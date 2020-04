Argentina. Bruno Di Mauro (Farmacoop): «A la especulación debemos combatirla con otras formas de producción, distribución y consumo»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 09 de abril de 2020.

.

Entre­vis­ta a Bruno Di Mau­ro, refe­ren­te del labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do que pro­du­ci­rá alcohol en gel y dis­tri­bui­rá bar­bi­jos

En el mar­co de la cri­sis sani­ta­ria que atra­vie­sa el país y el mun­do, el pri­mer labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do por sus tra­ba­ja­dorxs, Far­ma­coop, se orga­ni­zó para cola­bo­rar ante la emer­gen­cia. En pocos días lxs tra­ba­ja­dorxs pusie­ron la fábri­ca en con­di­cio­nes para la pro­duc­ción de alcohol en gel y aho­ra espe­ran las últi­mas habi­li­ta­cio­nes del ANMAT para comen­zar su ela­bo­ra­ción. A la vez, orga­ni­zan la pro­duc­ción de bar­bi­jos jun­to a otras empre­sas recu­pe­ra­das y coope­ra­ti­vas popu­la­res, ya dona­ron miles a hos­pi­ta­les públi­cos.

Para cono­cer un poco más, habla­mos con el refe­ren­te de Far­ma­coop Bruno Di Mau­ro, quien el mar­tes pasa­do fue reci­bi­do por Alber­to Fer­nán­dez en la Quin­ta de Oli­vos.

.

¿Cómo se les ocu­rrió empe­zar a pro­du­cir alcohol en gel?

-Fue una serie de cosas, pero la defi­ni­ción fue en una reunión con el vice­mi­nis­tro de Salud de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, Nico­lás Kre­plak. Yo tenía pau­ta­da ya una reunión con él por otras razo­nes, y cuan­do fui a esa reunión, creo que fue el 11 de mar­zo, el vice­mi­nis­tro nos pro­pu­so poner­nos a hacer alcohol en gel y empe­za­mos.

¿Están habi­li­ta­dos? ¿Ya empe­za­ron a pro­du­cir?

-Toda­vía no empe­za­mos a pro­du­cir. Actual­men­te tene­mos una habi­li­ta­ción para ope­ra­dor logís­ti­co y dis­tri­bui­dor, y está tra­mi­ta­da la habi­li­ta­ción para la pro­duc­ción de cos­mé­ti­cos y pro­duc­tos de higie­ne per­so­nal, que es la que encua­dra al alcohol en gel, que ya está en el cir­cui­to interno de ANMAT, es decir, ya pasa­mos por la eta­pa de ins­pec­cio­nes. Cree­mos que capaz la sema­na que vie­ne ya pode­mos empe­zar a pro­du­cir. Por aho­ra esta­mos comer­cia­li­zan­do bar­bi­jos que se pro­du­cen en otras empre­sas recu­pe­ra­das.

¿Cómo es la rela­ción con otras empre­sas recu­pe­ra­das y movi­mien­tos socia­les para esta pro­duc­ción de emer­gen­cia?

-Noso­tros esta­mos orga­ni­zan­do la pro­duc­ción de bar­bi­jos en tres tex­ti­les que son empre­sas recu­pe­ra­das y con una coope­ra­ti­va de la eco­no­mía popu­lar. Con nues­tro equi­po de ges­tión esta­mos de algu­na for­ma faci­li­tan­do la mate­ria pri­ma, ellos están hacien­do la pro­duc­ción y noso­tros nos encar­ga­mos de la comer­cia­li­za­ción y la dis­tri­bu­ción. Esto con cua­tro uni­da­des pro­duc­ti­vas, tres empre­sas recu­pe­ra­das y una coope­ra­ti­va barrial. Las eti­que­tas para los pro­duc­tos cuan­do sal­gan, tam­bién se las vamos a com­prar a una empre­sa recu­pe­ra­da.

«Más que lamen­tar­nos por la espe­cu­la­ción debe­ría­mos com­ba­tir­lo con otras for­mas de pro­duc­ción, dis­tri­bu­ción y con­su­mo. Y ese rol, si no lo ocu­pa el Esta­do, las orga­ni­za­cio­nes socia­les, las coope­ra­ti­vas y las empre­sas recu­pe­ra­das están demos­tran­do que tam­bién lo pue­den ocu­par.»

¿Qué opi­nas de las espe­cu­la­cio­nes de las gran­des empre­sas que han subido los pre­cios en esta emer­gen­cia?

-Me pare­ce que es algo natu­ral, que no debe­ría sor­pren­der­nos, por­que sabe­mos cómo fun­cio­na el mer­ca­do cuan­do se lo deja libe­ra­do a sus pro­pias reglas, enton­ces no debe­ría­mos hacer­nos los sor­pren­di­dos por la espe­cu­la­ción de las gran­des empre­sas.

Más que lamen­tar­nos por eso debe­ría­mos com­ba­tir­lo con otras for­mas de pro­duc­ción, dis­tri­bu­ción y con­su­mo. Y ese rol, si no lo ocu­pa el Esta­do, las orga­ni­za­cio­nes socia­les, las coope­ra­ti­vas y las empre­sas recu­pe­ra­das están demos­tran­do que tam­bién lo pue­den ocu­par a la esca­la que nos da el cue­ro que, obvia­men­te, no es la mis­ma que las mul­ti­na­cio­na­les o una empre­sa que tie­ne con­cen­tra­do un mer­ca­do.

¿Exis­te la posi­bi­li­dad de que pue­dan ofre­cer el alcohol en gel a pre­cios más eco­nó­mi­cos que lo que está hoy en el mer­ca­do?

-Segu­ra­men­te pode­mos ven­der­lo más bara­to que muchos de los pre­cios que están dan­do vuel­tas, pero tam­bién segu­ra­men­te haya alcohol en gel más bara­to que el nues­tro, no mucho, pero hay. Lo que sí, noso­tros otor­ga­mos las garan­tías en tan­to a la cali­dad del pro­duc­to y a las cer­ti­fi­ca­cio­nes de la auto­ri­dad sani­ta­ria. Pero no somos altruis­tas tam­po­co. A un pri­va­do que va a hacer nego­cio con nues­tro pro­duc­to, no se lo vamos a ven­der más bara­to por ser una coope­ra­ti­va, yo me voy a parar de igual a igual. En el caso, por ejem­plo, de algún hos­pi­tal como el Garrahan, sí vamos a tra­tar de ofre­cer­les un pre­cio que a ellos les sir­va por­que nos intere­sa que eso lle­gue ahí.

Has­ta aho­ra no obtu­vie­ron la habi­li­ta­ción defi­ni­ti­va del ANMAT para vol­ver a fun­cio­nar como labo­ra­to­rio, des­pués de toda esta expe­rien­cia, ¿creés que final­men­te se la darán?

-Noso­tros esta­mos con­ven­ci­dos de que las habi­li­ta­cio­nes que tra­mi­ta­mos y soli­ci­ta­mos nos corres­pon­den y nos las mere­ce­mos por­que esta­mos hacien­do las cosas como hay que hacer­las y no que­re­mos que nadie nos haga nin­gún favor. Que­re­mos que la habi­li­ta­ción que sal­ga sea por­que real­men­te esta­mos en con­di­cio­nes de pro­du­cir medi­ca­men­tos, no que­re­mos favo­res en ese sen­ti­do.