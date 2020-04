Internacional. ‎“Defender Europe 2020”, un ejercicio vergonzoso

por Willy Wim­mer*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 09 de abril de 2020

Euro­pa se deba­te deses­pe­ra­da­men­te fren­te la cri­sis del COVID-19, pero Esta­dos Uni­dos y ‎sus socios de la OTAN man­tie­nen a toda cos­ta el gigan­tes­co ejer­ci­cio mili­tar “Defen­der Euro­pe 2020”. Willy ‎Wim­mer, ex secre­ta­rio de Esta­do del minis­te­rio de Defen­sa de Ale­ma­nia, obser­va que una Euro­pa ‎occi­den­tal sumi­sa vuel­ve a poner su sue­lo al ser­vi­cio de la geo­po­lí­ti­ca ‎de Washing­ton y resal­ta la gra­ve com­pli­ci­dad de Ber­lín en esta nue­va pro­vo­ca­ción con­tra la ‎Fede­ra­ción Rusa. ‎

Des­de que se lle­vó a cabo en sue­lo

euro­peo la gue­rra de la OTAN con­tra la Repú­bli­ca Fede­ral ‎de

Yugos­la­via –gue­rra que con­tra­de­cía el dere­cho inter­na­cio­nal – , la OTAN ha

segui­do ‎fomen­tan­do sis­te­má­ti­ca­men­te la ero­sión del dere­cho inter­na­cio­nal.

¿Tie­nen las rela­cio­nes ‎inter­na­cio­na­les

que estar some­ti­das a la ley de la sel­va? Lo que pre­do­mi­na

es el pun­to de vis­ta ‎de Esta­dos Uni­dos y esta­mos vien­do como

nues­tros paí­ses euro­peos son con­ver­ti­dos ‎sis­te­má­ti­ca­men­te en posi­cio­nes

avan­za­das de Washing­ton, piso­tean­do para ello con el mayor ‎des­pre­cio

todo nues­tro orden jurí­di­co. Sí, hoy nos vemos nue­va­men­te en la obli­ga­ción

de ‎repa­sar las lec­cio­nes que nos deja­ron las dos gue­rras

mun­dia­les. ‎

Y nos vemos en la obli­ga­ción de seña­lar

que, des­de la gue­rra con­tra Yugos­la­via, el «Occi­den­te ‎de los valo­res»

es una noción del pasa­do. Des­de 1945, lo que había evi­ta­do

la gue­rra era ‎la Car­ta de las Nacio­nes Uni­das, con­cre­ta­men­te

a tra­vés del Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU. ‎La gue­rra

no debe­ría ser posi­ble más que en caso de legí­ti­ma defen­sa y

úni­ca­men­te según ‎las reglas de las Nacio­nes Uni­das. La OTAN

mis­ma sólo era con­ce­bi­ble como una orga­ni­za­ción ‎pura­men­te defen­si­va y

vin­cu­la­da a la mis­ma Car­ta de las Nacio­nes Uni­das. ‎

Ale­ma­nia con­tri­bu­yó a rom­per con

lo úni­co que pro­te­gía a la huma­ni­dad de nue­vas ‎des­truc­cio­nes

ya que, des­de la gue­rra de 1999 con­tra Yugos­la­via,

ha veni­do soca­van­do ‎deli­be­ra­da­men­te, median­te ope­ra­cio­nes mili­ta­res

que con­tra­di­cen la Car­ta de la ONU, el ‎com­pro­mi­so de la nación

ale­ma­na en pro de reglas apli­ca­bles del dere­cho inter­na­cio­nal. ‎

No se tra­ta de temas pura­men­te

his­tó­ri­cos. Cual­quie­ra que pres­te aten­ción a los ‎acon­te­ci­mien­tos podrá

notar el enor­me incre­men­to del trá­fi­co aéreo mili­tar, así como los ‎movi­mien­tos

de tan­ques que cru­zan Ale­ma­nia rum­bo al terri­to­rio ruso. Esta polí­ti­ca

hacia Rusia ‎está en mar­cha des­de 1992, des­de que

supues­ta­men­te ter­mi­nó la gue­rra fría, con­tra­di­ce todos ‎los acuer­dos

inter­na­cio­na­les fir­ma­dos en el momen­to de la reuni­fi­ca­ción ale­ma­na y vio­la

los ‎com­pro­mi­sos con­traí­dos ante la Unión Sovié­ti­ca en noviem­bre

de 1990, con la fir­ma de la ‎Car­ta de París. ‎

Un espí­ri­tu de bue­na vecin­dad debía

regir la vida en Euro­pa. ¿Dón­de están las prohi­bi­cio­nes ‎del

gobierno fede­ral ale­mán que debían impe­dir que el ejér­ci­to de

Esta­dos Uni­dos avan­za­ra ‎hacia Rusia?, país que –en el

pre­ci­so momen­to en que se desa­rro­lla el ejer­ci­cio de

la OTAN– ‎esta­rá con­me­mo­ran­do el enor­me tri­bu­to en vidas

que tuvo que pagar duran­te la Segun­da ‎Gue­rra Mun­dial

¿Dón­de esta­ba y dón­de está

el pre­si­den­te de la Repú­bli­ca Fede­ral ‎de Ale­ma­nia que, duran­te

su man­da­to, nos recor­da­ba la impor­tan­cia de la Car­ta de

las ‎Nacio­nes Uni­das como medio de pre­ve­nir la gue­rra?, pero que hoy

obe­de­ce cie­ga­men­te a un ‎gobierno fede­ral com­pla­cien­te, per­mi­tien­do

una vez más que las tro­pas ale­ma­nas vayan a la ‎gue­rra

sin man­da­to de las Nacio­nes Uni­das. ‎

La can­ci­ller ale­ma­na Ange­la Mer­kel rom­pe

un tabú al hacer que los sol­da­dos ale­ma­nes ‎par­ti­ci­pen en el ejer­ci­cio de

la OTAN de mayor enver­ga­du­ra que se orga­ni­za con­tra Rusia ‎des­de

el fin de la gue­rra fría. Esa rup­tu­ra pue­de impe­dir que

se con­cre­te el lar­go pro­ce­so de ‎avan­ce hacia una paz dura­de­ra,

pro­ce­so que se había hecho posi­ble gra­cias a ges­tos admi­ra­bles ‎y

a una acción lúci­da hacia la Fede­ra­ción Rusa y el pue­blo ruso. ‎

Tene­mos que recor­dar que ese mis­mo pue­blo

ruso con­ver­sa con el pue­blo ale­mán hacien­do gala ‎de una ampli­tud

de men­te que pue­de pare­cer incon­ce­bi­ble des­pués de las des­truc­cio­nes de

la ‎Segun­da Gue­rra Mun­dial y de la agre­sión del Reich ale­mán con­tra la

Unión Sovié­ti­ca. ‎Sin embar­go, don­de quie­ra que usted vaya como

ciu­da­dano ale­mán, en las calles y pla­zas de ‎ese for­mi­da­ble país,

reci­bi­rá una calu­ro­sa bien­ve­ni­da. En 1987, cuan­do yo visi­té la

céle­bre ‎Divi­sión Taman, cer­ca de Mos­cú, como pri­mer repre­sen­tan­te de

un minis­te­rio de Defen­sa ‎occi­den­tal, pude com­pro­bar per­so­nal­men­te

que en el museo de la Divi­sión no había ‎abso­lu­ta­men­te nada que

pudie­se ser con­si­de­ra­do deni­gran­te hacia los sol­da­dos la Wehr­macht, ‎a pesar

de haber sido esta el enemi­go mor­tal de la URSS duran­te la Segun­da

Gue­rra Mun­dial. ‎El coro­nel que enca­be­za­ba la direc­ción polí­ti­ca de

la Divi­sión me dijo sim­ple­men­te, citan­do ‎pala­bras de su pro­pia

madre, que cada joven sol­da­do ale­mán muer­to en aque­lla gue­rra había ‎sido

tam­bién moti­vo de due­lo para una madre ale­ma­na. ‎

En 1985, el pre­si­den­te ale­mán Richard

von Weiz­sac­ker denun­ció en el Bun­des­tag un ‎com­por­ta­mien­to que podría

cali­fi­car­se como «olvi­do de la His­to­ria». Aque­lla expre­sión es ‎apli­ca­ble

al com­por­ta­mien­to de los diri­gen­tes ale­ma­nes de hoy, los cua­les

vota­ron para que ‎los sol­da­dos ale­ma­nes par­ti­ci­pa­ran en el ejer­ci­cio

de la OTAN «Defen­der Euro­pe 2020». ‎Esos diri­gen­tes ale­ma­nes

abrie­ron un camino y per­mi­ten que los gene­ra­les de la Bun­des­wehr ‎hablen

de ese ejer­ci­cio como lo hacen. No cues­tio­nan que sol­da­dos ale­ma­nes

se atrin­che­ren ‎‎«a las puer­tas de Lenin­gra­do-San Peters­bur­go»,

ciu­dad rusa que es hoy una joya de la ‎cul­tu­ra común

euro­pea. ‎

El 28 de enero de 2020, duran­te la

con­me­mo­ra­ción de la libe­ra­ción de Ausch­witz, el pre­si­den­te ‎ruso

Vla­di­mir Putin inau­gu­ró en Jeru­sa­lén un memo­rial dedi­ca­do al recuer­do

del blo­queo ‎de Lenin­gra­do por par­te del Reich ale­mán, duran­te

la Segun­da Gue­rra Mun­dial. La can­ci­ller ‎ale­ma­na esta­ba pre­sen­te y

ella es res­pon­sa­ble de que Rusia sea hoy blan­co del injus­to ‎‎«espí­ri­tu

de Ver­sa­lles», que ame­na­za con poner a Rusia en la posi­ción que

la pro­pia ‎Ale­ma­nia vivió duran­te la Pri­me­ra Gue­rra Mun­dial y

en Ver­sa­lles. ‎

No es por tan­to sor­pren­den­te que,

en mayo de 2019, el gobierno fede­ral ale­mán no haya ‎con­me­mo­ra­do

el cen­te­na­rio de «Ver­sa­lles», ni que el pre­si­den­te ale­mán tam­po­co

lo haya ‎men­cio­na­do en una cere­mo­nia de con­me­mo­ra­ción rea­li­za­da bajo

su res­pon­sa­bi­li­dad. Ver­sa­lles ‎repre­sen­ta el «demo­nio de

la ven­gan­za», pero tam­bién sim­bo­li­za­ba la inca­pa­ci­dad deli­be­ra­da ‎de

luchar por la paz dado el hecho que los prin­ci­pa­les diri­gen­tes

vin­cu­la­dos al Tra­ta­do de ‎Ver­sa­lles sabían que el docu­men­to que

esta­ban redac­tan­do en 1919 sem­bra­ba la semi­lla de la ‎pró­xi­ma

gue­rra. Wolf­gang Effen­ber­ger sub­ra­yó inclu­so que el maris­cal fran­cés Foch,

a cuya ‎tum­ba acu­dió el pre­si­den­te esta­dou­ni­den­se Donald Trump

en 2017 para ren­dir­le home­na­je, ya ‎habla­ba enton­ces de una pró­xi­ma

gue­rra para den­tro de 20 años. Y no se equi­vo­có. ‎

Esa for­ma de pen­sar se expre­sa nue­va­men­te

en el gran ejer­ci­cio de la OTAN, deli­be­ra­da­men­te ‎pla­nea­do para el

aniver­sa­rio del fin de la Segun­da Gue­rra Mun­dial, que ter­mi­nó el 9 de

mayo ‎de 1945. Obe­dien­te ante la OTAN, Occi­den­te no sabe

cons­truir la paz, sólo sabe hacer ‎la gue­rra, ya sea

la gue­rra fría o una gue­rra san­grien­ta. ‎

La con­fe­ren­cia rea­li­za­da en abril

del año 2000 en Bra­tis­la­va (Eslo­va­quia) defi­nió cla­ra­men­te ‎el obje­ti­vo

de Esta­dos Uni­dos en Euro­pa: des­ple­gar una cor­ti­na de hie­rro

entre el Bál­ti­co y el Mar Negro, que Rusia se que­de don­de

está, que se divi­da o que esta­lle en peque­ños Esta­dos. ‎El ejer­ci­cio

de la OTAN, pre­sen­ta­do como «Defen­der Euro­pe 2020», es un «ejer­ci­cio ‎ver­gon­zo­so»,

útil sólo para los par­ti­da­rios de la gue­rra. ‎

* Ex dipu­tado de la Willy Wim­merC­SU (de 1986 a 2009), fue secre­ta­rio de Esta­do en el minis­te­rio fede­ral de Defen­sa de Ale­ma­nia (de 1988 a 1992) y vice­pre­si­den­te de la Asam­blea Par­la­men­ta­ria de la OSCE (de 1994 al 2000).

Fuen­te: Zeit Fra­gen (Sui­za) /​Red Vol­tai­re