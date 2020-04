Internacional. Director de la OMS pide a Trump no politizar la pandemia

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​8 de abril de 2020

“La pan­de­mia del coro­na­vi­rus no debe ser poli­ti­za­da”, ins­tó este miér­co­les el direc­tor gene­ral de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS), Tedros Adha­nom Ghe­bre­ye­sus, duran­te una rue­da de pren­sa que ofre­ció.

“Mi con­se­jo: tres cosas. Por favor, uni­dad a nivel nacio­nal, sin usar el Covid-19 para fines polí­ti­cos. Segun­do, soli­da­ri­dad hones­ta a nivel glo­bal. Y lide­raz­go hones­to de Esta­dos Uni­dos y Chi­na”, dijo Ghe­bre­ye­sus.

El jefe de la orga­ni­za­ción advir­tió sobre el uso polí­ti­co de la cri­sis tan­to a esca­la nacio­nal como inter­na­cio­nal. “La OMS no hace polí­ti­ca, nos preo­cu­pa­mos por los pobres y vul­ne­ra­bles. No hay tiem­po que per­der. Mue­re gen­te cada minu­to“, ase­ve­ró.

Tam­bién reve­ló que ha reci­bi­do ame­na­zas de muer­te. “No me impor­ta que me lla­men negro. Estoy orgu­llo­so de ser­lo. Me impor­ta cuan­do insul­tan a Áfri­ca, cuan­do insul­tan a nues­tra comu­ni­dad. No pode­mos tole­rar eso”, acla­ró.

El núme­ro de casos de Covid-19 en Esta­dos Uni­dos (EEUU) lle­gó a 401.166 has­ta las 12:20 hora local de este miér­co­les (16:20 GMT), de acuer­do con el Cen­tro de Cien­cia e Inge­nie­ría de Sis­te­mas (CSSE, por sus siglas en inglés) de la Uni­ver­si­dad Johns Hop­kins.

En la nación se han repor­ta­do 12.936 muer­tes, repor­tó el CSSE, rese­ña­do por la agen­cia Xin­hua.

Mien­tras tan­to, 22.461 per­so­nas han logra­do supe­rar la enfer­me­dad.

VTV*