Argentina. Resumen gremial y social. El Gobierno estudió la flexibilización de la cuarentena en una mesa intersectorial con gremios y empresarios/ Salud pública: Del vaciamiento a los aplausos/ La paralización por la pandemia alcanzará al 81% de los trabajadores del mundo … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 7 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

El Gobierno estu­dió la fle­xi­bi­li­za­ción de la cua­ren­te­na en una mesa inter­sec­to­rial con gre­mios y empre­sa­rios

En una mesa inter­sec­to­rial, en la que par­ti­ci­pa­ron, la UIA, la Cáma­ra de Comer­cio y la CGT, el Gobierno estu­dió una sali­da «gra­dual» de la cua­ren­te­na. Exis­ti­rán nue­vas reunio­nes de todos modos en lo que que­da de la sema­na para ter­mi­nar de defi­nir el esque­ma.

De acuer­do a fuen­tes de sec­to­res gre­mia­les, Esta­do de Aler­ta pudo saber que cada sin­di­ca­to dis­cu­ti­rá con cada patro­nal de qué mane­ra se podrá vol­ver al tra­ba­jo. Lue­go, se arri­ba­rán a «con­clu­sio­nes y pla­nes de tareas», que debe­rán refren­dar­se tan­to en el Minis­te­rio de Trans­por­te, como de Pro­duc­ción y Tra­ba­jo.

Trans­por­te es fun­da­men­tal en este mar­co: toma­rá la deci­sión de deter­mi­nar el volu­men de tra­ba­ja­do­res que podrá cir­cu­lar a par­tir del pró­xi­mo 13 de abril. Pro­duc­ción, en tan­to, debe­rá esta­ble­cer qué acti­vi­dad es con­si­de­ra­da esen­cial para la eco­no­mía y vol­ve­rá a tra­ba­jar. Mien­tras que Tra­ba­jo estu­dia­rá los encua­dra­mien­tos y que no haya des­pe­di­dos. Los sin­di­ca­tos aña­den que todo «está en un pro­ce­so de con­ver­sa­ción».

Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, minis­tro de Salud, men­cio­nó que si cual­quier atis­bo de con­ta­gio tras la aper­tu­ra de la cua­ren­te­na cre­ce más allá de las pre­vi­sio­nes obli­ga­rá al Gobierno a replan­tear el esce­na­rio e impo­ner un ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio estric­to.

Públi­ca­men­te, el diri­gen­te sin­di­cal Héc­tor Daer comen­tó que todos tra­ba­ja­do­res y empre­sa­rios apo­ya­ron la deci­sión del Gobierno en sos­te­ner “la cua­ren­te­na para enfren­tar de la mejor mane­ra esta pan­de­mia”. Y mos­tró sin­to­nía con el titu­lar de la UIA en que “no se va a levan­tar la cua­ren­te­na» el pró­xi­mo 13 «sino que vamos al día lunes ir ela­bo­ran­do pro­to­co­los, ana­li­zan­do sec­to­res para ver de qué mane­ra pue­dan vol­ver a la acti­vi­dad, en espe­cial la indus­tria y la cons­truc­ción”.

Tam­bién indi­có que la mayor preo­cu­pa­ción es que “no se aglu­ti­nen en los trans­por­tes”. Puso como ejem­plo, que el Minis­tro de Trans­por­te expli­có que de los 4 millo­nes de per­so­nas que ingre­sa­ban a la Ciu­dad de Bue­nos Aires hoy solo lo hacen unas 500.000.

Asi­mis­mo, el hom­bre de la UIA Miguel Ace­ve­do sos­tu­vo que la reunión “fue muy pro­duc­ti­va” y el eje de las con­ver­sa­cio­nes se basó en ana­li­zar que pasa­ra “el día des­pués de la cua­ren­te­na”. Y mani­fes­tó cua­les serán (las res­tric­cio­nes) pero indi­có que la sali­da de la cua­ren­te­na “será más pau­la­ti­na de lo que se pen­sa­ba”.

La fle­xi­bi­li­za­ción de la cua­ren­te­na con­ti­nua­rá sien­do dis­cu­ti­da por Alber­to Fer­nán­dez y los gober­na­do­res en Oli­vos, en com­pa­ñía de los minis­tros de Salud de la Ciu­dad, Pro­vin­cia de Bue­nos Aires y de la Nación con el gru­po de infec­to­lo­gos que ase­so­ra al Jefe de Esta­do.

Daer rati­fi­có el apo­yo de la CGT al Gobierno y anti­ci­pó que la indus­tria y la cons­truc­ción vol­ve­rán a tra­ba­jar el lunes

El secre­ta­rio gene­ral de la CGT Héc­tor Daer se refi­rió hoy a los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes que se pro­du­je­ron en los últi­mos días y, en ese sen­ti­do, expre­só su con­for­mi­dad con el decre­to del Gobierno para fre­nar des­pi­dos duran­te 60 días.07/04/2020 16:14:00

«La CGT soli­ci­tó que no se uti­li­ce la fuer­za mayor como argu­men­to para des­pi­dos y sus­pen­sio­nes y esto lo hemos obte­ni­do con el DNU que así lo mani­fies­ta», expre­só Daer en decla­ra­cio­nes a la pren­sa en Casa Rosa­da.

Ade­más, ase­gu­ró que «estas cosas son preo­cu­pa­cio­nes per­ma­nen­tes de todas las estruc­tu­ras sin­di­ca­les» en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

En tan­to, remar­có la volun­tad de la cen­tral de «acom­pa­ñar todas las deci­sio­nes que se han toma­do del Poder Eje­cu­ti­vo de sos­te­ner la cua­ren­te­na y todas las medi­das que se toma­ron para con­te­ner esta pan­de­mia».

«Vamos a ir de acá al día lunes ela­bo­ran­do for­mas, sec­to­res, acti­vi­da­des gene­ra­les y regio­na­les para empe­zar de algu­na mane­ra a vol­ver a tener acti­vi­dad, sobre todo en tema indus­tria, y en tema cons­truc­ción», des­ta­có el diri­gen­te gre­mial.

Este mar­tes, Daer par­ti­ci­pó jun­to a miem­bros del Gobierno, sin­di­ca­lis­tas y diri­gen­tes indus­tria­les de la pri­me­ra reunión para ana­li­zar el día des­pués del final de la cua­ren­te­na gene­ral que tie­ne fecha de fina­li­za­ción el 13 de abril.

Salud públi­ca: Del vacia­mien­to a los aplau­sos

El sis­te­ma de salud ha sido pro­ta­go­nis­ta de las polí­ti­cas públi­cas en los últi­mos años. Hoy la pan­de­mia del COVID-19 tie­ne a sus tra­ba­ja­do­res como prin­ci­pa­les acto­res de la bata­lla. En el Día Mun­dial de la Salud, la reivin­di­ca­ción de lo públi­co y el recha­zo al bull­ying a los tra­ba­ja­do­res.

Redac­ción Canal Abier­to | Como cada 7 de abril, hoy se con­me­mo­ra el Día Mun­dial de la Salud. Pero, con más de un millón de infec­ta­dos por COVID-19 en el mun­do, para los tra­ba­ja­do­res de la salud hoy es más un día de reivin­di­ca­cio­nes que de fes­te­jos.

Aque­llos que hoy están en la pri­me­ra línea de la bata­lla con­tra este virus, duran­te cua­tro años fue­ron las prin­ci­pa­les víc­ti­mas del vacia­mien­to del sis­te­ma públi­co de salud en el país.

El esta­do de las cosas

“Hace poqui­to no nos con­si­de­ra­ban pro­fe­sio­na­les, nun­ca se reco­no­ció el tra­ba­jo de enfer­me­ría o el de los médi­cos mone­ta­ria­men­te”, con­tó a Canal Abier­to Pao­la Villa­fa­ñe, enfer­me­ra del Hos­pi­tal Riva­da­via, CABA.

Por su par­te, Rodol­fo Arre­chea, coor­di­na­dor nacio­nal de Salud de ATE, expli­có: “La des­fi­nan­cia­ción que se lle­vó ade­lan­te en los últi­mos cua­tro años impli­ca que no ten­ga­mos los insu­mos nece­sa­rios para hacer fren­te a la pan­de­mia, y que lamen­ta­ble­men­te la can­ti­dad de camas que nece­si­ta­ría­mos tam­po­co las ten­ga­mos. Ade­más, el vacia­mien­to sis­te­má­ti­co de per­so­nal son vacan­tes que no hemos podi­do recu­pe­rar. Aún así, cree­mos que pro­duc­to de que se ha cen­tra­li­za­do en el Esta­do nacio­nal la nor­ma­ti­va para enfren­tar esta cri­sis, ha sido un gran acier­to, y que el Minis­te­rio de Salud de la Nación real­men­te sabe lo que está hacien­do”.

Si bien poco se cono­ce de este virus, lo que sí se pue­de admi­tir es su rápi­da capa­ci­dad de con­ta­gio. Y fue así, rápi­da­men­te, como se ins­ta­ló en un sis­te­ma de salud que a nivel mun­dial tie­ne defec­tos estruc­tu­ra­les.

“A la defi­ni­ción gene­ral de que nin­gún sis­te­ma de salud esta­ba pre­pa­ra­do para enfren­tar esta situa­ción, en el caso de Argen­ti­na, se agre­ga el des­fi­nan­cia­mien­to, la pará­li­sis de pro­gra­mas, el des­pi­do de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras y el vacia­mien­to de hos­pi­ta­les que pro­du­jo el macris­mo”, sos­tu­vo Daniel Godoy, direc­tor de IDEP Salud.

Y agre­gó: “Inde­pen­dien­te­men­te de eso, la Argen­ti­na tie­ne otras ven­ta­jas com­pa­ra­ti­vas con otros paí­ses. Hay un sen­ti­do muy inter­na­li­za­do del sec­tor públi­co, que tie­nen un ADN que rápi­da­men­te se pone de pie. Las medi­das que se toma­ron han com­pro­ba­do eso”.

La salud, públi­ca

“Una vez más, los sis­te­mas públi­cos de salud res­pon­den sin mira­mien­to a las situa­cio­nes crí­ti­cas como esta pan­de­mia. Esto ame­ri­ta la refle­xión de toda la socie­dad de qué salud que­re­mos para nues­tro pue­blo: la garan­tía al acce­so a la salud o un sis­te­ma al que acce­dan según el poder eco­nó­mi­co de cada ciu­da­dano”, resal­tó la pre­si­den­ta de Fes­pro­sa, María Fer­nan­da Boriot­ti.

Ante la embes­ti­da de un virus que no da mucho tiem­po para actuar, for­ta­le­cer el sis­te­ma públi­co pare­ce ser fun­da­men­tal. “Esta cri­sis pone al des­nu­do las reali­da­des de los sis­te­mas de salud, que cuan­to más pre­ca­rios son, más difí­cil es afron­tar una situa­ción crí­ti­ca como la que esta­mos vivien­do”, agre­gó Boriot­ti.

Mien­tras, para Arre­chea, lue­go de años de des­fi­nan­cia­mien­to a la salud públi­ca, el rol del hos­pi­tal públi­co, soli­da­rio y gra­tui­to ha toma­do resig­ni­fi­ca­ción: “El hos­pi­tal públi­co con todo su equi­po de tra­ba­ja­do­res es fun­da­men­tal para hacer fren­te a esta pan­de­mia”.

Los aplau­sos

“Nos esta­mos pre­pa­ran­do en todos los sen­ti­dos: en estruc­tu­ra, en insu­mos, en per­so­nal. Emo­cio­nal­men­te esta­mos igual que cual­quie­ra, con mucho mie­do, por­que más allá de ser pro­fe­sio­na­les detrás de noso­tros tam­bién hay una fami­lia y tam­bién tene­mos mie­do de infec­tar­nos”, dijo la enfer­me­ra del Hos­pi­tal Riva­da­via.

Y es que si hay algo con lo que hoy los tra­ba­ja­do­res luchan, ade­más del virus, es la fal­ta de equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal que se vive en los hos­pi­ta­les. Es por esto que, tan­to CLATE como Fes­pro­sa, han adhe­ri­do a la con­vo­ca­to­ria de la ISP, Inter­na­cio­nal de Ser­vi­cios Públi­cos, Sin­di­ca­to Mun­dial que agru­pa a 7 millo­nes de tra­ba­ja­do­res sani­ta­rios, para rea­li­zar un “aplau­sa­zo” lati­noa­me­ri­cano en recla­mo por la pro­vi­sión de estos equi­pos.

La pan­de­mia del COVID-19 afec­tó a gran can­ti­dad de pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios en Chi­na, Ita­lia y Espa­ña. En nues­tra región, Bra­sil ya tie­ne 1.400 tra­ba­ja­do­res con diag­nós­ti­co o sos­pe­cha de coronavirus.Tres de ellos han falle­ci­do. En Chi­le hay 145 tra­ba­ja­do­res de salud con­ta­gia­dos solo en aten­ción pri­ma­ria, 176 en obser­va­ción y 1.400 en cua­ren­te­na. Esta situa­ción se repi­te en todos los paí­ses del con­ti­nen­te.

“Con esto, cla­ra­men­te esta­mos dicien­do que no somos héroes que vamos a inmo­lar­nos, sino que somos tra­ba­ja­do­res y nece­si­ta­mos estar pro­te­gi­dos. Tene­mos que tener los equi­pos de pro­tec­ción ade­cua­dos para poder aten­der a la pobla­ción y no infec­tar­nos en el pro­ce­so. El alto índi­ce de con­ta­gio está rela­cio­na­do a la fal­ta de estos equi­pos, al estrés y a la fal­ta de des­can­so por­que la can­ti­dad de pacien­tes que hay supera a la de tra­ba­ja­do­res”, sub­ra­yó Boriot­ti.

En este sen­ti­do, Arre­chea des­ta­có la labor de los tra­ba­ja­do­res de la salud: “Segui­mos estan­do al lado de ellos y pelean­do para tener mejo­res con­di­cio­nes de tra­ba­jo. No tene­mos que bajar los bra­zos por­que los suel­dos más pos­ter­ga­dos del Esta­do son los de los tra­ba­ja­do­res de la salud. Espe­ra­mos que a par­tir de aho­ra los gobier­nos entien­dan el gran sig­ni­fi­ca­do de tener tra­ba­ja­do­res con bue­na remu­ne­ra­ción para que se pue­dan ocu­par de brin­dar salud a la pobla­ción, que es lo que hacen aún en estas con­di­cio­nes de tan­ta caren­cia duran­te tan­to tiem­po”.

El bull­ying

Así como los videos de los aplau­sos se repli­can cada noche, en las redes socia­les la con­tra­ca­ra de este agra­de­ci­mien­to a quie­nes se expo­nen al virus tam­bién comen­zó a cir­cu­lar. Car­te­les en ascen­so­res de edi­fi­cios con ame­na­zas de accio­nes lega­les o posi­bles des­alo­jos para médi­cos, enfer­me­ros y far­ma­céu­ti­cos fue­ron pro­ta­go­nis­tas en las últi­mas sema­nas.

“Noso­tros tene­mos mucho más mie­do que el res­to, por eso mis­mo nos cui­da­mos mucho más. Esta­mos en una pri­me­ra línea de expo­si­ción pero toma­mos todos los recau­dos. Ni el médi­co ni el enfer­me­ro se quie­ren enfer­mar por­que cuan­do a uno le toca enfer­mar­se se lo lle­va a la casa, y en la casa tie­ne una fami­lia. Extre­ma­mos mucho más los cui­da­dos que el res­to de las per­so­nas. Es para­dó­ji­co. Te aplau­den por un lado y por el otro te están dis­cri­mi­nan­do por­que tra­ba­jás en la salud”, expli­có Pao­la Villa­fa­ñe, la enfer­me­ra del Hos­pi­tal Riva­da­via.

Por su par­te, Boriot­ti dijo: “Yo me pre­gun­to: una per­so­na con esa mira­da, cómo sale a hacer una com­pra o cómo se ani­ma a ir a hacer una con­sul­ta en un cen­tro de salud. Tam­bién sería bueno pre­gun­tar­les cómo van a aten­der su pro­pia salud en este con­tex­to cuan­do dis­cri­mi­nan a un tra­ba­ja­dor de la salud”.

“Que­re­mos recha­zar enér­gi­ca­men­te esta espe­cie de bull­ying sani­ta­rio que se les hace a los que tra­ba­jan en los hos­pi­ta­les enfren­tan­do la pan­de­mia, ponién­do­le el cuer­po, y que en algu­nos luga­res, pro­duc­to del mie­do y el des­co­no­ci­mien­to están dis­cri­mi­nan­do, y en algu­nos casos has­ta quie­ren que aban­do­nen sus hoga­res”, agre­gó el coor­di­na­dor nacio­nal de Salud de ATE.

Está cla­ro que para quie­nes adhie­ren a esta espe­cie de ame­na­zas, hoy el mie­do es quien gobier­na. Esto suma­do al encie­rro al que la cua­ren­te­na obli­ga hace que en el país con­vi­van el bull­ying y los aplau­sos en un mis­mo con­tex­to.

“Cuan­do dis­cri­mi­nas a las y los tra­ba­ja­do­res del Esta­do que te pro­te­gen y te curan, tu enfer­me­dad es más gra­ve que las que pro­vo­can los micro­or­ga­nis­mos. La igno­ran­cia y el mie­do son mor­ta­les”, sos­tu­vo Fla­vio Ver­ga­ra, téc­ni­co en viro­lo­gía del Ins­ti­tu­to Mal­brán.

Pero la balan­za pare­ce incli­nar­se más hacia la gra­ti­tud. “Para noso­tros, des­de Jujuy a Tie­rra del Fue­go, en cada sala, en cada cen­tro de aten­ción de salud, en cada hos­pi­tal, los tra­ba­ja­do­res son los que están hacien­do patria, defen­dien­do la salud de toda la pobla­ción”, sen­ten­ció Arre­chea.

Paro, ame­na­zas de lock out y cri­sis en el trans­por­te de pasa­je­ros

Los cho­fe­res de las líneas 540 y 533 rea­li­za­ron una abs­ten­ción de tareas por fal­tan­tes en el pago de sala­rios. Lue­go de la medi­da, la empre­sa abo­nó las dife­ren­cias. En el inte­rior del país, los tra­ba­ja­do­res se man­tie­nen en asam­blea, mien­tras los direc­ti­vos incum­plen con los pagos corres­pon­dien­tes. Por ANRed.

Está madru­ga­da los tra­ba­ja­do­res de las líneas 540 y 533, per­te­ne­cien­tes al gru­po Auto­bu­ses, rea­li­za­ron una abs­ten­ción de tareas. La medi­da de fuer­za, resuel­ta en asam­blea, se debió a fal­tan­tes en el pago de los sala­rios del mes de mar­zo. Días atrás, pro­ta­go­ni­za­ron una pelea por con­di­cio­nes de salud y segu­ri­dad en el mar­co de la pan­de­mia de COVID-19.

El dele­ga­do Alber­to Galeano gra­bó un vídeo en el que mani­fes­tó: “La empre­sa se tomó el atre­vi­mien­to de depo­si­tar­nos el 80 por cien­to del sala­rio. En una asam­blea gran­dí­si­ma en acom­pa­ña­mien­to del cien por cien­to de los com­pa­ñe­ros, gra­cias la asam­blea y a la medi­da la empre­sa se digno y nos pagó toda la pla­ta que nos debía”.

En la mis­ma línea, el dele­ga­do agre­gó: “Vere­mos si el mes que vie­ne suce­de lo mis­mo toma­re­mos la mis­ma medi­da. Esto es para todos los com­pa­ñe­ros que les vaya a tocar, así que orga­ni­cen­ce y peleen por sus sala­rios y por sus dere­chos”.

El gru­po Auto­bu­ses San­ta Fe es pro­pie­dad de Gerar­do Inga­ra­mo y de Ale­jan­dro “Fra­ta­cho” Ros­si, el her­mano del Minis­tro de Defen­sa, Agus­tín Ros­si. Entre ambos, con­tro­lan líneas de colec­ti­vos en todo el terri­to­rio nacio­nal y reci­ben sub­si­dios del conur­bano bonae­ren­se y de dis­tin­tas pro­vin­cias del inte­rior del país.

Ade­más, la socie­dad Inga­ra­mo-Ros­si for­ma par­te de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Trans­por­ta­do­res de Pasa­je­ros (FATAP), la cáma­ra empre­sa­ria acu­sa­da de no pagar sala­rios en las empre­sas de varias pro­vin­cias argen­ti­nas. Está cáma­ra empre­sa­ria aca­ba de ame­na­zar al Gobierno con un lock out patro­nal.

Mien­tras los empre­sa­rios agru­pa­dos en la FATAP exi­gen más sub­si­dios, los tra­ba­ja­do­res del inte­rior del país denun­cian fal­tan­te de pagos y pési­mas con­di­cio­nes labo­ra­les fren­te a la emer­gen­cia por el COVID-19. La situa­ción afec­ta por igual a los con­duc­to­res de cor­ta, media y lar­ga dis­tan­cia.

Des­de la FATAP envia­ron una nota al Secre­ta­rio Gene­ral de la Unión Tran­via­rios Auto­mo­tor (UTA), en la que expre­sa­ron: “está dura e intem­pes­ti­va reali­dad nos obli­ga, con res­pe­to y suma res­pon­sa­bi­li­dad, a tener que plan­tear­le que muchas empre­sas se ven impo­si­bi­li­ta­das de abo­nar los sala­rios del per­so­nal de una sola vez, y en tiem­po y for­ma”.

El incum­pli­mien­to patro­nal ha gene­ra­do asam­bleas en dis­tin­tas pro­vin­cias, cómo ser: Jujuy, Corrien­tes, La Rio­ja, Cór­do­ba y La Pam­pa, entre otras. Has­ta el momen­to no ha exis­ti­do una res­pues­ta al pro­nun­cia­mien­to des­de el gre­mio que nuclea a los cho­fe­res ni una decla­ra­ción al res­pec­to de su Secre­ta­rio Gene­ral, Rober­to Fer­nán­dez.

En medio de la cua­ren­te­na, y en un mar­co rece­si­vo, los intere­ses de los gran­des gru­pos del trans­por­te aten­tan con­tra los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias. Sin res­pues­tas a la vis­ta, y en un cli­ma de incer­ti­dum­bre, miles de colec­ti­ve­ros espe­ran que les paguen sus sala­rios.

Denun­cian 240 des­pi­dos en el fri­go­rí­fi­co El Pen­ta de Ber­nal Oes­te



La Cen­tral de los Tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na Autó­no­ma (CTAA) denun­ció ayer 240 des­pi­dos en el fri­go­rí­fi­co Pen­ta, de Ber­nal Oes­te, y denun­ció que el empre­sa­rio Ricar­do Bruz­ze­se no per­mi­te des­de hace una quin­ce­na el ingre­so del per­so­nal a la plan­ta.

Un docu­men­to fir­ma­do por el titu­lar de la cen­tral obre­ra, el visi­ta­dor médi­co Ricar­do Pei­dro, expli­có que los des­pi­dos de tra­ba­ja­do­res se pro­du­je­ron en ple­na pan­de­mia de coro­na­vi­rus y sos­tu­vo que el empre­sa­rio «no abo­nó ade­más la quin­ce­na al per­so­nal, lo que arries­ga la con­ti­nui­dad labo­ral de más de 240 fami­lias».

«Aun­que el gobierno prohi­bió des­pe­dir por decre­to y se tra­ta de una de las plan­tas con auto­ri­za­ción para pro­du­cir, el fri­go­rí­fi­co no fun­cio­na y sus tra­ba­ja­do­res no cum­plen nin­gu­na tarea y no cobran en tiem­po y for­ma», afir­mó.

Angel Mileo, dele­ga­do de la Jun­ta Inter­na del esta­ble­ci­mien­to, expli­có hoy que el con­flic­to comen­zó dos sema­nas atrás con el cie­rre de las ins­ta­la­cio­nes, poco antes de la deci­sión ofi­cial de decla­rar la cua­ren­te­na ante la pan­de­mia.

«Esa deci­sión dejó a 240 fami­lias quil­me­ñas en la calle. El per­so­nal cobró la pri­me­ra quin­ce­na de mar­zo, pero no la segun­da», seña­ló el dele­ga­do gre­mial.

Los tra­ba­ja­do­res rea­li­zan un cor­te fren­te a las puer­tas del esta­ble­ci­mien­to indus­trial, res­pal­da­dos por la CTAA y la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE), infor­mó Clau­dio Aré­va­lo, secre­ta­rio gene­ral quil­me­ño de ambos espa­cios

«En un con­tex­to crí­ti­co para el país y el mun­do, empre­sa­rios que se enri­que­cie­ron con el mode­lo neo­li­be­ral no dudan en des­pe­dir ante la pri­me­ra cri­sis», dijo.

El diri­gen­te sin­di­cal recla­mó las inme­dia­tas rein­cor­po­ra­cio­nes y ase­gu­ró que el gre­mio esta­tal y la CTAA con­ti­nua­rán en la calle acom­pa­ñan­do «la lucha».

Tra­ba­ja­do­res del fri­go­rí­fi­co Pen­ta rea­li­za­ron una olla popu­lar, seña­la­ron que fue­ron reci­bi­dos por un car­tel en la puer­ta que les infor­ma que «por fal­ta de hacien­da, no hay fae­na». La patro­nal, ade­más, adeu­da el pago de sala­rios.

«Empe­zó el 17 de mar­zo. Entra­mos a una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria. La empre­sa no res­pe­ta lo que dijo el pre­si­den­te. Somos 240 obre­ros acá. Que­re­mos cobrar nues­tro suel­do. El muni­ci­pio tam­po­co se acer­có. Si no me mue­ro con la pan­de­mia, me mori­ré de ham­bre, por­que yo pre­ci­so el suel­do para que mis hijos y mi fami­lia pue­dan comer», expre­só Clau­dio, uno de los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos.

El empre­sa­rio Bruz­ze­ze está pro­vo­can­do des­abas­te­ci­mien­to en la zona, en medio de la emer­gen­cia sani­ta­ria que nues­tro pue­blo y el mun­do está vivien­do. Duran­te la jor­na­da cor­ta­ron en la roton­da de Pas­co y se reali­zó una olla popu­lar

#Nos­To­ca­nAUno

#Nos­To­ca­nA­To­dos















Para reto­mar las tareas, Palaz­zo pide a las patro­na­les ban­ca­rias que se garan­ti­ce un pro­to­co­lo de segu­ri­dad

Este mar­tes Ser­gio Palaz­zo, titu­lar de la Aso­cia­ción Ban­ca­ria, pidió una reunión en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo con las cáma­ras que repre­sen­tan a las enti­da­des ban­ca­rias, con el Ban­co Cen­tral de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (BCRA) y con la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de Segu­ri­dad Social (ANSES) exi­gien­do «con­di­cio­nes san­ti­ta­rias cohe­ren­tes» para los tra­ba­ja­do­res ban­ca­rios que vol­ve­rán a cum­plir con sus tareas en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. En ese con­tex­to, soli­ci­tó el pago de un bono extra y una serie de licen­cias para aque­llos que atien­den a jubi­la­dos y bene­fi­cia­rios de la segu­ri­dad social.

Des­pués de que se ofi­cia­li­zó la deci­sión del Ban­co Cen­tral que con­fir­ma que los ban­cos vol­ve­rán a aten­der al públi­co a par­tir del pró­xi­mo lunes 13, aun­que con tur­nos pre­vios y seg­men­ta­ción por la ter­mi­na­ción del DNI, Palaz­zo envió una nota al minis­tro de Tra­ba­jo Clau­dio Moro­ni pidién­do­le “una reunión urgen­te para plan­tear los requi­si­tos sani­ta­rios cohe­ren­tes con las medi­das dis­pues­tas por el Poder Eje­cu­ti­vo”.

Según difun­dió el gre­mia­lis­ta en sus redes socia­les, la Aso­cia­ción Ban­ca­ria pide que de ese encuen­tro tam­bién par­ti­ci­pen repre­sen­tan­tes de las cáma­ras que nuclean a las enti­da­des ban­ca­rias, el Ban­co Cen­tral y la ANSES. En esa mis­ma nota, el diri­gen­te plan­tea la nece­si­dad de esta­ble­cer un ‘Pro­to­co­lo Covid-19’, que cons­ta de 14 pun­tos con requi­si­tos míni­mos de higie­ne labo­ral, inclu­yen­do la ins­ta­la­ción de mam­pa­ras y detec­to­res de tem­pe­ra­tu­ra

El pro­to­co­lo suge­ri­do por La Ban­ca­ria inclu­ye el ingre­so res­trin­gi­do del públi­co, lim­pie­za y desin­fec­ción de las herra­mien­tas labo­ra­les cada hora, airea­ción del inmue­ble, lim­pie­za de los pisos, pro­vi­sión de alcohol en gel, bar­bi­jos, guan­tes y jabón anti­bac­te­rial, así como colo­ca­ción de mam­pa­ras para pro­te­ger tan­to al tra­ba­ja­dor como al usua­rio. Tam­bién se soli­ci­ta la ins­ta­la­ción de una puer­ta de acce­so en cada ban­co con detec­to­res de tem­pe­ra­tu­ra y seña­la­do­res de cir­cu­la­ción inter­na. En cuan­to al per­so­nal afec­ta­do a las tareas, se plan­tea una reduc­ción al míni­mo indis­pen­sa­ble, para el que debe­rán dic­tar­se cur­sos de mane­jo de ele­men­tos de higie­ne, man­te­nien­do las licen­cias a tra­ba­ja­do­res en ries­go y por cui­da­do de hijos en edad esco­lar.

Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res

Impues­to Patria. Para asis­tir a lxs más vul­ne­ra­bles.

La Corrien­te Fede­ral de tra­ba­ja­do­res de la CGT apo­ya el pro­yec­to de ley pre­sen­ta­do por lxs legis­la­dorxs del Fren­te de Todxs.

Denun­cian que Coto qui­so ocul­tar el caso de un tra­ba­ja­dor con Covid-19 en la sucur­sal de Once para poder seguir abrien­do

Tra­ba­ja­do­res denun­cian que la empre­sa tra­tó de ocul­tar­les la con­fir­ma­ción del diag­nós­ti­co de un emplea­do del sec­tor ver­du­le­ría, desin­fec­tó sin con­trol de nadie y quie­re hacer­los ir hoy lunes.

El por­tal La Izquier­da Dia­rio reci­bió la denun­cia de una per­so­na que tra­ba­ja en la sucur­sal 46 de Coto, del barrio por­te­ño de Once. El vier­nes se con­fir­mó un caso de coro­na­vi­rus en un com­pa­ñe­ro del sec­tor de ver­du­le­ría que empe­zó a pre­sen­tar sín­to­mas entre el miér­co­les y el jue­ves de esta sema­na.

El sába­do bien tem­prano tra­ba­ja­do­res se movi­li­za­ron has­ta la puer­ta a exi­gir expli­ca­cio­nes. La geren­cia tra­tó de hacer­los tra­ba­jar como si nada. Final­men­te logra­ron que el local cie­rre y desin­fec­te el sába­do, pero abrió el domin­go y quie­re obli­gar­los a pre­sen­tar­se este lunes, defi­nien­do por su cuen­ta quién debe hacer cua­ren­te­na y quién no.

La empre­sa subió un avi­so para expli­car el cie­rre del sába­do. Dice «man­te­ni­mien­to»: esta­ban desin­fec­tan­do la sucur­sal por pri­mea vez des­de que empe­zó la cri­sis, ante el diag­nós­ti­co de Covid-19 posi­ti­vo del tra­ba­ja­dor.

📌 #Aler­ta | #Con­fir­ma­do: Otra de Coto: La cade­na de super­mer­ca­dos qui­so ocul­tar un caso de #coro­na­vi­rus en una sucur­sal para poder seguir abrien­do. Lue­go de con­fir­mar­se un caso de un tra­ba­ja­dor del sec­tor de ver­du­le­ría, la geren­cia tra­to de abrir el super­mer­ca­do como si nada.

Repro­du­ci­mos la denun­cia:

“El vier­nes se con­fir­mó que un emplea­do del sec­tor ver­du­le­ría dio posi­ti­vo al hiso­pa­do de COVID19. Le die­ron ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo sólo a quie­nes dicen que tuvie­ron con­tac­to direc­to con él, según las cáma­ras de segu­ri­dad.

Somos 55 emplea­dos y a solo 30 le die­ron cua­ren­te­na pre­ven­ti­va. El sába­do desin­fec­ta­ron por­que des­de tem­prano mis com­pa­ñe­ros estu­vie­ron dan­do la cara. A quie­nes ais­la­ron en pri­me­ra medi­da NUNCA les dije­ron que el test del com­pa­ñe­ro había dado posi­ti­vo.

Horas antes de que empe­za­ra a cir­cu­lar la noti­cia de que el caso dio posi­ti­vo, de cen­tral toma­ron la deci­sión de ais­lar a 8 per­so­nas, entre ellas al dele­ga­do, a quien le dije­ron que le daban cua­ren­te­na como pre­ven­ción por tener con­tac­to con un «supues­to» caso de Covid-19. Deján­do­nos com­ple­ta­men­te solos al día siguien­te cuan­do asis­ti­mos a la aper­tu­ra de la sucur­sal para pedir expli­ca­cio­nes.

El sába­do nos diri­gi­mos a la sucur­sal a las 6 de la maña­na antes de la aper­tu­ra del super­mer­ca­do, para pedir expli­ca­cio­nes al geren­te, ya que nadie nos había infor­ma­do de esta situa­ción. El dele­ga­do lle­gó horas más tar­de a la movi­li­za­ción que rea­li­za­mos noso­tros mis­mos para impe­dir que la sucur­sal abrie­ra sus puer­tas y para exi­gir cua­ren­te­na para todos.

En ese momen­to el geren­te dice que el caso no había sido con­fir­ma­do y que debía­mos reto­mar nues­tros pues­tos de tra­ba­jo. Lo cual era men­ti­ra por­que ya todos sabía­mos por boca del mis­mo afec­ta­do que esto ya esta­ba con­fir­ma­do. Le hici­mos escu­char el audio de nues­tro com­pa­ñe­ro, en el que nos decía la noti­cia. Y ahí empe­za­ron a cam­biar el dis­cur­so. No con­for­mes con las medi­das que ellos habían deci­di­do tomar, diji­mos que no íba­mos a reto­mar nues­tros pues­tos de tra­ba­jo. Y que pedi­mos cua­ren­te­na para todos los emplea­dos de la sucur­sal.

Deci­die­ron lla­mar a un espe­cia­lis­ta de la salud, obvia­men­te que tra­ba­ja para la empre­sa. Él nos dio una char­la en la cual nos expli­có que sola­men­te los afec­ta­dos direc­ta­men­te tenían que tener cua­ren­te­na, sin impor­tar que todos esta­mos com­par­tien­do espa­cios en común, que toca­mos la mer­ca­de­ría que el eti­que­tó y el tra­to dia­rio que tenía­mos con el. Sin hablar de que esta per­so­na esta­ba en aten­ción al públi­co, atrás de un mos­tra­dor aten­dien­do a todos los clien­tes que deci­die­ran lle­var algún pro­duc­to de ver­du­le­ría.

Con esta movi­li­za­ción logra­mos que el super­mer­ca­do cerra­ra sus puer­tas el día sába­do y se rea­li­za­ra una lim­pie­za pro­fun­da. Ahí fue cuan­do subie­ron ese avi­so, para men­tir­les a los clien­tes y decir­les que esta­ban con tareas de man­te­ni­mien­to. Tam­bién con­se­gui­mos que le die­ran cua­ren­te­na a un total de 20 emplea­dos, entre ellos sus com­pa­ñe­ros de pues­to de tra­ba­jo, los cua­les no habían sido con­si­de­ra­dos para ais­lar des­de un prin­ci­pio por cen­tral, sien­do que com­par­ten los mis­mos ele­men­tos y pues­to de tra­ba­jo que el afec­ta­do.

La empre­sa acce­dió a ais­lar a esas 20 per­so­nas, según lo que ellos deter­mi­na­ron como con­tac­to direc­to, dejan­do com­ple­ta­men­te expues­tos al res­to. Nos man­da­ron a nues­tras casas, dicien­do que iban a desin­fec­tar para vol­ver el lunes a abrir las pues­tas de Coto como si nada. Con nues­tros jefes lla­man­do por telé­fono, pre­sio­nan­do para que maña­na nos pre­sen­te­mos a tra­ba­jar.

Noso­tros pedi­mos que nos den cua­ren­te­na a los 55 emplea­dos de la sucur­sal. Todos estu­vi­mos expues­tos y no nos pare­ce correc­to que ellos deci­dan quién tie­ne y quién no la cua­ren­te­na. Y que infor­men. Por­que el emplea­do que tie­ne Covid-19 tra­ba­ja en aten­ción al públi­co y los clien­tes tam­bién ten­drían que estar ente­ra­dos de lo que pasó.

Cuan­do se pre­gun­tó por los clien­tes direc­tos que él había aten­di­do, res­pon­die­ron que no podían saber eso. Clien­tes que no están sien­do avi­sa­dos de esta situa­ción.

El sin­di­ca­to arre­gló cua­ren­te­na para todos los emplea­dos pero recur­sos huma­nos, geren­cia y jefes de sec­to­res nos están ame­na­zan­do res­pec­to al ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo. Quie­ren obli­gar­nos a asis­tir sien­do que todos estu­vi­mos expues­tos al virus, el come­dor no es gran­de, los espa­cios comu­nes tam­po­co».

«El Gobierno dice que no hay mucha deman­da, pero nos da 350 racio­nes y somos 642 per­so­nas»

Noe­mí a @izquierdadiario

«El Gobierno dice que no hay mucha deman­da, pero nos da 350 racio­nes y somos 642 per­so­nas» pic​.twit​ter​.com/​x​R​J​p​z​7​x​qgs — fol.comunicacion (@FOLprensa) April 7, 2020

La Con­ti­nen­tal paga la mitad del sala­rio a sus tra­ba­ja­do­res

La cade­na de piz­zas y empa­na­das pagó la mitad del sala­rio a sus tra­ba­ja­do­res, al igual que Mc Donald’s, Bur­guer King, entre otras. Más allá de la pre­sun­ta dure­za que el gobierno ten­dría con los empre­sa­rios mise­ra­bles las empre­sas hacen lo que quie­ren en medio de la pan­de­mia. El sin­di­ca­to Pas­te­le­ro con­ti­núa hacién­do­se el dis­traí­do mien­tras los tra­ba­ja­do­res denun­cian y se orga­ni­zan.

Median­te un comu­ni­ca­do que se vira­li­zó por redes socia­les el recla­mo de los tra­ba­ja­do­res de la cono­ci­da cade­na de piz­zas y empa­na­das, que denun­cia­ron que la patro­nal abo­nó la mitad de los sala­rios, y en algu­nos casos menos de la mitad, al con­jun­to de sus emplea­dos de la 25 sucur­sa­les que tie­ne la empre­sa.

Los tra­ba­ja­do­res venían de luchar por con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne que la patro­nal no cum­plía, como lo había­mos denun­cia­do en este medio. Aho­ra no paga los sala­rios en su tota­li­dad como lo vie­ne hacien­do dece­nas de empre­sas de comi­das rápi­das como Mc Donald´s, Bur­ger King, Mos­ta­za, entre otra tan­tas.

Los tra­ba­ja­do­res de La Con­ti­nen­tal y nues­tras fami­lias hace­mos públi­co que la empre­sa pago solo la mitad o menos del sala­rio que nos corres­pon­de. Exi­gi­mos el pago inte­gro del 100% de nues­tro sala­rio. Ape­la­mos a la soli­da­ri­dad de nues­tros clien­tes y de toda la socie­dad. pic​.twit​ter​.com/​I​L​b​C​a​O​g​bji — Tra­ba­ja­dorxs de La Con­ti­nen­tal (@La_Conti_Lucha) April 7, 2020

Ante esta situa­ción el gobierno nacio­nal, lejos del dis­cur­so de “dure­za” que supues­ta­men­te ejer­ce­ría con­tra las empre­sas mise­ra­bles y los “vivos” que se apro­ve­cha­rán de los tra­ba­ja­do­res, esta dejan­do correr este accio­nar ines­cru­pu­lo­so de empre­sas que fac­tu­ran cien­tos de millo­nes de pesos y aho­ra se apro­ve­chan de la emer­gen­cia sani­ta­ria y eco­nó­mi­ca con el úni­co obje­ti­vo de sos­te­ner sus abul­ta­das ganan­cias.

La Con­ti­nen­tal, cuyo due­ño Manuel Jamar­do fue­ra has­ta el año pasa­do el pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Pro­pie­ta­rios de Piz­ze­rías y Casas de Empa­na­das (APPy­CE), vie­ne de incre­men­tar expo­nen­cial­me­te sus ganan­cias en la últi­ma déca­da pro­duc­to del boom de las casas de comi­das rápi­das, incre­men­tan­do fuer­te­men­te el núme­ro de sucur­sa­les, al igual que las cade­nas mul­ti­na­cio­na­les como Mc Donald’s, entre otras. A pesar de haber embol­sa­do for­tu­nas los últi­mos años aho­ra quie­re que los cos­tos de la cua­ren­te­na recai­gan sobrr las fami­lias tra­ba­ja­do­ras.

Párra­fo apar­te mere­ce el Sin­di­ca­to Pas­te­le­ro, con­du­ci­do por Luis Hle­bo­wicz, que es la orga­ni­za­ción gre­mial que agru­pa a la inmen­sa mayo­ría de los tra­ba­ja­do­res de casas de comi­das rápi­das, que más allá de un tími­do comu­ni­ca­do en la pági­na ofi­cial del sin­di­ca­to, no está hacien­do nada fren­te a seme­jan­te ata­que de las patro­na­les.

Los tra­ba­ja­do­res comen­za­ron a orga­ni­zar­se ape­lan­do a la soli­da­ri­dad de los clien­tes y del con­jun­to de la socie­dad para lograr el pago inme­dia­to de los sala­rios.

Enfer­me­ría: Con aplau­sos no alcan­za

La pri­me­ra línea de aten­ción fren­te al COVID-19 son las enfer­me­ras y enfer­me­ros. Tam­bién son los últi­mos, cuan­do los médi­cos pasan y los cui­da­dos los brin­dan estos pro­fe­sio­na­les. Pero, a pesar de los aplau­sos, des­de 2018 el gobierno por­te­ño los man­tie­ne fue­ra de la carre­ra pro­fe­sio­nal.

Por Redac­ción Canal Abier­to

Des­de que el 11 de mar­zo se decla­ró la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus y se decre­tó por par­te del Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio se hizo sana cos­tum­bre, a las 21 horas de todas las noches, el aplau­so al per­so­nal sani­ta­rio. Así la ciu­da­da­nía salu­da y reco­no­ce a quie­nes están en pri­me­ra línea enfren­tan­do un mal para el que aún no hay vacu­na y que ha sem­bra­do temor en todo el pla­ne­ta.

Pese a la rápi­da res­pues­ta del gobierno nacio­nal reco­no­ci­da por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud fren­te a la cri­sis, las deci­sio­nes que se toman al nivel del Eje­cu­ti­vo deben reco­rrer un lar­go camino has­ta efec­ti­vi­zar­se en cada pro­vin­cia, en cada muni­ci­pio. Para cono­cer el caso de la ciu­dad de Bue­nos Aires, el dis­tri­to más rico y con mayor pre­su­pues­to esta­tal del país, dia­lo­ga­mos con tra­ba­ja­do­res de la salud del sis­te­ma públi­co.

Un pri­mer dato: El por­cen­ta­je del gas­to públi­co en salud en el pre­su­pues­to total del Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires se redu­jo de un 21,9% en 2010 al 15,3% en 2018.

“Cree­mos que el sis­te­ma de salud públi­co de la ciu­dad de Bue­nos Aires, des­de que se hizo car­go el macris­mo, fra­ca­só. Lo veni­mos denun­cian­do y hoy nos encon­tra­mos ante la pan­de­mia del siglo XXI y quie­ren hacer rápi­da­men­te lo que ten­dría­mos que haber sos­te­ni­do a lo lar­go de todos estos años des­de enero del 2008”, seña­la Rodol­fo Arre­chea, coor­di­na­dor nacio­nal de Salud de ATE Argen­ti­na y dele­ga­do gene­ral del Hos­pi­tal Riva­da­via de la ciu­dad, en diá­lo­go con Canal Abier­to.

“El Gobierno de la Ciu­dad redu­jo en estos años 700 camas. Cuan­do asu­me el macris­mo, exis­tían 25 camas cada 10 mil habi­tan­tes, hoy son 23. Para que se entien­da la dimen­sión es como si se hubie­sen eli­mi­na­do el Hos­pi­tal Durand y el San­to­ja­ni”, des­cri­be Arre­chea.

“El GCBA lue­go de eli­mi­nar 700 camas de 2016 a 2019, de jubi­lar per­so­nal y no cubrir las vacan­tes, hoy rápi­da­men­te tuvo que recu­rrir a tra­tar de recu­pe­rar esas camas per­di­das. Se han abier­to 400 camas nue­vas y en el día de hoy está comen­zan­do a ingre­sar per­so­nal nue­vo: 400 enfer­me­ros y per­so­nal médi­co”, reco­no­ce repre­sen­tan­te gre­mial.

El sis­te­ma de salud públi­co por­te­ño fren­te a la pan­de­mia

Así como la ges­tión de Jun­tos por el Cam­bio no dudó en su camino hacia el ajus­te y la reduc­ción del Esta­do, en degra­dar al minis­te­rio de Salud a una secre­ta­ría del minis­te­rio de Desa­rro­llo, la ges­tión de Alber­to Fer­nán­dez repu­so al Minis­te­rio como tal des­de el pri­mer día de gobierno y puso a la cabe­za del mis­mo a un sani­ta­ris­ta pro­ba­do y reco­no­ci­do como Ginés Gon­zá­lez Gar­cía.

Con trein­ta años de expe­rien­cia en el Hos­pi­tal Ita­liano y acom­pa­ñan­do la ges­tión del PRO en la ciu­dad des­de el 2008, Fer­nán Qui­rós es el res­pon­sa­ble de Salud del GCBA. Tie­ne bue­na sin­to­nía con Nación y pro­vin­cia y fren­te a la cri­sis los equi­pos en ges­tión han sabi­do poner­se de acuer­do y zan­jar dife­ren­cias. Pero 12 años de polí­ti­cas en el sen­ti­do inver­so no se sub­sa­nan en unos días.

Cuan­do a fines de febre­ro de este año, los títu­los sobre el coro­na­vi­rus comen­za­ban a ocu­par más espa­cio en tapas de dia­rios y por­ta­les noti­cio­sos, y aquel lejano mal de Wuhan comen­za­ba a preo­cu­par a los sis­te­mas sani­ta­rios del pla­ne­ta, los tra­ba­ja­do­res de la salud advir­tie­ron las caren­cias. “Como ATE tuvi­mos que salir a denun­ciar situa­cio­nes muy com­ple­jas. Los pri­me­ros días no había alcohol en gel, no había bar­bi­jos en los hos­pi­ta­les; esos días hubo temor por par­te del per­so­nal para poder hacer fren­te a la aten­ción de los febri­les y de los que ten­gan coro­na­vi­rus. Pro­duc­to de las pro­tes­tas que hici­mos públi­ca­men­te este equi­pa­mien­to empe­zó a lle­gar y adop­ta­mos la pos­tu­ra de que don­de no esté el equi­pa­mien­to no se va a brin­dar la aten­ción”, reme­mo­ra el diri­gen­te.

“Esta­mos vien­do que en Euro­pa, sobre todo en Espa­ña e Ita­lia, hay un por­cen­ta­je altí­si­mo del per­so­nal de salud que ter­mi­nó afec­ta­do por el COVID-19 por estar sobre­pa­sa­dos y no tener el equi­pa­mien­to ade­cua­do. Noso­tros no que­re­mos que esto pase por­que es impres­cin­di­ble que este­mos sanos para hacer fren­te a los picos de la pan­de­mia, que el Minis­te­rio de Salud esti­ma entre el 15 de abril y el 15 de mayo, no pode­mos dar­nos el lujo de tener un défi­cit del per­so­nal de salud”, seña­la Arre­chea, des­ta­can­do tam­bién que los tra­ba­ja­do­res tie­nen el dere­cho de pre­ser­var la pro­pia salud e inte­gri­dad antes que nada.

No solo se vive de aplau­sos: la deman­da por la carre­ra pro­fe­sio­nal

Podría ser una fra­se del mun­do del espec­tácu­lo pero se refie­re a los tra­ba­ja­do­res de la salud. “Hace más de un año el gobierno de Larre­ta dejó fue­ra de la carre­ra pro­fe­sio­nal a los enfer­me­ros. Hici­mos gran­des movi­li­za­cio­nes, plan­teos, medi­das de fuer­za que como res­pues­ta tuvie­ron algu­nas medi­das del gobierno que son par­ches, pero has­ta aho­ra esa situa­ción no se ha modi­fi­ca­do”, expli­ca Arre­chea.

Las enfer­me­ras y enfer­me­ros son el sec­tor más rele­ga­do sala­rial­men­te del Esta­do por­te­ño. La ley 6035 del 8 de noviem­bre de 2018, los dejó fue­ra de la carre­ra pro­fe­sio­nal. “Las con­se­cuen­cias de esto son prin­ci­pal­men­te mone­ta­rias, nos corres­pon­de otro esca­la­fón, y un ingre­so menor. Impac­ta en el sala­rio de bol­si­llo. Al enfer­me­ro se lo ubi­ca en el esca­la­fón gene­ral como per­so­nal téc­ni­co-admi­nis­tra­ti­vo. No solo al enfer­me­ro sino tam­bién al téc­ni­co en bio-imá­ge­nes, al téc­ni­co ins­tru­men­ta­dor qui­rúr­gi­co, y a otros pro­fe­sio­na­les de carre­ras de gra­do”, seña­la Gas­tón Kal­ni­ker, tra­ba­ja­dor del Hos­pi­tal Durand en Caba­lli­to.

Dejar a enfer­me­ros, téc­ni­cos radió­lo­gos y otras espe­cia­li­da­des fue­ra de la carre­ra pro­fe­sio­nal, entre otras cosas, tie­ne una seve­ra impli­can­cia eco­nó­mi­ca. “Un enfer­me­ro con diez años de anti­güe­dad que tra­ba­ja en un hos­pi­tal públi­co una jor­na­da de 7 horas dia­rias cobra $35.000”, seña­la Arre­chea, y a estos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras ade­más se les pide que sean la pri­me­ra línea fren­te a la pan­de­mia.

Es un reco­no­ci­mien­to bien­ve­ni­do, aun­que pre­ca­rio y tem­po­ral, el que rea­li­za el gobierno nacio­nal otor­gan­do un adi­cio­nal de $20.000 en cua­tro cuo­tas a médi­cos, enfer­me­ros y per­so­nal del área, pero aún no se ha con­cre­ta­do “nadie vio un peso toda­vía”, seña­la Arre­chea, acla­ran­do que se pro­du­jo una reduc­ción res­pec­to a los anun­cios ini­cia­les que habla­ban de 30.000 pesos en tres cuo­tas.

“Hay licen­cia­dos de enfer­me­ría que no están reco­no­ci­dos en la Carre­ra Médi­co Pro­fe­sio­nal y aho­ra con la 6035, han ingre­sa­do otras carre­ras, pero deja­ron de lado a los licen­cia­dos en Enfer­me­ría. Por ejem­plo, se reco­no­cen músi­co-tera­peu­tas, bien­ve­ni­do que los haya pero en los hos­pi­ta­les no hay, y deja­ron afue­ra a los enfer­me­ros, que son quie­nes asis­ten al pacien­te en todas las nece­si­da­des que tie­ne”, refie­re Kal­ni­ker. “El sis­te­ma de salud colap­sa sin enfer­me­ros. La rela­ción médi­co-pacien­te está genial, pero des­pués de la entre­vis­ta entre médi­co y pacien­te, el pro­fe­sio­nal pres­cri­be y va a aten­der a otro pacien­te, pero los cui­da­dos, y todo lo que eso con­tem­pla, lo hace el per­so­nal de enfer­me­ría: el aseo, la ali­men­ta­ción, dar­le la medi­ca­ción en tiem­po y for­ma, dar­le una con­ten­ción psi­co­ló­gi­ca, un acom­pa­ña­mien­to”.

Efec­tos cola­te­ra­les

El temor que des­pier­ta esta varie­dad de coro­na­vi­rus es en par­te su gran capa­ci­dad de con­ta­gio. “Todos tene­mos mie­do, por­que tene­mos fami­lia, ami­gos, hijos, com­pa­ñe­ros. Yo tuve momen­tos de páni­co, por­que no sabés si te vas a con­ta­giar. Y la gen­te tie­ne mucho mie­do. A pesar de ello, hay más pre­sen­tis­mo que antes”, seña­la la licen­cia­da Elia­na Mazuryk, enfer­me­ra jefe de la Sala 10 de Clí­ni­ca Médi­ca del Hos­pi­tal Riva­da­via.

“Esta­mos acos­tum­bra­dos a tra­ba­jar con pacien­tes con HIV, con tubercu­losis, sabe­mos cua­les son los cui­da­dos. Pero esto es muy dis­tin­to por la alta con­ta­gio­si­dad que tie­ne y por­que cual­quie­ra lo pue­de trans­mi­tir, y cual­quie­ra que se equi­vo­que el res­to del equi­po cae tam­bién. Pone­le que un médi­co, un enfer­me­ro se equi­vo­quen, o el de lim­pie­za que no lim­pió bien, alguien que salió y con­ta­mi­nó el res­to de las áreas lim­pias… el res­to se con­ta­gia. Un error de cual­quie­ra de los efec­to­res es terri­ble para todo el equi­po”, narra Elia­na. “Y el temor es la fal­ta de insu­mos, hay pero esca­sean y des­apa­re­cen rápi­da­men­te. Las más­ca­ras facia­les aún no las vimos”.

El Minis­te­rio de Salud de la Ciu­dad man­da a tra­ba­jar a todos sus emplea­dos de salud, son per­so­nal esen­cial y, sal­vo que el o la agen­te inte­gren un gru­po de ries­go sani­ta­rio, todos los tra­ba­ja­do­res están afec­ta­dos. Pero, “hay par­ti­cu­la­ri­da­des que se debe­rían con­tem­plar. Es el caso, por ejem­plo, de las madres sol­te­ras que son sos­tén de fami­lia. Muchas inclu­so tie­nen has­ta dos tra­ba­jos en un efec­tor de salud, públi­co o pri­va­do. Son muchos casos y esas per­so­nas si que­da­sen con­ta­mi­na­das esta­rían dejan­do a un menor de edad en situa­ción vul­ne­ra­ble, si no tie­ne fami­lia­res que pue­dan hacer­se car­go”, des­ta­ca Kal­ni­ker, dele­ga­do de ATE en el Durand.

“Enfer­me­ría somos pro­fe­sio­na­les”

Duran­te todo el año pasa­do las movi­li­za­cio­nes ‑algu­nas his­tó­ri­cas por lo masivas‑, paros y dis­tin­tas medi­das de pro­tes­ta en la lucha de enfer­me­ros y enfer­me­ras por el reco­no­ci­mien­to pro­fe­sio­nal, fue­ron una cons­tan­te aun­que los medios masi­vos no lo hayan des­ta­ca­do. Mazuryk seña­na que «aho­ra es más impor­tan­te cui­dar a todos los enfer­me­ros y a todos los que esta­mos tra­ba­jan­do, que ten­ga­mos los insu­mos para enfren­tar esto. Hay que sacar esta pan­de­mia ade­lan­te y des­pués segui­re­mos dan­do la pelea por nues­tro reco­no­ci­mien­to”.

“Esta­mos demos­tran­do con cla­ri­dad que los enfer­me­ros somos pro­fe­sio­na­les, y no admi­nis­tra­ti­vos, sin des­me­re­cer a esos efec­to­res que tam­bién están ponien­do la cara como noso­tros. Hay más pre­sen­tis­mo que nun­ca y los enfer­me­ros le pone­mos el pecho a las balas. Vos venís por­que tenés fie­bre y dolor de gar­gan­ta y, antes que cual­quie­ra, te ve un enfer­me­ro”.

Más que aplau­sos, estos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras mere­cen leyes que los ampa­ren y reco­noz­can. “Yo vivo en Chas­co­mús, ten­go cua­tro veci­nos y se tur­nan para poner el himno cada día, y salen los cua­tro a aplau­dir. ¿Sabés la emo­ción que me da eso? A mí me lle­gan los aplau­sos y los gri­tos de la gen­te, te dan áni­mo, son un empu­jon­ci­to para ade­lan­te todos los días”, rema­ta Elia­na.

Emer­gen­cia en Trans­por­te: incre­men­ta­rán la cir­cu­la­ción de uni­da­des y eli­mi­na­rán horas pico

Mien­tras cur­sa­mos la cuar­ta y últi­ma sema­na de Ais­la­mien­to Social Obli­ga­to­rio, el minis­tro de Trans­por­te, Mario Meo­ni, ade­lan­tó que el Gobierno bus­ca dic­tar la emer­gen­cia en el área y ade­lan­tó cómo fun­cio­na­rán los ser­vi­cios des­pués del 13 de abril día en que comen­za­rá a fle­xi­bi­li­zar­se la cua­ren­te­na que tran­si­ta­mos para acha­tar la cur­va de con­ta­gio del Coro­na­vi­rus.

Al res­pec­to el ex inten­den­te de Junín seña­ló que se incre­men­ta­rán las uni­da­des cir­cu­lan­tes para per­mi­tir los via­jes en todo el país pero que, para evi­tar aglo­me­ra­cio­nes, apun­ta­rán a modi­fi­car los hora­rios de ingre­so y egre­so labo­ra­les y eli­mi­nar la famo­sa hora pico.

El fun­cio­na­rio anti­ci­pó que en los pró­xi­mos días envia­rán al Con­gre­so un pro­yec­to para decla­rar la emer­gen­cia «por situa­cio­nes crí­ti­cas en trans­por­te de lar­ga dis­tan­cia, de car­ga y en el ferro­via­rio por una fuer­te des­in­ver­sión que no da garan­tías ple­nas».

Según infor­ma­ron des­de esa car­te­ra, actual­men­te fun­cio­nan «6.000 uni­da­des de micros en hora­rio pico y podría­mos lle­gar a 15.000 la sema­na que vie­ne». El tema de los tre­nes es espe­cial y el incre­men­to de la cir­cu­la­ción depen­de­rá de las capa­ci­da­des téc­ni­cas y per­so­nal dis­po­ni­ble. En ese sen­ti­do, seña­ló que «no se pue­den poner más de 67 o 70 uni­da­des en todas las líneas», con las corres­pon­dien­tes medi­das de pro­tec­ción sani­ta­ria.

Para evi­tar amon­to­na­mien­tos en el trans­por­te, apun­tan a eje­cu­tar un «esca­lo­na­mien­to labo­ral», esto quie­re decir «modi­fi­car las horas de ingre­so y sali­da de los dis­tin­tos tra­ba­jos para no tener hora­rios picos don­de se aglo­me­ra una gran can­ti­dad de ciu­da­da­nos».

Tam­bién anti­ci­pó medi­das de “res­guar­do sani­ta­rio” como la uti­li­za­ción de bar­bi­jos en tre­nes y sub­tes, aun­que des­de la Ciu­dad los espe­cia­lis­tas seña­la­ron que los bar­bi­jos pro­fe­sio­na­les debe­rán pre­ser­var­se para el per­so­nal de salud, mien­tras que los ciu­da­da­nos cir­cu­lan­tes podrán hacer­lo con bar­bi­jos case­ros u otras pren­das como bufan­das o pañue­los.

Así pare­ce impo­ner­se de a poco la deci­sión del gabi­ne­te eco­nó­mi­co con éste “esca­lo­na­mien­to por acti­vi­dad” aun­que, en los pasi­llos de la Rosa­da se sabe que el pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez qui­sie­ra seguir la cua­ren­te­na has­ta mayo

Decla­ra­ción de la Unión de Asam­bleas Pata­gó­ni­cas ante la deci­sión de libe­rar al extrac­ti­vis­mo de la cua­ren­te­na

por Unión de Asam­bleas Pata­gó­ni­cas

Des­de la Unión de Asam­bleas Pata­gó­ni­cas repu­dia­mos la deci­sión guber­na­men­tal de libe­rar al extrac­ti­vis­mo de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, al con­si­de­rar como acti­vi­da­des “esen­cia­les en la emer­gen­cia” a la pro­duc­ción, dis­tri­bu­ción y comer­cia­li­za­ción fores­tal y mine­ra; cur­tiem­bres; explo­ra­ción, pros­pec­ción, pro­duc­ción, trans­for­ma­ción y comer­cia­li­za­ción de com­bus­ti­ble nuclear; fumi­ga­cio­nes; entre otras, sos­te­ne­mos:

– que todo extrac­ti­vis­mo invo­lu­cra el saqueo del agua, des­mon­te con­ta­mi­na­ción, repre­sión, enfer­me­dad y muer­te.

-que el mode­lo extrac­ti­vo que Alber­to Fer­nán­dez insis­te en impo­ner con­tra la volun­tad de los pue­blos, con­tra­di­ce fla­gran­te­men­te la supues­ta inten­ción de velar por la salud de toda la pobla­ción al decre­tar el esta­do de excep­ción y el ais­la­mien­to social.

-que de insis­tir con un mode­lo extrac­ti­vis­ta impul­sa­do por cor­po­ra­cio­nes nacio­na­les y trans­na­cio­na­les del agro­ne­go­cio, la mega­mi­ne­ría, la indus­tria nuclear y el frac­king, entre otros «desa­rro­llos» aún más leta­les que el COVID-19, nos vere­mos obli­gadxs a lla­mar a rom­per la cua­ren­te­na masi­va­men­te en todo el terri­to­rio plu­ri­na­cio­nal, en defen­sa pro­pia y en defen­sa de la vida, el agua y los terri­to­rios.

-que recu­pe­ra­mos la pers­pec­ti­va ori­gi­na­ria de con­trol terri­to­rial, liga­da a la auto­de­ter­mi­na­ción y a la opo­si­ción a cual­quier modo de saqueo de los terri­to­rios y la diver­si­dad de la vida. Sos­te­ne­mos y defen­de­mos enton­ces la hori­zon­ta­li­dad, el apar­ti­dis­mo y la auto­no­mía como modos de cons­truir otra for­ma de habi­tar el mun­do, pro­fun­da­men­te polí­ti­ca.

-que ante la pre­sen­te y futu­ras cri­sis sani­ta­rias y ambien­ta­les recha­za­mos las solu­cio­nes «por arri­ba», sin res­pe­tar las auto­no­mias de las orga­ni­za­cio­nes, de los pue­blos y menos aún, las cos­mo­vi­sio­nes de los pue­blos-nación ori­gi­na­rios.

-y que fue­ron los Esta­dos capi­ta­lis­tas, patriar­ca­les, asis­ten­cia­lis­tas, neo­co­lo­nia­les, los res­pon­sa­bles del vacia­mien­to de la Salud y la Edu­ca­cion Públi­cas, garan­tes del eco­ci­dio empre­sa­rial, el geno­ci­dio étni­co y cul­tu­ral, el endeu­da­mien­to como prác­ti­ca del some­ti­mien­to y el con­trol social con las mis­mas fuer­zas repre­si­vas de siem­pre. En resu­men, son la cau­sa y no la solu­ción.

Por todo lo ante­rior, se hace vital y urgen­te arti­cu­lar como nun­ca entre movi­mien­tos autó­no­mos del Esta­do: Comu­ni­da­des de Pue­blos-Nación Ori­gi­na­rios, Asam­bleas y orga­ni­za­cio­nes socia­les, redes que pro­cu­ren ali­men­tos salu­da­bles y agroe­co­ló­gi­cos, vivien­das dig­nas y tra­ba­jo libre de explo­ta­ción para todes, asi como el desa­rro­llo de todas las esfe­ras que con­si­de­re cada cul­tu­ra y cos­mo­vi­sión.

Bas­ta de aten­tar con­tra el Agua!

Bas­ta de enve­ne­nar!

Bas­ta de fumi­gar!

Bas­ta de Frac­king!

No a la mega­mi­ne­ria!

No a las plan­tas nuclea­res!

No a las repre­sas!

Bas­ta de des­mon­tes!

Bas­ta de des­alo­jos de comu­ni­da­des!

Bas­ta de Patriar­ca­do y vio­len­cia hacia las Muje­res y Disi­den­cias!

Que nin­gún ais­la­mien­to social pue­da impe­dir la defen­sa del Terri­to­rio!

Bas­ta de repre­sión, tor­tu­ras, des­apa­ri­cio­nes y ase­si­na­tos, gri­ta­mos fuer­te Nun­ca Más!!!

Pata­go­nia libre de saqueo y con­ta­mi­na­ción.

No es No!

Mari­ci­weu!

04/​04/​2020

Adhe­sio­nes x sms o was a

+54 9 2944 327 050

+54 9 2944 300 321

La pro­vin­cia de Bue­nos Aires sumó 500 médi­cos y enfer­me­ros en 44 hos­pi­ta­les

Son médi­cos, enfer­me­ros, téc­ni­cos y per­so­nal de lim­pie­za, que res­pon­die­ron a la con­vo­ca­to­ria públi­ca que efec­tuó el gobierno de Axel Kici­llof hace 15 días, y en el que se ins­cri­bie­ron casi 25 mil pro­fe­sio­na­les.

El gobierno bonae­ren­se incor­po­ró unos 500 médi­cos y enfer­me­ros al plan­tel de 44 hos­pi­ta­les públi­cos pro­vin­cia­les para afron­tar la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, se infor­mó este lunes ofi­cial­men­te.

El Minis­te­rio de Salud pro­vin­cial, a car­go de Daniel Gollán, pre­ci­só que duran­te esta jor­na­da se puso en fun­cio­nes a 476 pro­fe­sio­na­les de la salud en 44 hos­pi­ta­les bonae­ren­ses para for­ta­le­cer los recur­sos huma­nos del sis­te­ma sani­ta­rio.

Según se infor­mó, se tra­ta de 107 médi­cos, 177 enfer­me­ros, 113 tra­ba­ja­do­res de lim­pie­za y 35 téc­ni­cos.

Tam­bién se incor­po­ra­ron 68 per­so­nas para for­ta­le­cer dis­tin­tas áreas de salud, se pre­ci­só en un comu­ni­ca­do.

La Pro­vin­cia sumó a los pri­me­ros 500 nue­vos pro­fe­sio­na­les para enfren­tar al Coro­na­vi­rus https://t.co/NutNQWbHb5 pic​.twit​ter​.com/​5​7​I​W​D​K​j​rAh — Zona Nor­te Hoy (@zonanortehoy) April 6, 2020

Las incor­po­ra­cio­nes se con­cre­ta­ron en el mar­co legal de las leyes 10.430 y 10.471, y otros son con­tra­ta­dos a tra­vés de becas de radi­ca­ción.

El vice­mi­nis­tro de Salud pro­vin­cial, Nico­las Kre­plak, y el inten­den­te de Gene­ral Rodrí­guez, Mau­ro Gar­cía, enca­be­za­ron esta maña­na el acto de asun­ción de los fla­man­tes 55 nue­vos pro­fe­sio­na­les en el hos­pi­tal pro­vin­cial de ese dis­tri­to: Vicen­te López y Pla­nes.

«Incor­po­ra­mos 55 pro­fe­sio­na­les al staff del hos­pi­tal entre médi­cos, médi­cas, enfer­me­ros, enfer­me­ras, tera­pis­tas clí­ni­cos, tera­pis­tas pediá­tri­cos, per­so­nal de maes­tran­za y de labo­ra­to­rio. Un refuer­zo muy impor­tan­te para un hos­pi­tal que lo nece­si­ta­ba y tam­bién que se pre­pa­ra para afron­tar la pro­ble­má­ti­ca que pue­de lle­gar a venir en el futu­ro sobre el Coro­na­vi­rus», des­ta­có Kre­plak.

El dra­ma de la pre­ca­ri­za­ción en tiem­po de coro­na virus

Por CARLA PELLIZA

La pre­ca­ri­za­ción labo­ral es un pro­ble­ma que lle­va déca­das en nues­tro país y se ve pro­fun­di­za­do en épo­cas de pan­de­mia y ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio por el coro­na­vi­rus, ya sea por­que no pue­den salir a tra­ba­jar para bus­car el dine­ro dia­rio o por­que no cuen­tan, como pro­vee­do­res de ser­vi­cios esen­cia­les, con los mate­ria­les de cui­da­do e higie­ne nece­sa­rios para lle­var ade­lan­te sus tareas en la vía públi­ca. Todo esto mien­tras, en para­le­lo, tie­nen que lidiar con atra­sos de suel­dos o con­tra­tos que se ven­cen cada seis meses – con suer­te -.

Por la cua­ren­te­na, son con­ta­dos los ser­vi­cios que pue­den salir a la calle para tra­ba­jar. La salud, aten­ción a gru­pos vul­ne­ra­bles y deli­very son algu­nas de ellas y las tres pre­sen­tan gra­ves falen­cias.

Es de noche, la hela­de­ra está vacía. Ya pasa­ron varios días des­de la últi­ma gran com­pra para abas­te­cer­se duran­te la cua­ren­te­na pero algo hay que cenar. Deli­very, cla­ro. Abro la apli­ca­ción, total está per­mi­ti­do. Pero ¿cómo tra­ba­jan en ple­na pan­de­mia? Hay dos posi­cio­nes, expli­có Maxi­mi­liano Arranz, secre­ta­rio adjun­to de AsiMM, a El Des­ta­pe. Por un lado, están quie­nes se mues­tran teme­ro­sos ante un posi­ble con­ta­gio y se fas­ti­dian por­que la acti­vi­dad fue excep­tua­da de la cua­ren­te­na. En para­le­lo, está los que nece­si­tan salir a tra­ba­jar pero recla­man una cober­tu­ra labo­ral y sani­ta­ria para hacer­lo. Lo cier­to es que el males­tar es gene­ra­li­za­do.

Pese a que nadie pue­de salir del hogar sal­vo para lo nece­sa­rio y muchos recu­rren a este sis­te­ma de entre­ga a domi­ci­lio, la acti­vi­dad en gene­ral dis­mi­nu­yó y la repar­ti­ción de las sus­tan­cias ali­men­ti­cias es la que sos­tie­ne este sec­tor. Baja­ron nota­ble­men­te las ges­tio­nes y el repar­to de comer­cio elec­tró­ni­co y que­dó en evi­den­cia que “las pla­ta­for­mas de repar­to mani­pu­lan e inflan los núme­ros para hacer pro­pa­gan­da, en una acti­tud mise­ra­ble y tris­te, aun­que espe­ra­ble de empre­sas que pre­ca­ri­zan a sus tra­ba­ja­do­res”, ana­li­zó Arranz.

Estas pla­ta­for­mas onli­ne de pedi­dos han teni­do una “acti­tud ver­gon­zo­sa”. De hecho, la legis­la­do­ra por­te­ña del Fren­te de Todos, Lucía Cam­po­ra, pre­sen­tó un pro­yec­to de ley para obli­gar a las apli­ca­cio­nes a que pro­vean de ele­men­tos de segu­ri­dad sani­ta­ria a sus emplea­dos. “Ver las publi­ci­da­des de estas empre­sas, pre­ten­dien­do ins­ta­lar la idea de que cola­bo­ran con la comu­ni­dad, es indig­nan­te. Están mucho más cer­ca de ser un foco de con­ta­gio ambu­lan­te, que un ser­vi­cio esen­cial”, ase­gu­ró.

En ese con­tex­to, la legis­la­do­ra impul­só una ini­cia­ti­va para que las empre­sas pro­vean mas­ca­ri­llas, guan­tes y alcohol en gel, como así tam­bién cual­quier otro bien que acon­se­je la auto­ri­dad sani­ta­ria. Ade­más, con­tem­pla que se esta­blez­ca un meca­nis­mo de denun­cia anó­ni­ma, por telé­fono y por redes socia­les, que per­mi­ta al Gobierno de la Ciu­dad la fis­ca­li­za­ción del cum­pli­mien­to efec­ti­vo de la nor­ma. «Con el cuen­to de ser “tu pro­pio jefe´, las empre­sas se lavan las manos y se desen­tien­den de los dere­chos míni­mos«, expli­có Cám­po­ra.

La situa­ción es com­ple­ja. Depen­dien­do de dón­de tra­ba­je la per­so­na, las con­di­cio­nes serán dife­ren­tes. “Quie­nes están en rela­ción de depen­den­cia tie­nen licen­cia por per­te­ne­cer a un gru­po de ries­go como decre­tó el gobierno. Los mono­tri­bu­tis­tas a los cua­les las pla­ta­for­mas les nie­gan sus dere­chos, no tie­nen más opción que ele­gir entre el ries­go al con­ta­gio o morir­se de ham­bre”. Los incen­ti­vos son nulos, la acti­vi­dad se redu­jo en un 60% por lo que es muy difí­cil tener un aumen­to de comi­sio­nes o un extra mone­ta­rio, más por­que la mayo­ría son Pymes y no tie­nen los recur­sos y por­que los emplea­dos de las pla­ta­for­mas digi­ta­les aún pelean por el reco­no­ci­mien­to de su con­di­ción labo­ral.

.

La pre­ca­ri­za­ción abar­ca todo el terri­to­rio y diver­sos ser­vi­cios. En el Obser­va­to­rio de la Mujer de Tucu­mán, depen­dien­te de la Secre­ta­ría de la Mujer y el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social de la pro­vin­cia, se desem­pe­ñan tra­ba­ja­do­res socia­les, psi­có­lo­gos y abo­ga­das, la mitad bajo con­di­cio­nes de pre­ca­rie­dad. En total, hay 21 tra­ba­ja­do­res en esa enti­dad divi­di­dos en 14 pro­fe­sio­na­les que tra­ba­jan en la aten­ción direc­ta, de los cua­les sie­te son pre­ca­ri­za­dos, ade­más de admi­nis­tra­ti­vos y coor­di­na­do­res, con­ta­ron a El Des­ta­pe.

La tarea que desa­rro­lla ese orga­nis­mo es cla­ve y, por los casos recien­te­men­te cono­ci­dos, cen­tral duran­te el ais­la­mien­to que obli­ga a muchas muje­res a estar ence­rra­das con su agre­sor. Rea­li­zan ase­so­ra­mien­to, acom­pa­ña­mien­to y con­ten­ción para quie­nes estén en situa­ción de vio­len­cia de géne­ro, tra­ba­jan para des­na­tu­ra­li­zar estas situa­cio­nes, que las muje­res se for­ta­lez­can, hacen un segui­mien­to en el pro­ce­so de la denun­cia e, inclu­so, están pre­sen­tes en la cons­truc­ción de casi­llas para tener una vivien­da. Sin embar­go, ´la situa­ción de pre­ca­ri­za­ción bajo la que tra­ba­jan com­pli­ca esas misio­nes.

Una de las muje­res que se desem­pe­ña en el Obser­va­to­rio le con­tó a El Des­ta­pe, bajo estric­ta reser­va de iden­ti­dad, que ya les advir­tie­ron que cual­quier con­tra­to ven­ci­do en cua­ren­te­na recién se reno­va­rá cuan­do esta situa­ción atí­pi­ca ter­mi­ne. En con­di­cio­nes nor­ma­les, al ter­mi­nar el con­ve­nio deben espe­rar un mes para su reac­ti­va­ción. Mes duran­te el cual no pue­den ir a tra­ba­jar, por lo que las per­so­nas aten­di­das ya no ten­drán con­tac­to con esa tra­ba­ja­do­ra y ésta no cobra­rá un mes de suel­do.

BARRO TAL VEZ

(En el meren­de­ro con sabor a bata­lla)

En los már­ge­nes de La Matan­za, en lo pro­fun­do de una toma, se coci­na dig­ni­dad y resis­ten­cia de cua­ren­te­na sani­ta­ria, de eco­no­mía que muer­de los bol­si­llos fla­cos, pero con sabor colec­ti­vo y soli­da­rio que ame­na­za con herir de muer­te cual­quier ges­to de indi­vi­dua­lis­mo y resig­na­ción, que no sue­ñe con una sali­da colec­ti­va entre [email protected] labu­ran­tes de mil bata­llas. Arqui­tec­tos de un sue­ño de barro y pala, de arroz y pan­zas lle­nas. Eso es el Meren­de­ro 26 DE JUNIO de Gon­zá­lez Catán, refu­gio de abra­zos soli­da­rios en tiem­pos de dis­tan­cia­mien­to social, trin­che­ra de [email protected] que se car­gan el barrio al hom­bro, y día a día, ali­men­tan cien­tos de pibes y pibas como arte­sa­nos del mejor mate coci­do calien­te con tor­ta fri­tas. El meren­de­ro, arti­cu­la las dona­cio­nes de veci­nos del mis­mo barrio y como alqui­mis­tas de algu­na cebo­lla, varias papas y len­te­jas, son capa­ces de lle­nar cual­quier taper de veci­na que se arri­me, con el mejor pla­to de len­te­jas que cual­quier pan­de­mia cono­ció. ¿Será que alguien de los que viven al día per­dió su empleo de jefe de coci­na del res­tau­ran­te más che­to de las cañi­tas, o es el com­pro­mi­so coti­diano el que hace tan exqui­si­ta comi­da? Mien­tras tan­to Rene, ofi­cial de alba­ñil y coman­dan­te atrin­che­ra­do en la cons­truc­ción del horno de barro, es cus­to­dia­do por secua­ces aten­tos a que no fal­te nin­gún bal­de con ado­be, algún ladri­llo cor­ta­do y los chis­tes con per­fu­me a barrio. Dicho horno coci­na­rá pan y comi­das en el meren­de­ro y ser­vi­rá de muni­ción con­tra los pla­tos vacíos que la cua­ren­te­na pro­fun­da con­ta­gia en los barrios humil­des, mien­tras los días se hacen inter­mi­na­bles y los bille­tes cam­bian de colo­res y valor.

Entre tan­to barro seco de la tele­vi­sión relle­nan­do horas de veneno y resig­na­ción, de poli­cías cazan­do pibes de los barrios, estos [email protected] invi­tan a agre­gar­le un poco de agua al gui­so y mul­ti­pli­can la olla de soli­da­ri­dad, ali­men­tan­do la espe­ran­za de los días enfer­mos que se vie­nen. Otra vez bien des­de aba­jo, casi des­de el barro.

Gon­zá­lez­Ca­tán

Cua­ren­te­na

Matan­za­Vi­va #Sudes­ta­da

MASCARDI NO PAGA LOS SALARIOS

La empre­sa anun­ció que no nos abo­na­rá el sala­rio del mes de mar­zo, men­sual o quin­ce­nal según los casos, con el débil argu­men­to de que las ofi­ci­nas admi­nis­tra­ti­vas están cerra­das por la cua­ren­te­na. Obvia­men­te la empre­sa inven­tó una excu­sa para no efec­tuar el pago de sala­rios, dejan­do así a más de 70 fami­lias sin sus ingre­sos en el mar­co de la cua­ren­te­na por la pan­de­mia, una medi­da ile­gal que ade­más pone en peli­gro la salud de nues­tras fami­lias, por­que sin nues­tros ingre­sos no pue­de haber cua­ren­te­na para los tra­ba­ja­do­res de Mas­car­di.

El due­ño de Mas­car­di, Rober­to Reidy, cono­ci­do por ejer­cer todo tipo de abu­sos y atro­pe­llos con­tra los tra­ba­ja­do­res, acu­mu­ló jugo­sas for­tu­nas en los últi­mos años, exten­dien­do nego­cios y com­pran­do máqui­nas nue­vas en la plan­ta de Spe­gaz­zi­ni, pero deci­de no pagar el sala­rio con el que los tra­ba­ja­do­res sos­te­ne­mos al día a nues­tras fami­lias.

Recla­ma­mos el pago urgen­te de los sala­rios. Toma­re­mos todas las medi­das lega­les y gre­mia­les has­ta que se depo­si­ten nues­tros ingre­sos.

Comu­ni­ca­do de la comi­sión inter­na de Mas­car­di

Cris­tian 15 5837 0700

Car­los 15 2244 3712

Lean­dro 15 2165 0771

Comu­ni­ca­do de la Comi­sión Inter­na

Aho­ra los radi­ca­les se pelean entre ellos por los fon­dos sin­di­ca­les

Lue­go de que el boi­na blan­ca Alfre­do Cor­ne­jo pre­sen­ta­ra un pro­yec­to para exi­mir a los tra­ba­ja­do­res de los apor­tes sin­di­ca­les por seis meses, fue la pro­pia Orga­ni­za­ción de Tra­ba­ja­do­res Radi­ca­les la que le salió a repu­diar­lo. «No se le ocu­rre pro­yec­tos de apor­tes soli­da­rios de los gran­des gana­do­res del mode­lo eco­nó­mi­co», dispararon.07/04/2020 17:30:00

La pan­de­mia de Coro­na­vi­rus desata múl­ti­ples con­se­cuen­cias ines­pe­ra­das en muchos nive­les y sen­ti­dos. Lo que nadie tenía en car­pe­ta era una posi­ble pelea intes­ti­na entre los pro­pios radi­ca­les por los fon­dos de los sin­di­ca­tos y mucho menos que se hicie­ra públi­ca.

Todo comen­zó cuan­do los dipu­tados Jime­na Lato­rre, Alfre­do Cor­ne­jo y Fede­ri­co Zamar­bi­de y la sena­do­ra Pame­la Vera­say, todos repre­sen­tan­tes de Men­do­za, pre­sen­ta­ron un pro­yec­to de ley, para la eli­mi­na­ción del artícu­lo 38 de la Ley N° 23.551 de las Aso­cia­cio­nes Sin­di­ca­les, que esta­ble­ce que los emplea­do­res están obli­ga­dos a actuar como agen­te de reten­ción de los impor­tes que los tra­ba­ja­do­res des­ti­nan a los gre­mios.

La ini­cia­ti­va, sus­ten­ta­da en peso polí­ti­co de Cor­ne­jo, des­per­tó algu­nas crí­ti­cas del mun­do sin­di­cal, pero los que levan­ta­ron el guan­te fue­ron los pro­pios tra­ba­ja­do­res radi­ca­les. Es que la Orga­ni­za­ción de Tra­ba­ja­do­res Radi­ca­les, (OTR) le salió al cru­ce y cali­fi­có la idea de una «intro­mi­sión» a la vida de las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les. Y has­ta le pidió «gran­de­za».

«Habien­do toma­do cono­ci­mien­to del pro­yec­to de legis­la­do­res nacio­na­les en el mar­co del Covid-19 de refor­ma de la ley 23.551», la OTR afir­mó que recha­za «cual­quier intro­mi­sión en la vida de los sin­di­ca­tos, con un cla­ro ses­go de des­fi­nan­ciar los mis­mos».

«La libre aso­cia­ción es facul­tad de todo tra­ba­ja­dor y estas orga­ni­za­cio­nes son la úni­ca herra­mien­ta que cuen­tan los tra­ba­ja­do­res para que los repre­sen­ten ante la vul­ne­ra­ción de dere­chos que hoy están sien­do el pri­mer fusi­ble de la cri­sis social del país», agre­ga­ron los his­tó­ri­cos por­ta­do­res de la Lis­ta 3 en los gre­mios.

Y dis­pa­ra­ron: «No vemos que se les ocu­rran pro­yec­tos de apor­tes soli­da­rios que toquen a los gran­des gana­do­res eco­nó­mi­cos de la déca­da k y el gobierno pasa­do, como la ban­ca, poo­les de siem­bra, las mine­ras, las gran­des mul­ti­na­cio­na­les, etc».

ACC Group agra­va el con­flic­to en su call cen­ter y hace efec­ti­vas sus­pen­sio­nes sin goce de suel­dos

La fir­ma dis­pu­so un total de 70 sus­pen­sio­nes sin goce de suel­do y agra­va el con­flic­to con los emplea­dos de su call cen­ter. Entre los afec­ta­dos hay per­so­nas que for­man par­te de los gru­pos de riesgo.07/04/2020 15:15:00

Tras la ame­na­za de dejar sin sala­rio a 40 mil tra­ba­ja­do­res a lo lar­go de todo el país, las empre­sas de cen­tros de con­tac­to retro­ce­die­ron en una deci­sión que era con­tra­ria a la ley. La úni­ca empre­sa que insis­te en fogo­near el con­flic­to es ACC Group que sus­pen­dió a unos 70 tra­ba­ja­do­res sin goce de habe­res, de una nómi­na de 380 en total.

Info­Gre­mia­les pudo dia­lo­gar con los dele­ga­dos, quie­nes rela­ta­ron las con­di­cio­nes de pre­sión y hos­ti­ga­mien­to en las que acos­tum­bran a tra­ba­jar, suma­do aho­ra al con­tex­to de la pan­de­mia.

«La empre­sa acos­tum­bra vio­lar la legis­la­ción sobre segu­ri­dad e higie­ne, ley labo­ral y pago en ter­mino de suel­dos y decre­tos. El señor Rodol­fo José Fer­nán­dez Fio­ria­ni, due­ño de la fir­ma, tie­ne un sin­nú­me­ro de denun­cias por con­duc­tas anti sin­di­ca­les e inhu­ma­nas para con sus tra­ba­ja­do­res», seña­la­ron los emplea­dos.

«Aho­ra fue­ron sus­pen­di­dos com­pa­ñe­ros que desem­pe­ña­ban tareas con home offi­ce, otros a los que le nega­ron el tele­tra­ba­jo, casos con licen­cias, emplea­dos de gru­pos de ries­go y, otros que ante las ame­na­zas de des­pi­do y des­cuen­to sala­rial, se des­pla­za­ban al tra­ba­jo vio­lan­do la cua­ren­te­na», rela­ta­ron.

Y para quie­nes se tras­la­dan expo­nién­do­se al ries­go de con­ta­gio, lle­gar a la ofi­ci­na resul­ta aún peor por­que la empre­sa en la que ACC Group ter­ce­ri­za la lim­pie­za no está expo­nien­do a sus emplea­dos, por lo que según des­cri­ben «el lugar está inaha­bi­ta­ble. No hay dis­tan­cia pru­den­cial entre los emplea­dos, ni alcohol en gel y deben com­par­tir las herra­mien­tas, inclui­das vin­chas y micró­fo­nos».

A esto se suma que el vier­nes pasa­do una tra­ba­ja­do­ra pre­sen­tó sín­to­mas febri­les y tos, pero en vez de acti­var un pro­to­co­lo de segu­ri­dad e higie­ne que la ais­la­ra, la man­da­ron a la casa. «El super­vi­sor le indi­có que se reti­re y des­de su domi­ci­lio lla­me al 107. No acti­va­ron nin­gún pro­to­co­lo, en cam­bio sí el aban­dono de per­so­na. La tra­ba­ja­do­ra se sin­tió mal en la vía publi­ca, don­de la asis­tió per­so­nal poli­cial, el cual se aper­so­nó en la empre­sa. La com­pa­ñe­ra fue asis­ti­da por su obra social, tras cons­ta­tar­se que era un cua­dro de farin­gi­tis y des­car­ta­do caso sos­pe­cho­so de COVID-19, le indi­ca­ron repo­so por 48 horas». Si hubie­ra sido un caso de coro­na­vi­rus la tra­ba­ja­do­ra podría haber con­ta­gia­do a más per­so­nas.

Pero su irre­gu­lar situa­ción no ter­mi­nó ahí por­que tras cum­plir­se los días de repo­so vol­vió a la ofi­ci­na pero le nega­ron el paso. No está den­tro del per­so­nal sus­pen­di­do, sim­ple­men­te le nie­gan el paso sin expli­ca­ción: «Hoy se pre­sen­tó a tra­ba­jar y le fue prohi­bi­do el ingre­so. Ante la nega­ti­va, se pro­ce­de legal­men­te al igual que con la situa­ción de todos los tra­ba­ja­do­res y avan­za­mos en la difu­sión en los medios de pren­sa. Las empre­sas a las que pres­ta­mos ser­vi­cios: YPF Ser­vi­club, YPF Gas, Tele­cen­tro, EDES, EDEMSA, La Caja Segu­ros y OSPACP son res­pon­sa­bles tam­bién de estos atro­pe­llos.», denun­cia­ron.

Pol-Ka avi­sa que posi­ble­men­te no pague los sala­rios de abril com­ple­tos

La pro­duc­to­ra de con­te­ni­dos audio­vi­sua­les, pro­pie­dad del Gru­po Cla­rin, ya le comu­ni­có a sus emplea­dos que posi­ble­men­te abo­ne los sala­rios de abril con recortes.07/04/2020 13:25:00

En lo que empie­za a pare­cer un plan dise­ña­do y des­ple­ga­do por las gran­des empre­sas de la Argen­ti­na para impo­ner con­di­cio­nes en medio de la pan­de­mia de Covid-19 que azo­ta al y al mun­do, aho­ra fue el Gru­po Cla­rín el que advir­tió que en abril posi­ble­men­te no pague los sala­rios com­ple­tos.

Con­cre­ta­men­te fue Pol-Ka, la pro­duc­to­ra de con­te­ni­dos audio­vi­sua­les del Gru­po la que le comu­ni­có a sus emplea­dos que de con­ti­nuar la situa­ción eco­nó­mi­ca como has­ta aho­ra pro­ce­de­rá a pagar menos.

La infor­ma­ción sur­gió el mis­mo día que Javier Mada­nes Quin­ta­ni­lla, due­ño de otro de los gru­pos empre­sa­rios más gran­des del país, dejó tras­cen­der que podría hacer los mis­mo con los 6 mil emplea­dos de Aluar.

Ya los tra­ba­ja­do­res de Pol Ka están per­ci­bien­do el mes de mar­zo en cómo­das cuo­tas, situa­ción que fue repu­dia­da por la comi­sión inter­na en los últi­mos días.

De hecho el Sin­di­ca­to Argen­tino de Tele­vi­sión, Ser­vi­cios Audio­vi­sua­les, Inter­ac­ti­vos y de Datos (SATSAID) hbía cali­fi­ca­do la deci­sión de la fir­ma de «injus­ti­fi­ca­da y mise­ra­ble», caren­te de «res­pon­sa­bi­li­dad social» y advir­tió que, «qui­zás estas empre­sas pre­ten­dan enca­be­zar una bru­tal fle­xi­bi­li­za­ción en el sec­tor».

El Covid-19 expu­so su rela­ción pro­mis­cua con Coto y los dele­ga­dos empie­zan a aban­do­nar a Muer­za

La cri­sis sani­ta­ria dejó en evi­den­cia la «socie­dad» ente Alfre­do Coto y Ramón Muer­za. Le echan en cara que lle­gó corrien­do a las pro­tes­tas con el jefe y dejó horas espe­ran­do a emplea­dos que recla­ma­ban su pre­sen­cia por casos de Coro­na­vi­rus en sucursales.07/04/2020 11:58:00

La iné­di­ta pro­tes­ta patro­nal-sin­di­cal en medio de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, que lide­ra­ron el vier­nes Alfre­do Coto y Ramón Muer­za, el prin­ci­pal refe­ren­te gre­mial de la cade­na de super­mer­ca­dos, ter­mi­nó de evi­den­ciar la rela­ción pro­mis­cua entre ambos y desató una rebe­lión de dele­ga­dos.

El con­tras­te fue muy gran­de. Los tra­ba­ja­do­res de la cade­na le enros­tran a Muer­za que no acom­pa­ñó las pro­tes­tas que venían enca­ran­do des­de que se deter­mi­nó el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio por la fal­ta de insu­mos de higie­ne y los sis­te­má­ti­cos incum­pli­mien­tos en los pro­to­co­los de segu­ri­dad.

De hecho el diri­gen­te, con sus lade­ros, lle­gó rápi­do para acom­pa­ñar a Alfre­do y pedir que no clau­su­ren la sucur­sal Ramos Mejía y tar­da­ron horas en apa­re­cer cuan­do se acti­vó el pro­to­co­lo por un caso posi­ti­vo de Coro­na­vi­rus en la sucur­sal Once. Algu­nos dicen que esta­ban lite­ral­men­te dur­mien­do y por eso lle­ga­ron pasa­do el medio­día. Otros creen que fue fun­cio­nal a la pre­ten­sión de la empre­sa de man­te­ner ope­ra­ti­va la tien­da.

Como sea, hace algu­nas horas comen­zó a cir­cu­lar un comu­ni­ca­do que lle­va la fir­ma de dele­ga­dos que Coto en el que lo acu­san de trai­dor y avi­san que ya no los repre­sen­ta. La res­pues­ta de Muer­za, enfu­re­ci­do, fue man­dar a cerrar los gru­pos de Whatsapp para que no se fil­tra­ra la infor­ma­ción y orde­nar una estric­ta mano dura con los que se pro­nun­cien en públi­co.

El quie­bre de su núcleo más duro de poder pare­ce empe­zar a sepul­tar las chan­ces de Muer­za de mos­trar­se como una alter­na­ti­va a la con­duc­ción del gre­mio mer­can­til. Hace poco más de un año estu­vo a un puña­do de votos de rom­per con la hege­mo­nía de más de tres déca­das de Arman­do Cava­lie­ri. Inclu­so algu­nos cono­ce­do­res del paño mer­can­til creen que per­dió estric­ta­men­te por algún arti­lu­gio non sanc­to en los padro­nes.

Des­de enton­ces fue­ron todos retro­ce­sos en su camino. Pri­me­ro per­dió el acom­pa­ña­mien­to de dece­nas de cuer­pos de dele­ga­dos por­te­ños, que empe­za­ron a tran­si­tar una cons­truc­ción sin su con­duc­ción. Y aho­ra el des­gas­te de su ima­gen en su círcu­lo más chi­co lo con­vo­ca a con­cen­trar­se en no ter­mi­nar de per­der lo úni­co que le que­da.

Aluar anti­ci­pó que no paga­rá los sala­rios com­ple­tos de abril

Lo con­fir­mó Javier Mada­nes Quin­ta­ni­lla, due­ño de Aluar. Sos­tu­vo que la plan­ta de alu­mi­nio está tra­ba­jan­do al 50% por el ais­la­mien­to y que recor­ta­rá los sala­rios de abril.

Javier Mada­nes Quin­ta­ni­lla, due­ño de Aluar, anti­ci­pó que la fábri­ca se suma­rá a la cata­ra­ta de fir­mas que están recor­tan­do el sala­rio de sus más de 6 mil tra­ba­ja­do­res.

El empre­sa­rio Javier Mada­nes Quin­ta­ni­lla, due­ño de una de las mayo­res for­tu­nas de la Argen­ti­na, ase­gu­ró en una entre­vis­ta a Per­fil que no van a poder pagar la tota­li­dad de los suel­dos y encen­dió una nue­va alar­ma en un mer­ca­do de tra­ba­jo que atra­vie­sa un momen­to más que com­ple­jo.

Para Quin­ta­ni­lla «El sis­te­ma está en ries­go. En una emer­gen­cia sani­ta­ria, en una catás­tro­fe, alguno pue­de tener más o menos espal­da, pero ¿de cuán­tas sema­nas habla­mos?».

El empre­sa­rio agre­gó que «No toda la eco­no­mía está para­da, la medi­ci­na y el agro, que están fun­cio­nan­do razo­na­ble­men­te, es un 20% de la acti­vi­dad pro­duc­ti­va, el res­to está con la cri­sis»

Por últi­mo lan­zó una adver­ten­cia sobre lo que vie­ne en mate­ria de ingre­sos: «En abril se van a gene­ra­li­zar los acuer­dos por­que no va a ser sos­te­ni­ble remu­ne­rar el 100%».

«Has­ta fin de abril va a haber una mul­ti­tud de acuer­dos simi­la­res don­de vas a tener que remu­ne­rar menos del 100%. Abril va a ser muy diná­mi­co y joro­ba­do, noso­tros tene­mos más espal­da, pero un res­to­rán, un alma­cén o un hotel, ¿qué capa­ci­dad tie­ne para remu­ne­rar a la gen­te? Hay un pun­to don­de no va remu­ne­rar nada», con­clu­yó.

Elec­tró­ni­cas fue­gui­nas paga­ron sólo el 70% de los sala­rios y piden una reduc­ción

La mayo­ría de las empre­sas elec­tró­ni­cas de Tie­rra del Fue­go depo­si­tó el 70% de los sala­rios de mar­zo a sus tra­ba­ja­do­res, al tiem­po que nego­cia con gre­mios del sec­tor y las auto­ri­da­des una reduc­ción de suel­dos, en el mar­co de la cri­sis deri­va­da de la para­li­za­ción de la indus­tria por el coronavirus.07/04/2020 00:03:00

Así lo con­fir­mó a medios loca­les el pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Fábri­cas Argen­ti­nas Ter­mi­na­les de Elec­tró­ni­ca (Afar­te) Fede­ri­co Helle­me­yer, quien ade­más sos­tu­vo que «no hay fecha» para el pago del 30% res­tan­te de los suel­dos.

El empre­sa­rio recla­mó «sen­tar­se a nego­ciar con los sin­di­ca­tos una reduc­ción sala­rial has­ta que se res­ta­blez­ca la pro­duc­ción».

Expli­có que la indus­tria vie­ne «de dos años de caí­da del con­su­mo y del nivel de acti­vi­dad» y que, por ese moti­vo, la pan­de­mia los tomó con sus «defen­sas esca­sí­si­mas», con un ter­cio de la fac­tu­ra­ción que tuvie­ron en los últi­mos cin­co años, el nivel más bajo de la déca­da.

«Por supues­to esta­mos de acuer­do con las medi­das toma­das por el gober­na­dor fue­guino Gus­ta­vo Mele­lla y el Pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, para cui­dar la salud. Pero no hay mane­ra de hon­rar obli­ga­cio­nes sin nin­gún ingre­so. No se tra­ta de un esfuer­zo. No hay mar­gen en este con­tex­to», ase­gu­ró el titu­lar de Afar­te.

El empre­sa­rio se espe­ran­zó en que a par­tir del 13 de abril el sec­tor pue­da vol­ver a pro­du­cir y pidió que «todos» pon­gan «un gra­ni­to de are­na para salir de esta cri­sis».

Por su par­te el gober­na­dor fue­guino ins­tru­yó al minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia a que con­vo­que a una «reunión urgen­te» a repre­sen­tan­tes de Afar­te y de la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) para «ana­li­zar las cues­tio­nes sala­ria­les» y «empe­zar a pro­yec­tar un tra­ba­jo man­co­mu­na­do para el futu­ro de la indus­tria fue­gui­na».

Mele­lla lla­mó al «com­pro­mi­so y la soli­da­ri­dad del sec­tor empre­sa­rio pri­va­do» y pidió «apo­yar a los tra­ba­ja­do­res que han acom­pa­ña­do el cre­ci­mien­to de las empre­sas y que hoy ponen el hom­bro» para salir de esta cri­sis.

Médi­cos bonae­ren­ses recha­za­ron ofer­ta de aumen­to sala­rial en una pari­ta­ria que se hizo por tele­con­fe­ren­cia

El gobierno bonae­ren­se y los médi­cos nuclea­dos en la Aso­cia­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud (Cicop) man­tu­vie­ron una reunión pari­ta­ria vir­tual en la que el gre­mio recha­zó la ofer­ta de aumen­to sala­rial por con­si­de­rar­la «insu­fi­cien­te», infor­ma­ron fuen­tes del Poder Eje­cu­ti­vo y del sindicato.07/04/2020 00:01:00

La reunión pari­ta­ria de la ley 10.471 ‑que se reali­zó el vier­nes pasa­do pero recién fue dada a cono­cer en las últi­mas horas- pasó a cuar­to inter­me­dio has­ta el 14 de abril.

En un comu­ni­ca­do, Cicop deta­lló que en la pari­ta­ria «el gobierno pre­sen­tó, como úni­ca pro­pues­ta sala­rial, modi­fi­car la cate­go­ría con la que se cal­cu­lan los bási­cos, pasan­do de la cate­go­ría 17 a la 19 a par­tir del mes de mar­zo, lo que lle­va­ría a $ 42.414 el suel­do ini­cial de bol­si­llo de un ingre­san­te de plan­ta, a $ 47.417 el de guar­dia en días hábi­les y a $ 51.218 el de guar­dia de fines de sema­na».

«Plan­teó ade­más un aumen­to en el mon­to de los reem­pla­zos de guar­dia, lo que sig­ni­fi­ca­ría $ 11.102 y $ 13.968, para días hábi­les y fines de sema­na res­pec­ti­va­men­te. La pro­pues­ta inclu­yó fijar en $ 39.268 el sala­rio en mano para resi­den­tes de pri­mer año sol­te­ros y en $ 43.431 para casa­dos», se expli­có.

CICOP con­si­de­ró la pro­pues­ta sala­rial «cla­ra­men­te insu­fi­cien­te», aun­que valo­ró «el cam­bio de cate­go­ría en el bási­co».

El gre­mio ade­más pre­sen­tó recla­mos rela­cio­na­dos a las con­di­cio­nes labo­ra­les, pidió por el nom­bra­mien­to de resi­den­tes, por la ade­cua­da pro­vi­sión de insu­mos y equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal fren­te a la pan­de­mia de Covid-19.

La Juven­tud Sidi­cal repu­dió los 30 des­pi­dos en el lava­de­ra Appa­rell

La Juven­tud Sin­di­cal con­de­nó los 30 des­pi­dos en el lava­de­ro indus­trial por­te­ño y advir­tió que la fir­ma, en ple­na pan­de­mia, infrin­ge los pro­to­co­los de seguridad.07/04/2020 00:00:00

Con un duro comu­ni­ca­do la rama de juven­tud de la CGT con­de­nó los 30 des­pi­dos dis­pues­tos por el lava­de­ro indus­trial por­te­ño Appa­rell Argen­ti­na, moti­vo por el que man­tie­ne un foco de con­flic­to impor­tan­te con el gre­mio de tin­to­re­ros y lava­de­ros que lide­ra Luis Pan­dol­fi.

«Esta empre­sa some­te a sus tra­ba­ja­do­res ava­sa­llan­do sus dere­chos con un fre­cuen­te mal­tra­to labo­ral, per­se­cu­ción sin­di­cal, dife­ren­cias sala­ria­les, reten­ción inde­bi­da de apor­tes y con­tri­bu­cio­nes, vul­ne­ran­do lo esta­ble­ci­do en el con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo y, por si esto fue­ra poco, infrin­ge todos los pro­to­co­los de emer­gen­cia nacio­nal y mun­dial pro­nun­cia­dos por la OMS con res­pec­to a la pan­de­mia ori­gi­na­da por el Covid-19», reza el comu­ni­ca­do de la Juven­tud Sin­di­cal.

En las últi­mas horas la fir­ma des­co­no­ció la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria que había dis­pues­to el Minis­te­rio de Tra­ba­jo para tra­tar de encon­trar una solu­ción al asun­to, por lo que la Juven­tud Sin­di­cal exhor­tó a la car­te­ra labo­ral a que inter­ven­ga «en línea» con lo mani­fes­ta­do pro Alber­to Fer­nán­dez para quie­nes des­pi­den en medio de la pan­de­mia.

Des­de el gre­mio habían denun­cia­do que la empre­sa, con la cola­bo­ra­ción de otras plan­tas, sigue pres­tan­do ser­vi­cio a sus clien­tes ter­ce­ri­zan­do la pro­duc­ción. «El obje­ti­vo es des­gas­tar a los tra­ba­ja­do­res para que aban­do­nen el recla­mo», había adver­ti­do Pan­dol­fi.

«Segui­re­mos ade­lan­te con la repre­sen­ta­ción de los com­pa­ñe­ros y de sus fami­lias. No vamos a per­mi­tir este tipo de empre­sa­rios ines­cru­pu­lo­sos y sin­ver­güen­zas que hacen dine­ro a cos­ti­lla de los tra­ba­ja­do­res para des­pués desechar­los por el hecho de recla­mar un dere­cho», con­clu­yó Pan­dol­fi.

Las cade­nas de comi­das rápi­das recor­ta­ron más del 50% los sala­rios de sus 25 mil emplea­dos

Como había hecho Star­bucks, McDonald’s, Bur­guer King, Bur­guer 54, KFC y Wendy, entre otras, lan­za­ron un recor­te masi­vo de sala­rios. Los emplea­dos de las tien­das cobra­rán sus habe­res con un recor­te de más del 50%.07/04/2020 00:24:00

Lejos de las licen­cias pagas que había pro­mo­vi­do el Gobierno Nacio­nal, las cade­nas de comi­das rápi­das no cum­plie­ron con el artícu­lo 8 del Decre­to 297 que plan­tea que los tra­ba­ja­do­res y recor­ta­ron el sala­rio mien­tras de sus tra­ba­ja­do­res mien­tras dure el ais­la­mien­to.

Los casi 25 mil tra­ba­ja­do­res de todo el país, que en su gran mayo­ría tie­nen entre 16 y 24 años, sufrie­ron una reduc­ción de su sala­rio que ron­da el 50%. Vale remar­car que el recor­te es sobre habe­res que de por si son bajos.

Luis Ramón Hle­bo­wicz, líder de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res Pas­te­le­ros y Ser­vi­cios Rápi­dos, pre­sen­tó una denun­cia ante el minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni.

Según con­sig­nó BAE Nego­cios, el sin­di­ca­to reci­bió infor­ma­ción sobre reba­jas de suel­do que van des­de el 30 al 50% en las cade­nas McDo­nalds, Bur­guer King, KFC, Wendy, Bur­guer 54 y Mos­ta­za a los tra­ba­ja­do­res de la cate­go­ría CRU, que reci­ben sala­rios de acuer­do a las horas tra­ba­ja­das y pro­me­dian un pago de $179 la hora. La mis­ma situa­ción se vive en Star­bucks, como rela­tó Info­Gre­mia­les ayer.

La denun­cia plan­tea: «Las empre­sas del sec­tor de comi­da rápi­das, de mane­ra uni­la­te­ral, incon­sul­ta y en vio­la­ción de las nor­mas de emer­gen­cia dic­ta­das por el gobierno nacio­nal (art 8 dec, 297⁄ 20 ) han liqui­da­do y abo­na­do los habe­res corres­pon­dien­tes al mes de mar­zo del corrien­te año con drás­ti­cos e inex­pli­ca­bles recor­tes, sin res­pe­tar la inte­gra­li­dad y habi­tua­li­dad de los cita­dos ingresos,…en el con­tex­to de la actual cri­sis sani­ta­ria y con­si­de­ran­do las medi­das de auxi­lio dis­pues­tas median­te los decre­tos Ns 332 y 347, resul­ta inacep­ta­ble».

La expli­ca­ción de las cade­nas de fast food que se pusie­ron de acuer­do para hacer esta reduc­ción es que: «La cáma­ra defi­nió pagar el pro­por­cio­nal por 48 horas de tra­ba­jo men­sual míni­mas, aco­gién­do­se al con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo 329÷00». En un comu­ni­ca­do Mac Donald’s seña­ló que abo­nó los sala­rios en tiem­po y for­ma tal cual dice el artícu­lo 6 inci­so B del con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo.

«Los jóve­nes tra­ba­jan un pro­me­dio de 160 horas men­sua­les, si a esto se suma la qui­ta del pre­sen­tis­mo, la reduc­ción es de un ter­cio del sala­rio en algu­nos casos lle­ga al 50%», sos­tie­nen en Pas­te­le­ros. La mayo­ría de las cade­nas está cerra­da, sal­vo algu­nos casos que ofre­cen deli­very.

La para­li­za­ción por la pan­de­mia alcan­za­rá al 81% de los tra­ba­ja­do­res del mun­do

El sal­do será de 195 millo­nes de empleos menos para el segun­do tri­mes­tre de 2020, según esti­ma­cio­nes de la OIT. Los más afec­ta­dos son las peque­ñas empre­sas y los tra­ba­ja­do­res infor­ma­les. La sali­da, de acuer­do con el orga­nis­mo, depen­de­rá de las medi­das polí­ti­cas que adop­ten los gobier­nos.

Redac­ción Canal Abier­to | Según un infor­me publi­ca­do hoy por la Orga­ni­za­ción Mun­dial del Tra­ba­jo (OIT), las pér­di­das de pues­tos de tra­ba­jo que deja­rá esta pan­de­mia de coro­na­vi­rus en el segun­do tri­mes­tre de 2020 se con­ta­rán por cien­tos de miles y, en muchos paí­ses, no regis­tra­rá pre­ce­den­tes.

Para el orga­nis­mo se tra­ta de una con­trac­ción del empleo a gran esca­la, que se esti­ma en alre­de­dor del 6,7 por cien­to, el equi­va­len­te a 195 millo­nes de tra­ba­ja­do­res a tiem­po com­ple­to.

“La mayor par­te de las pér­di­das de empleo y la dis­mi­nu­ción de las horas de tra­ba­jo se pro­du­ci­rán en los sec­to­res más afec­ta­dos –afir­ma el estu­dio-. La OIT esti­ma que 1250 millo­nes de tra­ba­ja­do­res, esto es, el 38 por cien­to de la pobla­ción acti­va mun­dial, están emplea­dos en sec­to­res que hoy afron­tan una gra­ve caí­da de la pro­duc­ción y un alto ries­go de des­pla­za­mien­to de la fuer­za de tra­ba­jo. Entre los sec­to­res cla­ve figu­ran el comer­cio al por menor, los ser­vi­cios de alo­ja­mien­to, de comi­das y las indus­trias manu­fac­tu­re­ras”.

Has­ta el momen­to se cal­cu­la que las medi­das de para­li­za­ción total o par­cial ya afec­tan a casi 2700 millo­nes de tra­ba­ja­do­res, es decir a alre­de­dor del 81 por cien­to de la fuer­za de tra­ba­jo mun­dial, debi­do a que las medi­das de dis­tan­cia­mien­to social fue­ron apli­ca­das por los gobier­nos de 79 paí­ses. En 45 de ellos se ha decre­ta­do el cie­rre de los luga­res de tra­ba­jo en todo el terri­to­rio y todos los sec­to­res, a excep­ción de algu­nas acti­vi­da­des esen­cia­les, como ocu­rrió en la Argen­ti­na.

“Estos cie­rres afec­tan al menos al 70 por cien­to de los tra­ba­ja­do­res de los paí­ses de ingre­so alto, y al menos al 87 por cien­to de los tra­ba­ja­do­res de los paí­ses de ingre­so mediano alto”, sos­tie­ne el orga­nis­mo.

En tér­mi­nos de estruc­tu­ra, son las empre­sas más peque­ñas las que “se enfren­tan a pér­di­das catas­tró­fi­cas que ame­na­zan su fun­cio­na­mien­to y sol­ven­cia”, y millo­nes de tra­ba­ja­do­res están expues­tos a la pér­di­da de ingre­sos y al des­pi­do.

Por otro lado, la OIT aler­ta sobre que las con­se­cuen­cias son espe­cial­men­te gra­ves para aque­llos tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía infor­mal que care­cen de pro­tec­ción.

La res­pues­ta es polí­ti­ca

Pese a que el pro­pio orga­nis­mo advier­te que el pano­ra­ma es suma­men­te incier­to, con­si­de­ra que es de “impor­tan­cia cru­cial” la res­pues­ta a nivel polí­ti­co.

Ésta debe cen­trar­se en des­ti­nar los recur­sos públi­cos, aun cuan­do estos sean limi­ta­dos, en pres­tar ali­vio inme­dia­to a los tra­ba­ja­do­res y las empre­sas, en par­ti­cu­lar de los sec­to­res más afec­ta­dos y en los paí­ses en desa­rro­llo, para ase­gu­rar “las con­di­cio­nes para una pron­ta recu­pe­ra­ción con alto coefi­cien­te de empleo una vez la pan­de­mia haya sido con­tro­la­da”.

En este sen­ti­do, la OIT reco­mien­da con­tem­plar cua­tro pila­res de actua­ción: 1. Esti­mu­lar la eco­no­mía y el empleo, 2. Apo­yar a las empre­sas, el empleo y los ingre­sos, 3. Pro­te­ger a los tra­ba­ja­do­res en el lugar de tra­ba­jo, 4. Bus­car solu­cio­nes median­te el diá­lo­go social.

“El recuen­to final de las pér­di­das anua­les de pues­tos de tra­ba­jo en 2020 depen­de­rá fun­da­men­tal­men­te de la evo­lu­ción de la pan­de­mia y de las medi­das que se adop­ten para miti­gar sus reper­cu­sio­nes –ase­gu­ra el infor­me-. Sin medi­das apro­pia­das a nivel polí­ti­co, los tra­ba­ja­do­res corren un alto ries­go de caer en la pobre­za y de tener mayo­res difi­cul­ta­des para recu­pe­rar sus medios de vida duran­te el perio­do de recu­pe­ra­ción”.

Ilus­tra­ción: Mar­ce­lo Spot­ti