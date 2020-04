Abya Yala. Reunión virtual de defensoras de la vida y de los territorios frente a la grave situación del Covid-19/Comunicado

Por María Torre­llas, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 8 de abril de 2020

Este lunes se reali­zó la reunion de defen­so­ras y sana­do­ras de los terri­to­rios de Abya Yala y en otros luga­res del pla­ne­ta, lla­ma­do: Webi­mar: “Hable­mos de vida: las defen­so­ras del terri­to­rio y los bie­nes comu­nes apor­tan sabe­res y alter­na­ti­vas fren­te a la cri­sis actual” . Algo nos que­dó cla­ro como decía Miriam Miran­da des­de comu­ni­dad Garí­fu­na en Hon­du­ras: «Esta es una opor­tu­ni­dad para sen­tir­nos vivas, no pode­mos para­li­zar­nos ante un mode­lo de gobierno fra­ca­sa­do a nivel mun­dial. El gobierno no nos va a sol­ven­tar los problemas…Las comu­ni­da­des deben con­te­ner el coro­na­vi­rus cons­tru­yen­do redes comu­ni­ta­rias. Les vamos a des­truir su plan: quie­ren que mura­mos y les deci­mos NO! tene­mos que actuar para que no haya muer­tes. La salud es estar bien en todos los sen­ti­dos, es la ali­men­ta­ción , el agua, la vida dig­na. Tene­mos que crear otro mode­lo de vida, sin el gobierno, con auto­no­mía, auto­ges­tión, com­par­tien­do nues­tra sabi­du­ria, nues­tra pala­bra… La revo­lu­ción femi­nis­ta será anti­rra­cis­ta o no será, pero tam­bién a favor de la tie­rra».

El gri­to des­ga­rra­do de Miriam es tam­bién el de Loli­ta Chá­vez des­de Eus­kal Herria, don­de esta refu­gia­da por haber sido ame­na­za­da de muer­te 6 veces en el Qui­che de Gua­te­ma­la. » Esta­mos vivas, esta­mos en situa­cio­nes de mar­gi­na­ción, ence­rra­das, pero nos tene­mos que cui­dar entre noso­tras, gene­ran­do jus­ti­cia, redes de apo­yo, defen­de­mos nues­tra medi­ci­na ances­tral, acá en el Esta­do espa­ñol nos acu­san de hechi­ce­ras o lo lla­man «medi­ci­na case­ra». Si lo pri­me­ro para Euro­pa es el ali­men­to, no pue­de estar por enci­ma de los terri­to­rios de Abya Yala. Sí a los mer­ca­di­tos en los terri­to­rios!»

Y como dice Loli­ta esas empre­sas euro­peas no han para­do, sigue el extrac­ti­vis­mo y la con­ta­mi­na­ción de las aguas. Las defen­so­ras y sus pue­blos inter­pe­lan a las cul­tu­ras occi­den­ta­les a res­pe­tar, escu­char y aprehen­der sus sabe­res para sal­var las vidas, los terri­to­rios, los afec­tos, las redes, las sabi­du­rías. En la pala­bra de las her­ma­nas mayas: TZK’AT: que es Yo te cui­do y tú me cui­das, nos cui­da­mos, sanan­do tú sano yo, tú me apo­yas y yo te apo­yo, es reci­pro­ci­dad pero no sólo entre la huma­ni­dad sino con la Madre Tie­rra.

COMUNICADO: 369 defen­so­ras se conec­tan para hablar de vida

Nos reuni­mos para hablar de vida: Este lunes 6 de abril, 369 muje­res de Abya Yala, el Esta­do espa­ñol y otras par­tes del pla­ne­ta nos conec­ta­mos para par­ti­ci­par en un webi­nar pre­si­di­do por Loli­ta Chá­vez, Miriam Miran­da y mode­ra­do por Maru­sia López. El even­to fue orga­ni­za­do por el Con­se­jo de Pue­blos K’iche’s, Cala­la Fon­do de Muje­res, Píka­ra Maga­zi­ne, la Agen­cia Vas­ca de Coope­ra­ción al Desa­rro­llo, la Red Nacio­nal de Defen­so­ras de Dere­chos Huma­nos en Hon­du­ras, la Orga­ni­za­ción Fra­ter­nal Negra Hon­du­re­ña (Ofra­neh), la IM-Defen­so­ras y la Red de Hon­du­re­ñas Migra­das.

El webi­nar, lla­ma­do “Hable­mos de vida: las defen­so­ras del terri­to­rio y los bie­nes comu­nes apor­tan sabe­res y alter­na­ti­vas fren­te a la cri­sis actual” reunió vir­tual­men­te a defen­so­ras radi­ca­das en Cen­troa­mé­ri­ca, Suda­mé­ri­ca, Méxi­co, Esta­do espa­ñol y Sudá­fri­ca. En el encuen­tro se habló del ries­go que sig­ni­fi­ca para las muje­res y los pue­blos la res­pues­ta capi­ta­lis­ta, racis­ta y patriar­cal que se está dan­do a esta cri­sis y se hizo énfa­sis en la urgen­cia de la orga­ni­za­ción femi­nis­ta, comu­ni­ta­ria, des­de y en los terri­to­rios, para hacer fren­te a la cri­sis.

Loli­ta Chá­vez ini­ció la con­ver­sa­ción seña­lan­do la impor­tan­cia de hablar, de no callar. “Somos pue­blos de amor, que gene­ra­mos mucha crea­ti­vi­dad… Es impor­tan­te que el cos­mo­ci­mien­to sur­ja y se comu­ni­que. Hay que decir lo que esta­mos hacien­do en los terri­to­rios, los silen­cios son con­ve­nien­tes para las poten­cias”.

Miriam Miran­da seña­ló que esta pan­de­mia demues­tra la nece­si­dad de gene­rar una res­pues­ta des­de los cono­ci­mien­tos ances­tra­les de las comu­ni­da­des fren­te a Esta­dos falli­dos y geno­ci­das. “Esta cla­se polí­ti­ca nun­ca va a tener res­pues­ta, no les intere­san los seres huma­nos, por­que para ellos todo es nego­cio”, indi­có. Por ello han pues­to en mar­cha cen­tros comu­ni­ta­rios de salud orga­ni­za­dos des­de los sabe­res y teji­do social del pue­blo Garí­fu­na. Vol­ver a la memo­ria comu­ni­ta­ria… y al sur “Esta pan­de­mia le vie­ne muy bien al sis­te­ma capi­ta­lis­ta en res­pues­ta a los movi­mien­tos socia­les que esta­ban sur­gien­do. No es casua­li­dad”, comen­tó Néli­da Moli­na, defen­so­ra mapu­che. Adria­na Guz­mán, defen­so­ra boli­via­na, seña­ló la mili­ta­ri­za­ción del país y resal­tó la impor­tan­cia de no per­der el sen­ti­do común. “Los Esta­dos, los mili­ta­res nun­ca nos han pro­te­gi­do. ¿Cómo le vamos a pedir, exi­gir? Hay que vol­ver a la memo­ria comu­ni­ta­ria, a orga­ni­zar­nos entre noso­tras.” Varias defen­so­ras coin­ci­die­ron en que para sus comu­ni­da­des, para nues­tras ances­tras, la salud no es sólo físi­ca.

En garí­fu­na, seña­ló Miriam Miran­da, salud sig­ni­fi­ca “bien común”. La dis­cu­sión sobre auto­cui­da­do y salud comu­ni­ta­ria fue abor­da­da por todas las par­ti­ci­pan­tes, quie­nes ade­más seña­la­ron que eso incluía pro­te­ger­se de la repre­sión de sus Esta­dos, en espe­cial en lo casos de Nica­ra­gua, El Sal­va­dor, Hon­du­ras, Gua­te­ma­la, Chi­le, Colom­bia y Boli­via. La dis­cu­sión ter­mi­nó con la pro­pues­ta de seguir miran­do al sur.

Loli­ta habló de la nece­si­dad de que las comu­ni­da­des del Nor­te miren hacia Abya Yala para tejer redes y apren­der. “Veá­mo­nos con humil­dad, con amor y con res­pe­to… No cons­tru­ya­mos redes de desigual­dad” recal­có.

Maru­sia López, de la IM-Defen­so­ras, indi­có que este será el pri­me­ro de otros encuen­tros simi­la­res en los que se com­par­ti­rán sabe­res de defen­so­ras de toda la región de cara esta cri­sis. Sabe­res que afir­men el cui­da­do colec­ti­vo, los sabe­res ances­tra­les y el cues­tio­na­mien­to del sis­te­ma actual.

Para más infor­ma­ción: Con­sue­lo Mora Coor­di­na­do­ra de comu­ni­ca­ción de la IM-Defen­so­ras +506 87211483 consuelo.​[email protected]​im-​defensoras.​org

Pere Pere­lló Ofi­cial de comu­ni­ca­ción de la IM-Defen­so­ras +34 638740574 [email protected]​im-​defensoras.​org