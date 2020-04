Euskal Herria. Ahora lo queremos todo

Por Julen Men­di­za­bal y Aitor Gara­gar­za , Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 10 de abril 2020

Mikel Ote­ro situa­ba la dis­to­pía en la que nos quie­ren

sumer­gir las éli­tes polí­ti­cas-eco­nó­mi­cas de una par­te de nues­tra nación

some­ti­da: «Me da que la feroz arre­me­ti­da de Con­fe­bask y sus ten­tácu­los,

no es más que el pre­lu­dio de la tre­men­da dispu­ta sobre la dis­tri­bu­ción

de la ren­ta [men­guan­te] que se dará en los pró­xi­mos años. Yo les

agra­dez­co la fran­que­za. A ver si nos ayu­da a espa­bi­lar para enten­der de

qué va esto».

En este con­tex­to cam­bian­te la patro­nal ha enten­di­do

per­fec­ta­men­te don­de situar­se y sus laca­yos pro­li­fe­ran sus dis­cur­sos por

todos los medios. Están asus­ta­dos y temen que ya nada vol­ve­rá a ser

como antes, se pre­pa­ran para una nue­va gran arre­me­ti­da con­tra los

sec­to­res popu­la­res, sumer­gién­do­nos en una esca­la­da de fas­cis­mo social

difu­so pero con­tun­den­te median­te el cual pre­ten­den sal­va­guar­dar su

capi­tal con­tra todas nues­tras vidas.

Ellos han enten­di­do muy bien

de que va todo esto, el sen­ti­do común de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta

de este país para crear una gran mesa, «nues­tro pac­to pro­pio de la

Mon­cloa», se ha vis­to dila­pi­da­do. Que­da cla­ro que la patro­nal y sus

repre­sen­tan­te polí­ti­cos no se sen­ta­ran con un sec­tor polí­ti­co, social y

sin­di­cal de este país más que para fir­mar nues­tra defun­ción. Hay una

fra­se que se le atri­bu­ye a Idi­go­ras, noso­tros a un buen ami­go, «sin el

PNV difí­cil, con el PNV impo­si­ble». Cam­bien el suje­to de la fra­se y el

resul­ta­do es el mis­mo. Nue­va­men­te vol­ve­mos a topar­nos con nues­tros

lími­tes, depen­den­cias y com­ple­jos. Libe­ré­mo­nos, nin­gún poder polí­ti­co

para la patro­nal y todo el poder polí­ti­co para el pue­blo.

Mien­tras

tan­to, se están dan­do las con­di­cio­nes obje­ti­vas y sub­je­ti­vas para

vol­ver a levan­tar aque­llas reivin­di­ca­cio­nes, deman­das y nece­si­dad de

con­quis­tas que la izquier­da revo­lu­cio­na­ria, en un retro­ce­so his­tó­ri­co en

Euro­pa que dura déca­das, escon­dió en la are­na bajo los ado­qui­nes.

Supe­re­mos

la diplo­ma­cia libe­ral y pon­ga­mos radi­cal­men­te en el cen­tro las vidas.

Tran­si­tar del sen­ti­do común al sen­ti­do comu­ni­ta­rio. No se tra­ta ya de

que la cri­sis la paguen ellos, es el momen­to de pro­cla­mar que las cla­ses

popu­la­res vamos hacér­se­lo pagar aca­ban­do con sus pri­vi­le­gios

cua­si-medie­va­les de some­ti­mien­to y explo­ta­ción. Aho­ra lo que­re­mos todo,

que­re­mos todo aque­llo que nos han roba­do. Por­que para ellos las vidas de

nues­tras madres y abue­los no valen nada y para noso­tros las vidas de

nues­tros padres y abue­las lo valen todo.

Decía el Comi­té Cen­tral

de la Comu­na de París en 18 de mar­zo de 1871: «En medio de los fra­ca­sos y

las trai­cio­nes de las cla­ses domi­nan­tes, nos hemos dado cuen­ta que ha

lle­ga­do la hora de sal­var la situa­ción toman­do en nues­tras manos la

direc­ción de los asun­tos públi­cos». Noso­tros que esta­mos ence­rra­dos

deci­mos que per­mi­tir que las cla­ses domi­nan­tes con­ti­núen al man­do

repro­du­cien­do las mis­mas polí­ti­cas socio­eco­nó­mi­cas de ayer nos vol­ve­rán a

traer a los mis­mos pro­ble­mas de hoy. Esta es la lec­ción que la Tie­rra

nos ha ense­ña­do y que no olvi­da­re­mos jamas.

Coope­ra­ti­vas,

media­nas y peque­ñas empre­sas, tra­ba­ja­do­ras esen­cia­les e inte­lec­tua­les de

Eus­kal Herria, con­for­me­mos un blo­que para des­ban­car a la cla­se

domi­nan­te. Cons­truía­mos la Repú­bli­ca Vas­ca para ser y deci­dir, garan­te

de un sis­te­ma de cui­da­dos públi­co comu­ni­ta­rio, otor­gue­mos la

nacio­na­li­dad vas­ca a todas las per­so­nas migran­tes, que las que tra­ba­jan

en el sec­tor de los cui­da­dos pasen a ser par­te del sis­te­ma públi­co,

nacio­na­li­ce­mos las gran­des empre­sas y los sec­to­res estra­té­gi­cos, que la

sani­dad sea total­men­te públi­ca y des­apa­rez­ca la pri­va­da, sobe­ra­nía por y

para múl­ti­ples sobe­ra­nías: sani­ta­ria, ali­men­ta­ria, ener­gé­ti­ca… Es la

vida la ban­de­ra que cla­va­re­mos enci­ma de los escom­bros del capi­tal.

Que­re­mos

tomar el con­trol sobre la eco­no­mía, que­re­mos una ren­ta míni­ma, que­re­mos

vivien­das, que se repar­ta el tra­ba­jo y las ganan­cias, que­re­mos tie­rras,

tra­ba­jar menos días, tener más tiem­po libre para cui­dar y ser cui­da­dos,

tiem­po libre de cali­dad para rela­cio­nar­nos cuer­po a cuer­po, tiem­po para

poder dedi­car­lo tam­bién al teji­do aso­cia­ti­vo y depor­ti­vo que aflo­ra en

todos los pue­blos, que pre­va­lez­ca el valor de uso fren­te al valor de

cam­bio, un plan de tran­si­ción para la indus­tria arma­men­tís­ti­ca y

auto­mo­vi­lís­ti­ca, que­re­mos un par­la­men­to de muje­res, que­re­mos a los y las

pre­sas en la calle, que las obras del TAV se para­li­cen defi­ni­ti­va­men­te,

que­re­mos una uni­ver­si­dad públi­ca, gra­tui­ta y de cali­dad, que­re­mos un

ejer­ci­to de batas blan­cas al esti­lo cubano, que­re­mos salud y bue­nos

ali­men­tos, menos poli­cía y más diver­sión. Esto y mucho más que­re­mos.

Aho­ra lo que­re­mos todo.

Ter­mi­na­mos con Marx hacien­do refe­ren­cia

nue­va­men­te a la Comu­na de París: «La cla­se obre­ra no espe­ra­ba de la

Comu­na nin­gún mila­gro. Los obre­ros no tie­nen nin­gu­na uto­pía lis­ta para

implan­tar por decre­to del pue­blo. Saben que para con­se­guir su pro­pia

eman­ci­pa­ción, y con ella esa for­ma supe­rior de vida hacia la que tien­de

irre­sis­ti­ble­men­te la socie­dad actual por su pro­pio desa­rro­llo eco­nó­mi­co,

ten­drán que pasar por lar­gas luchas, por toda una serie de pro­ce­sos

his­tó­ri­cos, que trans­for­ma­rán las cir­cuns­tan­cias y las per­so­nas. Ellas

no tie­nen que rea­li­zar nin­gu­nos idea­les, sino sim­ple­men­te libe­rar los

ele­men­tos de la nue­va socie­dad que la vie­ja socie­dad bur­gue­sa ago­ni­zan­te

lle­va en su seno». Sol­te­mos las ama­rras y libe­re­mos los ele­men­tos que

ya han pasa­do 149 años.