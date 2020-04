Bolivia. Andrónico Rodríguez encabeza campaña solidaria y entrega más de 100 toneladas de fruta / Trataron de detenerlo

Por Veró­ni­ca Zapa­ta, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 7 de abril 2020

Por otro lado, el líder coca­le­ro infor­mo que se reali­zó una eva­lua­ción en torno a la cua­ren­te­na y se veri­fi­có un aca­ta­mien­to total y dis­ci­pli­na­do de los muni­ci­pios.

Las seis fede­ra­cio­nes del tró­pi­co de Cocha­bam­ba en el mar­co de la cam­pa­ña soli­da­ria deno­mi­na­da #Tró­pi­co Soli­da­rio

se tras­la­da­rán con camio­nes car­ga­dos con más de 100 tone­la­das de fru­ta

como pro­duc­to­res de piña, man­da­ri­na, naran­ja, plá­tano, yuca, coco,

copoa­zú, etc., has­ta la ciu­dad de Cocha­bam­ba. Allí repar­ti­rán sus

pro­duc­tos con las per­so­nas que hoy no tie­nen que comer y afron­tan la

cua­ren­te­na por la pan­de­mia del Covid- 19.

Esta acción se rea­li­za en soli­da­ri­dad con las per­so­nas de esca­sos

recur­sos en medio de la emer­gen­cia sani­ta­ria que atra­vie­sa el país.

Esta dis­tri­bu­ción gra­tui­ta de fru­tas se rea­li­za en base a acuer­dos entre diri­gen­tes, bases y auto­ri­da­des de la Man­co­mu­ni­dad del Tró­pi­co. “Es momen­to de soli­da­ri­dad con el pró­ji­mo, com­par­tir lo poco que tene­mos es el espí­ri­tu de la cam­pa­ña soli­da­ria”, sos­tu­vo el líder coca­le­ro, vice­pre­si­den­te de las seis fede­ra­cio­nes del tró­pi­co de Cocha­bam­ba en una entre­vis­ta para R.K.C.

La acción será lle­va­da a cabo siguien­do todas las medi­das de pre­ven­ción para evi­tar la pro­pa­ga­ción del Covid-19,

por lo que se con­for­mó una comi­sión redu­ci­da que se encar­ga­rá de la

entre­ga de la fru­ta. De esta for­ma, el día de hoy se inau­gu­ra la cam­pa­ña

# Tro­pi­co­So­li­da­rio en la ciu­dad de Cocha­bam­ba. La entre­ga de pro­duc­tos se rea­li­za­rá en el sec­tor de la Lagu­na de Ala­lay, para­da Cha­pa­re

a las 9:00hs. Se espe­ra que esta acti­vi­dad se repi­ta en cada rin­cón del

país, por los dife­ren­tes movi­mien­tos socia­les del país y demás, para

poder afron­tar el Covid-19 uni­dos y her­ma­nas como boli­via­nos y como

pue­blos ori­gi­na­rios, reivin­di­can­do nues­tras cos­tum­bres y valo­res

ances­tra­les de soli­da­ri­dad, reci­pro­ci­dad y com­ple­men­ta­rie­dad con el otro

y en armo­nía con la Madre Tie­rra.

Este es un momen­to que debe encon­trar­nos más uni­dos que nun­ca y orga­ni­za­dos. Debe­mos ayu­dar­nos, coope­rar­nos y acom­pa­ñar­nos. En esta coyun­tu­ra tene­mos que auto­go­ber­nar­nos, reto­mar nues­tras orga­ni­za­cio­nes socia­les, barria­les, veci­na­les, sin­di­ca­les, etc., y dar­nos las pau­tas y estra­te­gias de lo que debe­mos hacer para afron­tar esta pan­de­mia. No pode­mos espe­rar sen­ta­dos nada bueno de un gobierno de fac­to que asu­mió masa­cran­do al pue­blo boli­viano, no pode­mos per­mi­tir­nos esa inge­nui­dad, que la lucha nos encuen­tre uni­dos y orga­ni­za­dos por la vida, al final la lucha con­tra el capi­ta­lis­mo es eso, la lucha por la vida de los pue­blos. Es por lo que lucha­ron nues­tros abue­los, nues­tros padres y ante­pa­sa­dos hace más de 500 años y hoy nos toca a noso­tras y noso­tros y no tene­mos lugar para retro­ce­der, ni opción para can­sar­nos.

Por otro

lado, el líder coca­le­ro infor­mo que se reali­zó una eva­lua­ción en torno a

la cua­ren­te­na y se veri­fi­có un aca­ta­mien­to total y dis­ci­pli­na­do de los

muni­ci­pios.

“Más

allá de que­dar­nos en casa, se está tra­ba­jan­do de mane­ra coor­di­na­da para

la desin­fec­ción y fumi­ga­ción de mer­ca­dos y otros sec­to­res, y en orien­tar

a las y los her­ma­nos que cada día deben cum­plir con el pro­to­co­lo de

salud”, rela­tó Andro­ni­co.

De esta

mane­ra, los diri­gen­tes del tró­pi­co de for­ma res­pon­sa­ble se ponen al

hom­bro las cam­pa­ñas de pre­ven­ción del Covid-15, a fal­ta de una cam­pa­ña

de pre­ven­ción masi­va de par­te de esta­do a nivel nacio­nal. Es muy

impor­tan­te tomar cons­cien­cia de la impor­tan­cia de la cua­ren­te­na como

medi­da de ais­la­mien­to y dis­tan­cia­mien­to social para evi­tar con­ta­gios

masi­vos en la pobla­ción con el obje­ti­vo de evi­tar que se satu­re la

aten­ción y la capa­ci­dad sani­ta­ria de los hos­pi­ta­les y de las clí­ni­cas

del país como suce­dió en Ita­lia

y Espa­ña por lo que falle­cie­ron miles de per­so­nas. Tam­bién, es

impor­tan­te tener en cuen­ta las medi­das de pre­ven­ción como el lava­do de

manos con agua y jabón, antes de comer y des­pués de ello, des­pués de ir

al baño, des­pués de estor­nu­dar o de toser, antes y des­pués de coci­nar y

comer, antes y des­pués de cam­biar paña­les, cada vez que se tocan

pica­por­tes y mani­jas, des­pués de tirar la basu­ra, des­pués de estar en

luga­res públi­cos con­cu­rri­dos, antes de tocar­se la cara, entre otros,

tam­bién desin­fec­tar correc­ta­men­te los obje­tos que se usan coti­dia­na­men­te

como el celu­lar, ven­ti­lar las habi­ta­cio­nes, estor­nu­das en el bra­zo o

con un pañue­lo, res­pe­tar la dis­tan­cia de 1, 50 metros entre dos

per­so­nas, lavar las ver­du­ras y fru­tas y desin­fec­tar­las de for­ma

indi­ca­da, evi­tar tocar­se los ojos, la boca y la nariz, hay que

incor­po­rar este hábi­to y los pro­to­co­los de entra­da a al hogar, etc.

Andro­ni­co Rodrí­guez, tam­bién, rela­tó que se cerra­ron los pasos al trans­por­te pesa­do que tran­si­ta con maqui­na­rias, mate­ria­les de cons­truc­ción y otros que no son de pri­me­ra nece­si­dad, pero que se garan­ti­za el trán­si­to de ali­men­tos. De esta mane­ra se evi­ta la entra­da del virus a la región, pues estos camio­nes lle­gan de zonas como San­ta Cruz y Cocha­bam­ba, ciu­da­des con altas cifras de con­ta­gios. Para rea­li­zar los con­tro­les de las tran­cas de Bulo Bulo y Loco­tal, ingre­sos al tró­pi­co, los diri­gen­tes coor­di­nan con las F.F.A.A. para cerrar el paso.///

GOBIERNO INTENTA DETENER A ANDRÓNICO RODRÍGUEZ Y A PERIODISTA POR DISTRIBUIR ALIMENTOS A FAMILIAS CON HAMBRE

Cocha­bam­ba 07-04-2020.- La maña­na de este mar­tes, veci­nos de la ciu­dad de Cocha­bam­ba denun­cia­ron que mili­ta­res inten­ta­ron dete­ner al diri­gen­te de las 6 Fede­ra­cio­nes del Tró­pi­co de Cocha­bam­ba, Andró­ni­co Rodrí­guez y perio­dis­tas que rea­li­za­ban cober­tu­ra a la entre­ga gra­tui­ta de fru­tas a fami­lias vul­ne­ra­bles por la cua­ren­te­na por el Covid-19.

“Como por­tal de Perio­dis­tas Por El Cam­bio, denun­cia­mos a la opi­nión públi­ca el accio­nar de las Fuer­zas Arma­das, que inten­ta­ron dete­ner al diri­gen­te Andró­ni­co Rodrí­guez, quien jun­to a camio­nes lle­nos de Fru­tas en un acto de soli­da­ri­dad lle­ga­ron has­ta la Zona Sur de Cocha­bam­ba”, indi­ca el comu­ni­ca­do.

Los recla­mos de la pobla­ción ayu­da­ron a que el hecho no se con­su­ma quie­nes salie­ron en defen­sa de los diri­gen­tes y el perio­dis­ta.

Las redes socia­les se inun­da­ron de foto­gra­fías y videos don­de se evi­den­cia el accio­nar los mili­ta­res quie­nes, con tác­ti­cas de per­tur­ba­ción acús­ti­ca prohi­bi­das por orga­nis­mos inter­na­cio­na­les con­tra civi­les, los agen­tes inten­ta­ron la deten­ción ante la vis­ta de varios ciu­da­da­nos.

Los veci­nos tam­bién regis­tra­ron en varios videos el momen­to cuan­do mili­ta­res del Regi­mien­to Cala­ma acan­to­na­do en ese muni­ci­pio inten­ta­ron dete­ner a un perio­dis­ta que cum­plía con sus fun­cio­nes de cober­tu­ra en la entre­ga de fru­tas de mane­ra gra­tui­ta a dife­ren­tes muni­ci­pios de la región Metro­po­li­ta­na.

Rodrí­guez jun­to a otros diri­gen­tes lle­gó a la ciu­dad de Cocha­bam­ba con 16 camio­nes lle­nos de fru­tas y arroz quie­nes ini­cial­men­te entre­ga­ban los víve­res en la zona de la Lagu­na Ala­lay bajo coor­di­na­ción con la gober­na­ción y algu­nos agen­tes poli­cia­les según los repor­tes de los medios de comu­ni­ca­ción cocha­bam­bi­nos.