Argentina. Resumen gremial y social. Médicos chubutenses trabajan sin descanso y sin sueldo: «Arcioni se caga en los estatales»/ «La deuda externa nos ha llevado al desmantelamiento de los hospitales públicos» … (Más info)

Argen­ti­na suma 15 mil pro­fe­sio­na­les con­tra el coro­na­vi­rus

El Minis­te­rio de Salud bus­ca for­ta­le­cer el sis­te­ma sani­ta­rio para hacer fren­te a la pan­de­mia de coro­na­vi­rus en el país.

El Minis­te­rio de Salud la Nación está en pro­ce­so de incor­po­rar a 15.000 pro­fe­sio­na­les del ámbi­to sani­ta­rio para for­ta­le­cer el sis­te­ma de salud fren­te a la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, infor­mó este jue­ves el direc­tor nacio­nal de Talen­to Humano de la car­te­ra sani­ta­ria, Pedro Sil­ber­man.

«Para ampliar las fuer­zas de tra­ba­jo, el minis­te­rio ha aumen­ta­do a 15.000 los pro­fe­sio­na­les dis­po­ni­bles para acom­pa­ñar a las uni­da­des sani­ta­rias que están tra­ba­jan­do fren­te al coro­na­vi­rus covid-19«, seña­ló el fun­cio­na­rio duran­te una com­pa­re­cen­cia públi­ca.

Más de 3.000 resi­den­tes que esta­ban rea­li­zan­do prác­ti­cas en diver­sos cen­tros sani­ta­rios reci­bie­ron una pró­rro­ga para con­ti­nuar sus tareas en esos esta­ble­ci­mien­tos.

El Minis­te­rio de Edu­ca­ción, entre tan­to, comen­zó a agi­li­zar el pro­ce­so de con­va­li­da­ción de títu­los aca­dé­mi­cos de más de 5.000 licen­cia­dos de las carre­ras de salud, prin­ci­pal­men­te de medi­ci­na, para con­tar con ellos lo antes posi­ble.

En para­le­lo, más de 4.000 volun­ta­rios están a dis­po­si­ción de las diver­sas juris­dic­cio­nes del país para asis­tir en los esfuer­zos para miti­gar el avan­ce del coro­na­vi­rus.

El aumen­to de los pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios dis­po­ni­bles for­ma par­te de una estra­te­gia desa­rro­lla­da por el Minis­te­rio de Salud que con­du­ce Ginés Gon­zá­lez Gar­cía y que plan­tea tres líneas en mate­ria de recur­sos huma­nos, uno de los cua­les es la «amplia­ción de la fuer­za de tra­ba­jo», con­tex­tua­li­zó el direc­tor de Talen­to Humano. El segun­do deli­nea­mien­to es la capa­ci­ta­ción y entre­na­mien­to del per­so­nal sani­ta­rio.

Des­de la car­te­ra de Salud se pusie­ron en mar­cha cur­sos ini­cia­les y avan­za­dos para que los pro­fe­sio­na­les pue­dan entre­nar­se en su lucha con­tra el virus SARS-CoV‑2 con capa­ci­ta­cio­nes des­ti­na­das a expli­car, por ejem­plo el empleo y el des­car­te de los ele­men­tos de bio­se­gu­ri­dad.

El ter­cer eje es «la super­vi­sión y la demo­cra­ti­za­ción del cono­ci­mien­to» para «dis­tri­buir de mane­ra equi­ta­ti­va no solo los insu­mos», des­cri­bió Sil­ber­man en base a los obje­ti­vos de tra­ba­jo que dise­ñó el minis­tro de Salud.

En base a ese últi­mo pará­me­tro, el minis­te­rio ha gene­ra­do un dis­po­si­ti­vo de tele­me­di­ci­na «a tra­vés del cual exper­tos de tera­pia inten­si­va super­vi­san las 800 tera­pias inten­si­vas del país todos los días en dos tur­nos, dan­do la posi­bi­li­dad de dis­cu­tir cada uno de los casos que se inte­gran a la tera­pia», seña­ló el fun­cio­na­rio.

Esta herra­mien­ta tam­bién ha lan­za­do dos «sis­te­mas de sal­va­ta­je» para sus pro­fe­sio­na­les. El pri­me­ro es un botón rojo para que cual­quier pro­fe­sio­nal pue­da con­sul­tar a los espe­cia­lis­tas sani­ta­rios, indi­có el direc­tor de Talen­to Humano.

Tam­bién hay un segun­do «botón rojo para salud men­tal» que con­sis­te en ofre­cer una guar­dia per­ma­nen­te de esta espe­cia­li­dad des­ti­na­da a todos los tra­ba­ja­do­res de salud que pue­dan tener algu­na nece­si­dad de con­ver­sar o de com­par­tir inquie­tu­des sobre la situa­ción que se atra­vie­sa por el coro­na­vi­rus.

El Foro Argen­tino de Facul­ta­des de Medi­ci­nas Públi­cas, por su par­te, «ha dis­pues­to un sis­te­ma de actua­li­za­ción cien­tí­fi­ca de toda la evi­den­cia publi­ca­da para faci­li­tar el acce­so» de todos los pro­fe­sio­na­les, aña­dió Sil­ber­man.

El Minis­te­rio de Salud regis­tró este jue­ves 80 casos nue­vos del covid-19, con cin­co dece­sos en las últi­mas horas, de modo que el núme­ro de per­so­nas que se enfer­ma­ron lle­gó a 1.795.

La car­te­ra labo­ral bonae­ren­se inti­mó a Gar­ba­rino-Com­pu­mun­do a com­ple­tar el pago de sala­rios

Des­pués del recla­mo pre­sen­ta­do por el Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio y Afi­nes (S.E.O.C.A) de la zona oes­te, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires inti­mó a la empre­sa Gar­ba­rino-Com­pu­mun­do a pagar los suel­dos pen­dien­tes en las pró­xi­mas 24 horas.

En una audien­cia con el Minis­te­rio de Tra­ba­jo por vía de tele­con­fe­ren­cia, des­de la sec­ción gre­mial del oes­te de Comer­cio, enca­be­za­da por Julio Rubén Ledes­ma, se denun­ció que la empre­sa depo­si­tó tan sólo una frac­ción de los suel­dos corres­pon­dien­tes al mes de mar­zo para sus emplea­dos.

Fren­te a esta situa­ción, la car­te­ra labo­ral bonae­ren­se inti­mó a la empre­sa a abo­nar los sala­rios corres­pon­dien­tes “en un pla­zo de 24 horas”, bajo aper­ci­bi­mien­to de apli­car las mul­tas corres­pon­dien­tes.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia, enca­be­za­do por la eco­no­mis­ta Mara Ruiz Malec, fijó una nue­va audien­cia vir­tual para el pró­xi­mo lunes 13 de abril a las 11, con el obje­ti­vo de veri­fi­car el cum­pli­mien­to de la inti­ma­ción por par­te de la empre­sa.

Ter­ce­ri­za­da de Aero­lí­neas Argen­ti­nas rein­cor­po­ró a los des­pe­di­dos pero aho­ra los per­si­gue

Tras inten­tar des­pe­dir a dos emplea­dos que denun­cia­ron fal­ta de con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne en los vue­los de repa­tria­ción, aho­ra GPS no los deja retor­nar a sus pues­tos de trabajo.09/04/2020 16:17:00

Ante la pre­sión públi­ca, la empre­sa no pudo seguir sos­te­nien­do los des­pe­di­dos de Aye­lén Cór­do­ba y Car­los Roa, eje­cu­ta­dos duran­te su recla­mo por medi­das de segu­ri­dad e higie­ne para lle­var a cabo los vue­los de repa­tria­ción.

Sin embar­go, según denun­cia­ron los emplea­dos, la per­se­cu­ción y la dis­cri­mi­na­ción sin­di­cal con­ti­núa y tras ver­se obli­ga­dos a rein­cor­po­rar­los no les per­mi­ten regre­sar a sus anti­guos pues­tos de tra­ba­jo.

El día miér­co­les pasa­do, ambos aero­náu­ti­cos se pre­sen­ta­ron a tra­ba­jar en el aero­puer­to de Ezei­za para reto­mar sus tareas para Aero­lí­neas Argen­ti­nas, pero al lle­gar la geren­cia les indi­có que iban a ser tras­la­da­dos, según rela­ta­ron des­de la comi­sión inter­na de GPS – Aero­lí­neas Argen­ti­nas.

«Estos geren­tes son los que diri­gen el con­trol de car­gas, equi­pa­jes y la asis­ten­cia para Aero­lí­neas Argen­ti­nas.», rela­ta­ron.

Y son los mis­mos que se refie­ren a la pan­de­mia que ya con­ta­bi­li­za más de 80 mil muer­tes como una «para­noia» y, des­es­ti­man­do la cua­ren­te­na mun­dial, les repi­ten a sus tra­ba­ja­do­res que «bajen la psi­co­sis», en un serio caso de irres­pon­sa­bi­li­dad social con los emplea­dos y con los pasa­je­ros de los vue­los de repa­tria­ción.

Acin­dar, otra gran empre­sa que lan­za sus­pen­sio­nes y des­pi­dos en pleno ais­la­mien­to

La indus­tria de ace­ros le comu­ni­có a sus emplea­dos de La Tabla­da que está pre­pa­ran­do un plan de sus­pen­sio­nes con recor­te sala­rial. Ade­más pla­nea recor­tar los pues­tos de tra­ba­jo de aque­llos que ten­gan menos de un año en la fábrica.09/04/2020 12:10:00

La sema­na comen­zó com­ple­ja para los tra­ba­ja­do­res meta­lúr­gi­cos de Acin­dar. Es que la fir­ma les comu­ni­có su inten­ción de enca­rar un plan de sus­pen­sio­nes masi­vas, con recor­tes de sala­rios, para afron­tar las pró­xi­mas eta­pas de ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

Según les hicie­ron saber a los emplea­dos de la plan­ta de La Tabla­da, la inten­ción de la empre­sa es apli­car un cro­no­gra­ma de sus­pen­sio­nes en el que se pague una por­ción del sala­rio. La «pro­pues­ta» fue recha­za­da de plano por una asam­blea de ope­ra­rios que enca­be­zó el cuer­po de dele­ga­dos.

«Una reba­ja sala­rial en un con­tex­to como el actual impli­ca­ría un gol­pe a los ingre­sos de los com­pa­ñe­ros. En todo caso, un plan de sus­pen­sio­nes debe­ría garan­ti­zar­se sin pér­di­da sala­rial algu­na», sos­tu­vie­ron en un comu­ni­ca­do de pren­sa.

Acin­dar, adi­cio­nal­men­te, defi­nió que cesa­rá a los con­tra­ta­dos que ten­gan menos de un año de anti­güe­dad. «Es con­de­nar a los com­pa­ñe­ros a una situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad total a la pan­de­mia», seña­la­ron los tra­ba­ja­do­res.

Por últi­mo, la fir­ma con­fir­mó que pos­ter­ga­rá el pago del bono anual que había esti­pu­la­do con la UOM. Deci­sión que tam­bién fue recha­za­ra por los emplea­dos que recla­man una ins­tan­cia de nego­cia­ción.

Deses­pe­ran­te: la fábri­ca de velas Coro­na Da Bahía no des­pi­de ni paga los suel­dos

Los 43 tra­ba­ja­do­res denun­cian que la empre­sa Yerry SRL cerró hace un mes sin noti­fi­ca­ción algu­na, ni suel­dos, ni des­pi­dos. La sema­na que vie­ne el Sin­di­ca­to de Jabo­ne­ros del Oes­te ini­cia­rá la denun­cia ante el Minis­te­rio de Trabajo.09/04/2020 18:14:00

La fábri­ca Yerry SRL, que se encuen­tra ubi­ca­da en la loca­li­dad bonae­ren­se de Ciu­da­de­la, vie­ne con pro­ble­mas hace tiem­po pero la cri­sis eco­nó­mi­ca mun­dial pro­duc­to de la cua­ren­te­na habría ter­mi­na­do de rema­tar­la.

Quie­nes peor la pasan son sus 43 tra­ba­ja­do­res que no cobran su suel­do hace un mes y tam­po­co pue­den pedir ayu­da eco­nó­mi­ca al Esta­do, por­que no fue­ron des­pe­di­dos.

En abril de 2019 la com­pa­ñía per­te­ne­cien­te a Alfre­do Zur­lo y Sil­via Perro­ne, pidió el pro­ce­di­mien­to pre­ven­ti­vo de cri­sis pero la enton­ces Secre­ta­ría de Tra­ba­jo lo recha­zó y reco­no­ció una deu­da con los tra­ba­ja­do­res de unos 15 millo­nes de pesos entre car­gas socia­les, apor­tes sin­di­ca­les, con­tri­bu­cio­nes de ley y sala­rios impa­gos.

La empre­sa que hace las velas de mar­ca Coro­na Da Bahía siguió pro­du­cien­do y pagan­do sala­rios en cuo­tas. Los apor­tes los siguie­ron des­con­tan­do pero no los pagan hace 2 años.

En el día de hoy se comu­ni­ca­ron con el Sin­di­ca­to de Jabo­ne­ros del Oes­te, quie­nes los acom­pa­ña­ron en la lucha del año pasa­do, y pre­sen­ta­rán una nue­va denun­cia ante el aho­ra Minis­te­rio de Tra­ba­jo tras los feria­dos por Sema­na San­ta para ver qué solu­ción les pue­den ofre­cer a las 43 fami­lias que siguen sin sus­ten­to eco­nó­mi­co ni posi­bi­li­da­des de bus­car una alter­na­ti­va debi­do al ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

Docen­tes muni­ci­pa­les de Cór­do­ba deja­rán de dar cla­ses vir­tua­les por fal­ta de pago

El Sin­di­ca­to Unión Obre­ros y Emplea­dos Muni­ci­pa­les (Suoem) de Cór­do­ba decre­tó un paro por tiem­po inde­ter­mi­na­do debi­do a un recla­mo sala­rial que sos­tie­ne por la fal­ta de pago a 200 docen­tes de nivel pri­ma­rio, ini­cial y jar­di­nes maternales.09/04/2020 14:49:00

El gre­mio, a tra­vés de su secre­ta­ria gene­ral, Bea­triz Bio­lat­to, que es «inad­mi­si­ble» la situa­ción y «esto tam­bién impac­ta en la obra social, que da de baja a los agen­tes auto­má­ti­ca­men­te una vez que deja­ron de per­ci­bir remu­ne­ra­ción».

«La sus­pen­sión de la acti­vi­dad peda­gó­gi­ca es ple­na res­pon­sa­bi­li­dad del inten­den­te Mar­tín Llar­yo­ra y toda la pla­na de fun­cio­na­rios de la car­te­ra edu­ca­ti­va», siguió la diri­gen­te sin­di­cal.

Por últi­mo, Bio­lat­to recla­mó: «Ellos cobra­ron sus suel­dos en tiem­po y for­ma, mien­tras que los tra­ba­ja­do­res docen­tes que rin­den con­cur­so abier­to y públi­co y asis­ten a tra­ba­jar, hoy no cuen­tan con sus habe­res».

«Exis­ten empre­sa­rios, sobre todo los emble­má­ti­cos, que no tie­nen escrú­pu­los en venir y des­pe­dir gen­te»

El coti­tu­lar de la CGT Héc­tor Daer sos­tu­vo que se ana­li­za cómo «ir fle­xi­bi­li­zan­do» a par­tir del 13 de abril el ais­la­mien­to social moti­va­do por el coro­na­vi­rus y cri­ti­có a los empre­sa­rios ines­cru­pu­lo­sos que apro­ve­chan para des­pe­dir o «presionar».09/04/2020 09:35:00

Daer des­ta­có las «dife­ren­cias» entre las deci­sio­nes toma­das por Argen­ti­na y las del «res­to del mun­do» para hacer fren­te a la pan­de­mia, «tan­to en las cues­tio­nes sani­ta­rias, por haber toma­do la fir­me deci­sión de cui­dar al pue­blo y esta­ble­cer la cua­ren­te­na, y las cues­tio­nes socia­les de auxi­lio de los que no tie­nen ingre­sos y a pymes».

El diri­gen­te de la Sani­dad pon­de­ró tam­bién la direc­ti­va del gobierno de Alber­to Fer­nán­dez de «haber nega­do la posi­bi­li­dad, por medio de un Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia (DNU), del uso de la cau­sa por ‘fuer­za mayor’ tan­to para des­pi­dos como para sus­pen­sio­nes, que de esta mane­ra serían des­pi­dos más bara­tos y sus­pen­sio­nes sin goce de suel­do».

Un día des­pués de haber par­ti­ci­pa­do de la reunión del Comi­té de Cri­sis con empre­sa­rios, el jefe del sin­di­ca­to de la Sani­dad indi­có que la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) «fue cla­ra en el sen­ti­do de ana­li­zar todas las posi­bi­li­da­des para ir fle­xi­bi­li­zan­do» la cua­ren­te­na pero some­ti­da al «con­tra­lor, pri­me­ro, del Minis­te­rio de Trans­por­te, para que no haya aglo­me­ra­ción de per­so­nas, y a las medi­das sani­ta­rias que res­pal­da­mos y cree­mos que hay que sos­te­ner mien­tras sean nece­sa­rias».

En decla­ra­cio­nes al canal C5N, Daer seña­ló que, por el con­tra­rio, «en el medio exis­ten empre­sa­rios, sobre todo los emble­má­ti­cos, que no tie­ne escrú­pu­los en venir y des­pe­dir gen­te o gene­rar pre­sio­nes».

Al res­pec­to, sos­tu­vo que la Cáma­ra Argen­ti­na de Comer­cio (CAC) plan­teó en la reunión la «dico­to­mía entre la eco­no­mía y la salud», que para el jefe cege­tis­ta «no exis­te» por­que, dijo, «a aque­llos paí­ses que no toma­ron las medi­das sani­ta­rias que había que tomar les fue muchí­si­mo peor en lo eco­nó­mi­co».

Mara Ruiz Malec advir­tió que «no se tole­ra­rán des­pi­dos» en la Pro­vin­cia

La minis­tra de Tra­ba­jo bonae­ren­se, Mara Ruiz Malec, advir­tió que el Gobierno pro­vin­cial «no va a tole­rar des­pi­dos» en las empre­sas radi­ca­das en el dis­tri­to y cues­tio­nó a quie­nes «tie­nen espal­da para sos­te­ner a los tra­ba­ja­do­res pero come­ten abusos».09/04/2020 00:02:00

«Tan­to los gobier­nos nacio­nal como el de la Pro­vin­cia fue­ron enfá­ti­cos en que no se van a tole­rar des­pi­dos. Hay que hacer un esfuer­zo com­par­ti­do entre todos por­que el tra­ba­ja­dor es el que menos acu­mu­ló para afron­tar esta emer­gen­cia», sos­tu­vo la titu­lar de la car­te­ra labo­ral bonae­ren­se.

En decla­ra­cio­nes a Led FM, la titu­lar la fun­cio­na­ria ase­gu­ró que el mayor sacri­fi­cio debe dar­se «sobre todo en las gran­des empre­sas que tie­nen una gran espal­da», y advir­tió «no vamos a per­mi­tir des­pi­dos que ade­más hoy están prohi­bi­dos por decre­to».

Malec advir­tió que «vemos algu­nos incon­ve­nien­tes en las peque­ñas empre­sas o comer­cios que viven el día a día» y deta­lló que los gobier­nos nacio­nal y pro­vin­cial «están imple­men­tan­do medi­das para que pue­dan pagar los sala­rios».

Expli­có que por el momen­to «no hay des­pi­dos masi­vos» aun­que cues­tio­nó que en el rubro de la cons­truc­ción «hay empre­sas que pue­den sos­te­ner a esos tra­ba­ja­do­res y come­ten algu­nos abu­sos».

En ese aspec­to recor­dó que el minis­te­rio de Tra­ba­jo «sigue tra­ba­jan­do para aque­llos pue­dan tener algún incon­ve­nien­te ya que no pue­de haber des­pi­dos ni sus­pen­sio­nes por fue­ra de la ley».

Deta­lló que por el momen­to la mayo­ría de los recla­mos «se cen­tran en tra­ba­ja­do­res a los que les ofre­cen pagar el sala­rio en cuo­tas o por la fal­ta de ele­men­tos de higie­ne y pre­ven­ción» fren­te a la pan­de­mia.

Malec ade­lan­tó ade­más que en los pró­xi­mos días se reto­ma­rán las pari­ta­rias con los sec­to­res de los esta­ta­les, médi­cos y judi­cia­les, aun­que acla­ró que la situa­ción finan­cie­ra de la pro­vin­cia «es com­ple­ja».

«Esta cri­sis afec­ta la finan­zas pro­vin­cia­les debi­do a la caí­da de la recau­da­ción y ese es un tema que tam­bién debe­rá tener­se en cuen­ta para la dis­cu­sión sala­rial», con­clu­yó.

«Nos pare­ce escan­da­lo­so que muchas aero­náu­ti­cas extor­sio­nen a los tra­ba­ja­do­res con redu­cir­le los sala­rios»

Hugo Pero­sa, Secre­ta­rio de Pren­sa de la Aso­cia­ción del Per­so­nal Aero­náu­ti­co (APA), recha­zó las ame­na­zas de cier­tas empre­sas pri­va­das con redu­cir sala­rios, sus­pen­der y des­pe­dir tra­ba­ja­do­res en el con­tex­to de la pandemia.09/04/2020 00:01:00

Empre­sas pri­va­das del sec­tor aero­náu­ti­co apro­ve­chan y bus­can fle­xi­bi­li­zar las con­di­cio­nes labo­ra­les y redu­cir sala­rios en el con­tex­to de la pan­de­mia ori­gi­na­da por el bro­te de Coro­na­vi­rus que tie­ne a gran par­te del mun­do para­li­za­do, espe­cial­men­te a los vue­los.

En ese sen­ti­do, el Secre­ta­rio de Pren­sa de la Aso­cia­ción del Per­so­nal Aero­náu­ti­co (APA), Hugo Pero­sa, en decla­ra­cio­nes a Barri­ca­da TV, recha­zó de plano estos inten­tos: «Le deci­mos no a la extor­ción de los gru­pos eco­nó­mi­cos. Nos pare­ce un ver­da­de­ro escán­da­lo que en un con­tex­to de pan­de­mia, don­de está en jue­go la vida y la salud públi­ca, en el que el gobierno nacio­nal mues­tra per­ma­nen­te­men­te el inte­rés por pri­vi­le­giar a la salud públi­ca y al mis­mo tiem­po sos­te­ner el fun­cio­na­mien­to eco­nó­mi­co de las empre­sas, cuan­do otras poten­cias comien­zan a deri­var enor­mes sumas para sub­si­diar a sus aero­lí­neas, a su indus­tria aero­náu­ti­ca».

«Nos pare­ce escan­da­lo­so que muchas empre­sas aero­náu­ti­cas extor­sio­nen a los tra­ba­ja­do­res con la pre­ten­sión de redu­cir­le los sala­rios, o sus­pen­der­los, o des­pe­dir­los, o algu­na com­bi­na­ción de estas tres alter­na­ti­vas», agre­gó el sin­di­ca­lis­ta.

Sin embar­go sus pers­pec­ti­vas para el futu­ro son espe­ran­za­do­ras: «APA con­si­de­ra que el trans­por­te aéreo se va a recu­pe­rar, sigue sien­do el trans­por­te por exce­len­cia para comu­ni­car e inte­grar regio­nes y paí­ses, es un ser­vi­cio públi­co, es un fac­tor de sobe­ra­nía«, ase­gu­ró.

Así mis­mo, afir­mó en nom­bre del sin­di­ca­to, que la indus­tria debe­ría pasar a dar­le prio­ri­dad a estos cri­te­rios, en vez de a la maxi­mi­za­ción del bene­fi­cio eco­nó­mi­co: «No esta­mos solos en esta pelea. La Fede­ra­ción Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te, a la que esta­mos afi­lia­dos y que repre­sen­ta a millo­nes de tra­ba­ja­do­res en todo el mun­do, sos­tie­ne que la avia­ción del futu­ro ya no va a poder sos­te­ner­se con cri­te­rios de capi­ta­lis­mo sal­va­je, que hay que vol­ver dar­le prio­ri­dad a las empre­sas públi­cas de avia­ción, a las que sos­tie­nen el ser­vi­cio públi­co de la avia­ción.».

«APA defien­de a todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­res aero­náu­ti­cos de nues­tro país y defien­de el rol fun­da­men­tal que tie­nen nues­tras empre­sas de ban­de­ra en el sec­tor, Aero­lí­neas Argen­ti­nas, Inter­car­go y la Fábri­ca Nacio­nal de Avio­nes», con­clu­yó.

Médi­cos chu­bu­ten­ses tra­ba­jan sin des­can­so y sin suel­do: «Arcio­ni se caga en los esta­ta­les»

Cor­co­va­do cuen­ta con dos médi­cos para aten­der a toda la pobla­ción, hacen todas las guar­dias, no cobran y des­cri­ben una situa­ción social crí­ti­ca. Piden al pre­si­den­te la inter­ven­ción de la provincia.09/04/2020 00:00:00

A tra­vés de redes socia­les, una médi­ca de Chu­but publi­có una car­ta en la que rela­tó la crí­ti­ca situa­ción que viven los pro­fe­sio­na­les de la salud de esa pro­vin­cia ante la fal­ta de pago de sala­rios y de per­so­nal para sos­te­ner la emer­gen­cia sani­ta­ria. Actual­men­te lle­va dos meses sin cobrar.

Se tra­ta de una médi­ca gene­ra­lis­ta, tra­ba­ja­do­ra esta­tal en Chu­but, y ase­gu­ró a tra­vés de una publi­ca­ción de Face­book levan­ta­da por dia­rios loca­les, que quie­re que se conoz­ca a nivel nacio­nal la situa­ción que se atra­vie­sa en el Hos­pi­tal de Cor­co­va­do don­de tra­ba­ja, y que, según rela­tan, es simi­lar a la de la mayo­ría de los hos­pi­ta­les de la pro­vin­cia. Lue­go eli­mi­nó la publi­ca­ción, por lo que pre­ser­va­mos su iden­ti­dad.

«Quie­ro que se note que hoy estoy hecha per­cha con la gri­pe que ten­go, lle­vo más de dos sema­nas con una farin­goa­mig­da­li­tis a lo que se me sumo una sinu­si­tis. Pero como no me pue­do que­dar en casa, no tene­mos más per­so­nal médi­co que mi per­so­na y mi com­pa­ñe­ro, dos médi­cos en el pue­blo», expli­có.

Asi­mis­mo, ase­gu­ró que «voy a labu­rar todos los días y sin suel­do. Cum­plo con mis guar­dias. Con­tan­do que el mes de abril ten­go 15 guar­dias, si 15 guar­dias yo y 15 guar­dias mi com­pa­ñe­ro de tra­ba­jo, y ya lle­va­mos dos meses sin cobrar en Chu­but», lamen­tó.

Tam­bién rela­tó la crí­ti­ca situa­ción que vive la pro­vin­cia en mate­ria finan­cie­ra, y que reper­cu­te fuer­te­men­te en el sec­tor de la salud pero lla­ma­ti­va­men­te no tie­ne reper­cu­sión a nivel nacio­nal. «Nadie dice nada, noso­tros segui­mos allí fir­mes, y Arcio­ni se caga enci­ma de todos los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les. Que­re­mos que ya esto sea un gri­to, que el gobierno nacio­nal se ente­re de la situa­ción de los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les y los jubi­la­dos», denun­ció.

Para cerrar, le pide al pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez la inter­ven­ción en la pro­vin­cia: «Que­re­mos jus­ti­cia, que­re­mos nues­tros suel­dos», mani­fes­tó.

La Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res de la CGT repu­dia la repre­sión de la que fue­ron víc­ti­mas los tra­ba­ja­do­res del Fri­go­rí­fi­co Pen­ta por par­te de la Poli­cía Bonae­ren­se. Este accio­nar es inad­mi­si­ble en un Esta­do de Dere­cho, no vamos a tole­rar que se cri­mi­na­li­ce la pro­tes­ta social.

Blan­quea­ron 420 Millo­nes de Dóla­res, tie­nen Cuen­tas Ban­ca­rias en el extran­je­ro… y pagan en 4 cuo­tas a los Tra­ba­ja­do­res Argen­ti­nos que les gene­ran sus rique­zas

El SiPre­BA res­pal­da el recla­mo de lxs tra­ba­ja­dorxs pre­ca­ri­zadxs como free lan­ce en #Edi­to­rial­Per­fil, a quie­nes se les adeu­dan has­ta 6 meses de pagos en cola­bo­ra­cio­nes. Exi­gi­mos que se regu­la­ri­cen la situa­ción.

📣Com­par­ti­mos deba­jo el comu­ni­ca­do com­ple­to de la Comi­sión Gre­mial Inter­na de lxs tra­ba­ja­dorxs de Pren­sa de la Edi­to­rial Per­fil 👇

▪️Edi­to­rial Per­fil: situa­ción de lxs free-lan­ce ▪️

«Las empre­sas de medios perio­dís­ti­cos les dicen a sus lec­to­res y a sus tra­ba­ja­do­res que están hacien­do un gran sacri­fi­cio para sobre­lle­var la cri­sis en la indus­tria perio­dís­ti­ca, fru­to de estos tiem­pos, pero en reali­dad el esfuer­zo recae sobre las espal­das de sus tra­ba­ja­do­res que, día a día, ponen su fuer­za y horas de tra­ba­jo per­mi­tien­do que los empre­sa­rios man­ten­gan sus már­ge­nes de uti­li­da­des, y en muchos casos los aumen­ten con la pau­ta ofi­cial del Esta­do. Si el esfuer­zo por comu­ni­car es pare­jo, que sea pare­jo tam­bién al momen­to de reci­bir la com­pen­sa­ción eco­nó­mi­ca.

No es posi­ble ni correc­to que nos que­de­mos calla­dos y no diga­mos a viva voz que, mien­tras las empre­sas perio­dís­ti­cas exi­gen más y más cada día, ni siquie­ra les paguen a los cola­bo­ra­do­res o freelancers,a quien en el caso de Edi­to­rial Per­fil le adeu­dan el pago des­de hace 5 o 6 meses argu­men­tan­do moti­vos de fuer­za mayor o la cua­ren­te­na.

Los des­ma­ne­jos e incum­pli­mien­tos que duran­te años las empre­sas hicie­ron, pre­ca­ri­zan­do tra­ba­ja­do­res para ganar más, tie­nen que tener un lími­te. El capi­ta­lis­mo en tiem­pos de ganan­cias y el socia­lis­mo en perío­dos de «vacas fla­cas» que argu­men­tan las empre­sas es digno de cana­llas.

Todos los días reci­bi­mos recla­mos de com­pa­ñe­res pidien­do cobrar sus suel­dos adeu­da­dos, tal y como suce­de con algu­nos cola­bo­ra­do­res que no cobran por su tra­ba­jo ‑en algu­nos casos des­de octu­bre del año pasa­do-. Es tiem­po de que paguen lo que tie­nen que pagar y no que los cola­bo­ra­do­res ten­gan que recu­rrir a pedir pres­ta­do o hacer colec­tas entre ami­gos y fami­lia­res para com­prar comi­da por­que las empre­sas uti­li­zan el dine­ro de los sala­rios impa­gos para expan­dir­se y capi­ta­li­zar­se. Cri­sis es opor­tu­ni­dad, dicen algu­nos. En las empre­sas de medios, la cri­sis no pue­de ser la opor­tu­ni­dad de algu­nos pocos que usu­fruc­túan con el ham­bre y la nece­si­dad del tra­ba­ja­dor para abrir cana­les de TV y radios a cos­to cero.

Des­de el Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires ins­ta­mos a Edi­to­rial Per­fil a que, por lo menos esta vez, estén en sin­to­nía con las nece­si­da­des de sus tra­ba­ja­do­res y paguen los sala­rios adeu­da­dos.

Hablar todo el tiem­po de perio­dis­mo puro o perio­dis­mo de ver­dad impli­ca tener la talla moral para sos­te­ner en los hechos lo que des­de el mar­ke­ting empre­sa­rial se pro­cla­ma. Esta vez les toca pagar por el tra­ba­jo rea­li­za­do que hace meses no abo­nan. La situa­ción no da para más.

Los tra­ba­ja­do­res de pren­sa no somos un ban­co de cré­di­to ni inver­sio­nis­tas; somos labu­ran­tes que tra­ta­mos de lle­var el pla­to de comi­da a nues­tra casa con el tra­ba­jo dia­rio.»

Los due­ños de PRONTO vio­lan la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y el decre­to pre­si­den­cial

Com­par­ti­mos el comu­ni­ca­do de la Comi­sión Inter­na:

LOS DUEÑOS DE PRONTO VIOLAN RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y EL DECRETO PRESIDENCIAL

Des­de hace algu­nos días, los tele­gra­mas de des­pi­do comen­za­ron a lle­gar a todos lxs tra­ba­ja­do­res de Publiex­press, la empre­sa que edi­ta la revis­ta Pron­to y otras. A pesar de que hay un DNU pre­si­den­cial que sus­pen­de los des­pi­dos por 60 días y de que la sema­na pasa­da el Minis­te­rio de Tra­ba­jo dic­tó la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria, el miér­co­les 7 de abril la empre­sa infor­mó que no res­pe­ta­rá dicha con­ci­lia­ción y no devol­ve­rá el tra­ba­jo a nin­gún com­pa­ñe­ro o com­pa­ñe­ra despedido/​a a pesar de que la tarea perio­dís­ti­ca es con­si­de­ra­da esen­cial y podría­mos seguir tra­ba­jan­do des­de nues­tras casas, como lo venía­mos hacien­do has­ta el momen­to de los des­pi­dos.

Tam­bién comu­ni­có que su inten­ción sigue sien­do la de cerrar la empre­sa, aun­que admi­tie­ron que qui­zás vol­ve­rían a “sacar la revis­ta en el futu­ro”.

En comu­ni­ca­dos ante­rio­res, lxs tra­ba­ja­do­res de revis­ta Pron­to denun­cia­mos el cie­rre frau­du­len­to y el inten­to de vacia­mien­to. La inten­ción de sus due­ños, Eduar­do Ler­ner y Abel Nahon, no es otra que inten­tar armar una empre­sa para­le­la con per­so­nal pre­ca­ri­za­do para vio­lar el Esta­tu­to de Pren­sa y nues­tro Con­ve­nio Colec­ti­vo. La empre­sa ale­ga pro­ble­mas eco­nó­mi­cos, sin embar­go aca­ba de ganar una lici­ta­ción de casi 24 millo­nes de pesos para impri­mir miles de cua­der­ni­llos edu­ca­ti­vos y cul­tu­ra­les que el Minis­te­rio de Edu­ca­ción encar­gó en el mar­co de la pro­ble­má­ti­ca por el Covid-19.

Pare­ce una iro­nía que, mien­tras reci­be dine­ro esta­tal para fomen­tar la edu­ca­ción en medio de una pan­de­mia, deja en la calle y sin pro­tec­ción a un cen­te­nar de tra­ba­ja­do­res que no sabe­mos cómo enfren­ta­re­mos los pró­xi­mos meses si, como se cree, se extien­da la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria.

¡NO A LOS DESPIDOS EN REVISTA PRONTO!

¡QUEREMOS YA NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO!

Comi­sión Gre­mial Inter­na y tra­ba­ja­do­res de Publiex­press

Car­ta de un Médi­co del Hos­pi­tal de Pache­co

Entre­vis­ta a Raquel Ley­ría, Dele­ga­da gene­ral del Hos­pi­tal Garrahan

«La deu­da exter­na nos ha lle­va­do al des­man­te­la­mien­to de los hos­pi­ta­les públi­cos»

Por Mario Her­nan­dez

M.H.: ¿Cómo están vivien­do los tra­ba­ja­do­res de la salud del hos­pi­tal Garrahan esta cri­sis pro­vo­ca­da por el Coro­na­vi­rus?

R.: Lo pri­me­ro que ten­go que decir es que el hos­pi­tal se está pre­pa­ran­do para la pan­de­mia, pero tene­mos muy pocos insu­mos de bio­se­gu­ri­dad. El hos­pi­tal ha hecho algu­nas com­pras, según nos dije­ron ver­bal­men­te, pero no hay per­so­nal de Enfer­me­ría sufi­cien­te ni ayu­dan­tes de ser­vi­cio. El fin de sema­na lar­go estu­vi­mos reco­rrien­do los sec­to­res y hay mucho per­so­nal recar­ga­do con horas módu­lo, doble turno por fal­tan­te de Enfer­me­ría, tam­bién por fal­tan­te de ser­vi­cio. El hos­pi­tal tie­ne el cro­no­gra­ma del Coro­na­vi­rus que es sus­pen­der ciru­gías que no sean emer­gen­cias, más con­sul­to­rios de pacien­tes para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus. En el hos­pi­tal esta­mos recla­man­do como dele­ga­dos de la Jun­ta Inter­na de ATE los equi­pos nece­sa­rios para poder tra­ba­jar y no enfer­mar­nos. Y toda­vía no tene­mos al alcan­ce esos ele­men­tos ni tam­po­co tene­mos los tra­jes que debe­rían estar ya lis­tos en la guar­dia, en la emer­gen­cia por si lle­ga­ra algún pacien­te pediá­tri­co, por­que noso­tros aten­de­mos pacien­tes pediá­tri­cos. Por suer­te hemos teni­do dos niños en el sec­tor acon­di­cio­na­do para ellos que die­ron nega­ti­vo y lue­go tuvi­mos dos pacien­tes más que tam­bién die­ron nega­ti­vo. Pero hay muchas licen­cias por el cie­rre de los cole­gios, el Jar­dín mater­nal está cerra­do por lo tan­to las mamás que son enfer­me­ras, ayu­dan­tes de ser­vi­cio o médi­cas tam­po­co están yen­do al hos­pi­tal. Han licen­cia­do a pro­fe­sio­na­les de la salud, tan­to médi­cos como enfer­me­ras y otros pro­fe­sio­na­les sobre enfer­me­da­des de ries­go que muchos tene­mos. Enton­ces que­da poco per­so­nal cir­cu­lan­te en el hos­pi­tal, tam­bién para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus. Pero el fal­tan­te de Enfer­me­ría es des­de el año pasa­do que que­dó trun­co un lla­ma­do, del cual fue­ron 1.200 enfer­me­ras que se pos­tu­la­ron de las que que­da­ron 200 y no sabe­mos por qué la patro­nal no res­pon­de, la direc­ción médi­ca y la direc­ción aso­cia­da de Enfer­me­ría no res­pon­de por qué no entra­ron esas enfer­me­ras que aho­ra esta­rían hacien­do muchí­si­ma fal­ta.

En una de las entre­vis­tas que tuvi­mos con el Con­se­jo de Admi­nis­tra­ción pedi­mos que que­da­ran en plan­ta las resi­den­tes de Enfer­me­ría que son enfer­me­ras matri­cu­la­das más las resi­den­tes, que hace años que no las dejan en plan­ta por­que con­si­de­ran que la resi­den­cia es apren­di­za­je. En esta cri­sis, y en esta situa­ción de emer­gen­cia nacio­nal, les están hacien­do entre­vis­tas a las com­pa­ñe­ras resi­den­tes de Enfer­me­ría para que pue­dan estar en la emer­gen­cia y ade­más para cubrir la can­ti­dad de enfer­me­ras que fal­tan en el hos­pi­tal.

M.H.: Hablas­te de la nece­si­dad de con­tar con per­so­nal, de insu­mos y mate­ria­les fal­tan­tes ¿Qué otra cosa más se te ocu­rre nece­sa­ria recla­mar a las auto­ri­da­des del hos­pi­tal Garrahan?

R.: Al hos­pi­tal Garrahan y el Gobierno, des­de la Jun­ta Inter­na soli­ci­ta­mos, como pare­ce que les van a dar a los pro­fe­sio­na­les de CABA, una suma de dine­ro. Noso­tros inten­ta­mos reci­bir lo mis­mo para todos los pro­fe­sio­na­les de la salud que están en el hos­pi­tal. Por­que hay muchí­si­mos com­pa­ñe­ros que ganan muchí­si­mo menos que la canas­ta fami­liar entre 34.000 y 38.000 pesos, cuan­do la canas­ta fami­liar está en 62.000 pesos para un matri­mo­nio. Hay muchí­si­mo per­so­nal que cobra menos de la mitad de ese suel­do. Por lo tan­to vamos a soli­ci­tar tam­bién esto.

Ade­más soli­ci­ta­mos comi­da para el per­so­nal ya que todos los loca­les de los alre­de­do­res están cerra­dos por el virus, para no tener que gas­tar el dine­ro en com­prar comi­da para los tur­nos diur­nos, noc­tur­nos y fran­que­ros, que les dan el almuer­zo nada más, pero hemos per­di­do hace tiem­po la cola­ción, el desa­yuno o la merien­da.

Otra de las situa­cio­nes es la fal­ta de los ele­men­tos nece­sa­rios y no sabe­mos qué can­ti­dad de camas libres podría tener el hos­pi­tal. Si bien sabe­mos que se les dio de alta a muchos pacien­tes, que se con­tro­lan des­de el domi­ci­lio, para evi­tar el con­ta­gio.

Hay muchí­si­mas cosas para recla­mar den­tro del hos­pi­tal ya que el Con­se­jo ante­rior, que per­te­ne­cía a otro gobierno, dejó deu­das en el hos­pi­tal, así como los aires acon­di­cio­na­do sin fun­cio­na­mien­to. Los pro­fe­sio­na­les de los qui­ró­fa­nos, médi­cos, ins­tru­men­ta­do­res y otros pro­fe­sio­na­les, han teni­do que tra­ba­jar en con­di­cio­nes infra­hu­ma­nas ya que los aires no fun­cio­nan, sólo fun­cio­nan 3.

Tam­po­co tie­nen la sali­da de los gases anes­té­si­cos hacia el exte­rior, para que no dañen a la pobla­ción que está tra­ba­jan­do en los qui­ró­fa­nos. Los equi­pos de rayos no esta­ban habi­li­ta­dos. Hici­mos las denun­cias al Minis­te­rio de Tra­ba­jo y a Higie­ne y Segu­ri­dad. Hemos teni­do audien­cias, han veni­do al hos­pi­tal. Tam­bién que­re­mos denun­ciar todas estas situa­cio­nes que se están solu­cio­nan­do pero no se ha ter­mi­na­do aún, ya que hay equi­pos de rayos que están inha­bi­li­ta­dos, otros que no fun­cio­nan y que dejan pasar los rayos ioni­zan­tes a los pro­fe­sio­na­les que tra­ba­jan, y de mis­ma mane­ra a los pacien­tes. Esto lo hemos esta­do recla­man­do.

M.H.: Es una pin­tu­ra del dete­rio­ro que ha sufri­do la salud públi­ca.

R.: Sí. En todos sus aspec­tos y en todos los hos­pi­ta­les, tan­to de CABA como de Gran Bue­nos Aires. Y ni hablar de los hos­pi­ta­les de las pro­vin­cias, don­de hace unos meses atrás una madre denun­ció que murió una niña de 3 años por no tener un pedia­tra. En San­ta Fe, en la ciu­dad de Recon­quis­ta.

M.H.: Me pare­ce que el dine­ro que se está des­ti­nan­do a la salud es muy esca­so, 1.700 millo­nes con­tra 350.000 millo­nes para las Pymes. Me pare­ce que hay que inver­tir las cosas.

R.: Ya se lo hemos dicho a la direc­ción médi­ca eje­cu­ti­va que las camas de los pri­va­dos se deben com­par­tir para toda la pobla­ción, ten­ga o no obra social, ya que esta­mos en emer­gen­cia sani­ta­ria. De hecho los fal­tan­tes de insu­mos no debe­rían cobrar­se, las far­ma­cias y dro­gue­rías no debe­rían cobrar a los hos­pi­ta­les, ya que no debe­rían tener ganan­cia a cos­ta de esto nin­gu­na far­ma­cia ni dro­gue­ría.

Otra cosa que quie­ro decir es que tam­po­co se debe pagar la deu­da al FMI ya que la emer­gen­cia sani­ta­ria es para sal­va­guar­dar las vidas de todas las per­so­nas del país y a nivel mun­dial. El FMI no debe­ría exi­gir nin­gún pago de deu­da. Una deu­da frau­du­len­ta que se hizo en este país y en todos los paí­ses pero sobre todo en este. Deu­da que nos ha lle­va­do a seme­jan­te pobre­za y al des­man­te­la­mien­to de los hos­pi­ta­les públi­cos a nivel nacio­nal y de las escue­las públi­cas y de los docen­tes esta­ta­les, ya que el año pasa­do murie­ron dos docen­tes por­que reven­tó una garra­fa en una escue­la de Moreno. Eso no pue­de vol­ver a suce­der en nin­gu­na escue­la. Nin­gún chi­co pue­de que­dar sin una vian­da. Esta situa­ción de emer­gen­cia nacio­nal lo que debe hacer, nos pare­ce a todo ciu­da­dano de buen cora­zón, que se debe­rían repar­tir vian­das de comi­da a todos los tra­ba­ja­do­res que están sin tra­ba­jo, para quie­nes no pue­den salir a tra­ba­jar en estos momen­tos por­que no tie­nen cómo acre­di­tar que tra­ba­jan en negro. O que ven­den en los tre­nes, en los sub­tes, en las calles. Todos esos tra­ba­ja­do­res en esta­do total de pobre­za y sus niños. Estas son voces que no salen en los medios, son los ausen­tes de los que nadie habla. El gobierno debe­ría estar repar­tien­do vian­das para toda esa pobla­ción desocu­pa­da o que tra­ba­ja en negro, que si no me equi­vo­co ron­dan las 13 millo­nes de per­so­nas o más. Las esta­dís­ti­cas no son exac­tas.

