Irán. Pompeo: Las sanciones continuarán pese a la epidemia / Irán comercializará sus kits de prueba, respiradores y mascarillas / Más info…

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​07 de abril de 2020 –

Pom­peo: Las san­cio­nes con­tra Irán con­ti­nua­rán pese a la epi­de­mia

Foto: El secre­ta­rio de Esta­do de EE.UU., Mike Pom­peo, en una con­fe­ren­cia de pren­sa, Washing­ton D.C., 7 de abril de 2020. (Foto: AFP)

El secre­ta­rio de Esta­do de EE.UU., Mike Pom­peo, dice que Washing­ton con­ti­nua­rá con sus san­cio­nes eco­nó­mi­cas con­tra Irán has­ta lograr un “cam­bio de régi­men”.

Este mar­tes, en una con­fe­ren­cia de pren­sa en el Depar­ta­men­to de Esta­do de Esta­dos Uni­dos, Pom­peo una vez más ha lan­za­do acu­sa­cio­nes infun­da­das sobre el apo­yo del Gobierno ira­ní al terro­ris­mo y ha dicho que Washing­ton pre­sio­na­rá con sus san­cio­nes a la Repú­bli­ca Islá­mi­ca has­ta que el Gobierno de Tehe­rán “cam­bie de pers­pec­ti­va”.

“Irán per­ma­ne­ce­rá bajo san­cio­nes, Tehe­rán debe cam­biar su com­por­ta­mien­to y el pue­blo ira­ní debe com­pren­der la impor­tan­cia de dar este paso para cam­biar su sis­te­ma”, ha decla­ra­do Pom­peo.

Ade­más, des­oyen­do a la Agen­cia Inter­na­cio­nal de Ener­gía Ató­mi­ca (AIEA), que ha con­fir­ma­do una y otra vez que Irán no está fabri­can­do bom­bas ató­mi­cas, el jefe de la Diplo­ma­cia esta­dou­ni­den­se ha vuel­to a acu­sar a Irán de pre­ten­der pro­du­cir armas nuclea­res.

El pre­si­den­te de los Esta­dos Uni­dos, Donald Trump, res­ta­ble­ció las san­cio­nes nuclea­res con­tra Irán en mayo de 2018, des­pués de aban­do­nar uni­la­te­ral­men­te el acuer­do nuclear, cono­ci­do como Plan Inte­gral de Acción Con­jun­ta (PIAC, o JCPOA por sus siglas en inglés), y fir­ma­do entre Irán y el Gru­po 5+1, que en aquel enton­ces inte­gra­ban EE.UU., el Reino Uni­do, Fran­cia, Rusia, Chi­na más Ale­ma­nia.

La Cor­te Inter­na­cio­nal de Jus­ti­cia ( CIJ) de La Haya orde­nó en febre­ro de 2018 a EE.UU. que sus­pen­die­ra las san­cio­nes rela­cio­na­das con los bie­nes huma­ni­ta­rios, medi­ca­men­tos y la avia­ción civil.

En las últi­mas sema­nas, de hecho, se está exi­gien­do a nivel mun­dial a Washing­ton que levan­te sus san­cio­nes ile­ga­les con­tra Irán, pues están afec­ta­do gra­ve­men­te a su sis­te­ma sani­ta­rio en un momen­to en que todos los paí­ses tra­tan de unir fuer­zas con­tra la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

Tehe­rán ha dicho que no quie­re la ayu­da de Washing­ton en la lucha con­tra la epi­de­mia, pero insis­te en que las san­cio­nes eco­nó­mi­cas ile­ga­les están obs­ta­cu­li­zan­do sus esfuer­zos para acce­der a sumi­nis­tros médi­cos de obli­ga­da nece­si­dad.

Al res­pec­to, el jefe de la Diplo­ma­cia ira­ní, Moha­mad Yavad Zarif, ha dicho a la Admi­nis­tra­ción Trump que, en vez de ofre­cer “cari­dad”, levan­te las san­cio­nes petro­le­ras y otras medi­das res­tric­ti­vas impues­tas a la Repú­bli­ca Islá­mi­ca en medio de la lucha con­tra el COVID-19.

Irán comer­cia­li­za­rá sus kits de prue­ba, res­pi­ra­do­res y mas­ca­ri­llas

Irán comer­cia­li­za­rá en bre­ve kits de prue­ba de coro­na­vi­rus, res­pi­ra­do­res mecá­ni­cos y mas­ca­ri­llas anti­vi­rus, todos de fabri­ca­ción pro­pia.

“Los kits de diag­nós­ti­co, mas­ca­ri­llas anti­vi­rus y res­pi­ra­do­res lige­ros pro­du­ci­dos por inves­ti­ga­do­res de la Uni­ver­si­dad Behesh­ti se pro­du­ci­rán en cade­na en bre­ve y sal­drán a la ven­ta en el mer­ca­do”, ha ase­gu­ra­do este mar­tes Babak Sho­kri, uno de los inves­ti­ga­do­res de esa uni­ver­si­dad ira­ní.

Según el cien­tí­fi­co, los test rápi­dos serán capa­ces de diag­nos­ti­car el nue­vo coro­na­vi­rus (COVID-19) en 20 minu­tos, mien­tras que los kits dis­po­ni­bles en la actua­li­dad en el mer­ca­do tar­dan entre una y varias horas para detec­tar el virus.

Los test recien­te­men­te desa­rro­lla­dos han sido dise­ña­dos no solo para diag­nos­ti­car el COVID-19, sino otros virus como la gri­pe aviar y el sín­dro­me de inmu­no­de­fi­cien­cia adqui­ri­da (VIH o Sida).

Ha expli­ca­do, ade­más, que los inves­ti­ga­do­res de laU­ni­ver­si­dad Behesh­ti han esta­do tra­ba­jan­do para dise­ñar mas­ca­ri­llas capa­ces de fre­nar el bro­te matan­do el virus, en lugar de sim­ple­men­te atra­par­lo.

Las mas­ca­ri­llas actual­men­te en uso solo pue­den fil­trar los pató­ge­nos y no son cien por cien­to segu­ras y, por lo tan­to, el virus podría trans­mi­tir­se a tra­vés de ellas, ha adver­ti­do Sho­kri, pero las nue­vas mas­ca­ri­llas debi­li­ta­rán o des­trui­rán por com­ple­to el virus.

En cuan­to a los res­pi­ra­do­res, Sho­kri expli­ca que serán más sim­ples, lige­ros y menos cos­to­sos en com­pa­ra­ción con los mode­los en uso. Aña­de que se están esfor­zan­do para pro­du­cir­los y comer­cia­li­zar­los den­tro de un mes.

Irán, por las difi­cul­ta­des que tie­ne para impor­tar debi­do a las san­cio­nes esta­dou­ni­den­ses, ha esta­do tra­tan­do de auto­abas­te­cer­se de equi­po médi­co.

De hecho, ha pro­me­ti­do la masi­va pro­duc­ción de test, una herra­mien­ta que has­ta aho­ra se impor­ta­ba, y de res­pi­ra­do­res, ya que la insu­fi­cien­cia res­pi­ra­to­ria es uno de los sín­to­mas aso­cia­dos con el nue­vo coro­na­vi­rus.

Has­ta el momen­to se han con­fir­ma­do en Irán más de 58 000 casos de con­ta­gio, de los que 3603 han per­di­do la bata­lla con­tra el virus. 22 000 per­so­nas ya se han recu­pe­ra­do, según los últi­mos datos del Minis­te­rio de Salud ira­ní.

Altos diplo­má­ti­cos de EEUU y otros paí­ses piden al gobierno de Trump levan­ta­mien­to de las san­cio­nes con­tra Irán

Un gru­po de 24 diplo­má­ti­cos de alto ran­go y fun­cio­na­rios de defen­sa han pedi­do al pre­si­den­te de EEUU, Donald Trump, que haga un esfuer­zo espe­cí­fi­co para ali­viar las san­cio­nes de Washing­ton que evi­tan que Tehe­rán inter­cam­bie bie­nes médi­cos y huma­ni­ta­rios a fin de sal­var “poten­cial­men­te cien­tos de miles de vidas” en todo Orien­te Medio y más allá en medio de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus en cur­so.

En un comu­ni­ca­do el lunes, el gru­po dijo que la medi­da “podría poten­cial­men­te sal­var la vida de cien­tos de miles de ira­níes comu­nes y, al ayu­dar a fre­nar la rápi­da pro­pa­ga­ción del virus a tra­vés de las fron­te­ras, la vidas de sus veci­nos, de los euro­peos, los esta­dou­ni­den­ses y otros”, seña­ló The Guar­dian.

La ex jefa de polí­ti­ca exte­rior de la UE, Fede­ri­ca Mog­he­ri­ni, el ex direc­tor gene­ral de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud Gro Har­lem Brundtland, cua­tro ex secre­ta­rios gene­ra­les de la OTAN y altos diplo­má­ti­cos esta­dou­ni­den­ses en las admi­nis­tra­cio­nes de Geor­ge W. Bush, Bill Clin­ton y Barack Oba­ma se encuen­tran entre los prin­ci­pa­les pro­mo­to­res de esta ini­cia­ti­va.

Los fir­man­tes inclu­yen a la ex secre­ta­ria de Esta­do de EEUU, Made­lei­ne Albright, a los ex secre­ta­rios de defen­sa de EEUU William Cohen y a Chuck Hagel, al ex direc­tor de la Agen­cia Inter­na­cio­nal de Ener­gía Ató­mi­ca, Hans Blix, al ex secre­ta­rio del Teso­ro de EEUU, Paul O’Neill, al ex diplo­má­ti­co prin­ci­pal de EEUU en el acuer­do con Irán, William Burns, y el ex secre­ta­rio gene­ral de la OTAN Geor­ge Rober­tson.

La orga­ni­za­ción esta­dou­ni­den­se Human Rights Watch (HRW) ha cri­ti­ca­do tam­bién fuer­te­men­te a EEUU por su nega­ti­va a levan­tar las san­cio­nes con­tra Irán en medio del nue­vo bro­te de coro­na­vi­rus.

El infor­me fue publi­ca­do por la orga­ni­za­ción con sede en Nue­va York el lunes y afir­mó que el dere­cho inter­na­cio­nal obli­ga a cual­quier país que impon­ga san­cio­nes a otro el “con­si­de­rar el impac­to en los dere­chos huma­nos de la pobla­ción afec­ta­da, espe­cial­men­te con res­pec­to a su acce­so a bie­nes esen­cia­les para la vida, inclui­dos los medi­ca­men­tos y la comi­da.”

Las san­cio­nes “están afec­tan­do nega­ti­va­men­te a la capa­ci­dad del gobierno ira­ní de res­pon­der ade­cua­da­men­te a las con­se­cuen­cias para la salud de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus (COVID-19)”, dijo el HRW.

Washing­ton “debe­ría tomar medi­das inme­dia­tas para ali­viar las san­cio­nes de EEUU y ampliar la con­ce­sión de licen­cias de artícu­los exen­tos de san­cio­nes para garan­ti­zar el acce­so de Irán a recur­sos huma­ni­ta­rios esen­cia­les duran­te la pan­de­mia”, agre­gó el gru­po.

El direc­tor eje­cu­ti­vo de HRW, Ken­neth Roth, cali­fi­có de “inco­rrec­to e insen­si­ble” que la admi­nis­tra­ción Trump man­ten­ga las medi­das.

El can­ci­ller Moham­mad Yavad Zarif, por su par­te, escri­bió a las Nacio­nes Uni­das y a sus homó­lo­gos el mes pasa­do, ins­tán­do­los a igno­rar las medi­das uni­la­te­ra­les esta­dou­ni­den­ses.

Sour­ce: Press TV (tra­du­ci­do por el sitio de Al Manar en espa­ñol)