Colombia. Masacre en Piamonte, un reflejo de la persecución a campesinos

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​6 de abril de 2020

Con el ase­si­na­to de Hamil­ton Gas­ca Orte­ga y sus dos hijos de 10 y 7 años, inte­gran­te de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res Cam­pe­si­nos de Pia­mon­te ocu­rri­do el pasa­do 3 de abril, que­dan en evi­den­cia los ries­gos y ame­na­zas que enfren­ta una orga­ni­za­ción que pro­mue­ve la sus­ti­tu­ción volun­ta­ria en Cau­ca, la últi­ma de estas ocu­rri­da el 5 de mar­zo cuan­do los inte­gran­tes de esta orga­ni­za­ción fue­ron ame­na­za­dos de muer­te por gru­pos arma­dos pre­sen­tes en la zona.

ASINTRACAMPIC es una orga­ni­za­ción que nació en el 2012 en Pia­mon­te y que impul­só el Acuer­do de Paz des­de que se nego­ció en La Haba­na has­ta su pos­te­rior fir­ma e imple­men­ta­ción, rea­li­zan­do la peda­go­gía y la socia­li­za­ción en los terri­to­rios.

La lide­re­sa Mai­dany Sal­ce­do rela­ta que al ser fir­ma­da la paz, sus inte­gran­tes fue­ron inclui­dos en el pro­ce­so de sus­ti­tu­ción volun­ta­ria, sien­do un total de 945 fami­lias las que par­ti­ci­pa­ron del Pro­gra­ma Nacio­nal Inte­gral de Sus­ti­tu­ción de Cul­ti­vos de Uso Ilí­ci­to (PNIS), es a par­tir de aquel momen­to en que comien­zan las ame­na­zas.

«Con­ser­va­mos 1380 hec­tá­reas de mon­ta­ña en con­jun­to con 130 fami­lias» que están sien­do bene­fi­cia­das por diver­sos pro­yec­tos que pro­mue­ven la pro­tec­ción de la Ama­zo­nía. Sus inte­gran­tes, que hacen par­te de Fen­sua­gro y a Mar­cha Patrió­ti­ca, con­ti­núan sin com­pren­der por qué se les ata­ca, «no esta­mos hacien­do nada malo, sim­ple­me­men­te bus­ca­mos el bene­fi­cio para nues­tro cam­pe­si­na­do».

Son 5 los inte­gran­tes de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res Cam­pe­si­nos de Pia­mon­te ase­si­na­dos

La lide­re­sa advier­te que el ase­si­na­to de Hamil­ton no es el pri­me­ro ocu­rri­do con­tra inte­gran­tes de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res Cam­pe­si­nos de Pia­mon­te, Cau­ca, a la fecha han sido un total de cin­co per­so­nas par­te de la aso­cia­ción ase­si­na­das sin incluir a los dos meno­res que tam­bién fue­ron ata­ca­dos duran­te el pasa­do fin de sema­na.

Uno de los homi­ci­dios más recien­tes ocu­rrió en agos­to de 2017 cuan­do Fer­nan­do Aspri­lla, inte­gran­te de la Aso­cia­ción, fue ase­si­na­do en la vere­da La Tigra, don­de resi­día y había ocu­pa­do el car­go de pre­si­den­te de la Jun­ta de Acción Comu­nal.

Los ata­ques, expli­ca Mai­dany, tam­bién inclu­yen fal­sos posi­ti­vos judi­cia­les con­tra miem­bros de la orga­ni­za­ción y ame­na­zas con­tra la jun­ta direc­ti­va, inclui­da la diri­gen­te quien jun­to a su fami­lia ha teni­do que des­pla­zar­se del muni­ci­pio para pro­te­ger su vida.

Afir­ma que ASINTRACAMPIC ha sido decla­ra­da como obje­ti­vo mili­tar por gru­pos como el Car­tel de Sina­loa, o ‘La Cons­tru’, ade­más de las denun­cias que ha hecho la Comi­sión de Jus­ti­cia Paz sobre gru­pos como ‘La Mafia’ quie­nes tam­bién delin­quen en el muni­ci­pio, «cree­ría­mos que es por­que le deci­mos no a las mul­ti­na­cio­na­les, no a la extrac­ción de petro­leo, no a la defo­res­ta­ción».

«A pesar que se están aca­ta­do los pro­to­co­los de cua­ren­te­na nos siguen matan­do, allá se están pelean­do el terri­to­rio por el nar­co­trá­fi­co, es un muni­ci­pio entre Putu­ma­yo y Caque­tá don­de nun­ca pasa nada. Ente­rra­mos nues­tros muer­tos y salen los des­pla­za­dos, pero nun­ca pasa nada».

Con­ta­gio Radio*