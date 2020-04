Argentina. Resumen gemial y social. Ante posible oleada de quiebras Pyme, el Gobierno facilita el acceso al crédito/ Grave: menos de la mitad de las pymes porteñas pudo pagar completos los sueldos de marzo… (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 8 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

_____________________________________________________-_______________________

Ante posi­ble olea­da de quie­bras Pyme, el Gobierno faci­li­ta el acce­so al cré­di­to

La para­li­za­ción de vas­tos sec­to­res de la eco­no­mía nacio­nal en el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria vie­ne gene­ran­do diver­sos fenó­me­nos, de espe­cial gra­ve­dad en el caso de las peque­ñas y media­nas empre­sas (PyMEs): difi­cul­ta­des para pagar los suel­dos, rup­tu­ra de la cade­na de pagos, caí­da del con­su­mo de cier­tos pro­duc­tos y otros. En ese con­tex­to se esti­ma que lo que por el momen­to se mani­fies­ta como des­pi­dos o sus­pen­sio­nes por goteo (y en con­tra del decre­to nacio­nal que los prohí­be) podría avan­zar hacia un masi­vo esce­na­rio de quie­bras y cie­rres de empre­sas. Para ello, el Gobierno nacio­nal vie­ne imple­men­tan­do diver­sas medi­das de apo­yo, inclu­yen­do la pre­sión hacia la ban­ca pri­va­da para que apo­ye a las Pymes con cré­di­tos blan­dos.

Ante la pre­vi­sión de un cre­ci­mien­to en los con­cur­sos de acree­do­res, meca­nis­mo que sir­ve para evi­tar la quie­bra y pro­te­ger la con­ti­nui­dad de la acti­vi­dad, muchos espe­cia­lis­tas recor­da­ron que en la cri­sis nacio­nal de 2001/​2002 se apro­bó la lla­ma­da Ley ómni­bus de emer­gen­cia eco­nó­mi­ca, que esta­ble­ció la emer­gen­cia pro­duc­ti­va y cre­di­ti­cia por 10 meses, pesi­fi­có las deu­das en dóla­res (con un cam­bio 3 a 1), amplió a 180 días el perío­do de exclu­si­vi­dad para que el deu­dor for­mu­le pro­pues­tas de acuer­do pre­ven­ti­vo y exten­dió a los garan­tes los bene­fi­cios del acuer­do.

En el con­tex­to actual se plan­tea la posi­bi­li­dad de avan­zar en pro­yec­tos que con­tem­plen la sus­pen­sión por seis meses de los pedi­dos de quie­bras y todo tipo de eje­cu­cio­nes, sus­pen­sión de las medi­das cau­te­la­res tra­ba­das y de las garan­tías de obli­ga­cio­nes finan­cie­ras que per­mi­tie­ran la trans­fe­ren­cia de con­trol de socie­da­des con­cur­sa­das o sus sub­si­dia­rias, amplia­ción de un año del pla­zo para el cum­pli­mien­to de obli­ga­cio­nes asu­mi­das por el deu­dor en los acuer­dos con­cur­sa­les y reduc­ción de la tasa de jus­ti­cia y los hono­ra­rios lega­les bajo deter­mi­na­das cir­cuns­tan­cias

Tam­bién se pro­po­ne redu­cir los cos­tos de los pro­pios con­cur­sos de acree­do­res, fle­xi­bi­li­zan­do requi­si­tos de la pre­sen­ta­ción del deu­dor, redu­cien­do o supri­mien­do publi­ca­cio­nes e ins­crip­cio­nes en regis­tros de las medi­das orde­na­das con la aper­tu­ra del trá­mi­te, reba­ja de hono­ra­rios y has­ta la posi­bi­li­dad de crear tri­bu­na­les espe­cia­li­za­dos para estos casos.

Des­de el Gobierno nacio­nal, se apues­ta a sos­te­ner la deli­ca­da situa­ción de las empre­sas con una serie de medi­das (muchas de las cua­les aún no se ter­mi­na­ron de defi­nir), pero sobre todo con una fuer­te estra­te­gia de acce­so al cré­di­to. Aun­que los ban­cos están en un momen­to de gran liqui­dez, venían resis­tién­do­se a avan­zar con el otor­ga­mien­to de cré­di­tos a las Pymes, pero des­de el ofi­cia­lis­mo se pre­sio­nó fuer­te­men­te para mul­ti­pli­car esta alter­na­ti­va en vis­ta de la mul­ti­pli­ca­ción de los pedi­dos de ade­lan­tos ban­ca­rios de las empre­sas (que cre­cie­ron un 27% en el últi­mo mes) y el alto cos­to de otras vías de finan­cia­mien­to (tasas de des­cuen­to de has­ta 90% por che­ques).

La línea cre­di­ti­cia impul­sa­da por el Ban­co Cen­tral de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (BCRA) tie­ne una tasa fija de 24% anual, ade­más de varios meses de gra­cia para comen­zar a sal­dar­la. El titu­lar de la enti­dad, Miguel Pes­ce, espe­ra­ba reque­ri­mien­tos por has­ta 350 mil millo­nes de pesos, pero por el momen­to con­cre­tó apro­xi­ma­da­men­te una ter­ce­ra par­te de ese mon­to. El Ban­co Pro­vin­cia con­fir­mó 1.040 prés­ta­mos a Pymes por unos $576,6 millo­nes, más la línea Repy­me­que en febre­ro y los pri­me­ros días de mar­zo finan­ció a 4.200 pymes con tasas de entre 20% y 28%. Ban­co Nación otor­gó 1.245 cré­di­tos por $3.105 millo­nes para pago de sala­rios y $784 millo­nes para capi­tal de tra­ba­jo, ade­más de 1.698 cré­di­tos. El Ban­co Ciu­dad pre­sen­tó una tasa fija del 22% a 12 meses y 3 meses de gra­cia, apor­tan­do unos $450 millo­nes para 500 empre­sas.

En cuan­to a la ban­ca pri­va­da, Cre­di­coop había otor­ga­do has­ta este lunes 9.945 prés­ta­mos para Pymes por $4.100 millo­nes, el Gali­cia infor­mó de $5.900 millo­nes en prés­ta­mos para pago de suel­dos y des­cuen­to de che­ques dife­ri­dos, Macro $3.100 millo­nes en cré­di­tos de la línea espe­cial MiPy­MEs y pres­ta­do­res de ser­vi­cios de salud (24% fija en pesos), San­tan­der Argen­ti­na ase­gu­ró haber pues­to a dis­po­si­ción $16.000 millo­nes al 24% anual para el pago de sala­rios. El BICE anun­ció la pues­ta en dis­po­si­ción de $1.000 millo­nes al 19% anual para capi­tal de tra­ba­jo de Pymes, ade­más de otra línea a 18 meses al 24% anual.

La ONU espe­ra pér­di­da de 195 millo­nes de pues­tos de tra­ba­jo por el coro­na­vi­rus

El orga­nis­mo de la ONU para el tra­ba­jo esti­mó hoy que el equi­va­len­te a 195 millo­nes de empleos de tiem­po com­ple­to podrían per­der­se solo en el segun­do cua­tri­mes­tre del año por el bro­te de coro­na­vi­rus, que ha cerra­do comer­cios y fábri­cas en todo el mundo.08/04/2020 00:05:00

La pro­yec­ción de la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT) se basa en el impac­to que está mos­tran­do aho­ra la pan­de­mia, y supo­ne un gran incre­men­to de su pre­dic­ción ante­rior del 18 de mar­zo sobre una pér­di­da de 25 millo­nes de pues­tos de tra­ba­jo en todo 2020 por el coro­na­vi­rus.

«Estas cifras hablan pode­ro­sa­men­te por sí solas: el mun­do del tra­ba­jo está sufrien­do una caí­da abso­lu­ta­men­te extra­or­di­na­ria», dijo el secre­ta­rio gene­ral de la OIT, Guy Ryder, cita­do por la cade­na CNN.

El orga­nis­mo de la ONU agre­gó que 2.700 millo­nes de tra­ba­ja­do­res, o más o menos el 81% de la fuer­za labo­ral glo­bal, se encuen­tran afec­ta­dos en estos momen­tos por medi­das de con­fi­na­mien­to total o par­cial.

De ese total, 1.250 millo­nes de empleos corres­pon­den a sec­to­res muy gol­pea­dos, como la hote­le­ría, la gas­tro­no­mía, la indus­tria y comer­cios de ven­ta al por menor.

Via­les dis­pues­tos a tra­ba­jar «bajo pro­to­co­lo de segu­ri­dad» si la obra públi­ca se pone en mar­cha

En medio de un deba­te nacio­nal por cómo salir gra­dual­men­te del Ais­la­mien­to Obli­ga­to­rio en que nos encon­tra­mos, ya es un hecho que algu­nas acti­vi­da­des como la obra públi­ca serán de las pri­me­ras en bus­car nue­vas logís­ti­cas de trans­por­te y pro­to­co­los de tra­ba­jo para comen­zar poco a poco con las acti­vi­da­des.

En ese mar­co, los tra­ba­ja­do­res de Via­li­dad, en algu­nas pro­vin­cias ya se encuen­tran tra­ba­jan­do. Por ejem­plo “en San Juan, Jujuy, La Pam­pa, Men­do­za, San­ta Cruz, Cha­co, San­ta Fé o Tucu­mán, cir­cu­lan las cua­dri­llas de emer­gen­cia debi­do a los pas­ti­za­les muy altos, las gran­des tor­men­tas o el dete­rio­ro pro­pio de éstos años don­de ha habi­do una des­in­ver­sión muy gran­de”.

Des­de el sin­di­ca­to que los nuclea (STV­yA­RA), Gra­cie­la Ale­ñá, secre­ta­ria gene­ral de la orga­ni­za­ción, seña­ló que “aque­llos com­pa­ñe­ros que no son reque­ri­dos por algu­na urgen­cia per­ma­ne­cen hacien­do la cua­ren­te­na” pero «que muchos están tra­ba­jan­do debi­do a lo impres­cin­di­ble de sus tareas». Ade­más agre­gó que «hay dis­po­si­ción, si están las con­di­cio­nes dadas y los pro­to­co­los per­ti­nen­tes para la vuel­ta al tra­ba­jo».

Es de des­ta­car que por éstas horas, los via­les no sólo se limi­tan a sus tareas espe­cí­fi­cas de bacheo, man­te­ni­mien­to o con­ser­va­ción, entre otros, sino que, en muchos casos repar­ten ali­men­tos en zonas inhós­pi­tas y has­ta fabri­can bar­bi­jos, de uso esen­cial en el con­trol de la pan­de­mia.

Tra­ba­ja­do­res de pren­sa denun­cian atra­sos en los pagos y frac­cio­na­mien­to sala­rial

Tra­ba­ja­do­res de pren­sa de dis­tin­tos medios grá­fi­cos y radia­les vie­nen recla­man­do por la fal­ta de pago o por el frac­cio­na­mien­to uni­la­te­ral de sus sala­rios del mes de mar­zo, una deci­sión que com­pro­me­te seve­ra­men­te la situa­ción fami­liar en el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por el coro­na­vi­rus. Se con­fir­ma­ron denun­cias de este tipo en el Dia­rio Popu­lar, Edi­to­rial Per­fil, Edi­to­rial Atlán­ti­da y Radio Metro, que inclu­so lle­gó a imple­men­tar un paro en los pri­me­ros días de esta sema­na.

Los tra­ba­ja­do­res de Radio Metro se ente­ra­ron este mar­tes al cobrar sus sala­rios de que, sin pre­vio avi­so alguno, le habían sido apli­ca­dos una serie de recor­tes de entre el 30 y el 60% sobre sus suel­dos. Así deci­die­ron lan­zar un paro de acti­vi­da­des que tuvo como resul­ta­do un com­pro­mi­so empre­sa­rial de com­ple­tar el pago de habe­res la pró­xi­ma sema­na, en dos cuo­tas que se sal­da­rían entre el lunes 13 y el vier­nes 17.

En el Dia­rio Popu­lar, la asam­blea de tra­ba­ja­do­res denun­ció que “lue­go de haber ter­mi­na­do de cobrar el suel­do en cin­co cuo­tas, la empre­sa vol­ve­rá a pagar el suel­do en cuo­tas. ¿De cuán­to? No sabe­mos. Sólo pro­me­tió, has­ta fines de la sema­na que vie­ne, cin­co mil pesos”. Afir­ma­ron que es “impo­si­ble vivir así” y que la excu­sa empre­sa­rial es que “la pau­ta del gobierno no lle­ga” y que los suel­dos están suje­tos a esa varia­ble. Ade­más, denun­cia­ron que la patro­nal ame­na­zó con que si se lle­va ade­lan­te algún paro direc­ta­men­te van a cerrar el dia­rio. Tam­bién se denun­ció que des­de agos­to la empre­sa no paga las car­gas socia­les corres­pon­dien­tes.

Y agre­gan: “¿Otra vez la cul­pa de es todos, menos de ellos? ¿Quién vive la pri­me­ra sema­na del mes con 5.000 pesos? ¿Cuán­tos más nos ajus­ta­rán? Ase­gu­ran que el con­tex­to gene­ral de la pan­de­mia afec­tó las con­di­cio­nes de pago. ¿En diciem­bre, enero y febre­ro tam­bién había ais­la­mien­to? Por­que esos meses tam­bién per­ci­bi­mos el sala­rio en como­dí­si­mas cuo­tas. Esta­mos endeu­da­dos y toda­vía tene­mos la loca idea de comer”.

En Edi­to­rial Atlán­ti­da, se vivió una situa­ción simi­lar, don­de tras una asam­blea los tra­ba­ja­do­res pidie­ron al direc­to­rio de la empre­sa que aten­die­ra la situa­ción de emer­gen­cia sani­ta­ria y paga­ra los sala­rios de mar­zo “en una sola cuo­ta y no en dos como lo vie­ne hacien­do de for­ma ile­gal des­de febre­ro de 2019”. Sin embar­go, la empre­sa “no sólo se negó a res­pon­der al pedi­do sino que exten­dió la cuo­ti­fi­ca­ción a los com­pa­ñe­ros con suel­dos más bajos, quie­nes antes esta­ban excep­tua­dos del pago frag­men­ta­do”. Esta deci­sión ade­más fue toma­da sin nin­gu­na comu­ni­ca­ción ni avi­so pre­vio y sin infor­mar cuán­do se sal­da­rá la otra cuo­ta. Tam­po­co se han liqui­da­do como corres­pon­de las horas extras tra­ba­ja­das en los feria­dos de car­na­val del 24 y 25 de febre­ro.

Por últi­mo, tam­bién los cola­bo­ra­do­res free lan­ce de la Edi­to­rial Per­fil vie­nen recla­man­do por unas demo­ras de has­ta 6 meses en el pago de sus tra­ba­jos. Un comu­ni­ca­do de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor denun­cia que las empre­sas perio­dís­ti­cas, mien­tras exi­gen “más y más” a sus tra­ba­ja­do­res por otro lado dejan de pagar las cola­bo­ra­cio­nes, argu­men­tan­do moti­vos “de fuer­za mayor”. Y aña­den: “Los des­ma­ne­jos e incum­pli­mien­tos que duran­te años las empre­sas hicie­ron, pre­ca­ri­zan­do tra­ba­ja­do­res para ganar más, tie­nen que tener un lími­te. El capi­ta­lis­mo en tiem­pos de ganan­cias y el socia­lis­mo en perío­dos de «vacas fla­cas» que argu­men­tan las empre­sas es digno de cana­llas”.

“Es tiem­po de que paguen lo que tie­nen que pagar y no que los cola­bo­ra­do­res ten­gan que recu­rrir a pedir pres­ta­do, o hacer colec­tas entre ami­gos y fami­lia­res, para com­prar comi­da por­que las empre­sas uti­li­zan el dine­ro de los sala­rios impa­gos para expan­dir­se y capi­ta­li­zar­se. Hablar todo el tiem­po de perio­dis­mo puro o perio­dis­mo de ver­dad impli­ca tener la talla moral para sos­te­ner en los hechos lo que des­de el mar­ke­ting empre­sa­rial se pro­cla­ma. Esta vez les toca pagar por el tra­ba­jo rea­li­za­do que hace meses no abo­nan. La situa­ción no da para más”, deta­llan los tra­ba­ja­do­res de la Edi­to­rial. Y con­clu­yen: “Los tra­ba­ja­do­res de pren­sa no somos un ban­co de cré­di­to ni inver­sio­nis­tas; somos labu­ran­tes que tra­ta­mos de lle­var el pla­to de comi­da a nues­tra casa con el tra­ba­jo dia­rio”.

Tam­bién se denun­cia­ron des­pi­dos en la edi­to­rial Publiex­press y la impren­ta Ipe­sa (edi­to­ra de entre otras publi­ca­cio­nes de la Revis­ta PRONTO), aún en el mar­co de la prohi­bi­ción de des­pi­dos y sus­pen­sio­nes que rige por decre­to duran­te la cua­ren­te­na. La pro­duc­to­ra de con­te­ni­dos Pol-ka del Gru­po Cla­rín, vin­cu­la­da a Adrián Suar, y el canal Amé­ri­ca anti­ci­pa­ron su inten­ción de pagar los suel­dos de mar­zo en dos cuo­tas duran­te abril, lo que fue denun­cia­do por el Argen­tino de Tele­vi­sión, Ser­vi­cios Audio­vi­sua­les, Inter­ac­ti­vos y Datos (SATSAID). Las dis­tin­tas medi­das de lucha en cada una de las empre­sas han sido difun­di­das y apo­ya­das por el Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (SiPre­BA) y por la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa (FATPREN).

Alber­to Fer­nan­dez reci­bió al labo­ra­ro­rio recu­pe­ra­do Far­ma­coop

.

En el mar­co del ini­cio de la pro­duc­ción de alcohol en gel, el pre­si­den­te de la nación, Alber­to Fer­nán­dez, reci­bió en la Quin­ta de Oli­vos al pre­si­den­te de la Coope­ra­ri­va Far­ma­coop, Bruno Di Mau­ro.

El pri­mer labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do del mun­do se reor­ga­ni­zó para cola­bo­rar con la emer­gen­cia sani­ta­ria. Así fue que empren­die­ron el camino para comen­zar a pro­du­cir alcohol en gel y con­tri­buir a su abas­te­ci­mien­to en hos­pi­ta­les públi­cos y demás ins­ti­tu­cio­nes sani­ta­rias.

Su apor­te fue reco­no­ci­do por el Pre­si­den­te Fer­nán­dez. Mien­tras las gran­des empre­sas espe­cu­lan y suben los pre­cios, muchas empre­sas recu­pe­ra­das, como Far­ma­coop, reorien­ta­ron su pro­duc­ción para poner­la al ser­vi­ció del pue­blo.

Los dipu­tados sin­di­ca­les impul­san el Impues­to Patria para gra­var las gran­des for­tu­nas

Los dipu­tados de extrac­ción sin­di­cal pre­sen­ta­ron un pro­yec­to de ley para que los sec­to­res con mayor capa­ci­dad con­tri­bu­ti­va hagan un apor­te extra­or­di­na­rio para afron­tar la cri­sis eco­nó­mi­ca que desató la pan­de­mia de coronavirus.08/04/2020 00:08:00

Los dipu­sin­di­ca­lis­tas fir­ma­ron ayer, en blo­que, un pro­yec­to de ley para que el Esta­do pue­da tener recur­sos extra­or­di­na­rios para afron­tar la cri­sis eco­nó­mi­ca que gene­ró la ines­pe­ra­da pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Con­cre­ta­men­te se pro­po­ne que se recau­de de los que más tie­nen.

El des­tino de los recur­sos ten­drá como prio­ri­dad aten­der la com­pra de mate­rial sani­ta­rio, com­pra o ela­bo­ra­ción de mate­ria­les de cui­da­dos inten­si­vos y la com­pra de cual­quier ele­men­to o mate­rial quí­mi­co que ayu­de a ela­bo­rar test para pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción del virus Covid19.

«Se inten­ta con­tri­buir a la situa­ción de gra­ve­dad extra­or­di­na­ria deter­mi­na­da por el COVID19, esta­ble­cien­do un impues­to excep­cio­nal a quie­nes tie­nen mayor capa­ci­dad con­tri­bu­ti­va. Se pide un esfuer­zo mayor a quie­nes están en con­di­cio­nes. Regla bási­ca de soli­da­ri­dad», argu­men­ta­ción el pro­yec­to que lle­va la fir­ma de Vane­sa Siley (Judi­cia­les), Wal­ter Correa (cur­ti­do­res), Clau­dia Orma­chea (Ban­ca­rios), Patri­cia Mou­nier (Docen­tes Pri­va­dos), Car­los Cis­ne­ros (Ban­ca­rios), María Rosa Mar­tí­nez (Grá­fi­cos), Hugo Yasky (CTA de los Tra­ba­ja­do­res), Pablo Carro (Docen­tes Uni­ver­si­ta­rios), Facun­do Moyano (Pea­jis­tas) y Car­los Pon­ce (Plás­ti­cos).

El pro­yec­to esti­pu­la que «se esta­ble­ce por úni­ca vez un tri­bu­to a toda per­so­na huma­na o las suce­sio­nes indi­vi­sas (?) sobre los bie­nes exis­ten­tes al 31 de mar­zo 2020 superen los 10 millo­nes de pesos». La alí­cuo­ta será del 1,25% para aque­llos que regis­tren bie­nes en el país y del 1,75% para los que lo ten­gan en el exte­rior.

Ade­más prevé un gra­va­men del 10% de lo decla­ra­do para toda «per­so­na huma­na o jurí­di­ca cuya ren­ta­bi­li­dad supere los 50 millo­nes de pesos según los datos rele­va­dos por los orga­nis­mos ofi­cia­les».

«La dis­tri­bu­ción de lo recau­da­do se efec­tua­rá en for­ma auto­má­ti­ca, entre las pro­vin­cias que adhie­ran a tra­vés del Ban­co de la Nación Argen­ti­na, de acuer­do a los por­cen­ta­jes esta­ble­ci­dos en la ley 25.548 (Ley de Copar­ti­ci­pa­ción Fede­ral)», expli­can en el Pro­yec­to.

«Vamos a hacer todo los posi­ble para pre­ser­var las empre­sas y las fuen­tes de empleo»

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ase­gu­ró hoy que su gobierno hará «todo lo posi­ble» para que no haya empre­sas que ten­gan que cerrar defi­ni­ti­va­men­te sus puer­tas mien­tras dure la cua­ren­te­na por­que es nece­sa­rio que estén «en pié» para «el día des­pués», cuan­do se reini­cie ple­na­men­te la actividad.08/04/2020 09:47:00

Fer­nán­dez dijo que «poco a poco» se van a ir des­tra­ban­do los cré­di­tos con tasa del 24% y garan­tía del Esta­do nacio­nal en los ban­cos, por­que los intere­sa­dos van cum­pli­men­tan­do todos los requi­si­tos para poder acce­der.

Según dijo el Pre­si­den­te, la sema­na pasa­da estos cré­di­tos ya esta­ban dis­po­ni­bles en algu­nos ban­cos pero «había requi­si­tos que la gen­te no cono­cía» y los intere­sa­dos en acce­der a ellos «se pre­sen­ta­ban sin el trá­mi­te el Fon­do de Garan­tía».

El 1 de abril pasa­do, Gobierno orde­nó al Fon­do de Garan­tías Argen­tino (Fogar) esta­ble­cer una bol­sa de dine­ro de afec­ta­ción espe­cí­fi­ca por 30.000 millo­nes de pesos para que otor­gar garan­tías de los prés­ta­mos que las enti­da­des ban­ca­rias otor­gan a las pymes en medio de la pan­de­mia.

Fer­nán­dez dijo que lo que más le preo­cu­pa hoy es la salud de la pobla­ción argen­ti­na por­que el pico de con­ta­gio de coro­na­vi­rus aún no ha lle­ga­do, pero acla­ró que «eso no quie­re decir» que no le preo­cu­pe la eco­no­mía.

«Vamos a hacer todo los posi­ble para pre­ser­var las empre­sas y las fuen­tes de empleo. Hoy nece­si­to que la gen­te se que­de en su casa para pro­te­ger la salud», dijo el Pre­si­den­te en decla­ra­cio­nes a Canal 13.

En ese sen­ti­do, seña­ló que el Gobierno va a «hacer todo lo posi­ble para que las empre­sas que no pue­den abrir, no cie­rren (defi­ni­ti­va­men­te) y man­ten­gan los pues­tos de empleo».

Fer­nán­dez expre­só su preo­cu­pa­ción por lo que ocu­rre en Bra­sil, «un país que no ha pres­ta­do aten­ción al tema (de la pan­de­mia) y tie­ne una can­ti­dad impre­sio­nan­te de casos, y tie­ne fron­te­ra con todos los paí­ses de Suda­mé­ri­ca excep­to Chi­le».

«Nece­si­ta­mos que las empre­sas estén en pié para que el día des­pués todos vuel­van a tra­ba­jar», dijo.

Emplea­dos de Carre­four piden bono de 20 mil pesos y desafían al gre­mio y la empre­sa

Dis­con­for­mes con el acuer­do fir­ma­do entre el Sin­di­ca­to de Comer­cio y la fir­ma, los dele­ga­dos del super­mer­ca­do ame­na­za­ron con un paro el pró­xi­mo vier­nes. Tra­ba­jo dic­tó con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria.

Los emplea­dos y dele­ga­dos de la cade­na de super­mer­ca­dos Carre­four recla­man que se les pague un bono de 20 mil pesos por haber cum­pli­do fun­cio­nes en medio del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, y haber­se expues­to a los ries­gos que impli­ca rom­per la cua­ren­te­na.

El cuer­po de dele­ga­dos de la cade­na fran­ce­sa advier­tió que en caso de no tener una res­pues­ta favo­ra­ble no con­cu­rri­rán a tra­ba­jar este vier­nes. De hecho las comu­ni­ca­cio­nes reza­ban: «El vier­nes 10 de abril #YoMe­Que­doEn­Ca­sa».

La deci­sión de los dele­ga­dos desafía lo fir­ma­do por el Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio que lide­ra Arman­do Cava­lie­ri con los super­mer­ca­dis­tas, que habían pac­ta­do el pago de una «gra­ti­fi­ca­ción» de 5 mil pesos para los tra­ba­ja­do­res de esos esta­ble­ci­mien­tos.

Des­de el gre­mio habían cali­fi­ca­do esa cifra de «apor­te soli­da­rio», pero los tra­ba­ja­do­res de Carre­four lo con­si­de­ran insu­fi­cien­te por el esfuer­zo que están rea­li­zan­do y exi­gen un «Bono jus­to». Otra mues­tra de la frag­men­ta­ción de la repre­sen­ta­ción entre los emplea­dos mer­can­ti­les.

Ante lo inmi­nen­te de la huel­ga, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo dic­tó con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y citó a las par­tes para con­se­guir una sali­da con­sen­sua­da.

Vale recor­dar que los super­mer­ca­dos nun­ca cerra­ron sus puer­tas en cua­ren­te­na por la pan­de­mia de Covid-19 y en michas oca­sio­nes sus emplea­dos deben cum­plir tareas con pro­to­co­los de segu­ri­dad que se cum­plen a cuen­ta­go­tas y ele­men­tos de higie­ne que esca­sean.

De hecho ayer se pro­du­jo el pri­mer caso de Coro­na­vi­rus en un esta­ble­ci­mien­to de Carre­four, que debió ser cerra­do para desin­fec­ción y su per­so­nal pues­to en ais­la­mien­to

#EXCLUSIVO Millo­na­ria mul­ta de Kici­llof a Dáni­ca por negar­se a rein­cor­po­rar des­pe­di­dos en prohi­bi­ción

La fir­ma había des­pe­di­do 5 ope­ra­rios, lue­go des­co­no­ció la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y lan­zó un lock out patro­nal que detu­vo la plan­ta. Ten­drá que pagar más de 3 millo­nes de pesos de mul­ta. Pro­duc­ción segui­rá el trá­mi­te legal por haber dete­ni­do un ser­vi­cio esencial.08/04/2020 00:09:00

En lo que ame­na­za con con­ver­tir­se en un caso tes­ti­go de cas­ti­gos con­tra las empre­sas que están cesan­tean­do emplea­dos en pleno ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, y mien­tras está vigen­te la prohi­bi­ción de des­pi­dos, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires san­cio­na­rá a Dáni­ca.

A fines de la sema­na pasa­da el Gru­po Bel­trán, due­ña de Dáni­ca, había cesan­tea­do a 5 emplea­dos del gre­mio de Acei­te­ros por recla­mar que se cum­plan los pro­to­co­los de segu­ri­dad por la pan­de­mia de Covid-19. Lue­go rom­pió la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria dis­pues­ta por la car­te­ra labo­ral que coman­da Mara Ruiz Malec y, para evi­tar que los des­pe­di­dos vuel­van a sus empleos, cerró la plan­ta de Lava­llol, en un lock out patro­nal que sor­pren­dió a pro­pios y extra­ños.

«Cerra­do has­ta nue­vo avi­so», reza­ba el car­tel que el Gru­po Bel­tran colo­có en los por­to­nes de la plan­ta y que encon­tra­ron sus ope­ra­rios el lunes al lle­gar a cum­plir con sus tareas a las 5 AM.

Según pudo saber Info­Gre­mia­les, el minis­te­rio pri­me­ro cons­ta­tó los incum­pli­mien­tos y ya tie­ne pre­pa­ra­da una san­ción millo­na­ria y ejem­pli­fi­ca­do­ra para Dáni­ca. Serán más de 3 millo­nes de pesos que se noti­fi­ca­rán en las pró­xi­mas horas al gru­po empre­sa­rio.

La car­te­ra labo­ral bonae­ren­se, adi­cio­nal­men­te, noti­fi­ca­rá a Pro­duc­ción lo ocu­rri­do en Lava­llol para que se ana­li­cen otras san­cio­nes eco­nó­mi­cas y lega­les que le pue­den caber al Gru­po Bel­tran por para­li­zar la acti­vi­dad de un sec­tor que había sido decla­ra­do esen­cial. De hecho, has­ta el lock out patro­nal, Dáni­ca no había deja­do de pro­du­cir un solo minu­to en medio del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

«Mien­tras somos millo­nes de argen­ti­nas y argen­ti­nos los que esta­mos rea­li­zan­do enor­mes esfuer­zos soli­da­rios para com­ba­tir una pan­de­mia glo­bal y defen­der la salud y la vida, el Gru­po Bel­trán pone en ries­go a los tra­ba­ja­do­res al incum­plir los pro­to­co­los de la Emer­gen­cia Sani­ta­ria, igno­ra la vigen­cia del Decre­to 329⁄ 2020 que prohí­be des­pi­dos y sus­pen­sio­nes por 60 días e incum­ple con un Loc­kout la Con­ci­lia­ción Obli­ga­to­ria del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, bur­lán­do­se del sacri­fi­cio de todo el pue­blo argen­tino», había seña­la­do un comu­ni­ca­do difun­di­do por el sin­di­ca­to de Acei­te­ros.

La coope­ra­ti­va tex­til «Tupac Ama­ru» con­fec­cio­na bar­bi­jos

Los mis­mos serán des­ti­na­dos ini­cial­men­te para el per­so­nal sani­ta­rio de nues­tra pro­vin­cia, pos­te­rior­men­te se pien­sa en la ven­ta de los mis­mos a un bajo cos­to.

En un prin­ci­pio todos los bar­bi­jos con­fec­cio­na­dos serán des­ti­na­dos para el área de la sani­dad.

Se fabri­can apro­xi­ma­da­men­te 3500 bar­bi­jos por día.

Los mis­mos cum­plen con los requi­si­tos nece­sa­rios para ser segu­ros.

Esta maña­na el gober­na­dor Gerar­do Mora­les visi­tó las ins­ta­la­cio­nes de la Coope­ra­ti­va Tex­til “ Tupac Ama­ru” del barrio Alto Come­de­ro, para obser­var el pro­ce­so de fabri­ca­ción de los mis­mos.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Los insu­mos para la con­fec­ción de los bar­bi­jos fue­ron pro­vis­tos por el Gobierno de Jujuy. Son de doble tela, con ajus­te al ros­tro y cum­plen con todas las nor­ma­ti­vas reque­ri­das para un pro­duc­to de estas carac­te­rís­ti­cas.

Se pre­vé que lue­go de lograr abas­te­cer al per­so­nal sani­ta­rio de la pro­vin­cia, los bar­bi­jos esta­rían dis­po­ni­bles para la ven­ta en un bajo cos­to para la ciu­da­da­nía en gene­ral.

Mora­les apro­ve­chó el momen­to para rea­li­zar un lla­ma­do a todas las tex­ti­les e ins­ti­tu­cio­nes de Jujuy a sumar­se a la pro­duc­ción de bar­bi­jos, ya que segu­ra­men­te se imple­men­ta­rá un mayor uso de estos ele­men­tos de segu­ri­dad sani­ta­ria en estos meses.Por su par­te, Mar­ce­la Cabe­zas, res­pon­sa­ble de la Coope­ra­ti­va Tex­til Tupac Ama­ru, indi­có que la pro­duc­ción dia­ria de estos ele­men­tos de segu­ri­dad sani­ta­ria alcan­za la cifra de 3.500 uni­da­des por día y son des­ti­na­dos al per­so­nal de salud que se encuen­tra tra­ba­jan­do en la lucha con­tra el coro­na­vi­rus. Y ade­lan­tó que tam­bién reci­bie­ron pedi­dos de otros sec­to­res de la socie­dad.

Latam vuel­ve a car­gar con­tra los suel­dos de los tra­ba­ja­do­res

Los tra­ba­ja­do­res de la aero­lí­nea chi­le­na reci­bie­ron un peti­to­rio para cobrar menos sala­rio por el freno de los vue­los.

Por EZEQUIEL ORLANDO

La mayo­ría de las mul­ti­na­cio­na­les que más millo­nes acu­mu­la­ron vie­ron un freno a sus ingre­sos lue­go de la glo­ba­li­za­ción del coro­na­vi­rus. La pri­me­ra res­pues­ta de la mayo­ría fue inten­tar socia­li­zar las pér­di­das entre sus emplea­dos con des­pi­dos o recor­tes sala­ria­les. Latam, que redu­jo los suel­dos en Chi­le pero fue fre­na­do por los sin­di­ca­tos en Argen­ti­na, aho­ra vuel­ve a car­gar con­tra los ingre­sos labo­ra­les.

Lue­go del freno que gene­ró todo el fren­te gre­mial aero­náu­ti­co dos sema­nas atrás, se difun­dió entre la plan­ti­lla una encues­ta volun­ta­ria don­de un gru­po de supues­tos tra­ba­ja­do­res pro­mue­ve que Latam reba­je sus sala­rios. En el for­mu­la­rio, al que acce­dió El Des­ta­pe, pro­po­nen “acor­dar con la empre­sa de mane­ra con­jun­ta un plan que per­mi­ta atra­ve­sar la actual cri­sis man­te­nien­do las fuen­tes labo­ra­les”. Lue­go, piden a cada emplea­do a fir­mar­la con su nom­bre, ape­lli­do y su núme­ro de DNI.

La Aso­cia­ción del Per­so­nal Aero­náu­ti­co denun­ció esta prác­ti­ca como un nue­vo inten­to de Latam por divi­dir a sus tra­ba­ja­do­res y debi­li­tar a los sin­di­ca­tos. «Esta manio­bra tan bur­da como anti­gua debe ser recha­za­da por todo el per­so­nal de Latam y será denun­cia­da ante todas las ins­tan­cias minis­te­ria­les y lega­les por su orga­ni­za­ción gre­mial», ade­lan­tó a tra­vés de un comu­ni­ca­do. APA esgri­mió que «la empre­sa no duda en apro­ve­char una cri­sis que en algún momen­to será supe­ra­da, para impo­ner una nue­va reba­ja sala­rial, reduc­ción de per­so­nal y pre­ca­ri­za­ción del empleo en nom­bre de la ‘com­pe­ti­ti­vi­dad’ futu­ra».

La pro­pues­ta bási­ca­men­te pre­ten­de des­car­gar en los tra­ba­ja­do­res el peso de la cri­sis por la pan­de­mia mun­dial. Otras com­pa­ñías, como Mc Donald’s y Bur­ger King, redu­je­ron entre un 20% y un 50% los sala­rios de los emplea­dos gra­cias a una cláu­su­la del con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo que pre­vé cau­sas excep­cio­na­les. La gigan­te nacio­nal Techint, en tan­to, des­pi­dió a 1.450 ter­cia­ri­za­dos y la fábri­ca de man­te­cas Dani­ca cerró su plan­ta para no rein­cor­po­rar a su plan­ti­lla en medio de la prohi­bi­ción de cesan­tías.

Cuan­do se expan­dió la prác­ti­ca de la cua­ren­te­na en los paí­ses don­de ope­ra a fines de mar­zo, Latam deci­dió el pago de la mitad de los suel­dos por seis meses. Lo apli­có de for­ma incon­sul­ta en Chi­le, don­de el Gobierno man­tie­ne laxos dere­chos labo­ra­les, pero los cin­co gre­mios aero­náu­ti­cos impi­die­ron su prác­ti­ca en Argen­ti­na.

Mas­car­di no pagó los sala­rios y le echó la cul­pa al ais­la­mien­to

La fábri­ca de plás­ti­cos Mas­car­di no le pagó el sala­rio a sus 70 emplea­dos por­que «sus ofi­ci­nas admi­nis­tra­ti­vas están cerra­das». Los tra­ba­ja­do­res avi­san que toma­rán medi­das gre­mia­les y legales.08/04/2020 17:35:00

La cri­sis eco­nó­mi­ca, pro­duc­to de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, da capí­tu­los de todo tipo. Tal vez uno de los más biza­rros es el con­flic­to que por estas horas se desató en la empre­sa Mas­car­di que dejó de pagar los sala­rios por­que sus ofi­ci­nas admi­nis­tra­ti­vas «están cerra­das».

El anun­cio for­mal se dio a cono­cer ayer y des­per­tó crí­ti­cas de los emplea­dos que acu­san al due­ño de la fir­ma Rober­to Reidy, de ejer­cer todo tipo de abu­sos y atro­pe­llos.

«No nos abo­na­rá el sala­rio del mes de mar­zo, men­sual o quin­ce­nal según los casos, con el débil argu­men­to de que las ofi­ci­nas admi­nis­tra­ti­vas están cerra­das por la cua­ren­te­na», expli­ca un comu­ni­ca­do de pren­sa de los tra­ba­ja­do­res de Mas­car­di.

«Obvia­men­te la empre­sa inven­tó una excu­sa para no efec­tuar el pago de sala­rios, dejan­do así a 70 fami­lias sin sus ingre­sos en el mar­co de la cua­ren­te­na por la pan­de­mia, una medi­da ile­gal que ade­más pone en peli­gro la salud de nues­tras fami­lias, por­que sin nues­tros ingre­sos no pue­de haber cua­ren­te­na para los tra­ba­ja­do­res de Mas­car­di», expli­ca­ron.

«Recla­ma­mos el pago urgen­te de los sala­rios. Toma­re­mos todas las medi­das lega­les y gre­mia­les has­ta que se depo­si­ten nues­tros ingre­sos», con­clu­ye­ron.

El call cen­ter de Cable­vi­sión recor­tó empe­la­dos even­tua­les y avi­sa que no sabe si paga­rá abril

La fir­ma ter­ce­ri­za­da que tra­ba­ja para Cable­vi­sión recor­tó los empleos even­tua­les que cum­plían tareas. Ade­más le advir­tió a su per­so­nal que no saben si paga­rán com­ple­tos los sala­rios de abril.08/04/2020 16:26:00

En la jor­na­da de ayer, los tra­ba­ja­do­res de GSA Collec­tions SA, empre­sa ter­ce­ri­za­da que rea­li­za tareas para Cable­vi­sión SA, reci­bie­ron una car­ta alar­man­te en la que se ponía el acen­to en la fal­ta de segu­ri­da­des sobre el cobro de sus sala­rios.

Por si fue­ra poco con la «adver­ten­cia» de lo que vie­ne en el futu­ro cer­cano, los emplea­dos lle­van retra­sa­dos el cobro de sus suel­dos del mes de mar­zo.

La car­ta, a la que tuvo acce­so Info­Gre­mia­les y que lle­va la fir­ma de Gabriel Casal CEO de la empre­sa, seña­la que «bajo el actual con­tex­to, se rea­li­zan­do un esfuer­zo muy gran­de que inclu­ye una ayu­da finan­cie­ra para poder afron­tar el pago com­ple­to de los habe­res de mar­zo y será un desafío aún mayor de todos los que inte­gra­mos la com­pa­ñía poder rea­li­zar el del mes de abril».

Para los tra­ba­ja­do­res de GSA la fir­ma «inten­ta apro­ve­char­se de la situa­ción cri­ti­ca a nivel inter­na­cio­nal gene­ra­da por la pan­de­mia de COVID 19 para no cum­plir con sus obli­ga­cio­nes».

Los empe­la­dos expli­can que el día 31 de mar­zo casi la tota­li­dad de los tra­ba­ja­do­res con con­tra­tos even­tua­les no fue­ron reno­va­dos y per­die­ron sus pues­tos de tra­ba­jo.

«Lo que la car­ta no men­cio­na es que la empre­sa no ha sus­pen­di­do sus acti­vi­da­des si no que las ha tras­la­da­do a la moda­li­dad de tele­tra­ba­jo. Inclu­so en estos sema­nas se han dado horas extras y se ha tra­ba­ja­do domin­gos y feria­dos con la corres­pon­dien­te fac­tu­ra­ción que eso sig­ni­fi­ca».

Los empre­sa­rios pre­sio­nan: «El mayor con­ta­gio no se da en las fábri­cas»

El diri­gen­te de la UIA José Urtu­bey se mos­tró a favor de la fle­xi­bi­li­za­ción de la cua­ren­te­na siem­pre que se sigan toman­do medi­das para pre­ser­var la salud. Dijo que los cui­da­dos médi­cos deben continuar.08/04/2020 14:25:00

El diri­gen­te de la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA), José Urtu­bey, mani­fes­tó que en el encuen­tro del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez con los gober­na­do­res y el jefe de Gobierno por­te­ño, que­dó cla­ro que «la cua­ren­te­na va a estar per­ma­nen­te y se va a fle­xi­bi­li­zar en algu­nas acti­vi­da­des».

«Se dio la posi­bi­li­dad de un diá­lo­go, escu­chan­do y enten­dien­do los infor­mes médi­cos y las posi­cio­nes de las dis­tin­tas cáma­ras empre­sa­ria­les y de los sin­di­ca­tos», des­ta­có en decla­ra­cio­nes a Cade­na 3.

En rela­ción a una fle­xi­bi­li­za­ción de la cua­ren­te­na, resal­tó que las dis­tin­tas cade­nas de valor que se sumen, «van a tener pro­to­co­los médi­cos» para evi­tar el con­ta­gio.

No obs­tan­te, mani­fes­tó que los ser­vi­cios públi­cos van a tener una dis­mi­nu­ción del flu­jo de usua­rios y que, según varios estu­dios, «el mayor con­ta­gio no se da en las fábri­cas sino en el trans­por­te de pasa­je­ros».

Por otra par­te, entre las acti­vi­da­des a libe­rar sin aumen­tar los ries­gos, Urtu­bey reite­ró que con­ti­nua­rá el ais­la­mien­to a mayo­res y a per­so­nas con pro­ble­mas res­pi­ra­to­rios pre­vios y a la pobla­ción de ries­go.

Y agre­gó: «Creo que se va a ter­mi­nar dis­tin­guien­do de las zonas más pobla­das a menos pobla­das y, den­tro de ello, de las que están menos expues­tas al con­fi­na­mien­to».

«La cons­truc­ción cree­ría yo que va a tener un fun­cio­na­mien­to, tan­to la públi­ca como la pri­va­da», ade­lan­tó.

Por últi­mo, indi­có que está de acuer­do con que «se prio­ri­ce la salud» y eva­luar sali­das de la cua­ren­te­na sin afec­tar la salud, para ayu­dar a la acti­vi­dad ya sea por zonas, hora­rios o has­ta tur­nos.

Gra­ve: menos de la mitad de las pymes por­te­ñas pudo pagar com­ple­tos los suel­dos de mar­zo

Casi la mitad de las peque­ñas y media­nas empre­sas de la ciu­dad de Bue­nos Aires pudo pagar los suel­dos de mar­zo en tiem­po y for­ma, a pesar de la emer­gen­cia sani­ta­ria y del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo que se ini­ció a media­dos del mes pasa­do, por la pan­de­mia de coronavirus.08/04/2020 13:10:00

Así con­clu­yó una encues­ta rea­li­za­da por la Fede­ra­ción de Comer­cio e Indus­tria de la ciu­dad de Bue­nos Aires (Feco­ba), que indi­có que el 41,5% de las pymes por­te­ñas pudo abo­nar los sala­rios del últi­mo mes.

El 67,3% de las pymes que par­ti­ci­pó de la encues­ta per­te­ne­ce al rubro comer­cio; el 6,3% a la acti­vi­dad manu­fac­tu­re­ra; el 2,8% a ser­vi­cios socia­les y de salud, el 2% al rubro hote­le­ro y gas­tro­nó­mi­co; y el 1,8% a la edu­ca­ción.

De las 750 empre­sas con­sul­ta­das en total, el 44,3% indi­có que pagó los suel­dos de mane­ra esca­lo­na­da o par­cial, mien­tras que un 14,2% dijo que «nece­si­ta ayu­da para cum­plir el com­pro­mi­so con sus emplea­dos».

Por otra par­te, con­sul­ta­dos sobre la caí­da de ven­tas duran­te los últi­mos 15 días, el 76,1% repor­tó una mer­ma de entre el 75% y el 100%.

El 49,7% de los encues­ta­dos mani­fes­tó que nece­si­ta una reduc­ción de la pre­sión fis­cal o la con­do­na­ción de impues­tos para poder hacer fren­te al impac­to eco­nó­mi­co del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­to en el mar­co de la pan­de­mia por el Covid-19.

Los otros rubros que par­ti­ci­pa­ron del rele­va­mien­to son; trans­por­te y comu­ni­ca­cio­nes (1,5%); ser­vi­cios inmo­bi­lia­rios empre­sa­ria­les y de alqui­ler (1,3%), inter­me­dia­ción finan­cie­ra (0,5%); en tan­to que a otros sec­to­res no espe­ci­fi­ca­dos corres­pon­dió el 14,9% de las res­pues­tas.

«Esto va para lar­go»

El secre­ta­rio gene­ral de UPCN, Andrés Rodrí­guez, con­si­de­ró hoy que la cua­ren­te­na gene­ral «va para lar­go» por­que se va a ir fle­xi­bi­li­zan­do «muy gra­dual­men­te», a la vez que advir­tió que la CGT está «preo­cu­pa­da por la caí­da de los empleos y de los ingresos».08/04/2020 09:17:00

«Muy gra­dual­men­te se van a ir acti­van­do cier­tas labo­res que están dete­ni­dos por la pan­de­mia y pau­la­ti­na­men­te se tie­nen que ir desa­rro­llan­do a par­tir del lunes», sos­tu­vo el refe­ren­te sin­di­cal.

«Segu­ra­men­te un por­cen­ta­je míni­mo» de emplea­dos esta­ta­les será con­vo­ca­do para vol­ver al tra­ba­jo des­de el pró­xi­mo lunes, pero de mane­ra «gra­dual, por tur­nos y toman­do todos los recau­dos sani­ta­rios»,

En diá­lo­go con Radio La Red, el diri­gen­te de la CGT sub­ra­yó que «lo más impor­tan­te» a tener en cuen­ta para fle­xi­bi­li­zar el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio «es la preo­cu­pa­ción de que no haya hora­rios picos para que no se aglu­ti­ne mucha gen­te: se pue­den cam­biar hora­rios, tur­nos».

«Son pro­to­co­los que deben ser dis­cu­ti­dos acti­vi­dad por acti­vi­dad», seña­ló el líder de la Unión del Per­so­nal Civil de la Nación (UPCN).

Con­sul­ta­do sobre cuán­to tiem­po se exten­de­rá la cua­ren­te­na gene­ral, el refe­ren­te de la cen­tral obre­ra res­pon­dió: «Esto va para lar­go. No se pue­de dar un pro­nós­ti­co rígi­do. Se tie­ne que ir midien­do a medi­da que se van desa­rro­llan­do mayor can­ti­dad de acti­vi­da­des. Hay que ir con­tem­plan­do cómo ade­cuan­do cada cues­tión día a día. No se pue­de dar un pro­nós­ti­co dema­sia­do pro­lon­ga­do».

Asi­mis­mo, Rodrí­guez remar­có que los inte­gran­tes de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT) venían «preo­cu­pa­dos por la reali­dad eco­nó­mi­ca y social, en una Argen­ti­na que ya venía gol­pea­da, y esto ter­mi­nó de agra­var la situa­ción».

«Teme­mos mucho por la caí­da de los empleos y de los ingre­sos. Estas cues­tio­nes son preo­cu­pan­tes. Vere­mos cómo se reaco­mo­dan todas las varia­bles» tras la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, con­clu­yó.

Lle­ga al Sena­do un pro­yec­to de ley para con­si­de­rar al Covid-19 como enfer­me­dad labo­ral

Un pro­yec­to de ley para que el coro­na­vi­rus sea inclui­do en el lis­ta­do de enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les de mane­ra retro­ac­ti­va al 20 de mar­zo fue pre­sen­ta­do en la Cáma­ra de Sena­do­res de la Nación.08/04/2020 00:01:00

La legis­la­do­ra pero­nis­ta por San­ta Fe María de los Ánge­les Sac­nun, auto­ra de la ini­cia­ti­va, dijo que el pro­yec­to bus­ca evi­tar «un dis­pen­dio de recur­sos en el fun­cio­na­mien­to de las comi­sio­nes médi­cas» y que esta­ba des­ti­na­do a paliar «la gran vul­ne­ra­bi­li­dad que sufren los tra­ba­ja­do­res de muchas acti­vi­da­des cla­si­fi­ca­das como esen­cia­les y que rea­li­zan tareas excep­tua­das del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio».

«En la actua­li­dad el sis­te­ma de ART impli­ca que el pacien­te o los abo­ga­dos y médi­cos que lo asis­ten deben rea­li­zar un trá­mi­te ante una de las 60 comi­sio­nes médi­cas que se dis­tri­bu­yen en el país para lue­go aguar­dar un dic­ta­men defi­ni­ti­vo por par­te de la Comi­sión Cen­tral para que se acti­ven o no las cober­tu­ras en el régi­men vigen­te», sos­tu­vo la Sena­do­ra

«En cam­bio, al incluir­se en el lis­ta­do de enfer­me­da­des labo­ra­les, tal como lo hace este pro­yec­to, el trá­mi­te es casi auto­má­ti­co», expli­có Sac­nun a tra­vés de un comu­ni­ca­do.

La sena­do­ra san­ta­fe­si­na sos­tu­vo que «la gra­ve cri­sis sani­ta­ria, huma­ni­ta­ria y eco­nó­mi­ca que vivi­mos en todo el mun­do y la situa­ción de emer­gen­cia en la cual nos encon­tra­mos inmer­sos en la Argen­ti­na, nos obli­ga dar res­pues­tas rápi­das».

Por el momen­to las ART sólo cubren los casos de Covid-19 si el tra­ba­ja­dor logra com­pro­bar que con­tra­jo la enfer­me­dad en el ámbi­to labo­ral. Al menos asó lo acla­ró la Unión de ART (UART) en un comu­ni­ca­do de pren­sa difun­di­do hace ape­nas algu­nas jor­na­das.

Radio Metro no pagó sala­rios y sus tra­ba­ja­do­res están de paro por tiem­po inde­ter­mi­na­do

Pro­duc­to­res, com­mu­nity mana­gers y ope­ra­do­res reci­bie­ron sus sala­rios incom­ple­tos sin expli­ca­ción ni anti­ci­pa­ción algu­na. No saben cuán­do ter­mi­na­rán de cobrar. Los pro­gra­mas salen al aire con sus con­duc­to­res que visi­bi­li­za­ron el conflicto.08/04/2020 00:07:00

Radio Metro pagó sala­rios recor­ta­dos a sus emplea­dos sin siquie­ra infor­mar cuán­do ter­mi­na­rán de abo­nar la par­te que adeu­dan. Por ello los tra­ba­ja­do­res con­vo­ca­ron a una asam­blea y un paro por tiem­po inde­ter­mi­na­do.

La empre­sa no plan­teo nin­gún con­flic­to a su per­so­nal y ni siquie­ra los noti­fi­có de que iban a cobrar un 70 por cien­to, un 50 y has­ta un 40 por cien­to del total de sus remu­ne­ra­cio­nes habi­tua­les.

Fue­ron afec­ta­dos por la deci­sión de la radio pro­duc­to­res, ope­ra­do­res y com­mu­nity mana­gers, que ade­más per­te­ne­cen a la fran­ja de suel­dos más bajos de la emi­so­ra.

Los pro­gra­mas radia­les salie­ron al aire de todas for­mas y los con­duc­to­res visi­bi­li­za­ron el con­flic­to interno. Así se expre­só Andy Kus­netzoff: «Par­te de tener una empre­sa es cui­dar a los que menos ganan. Comu­ni­car­los, tra­tar, ver la for­ma, pero acá se lle­gó a una situa­ción que es lamen­ta­ble», des­cri­bió.

El sin­di­ca­to de Pren­sa SiPre­BA expre­só su res­pal­do a los emplea­dos y soli­ci­tó el pago de los sala­rios com­ple­tos de mane­ra inme­dia­ta.

El SiPre­BA expre­sa su apo­yo a las y los tra­ba­ja­do­res de @metro951 que se encuen­tran de paro ante el incum­pli­mien­to de la empre­sa del pago de sala­rios. Soli­ci­ta­mos el pago de los sala­rios com­ple­tos de mane­ra inme­dia­ta e ins­ta­mos a la difu­sión del recla­mo. pic​.twit​ter​.com/​O​8​a​e​5​d​z​NKi — Sin­di­ca­to Pren­sa BA (@sipreba) April 7, 2020

Cre­ce la preo­cu­pa­ción en los fabri­can­tes de elec­tró­ni­ca, quie­nes no saben cuan­do reto­ma­rán tareas

La Aso­cia­ción de Fábri­cas Argen­ti­nas Ter­mi­na­les de Elec­tró­ni­ca (Afar­te) mues­tra total preo­cu­pa­ción por este pre­sen­te, que los tie­ne sin tareas y con suel­dos que afron­tar. A su vez, y por el momen­to, no tie­ne la con­si­de­ra­ción de acti­vi­dad «esen­cial» para el regre­so a la acti­vi­dad a par­tir del pró­xi­mo lunes 13 de abril.

Los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res de mar­zo, en un 70%, podrán ser cubier­tos pero no se tie­ne cer­te­za de que suce­de­rá con el 30% res­tan­te, algo que con­fir­mó el pre­si­den­te de Afar­te, Fede­ri­co Helle­me­yer. El titu­lar, ade­más, pidió sen­tar­se en una mesa con sin­di­ca­tos para nego­ciar «una reduc­ción sala­rial has­ta que se res­ta­blez­ca la pro­duc­ción». Vale des­ta­car que las com­pa­ñías, ubi­ca­das en Tie­rra del Fue­go, hace más de tres sema­nas que están para­li­za­das por el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio.

Tam­bién indi­có que «algu­nos ana­lis­tas esti­man que el 80% del gas­to total de la eco­no­mía argen­ti­na no se está hacien­do duran­te el perío­do de ais­la­mien­to» y que «adi­cio­nal­men­te, en el sec­tor de elec­tró­ni­ca de con­su­mo hace vein­te meses que los indi­ca­do­res de ven­tas y pro­duc­ción están en caí­da».

En este mar­co, recla­man un regre­so de mane­ra par­cial, y res­pe­tan­do nor­mas de segu­ri­dad e higie­ne para pre­ve­nir con­ta­gios de coro­na­vi­rus, a par­tir de la sema­na pró­xi­ma. Pero el Gobierno no con­si­de­ra que las fábri­cas de artícu­los elec­tró­ni­cas sean con­si­de­ra­das como «acti­vi­dad esen­cial», así como tam­po­co los luga­res de ven­ta, como las cade­nas Fra­ve­ga, Musi­mun­do o Gar­ba­rino.

Pri­mer pique­te en la pan­de­mia, obre­ros de un fri­go­rí­fi­co recla­ma­ron sus sala­rios

El día de hoy los tra­ba­ja­do­res del fri­go­rí­fi­co Pen­ta de Quil­mes, pro­pie­dad del empre­sa­rio Bruz­ze­se, rea­li­za­ron una olla popu­lar y pique­te, en recla­mo por los sala­rios adeu­da­dos y el cie­rre de la plan­ta, dejan­do en una situa­ción de extre­ma vul­ne­ra­bi­li­dad a cien­tos de fami­lias labu­ran­tes. Esto en medio de la pan­de­mia… Uno de los tra­ba­ja­do­res resu­mió su situa­ción con estas pala­bras «o me mata la gri­pe, o me mata el ham­bre… no me pue­do que­dar en mi casa».

Lomas de Zamo­ra: pro­fe­sio­na­les de la salud denun­cian a Insau­rral­de por malas con­di­cio­nes de tra­ba­jo

La Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de Lomas de Zamo­ra (APSLZ) denun­cia las pesi­mas con­di­cio­nes labo­ra­les de los equi­pos de salud del muni­ci­pio que cuen­tan con más de 500 tra­ba­ja­do­res en 42 uni­da­des sani­ta­rias y 2 hos­pi­ta­les muni­ci­pa­les. Fal­tan insu­mos y segu­ri­dad ante la pan­de­mia. Por ANRed

La comi­sión direc­ti­va de la APSLZ emi­tió un comu­ni­ca­do denun­cian­do la fal­ta de pro­vi­sión ade­cua­da y opor­tu­na en can­ti­dad y cali­dad de todos los insu­mos nece­sa­rios para la aten­ción de pacien­tes en los efec­to­res de salud muni­ci­pa­les, en espe­cial fren­te a esta con­tin­gen­cia sani­ta­ria, y en abier­ta con­tra­dic­ción con las nor­mas de bio­se­gu­ri­dad reco­men­da­das por el Minis­te­rio de Salud.

La orga­ni­za­ción sin­di­cal expre­só que: “no con­ta­mos con ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal (bar­bi­jos qui­rúr­gi­cos y N95, más­ca­ras, guan­tes, cami­so­li­nes, ante­ojos de pro­tec­ción, alcohol en gel) en can­ti­da­des sufi­cien­tes para cubrir a todo el per­so­nal, lo que envía el Muni­ci­pio es en can­ti­da­des míni­mas y muchas veces de malí­si­ma cali­dad. En algu­nas oca­sio­nes lo que hay es por dona­cio­nes direc­tas de vecinxs. Tam­po­co alcan­zan el mate­rial, ele­men­tos y el per­so­nal de lim­pie­za, com­ple­ta­men­te ausen­te en algu­nos cen­tros. Esto últi­mo se tor­na más gra­ve si con­si­de­ra­mos que algu­nos cen­tros se encuen­tran en obra. Estas situa­cio­nes se veri­fi­can aún en las cua­tro Uni­da­des Sani­ta­rias que la Secre­ta­ría de Salud infor­mó que esta­rían afec­ta­das exclu­si­va­men­te a la aten­ción de pacien­tes con COVID-19.

Denun­cia­mos la fal­ta de infor­ma­ción cla­ra y con­cre­ta en cada Cen­tro de Salud acer­ca del modo de accio­nar ante un caso sos­pe­cho­so de COVID-19. Hemos cons­ta­ta­do que la infor­ma­ción ade­más de cir­cu­lar de mane­ra con­fu­sa, no es socia­li­za­da con todxs lxs miem­bros del equi­po de salud, lo que ori­gi­na des­con­cier­to, inde­ci­sión en el accio­nar y temor fren­te al abor­da­je de la tarea dia­ria.

Denun­cia­mos fal­ta de reunio­nes de tra­ba­jo en y con los equi­pos de salud.

Denun­cia­mos la ausen­cia de meca­nis­mos de comu­ni­ca­ción entre los equi­pos de salud y las auto­ri­da­des del área, de muy poca o nula acce­si­bi­li­dad y res­pues­ta, seña­lan­do situa­cio­nes de des­tra­to ante el plan­teo de cues­tio­nes que remi­ten a con­di­cio­nes labo­ra­les, lle­gan­do al extre­mo de ame­na­zar con des­pi­dos a quie­nes se atre­ven a hacer públi­cas las defi­cien­tes con­di­cio­nes en las que esta­mos tra­ba­jan­do.

Denun­cia­mos la fal­ta de ser­vi­cio tele­fó­ni­co en varios efec­to­res des­de hace meses. Esto obli­ga el uso de dis­po­si­ti­vos per­so­na­les para rea­li­zar cual­quier tipo comu­ni­ca­ción. Soli­ci­ta­mos la pro­vi­sión urgen­te de telé­fo­nos móvi­les ins­ti­tu­cio­na­les para esos casos. En otras Uni­da­des no hay agua pota­ble.-

Denun­cia­mos que a la fecha, lxs tra­ba­ja­dorxs del sec­tor, a tra­vés de nues­tras orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les, no hemos sido con­vo­cadxs para inte­grar un Comi­té de Cri­sis Dis­tri­tal Inter­sec­to­rial, pro­pues­ta que fue for­mal­men­te rea­li­za­da por la APSLZ en más de una opor­tu­ni­dad al Sr. Secre­ta­rio de Salud Públi­ca.- Segui­mos exi­gien­do el for­ta­le­ci­mien­to del sec­tor salud en la emer­gen­cia: Pase a plan­ta per­ma­nen­te de Pro­fe­sio­na­les de la Salud con más de un año de con­tra­to en plan­ta tran­si­to­ria por nor­ma de excep­ción y mejo­ra sala­rial para todo el per­so­nal de salud en sin­to­nía con los anun­cios del Gobierno Nacio­nal y lo que sur­ja de la nego­cia­ción pari­ta­ria pro­vin­cial. Vol­ve­mos a pro­po­ner el pase del régi­men de 24 a 36 horas para todxs aquellxs pro­fe­sio­na­les que estén dis­pues­tos, para for­ta­le­cer la res­pues­ta del sis­te­ma de salud local en la pan­de­mia. La situa­ción des­crip­ta ha sido plan­tea­da por nota a las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les el 16 de mar­zo y reite­ra­da el 26 de mar­zo, y si bien el Secre­ta­rio de Salud, Mariano Orte­ga, nos reci­bió el 18 de mar­zo y se com­pro­me­tió, entre otras cosas, a con­vo­car al Comi­té de Cri­sis, des­de enton­ces esas pro­me­sas no se con­cre­tan y la angus­tia de nues­tros com­pa­ñerxs, de ver cómo las auto­ri­da­des nos expo­nen sin pare­cer impor­tar­les ni nues­tra salud ni nues­tras vidas no hace más que cre­cer día a día. Ante esta situa­ción y de per­sis­tir la fal­ta de res­pues­tas, APSLZ denun­cia­rá estas falen­cias ante los Minis­te­rios de Salud y de Tra­ba­jo.”

La fir­ma cer­ve­ce­ra Quil­mes fabri­có 150.000 bote­llas de alcohol sani­ti­zan­te a base de mos­to cer­ve­ce­ro para donar a dife­ren­tes loca­li­da­des de Argen­ti­na

Se tra­ta de otro gran ges­to soli­da­rio en tiem­pos de cri­sis por coro­na­vi­rus. En esta opor­tu­ni­dad, la Cer­ve­ce­ría y Mal­te­ría Quil­mes, una de las com­pa­ñías de bebi­das más impor­tan­tes de la región, ha difun­di­do su ini­cia­ti­va por apro­ve­char el mos­to cer­ve­ce­ro para fabri­car alcohol sani­ti­zan­te.

El mos­to cer­ve­ce­ro es un ele­men­to cla­ve para el pro­ce­so de pro­duc­ción de cer­ve­za pero, al mis­mo tiem­po, tam­bién pue­de ser uti­li­za­do en la fabri­ca­ción de alcohol al 70%, un pro­duc­to valio­so para los hos­pi­ta­les en estos tiem­pos que acon­te­cen con la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus y que nos exi­ge un mayor nivel de segu­ri­dad e higie­ne para el per­so­nal médi­co.

Así, la empre­sa Quil­mes ha con­si­de­ra­do que sería un acto muy noble modi­fi­car su pro­duc­ción para pro­veer a los cen­tros de salud de dife­ren­tes muni­ci­pios de este alcohol sani­ti­zan­te: “En tiem­pos de COVID-19 lo más impor­tan­te para salir ade­lan­te es cui­dar­se y cui­dar al otro. Son momen­tos de cui­dar la salud de nues­tros equi­pos, de adap­tar­nos a nue­vas for­mas de tra­ba­jo y de estar más jun­tos – a la dis­tan­cia – que nun­ca“.

Hoy nos lle­na­mos de orgu­llo y reafir­ma­mos nues­tro com­pro­mi­so con nues­tras comu­ni­da­des: dona­re­mos 150 mil uni­da­des de 500cc de alcohol sani­ti­zan­te al 70% hecho a par­tir de nues­tra cer­ve­za a hos­pi­ta­les públi­cos y cen­tros de aten­ción pri­ma­ria.

El alcohol sani­ti­zan­te al 70% es un desa­rro­llo con Res­tin­ga, una PyME ubi­ca­da en Mar Chi­qui­ta, Bue­nos Aires. Está hecho a base de mos­to cer­ve­ce­ro des­de el que se obtie­ne el alcohol a tra­vés de un pro­ce­so de depu­ra­do y des­ti­la­do.

Las dona­cio­nes serán rea­li­za­das con los Muni­ci­pios de Quil­mes, Zára­te, Men­do­za, Tucu­mán, Corrien­tes, y Ciu­dad de Bue­nos Aires. En cuan­to a la dis­tri­bu­ción se hará en camio­nes del pro­pio sis­te­ma logís­ti­co que tam­bién entre­gan aguas e insu­mos médi­cos.

Bacar­dí ayu­da­rá a fabri­car gel anti­bac­te­rial para com­ba­tir el coro­na­vi­rus

Ante la esca­sez de desin­fec­tan­te de manos, Bacar­di des­ti­na su des­ti­le­ría más gran­de, loca­li­za­da en Cata­ño (Puer­to Rico) y en la que se pro­du­ce más del 80% del ron de la com­pa­ñía, a fabri­car más de 1,7 millo­nes de uni­da­des de desin­fec­tan­tes para manos para fre­nar la expan­sión del coro­na­vi­rus.

Este desin­fec­tan­te se dona­rá a comu­ni­da­des loca­les y repre­sen­ta un cam­bio en la pro­duc­ción de ron de la com­pa­ñía.

“Esta es una com­pa­ñía de pro­pie­dad fami­liar, y sabe­mos lo que sig­ni­fi­ca cui­dar a una comu­ni­dad nece­si­ta­da. En los 158 años de Bacar­di hemos sopor­ta­do tiem­pos difí­ci­les y hemos apren­di­do que la resi­lien­cia, el opti­mis­mo y la comu­ni­dad son lo que nos hará más fuer­tes”, ha indi­ca­do el vice­pre­si­den­te de la cade­na de sumi­nis­tro y fabri­ca­ción, para Bacar­di Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be, Jor­ge Class.

Los tra­ba­ja­do­res de Afip invi­ta­ron a Jose Luis Espert a mudar­se del país

Fue tras algu­nas decla­ra­cio­nes del excan­di­da­to a pre­si­den­te de la Nación, que mani­fes­tó en un pro­gra­ma de tele­vi­sión que «eran unos imbé­ci­les con­tro­lan­do los pre­cios de los super­mer­ca­dos».

Este lunes, tan­to en tele­vi­sión como en su cuen­ta de Twit­ter, José Luis Espert tra­tó de estú­pi­dos e inú­ti­les a los tra­ba­ja­do­res de AFIP «que con­tro­lan en los comer­cios el cum­pli­mien­to de los pre­cios máxi­mos».

Des­de la orga­ni­za­ción gre­mial que nuclea a los tra­ba­ja­do­res de la Afip salie­ron al cru­ce de los dichos del ex can­di­da­to a pre­si­den­te de la Nación, y expre­sa­ron que saben «cómo “pien­sa” este suje­to y que enten­dían «su deses­pe­ra­ción, al ver que lo que siem­pre pre­di­có se cae como un cas­ti­llo de nai­pes ante la reali­dad de la pan­de­mia: es el Esta­do y no el mer­ca­do el que defien­de y sal­va vidas».

En el mis­mo sen­ti­do sos­tu­vie­ron que el Esta­do da res­pues­tas «en el mun­do y tam­bién en nues­tro país».

Res­pec­to del mal tra­to pro­di­ga­do por Espert, advir­tie­ron que «de nin­gu­na mane­ra vamos a ava­lar ni con­sen­tir esta cla­se de decla­ra­cio­nes, des­ubi­ca­das e irres­pe­tuo­sas».

«No tie­ne sen­ti­do, debe­ría dejar de hacer cosas el gobierno, es agre­si­vo y una toma­da de pelo ver imbé­ci­les ins­pec­to­res de a Afip, con­tro­lan­do pre­cios en el super­mer­ca­do», había mani­fes­ta­do Espert en un pro­gra­ma tele­vi­si­vo.

Los tra­ba­ja­do­res de AFIP, seña­la­ron a tra­vés del comu­ni­ca­do que su «tarea de fis­ca­li­za­ción», garan­ti­zan la «recau­da­ción nacio­nal para que este país fun­cio­ne».

Ade­más, sos­tu­vie­ron que están «orgu­llo­sos de con­tri­buir tam­bién evi­tan­do abu­sos en los pre­cios», y le sugi­rie­ron al eco­no­mis­ta que «siga defen­dien­do los pri­vi­le­gios de pocos des­de la como­di­dad de su casa, que noso­tros, como siem­pre, defen­de­re­mos los dere­chos de las mayo­rías, en la calle».

Por últi­mo, el secre­ta­rio Gene­ral de los tra­ba­ja­do­res de Afip, Pablo Flo­res le acon­se­jo a Espert, que «si tan­to le moles­ta un esta­do acti­vo, y una Argen­ti­na Uni­da, debe­ría con­si­de­rar seria­men­te mudar­se a otro país».

Advier­ten que está tra­ba­jan­do per­so­nal de gru­pos de ries­go

Coro­na­vi­rus: médi­cos y enfer­me­ros de hos­pi­ta­les por­te­ños piden licen­cias y recur­sos

«Obli­gan a ir a tra­ba­jar a hom­bres y muje­res mayo­res de 60 años con enfer­me­da­des pre­vias, o jóve­nes que tuvie­ron con­tac­to con per­so­nas que lle­gan del exte­rior”, denun­cian.

Por Die­go Fer­nán­dez Rome­ral

Ima­gen: Ale­jan­dro Lei­va

En el sis­te­ma de salud públi­co de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, el esce­na­rio desata­do por la pan­de­mia de covid-19 gene­ra situa­cio­nes que van en con­tra de cual­quier pro­to­co­lo. “La fal­ta de per­so­nal hace que hoy obli­guen a ir a los hos­pi­ta­les a tra­ba­ja­do­res de la salud que son pobla­ción de ries­go: hom­bres y muje­res mayo­res de 60 años con enfer­me­da­des pre­vias, o jóve­nes que tuvie­ron con­tac­to con per­so­nas que lle­gan del exte­rior”, ase­gu­ra Car­los Mag­da­le­na, Jefe de Neu­ro­fi­sio­lo­gía y Epi­lep­sia del Hos­pi­tal de niños Dr. Ricar­do Gutié­rrez, en diá­lo­go con Página/​12. “Noso­tros somos los que esta­mos más cer­ca del virus, y en vez de cui­dar­nos, nos dejan sin res­pues­ta”.

Mag­da­le­na, de 62 años, pade­ce de asma bron­quial e hiper­ten­sión arte­rial, “algo por lo que has­ta la bar­ba­rie de la dic­ta­du­ra me tuvo que excluir de la Gue­rra de Mal­vi­nas”, seña­la. Al for­mar par­te de los gru­pos de mayor ries­go fren­te al virus, envió una car­ta a la Comi­sión Covid-19 –crea­da recien­te­men­te por el Minis­te­rio de Salud de la Ciu­dad de Bue­nos Aires y la Aso­cia­ción de Médi­cos Muni­ci­pa­les para mane­jar las licen­cias – , para pedir que se le per­mi­ta cum­plir tareas a dis­tan­cia.

“A la mayo­ría ni siquie­ra nos con­tes­ta­ron, o te man­dan una car­ta lle­na de eufe­mis­mos que solo suma con­fu­sión. No están otor­gan­do licen­cias médi­cas, cajo­nean los pedi­dos. Y si no tenés la licen­cia apro­ba­da lue­go te pue­den des­con­tar los días. Y a mí eso tam­bién me des­tru­ye. No pue­de ser que haya una comi­sión dis­cre­cio­nal para mane­jar nues­tras vidas”, expli­ca. Ade­más, duran­te la sema­na pasa­da, en el Hos­pi­tal Gutié­rrez Mag­da­le­na regis­tró fal­ta de insu­mos y corro­bo­ró que la situa­ción se exten­día a la mayo­ría de los hos­pi­ta­les por­te­ños.

“Hoy en la Ciu­dad no tene­mos los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal para hacer fren­te a la pan­de­mia. Vamos a estar en la pri­me­ra línea de bata­lla y nos quie­ren man­dar con una gome­ra”, ase­gu­ra Gabrie­la Naka­mu­ra, enfer­me­ra del Cen­tro de Salud y Acción Comu­ni­ta­ria (CeSAC) Nro. 11, depen­dien­te del Hos­pi­tal Ramos Mejía. “Nece­si­ta­mos bar­bi­jos, alcohol en gel, guan­tes, cami­so­li­nes, y el hos­pi­tal dice que no tie­ne, que no nos pue­de man­dar. Si esto suce­de hoy, en el dis­tri­to más rico del país, no me quie­ro ima­gi­nar lo que pasa­rá cuan­do lle­gue el pico. Nos que­dan insu­mos para unos días. Ape­nas se ter­mi­nen no vamos a poder aten­der a nadie más”, deta­lla.

Sin licen­cias ni recur­sos

Entre los cole­gas de Mag­da­le­na, un joven médi­co que pre­fie­re no reve­lar su iden­ti­dad -“por las repre­sa­lias que segu­ro va a haber”– se pone como ejem­plo de otra situa­ción incier­ta en este con­tex­to. “Mi pare­ja lle­gó a Ezei­za este lunes repa­tria­da des­de Cana­dá, con una esca­la de cua­tro horas en San­tia­go de Chi­le. Con­vi­vi­mos en un mono­am­bien­te, lo cual es evi­den­te que no per­mi­te ais­la­mien­to alguno entre noso­tros dos. Por este moti­vo deci­di­mos cum­plir ambos la cua­ren­te­na. El vier­nes me lla­ma­ron des­de la ofi­ci­na de per­so­nal para obli­gar­me a ir el lunes. Si bien por aho­ra ambos somos asin­to­má­ti­cos, lo que se está hacien­do es for­zar a ir a los hos­pi­ta­les a con­vi­vien­tes de via­je­ros sin siquie­ra hacer los tests nece­sa­rios”, expli­ca.

La con­di­ción de tra­ba­ja­do­res esen­cia­les que hoy tie­nen los pro­fe­sio­na­les de la salud puso aún más de mani­fies­to las con­di­cio­nes pre­ca­rias en las que venían desa­rro­llan­do sus tareas. “Los com­pa­ñe­ros te dicen que te vayas, que te inven­tes lo que sea”, cuen­ta Mag­da­le­na. Entre sus cole­gas se repli­can casos de muje­res emba­ra­za­das, per­so­nas mayo­res de sesen­ta años, dia­bé­ti­cas, hiper­ten­sas, con cán­cer, HIV, con pro­ble­mas car­día­cos y res­pi­ra­to­rios que, sin licen­cias, siguen con­cu­rrien­do a sus luga­res de tra­ba­jo.

“Nin­gún hos­pi­tal baja los datos de cuán­tas per­so­nas están pidien­do licen­cias. Lo que sí sabe­mos es que hoy hay un pro­me­dio de edad de 60 años, la mayo­ría con enfer­me­da­des a cues­tas. Es una pobla­ción enve­je­ci­da don­de son muchí­si­mos los que ten­drían que tener tareas domi­ci­lia­rias”, expli­ca Naka­mu­ra.

El recla­mo de enfer­me­ras y enfer­me­ros

“Enfer­me­ría es un recur­so humano fal­tan­te a nivel mun­dial. En Ciu­dad veni­mos con una pelea fuer­te hace dos años para que nos reco­noz­can en la carre­ra pro­fe­sio­nal de salud. Segui­mos sien­do con­si­de­ra­das admi­nis­tra­ti­vas, con un pro­me­dio de vein­te mil pesos menos de suel­do”, deta­lla Naka­mu­ra.

Las últi­mas noti­cias que ella reci­bió de sus com­pa­ñe­ras, a tra­vés de los gru­pos de WhatsApp que com­par­ten, es que muchas esta­ban sien­do reti­ra­das de los hos­pi­ta­les para ser lle­va­das a los hote­les don­de el Gobierno de la Ciu­dad pone en cua­ren­te­na a quie­nes regre­san de paí­ses en ries­go. “No sé qué nego­cio tie­nen con los hote­les, pero las enfer­me­ras que están allá ter­mi­nan hacien­do de cama­re­ras, lle­ván­do­le la comi­da a los que están en las habi­ta­cio­nes”, ase­gu­ra.

Mag­da­le­na repi­te que lo que hoy se nece­si­ta es cui­dar a quie­nes corren ries­go y garan­ti­zar los insu­mos de tra­ba­jo. “Si hay una situa­ción de sobre­sa­tu­ra­ción como es el de Ita­lia o Espa­ña, yo voy a ir a tra­ba­jar, por una éti­ca que a mí me mue­ve. Pero esto es com­ple­ta­men­te dis­tin­to. Nos obli­gan a ir a tra­ba­jar para no tomar nue­vo per­so­nal, en situa­cio­nes don­de nues­tras vidas corren mucho peli­gro y ade­más pode­mos aumen­tar el con­ta­gio. Noso­tros pre­fe­ri­ría­mos cam­biar los aplau­sos, que emo­cio­nan un mon­tón, por con­di­cio­nes dig­nas de tra­ba­jo”, advier­te.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

PANDEMIA Y PRECARIZACIÓN LABORAL

Star­bucks des­pi­de y paga suel­dos de $ 1500

En pleno ais­la­mien­to obli­ga­to­rio por el COVID-19 la mul­ti­na­cio­nal del gru­po ALSEA des­pi­de, recor­ta sala­rios y ame­na­za con repre­sa­lias. Baris­tas de la cade­na se orga­ni­zan en redes socia­les con­tra la pre­po­ten­cia patro­nal. Se suman a las denun­cias hechas por tra­ba­ja­do­res de Mc Donald’s y Bur­ger King.

Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras baris­tas de Star­bucks denun­cian públi­ca­men­teque el 6 de abril, lue­go de varios días de incer­ti­dum­bre sobre su con­ti­nui­dad labo­ral debi­do al cie­rre tran­si­to­rio de loca­les por el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, reci­bie­ron el cobro del mes de mar­zo. Se lle­va­ron una amar­ga sor­pre­sa, sus sala­rios sufrie­ron gran­des recor­tes. Los mon­tos cobra­dos varían entre $1500 y $4000, una mise­ria. Les qui­ta­ron el pre­sen­tis­mo y reci­bie­ron ame­na­zas de des­pi­dos para aque­llos que recla­men ante este atro­pe­llo.

La geren­cia de Star­bucks, con la excu­sa de la pan­de­mia desata­da en todo el mun­do, empe­zó una serie de ata­ques con­tra sus tra­ba­ja­do­res. Quie­nes tra­ba­ja­ban hace menos de tres meses en la fir­ma fue­ron des­pe­di­dos. Al res­to del per­so­nal se le ofre­ció “ele­gir” entre una licen­cia sin goce de suel­do por un mes o el ade­lan­to de sus vaca­cio­nes. Un ver­da­de­ro chan­ta­je.

A pesar de los ata­ques de la empre­sa, el Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros no tomó par­ti­do en defen­sa de les tra­ba­ja­do­res. Lo úni­co que hicie­ron fue un flyer don­de aler­tan a los tra­ba­ja­do­res y piden que revi­sen sus suel­dos para hacer una denun­cia en caso de des­cuen­tos. Nos pre­gun­ta­mos, ¿eso es lo úni­co que van a hacer en defen­sa de miles de labu­ran­tes que tie­nen que sobre­vi­vir con 1500 pesos?. Les baris­tas no se que­da­ron de bra­zos cru­za­dos y vira­li­za­ron sus denun­cias en redes socia­les. Se suma­ron a la cam­pa­ña masi­va impul­sa­da por tra­ba­ja­do­res de Mc Donald’s que con el has­tag #McEs­ta­fa y rápi­da­men­te se hicie­ron ten­den­cia en Twit­ter, reci­bien­do un amplio apo­yo.

Les tra­ba­ja­do­res baris­tas de star­bucks exi­gi­mos que nos paguen el 100% de nues­tros sala­rios. Ayer nos lle­ga­ron los reci­bos recor­ta­dos con mon­tos que no lle­gan a los $1500.

Hoy nos suma­mos a la cam­pa­ña masi­va #Pan­de­mia­Son­Lo­sEm­pre­sa­rios

Nues­tras vidas valen más que sus ganan­cias. pic​.twit​ter​.com/​0​r​D​K​h​4​e​CcI — Baris­tas Star­bucks Ar (@baristassbx) April 7, 2020

A Star­bucks le sobra pla­ta para los suel­dos

Sien­do la mul­ti­na­cio­nal más gran­de en ven­tas de café en el mun­do, con más de 32000 loca­les en más de 70 paí­ses, Star­bucks des­em­bar­ca en nues­tro país en 2008. Lle­gó de la mano de la empre­sa mexi­ca­na inter­me­dia­ria ALSEA (due­ña de las licen­cias de Star­bucks y Bur­ger King), que ope­ra en toda Amé­ri­ca Lati­na. Con más de 150 loca­les en todo el país, mayor­men­te con­cen­tra­dos en Capi­tal Fede­ral, regis­tró duran­te 2019 ganan­cias supe­rio­res a los 715 millo­nes de pesos sola­men­te en el segun­do tri­mes­tre del año. Mun­dial­men­te regis­tra­ron ganan­cias de U$S 6310 mil millo­nes tam­bién en el mis­mo perío­do.“¿Cómo pue­de ser qué una empre­sa que fac­tu­ra estos mon­tos millo­na­rios no pue­da pagar el suel­do a sus tra­ba­ja­do­res?”

A con­ti­nua­ción cita­mos el tes­ti­mo­nio de una tra­ba­ja­do­ra baris­ta que cuen­ta a La Izquier­da Dia­rio cómo es tra­ba­jar en Star­bucks: «Fir­ma­mos un con­tra­to como baris­tas, pero cum­pli­mos múl­ti­ples fun­cio­nes. Somos caje­ros, repo­si­to­res, cade­tes, emplea­dos de lim­pie­za y has­ta man­te­ni­mien­to en oca­sio­nes». Las manio­bras para per­ju­di­car los sala­rios no son nue­vas: «Las reunio­nes de tra­ba­jo que orga­ni­zan, o como ellos le lla­man rin­cón part­ners son fue­ra del hora­rio labo­ral. Esas horas no las pagan, y si no vamos nos acu­san de no tener el espí­ri­tu Star­bucks”.

En esas reunio­nes “come­mos pro­duc­tos que hace­mos los part­ners, por los que la empre­sa no pone un peso, y dis­cu­ti­mos la estra­te­gia de ven­tas para lle­gar a los obje­ti­vos que Star­bucks nos impo­ne. Con estas reunio­nes solo se bene­fi­cian los geren­tes que cobran un bono si se lle­ga al obje­ti­vo. Mien­tras tan­to les baris­tas hace­mos todo el tra­ba­jo, bajo la pre­sión de nues­tros jefes que se preo­cu­pan solo por fac­tu­rar más y más”

Les tocó la hora de ganar menos?

Hace algu­nos días Alber­to Fer­nán­dez por cade­na Nacio­nal se mos­tró enoja­do y recla­mó a los empre­sa­rios que “les tocó la hora de ganar menos”. Estas decla­ra­cio­nes se daban a modo de res­pues­ta a la ame­na­za del Gru­po Techint de des­pe­dir 1450 emplea­dos. A pesar de la emi­sión de un Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia que prohí­be par­cial­men­te los des­pi­dos final­men­te Pao­lo Roc­ca, el hom­bre más rico del país, dejó sin el pan a miles de fami­lias en ple­na pan­de­mia. En zona sur se efec­tua­ron des­pi­dos en Dáni­ca de Lava­llol y el Fri­go­rí­fi­co Pen­ta de Solano. Los des­pi­dos y recor­tes sala­ria­les que denun­cian tra­ba­ja­do­res de cade­nas como Star­bucks y Mc Donald´s se ins­cri­ben en esta cru­za­da de los empre­sa­rios con­tra los tra­ba­ja­do­res. Las patro­na­les demues­tran que poco y nada saben de soli­da­ri­dad, y a pesar de sus ganan­cias millo­na­rias no dudan en ajus­tar los bol­si­llos de los tra­ba­ja­do­res en medio de una enor­me cri­sis sani­ta­ria.

Dipu­tados sin­di­ca­lis­tas pre­sen­ta­ron un pro­yec­to para que quie­nes más tie­nen apor­ten a la lucha con­tra el coro­na­vi­rus

Se tra­ta de un pro­yec­to fima­do por Wal­ter Correa, Vane­sa Siley, Hugo Yasky y Facun­do Moyano entre otros. Bus­ca que quie­nes ten­gan bie­nes por más de $10 millo­nes o quie­nes ganen màs de $50 millo­nes estén obli­ga­dos a pagar un impues­to que finan­cia­rá la lucha con­tra el COVID-19.

Dipu­tados de extrac­ción sin­di­cal pre­sen­ta­ron un pro­yec­to don­de pro­po­nen que las per­so­nas que tie­nen bie­nes per­so­na­les por más de $10.000.000, y quie­nes ten­gan una ren­ta­bi­li­dad neta de más de $50.000.000. El gra­va­men será del 1,25% para bie­nes regis­tra­dos en el país, y de 1,75% para bie­nes regis­tra­dos en el exte­rior, mien­tras que el gra­va­men para las ren­ta­bi­li­da­des netas que superen los $50.000.000 será del 10% de lo decla­ra­do en las decla­ra­cio­nes jura­das.

Los dipu­tados Wal­ter Correa, Hugo Yasky, Vane­sa Siley, Clau­dia Orma­chea, Facun­do Moyano, Car­los Cis­ne­ros, Pablo Carro, Patri­cia Mou­nier, Maria Rosa Mar­ti­nez y Car­los Pon­ce. El pro­yec­to se deno­mi­na «Impues­to Patria».

____________________________________________________________________-

Comu­ni­ca­do Sitrai­cLa UOCRA y su vie­ja polí­ti­ca de ven­der y trai­cio­nar a los tra­ba­ja­do­res

La UOCRA y TECHINT, en un acto de impu­ni­dad abso­lu­ta, abren el camino para miles de des­pi­dos en nues­tra indus­tria, y resul­ta alta­men­te con­tra­dic­to­ria la homo­lo­ga­ción por par­te del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación de dichos des­pi­dos.

TECHINT podría pagar la quin­ce­na de todos sus emplea­dos por varias gene­ra­cio­nes, pero se cons­ti­tu­ye como la nave insig­nia del poder eco­nó­mi­co de la Argen­ti­na que le mar­ca la can­cha a un Gobierno ele­gi­do por el pue­blo.

Nues­tra con­vo­ca­to­ria, que en el mar­co de la pan­de­mia es limi­ta­da por no poder movi­li­zar a todos los sec­to­res de la Indus­tria, empie­za por los tra­ba­ja­do­res, agru­pa­cio­nes y diri­gen­tes de la UOCRA que no están dis­pues­tos a tole­rar este atro­pe­llo.

Tene­mos que man­te­ner­nos jun­tos para defen­der los pues­tos de tra­ba­jo y nues­tros dere­chos, y que no sea­mos los tra­ba­ja­do­res, como siem­pre ha ocu­rri­do, los que pague­mos una cri­sis que noso­tros no gene­ra­mos.

Exi­gi­mos que se cum­pla el decre­to y repu­dia­mos la alian­za estra­té­gi­ca entre la UOCRA y el poder eco­nó­mi­co, que debe rom­per­se con la lucha uni­da de los tra­ba­ja­do­res.

Fir­ma el comu­ni­ca­do:

► COMISIÓN DIRECTIVA SITRAIC

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

La JUSTICIA debe­rá deci­dir sobre una ACCIÓN JUDICIAL por acce­so al AGUA POTABLE en los Barrios Popu­la­res de la Ciu­dad de Bue­nos Aires por la cri­sis sani­ta­ria del Coro­na­vi­rus Covid-19 y del Den­gue

Aquí obje­to y deman­da com­ple­ta: https://​buff​.ly/​2​X​m​5​ryw

Fabe­book ODC: https://​buff​.ly/​2​U​Q​R​cAe

Face­book CLIC: https://​buff​.ly/​2​x​W​v​Msq

La Cáte­dra de Inge­nie­ría Comu­ni­ta­ria – CLIC (Ing. María Eva Koutsi­vi­tos), ✅ Obser­va­to­rio del Dere­cho a la Ciu­dad – ODC (Jona­tan Bal­di­vie­zo), ✅ CTA – Capi­tal (Pablo Spa­ta­ro), ✅ Fren­te Terri­to­rial Sal­va­dor Herre­ra (Fran­co Arman­do), ✅ Ins­ti­tu­to de Pen­sa­mien­to y Polí­ti­cas Públi­cas – IPYPP (Clau­dio Lozano) ✅ y refe­ren­tas y refe­ren­tes de Barrios Popu­la­res (Villa 21 – 24, Barrio Inta, Barrio Sca­pino, Barrio Cil­da­ñez, La Villa 15 – Ocul­ta -, Villa 20), pre­sen­ta­ron una 💡 ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO con rela­ción al acce­so al AGUA POTABLE y SANEAMIENTO SEGURO en las villas y asen­ta­mien­tos de la Ciu­dad (Barrios Popu­la­res según Ley N° 27.453) como for­ma esen­cial de pre­ven­ción del con­ta­gio del Coro­na­vi­rus Covid-19 y del Den­gue.

⚠ Los Barrios Popu­la­res son los más cas­ti­ga­dos por el Den­gue. Nin­guno cuen­ta con acce­so for­mal al agua pota­ble segu­ra. Con­vi­ven con agua de ser­vi­cios pre­ca­rios muchas veces mez­cla­das con aguas ser­vi­das que per­mi­te la per­ma­nen­cia del coro­na­vi­rus y el acce­so al ser­vi­cio es limi­ta­do o nulo impo­si­bi­li­tan­do la higie­ne per­so­nal. En este con­tex­to las fami­lias deben recu­rrir al alma­ce­na­mien­to de agua en bal­des, cace­ro­las y tachos don­de pro­li­fe­ra el den­gue. Fren­te a esta pan­de­mia miles de fami­lias se encuen­tran total­men­te des­pro­te­gi­das.

📌 La cau­sa que­dó cara­tu­la­da como “KOUTSOVITIS, MARIA EVA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – URBANIZACION VILLAS”, Expte. N° 3010÷2020−0, y radi­ca­da en el Juz­ga­do de 1ra. Ins­tan­cia en lo Con­ten­cio­so Admi­nis­tra­ti­vo y Tri­bu­ta­rio de la Ciu­dad N° 8.

➡ El OBJETO de la acción judi­cial con­sis­te en que el GCBA garan­ti­ce al 100% de las fami­lias de los Barrios Popu­la­res el acce­so for­mal al ser­vi­cio de agua pota­ble y sanea­mien­to cloa­cal. Para ello se soli­ci­tó la ela­bo­ra­ción de un Plan de Agua Pota­ble y Sanea­mien­to Cloa­cal, con­sen­sua­do con las comu­ni­da­des barria­les, que con­tem­ple los siguien­tes cua­tro (4) ejes incor­po­ran­do la dimen­sión pro­duc­ti­va y del tra­ba­jo, la par­ti­ci­pa­ción comu­ni­ta­ria y la pers­pec­ti­va de géne­ro y diver­si­dad: Dise­ño Infra­es­truc­tu­ra; Moda­li­da­des de Eje­cu­ción y Con­tra­ta­ción para las Obras; Pro­gra­ma de Con­trol y Moni­to­reo Ciu­da­dano; y Sis­te­ma Tari­fa­rio Social Espe­cial.

➡ Fren­te a la emer­gen­cia y la fal­ta de acce­so al agua pota­ble en los barrios popu­la­res incre­men­tan­do el ries­go a la vida y la salud de sus habi­tan­tes ante el Coro­na­vi­rus ‑Covid-19 y el Den­gue, se peti­cio­nó CAUTELARMENTE:

1⃣ Un Plan de Con­tin­gen­cia.

2⃣ Garan­ti­zar dos (2) litros de agua pota­ble enva­sa­da por habi­tan­te dia­ria­men­te y la entre­ga de agua a gra­nel para todos los usos en los barrios o sec­to­res de barrios que no cuen­ten con sumi­nis­tro con­ti­nuo de agua pota­ble. La entre­ga de agua pota­ble debe­rá res­pe­tar un cro­no­gra­ma, debi­da­men­te difun­di­do, con reco­rri­dos, días y hora­rios pre­ci­sos.

3⃣ Garan­ti­zar de mane­ra gra­tui­ta en cada hogar dos (2) garra­fas de 10 kilos, 8 litros de lavan­di­na, jabón blan­co en pan y deter­gen­te para lle­var a cabo la higie­ne de los inte­gran­tes de la fami­lia por mes.

4⃣ Un Sis­te­ma de Moni­to­reo de la cali­dad, pre­sión y con­ti­nui­dad del agua de con­su­mo en los Barrios Popu­la­res. El pro­gra­ma de moni­to­reo debe­rá incluir el con­trol de la cali­dad del agua entre­ga­da median­te camio­nes cis­ter­na.

5⃣ Un Pro­gra­ma de Lim­pie­za perió­di­ca de tan­ques a car­go de las coope­ra­ti­vas y orga­ni­za­cio­nes socia­les y comu­ni­ta­rias.

6⃣ Abas­te­cer de tan­ques plás­ti­cos domi­ci­lia­rios de cali­dad homo­lo­ga­da a todos los hoga­res.

7⃣ For­ta­le­cer el Sis­te­ma de Aten­ción Pri­ma­ria para mejo­rar la aten­ción prio­ri­ta­ria y el regis­tro de enfer­me­da­des hídri­cas incor­po­ran­do la figu­ra de las pro­mo­to­ras de salud.

8⃣ Garan­ti­zar eco­nó­mi­ca y téc­ni­ca­men­te a tra­vés de un pro­gra­ma la eje­cu­ción de núcleos húme­dos a fin de garan­ti­zar en cada hogar un baño com­ple­to y dos (2) cani­llas.

9⃣ La for­ma­li­za­ción del ser­vi­cio de agua pota­ble y sanea­mien­to cloa­cal para la tota­li­dad de las vivien­das fren­tis­tas a vías públi­cas for­ma­les.

Suma­te a reci­bir los infor­mes del Obser­va­to­rio del Dere­cho a la Ciu­dad:

Whatsapp: https://​chat​.whatsapp​.com/​C​9​B​7​l​1​e​r​F​U​j​C​W​M​6​C​s​k​Q​cWK

Tele­gram: https://t.me/ObservatorioDerechoalaCiudad

Twit­ter: @jonatanbaldivie /​@observatorioODC

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​