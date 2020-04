Ecuador. Ni siquiera podremos contar los muertos

Pilar Tro­ya Fer­nán­dez /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​9 de abril de 2020

El pre­si­den­te Moreno y las auto­ri­da­des loca­les de Gua­ya­quil mues­tran incom­pe­ten­cia ante la cri­sis del coro­na­vi­rus

El Ecua­dor es el país con más casos de coro­na­vi­rus de Amé­ri­ca Lati­na si toma­mos en cuen­ta su pobla­ción: 3.646 casos y 180 muer­tes al 5 de abril. Solo Bra­sil que tie­ne una pobla­ción 12 veces mayor y Chi­le tie­nen más casos. Den­tro del país, Gua­ya­quil, el puer­to prin­ci­pal y la ciu­dad más gran­de es la más afec­ta­da por la pan­de­mia y con­cen­tra el 70% de los casos. La ciu­dad tie­ne la tasa de mor­ta­li­dad más alta del país por la covid-19 y l a más alta de Amé­ri­ca Lati­na: 1,35 muer­tes por 100.000 habi­tan­tes, supe­rior a la tasa de São Pau­lo (0,92).

Muchos vimos las esce­nas dan­tes­cas de cuer­pos tira­dos en las calles, cadá­ve­res sien­do que­ma­dos, galli­na­zos sobre­vo­lan­do Gua­ya­quil. La minis­tra del Inte­rior, María Pau­la Romo, el Emba­ja­dor en Espa­ña, Cris­tó­bal Rol­dán, su hijo, Juan Sebas­tián Rol­dán, secre­ta­rio par­ti­cu­lar del pre­si­den­te y el mis­mo pre­si­den­te Moreno hablan de no dejar­se lle­var por fake news. Será que The Guar­dian, The New York Times, CNN, BBC Mun­do, RT Noti­cias, Tele­sur, Tele­mun­do, El País, Página12, La Jor­na­da, y muchos otros medios inter­na­cio­na­les, ade­más de los nacio­na­les ¿todos difun­den aho­ra fake news sobre el Ecua­dor?

Las auto­ri­da­des loca­les bri­llan por su inca­pa­ci­dad. La alcal­de­sa, Cynt­hia Vite­ri, del par­ti­do de dere­cha Made­ra de Gue­rre­ro, con­tra­rian­do las dis­po­si­cio­nes de las auto­ri­da­des nacio­na­les, envió vehícu­los del muni­ci­pio a blo­quear el ate­rri­za­je de un avión de Ibe­ria en vue­lo huma­ni­ta­rio que venía solo con su tri­pu­la­ción pre­via­men­te exa­mi­na­da por coro­na­vi­rus para repa­triar euro­peos. Ante la ile­ga­li­dad y aten­ta­do con­tra el dere­cho inter­na­cio­nal, la reac­ción nacio­nal e inter­na­cio­nal fue muy fuer­te. Dos días des­pués ella decla­ró que tie­ne coro­na­vi­rus.

El gober­na­dor de la pro­vin­cia de Gua­yas [el gober­na­dor en el Ecua­dor es una figu­ra nom­bra­da por el pre­si­den­te], don­de está Gua­ya­quil, Pedro Pablo Duart, en medio de una ciu­dad que reco­gió 400 cuer­pos en un fin de sema­na, en vez de los 120 habi­tua­les dice: tal vez vamos a hacer toque de que­da com­ple­to de 24 horas por tres días. Dijo tal vez por­que él no tie­ne auto­ri­dad para hacer­lo. Su tal vez creó serias aglo­me­ra­cio­nes en mer­ca­dos y tien­das por­que las per­so­nas pen­sa­ron que duran­te tres días ente­ros no podrían salir de casa por abso­lu­ta­men­te nin­gún moti­vo.

El pre­si­den­te Moreno, que hace casi tres años trai­cio­nó a las fuer­zas polí­ti­cas que lo eli­gie­ron y al plan de gobierno que ganó, mues­tra incom­pe­ten­cia y fal­ta de rum­bo, bási­ca­men­te se escon­de, nadie sabe con cer­te­za dón­de está, al pare­cer en las Islas Galá­pa­gos. El vice­pre­si­den­te, al que puso al fren­te de la emer­gen­cia, tam­po­co gobier­na, sino que pro­cu­ra figu­rar en medio de la tra­ge­dia – demos­tran­do de paso su supi­na igno­ran­cia – para ganar su pos­tu­la­ción a la pre­si­den­cia en las pró­xi­mas elec­cio­nes de febre­ro de 2021. Elec­cio­nes que los “mejo­res cere­bros” polí­ti­cos de la dere­cha a tra­vés de sus ope­ra­do­res en el Con­se­jo Nacio­nal Elec­to­ral quie­ren apla­zar con el pre­tex­to de la pan­de­mia. O que se hagan sin fon­do elec­to­ral, en cuyo caso, ¿adi­vi­nen quié­nes sí podrán gas­tar en pro­pa­gan­da legal y pro­ba­ble­men­te de for­ma ile­gal tam­bién?

La minis­tra del Inte­rior Romo acu­sa a la ciu­da­da­nía de indis­ci­pli­na, olvi­dán­do­se con­ve­nien­te­men­te no solo de des­em­plea­dos, pre­ca­rios, infor­ma­les, sino de la par­te de ella com­pues­ta por la eli­te que orga­ni­zó fies­tas y bau­ti­zos cuan­do la pre­sen­cia del virus en la ciu­dad ya era cono­ci­da, con­vir­tien­do a Sam­bo­ron­dón, el can­tón más rico del país, ubi­ca­do jun­to a Gua­ya­quil, en el lugar pro­por­cio­nal­men­te más infec­ta­do del Ecua­dor. Fies­tas en las que con­ta­gia­ron a los tra­ba­ja­do­res con­tra­ta­dos para coci­nar, ser­vir, lim­piar, etc. Los habi­tan­tes de las man­sio­nes y con­do­mi­nios de lujo de Sam­bo­ron­dón tenían, tie­nen y ten­drán, obvia­men­te, la mejor aten­ción de salud públi­ca y pri­va­da. No son sus cuer­pos los que cubren las calles.

Todos los fun­cio­na­rios ocul­tan el subre­gis­tro de con­ta­gia­dos, enfer­mos y muer­tos. Una serie de per­so­nas impro­vi­sa­das están a car­go de las ins­ti­tu­cio­nes crí­ti­cas en esta pan­de­mia. La ante­rior minis­tra de Salud renun­ció en medio de la cri­sis denun­cian­do la fal­ta de recur­sos y que se había pues­to en pues­tos cla­ve a per­so­nas sin pre­pa­ra­ción en el área de salud. El minis­tro actual hace decla­ra­cio­nes con­fu­sas y recha­zó, ape­nas 10 minu­tos antes, una entre­vis­ta con CNN.

Y es que el gobierno deci­dió prio­ri­zar la deu­da antes que la vida y gas­tó – el 25 de mar­zo, en ple­na cri­sis pan­dé­mi­ca – par­te de su esca­sa liqui­dez en pagar al 100% bonos de la deu­da exter­na que en el mer­ca­do se comer­cian al 35%. Gas­tó 325 millo­nes de dóla­res indis­pen­sa­bles para res­pi­ra­do­res, exá­me­nes, equi­pa­mien­to para el per­so­nal de salud, y para garan­ti­zar una ren­ta míni­ma para los millo­nes de pobres que no tie­nen suel­do y hoy eli­gen cada día entre el ham­bre y el virus. Lo hizo un día antes de que el FMI decla­re que se sus­pen­den todos los pagos. Minis­tro de Finan­zas, ¿ quié­nes son los tene­do­res de deu­da?

Un gobierno negli­gen­te, indo­len­te, pro­fun­da­men­te inca­paz casi ha deja­do a la ciu­da­da­nía a su suer­te. Menos mal que médi­cos, enfer­me­ras, poli­cías, cam­pe­si­nos, tra­ba­ja­do­res rura­les, todos los que pro­du­cen ali­men­tos, así como quie­nes lim­pian, trans­por­tan y comer­cia­li­zan ali­men­tos y pro­duc­tos de pri­me­ra nece­si­dad siguen tra­ba­jan­do. Sin más­ca­ras o con unas poco efec­ti­vas por­que no hay más, con esca­sa ropa de pro­tec­ción, eso sí. Lo han denun­cia­do repe­ti­da­men­te en redes socia­les des­de todos los rin­co­nes del país, al menos 27 médi­cos y 5 enfer­me­ras han muer­to en esta cri­sis. El vice­mi­nis­tro de Salud anun­ció el 5 de abril que hay 1.600 pro­fe­sio­na­les de la salud infec­ta­dos, el 6 de abril el minis­tro de Salud dijo que son 460.

La cali­dad de la aten­ción en los cen­tros de salud está en serias dudas y la capa­ci­dad de los ser­vi­cios fune­ra­rios de la pro­vin­cia es cier­ta­men­te insu­fi­cien­te. Se expli­ca por el défi­cit de ser­vi­cios públi­cos pro­mo­vi­do por los recor­tes, la “huel­ga” de los ser­vi­cios pri­va­dos por mie­do a con­ta­mi­nar­se con cadá­ve­res que no se sabe si tuvie­ron covid-19 y unas auto­ri­da­des inca­pa­ces de tomar medi­das para resol­ver la situa­ción como nacio­na­li­zar las fune­ra­rias. ¡La últi­ma medi­da de la alcal­día es entre­gar ataú­des de car­tón!

Todo esto suce­de pese a que el 24 de mar­zo Gua­ya­quil fue decla­ra­da zona de segu­ri­dad nacio­nal, al man­do del coman­dan­te de fuer­zas arma­das, Luis Lara, el gober­na­dor Duart, y el vice­mi­nis­tro de Salud, Ernes­to Carras­co.

La Cor­te Inter­ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nos (CIDH) hizo un lla­ma­do a las auto­ri­da­des ecua­to­ria­nas recor­dán­do­les que el cui­da­do de los res­tos mor­ta­les for­ma par­te del dere­cho a la dig­ni­dad huma­na.

¿En todo el mun­do, quién está sal­van­do a los enfer­mos en esta pan­de­mia? Los emplea­dos públi­cos de los ser­vi­cios de salud públi­cos. Mejor cuan­do estos no han sido debi­li­ta­dos o des­man­te­la­dos por las polí­ti­cas de aus­te­ri­dad neo­li­be­ra­les. Y mucho mejor aún cuan­do todo el Esta­do es fuer­te y com­pe­ten­te, como en Chi­na, como en Corea del Sur. Este gobierno no solo ha prio­ri­za­do la reduc­ción de impues­tos a los más ricos fren­te al pre­su­pues­to del Esta­do, sis­te­má­ti­ca­men­te recor­ta­do ( 36% menos de gas­to en salud, que impli­có el des­pi­do de alre­de­dor de 3.500 médi­cos, inclu­yen­do los médi­cos cuba­nos, todos ellos muy nece­sa­rios aho­ra), sino que ha demo­ni­za­do y tra­ta­do como delin­cuen­tes a las y los fun­cio­na­rios públi­cos, los ha des­pe­di­do, les ha baja­do el suel­do y en medio de la peor cri­sis epi­de­mio­ló­gi­ca de la his­to­ria del país, ame­na­za con bajar­les aún más el suel­do, y todo esto mien­tras pagan los bonos de la deu­da, no lo olvi­de­mos.

El Defen­sor del Pue­blo (Ombuds­man) pidió la renun­cia inme­dia­ta de Paul Gran­da, direc­tor del Ins­ti­tu­to Ecua­to­riano de Segu­ri­dad Social ( IESS) por con­tra­tos irre­gu­la­res. El IESS inten­tó com­prar sumi­nis­tros médi­cos con altí­si­mo sobre­pre­cio a una empre­sa sos­pe­cho­sa que cam­bió su razón social el día ante­rior a la ofer­ta.

Gua­ya­quil, que hace 40 años era gober­na­da por el Par­ti­do Social Cris­tiano, par­ti­do tra­di­cio­nal de dere­cha, era pre­sen­ta­da por sus alcal­des como una ciu­dad con un mode­lo exi­to­so. Aquel mode­lo ape­nas cubría con cemen­to, asfal­to y gran­des obras de infra­es­truc­tu­ra vial, la pobre­za de la urbe más desigual del Ecua­dor. Una ciu­dad con 48% de nece­si­da­des bási­cas insa­tis­fe­chas, muchos barrios mar­gi­na­les don­de las per­so­nas tie­nen acce­so a agua pri­va­ti­za­da solo dos veces por sema­na, una ciu­dad don­de el 35% de pobla­ción no tie­ne sanea­mien­to y don­de casi la mitad de las per­so­nas no tie­nen for­ma­li­dad labo­ral.

¿Ren­ta míni­ma ciu­da­da­na? Jamás pen­sa­ron en eso. ¿Sub­si­dio para las per­so­nas pobres, las y los tra­ba­ja­do­res infor­ma­les y pre­ca­rios? Se habló de 60 dóla­res al mes para los que no reci­ben ya algún otro bene­fi­cio, como los pro­gra­mas de trans­fe­ren­cias mone­ta­rias con­di­cio­na­das, pero esto no se ha imple­men­ta­do aún. Los que viven al día y no están murien­do de ham­bre lue­go de más de 15 días de cua­ren­te­na es por­que cono­ci­dos, ami­gos o algún ser­vi­cio pri­va­do los está aten­dien­do. Del poder públi­co no espe­ren nada, están ocu­pa­dos pagan­do deu­das y hacien­do cam­pa­ña elec­to­ral.

Edi­ción: Lui­za Mançano

Bra­sil de Fato*