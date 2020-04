Argentina. Alberto Fernández: «No hay levantamiento de la cuarentena»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 8 abril 2020

El Pre­si­den­te dijo que “esta­mos a mitad de camino” fren­te al coro­na­vi­rus

El jefe de Esta­do ase­gu­ró que los espe­cia­lis­tas espe­ran el pico de con­ta­gios para la segun­da quin­ce­na de mayo y dijo que «no se va a fle­xi­bi­li­zar» el ais­la­mien­to social. Sos­tu­vo que el gobierno ve «cier­to rela­ja­mien­to» y advir­tió que en «cen­tros urba­nos sere­mos mucho más estric­tos» con los con­tro­les.

El

pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez anti­ci­pó esta maña­na que «no se va a

fle­xi­bi­li­zar» el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio por el

coro­na­vi­rus des­pués del domin­go 12 de abril. Por el con­tra­rio, advir­tió que «en cen­tros urba­nos sere­mos mucho más estric­tos».

Ase­gu­ró que «en la Ciu­dad, el Conur­bano y los gran­des cen­tros urba­nos va a haber ínfi­mas alte­ra­cio­nes» des­de el lunes res­pec­to a las res­tric­cio­nes- «Va a ser casi igual que aho­ra», com­ple­tó.

“Esta­mos a mitad de camino, toda­vía no hemos logra­do nada. Esta

cua­ren­te­na ha sal­va­do cien­tos de vidas huma­nas y tene­mos que seguir

ade­lan­te. No hay nin­gún levan­ta­mien­to de cua­ren­te­na», remar­có. «Nos esta­mos pre­pa­ran­do para momen­tos más difí­ci­les, para más con­ta­gios», aña­dió.

«El con­trol se ha rela­ja­do»

Fer­nán­dez dijo que el gobierno ve «cier­to rela­ja­mien­to» en el cum­pli­mien­to delas medi­das de ais­la­mien­to social y repi­tió que «no hay nin­gún levan­ta­mien­to de la cua­ren­te­na» a par­tir del pró­xi­mo lunes.

«El con­trol se ha rela­ja­do, ayer le pedí a los minis­tros que se pon­gan más estric­tos y hagan con­tro­lar caso por caso»,

dijo el Pre­si­den­te en decla­ra­cio­nes a Canal 13, en las que agre­gó:

«Nece­si­to que la gen­te no cir­cu­le, que no haya más de seis per­so­nas por

colec­ti­vo».

Pico de con­ta­gios para mitad de mayo

El man­da­ta­rio infor­mó que los

exper­tos médi­cos «esti­man que el pico» de la enfer­me­dad «se va a dar en

la segun­da quin­ce­na de mayo» y por eso la cua­ren­te­na «va a con­ti­nuar».

En muchos indus­tria­les hay preo­cu­pa­ción por abrir las fábri­cas y hay

cier­ta ansie­dad que com­pren­do», dijo el man­da­ta­rio pero pidió que

«escu­chen a los exper­tos para que se den cuen­ta de lo que pasa y cuá­les

son los ries­gos».

«Esta­mos vien­do foca­li­zar algu­nas acti­vi­da­des que pare­cen tener menos ries­go para poder hacer­se»,

ade­lan­tó el jefe de Esta­do y con­tó que en su reunión del mar­tes con los

gober­na­do­res por video­con­fe­ren­cia les pan­teó su «preo­cu­pa­ción por lo

que uno ve en todo el país».

Con­sul­ta­do sobre cuán­do va a

rea­li­zar el anun­cio sobre la exten­sión de la cua­ren­te­na, Alber­to

Fer­nán­dez indi­có que lo hará «cuan­do ten­ga cla­ro el pano­ra­ma en el

Inte­rior». «Los gober­na­do­res que­da­ron en acer­car­me un poco de la

infor­ma­ción de cada lugar, qué ele­men­tos se podrían hacer. Todos

estu­vie­ron de acuer­do en pro­lon­gar la cua­ren­te­na», ase­gu­ró.

El uso de bar­bi­jos

Res­pec­to al uso de bar­bi­jos,

el Pre­si­den­te sos­tu­vo que el Gobierno se guía por los linea­mien­tos de

la OMS y dijo que no está pre­vis­to hacer obli­ga­to­rio su uso. Sin embar­go, plan­teó: «Si lo quie­ren usar, bien­ve­ni­do sea; se pro­te­gen más».

«La

OMS fue cam­bian­do su opi­nión. Ini­cial­men­te dijo que el bar­bi­jo solo

ser­vía para que el que estu­vie­ra infec­ta­do no trans­mi­ta. Des­pués fue

dicien­do que lo que abun­da no daña. Si todos usan bar­bi­jo, mejor», dijo Fer­nán­dez. Pero acla­ró que «es muy difí­cil repar­tir bar­bi­jos a todos los argen­ti­nos».

En esa línea, afir­mó que «si cubri­mos nues­tra boca y nues­tra nariz ayu­da­mos a que el con­ta­gio sea más difí­cil, y para eso pode­mos hacer bar­bi­jos case­ros, y eso si la gen­te lo hace, bien­ve­ni­do sea».

Las com­pras de ali­men­tos en Desa­rro­llo Social

Alber­to Fer­nán­dez con­fir­mó que resol­vió que «se cam­bie todo el área de com­pras» del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social,

que esta sema­na reali­zó una com­pra de ali­men­tos para come­do­res que

incluía dos ítems ‑acei­te y azú­car- con pre­cios por enci­ma de los

máxi­mos ofi­cia­les.

El man­da­ta­rio ase­gu­ró que «nadie se para fren­te al Esta­do» y sos­tu­vo que, cuan­do habla de refor­mu­lar­lo, habla de «hacer un Esta­do hones­to, inte­li­gen­te e idó­neo».

«No

vamos a tole­rar nin­gún tipo de con­duc­ta poco trans­pa­ren­te», reafir­mó y

dijo que nece­si­ta «gen­te que tra­ba­je y no píca­ros, gen­te que no se

equi­vo­que». Agre­gó que acor­dó con el minis­tro de Desa­rro­llo Social,

Daniel Arro­yo «ser muy cui­da­do­sos sobre a quién poner al fren­te del

área para que no vuel­ve a repe­tir­se».