del cre­ci­mien­to evan­gé­li­co y pen­te­cos­tal. Los estu­dios que van apa­re­cien­do mues­tran que el triun­fo de Jair Bol­so­na­ro fue posi­ble gra­cias al elec­to­ra­do evan­gé­li­co (goo​.gl/​Y​b​P​EoW). Entre la pobla­ción cató­li­ca hubo un empa­te entre Bol­so­na­ro y el can­di­da­to del PT, Fer­nan­do Had­dad. Entre las otras reli­gio­nes, así como entre ateos y quie­nes no pro­fe­san nin­gu­na reli­gión, hubo una leve mayo­ría en favor del can­di­da­to de izquier­da. Pero la dife­ren­cia fue abru­ma­do­ra entre la pobla­ción evan­gé­li­ca, entre la cual con­si­guió más del doble de votos y le sacó una dife­ren­cia de 11 millo­nes, lo que rubri­có su triun­fo. Otros aná­li­sis esti­man que la mayor dife­ren­cia la obtu­vo entre las muje­res pobres y evan­gé­li­cas, don­de la dife­ren­cia en favor de la extre­ma dere­cha sería aún mayor. El cam­bio en las ten­den­cias reli­gio­sas es muy impor­tan­te en Bra­sil, aun­que en otros paí­ses de la región pare­ce estar­se dan­do un pro­ce­so simi­lar, pero más ate­nua­do. En 1950, los cató­li­cos repre­sen­ta­ban 93,5 por cien­to de la pobla­ción y los evan­gé­li­cos 3,4 por cien­to. En 2010, la pobla­ción cató­li­ca había caí­do a 64 por cien­to y la evan­gé­li­ca tre­pa­ba a 22 por cien­to .

Los sal­va­jes recor­tes socia­les y demo­crá­ti­cos impues­tos en Argen­ti­na y Bra­sil son cohe­ren­tes ante todo con las nece­si­da­des del capi­ta­lis­mo en cri­sis, pero tam­bién con la ideo­lo­gía cal­vi­nis­ta y mal­t­hu­sia­na de las igle­sias ultra reac­cio­na­rias en alza, para man­te­ner acti­va su fide­li­dad a los gobier­nos y su mili­tan­cia coti­dia­na agre­si­va e inti­mi­dan­te con­tra los dere­chos y las liber­ta­des. Lo mis­mo suce­de en Esta­dos Uni­dos, en don­de si triun­fa la pro­pues­ta de la Admi­nis­tra­ción Trump de cam­biar la actual defi­ni­ción de pobre­za por otra más res­tric­ti­va y exclu­yen­te, enton­ces millo­nes de per­so­nas empo­bre­ci­das en Esta­dos Uni­dos que­da­rán fue­ra de los sis­te­mas públi­cos de ayu­da , como sani­dad, edu­ca­ción, ener­gía, ali­men­ta­ción… ya de por sí muy redu­ci­dos.

Lo sig­ni­fi­ca­ti­vo es que son muchas las sec­tas cris­tia­nas, igle­sias de toda índo­le, las que apo­yan deci­di­da­men­te a Trump. En esta y en todas las prác­ti­cas del impe­ria­lis­mo yan­qui, pero aho­ra en con­cre­to sobre Donald Trump, debe­mos recor­dar siem­pre las pala­bras de Sarah H. San­ders, por­ta­voz de la Casa Blan­ca: «Dios que­ría que Donald Trump fue­ra pre­si­den­te y por eso está ahí» . Trump ha sido pues­to por dios en la Casa Blan­ca para aca­bar defi­ni­ti­va­men­te con los enemi­gos de Amé­ri­ca y para que impul­se la tarea de unir al dios cris­tiano con el judío. Aun­que la doc­tri­na ofi­cial de la Igle­sia cató­li­ca sea la de limar ten­sio­nes con la reli­gión musul­ma­na, que tam­bién retro­ce­de en su ver­sión ofi­cial , no es menos cier­to que den­tro de su buro­cra­cia son muy pode­ro­sas las corrien­tes beli­cis­tas anti musul­ma­nas: este es el caso del car­de­nal Ray­mond Bur­ke, que no duda en decir que Euro­pa y sus valo­res están ame­na­za­dos por una inva­sión islá­mi­ca lle­va­da a cabo por las y los emi­gran­tes de esta reli­gión .

El emba­ja­dor israe­lí en el Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU, Danny Danon, afir­mó que a Israel le per­te­ne­cen tan­to Pales­ti­na como los terri­to­rios anti­guos que Yah­vé rega­ló a Israel en la remo­ta anti­güe­dad, tal y como ates­ti­gua el libro del Géne­sis . La polí­ti­ca de Trump, como la del impe­ria­lis­mo en su con­jun­to, es la de for­ta­le­cer a Israel cues­te lo que cues­te, lo que impli­ca crear una nue­va jus­ti­fi­ca­ción reli­gio­sa de las matan­zas del terro­ris­mo sio­nis­ta. O sea, el san­to Trump que sal­ve a Israel, según la acer­ta­da fra­se de N. Arma­nian.

Gian­ni­na Seg­ni­ni y Móni­ca Cor­de­ro son auto­ras de una impres­cin­di­ble inves­ti­ga­ción –que reco­men­da­mos viva­men­te– sobre el impe­ria­lis­mo polí­ti­co-reli­gio­so de Trump:

Pen­ce y Pom­peo –ambos cris­tia­nos evan­gé­li­cos– apro­ve­cha­ron la visi­ta ofi­cial para con­ven­cer a Her­nán­dez de ins­tau­rar, en Hon­du­ras, los estu­dios bíbli­cos lide­ra­dos por Capi­tol Minis­tries, una orga­ni­za­ción reli­gio­sa que los dos altos fun­cio­na­rios del gobierno de Donald Trump patro­ci­nan des­de la Casa Blan­ca y que se dedi­ca a evan­ge­li­zar a «líde­res polí­ti­cos del mun­do» con el fin de que legis­len según sus prin­ci­pios bíbli­cos […] la Ofi­ci­na de la Fe y la Opor­tu­ni­dad de la Casa Blan­ca […] repre­sen­tan dis­tin­tas corrien­tes den­tro de la comu­ni­dad evan­gé­li­ca, aun­que algu­nos de sus miem­bros per­te­ne­cen a más de una de ellas. Unos pre­di­can una «teo­lo­gía de la pros­pe­ri­dad», que ve el cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co y el buen esta­do de la salud como ben­di­cio­nes que Dios otor­ga si el cre­yen­te se com­por­ta de acuer­do a las nor­mas y paga el diez­mo. Otros son evan­gé­li­cos sio­nis­tas que creen en las pro­fe­cías apo­ca­líp­ti­cas del retorno de Jesús a la Tie­rra en Israel; y un ter­cer gru­po repre­sen­ta a líde­res de la Con­ven­ción Bau­tis­ta del Sur que aglu­ti­na 50.000 igle­sias en Esta­dos Uni­dos. Esa con­gre­ga­ción se opo­ne fir­me­men­te al matri­mo­nio entre per­so­nas del mis­mo sexo […] Trump, Netan­yahu, Bol­so­na­ro y los pre­si­den­tes lati­noa­me­ri­ca­nos que nego­cian apo­yo elec­to­ral y polí­ti­co con los gru­pos cris­tia­nos son par­te de una ten­den­cia glo­bal de inmis­cuir la reli­gión en asun­tos públi­cos .

¿Cómo se ha lle­ga­do a tan­to irra­cio­na­lis­mo?