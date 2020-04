El pequeño comercio andaluz acusa a la Junta de favorecer a grandes superficies al ampliar apertura en festivos – La otra Andalucía

Comer­cio Anda­lu­cía, con­fe­de­ra­ción que agru­pa a aso­cia­cio­nes loca­les y sec­to­ria­les de comer­cian­tes, cen­tros comer­cia­les abier­tos y mer­ca­dos de abas­tos, ha acu­sa­do este sába­do a la Jun­ta de “poner en peli­gro la super­vi­ven­cia del comer­cio de cer­ca­nía” con la modi­fi­ca­ción de la Ley de Comer­cio Inte­rior inclui­da en el decre­to ley de mejo­ra y sim­pli­fi­ca­ción de la regu­la­ción para el fomen­to de la acti­vi­dad pro­duc­ti­va en Anda­lu­cía.

En el capi­ta­lis­mo la ten­den­cia a la con­cen­tra­ción de capi­ta­les es una cons­tan­te. El pez gran­de se come al peque­ño y más aún si la legis­la­ción favo­re­ce esta “ley de la jun­gla” renun­cian­do a regla­men­tar las acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas, como es el caso. No pode­mos decir que no era pre­vi­si­ble, tenien­do en cuen­ta la que­ren­cia por el neo­li­be­ra­lis­mo que tie­nen todos los par­ti­dos del régi­men y espe­cial­men­te aque­llos que gobier­nan la Jun­ta (PP‑C’s y Vox).

En un comu­ni­ca­do, Comer­cio Anda­lu­cía advier­te de que “esta modi­fi­ca­ción per­mi­te a las gran­des super­fi­cies que abran un mayor núme­ro de días fes­ti­vos al año, lo que va a per­ju­di­car al peque­ño comer­cio que no va a poder com­pe­tir en igual­dad de con­di­cio­nes”. Denun­cia tam­bién que esta modi­fi­ca­ción de la Ley de Comer­cio Inte­rior se ha pro­du­ci­do “con ale­vo­sía y noc­tur­ni­dad, sin escu­char la opi­nión del sec­tor del peque­ño comer­cio”.

Según Comer­cio Anda­lu­cía, “los comer­cian­tes anda­lu­ces se encuen­tran ante el peli­gro de la pér­di­da de con­ti­nui­dad de miles de peque­ñas empre­sas y de dece­nas de miles de pues­tos de tra­ba­jo, por lo que lo últi­mo que se nece­si­ta es pul­sar el botón de la libe­ra­li­za­ción comer­cial”.