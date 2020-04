Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 6 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

El 50% de las empre­sas eva­lúan no pagar sala­rios

Algu­nos lo hacen por­que no pue­den, otros por­que no quie­ren.

Con la pro­lon­ga­ción de la cua­ren­te­na y tras unos días de ten­sión entre el Gobierno y los gran­des empre­sa­rios, El Des­ta­pe pudo saber que la mitad de las empre­sas ya eva­lúan no pagar sala­rios y lo adju­di­can en pri­va­do a la demo­ra en la entre­ga de cré­di­tos y la rup­tu­ra en la cade­na de pagos.

Fuen­tes empre­sa­ria­les reve­la­ron a este medio esta pos­tu­ra, argu­men­ta­da en la pos­tu­ra rea­cia de los ban­cos para no otor­gar los cré­di­tos a tasa nega­ti­va con el fin de con­se­guir fon­dos fres­cos para el pago de sala­rios y en el mar­co de una eco­no­mía muy afec­ta­da por el coro­na­vi­rus y la cua­ren­te­na.

Sin embar­go es nece­sa­rio hacer una dife­ren­cia­ción: algu­nos lo hacen por­que no pue­den, otros por­que no quie­ren. Techint, por ejem­plo, con­fir­mó que des­pe­di­rá a 1.450 tra­ba­ja­do­res, emplea­dos de pro­yec­tos de obras y ser­vi­cios pri­va­dos en Bue­nos Aires, Tucu­mán y Neu­quén. Se jus­ti­fi­ca­ron en el para­te que gene­ró el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio decre­ta­do para com­ba­tir el coro­na­vi­rus, lo que repre­sen­tó la pri­me­ra pre­sión para reac­ti­var la pro­duc­ción.

Según infor­mó la com­pa­ñía, del hol­ding empre­sa­rial más gran­de de la Argen­ti­na, «se des­vin­cu­la­rán unos 1.450 emplea­dos de pro­yec­tos de obras y ser­vi­cios para clien­tes pri­va­dos per­so­nas Bue­nos Aires y Tucu­mán y Neu­quén. Son pro­yec­tos para­li­za­dos en el mar­co del DNU de la cua­ren­te­na”.

Por otro lado, el jefe de Esta­do ana­li­zó el nue­vo esce­na­rio eco­nó­mi­co mun­dial que comien­za a con­fi­gu­rar­se como con­se­cuen­cia del COVID-19 en una entre­vis­ta con Hora­cio Ver­bitsky para El Cohe­te a la Luna, y apun­tó con­tra la ban­ca pri­va­da por no res­pon­der ante la cri­sis y hacer difí­cil el acce­so a los cré­di­tos con tasa del 24% que dis­pu­so el Gobierno. «Los ban­cos tie­nen que hacer su apor­te. Todos tie­nen que hacer su apor­te, tam­bién los ban­cos», sos­tu­vo.

En tan­to las pymes, ya gol­pea­das duran­te años por las polí­ti­cas del macris­mo, se encuen­tran en una ver­da­de­ra situa­ción extre­ma. El Gobierno ya ini­ció meca­nis­mo para poder garan­ti­zar la paga de suel­do, aun­que algu­nos casos que­dan pen­dien­tes de revi­sión, como las esta­cio­nes de ser­vi­cios, que soli­ci­ta­ron, des­de la Cáma­ra de Hidro­car­bu­ros, se los inclu­ya en la ayu­da a las peque­ñas y media­nas empre­sas, al remar­car el pedi­do es «para poder pagar los suel­dos».

Lo que tenés que hacer para saber si podés cobrar el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia

Anses esta­ble­ció un cro­no­gra­ma para che­quear en su web si te encon­trás entre las per­so­nas bene­fi­cia­das. Hay fechas dife­ren­tes para cada ter­mi­na­ción de DNI.

Este lunes la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de Segu­ri­dad Social (ANSES) comien­za a infor­mar a tra­vés de su pági­na web quié­nes de los más de 11 millo­nes de per­so­nas ins­crip­tas podrán con­ti­nuar con el trá­mi­te para cobrar el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE).

Para che­quear si corres­pon­de con­ti­nuar con el pro­ce­so, ANSES defi­nió un cro­no­gra­ma según los núme­ros de fina­li­za­ción del DNI:

DNI ter­mi­na­dos en 0 y 1: lunes 6 de abril

DNI ter­mi­na­dos en 2 y 3: mar­tes 7 de abril

DNI ter­mi­na­dos en 4 y 5: miér­co­les 8 de abril

DNI ter­mi­na­dos en 6 y 7: jue­ves 9 de abril

DNI ter­mi­na­dos en 8 y 9: vier­nes 10 de abril

Podés hacer el che­queó a tra­vés de este link https://​ser​vi​cios​corp​.anses​.gob​.ar/​i​f​e​P​r​e​c​a​rga

Si la soli­ci­tud fue apro­ba­da, el sis­te­ma los redi­rec­cio­na­rá a otro sitio para que ingre­sen su CBU y pue­dan reci­bir la trans­fe­ren­cia ban­ca­ria.

Para defi­nir quié­nes cobra­rán este bene­fi­cio extra­or­di­na­rio, la Anses cru­za­rá infor­ma­ción con la Afip y otros orga­nis­mos. Mien­tras el orga­nis­mo cal­cu­la­ba que ese bene­fi­cio alcan­za­ría a unos 3,6 millo­nes de per­so­nas, los ins­crip­tos tri­pli­ca­ron la pre­vi­sión: has­ta el vier­nes por la noche, cie­rre del pla­zo de ins­crip­ción (que fue exten­di­do 72 horas por la gran deman­da), se habían ano­ta­do 11,4 millo­nes de per­so­nas.

La cifra mues­tra la gran can­ti­dad de gen­te que no está en rela­ción de depen­den­cia y que se vio afec­ta­da por el para­te eco­nó­mi­co. La medi­da de emer­gen­cia fue pen­sa­da para mono­tri­bu­tis­tas de las cate­go­rías más bajas (social, A y B), tra­ba­ja­do­res infor­ma­les, emplea­das domés­ti­cas y des­em­plea­dos. Pero la deses­pe­ra­ción lle­vó a muchos que no cum­plían la tota­li­dad de los requi­si­tos a ins­cri­bir­se de todas mane­ras. De allí que la lim­pie­za de este padrón podría con­lle­var cier­to males­tar social.

La dife­ren­cia entre los que se espe­ra­ba que se ano­ta­ran y los que lo hicie­ron es aún mayor si se cuen­ta que unos 2,4 millo­nes que ya cobran las asig­na­cio­nes por hijo (AUH) y emba­ra­zo (AUE) no nece­si­ta­ban ins­cri­bir­se. Esos gru­pos comen­za­ron a per­ci­bir la suma extra jun­to con su cobro men­sual des­de el vier­nes y lo segui­rán hacien­do has­ta el mar­tes pró­xi­mo, cuan­do fina­li­ce el ope­ra­ti­vo espe­cial dis­pues­to para la aten­ción en sucur­sa­les ban­ca­rias.

La gran pre­gun­ta es cómo se puli­rá un padrón que, a sim­ple vis­ta, tie­ne un exce­so de 8 millo­nes de per­so­nas. «Se están hacien­do los cru­ces de infor­ma­ción fami­liar, ingre­sos, con­su­mos y patri­mo­nia­les, para depu­rar la base de datos y así tener la infor­ma­ción ajus­ta­da de quié­nes tie­nen el dere­cho a cobrar el IFE», dijo el titu­lar de la Anses, Ale­jan­dro Vano­li.

En la Anses creen que muchos de los que se pos­tu­la­ron ya tie­nen en su gru­po fami­liar jubi­la­dos, pen­sio­na­dos, mono­tri­bu­tis­tas de cate­go­rías supe­rio­res o bene­fi­cia­rios de otros pla­nes. Eso los exclu­ye, ya que el bene­fi­cio fue pen­sa­do para los hoga­res que no tie­nen nin­gún otro ingre­so.

Ante la masi­va ins­crip­ción, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social emi­tió una reso­lu­ción que redu­ce aun más el gru­po de quie­nes podrán cobrar. Allí deter­mi­nó que «no se con­si­de­ra­rá con­fi­gu­ra­da la situa­ción de real nece­si­dad» de quie­nes en los últi­mos seis meses hayan per­ci­bi­do ingre­sos por un pro­me­dio supe­rior a $ 33.750 (dos sala­rios míni­mos) o que hayan teni­do gas­tos en sus tar­je­tas de cré­di­to o débi­to mayo­res a $ 23.625 (el 70% de ese valor). Ade­más dis­pu­so cru­ces de infor­ma­ción entre la Anses, la Afip y los regis­tros auto­mo­to­res para veri­fi­car las ren­tas finan­cie­ras, las even­tua­les decla­ra­cio­nes de bie­nes per­so­na­les y si se com­pra­ron vehícu­los.

Con­fir­ma­do: pese a la prohi­bi­ción, Techint des­pi­dió a 1500 tra­ba­ja­do­res

La empre­sa tomó la deci­sión pese a la inter­ven­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo en el con­flic­to. Fue tras un acuer­do con la UOCRA, en el mar­co de la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria.

Final­men­te, la empre­sa Techint avan­zó con el des­pi­do de 1500 tra­ba­ja­do­res. Fue tras un acuer­do con la Unión Obre­ra de la Cons­truc­ción (UOCRA), en el mar­co de la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria. Este con­flic­to gene­ró un fuer­te cru­ce de Alber­to Fer­nán­dez al CEO de la empre­sa, Pao­lo Roc­ca.

De nada sir­vió la rápi­da inter­ven­ción del minis­te­rio de Tra­ba­jo en el con­flic­to. La fir­ma se com­pro­me­tió a abo­nar a cada tra­ba­ja­dor la liqui­da­ción final que corres­pon­da, inclu­yen­do sala­rios has­ta hoy inclu­si­ve, según reve­ló el por­tal Mun­do Gre­mial, que difun­dió los docu­men­tos de la Reso­lu­ción 355 de la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo.

«El pac­to cele­bra­do este lunes esta­ble­ce tam­bién el pago de una gra­ti­fi­ca­ción extra­or­di­na­ria de has­ta 33.000 pesos, según la cate­go­ría de cada obre­ro. En el mis­mo acto, Techint entre­ga­rá a cada tra­ba­ja­dor el cer­ti­fi­ca­do de libre dis­po­ni­bi­li­dad del fon­do de cese labo­ral, libe­rán­do­se así las cuen­tas par­ti­cu­la­res a nom­bre de los depen­dien­tes en las enti­da­des ban­ca­rias«, afir­ma el por­tal.

El Fon­do de Cese Labo­ral es un meca­nis­mo incor­po­ra­do en la ley 22250 que regu­la la acti­vi­dad labo­ral de la cons­truc­ción. Está inte­gra­do por el apor­te obli­ga­to­rio de cada tra­ba­ja­dor de la indus­tria de la cons­truc­ción de todo el país. Los mon­tos están a car­go del emplea­dor y son libe­ra­dos a los emplea­dos el día de fina­li­za­ción de la rela­ción labo­ral.

El acuer­do alcan­za a los tra­ba­ja­do­res en con­flic­to de For­tín de Pie­dra (Neu­quén), Gaso­duc­to Mega (Neu­quén), Pro­yec­to Side­rúr­gi­co Side­rar (San Nico­lás), Pro­yec­to Side­rúr­gi­co Sider­ca (Cam­pa­na), Tepam (Pache­co), Cen­tral Genel­ga (Mar­cos­Paz) y Cen­tral El Bra­cho (Tucu­mán).

Los des­pi­dos, en medio de la cri­sis por la pan­de­mia del COVID-19, gene­ra­ron un duro cru­ce entre el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez y el empre­sa­rio más rico del país, Pao­lo Roc­ca, due­ño de la empre­sa que tie­ne una for­tu­na de 8 mil millo­nes de dóla­res.





Comu­ni­ca­do 4/​4

Dere­chos labo­ra­les para les medicas/​os resi­den­tes y con­cu­rren­tes





Medi­da cau­te­lar

La jus­ti­cia orde­nó a Larre­ta garan­ti­zar leche o yogur en las vian­das, ade­más de ele­men­tos de higie­ne

La magis­tra­da Romi­na Teso­ne le orde­nó al Gobierno por­te­ño que modi­fi­que las vian­das que les dan a los chi­cos en las escue­las. Tam­bién advir­tió sobre casos en barrios pobres don­de las fami­lias deben movi­li­zar­se a otra zona para con­se­guir los ali­men­tos.

Por Wer­ner Per­tot

Las vian­das que entre­ga el Gobierno por­te­ño vie­nen sien­do cues­tio­na­das des­de el comien­zo de la pan­de­mia.

Ima­gen: San­dra Car­tas­so

Las vian­das que entre­ga el Gobierno por­te­ño vie­nen sien­do cues­tio­na­das des­de el comien­zo de la pan­de­mia. La jue­za Romi­na Teso­ne dic­tó una cau­te­lar en la que le orde­nó a la ges­tión de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta que entre­gen leche y yogur con las canas­tas, ade­más de ele­men­tos de higie­ne. Tam­bién advir­tió sobre casos en barrios pobres don­de las fami­lias deben movi­li­zar­se a otra zona para con­se­guir los ali­men­tos. Y orde­nó que el Gobierno por­te­ño de a cono­cer el menú, los luga­res de entre­ga y los tur­nos.

Como infor­mó este dia­rio , la entre­ga de vian­das del Gobierno por­te­ño vie­ne gene­ran­do recla­mos por su baja cali­dad y can­ti­dad y por las aglo­me­ra­cio­nes que pro­du­ce. Uno de los pro­ble­mas fue que agru­pa­ron las entre­gas por las con­ce­sio­na­rias pri­va­das –que con­tro­lan la casi tota­li­dad de come­do­res esco­la­res– y no por la cer­ca­nía. Las legis­la­do­ras del FIT Myriam Breg­man y Ale­jan­dri­na Barry hicie­ron una pre­sen­ta­ción judi­cial en la que recla­ma­ron que el Gobierno por­te­ño pro­vea a las y los estu­dian­tes de un almuer­zo salu­da­ble. Lo hicie­ron en con­jun­to con madres, padres, coope­ra­do­ras y docen­tes. Las legis­la­do­ras adver­tían que la ges­tión PRO había reem­pla­za­do los almuer­zos en las escue­las por dos sán­gu­ches.

Tan­to el Gobierno por­te­ño como la fis­cal Lau­ra Peru­gi­ni inten­ta­ron fre­nar la deman­da adu­cien­do que todo se esta­ba resol­vien­do en una mesa de tra­ba­jo que crea­ron en otro juz­ga­do. Esta «mesa inter­sec­cio­nal» fue denun­cia­da ante el Con­se­jo de la Magis­tra­tu­ra por­te­ño por una serie de jue­ces y defen­so­res públi­cos por inten­tar con­cen­trar todas las cau­sas sobre el Coro­na­vi­rus en un úni­co juz­ga­do, al que sin­di­can como cer­cano a Larre­ta. Des­de el Gobierno por­te­ño, tam­bién le infor­ma­ron que habían pasa­do a imple­men­tar la entre­ga de ali­men­tos cada 15 días y que con­te­nía el equi­va­len­te a 10 racio­nes (como si los niños y niñas no comie­ran los fines de sema­na). Como indi­có este dia­rio , eso tam­bién pro­du­jo recla­mos de las fami­lias.

En la cau­sa judi­cial, la ase­so­ra tute­lar Nor­ma Sas la baja cali­dad de los ali­men­tos entre­ga­dos, a los que cali­fi­ca­ron de “un dudo­so valor nutri­cio­nal, por cuan­to care­ce de pro­teí­nas y por otra par­te esca­sa: 2 litros de leche para 15 días impli­ca 130 cen­tí­me­tros cúbi­cos dia­rios, es decir, menos de una taza. Obvia­men­te, siem­pre y cuan­do no deba uti­li­zar­se uno de esos litros de leche para la pre­pa­ra­ción del flan que inte­gra la mis­ma caja”. La jue­za advir­tió que la infor­ma­ción entre­ga­da por el Gobierno por­te­ño fue con­fu­sa y con­tra­dic­to­ria sobre la entre­ga o no de leche, que es obli­ga­to­ria por ley.

En la mis­ma cau­sa se fue­ron suman­do otros casos y ejem­plos de irre­gu­la­ri­da­des en la entre­ga de vian­das, como las lar­gas colas que se arman en la villa 21 – 24. Entre otros, la defen­so­ría públi­ca indi­có que las per­so­nas que viven en la Villa 31 no tie­nen una sede cer­ca­na para reti­rar los ali­men­tos y tam­po­co pue­den salir del barrio por­que las fuer­zas de segu­ri­dad no se lo per­mi­ten sin un sal­vo­con­duc­to.

La jue­za cen­tró su cau­te­lar en el con­te­ni­do de los ali­men­tos e indi­có: «La admi­nis­tra­ción (aún en el con­tex­to de emer­gen­cia) se encuen­tra com­pe­li­da a pro­por­cio­nar un menú salu­da­ble, no mera­men­te una bol­sa de ali­men­tos». Advir­tió, ade­más, que no se entre­gan ele­men­tos de higie­ne míni­mos para la pre­pa­ra­ción de los ali­men­tos. Tam­bién des­ta­có que, más allá de una serie de rece­tas y reco­men­da­cio­nes, el Gobierno por­te­ño no entre­gó al juz­ga­do el menú que está uti­li­zan­do.

Por eso, la magis­tra­da le orde­nó al Minis­te­rio de Edu­ca­ción, que con­du­ce Sole­dad Acu­ña, que entre­gue el menú para todas las moda­li­da­des y eda­des (dado que los niños y niñas de menos de un año no pue­den reci­bir la mis­ma die­ta que el res­to), que inclu­ya leche o yogur en las canas­tas de desa­yuno y que adjun­te a cada canas­ta un jabón u otro ele­men­to de higie­ne «para la correc­ta desin­fec­ción y lim­pie­za a fin de ser uti­li­za­do en el lava­do de manos antes de la ela­bo­ra­ción de las comi­das».

Si bien la jue­za no inter­vino en la for­ma de dis­tri­bu­ción de los ali­men­tos ni en la perio­di­ci­dad, sí les orde­nó que den a cono­cer los luga­res de dis­tri­bu­cion, las pau­tas y los hora­rios «así como las medi­das que toma­rá para mini­mi­zar la con­cen­tra­ción de gen­te». Y tam­bién le plan­teó que deben dar solu­ción a las fami­lias del barrio Sal­días, que no reci­ben las vian­das en la zona. Y les orde­nó que pre­sen­ten «una pro­pues­ta de abas­te­ci­mien­to o modo de dis­tri­bu­ción de las Canas­tas (en cual­quie­ra de sus moda­li­da­des) para los niños/​as y ado­les­cen­tes que las requie­ran y per­te­nez­can –estu­dian­tes o res­pon­sa­bles a su car­go- a los gru­pos de ries­go del Covid-19, de acuer­do con la cla­si­fi­ca­ción con­te­ni­da en la nor­ma­ti­va vigen­te”.

EMERGENCIA SANITARIA

La Jus­ti­cia le orde­nó a Larre­ta que garan­ti­ce ele­men­tos de pro­tec­ción en el Moyano y el Tor­nú

Una jue­za hizo lugar a tres ampa­ros y orde­nó al Gobierno de la Ciu­dad que brin­de los insu­mos nece­sa­rios a tra­ba­ja­do­res de la salud en los hos­pi­ta­les Moyano y Tor­nú en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. En el ámbi­to pri­va­do, dis­pu­so lo mis­mo para el Hos­pi­tal Ita­liano.

Los aplau­sos no alcan­zan. Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud requie­ren medi­das de pro­tec­ción efec­ti­vas en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Así lo enten­dió la Jus­ti­cia por­te­ña, que hizo lugar a tres ampa­ros y orde­nó al Gobierno de la Ciu­dad que garan­ti­ce los insu­mos nece­sa­rios a pro­fe­sio­na­les del ámbi­to sani­ta­rio en los hos­pi­ta­les Moyano y Tor­nú.

La Jus­ti­cia labo­ral por­te­ña dic­tó una nue­va medi­da cau­te­lar para orde­nar al Gobierno de la Ciu­dad que garan­ti­ce los equi­pos de pro­tec­ción al per­so­nal del hos­pi­tal Moyano duran­te la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Días antes, se había emi­ti­do una reso­lu­ción en el mis­mo sen­ti­do para tra­ba­ja­do­res del Tor­nú. Y, en el ámbi­to pri­va­do, en el Hos­pi­tal Ita­liano.

Según con­sig­nó la perio­dis­ta Emi­lia Del­fino en el dia­rio Per­fil, el vier­nes a últi­ma hora la jue­za Rosa­lía Rome­ro hizo lugar a otro pedi­do de ampa­ro pre­sen­ta­do por dos médi­cos psi­quia­tras y un psi­có­lo­go del Hos­pi­tal Neu­ro­psi­quiá­tri­co Brau­lio A. Moyano. Duran­te la sema­na, la mis­ma magis­tra­da hizo lugar a otros dos ampa­ros que cur­sa­ron una enfer­me­ra del Hos­pi­tal Gene­ral de Agu­dos Tor­nú ‑que depen­de del Esta­do por­te­ño- y de un emplea­do admi­nis­tra­ti­vo del Hos­pi­tal Ita­liano, una enti­dad pri­va­da.

Impor­tan­te fallo logra­do por la Aso­cia­ción Gre­mial del Hos­pi­tal Moyano de CABA (AGIHM). La jue­za de feria les da la razón y obli­ga a la patro­nal a pro­veer ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal para todo el per­so­nal. pic​.twit​ter​.com/​o​t​Y​y​G​U​t​ail — Alter­na­ti­va Salud (@AlternatSalud) April 4, 2020

Los médi­cos y el psi­có­lo­go del Moyano pidie­ron a la Jus­ti­cia el dic­ta­do de una medi­da cau­te­lar “urgen­te a fin de que se garan­ti­ce y refuer­ce la segu­ri­dad labo­ral median­te la pro­vi­sión de ele­men­tos de segu­ri­dad aptos para pre­ve­nir el con­ta­gio de la enfer­me­dad y miti­gar sus con­se­cuen­cias”. La jue­za hizo lugar a los tres ampa­ros en base al “dere­cho de todo tra­ba­ja­dor a la segu­ri­dad y a la higie­ne en el tra­ba­jo” y para que “se pro­te­ja la salud de los tra­ba­ja­do­res excep­tua­dos del ais­la­mien­to” social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, “y en espe­cial los de la salud”. “Se encuen­tra en jue­go nada más ni nada menos que el dere­cho a la salud y a la inte­gri­dad de la per­so­na huma­na, que en este caso tie­ne una doble garan­tía cons­ti­tu­cio­nal por­que ade­más se tra­ta de un tra­ba­ja­dor”, sos­tu­vo la magis­tra­da.

Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del ámbi­to sani­ta­rio por­te­ño vie­nen denun­cian­do la fal­ta de insu­mos. Así lo hicie­ron, por caso, des­de los hos­pi­ta­les Durand y Ramos Mejía.

En el caso del Tor­nú, la jue­za Rome­ro hizo lugar el jue­ves últi­mo al ampa­ro pre­sen­ta­do por las abo­ga­das Maria­na Chiac­chio y Clau­dia Lea­ños, repre­sen­tan­tes lega­les Caro­li­na Cáce­res, enfer­me­ra, para que las ART y las patro­na­les garan­ti­cen la segu­ri­dad a los tra­ba­ja­do­res de la salud hacién­do­se car­go de la pre­ven­ción a la que están obli­ga­dos en medio de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

Los médi­cos del Tor­nu usan­do las mas­ca­ras que les impri­mi­mos, un pla­cer poder ayu­dar­los! Segui­mos metien­do­le con toda pic​.twit​ter​.com/​l​K​f​b​0​S​0​0T3 — san­tu­cho (@urrusantii) March 27, 2020

En fun­da­men­tos para ava­lar su deci­sión, la magis­tra­da deta­lla que en el Tor­nú ya hay dos pacien­tes diag­nos­ti­ca­dos con coro­na­vi­rus y resal­tó «la nece­si­dad impe­rio­sa de con­tar con una ade­cua­da pro­tec­ción de las per­so­nas excep­tua­das del “ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio”, que se brin­den ele­men­tos de pro­tec­ción nece­sa­rios para evi­tar el con­ta­gio del COVID-19, sea en su ver­sión de sín­dro­me res­pi­ra­to­rio agu­do seve­ro (SARS, por su sigla en inglés) o el sín­dro­me res­pi­ra­to­rio por el coro­na­vi­rus del Medio Orien­te (MERS, por su sigla en inglés), tenien­do espe­cial­men­te en cuen­ta la jerar­quía cons­ti­tu­cio­nal y con­ven­cio­nal del dere­cho a la inte­gri­dad psi­co­fí­si­ca, a la salud, más allá del resul­ta­do final del recla­mo basa­do en el encua­dre de un posi­ble con­ta­gio por como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal y sin que ello impli­que ade­lan­tar opi­nión sobre el fon­do del asun­to, pues care­ce de tras­cen­den­cia a los fines de resol­ver la via­bi­li­dad de la medi­da, pues lo que aquí se halla en jue­go es el deber del Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires de otor­gar el uso de los ele­men­tos de pro­tec­ción de mane­ra inme­dia­ta a la acto­ra, con­sis­ten­tes en el uso de los EPP (EQUIPOS DE PORTECCIÓN PERSONAL), esto es, bar­bi­jo qui­rúr­gi­co, cami­so­lín, guan­tes, pro­tec­ción ocu­lar y si se rea­li­zan pro­ce­di­mien­to que gene­re aero­so­les, la uti­li­za­ción del bar­bi­jo N 95 reco­men­da­do por el Minis­te­rio de Salud de la Argen­ti­na y la ase­gu­ra­do­ra en su obli­ga­ción de con­tro­lar de mane­ra ade­cua­da que la emplea­do­ra adop­te las medi­das de con­trol de los ries­gos a los que está expues­to la depen­dien­te, para no incu­rrir en una con­duc­ta anti­ju­rí­di­ca (incum­pli­mien­to de su deber de con­trol)».

Por esto, en su reso­lu­ción –según con­sig­nó Info­news- la jue­za esta­ble­ció que orde­na al Gobierno de la Ciu­dad que debe dar estric­to cum­pli­mien­to a la entre­ga de los Equi­pos de Pro­tec­ción Per­so­nal alu­di­dos pre­ce­den­te­men­te, en el pla­zo de 24 horas de haber sido noti­fi­ca­do la pre­sen­te, sin per­jui­cio de los recur­sos que pudie­ra dedu­cir al res­pec­to, bajo aper­ci­bi­mien­to de impo­ner astrein­tes a razón de 10.000 pesos por día en caso de mora o inob­ser­van­cia y a PROVINCIA ART S.A. a arbi­trar los medios de pre­ven­ción y con­trol nece­sa­rios, en idén­ti­co pla­zo, bajo aper­ci­bi­mien­to de astrein­tes tam­bién por 10.000 pesos dia­rios para el caso de incum­pli­mien­to”.

La dife­ren­cia de ingre­sos entre pobres y ricos se amplió en 2019

Una socie­dad cada vez más desigual

La bre­cha entre el 10 por cien­to más rico y más pobre era de 20 veces en el últi­mo tri­mes­tre de 2018 y un año des­pués tre­pó a 21 veces.

La desigual­dad medi­da con el coefi­cien­te Gini tam­bién cre­ció.

Ima­gen: Ber­nar­dino Avi­la

La dife­ren­cia de ingre­sos entre el 10 por cien­to de la pobla­ción que más gana y el 10 por cien­to que menos gana fue de 21 veces en el últi­mo tri­mes­tre de 2019. La bre­cha era de 20 veces en igual perío­do del 2018. Esto mues­tra que en el últi­mo tra­mo del Gobierno de Mau­ri­cio Macri se con­ti­nuó incre­men­tan­do la desigual­dad. Fue el resul­ta­do de las polí­ti­cas de ajus­te y la ele­va­da incer­ti­dum­bre finan­cie­ra con impac­to en la eco­no­mía real.

Los datos del Indec publi­ca­dos este lunes sobre dis­tri­bu­ción del ingre­so mues­tran que el Coefi­cien­te de Gini –un indi­ca­dor uti­li­za­do para medir el nivel de desigual­dad- aumen­tó de 0,434 a 0,439 entre el últi­mo tri­mes­tre de 2018 e igual perío­do de 2019. El indi­ca­dor de Gini refle­ja una socie­dad más igua­li­ta­ria en la medi­da que se acer­ca a cero y una menos igua­li­ta­ria a medi­da que se acer­ca a 1. En el cuar­to tri­mes­tre de 2017, antes del esta­lli­do de las Lebac y la ola de deva­lua­cio­nes, el Gini era de 0,417.

Los datos de la Encues­ta Per­ma­nen­te de Hoga­res del cen­tro de esta­dís­ti­cas ofi­cial arro­ja­ron que el ingre­so medio por indi­vi­duo fue de 26.416 pesos en el últi­mo tri­mes­tre de 2019. En el estra­to de meno­res ingre­sos la cifra fue 9.316 pesos, en el estra­to medio se situó en 25.337 y en el estra­to de más ingre­sos en 62.802 pesos.

En el infor­me del Indec se regis­tró que el 60 por cien­to de la pobla­ción reci­bió un sala­rio de menos de 26 mil pesos por mes y mues­tra uno de los prin­ci­pa­les pro­ble­mas de los últi­mos años vin­cu­la­do con la pér­di­da de capa­ci­dad de com­pra de la pobla­ción.

Los sala­rios subie­ron por deba­jo de la infla­ción redu­cien­do la capa­ci­dad de com­pra de los tra­ba­ja­do­res pero tam­bién de jubi­la­dos y bene­fi­cia­rios de dere­chos socia­les. El año pasa­do la infla­ción fue del 53,8 por cien­to y la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca mar­có una caí­da de 2,2 por cien­to. La situa­ción se poten­ció por un aumen­to del des­em­pleo for­mal.

El pro­ce­so de rece­sión con ace­le­ra­ción de los pre­cios fue cla­ve para enten­der el pro­ble­ma dis­tri­bu­ti­vo. “La estan­fla­ción de los últi­mos años se refle­jó en el dete­rio­ro de la dis­tri­bu­ción del ingre­so. Duran­te el año pasa­do tuvi­mos una desocu­pa­ción cer­ca­na a los dos dígi­tos, con caí­da en la can­ti­dad de las horas extras y pér­di­da de poder adqui­si­ti­vo de los sala­rios. No es de extra­ñar que las cifras que ha dado a cono­cer el Indec hayan refle­ja­do esto», ase­gu­ró Víc­tor Bec­ker, espe­cia­lis­ta de la Uni­ver­si­dad de Bel­grano.

La pan­de­mia glo­bal ame­na­za con gene­rar un incre­men­to de la desigual­dad en los pró­xi­mos meses no sólo en la Argen­ti­na sino en la región y el mun­do. Esto se debe al fuer­te para­te de las eco­no­mías con un impac­to nota­ble en los mer­ca­dos labo­ra­les. Las polí­ti­cas de ingre­sos para los sec­to­res vul­ne­ra­bles de la pobla­ción serán cla­ves para inten­tar con­te­ner este efec­to. La ofi­ci­na de la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo en Argen­ti­na cele­bró la sema­na pasa­da las medi­das adop­ta­das en la Argen­ti­na como el refuer­zo en la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo.

El infor­me del Indec pre­ci­só que en los prin­ci­pa­les 31 aglo­me­ra­dos urba­nos hubo 17,4 millo­nes de per­so­nas con ingre­sos. La cifra repre­sen­tó el 61,5 por cien­to de la pobla­ción de estos aglo­me­ra­dos. En total se per­ci­bie­ron 462 mil millo­nes de pesos. El pri­mer decil (el estra­to de más bajo recur­sos) embol­só unos 6 mil millo­nes de pesos, en tan­to que en decil 10 (el estra­to de más altos recur­sos) se embol­só 143 mil millo­nes de pesos. De este modo, los que menos gana­ron expli­ca­ron el 1,3 por cien­to de los ingre­sos mien­tras que los que más gana­ron expli­ca­ron el 31,0 por cien­to.

En el docu­men­to ofi­cial se ofre­cie­ron esta­dís­ti­cas sobre la bre­cha de ingre­sos entre muje­res y hom­bres. En el decil de meno­res recur­sos se obser­vó que el 73,8 por cien­to de los ingre­sos que per­ci­bie­ron los hom­bres fue por tareas labo­ra­les. La cifra baja al 44,9 por cien­to para el caso de las muje­res. Los ingre­sos labo­ra­les de los hom­bres repre­sen­tan una mayor pro­por­ción que el de las muje­res en todos los estra­tos.

Son alre­de­dor de 50 mil loca­les, según la cáma­ra que los agru­pa

Cerra­ron la mitad de los kios­cos en el país

El des­plo­me de la deman­da, los altos cos­tos de los alqui­le­res y la tari­fa eléc­tri­ca gol­pean al sec­tor. Los que más se sos­tie­nen son los «kios­cos-alma­ce­nes» en los barrios.

Por Flo­ren­cia Barra­gan

En la Ciu­dad de Bue­nos Aires, el 60 por cien­to baja­ron la per­sia­na.

Ima­gen: San­dra Car­tas­so

Las res­tric­cio­nes a la cir­cu­la­ción por el coro­na­vi­rus pusie­ron en jaque a los kios­cos. De los 100 mil comer­cios regis­tra­dos en todo el país, la mitad cerró des­de que comen­zó la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria. De esos 50 mil cerra­dos, se esti­ma que 40 mil vol­ve­rán a abrir cuan­do el Gobierno levan­te el con­fi­na­mien­to, pero el 10 por cien­to del total, unos 10 mil, no vol­ve­rán a levan­tar las per­sia­nas si el ais­la­mien­to estric­to no ter­mi­na antes de fin de mes. Así se des­pren­de de datos pro­vis­tos a PáginaI12 por la Unión de Kios­que­ros de Argen­ti­na (Ukra). En tan­to, de los 8000 kios­cos en la Ciu­dad de Bue­nos Aires, el 60 por cien­to cerró sus puer­tas, y se esti­ma que 1600 (el 20 por cien­to) no vol­ve­rá a abrir tras la cua­ren­te­na, según indi­ca­ron des­de la Cáma­ra de Kios­que­ros Uni­dos (CKU).

El prin­ci­pal moti­vo de los cie­rres es el des­plo­me de la deman­da, sobre todo en los cas­cos urba­nos don­de se encuen­tran las ofi­ci­nas, dado que no hay cir­cu­la­ción de gen­te, los alqui­le­res son más ele­va­dos y la tari­fa de luz pue­de ascen­der has­ta 25 mil pesos. “Los pri­me­ros días del ais­la­mien­to tuvi­mos regis­tros de cie­rres de caja con 200 pesos”, indi­có a este medio Adrián Pala­cios, pre­si­den­te de Ukra. Los que sobre­vi­ven son los barria­les, que se trans­for­ma­ron en “kios­cos-alma­ce­nes”. “El 13 de abril van a vol­ver a abrir todos, con las medi­das sani­ta­rias corres­pon­dien­tes, pero si la cua­ren­te­na se esti­ra has­ta fin de mes, habrá 10 mil que que­da­rán en el camino”, advir­tió.

El otro pro­ble­ma tie­ne que ver con la ofer­ta. Los comer­cian­tes ase­gu­ran que regis­tra­ron aumen­tos de mayo­ris­tas y dis­tri­bui­do­res, que ven­den los pro­duc­tos con valo­res ape­nas por deba­jo del pre­cio máxi­mo que esta­ble­ce el Gobierno, por lo que el kios­co apli­ca su mar­gen de ren­ta­bi­li­dad y que­da por enci­ma de los valo­res máxi­mos, lo que podría impli­car mul­tas o clau­su­ras por par­te de las muni­ci­pa­li­da­des, tras el cam­bio en la ley de defen­sa de la com­pe­ten­cia. “Des­de el 10 de mar­zo las empre­sas de lác­teos y ali­men­ta­ción subie­ron entre 5 y 10 por cien­to con res­pec­to a febre­ro, lla­ma­ti­vo tenien­do en cuen­ta que el dólar, los com­bus­ti­bles y las tari­fas esta­ban con­ge­la­dos. La Sere­ní­si­ma subió todo 8 por cien­to. Si no acep­ta­mos los aumen­tos, que­da­mos des­abas­te­ci­dos”, ase­gu­ró Pala­cios.

Los kios­que­ros tam­bién con­si­de­ran que la baja en la deman­da se da con los cam­bios en los hábi­tos de con­su­mo. “Algu­nos suma­ron pro­duc­tos de pri­me­ra nece­si­dad como fideos o hari­nas, pero por las res­tric­cio­nes la gen­te se acer­ca al super­mer­ca­do y se abas­te­ce de todo ahí, y al kios­co sólo va por los ciga­rri­llos”, indi­có a este dia­rio Eduar­do Medi­na, titu­lar de la Cáma­ra de Kios­que­ros Uni­dos. Sin embar­go, hay des­abas­te­ci­mien­to de ciga­rri­llos, dado que las taba­ca­le­ras inte­rrum­pie­ron la pro­duc­ción. “Los ciga­rri­llos sue­len ser el 85 por cien­to de nues­tras ven­tas dia­rias, y ya de las dos prin­ci­pa­les mar­cas no hay stock”, infor­mó. “Si las taba­ca­le­ras pudie­ran vol­ver a pro­du­cir sería un ali­cien­te, por­que impli­ca­ría una ganan­cia míni­ma para los que viven al día”, ade­lan­tó Medi­na.

Télam lan­za Con­fiar, una pla­ta­for­ma para enfren­tar la infor­ma­ción fal­sa sobre coro­na­vi­rus

Se tra­ta de un espa­cio que pro­po­ne des­pe­jar dudas en torno a las múl­ti­ples fuen­tes de des­in­for­ma­ción que rodean al coro­na­vi­rus. Está dedi­ca­da a la veri­fi­ca­ción de la infor­ma­ción que cir­cu­la, al mis­mo tiem­po que a pro­veer a los ciu­da­da­nos de herra­mien­tas y cri­te­rios que les per­mi­ta dife­ren­ciar la cali­dad y vera­ci­dad de las noti­cias.

La pla­ta­for­ma fue lan­za­da por la Secre­ta­ría de Medios y Comu­ni­ca­ción Públi­ca, que depen­de de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te de Minis­tros, y desa­rro­lla­da por la Agen­cia Nacio­nal de Noti­cias Télam. «Tie­ne como obje­ti­vo con­tro­lar la info­de­mia (epi­de­mia infor­ma­ti­va) que inva­de con noti­cias poco con­fia­bles, mali­cio­sas o fal­sas que aumen­tan el páni­co, ali­men­tan la angus­tia o pro­mue­van con­duc­tas inco­rrec­tas», seña­ló en un comu­ni­ca­do la Secre­ta­ría de Medios y Comu­ni­ca­ción Públi­ca.

La pre­si­den­ta de Télam, Ber­nar­da Llo­ren­te, des­ta­có que «incluir un sitio den­tro de la Agen­cia, dedi­ca­do a la veri­fi­ca­ción de la infor­ma­ción, recu­rrien­do a fuen­tes ofi­cia­les, datos, hechos, voces auto­ri­za­das e inves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca, pue­de ser­vir para miti­gar la pro­li­fe­ra­ción de Fake news, a cau­sa del des­co­no­ci­mien­to, las incóg­ni­tas sobre el pro­pio Coro­na­vi­rus e, inclu­so, los pre­jui­cios».

Télam desa­rro­lló este espa­cio «por los ries­gos que impli­ca la mala infor­ma­ción» y para, al mis­mo tiem­po, «poder veri­fi­car los datos que cir­cu­lan, brin­dan­do herra­mien­tas a los ciu­da­da­nos para detec­tar las noti­cias fal­sas o incier­tas y des­pe­jar sus dudas a tra­vés de infor­ma­ción veraz y che­quea­da».

Mal infor­mar o des­in­for­mar en tiem­pos de sobre­abun­dan­cia infor­ma­ti­va fal­sa pone en ries­go la salud a esca­la planetaria”BERNARDA LLORENTE

Llo­ren­te resal­tó ade­más que la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) acu­ñó el tér­mino Info­de­mia para refe­rir­se a la sobre­abun­dan­cia infor­ma­ti­va fal­sa y a su veloz pro­pa­ga­ción entre los ciu­da­da­nos y los medios, por lo cual «mal infor­mar o des­in­for­mar en tales cir­cuns­tan­cias pone en ries­go la salud a esca­la pla­ne­ta­ria».

Se pue­de ingre­sar a la pla­ta­for­ma Con­fiar a tra­vés de www​.telam​.com​.ar/​i​n​f​o​d​e​mia, don­de podrán encon­trar­se tres sec­cio­nes prin­ci­pa­les:

-Ver­da­de­ro o Fal­so: Per­mi­te che­quear que cada infor­ma­ción que cir­cu­la por los medios de comu­ni­ca­ción sea verí­di­ca, y en caso con­tra­rio, deta­llar la infor­ma­ción ofi­cial.

-Fake news: Deta­lla las noti­cias fal­sas más difun­di­das duran­te la pan­de­mia y expli­ca por qué moti­vos no resul­tan infor­ma­ción verí­di­ca.

-Caja de herra­mien­tas: Otor­ga la posi­bi­li­dad de che­quear el ori­gen o fuen­te de una deter­mi­na­da noti­cia a tra­vés del link de la ima­gen, el video o el posteo difun­di­do en redes, y com­pro­bar que sea infor­ma­ción ver­da­de­ra.

El usua­rio tam­bién pue­de enviar su con­sul­ta o com­par­tir una noti­cia que con­si­de­ra sos­pe­cho­sa a tra­vés de un canal de correo elec­tró­ni­co para que sea che­quea­da con los espe­cia­lis­tas y exper­tos con­sul­ta­dos, y lue­go com­par­ti­da en la pla­ta­for­ma.

La Secre­ta­ría de Medios y Comu­ni­ca­ción Públi­ca enfa­ti­zó que la cir­cu­la­ción de infor­ma­ción fal­sa sobre el COVID-19 «per­ju­di­ca a todos los argen­ti­nos, por lo que a tra­vés de esta pla­ta­for­ma, todos los ciu­da­da­nos podrán detec­tar las fake news antes de com­par­tir­las en redes socia­les y whatsapp».

UTEP. Los sec­to­res con­cen­tra­dos tie­nen que apor­tar para sos­te­ner a los más des­pro­te­gi­dos en la pan­de­mia

Ante la difí­cil situa­ción que nos toca vivir como socie­dad, los movi­mien­tos popu­la­res, los sin­di­ca­tos, miles de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la eco­no­mía popu­lar y gran par­te de la socie­dad argen­ti­na esta­mos ponien­do el cuer­po des­de el prin­ci­pio, hacien­do un gran esfuer­zo para poder lle­var ade­lan­te las medi­das dis­pues­tas por el gobierno nacio­nal.

Vemos con gran preo­cu­pa­ción las colas inter­mi­na­bles de gen­te mayor en las puer­tas de los ban­cos. Mucho es el esfuer­zo de nues­tro pue­blo en la lucha con­tra la pan­de­mia y esto pone en ries­go a millo­nes de per­so­nas y sobre todo a nues­tros adul­tos mayo­res que es el prin­ci­pal gru­po de ries­go.

Es momen­to que los ban­cos pri­va­dos, que fue­ron unos de los prin­ci­pa­les gana­do­res duran­te el macris­mo, así como tam­bién otras empre­sas pon­gan lo que gana­ron en 4 años de espe­cu­la­cio­nes.

Para cui­dar a nuestrxs jubi­ladxs, y a los sec­to­res más pos­ter­ga­dos de nues­tra socie­dad nece­si­ta­mos más bocas de cobro, que se abran más sucur­sa­les, y que en los barrios popu­la­res haya caje­ros o dis­po­si­ti­vos móvi­les para poder des­cen­tra­li­zar el cobro de jubi­la­cio­nes y pro­gra­mas socia­les.

La UTEP se reunió con los curas ville­ros para arti­cu­lar el tra­ba­jo fren­te a la pan­de­mia

En la sede nacio­nal de la Unión de Tra­ba­ja­do­res y Tra­ba­ja­do­ras de la Eco­no­mía Popu­lar (UTEP) se reali­zó un encuen­tro entre las prin­ci­pa­les orga­ni­za­cio­nes de los Movi­mien­tos Popu­la­res y el Equi­po de Sacer­do­tes para las Villas de Emer­gen­cia para esta­ble­cer linea­mien­tos de tra­ba­jo y eva­luar las accio­nes del gobierno has­ta el momen­to.

Estu­vie­ron pre­sen­tes el secre­ta­rio gene­ral de la UTEP Este­ban Grin­go Cas­tro, Dina Sán­chez (FP Darío San­ti­llán), Nor­ma Mora­les (Barrios de Pie), Juan Gra­bois (MTE), Gil­do Ono­ra­to (Mov. Evi­ta), Luciano Alva­rez (CCC), Rami­ro Geber (MP La Dig­ni­dad) Maria­ne­la Nava­rro (FOL), los padres: Tano Ange­lot­ti (La Matan­za), Pepe Di Pao­la (San Mar­tín), Charly Oli­ve­ro (CABA) y el obis­po Gus­ta­vo Carra­ra.

En la reunión se coor­di­na­ron las accio­nes de las orga­ni­za­cio­nes que tie­nen pre­sen­cia real en el terri­to­rio y se acor­dó arti­cu­lar la peti­ción de refuer­zo ali­men­ta­rio y otros tipo de recur­sos nece­sa­rios para el abor­da­je de la pan­de­mia en los barrios popu­la­res y en los sec­to­res popu­la­res del cam­po y de la ciu­dad. Se acor­dó seguir impul­san­do comi­tés de emer­gen­cia por barrio y loca­li­dad para coor­di­nar accio­nes en cada uno de los terri­to­rios.

Los pro­ble­mas fun­da­men­ta­les que se expu­sie­ron están vin­cu­la­dos a la cues­tión ali­men­ta­ria y sani­ta­ria, para la cual se nece­si­ta afian­zar un esque­ma de de pre­ven­ción y aten­ción a la pobla­ción gene­ral y otro para los gru­pos de ries­go, suma­do a un esque­ma de reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca para la Eco­no­mía Popu­lar.

Tam­bién se abor­dó la situa­ción de gru­pos espe­cial­men­te vul­ne­ra­bles como son los migran­tes, la gen­te en situa­ción de calle, los/​as que están atra­ve­san­do una situa­ción de adic­ción y las per­so­nas pri­va­das de la liber­tad.

La reunión sir­vió para reafir­mar y refor­zar la visión que tene­mos en con­jun­to sobre la impor­tan­cia de una comu­ni­dad orga­ni­za­da por­que las ins­ti­tu­cio­nes esta­ta­les solas no alcan­zan para enfren­tar la cri­sis.

Aumen­tan casi al tri­ple los fon­dos para los come­do­res esco­la­res bonae­ren­ses

La admi­nis­tra­ción pro­vin­cial deta­lló que en mar­zo últi­mo fue­ron des­ti­na­dos 1.100 millo­nes de pesos al SAE y, en abril, ese mon­to aumen­ta­rá a 2.600 millo­nes para asis­tir a 1.722.000 alum­nos bonae­ren­ses.

El gober­na­dor bonae­ren­se, Axel Kici­llof, anun­ció hoy que este mes serán casi tri­pli­ca­dos los fon­dos des­ti­na­dos al Ser­vi­cio Ali­men­ta­rio Esco­lar (SAE), que con­ta­rá en abril con 2.600 millo­nes de pesos para asis­tir con bol­so­nes de comi­da a algo más de 1.700.000 niños que aho­ra no pue­den con­cu­rrir a come­do­res esco­la­res por la cua­ren­te­na dis­pues­ta para con­te­ner el avan­ce del coro­na­vi­rus.

La admi­nis­tra­ción pro­vin­cial deta­lló que en mar­zo últi­mo fue­ron des­ti­na­dos 1.100 millo­nes de pesos al SAE y, en abril, ese mon­to aumen­ta­rá a 2.600 millo­nes para asis­tir a 1.722.000 alum­nos bonae­ren­ses.

“En medio de esta situa­ción ines­pe­ra­da y tre­men­da deci­di­mos que lo úni­co que no pue­de caer es el Esta­do, que tie­ne que con­ti­nuar y redo­blar su com­pro­mi­so con los que más lo nece­si­tan”, sos­tu­vo Kici­llof.

El gober­na­dor for­mu­ló el anun­cio en el Salón Dora­do de la casa de Gobierno pro­vin­cial, don­de estu­vo acom­pa­ña­do de la Direc­to­ra Gene­ral de Cul­tu­ra y Edu­ca­ción, Agus­ti­na Vila, y de la minis­tra de Desa­rro­llo de la Comu­ni­dad, Fer­nan­da Raver­ta.

Dáni­ca cie­rra su plan­ta para no rein­cor­po­rar a los cesan­tea­dos en medio de la prohi­bi­ción de des­pi­dos

El Gru­po Bel­tran cerró «has­ta nue­vo avi­so» su plan­ta de Dáni­ca en Lava­llol a pesar de ser un ser­vi­cio esen­cial. Se nie­ga a rein­cor­po­rar a los 5 emplea­dos que cesan­teó en medio de la prohi­bi­ción de despidos.06/04/2020 13:43:00

Lue­go del con­flic­to por incum­plir los pro­to­co­los sani­ta­rios por la pan­de­mia del Covid-19 y des­pe­dir cin­co tra­ba­ja­do­res de su plan­ta de Lava­llol, el Gru­po Bel­trán dis­pu­so hoy un Lockk Out patro­nal. La fir­ma cerró «has­ta nue­vo avi­so» la fábri­ca de Dáni­ca para no cum­plir la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y no rein­co­po­rar a los cesan­tea­dos.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires había dis­pues­to abrir la ins­tan­cia obli­ga­to­ria de con­ci­lia­ción y retro­traer el esta­do de situa­ción en la plan­ta de Avex Dáni­ca Lla­va­llol al día ante­rior al ini­cio del con­flic­to colec­ti­vo, rein­cor­po­ran­do a los des­pe­di­dos a sus tareas nor­ma­les y habi­tua­les.

En este sen­ti­do, la car­te­ra labo­ral inti­mó a la empre­sa a abs­te­ner­se de adop­tar cual­quier medi­da que pudie­re impli­car una modi­fi­ca­ción direc­ta o indi­rec­ta de las con­di­cio­nes labo­ra­les y sala­ria­les en el esta­ble­ci­mien­to.

Sin embar­go el Gru­po Bel­trán, actual pro­pie­ta­rio de la plan­ta, deci­dió ile­gal­men­te man­te­ner las puer­tas cerra­das de la plan­ta «has­ta nue­vo avi­so». El agra­van­te es que se tra­ta de una acti­vi­dad que había sido decla­ra­da esen­cial por lo que seguía proudu­cien­do en medio del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

«Mien­tras somos millo­nes de argen­ti­nas y argen­ti­nos los que esta­mos rea­li­zan­do enor­mes esfuer­zos soli­da­rios para com­ba­tir una pan­de­mia glo­bal y defen­der la salud y la vida, el Gru­po Bel­trán pone en ries­go a los tra­ba­ja­do­res al incum­plir los pro­to­co­los de la Emer­gen­cia Sani­ta­ria, igno­ra la vigen­cia del Decre­to 329⁄ 2020 que prohí­be des­pi­dos y sus­pen­sio­nes por 60 días e incum­ple con un Loc­kout la Con­ci­lia­ción Obli­ga­to­ria del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, bur­lán­do­se del sacri­fi­cio de todo el pue­blo argen­tino», seña­ló un comu­ni­ca­do difun­di­do por el Sin­di­ca­to de Acei­te­ros.

«Las auto­ri­da­des com­pe­ten­tes deben arbi­trar por los medios nece­sa­rios el cese del accio­nar ile­gal de la patro­nal, garan­ti­zar la rein­cor­po­ra­ción de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos, la ple­na vigen­cia de los dere­chos labo­ra­les y el res­guar­do de la inte­gri­dad psi­co­fí­si­ca y la vida de las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res», con­clu­ye­ron des­de el gre­mio.

ATE denun­ció des­pi­dos en el hos­pi­tal de Bari­lo­che en ple­na pan­de­mia

Uno de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos es admi­nis­tra­ti­vo y el otro enfer­me­ro de la Guar­dia. Los dos res­tan­tes son ope­ra­do­res de Salud Men­tal.

Reci­bí todas las maña­nas un correo con las noti­cias des­ta­ca­das de la jor­na­da.

Tra­ba­ja­do­ras del hos­pi­tal Ramón Carrill se suma­ron a la cam­pa­ña de ATE en redes socia­les para pedir por los des­pi­dos en ple­na pan­de­mia.

El gre­mio ATE denun­ció el des­pi­do injus­ti­fi­ca­do de dos tra­ba­ja­do­res del ser­vi­cio de Guar­dia del hos­pi­tal zonal Ramón Carri­llo y otros dos de Salud Men­tal, en ple­na pan­de­mia por el coro­na­vi­rus, y pidió su inme­dia­ta rein­cor­po­ra­ción.

Seña­ló que en la actual pan­de­mia de coro­na­vi­rus y cri­sis sani­ta­ria se impo­ne “man­te­ner los pues­tos de tra­ba­jo” y citó la enco­men­da­ción expre­sa en ese sen­ti­do que mani­fes­tó el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez.

La secre­ta­ria gene­ral de ATE Bari­lo­che, Úrsu­la Cara­cot­che, dijo que los cua­tro tra­ba­ja­do­res fue­ron noti­fi­ca­dos de que sus con­tra­tos cesa­ban el 31 de mar­zo y no serían reno­va­dos, como ocu­rrió con el res­to de los agen­tes en la mis­ma con­di­ción. Ase­gu­ró que “algu­nos lle­van varios años en Salud y esta­ban en pro­ce­so de examen para el pase a plan­ta”.

Dijo que cuan­do cono­cie­ron la medi­da, hace algu­nas sema­nas, pre­sen­ta­ron des­de el gre­mio una pri­me­ra que­ja al minis­te­rio de Salud y al direc­tor del hos­pi­tal, Leo­nar­do Gil, quien pro­me­tió reeva­luar esas deci­sio­nes. Pero hace pocos días les comu­ni­có que rati­fi­ca­ba las cesan­tías.

“Es com­ple­ta­men­te arbi­tra­rio, por­que no hubo pro­ce­di­mien­to suma­rial ni dere­cho de defen­sa para los com­pa­ñe­ros -sos­tu­vo Cara­cot­che-. Uno de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos es úni­co sos­tén de fami­lia y tie­ne dos hijos dis­ca­pa­ci­ta­dos”.

Refi­rió tam­bién que “hoy el enemi­go es la pan­de­mia” y por eso ATE no quie­re “entrar en una situa­ción de con­flic­to”, pero ante el camino ele­gi­do por Salud no se pue­den que­dar calla­dos y por eso piden “la reins­ta­la­ción” de los tra­ba­ja­do­res.

Opta­ron por no hacer medi­das de fuer­za pero sí difun­die­ron una cam­pa­ña por redes con car­te­les en las que repu­dian los des­pi­dos.

Úrsu­la Cara­cot­che, secre­ta­ria gene­ral de ATE Bari­lo­che recla­ma la rein­cor­po­ra­ción de los des­pe­di­dos del hos­pi­tal.

El secre­ta­rio gene­ral de ATE Río Negro, Rodri­go Vicen­te, tam­bién expre­só su recha­zo por el achi­que de per­so­nal en el hos­pi­tal bari­lo­chen­se y pidió la inme­dia­ta rein­cor­po­ra­ción de los des­pe­di­dos.

“Por un lado se habla de los héroes y todos salen a aplau­dir, pero des­pués no les tiem­pla el pul­so a la hora de dejar­los en la calle ‑se que­jó-. Pode­mos espe­rar que lle­guen los insu­mos, pero no pode­mos per­mi­tir que fal­te un solo tra­ba­ja­dor a la hora de garan­ti­zar que el coro­na­vi­rus no haga estra­gos en nues­tra pro­vin­cia”.

Uno de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos es admi­nis­tra­ti­vo y el otro enfer­me­ro de la Guar­dia. Los dos res­tan­tes son ope­ra­do­res de Salud Men­tal.

La diri­gen­te de ATE insis­tió en que “si hay que inves­ti­gar algo que se inves­ti­gue, pero que se cum­pla con el Esta­tu­to” y se prue­be si exis­tió un mal desem­pe­ño de tareas. Recor­dó que cum­pli­da ese pro­ce­so “hay una esca­la de san­cio­nes pre­vis­tas” y en este caso opta­ron “direc­ta­men­te y sin moti­vo por la más gra­ve de todas”.

Cara­cot­che dijo que ATE bus­có que se revi­se la medi­da sin resul­ta­do alguno. “Has­ta acá el minis­tro de Salud (Fabián Zgaib) ha desoí­do nues­tras peti­cio­nes”, afir­mó.

Este dia­rio tam­bién inten­tó con­sul­tar a Zgaib sobre el tema, pero los lla­ma­dos no fue­ron res­pon­di­dos.

ATE insis­tió en que “el con­tex­to es de tal gra­ve­dad que el pro­pio pre­si­den­te fir­mó un decre­to para evi­tar des­pi­dos”. Y por eso en la nota del gre­mio diri­gi­da al mnis­te­rio sub­ra­ya­ron “la inpor­ta­nia de apun­ta­lar el sis­te­ma pñu­bli­co de salud, para hacer fren­te al desafian­te momen­to que atra­vie­sa el pais”.

Por la quin­ce­na

McDonald’s depo­si­ta ape­nas $ 2.500 a sus emplea­dos

Abril 6, 2020 |

Al calor del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, la mul­ti­na­cio­nal de comi­da cha­ta­rra no paga­rá el pre­sen­tis­mo y cal­cu­ló un exi­guo pro­por­cio­nal para todo su per­so­nal. Extor­sio­nes a la orden del día.

A la deri­va.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDi­gi­tal) Arcos Dora­dos S. A., la fir­ma que con­tro­la los cer­ca de 200 loca­les de McDonald’s en el país, depo­si­tó ape­nas 2.500 pesos de suel­do para sus emplea­dos.

Es que con­si­de­ra que los tra­ba­ja­do­res deben per­ci­bir por los días de cua­ren­te­na el total de 17 horas, sin pagar­les pre­sen­tis­mo

@McDonalds_Ar va a abo­nar­le a sus empleadxs duran­te la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria solo el 30% de los sala­rios y les qui­ta­rá el pre­sen­tis­mo. Abro hilo. pic​.twit​ter​.com/​G​O​D​o​c​y​R​sJG — McTra­ba­ja­dorxs (@McTrabajadorxs) April 6, 2020

La mul­ti­na­cio­nal de comi­da cha­ta­rra con­si­de­ra que esa car­ga es un pro­por­cio­nal de lo tra­ba­ja­do y no paga­rá el pre­sen­tis­mo ya que adu­cen que el decre­to del Gobierno no lo obli­ga a hacer­lo.

“Los emplea­dos somos obli­ga­dos a fir­mar un con­tra­to en el cual la pena por nom­brar a las empre­sa en las redes socia­les es el des­pi­do”, des­li­za­ron varios emplea­dos de McDonald’s.

Nece­si­ta­mos de todos nues­tros fami­lia­res, ami­gos y cono­ci­dos para difun­dir esta infor­ma­ción a tra­vés de todas las redes socia­les posi­bles. Por favor, nos están esta­fan­do y piso­tean­do des­de una empre­sa mul­ti­na­cio­nal. #McEs­ta­fa @McDonalds_Ar pic​.twit​ter​.com/​6​v​j​0​f​6​b​5Ql — McTra­ba­ja­dorxs (@McTrabajadorxs) April 6, 2020

En la actua­li­dad, la empre­sa tie­ne alre­de­dor de 17 mil emplea­dos en nues­tro país, de los cua­les más del 80 % son jóve­nes de entre 16 y 25 años.

Cabe rese­ñar que la cade­na de res­tau­ran­tes de comi­da rápi­da regis­tró en 2019 un bene­fi­cio neto atri­bui­do de 6.025,4 millo­nes de dóla­res en todo el mun­do. (ANDi­gi­tal)

Star­bucks lan­za un recor­te masi­vo de sala­rios a sus tra­ba­ja­do­res

Alsea, empre­sa que mane­ja Star­bucks Argen­ti­na, dis­pu­so un recor­te del 15% del sala­rios de todos sus emplea­dos que tele­tra­ba­jan. Para lo que se desem­pe­ñan en las tien­das de Star­bucks el recor­te lle­ga­rá al 50%.06/04/2020 10:40:00

Lejos de las licen­cias pagas y de man­te­ner el nivel de ingre­sos de los tra­ba­ja­do­res como se había pro­mo­vi­do des­de el Gobierno Nacio­nal, Alsea, la fir­ma que en Argen­ti­na coman­da las tien­das de Star­bucks, con­fir­mó que lan­za­rá un brus­co recor­te masi­vo de sala­rios de sus emplea­dos. En algu­nos casos supe­ra­rá el 50%.

La empre­sa le con­fir­mó al per­so­nal admi­nis­tra­ti­vo, que por estas horas está tele­tra­ba­jan­do según lo dis­pues­to por el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, que este mes cobra­rá sus habe­res con un des­cuen­to del 15%.

La situa­ción será toda­vía peor en las tien­das de café. Es que allí los ingre­sos de quie­nes las atien­den sufri­rán más des­cuen­tos.

Alsea ya les avi­só, median­te una comu­ni­ca­ción inter­na a la que tuvo acce­so Info­Gre­mia­les, que los sala­rios se cobra­rán en con­cep­to de no remu­ne­ra­ti­vos. Ade­más les des­con­ta­rán el ítem pre­sen­tis­mo lo que impac­ta­rá de lleno en el bol­si­llo de sus emplea­dos.

Por si fue­ra poco los anoti­ció de que sólo les compu­tarán para el pago un total de 24 horas quin­ce­na­les, cuan­do en gene­ral sue­len cobrar entre 45 y 50 horas. En la prác­ti­ca el ajus­te sobre los sala­rios de quie­nes sir­ven café en Star­bucks será de algo más del 50%.

«Lo peor es que ni siquie­ra sabe­mos si nos van a pagar esta quin­ce­na», le dijo un emplea­do de la cade­na a Info­Gre­mia­les sobre la incer­ti­dum­bre que se vive por estas horas.

Dere­chos labo­ra­les, cui­da­dos y coro­na­vi­rus

Por Fabia­na Sosa

Cuan­do tras­cen­die­ron las prin­ci­pa­les medi­das de emer­gen­cia des­ti­na­das a pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción del virus, las redes socia­les comen­za­ron a poner en evi­den­cia dis­tin­tas mani­fes­ta­cio­nes, y muchas muje­res empe­za­ron a hablar del tra­ba­jo de cui­da­do de niños , niñas, depen­dien­tes y adul­tos mayo­res. Así fue que algu­nas muje­res pre­gun­ta­ban qué hacer a la maña­na siguien­te con la sus­pen­sión de cla­ses en las escue­las.

En mate­ria de licen­cias labo­ra­les por el coro­na­vi­rus la Res.202/2020 MTEySS, ha sido cla­ra al esta­ble­cer que son con per­cep­ción ínte­gra de sus remu­ne­ra­cio­nes para las per­so­nas que están en situa­ción de “ais­la­mien­to obli­ga­to­rio”, para mayo­res de sesen­ta años de edad que tra­ba­jan (a excep­ción del sec­tor de salud), las tra­ba­ja­do­ras emba­ra­za­das y las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras que están inclui­das en los gru­pos de ries­go que defi­na la auto­ri­dad sani­ta­ria nacio­nal, aque­llas per­so­nas cuyas tareas habi­tua­les o análo­gas pue­dan ser rea­li­za­das des­de el lugar de asi­la­mien­to. Sin embar­go, no ha sido expre­sa la mani­fes­ta­ción res­pec­to de la licen­cia espe­cial para cual­quier per­so­na tra­ba­ja­do­ra que debe per­ma­ne­cer en su hogar para el cui­da­do y la aten­ción de hijos o hijas en edad esco­lar, que sur­ge del art.3 de la Res.207/2020 MT, y esto fue moti­vo de nume­ro­sas con­sul­tas y dudas.

Todas estas medi­das deben inter­pre­tar­se en el mar­co nor­ma­ti­vo de la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo, así como los prin­ci­pios rec­to­res en la mate­ria, y la ley es cla­ra cuan­do dice que se entien­de por remu­ne­ra­ción la con­tra­pres­ta­ción que debe per­ci­bir la par­te tra­ba­ja­do­ra como con­se­cuen­cia del con­tra­to de tra­ba­jo, y que la par­te emplea­do­ra debe la mis­ma, aun­que no pres­te ser­vi­cios, por la mera cir­cuns­tan­cia de haber pues­to su fuer­za de tra­ba­jo a dis­po­si­ción.

En la segun­da eta­pa de las medi­das dis­pues­tas por el gobierno se dic­ta el DNU 297⁄ 2020 que dis­po­ne el “ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio”, a fin de pro­te­ger la salud públi­ca, des­de el 20 has­ta el 31 de mar­zo, que­dan­do excep­tua­das del cum­pli­mien­to y de la prohi­bi­ción de cir­cu­lar, las per­so­nas afec­ta­das a las acti­vi­da­des y ser­vi­cios decla­ra­dos esen­cia­les en la emer­gen­cia. El últi­mo decre­to fue más cla­ro al deter­mi­nar que todas las per­so­nas que tra­ba­jan en el sec­tor pri­va­do ten­drán dere­cho al goce ínte­gro de sus ingre­sos habi­tua­les, espe­ci­fi­can­do la impo­si­bi­li­dad de afec­tar el sala­rio para quie­nes no for­man par­te del gru­po que debe con­cu­rrir a pres­tar tareas. La inclu­sión de un enfo­que de géne­ro se hace indis­pen­sa­ble cuan­do se dis­cu­ten dere­chos, ya que éstos tie­nen un efec­to sobre la mujer de mane­ra dife­ren­cia­da.

Ante la fal­ta de res­pues­ta al pro­ble­ma de cui­da­dos, no que­da otra que un ais­la­mien­to en los entor­nos domés­ti­cos y la bús­que­da de solu­cio­nes indi­vi­dua­les por par­te de los gru­pos fami­lia­res, don­de la siner­gia mis­ma del sis­te­ma rei­nan­te actual­men­te, hace que recai­ga fun­da­men­tal­men­te sobre las muje­res. No sólo por la car­ga men­tal, a la que alu­den muchas muje­res por la res­pon­sa­bi­li­dad de pen­sar cómo van a hacer con los cui­da­dos, sino tam­bién por la dedi­ca­ción físi­ca y la ener­gía que esto requie­re.

Enton­ces nos pre­gun­ta­mos, ¿el coro­na­vi­rus nos igua­la? No, nos igua­la. Por­que cuan­do pare­cie­ra que todas las per­so­nas esta­mos en pie de igual­dad, vie­ne la desigual­dad estruc­tu­ral, de la que veni­mos hablan­do.

Abo­ga­da labo­ra­lis­ta, espe­cia­li­za­da en géne­ro, inte­gran­te de la Comi­sión de la Mujer Tra­ba­ja­do­ra de la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos y Abo­ga­das Labo­ra­lis­tas.

ASIJEMIN tra­ba­ja­rá para refor­zar los pro­to­co­los y ase­gu­rar la salud de los mine­ros

El secre­ta­rio gene­ral del sin­di­ca­to Jerár­qui­co, Pro­fe­sio­nal y Téc­ni­co de la Acti­vi­dad Mine­ra Argen­ti­na (ASIJEMIN), Mar­ce­lo Mena Muñoz se refi­rió a la nor­ma ofi­cial (Deci­sión Admi­nis­tra­ti­va 450⁄ 2020 ) del regre­so de la acti­vi­dad mine­ra en la lis­ta de acti­vi­da­des y ser­vi­cios esen­cia­les que que­dan exi­mi­das del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio impues­to por el pre­si­den­te de Argen­ti­na , Alber­to Fer­nán­dez.

El repre­sen­tan­te sin­di­cal res­pal­dó la medi­da ofi­cial expre­san­do que “asu­mi­mos el com­pro­mi­so y la res­pon­sa­bi­li­dad de for­ta­le­cer la vuel­ta del sec­tor mine­ro por­que se han toma­do las medi­das de pre­ven­ción y con­trol correc­ta para los trabajadore/​as, jus­ta­men­te para evi­tar el con­ta­gio y pro­pa­ga­ción del Covid-19 duran­te el desem­pe­ño de sus tareas”. Su pro­ce­so de reac­ti­va­ción “será len­ta, gra­dual y res­trin­gi­da para pro­te­ger la salud de los tra­ba­ja­do­res, fami­lias y comu­ni­da­des cer­ca­nas don­de se desa­rro­lla la mine­ría”, des­ta­ca Mena Muñoz.

La vuel­ta del tra­ba­ja­dor a las empre­sas mine­ras, cale­ras y cemen­te­ras depen­de del dia­gra­ma de tra­ba­jo que reali­cen en con­jun­to las empre­sas con el gre­mio, coor­di­nan­do y lle­van­do ade­lan­te pro­gra­mas de tra­ba­jo, res­pe­tan­do las dis­po­si­cio­nes sani­ta­rias del Minis­te­rio de Salud de la Nación.

Al res­pec­to afir­mó que se han dis­pues­to reco­men­da­cio­nes de pre­ven­ción con­tra el COVID-19 para el sec­tor mine­ro argen­tino, a tra­vés de un tra­ba­jo en con­jun­to entre el Gobierno Nacio­nal, Pro­vin­cial, auto­ri­da­des mine­ras, empre­sas, cáma­ras, aso­cia­cio­nes sec­to­ria­les, con­tra­tis­tas, pro­vee­do­res y sin­di­ca­tos de repre­sen­ta­ción, cuyo obje­ti­vo es con­tri­buir, cola­bo­rar social­men­te y apo­yar los esfuer­zos de todos en la lucha con­tra el fla­ge­lo que se vive actual­men­te en todo el mun­do.

Mar­ce­lo Mena Muñoz resal­tó que “vamos a man­te­ner entre todos cana­les direc­tos de comu­ni­ca­ción para infor­mar nue­vas dis­po­si­cio­nes y como se tra­ba­ja­rá en tra­mi­tar el cer­ti­fi­ca­do úni­co habi­li­tan­te para cir­cu­la­ción-COVID-19 para todo per­so­nal que se encuen­tre afec­ta­do a la ope­ra­ción y que deban des­pla­zar­se por rutas, vías y espa­cios públi­cos”.

Por otro lado afir­mó que “se tra­ba­ja­rá en todas la pro­vin­cias mine­ras en refor­zar los pro­to­co­los, moni­to­reo y medi­das de cui­da­do y man­te­ni­mien­to pre­ven­ti­vo de ins­ta­la­cio­nes, equi­pos y pro­ce­sos crí­ti­cos en mate­ria ambien­tal para ase­gu­rar la salud de los tra­ba­ja­do­res”.

Res­pec­to a otras reco­men­da­cio­nes emi­ti­das por la Secre­ta­ria de Mine­ría de la Nación, Mena Muñoz expli­có que habrá “lim­pie­za y desin­fec­ción, acce­so a los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal; regí­me­nes de tra­ba­jo; comu­ni­ca­ción y asis­ten­cia; higie­ne y segu­ri­dad en el tra­ba­jo” fina­li­za el secre­ta­rio gene­ral de ASIJEMIN.

Estas reco­men­da­cio­nes esta­ble­cen medi­das de pre­ven­ción y de actua­ción para el sec­tor mine­ro, en el mar­co de la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus (COVID-19) y las medi­das dis­pues­tas por el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal.

“La socie­dad nece­si­ta un perio­dis­mo rea­li­za­do en con­di­cio­nes dig­nas”

Lo ase­gu­ró Agus­tín Lec­chi, al seña­lar que “hay una nece­si­dad enor­me de infor­mar­se de mane­ra fide­dig­na”.

En pleno ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio y con un decre­to que prohí­be los des­pi­dos en vigen­cia, los due­ños de la edi­to­rial Publiex­press y la impren­ta Ipe­sa ‑edi­to­ra de entre otras publi­ca­cio­nes de la Revis­ta PRONTO- resol­vie­ron vio­lar la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria que, a par­tir de la denun­cia del SiPre­BA, dic­tó el Minis­te­rio de Tra­ba­jo a tra­vés de su Direc­ción Nacio­nal de Rela­cio­nes Labo­ra­les.

A este hecho ile­gal, se suman la deci­sión empre­sa­ria de las auto­ri­da­des de Amé­ri­ca TV de pagar los sala­rios, en cuo­tas y las pre­sio­nes de las auto­ri­da­des de Info­bae para que sus tra­ba­ja­do­res fue­ran a la redac­ción en medio de la emer­gen­cia sani­ta­ria.

En este difí­cil con­tex­to, el secre­ta­rio de Orga­ni­za­ción del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires, Agus­tín Lec­chi, aña­dió que a estas irre­gu­la­ri­da­des se suman una situa­ción simi­lar en la pro­duc­to­ra Pol­ka y otra muy hos­til en el Canal de la Ciu­dad por el incum­pli­mien­to de las medi­das de pro­tec­ción al per­so­nal.

Asi­mis­mo, des­ta­có que otras orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les como la Fede­ra­ción Grá­fi­ca y el SATSAID en Amé­ri­ca inter­vie­nen en estos con­flic­tos.

El dele­ga­do de las y los tra­ba­ja­do­res de Canal 7 la TV Públi­ca remar­có que “exi­gi­mos todas las medi­das de segu­ri­dad posi­ble para que nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras pue­dan tra­ba­jar, en pren­sa escri­ta el tele­tra­ba­jo, en los cana­les y en las radios tomán­do­le la tem­pe­ra­tu­ra cuan­do ingre­san para cons­ta­tar dia­ria­men­te que nin­gún tra­ba­ja­dor o tra­ba­ja­do­ra pre­sen­te sín­to­mas.

En decla­ra­cio­nes al pro­gra­ma “Eso que fal­ta”, por FM la Tri­bu, Lec­chi seña­ló que en líneas gene­ra­les, cum­plen las medi­das de segu­ri­dad y agre­gó que “noso­tros como SiPre­BA nos esta­mos mane­jan­do con la Socie­dad Argen­ti­na de Infec­to­lo­gía, cuyos pro­fe­sio­na­les nos ase­so­ran y nos reco­mien­dan que no sir­ven el bar­bi­jo y los guan­tes, y que lo úni­co que sir­ve es el ais­la­mien­to, la dis­tan­cia, por eso pedi­mos que los com­pa­ñe­ros de la calle sean pro­vis­tos con cañas y de dos micró­fo­nos.

No obs­tan­te, aler­tó que en el plano pro­fe­sio­nal “reco­men­da­mos evi­tar la notas de color que expon­gan inne­ce­sa­ria­men­te a nues­tros com­pa­ñe­ros y ala pro­pia ciu­da­da­nía, acti­tu­des que no sir­ven para cui­dar­nos a noso­tros y a la socie­dad”.

Al res­pec­to, indi­có que “es muy lamen­ta­ble casos como el del canal Amé­ri­ca, la empre­sa en vez de reco­no­cer que se están expo­nien­do, les res­pon­de ame­na­zan­do con parar los sala­rios en cuo­tas”.

“Por un lado pre­go­nan la soli­da­ri­dad pero a la vez incum­plen con sus obli­ga­cio­nes de un modo cíni­co e hipó­cri­ta”, pun­tua­li­zó.

En rela­ción con el con­flic­to en Publiex­press, el diri­gen­te aler­tó que el Gru­po Aza­ra, de los empre­sa­rios Eduar­do Ler­ner y Abel Naón, vio­la­ban la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y el decre­to que prohí­be los des­pi­dos y que la empre­sa no les per­mi­te a los tra­ba­ja­do­res desem­pe­ñar sus fun­cio­nes de mane­ra remo­ta.

En el caso del por­tal Info­bae, acla­ró que la situa­ción se corri­gió lue­go de la inter­ven­ción del Sin­di­ca­to, de modo que las y los tra­ba­ja­do­res pudie­ron vol­ver a hacer sus tareas de mane­ra remo­ta.

Por otra par­te, el gre­mia­lis­ta agre­gó que “algu­nos medios de comu­ni­ca­ción se hacen una tarea muy res­ca­ta­ble pero es cier­to que hay casos que uti­li­zan la pan­de­mia para seguir hacien­do comu­ni­ca­ción o perio­dis­mo, si se le pue­de lla­mar así, ‘de color’ que no ayu­da en nada y que en algu­nos casos vio­la las medi­das de pre­ven­ción.

“La infor­ma­ción no tie­ne que ser solo páli­das y es impor­tan­te mos­trar cómo la gen­te está lle­van­do la cua­ren­te­na. Nos pare­ce como SiPre­BA que la infor­ma­ción tie­ne que estar al ser­vi­cio de los más des­pro­te­gi­dos, ya que somos cons­cien­tes que en los barrios popu­la­res hay muchas fami­lias que no están en con­di­cio­nes de cum­plir con el ais­la­mien­to, y los medios tie­nen que tra­tar de con­tar tam­bién estas situa­cio­nes y no solo las man­za­nas alre­de­dor de los medios de comu­ni­ca­ción”, ase­ve­ró.

En momen­tos en que los medios tra­di­cio­na­les vuel­ven a ser la opción ele­gi­da por los, tele­vi­den­tes, lec­to­res y oyen­tes, el direc­ti­vo del SiPre­BA recor­dó que esa dis­cu­sión se dio duran­te el macris­mo con el ex fun­cio­na­rio Her­nán Lom­bar­di, “per­so­na sinies­tra y muy cíni­ca”, que para jus­ti­fi­car los 357 des­pi­dos en Télam o la situa­ción en la Agen­cia Noti­cias Argen­ti­nas (NA) sos­te­nía que los medios tra­di­cio­na­les cada vez ven­dían menos y se nece­si­ta­ban menos”.

Por el con­tra­rio, ase­gu­ró que “el perio­dis­mo no murió y nece­si­ta­mos a los medios tra­di­cio­na­les que se com­ple­men­tan con las redes socia­les y las nue­vas tec­no­lo­gías, pero como las redes socia­les no tie­nen una res­pon­sa­bi­li­dad social es posi­ble ter­gi­ver­sar los hechos”. En este sen­ti­do, valo­ró que los medios tra­di­cio­na­les pri­va­dos, públi­cos y auto­ges­ti­vos sí la tie­nen los medios lla­ma­dos tra­di­cio­na­les, que tie­nen un com­pro­mi­so con la ver­dad.

Lec­chi, que enca­be­za la lis­ta Uni­dad Plu­ri­co­lor del SiPre­BA para las pos­pues­tas elec­cio­nes de Comi­sión direc­ti­va, resal­tó que en momen­tos como estos, de cri­sis, más allá de la situa­ción socio-sani­ta­ria, se ve la impor­tan­cia de la acti­vi­dad perio­dís­ti­ca y la de sos­te­ner medios con una agen­da varia­da pero tam­bién con tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en con­di­cio­nes dig­nas. El pro­ble­ma del perio­dis­mo y su des­cré­di­to tie­ne mas que ver con la situa­ción de explo­ta­ción, pre­ca­ri­za­ción y fle­xi­bi­li­za­ción que con que nues­tra acti­vi­dad haya per­di­do la nece­si­dad social. “Hay una nece­si­dad enor­me de infor­mar­se y de mane­ra fide­dig­na, pero para eso nece­si­ta­mos es tra­ba­jar en con­di­cio­nes dig­nas, en hora­rios razo­na­bles y con sala­rios tam­bién razo­na­bles”, sub­ra­yó.

Recor­dó que jus­to cuan­do se dio esta situa­ción de ais­la­mien­to social “está­ba­mos en lucha por los sala­rios en la Capi­tal Fede­ral y en el res­to del país, ya que los suel­dos de pren­sa son los que más caye­ron en los últi­mos cua­tro años, muchos com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras cobran por deba­jo de la canas­ta fami­liar, lo cual hace que ten­gan que tener varios tra­ba­jos”.

Agus­tín Lec­chi advir­tió que “tam­bién cre­ció mucho el uni­ver­so de tra­ba­ja­do­res free lan­ce, que en reali­dad es un mode­lo de pre­ca­ri­za­ción labo­ral que las empre­sas quie­ren y que noso­tros com­ba­ti­mos.

Y con­clu­yó que “situa­cio­nes como estas dan cuen­ta de que nece­si­ta­mos perio­dis­mo pero rea­li­za­do en con­di­cio­nes dig­nas”.

Dano­ne se mon­ta al Coro­na­vi­rus y vuel­ve con su plan de bajar bajar sala­rios

La mul­ti­na­cio­nal lác­tea apro­ve­cha la pan­de­mia e insis­te con impo­ner­le un cam­bio en la moda­li­dad a sus tra­ba­ja­do­res. El Tri­bu­nal de Tra­ba­jo N° 4 de Lomas de Zamo­ra ya lo recha­zó. Los emplea­dos pro­tes­ta­ron en la fábri­ca y los ame­na­za­ron con denun­ciar­los por rom­per el aislamiento.06/04/2020 17:00:00

La empre­sa Dano­ne – La Sere­ní­si­ma vuel­ve a la car­ga con­tra la moda­li­dad de tra­ba­jo 7×2, esta vez afec­tan­do a 65 tra­ba­ja­do­res, a quie­nes pre­ten­de tener­los tra­ba­jan­do por 44 horas sema­na­les. Esa modi­fi­ca­ción, en resu­men, repre­sen­ta una reduc­ción sala­rial del 40 por cien­to.

Como ante­sa­la, el vier­nes 3 de abril, el Tri­bu­nal de Tra­ba­jo N° 4 de Lomas de Zamo­ra hizo lugar a la medi­da cau­te­lar que pre­sen­ta­ron un gru­po de tra­ba­ja­do­res con el pedi­do de «no inno­var» en las con­di­cio­nes labo­ra­les. La reso­lu­ción tie­ne vigen­cia des­de el pri­me­ro de este mes.

Sin embar­go la empre­sa no pare­ce que­rer ajus­tar­se a la ley y le noti­fi­có a los tra­ba­ja­do­res, a tra­vés de men­sa­jes de tex­to, que les iban a cam­biar la moda­li­dad de tra­ba­jo de todas for­mas. Y hoy lle­ga­ron algu­nos tele­gra­mas.

Vale acla­rar que Dano­ne – La Sere­ní­si­ma, por ser uno de los ser­vi­cios decla­ra­dos como esen­cia­les, nun­ca dejó de tra­ba­jar ni de pro­du­cir.

Mien­tras tan­to, sigue el dis­tan­cia­mien­to entre una por­ción de la comi­sión inter­na y el sin­di­ca­to de leche­ros: «Se da algo ya cono­ci­do, la trai­ción del sin­di­ca­to que quie­nes lo con­du­cen, se han aso­cia­do des­ca­ra­da­men­te con la empre­sa. Mien­tras que la comi­sión inter­na se par­tió en dos, dón­de de 12 com­pa­ñe­ros, solo 5 dele­ga­dos acom­pa­ñan con una fir­me con­vic­ción la lucha, mien­tras que los otros 7 se han ven­di­do, inclu­yen­do al dele­ga­do gene­ral y sub dele­ga­do.», ase­gu­ran los más cer­ca­nos al moya­nis­mo.

Los Tra­ba­ja­do­res Auto­con­vo­ca­dos de Dano­ne pro­tes­ta­ron fren­te a la fábri­ca hoy lunes a las 6 de la maña­na, estan­do bajo la nor­ma­ti­va de la pan­de­mia, por lo que la patro­nal los denun­ció por rom­per el ais­la­mien­to en el con­tex­to de la pre­ven­ción fren­te al coro­na­vi­rus.

Así, deci­die­ron des­con­cen­trar y se diri­gie­ron a la comi­sa­ría a denun­ciar el incum­pli­mien­to de la cau­te­lar. La empre­sa no les per­mi­te ingre­sar a tra­ba­jar des­de ayer. Mien­tras tan­to el con­flic­to sigue.

«Ni en pedo acep­to reba­jar suel­dos»

En una vir­tual res­pues­ta a Héc­tor Daer que había esbo­za­do esa posi­bi­li­dad, Pablo Moyano des­es­ti­mó cual­quier chan­ce de recor­tar sala­rios en medio de la pan­de­mia: «Ni en pedo lo acepto»06/04/2020 12:42:00

El secre­ta­rio Adjun­to del Sin­di­ca­to de Camio­ne­ros, Pablo Moyano, afir­mó hoy que «Muchos sec­to­res empre­sa­ria­les quie­ren bajar los suel­dos. No vamos a acep­tar nin­gún piso para reba­jar suel­dos. Ni en pedo lo acep­to».

En decla­ra­cio­nes a El Des­ta­pe Radio, el diri­gen­te sin­di­cal afir­mó que «Hay un sec­tor del empre­sa­ria­do que está hacien­do lobby para pre­sio­nar al gobierno» y apun­tó a las gran­des fir­mas.

«El pri­mer día de la cua­ren­te­na el empre­sa­rio más rico del país, acom­pa­ña­do de La Nación y Cla­rín, echó gen­te. Están pre­sio­nan­do», en refe­ren­cia a Pao­lo Roc­ca. Y dis­pa­ró: «Sigue la mis­ma dere­cha aga­za­pa­da tra­tan­do de sacar ven­ta­ja».

Ade­más con­fir­mó que des­de Camio­ne­ros «Recha­za­mos cual­quier inten­to de reba­ja sala­rial». La res­pues­ta sonó a con­tes­ta­ción a las decla­ra­cio­nes de Héc­tor Daer que había lo esbo­za­do como camino de sali­da a la cri­sis para pre­ser­var los pues­tos de tra­ba­jo.

En ese sen­ti­do, Moyano sub­ra­yó: «La pelea del pre­si­den­te hoy es que quie­ren abrir la cua­ren­te­na, no les impor­ta los tra­ba­ja­do­res. Es una pelea que tie­ne Alber­to con las gran­des empre­sas, los ban­cos o Cla­rín».

Tam­bién dijo estar «total­men­te de acuer­do con el pro­yec­to de Máxi­mo Kirch­ner» de cobrar­le más impues­tos a los que la eva­die­ron o a las gran­des empre­sas que gana­ron mucha pla­ta en estos últi­mos años.

Agre­gó que «muchos dipu­tados o sena­do­res podrían ayu­dar en este momen­to. No veo mal que los legis­la­do­res pon­gan algo de su dine­ro». Y aña­dió pican­te: «Tam­bién debe­rían apor­tar pla­ta los perio­dis­tas que son mul­ti­mi­llo­na­rios».

Por últi­mo el camio­ne­ro ase­ve­ró: «Yo no he vis­to nin­gún empre­sa­rio lle­van­do a donar a un come­dor mer­ca­de­ría».

Pig­na­ne­lli ade­lan­tó que las auto­mo­tri­ces tra­ba­ja­rán un sólo turno al salir de la cua­ren­te­na

El secre­ta­rio gene­ral de Sin­di­ca­to de Mecá­ni­cos y afi­nes del Trans­por­te Auto­mo­tor (SMATA), Ricar­do Pig­na­ne­lli, anti­ci­pó que las empre­sas y los tra­ba­ja­do­res del rubro se están pre­pa­ran­do para reabrir las plan­tas auto­mo­tri­ces y reto­mar jor­na­das pero de un solo turno.06/04/2020 00:06:00

«Esta­mos pla­ni­fi­can­do reanu­dar la pro­duc­ción auto­mo­triz, ya sea a fines de abril o prin­ci­pios de mayo, cada fábri­ca tie­ne dos tur­nos, arran­ca­ría­mos con uno solo», ade­lan­tó.

La auto­mo­triz sería una de las pri­me­ras acti­vi­da­des libe­ra­das una vez que cese el perío­do de cua­ren­te­na gene­ral el pró­xi­mo 12 de abril, por lo que las con­ver­sa­cio­nes entre las empre­sas y los sin­di­ca­tos se ace­le­ra­ron en las últi­mas horas a fin de poner­se en la pues­ta a pun­to, los pla­zos y las medi­das de pre­ven­ción.

«La cua­ren­te­na fue fun­da­men­tal. Pero tam­bién enten­de­mos que ya pode­mos reanu­dar la pro­duc­ción, a tra­vés de un solo turno», insis­tió Pig­na­ne­lli en decla­ra­cio­nes a Radio 10.

El jefe de SMATA expli­có que hay tra­ba­ja­do­res que son pobla­ción de ries­go y tam­bién «hay muje­res que por ahí tie­nen que cui­dar a los chi­cos», por lo que el per­so­nal dis­po­ni­ble alcan­za­rá para cubrir jor­na­das de un turno y no de dos como era habi­tual antes de la cua­ren­te­na.

Por otra par­te, pre­ci­só que debe­rán ajus­tar­se las medi­das de pre­ven­ción para evi­tar ries­gos de con­ta­gio en los tras­la­dos y en luga­res de tra­ba­jo.

«En la mayo­ría de las empre­sas, tene­mos los micros que lle­van a la gen­te. Ahí tene­mos la ven­ta­ja de que la gen­te no tie­ne que deam­bu­lar. Espe­ra­mos ajus­tar esto para que arri­ba del micro se cum­plan las nor­ma­ti­vas», resal­tó.

Tam­bién hizo hin­ca­pié en la nece­si­dad de cum­plir a raja­ta­bla con el dis­tan­cia­mien­to social en los ámbi­tos labo­ra­les.

«Al tra­ba­jar en un turno de tra­ba­jo las esta­cio­nes de tra­ba­jo se alar­gan. Con eso nos ase­gu­ra­mos que los com­pa­ñe­ros ten­gan la dis­tan­cia pru­den­cial. Des­pués tene­mos que pen­sar en los bar­bi­jos por­que siem­pre algún cru­ce en algu­na esta­ción de tra­ba­jo exis­te. Y hay que con­cien­ti­zar sobre la higie­ne con­ti­nua», enfa­ti­zó.

En otro orden, Pig­na­ne­lli des­ta­có que en algu­nas plan­tas ya se vie­ne tra­ba­jan­do en la fabri­ca­ción de res­pi­ra­do­res mecá­ni­cos.

«Fal­ta que ANMAT y Minis­te­rio de Salud homo­lo­gue los res­pi­ra­do­res que fabri­ca­mos, pero ya se pro­bó con pul­mo­nes arti­fi­cia­les y fun­cio­nó bien», sub­ra­yó el gre­mia­lis­ta.

Preo­cu­pa­ción por el sala­rio de 20 mil petro­le­ros

El titu­lar de Petro­le­ros Pri­va­dos de Río Negro, La Pam­pa y Neu­quén, Gui­ller­mo Perey­ra, pidió una mesa de nego­cia­ción para garan­ti­zar el sala­rio de los 20 mil tra­ba­ja­do­res de la acti­vi­dad que hoy no están tra­ba­jan­do. Des­ta­có que no se nego­cian reduc­cio­nes sala­ria­les y que los obre­ros que estén en casa no paga­rán apor­tes sindicales.06/04/2020 00:04:00

De los cer­ca de 25.000 tra­ba­ja­do­res que posee el sin­di­ca­to de Petro­le­ros Pri­va­dos de Río Negro, Neu­quén y La Pam­pa, el gre­mio más fuer­te del rubro ener­gé­ti­co del país, ape­nas unos 4.500 siguen salien­do a tra­ba­jar. Más de 20.000 están en sus casas cum­plien­do una cua­ren­te­na que ame­na­za con dejar­los sin tra­ba­jo.

De hecho des­de los gre­mios petro­le­ros se soli­ci­tó for­mal­men­te la aper­tu­ra de una pari­ta­ria nacio­nal que podría hacer pun­ta de lan­za en la reso­lu­ción de con­flic­tos labo­ral del país.

«Hoy tene­mos 20.000 com­pa­ñe­ros en casa y hay 4000 y pico que están tra­ba­jan­do en los dia­gra­mas de emer­gen­cia. Esos com­pa­ñe­ros que están tra­ba­jan­do van a cobrar con nor­ma­li­dad, y con el res­to la ley dice que hay que bus­car un acuer­do con las cáma­ras», con­tó el secre­ta­rio Gene­ral del gre­mio, Gui­ller­mo Perey­ra al Dia­rio Río Negro.

En el caso de los suel­dos de mar­zo que se deben liqui­dar en estos días, Perey­ra expli­có que «casi todos van a cobrar un suel­do más o menos igual al del mes ante­rior por­que se acor­dó que se paga la vian­da por el cro­no­gra­ma corres­pon­dien­te y ade­más como van a cobrar como suma no remu­ne­ra­ti­va no van a tener el des­cuen­to sin­di­cal». Y agre­gó que «inclu­so van a per­ci­bir el 9% adi­cio­nal del acuer­do sala­rial que corres­pon­día».

La preo­cu­pa­ción de Perey­ra está en los suel­dos de este mes. «El tema es qué va a pasar con las peque­ñas y media­nas empre­sas que tie­nen el 55% de los tra­ba­ja­do­res pero no tie­nen espal­das para sopor­tar esto», advir­tió Perey­ra.

El gre­mio, en repre­sen­ta­ción de todos los gre­mios petro­le­ros del país, envió una nota a todas las empre­sas, cáma­ras del sec­tor y al gobierno nacio­nal para soli­ci­tar una pari­ta­ria uni­fi­ca­da nacio­nal para todas las cuen­cas del país.

Como par­te de las nego­cia­cio­nes, des­de el gre­mio se bus­ca que los tra­ba­ja­do­res que tenían con­tra­tos a pla­zo fijo sean recon­tra­ta­dos, un seg­men­to que Perey­ra ase­gu­ró «son 160 tra­ba­ja­do­res que los deja­ron afue­ra».

El diri­gen­te que con­du­ce hace más de tres déca­das el sin­di­ca­to fuer­te del petró­leo ase­gu­ró que «nun­ca había­mos lle­ga­do a este pun­to, es muy difí­cil la sali­da y vol­ver a poner en mar­cha todo».

Aho­ra los jerár­qui­cos de AFIP le piden a Fer­nán­dez que anu­le la baja de sala­rios que impu­so Macri

El gre­mio que mili­tó en la pata sin­di­cal del macris­mo por cua­tro años, aho­ra le pide a Alber­to Fer­nán­dez que deje sin efec­to la baja de sala­rios que impu­so en el orga­nis­mo la ges­tión Cambiemos.06/04/2020 00:00:00

El secre­ta­rio gene­ral de la Unión del Per­so­nal Supe­rior de la AFIP (UPSAFIP), Julio Este­vez, reivin­di­có la tarea que desa­rro­llan sus afi­lia­dos en la tarea de garan­ti­zar el con­trol de comer­cios y recau­da­ción de impues­tos en medio de la pan­de­mia y, en ese mar­co, soli­ci­tó al Gobierno que «anu­le la baja del suel­do» del sec­tor, dis­pues­ta por «la admi­nis­tra­ción ante­rior».

«Nues­tra gen­te que vive de lo que se recau­da arries­ga su vida para pro­te­ger al ciu­da­dano cui­dán­do­le el bol­si­llo y evi­tan­do los abu­sos de los espe­cu­la­do­res de siem­pre. Nos arries­ga­mos tan­to como los heroi­cos tra­ba­ja­do­res de la salud y de las fuer­zas arma­das», remar­có el gre­mia­lis­ta en un comu­ni­ca­do.

Lo curio­so es que la baja de sala­rios la había impues­to la ges­tión de Cam­bie­mos, espa­cio en el mili­tó des­de las 62 orga­ni­za­cio­nes que coman­dó Ramón Aya­la duran­te los 4 años de macris­mo.

«Nues­tros suel­dos van a caer con­si­de­ra­ble­men­te por­que las pro­pias medi­das de la AFIP van a des­plo­mar la recau­da­ción y por lo tan­to nues­tros ingre­sos, pero es por el bien del país», agre­gó Este­vez.

«Por eso me es impe­rio­so pedir­le al señor Pre­si­den­te que ayu­de a los que evi­ta­mos que los vivos de siem­pre que se apro­ve­chan del pue­blo y como míni­mo anu­le la baja de nues­tro suel­do que dis­pu­so la admi­nis­tra­ción ante­rior bajo la órbi­ta de Lean­dro Cuc­cio­li», pidió la UPSAFIP.

El sin­di­ca­to recor­dó que tie­ne «judi­cia­li­za­da esa baja de nues­tro fon­do de jerar­qui­za­ción por con­si­de­rar­la incons­ti­tu­cio­nal y tene­mos muchas chan­ces de ganar­lo en el futu­ro».

Este mar­tes el Comi­té de Cri­sis empe­za­rá a defi­nir la sali­da gra­dual de la cua­ren­te­na

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez con­vo­có para este mar­tes a la pri­me­ra reunión del Comi­té de Cri­sis que inte­gran repre­sen­tan­tes del Gobierno, de la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA), de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT) y dis­tin­tos ase­so­res de la comu­ni­dad cien­tí­fi­ca. El obje­ti­vo de este orga­nis­mo de emer­gen­cia, cuya crea­ción se acor­dó este vier­nes en un encuen­tro del pre­si­den­te con repre­sen­tan­tes gre­mia­les, será defi­nir la for­ma en que se irán esca­lo­nan­do las medi­das para reac­ti­var dis­tin­tos sec­to­res pro­duc­ti­vos con el fin de la cua­ren­te­na anun­cia­do para el pró­xi­mo 13 de abril.

Lue­go de la reunión con el Pre­si­den­te, el cose­cre­ta­rio de la CGT Héc­tor Daer decla­ró: “Habla­mos con el pre­si­den­te acer­ca de cómo se pien­sa la evo­lu­ción sani­ta­ria de la pan­de­mia. Tam­bién sobre las preo­cu­pa­cio­nes que tene­mos para ver cómo pode­mos, en coor­di­na­ción de tra­ba­ja­do­res, empre­sa­rios y Esta­do, gene­rar con­di­cio­nes para rein­cor­po­rar­nos en for­ma pau­la­ti­na, pro­te­gien­do pre­ven­ti­va­men­te a los tra­ba­ja­do­res”. El otro cose­cre­ta­rio Gene­ral, Car­los Acu­ña, anti­ci­pó sus preo­cu­pa­cio­nes por el sis­te­ma de trans­por­te: “Hay que bus­car la for­ma de que no estén cer­ca el uno del otro. Habrá que ver la can­ti­dad de micros y tre­nes que se pue­den agre­gar a los ser­vi­cios”. El líder de la UOCRA Gerar­do Mar­tí­nez acor­dó con “una vuel­ta al tra­ba­jo de mane­ra gra­dual” y opi­nó que “ade­más del men­sa­je de que­da­te en casa tam­bién es nece­sa­rio seguir tra­ba­jan­do”. Tam­bién par­ti­ci­pa­ron del encuen­tro con Fer­nán­dez gre­mia­lis­tas como Arman­do Cava­lie­ri (Emplea­dos de Comer­cio), Andrés Rodrí­guez (UPCN), José Luis Lin­ge­ri (Obras Sani­ta­rias), Anto­nio Caló (UOM), Rodol­fo Daer (Ali­men­ta­ción), Hugo Bení­tez (tex­ti­les) y Car­los Fri­ge­rio (cer­ve­ce­ros).

El minis­tro de Salud Ginés Gon­zá­lez Gar­cía anti­ci­pó que “todo va a ser des­pa­ci­to y pen­sán­do­lo”, con el obje­ti­vo de que acti­vi­da­des que vayan sumán­do­se a las excep­cio­nes de la cua­ren­te­na no impli­quen toda­vía la posi­bi­li­dad de con­cen­tra­cio­nes masi­vas, por­que even­tos de este tipo en una fecha en la que se espe­ra el pico de con­ta­gios de coro­na­vi­rus podría gene­rar “un esta­do irre­ver­si­ble” y un colap­so del sis­te­ma sani­ta­rio nacio­nal.

El pro­pio pre­si­den­te ya con­fir­mó que por el momen­to “los chi­cos segui­rán sin ir al cole­gio, la admi­nis­tra­ción públi­ca segui­rá con tra­ba­jo a dis­tan­cia, y segui­rá el ais­la­mien­to para los mayo­res adul­tos”. Tam­bién se man­ten­drá la prohi­bi­ción de espec­tácu­los (al aire libre o bajo techo) u otro tipo de acti­vi­da­des con gran­des con­cu­rren­cias de públi­co.

Así, se eva­lúa la posi­bi­li­dad de reto­mar las acti­vi­da­des en los dis­tin­tos rubros indus­tria­les hoy no com­pren­di­dos den­tro de los ser­vi­cios esen­cia­les con turno redu­ci­dos, de no más de 20 tra­ba­ja­do­res, que ade­más serían che­quea­dos por posi­bles sín­to­mas al ingre­sar a sus pues­tos de tra­ba­jo. Esto se com­ple­men­ta­ría con una recu­pe­ra­ción par­cial de los cro­no­gra­mas del trans­por­te públi­co, man­te­nien­do la deci­sión de que no via­jen pasa­je­ros para­dos y el regre­so de la acti­vi­dad ban­ca­ria (evi­tan­do aglo­me­ra­cio­nes). Tam­bién podrían libe­rar­se algu­nas acti­vi­da­des inde­pen­dien­tes como las de jar­di­ne­ros o pasea­do­res de perros y el fun­cio­na­mien­to de loca­les comer­cia­les tales como peque­ños res­tau­ran­tes o bares, libre­rías, zapa­te­rías, pelu­que­rías y otros, pero dis­po­nien­do una limi­ta­ción en cuan­to a hora­rios y can­ti­dad de clien­tes para cada nego­cio.

Por la ten­sión con los fri­go­rí­fi­cos, el Gobierno debió incluir a las cur­tiem­bres entre los rubros esen­cia­les

El con­tex­to de para­li­za­ción de algu­nos sec­to­res de la eco­no­mía por la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria dis­pues­ta por el Gobierno para tra­tar de con­te­ner la expan­sión de la epi­de­mia de coro­na­vi­rus está gene­ran­do ten­sio­nes y des­fa­sa­jes pro­duc­ti­vos. La sema­na pasa­da las ten­sio­nes entre la indus­tria cár­ni­ca y las cur­tiem­bres lle­ga­ron a una cri­sis que en la que debió inter­ve­nir el Sena­sa.

A pesar de las res­tric­cio­nes de la cua­ren­te­na, los fri­go­rí­fi­cos deben seguir tra­ba­jan­do para abas­te­cer a la pobla­ción de pro­duc­tos cár­ni­cos, sien­do una de las indus­trias con­si­de­ra­das esen­cia­les en el mar­co de la pan­de­mia. Pero las cur­tiem­bres en un pri­mer momen­to no lo eran, con un mer­ca­do en el que los pro­duc­tos de cue­ro no encuen­tran cana­les de ven­ta habi­li­ta­dos en ple­na cua­ren­te­na. Así, los cue­ros se venían acu­mu­lan­do en los fri­go­rí­fi­cos, don­de ade­más del per­jui­cio eco­nó­mi­co que le gene­ran a estas empre­sas que cuen­tan con el pago de las cur­tiem­bres como un ingre­so extra se esta­ban trans­for­man­do en un peli­gro para la salud ya que al no ser inme­dia­ta­men­te reti­ra­dos y pro­ce­sa­dos los cue­ros de los ani­ma­les sacri­fi­ca­dos se con­vier­ten en tóxi­cos.

Más en gene­ral, el cue­ro vie­ne bajan­do de pre­cio en los mer­ca­dos mun­dia­les (en nues­tro país en par­ti­cu­lar la indus­tria acu­só el fuer­te impac­to del recor­te de la pro­duc­ción auto­mo­triz, prin­ci­pal sali­da de sus pro­duc­tos) y el ingre­so que logran los fri­go­rí­fi­cos por estas ven­tas vie­ne decre­cien­do, lo que deri­va en un incre­men­to com­pen­sa­dor en los cos­to de la car­ne que se ofer­ta al mer­ca­do.

La sema­na pasa­da la Cáma­ra Argen­ti­na de Mata­ri­fes y Abas­te­ce­do­res había aler­ta­do: “Hoy nos encon­tra­mos con un impe­di­men­to cen­tral que no sólo incre­men­ta­rá los cos­tos de pro­duc­ción, sino que pue­de pro­vo­car en el cor­to pla­zo la para­li­za­ción de esta, con el con­se­cuen­te des­abas­te­ci­mien­to, espe­cu­la­ción y aumen­to de pre­cios”. Así, a pedi­do de los fri­go­rí­fi­cos, el pasa­do 30 de mar­zo el Sena­sa tomó car­tas en el asun­to, diri­gien­do una car­ta a las cur­tiem­bres, inti­mán­do­las a reto­mar su flu­jo habi­tual de reti­ro de cue­ros, caso con­tra­rio se toma­rían las medi­das puni­ti­vas corres­pon­dien­tes.

La car­ta fir­ma­da por Car­los Paz, pre­si­den­te del orga­nis­mo, seña­la que la fal­ta de par­ti­ci­pa­ción de deter­mi­na­dos esla­bo­nes en la cade­na de sumi­nis­tros esta­ba gene­ran­do una cri­sis “evi­ta­ble”: “El hecho de no reco­lec­tar o reti­rar los cue­ros obte­ni­dos del pro­ce­so de los esta­ble­ci­mien­tos de fae­na, está pro­vo­can­do seve­ros incon­ve­nien­tes en los pro­ce­sos de tales esta­ble­ci­mien­tos”. Lue­go aña­día: “Todos esta­mos rea­li­zan­do un gran esfuer­zo sin mira­mien­tos res­pec­to de los cos­tos que esta emer­gen­cia sig­ni­fi­ca. Les soli­ci­to quie­ran tener a bien reto­mar el flu­jo nor­mal de reti­ro de los cue­ros de los esta­ble­ci­mien­tos de fae­na”.

Para tra­tar de limi­tar estos des­aco­ples entre los diver­sos sec­to­res pro­duc­ti­vos, el vier­nes pasa­do el Gobierno nacio­nal deci­dió incluir tam­bién a las cur­tiem­bres entre las nue­vas acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas habi­li­ta­das para reto­mar su rit­mo habi­tual, con­si­de­rán­do­las esen­cia­les y excep­tuan­do a sus tra­ba­ja­do­res de las res­tric­cio­nes para el movi­mien­to en la vía públi­ca.

En Comer­cio el virus ata­ca la salud, la esta­bi­li­dad labo­ral y el rol patro­nal y gre­mial fren­te a la pan­de­mia

Mucha preo­cu­pa­ción exis­te entre los tra­ba­ja­do­res super­mer­ca­dis­tas debi­do a lo que denun­cian como no cum­pli­mien­to de las patro­na­les de las nor­mas de higie­ne y segu­ri­dad, que rigen en la cua­ren­te­na en estos esta­ble­ci­mien­tos para garan­ti­zar la pro­tec­ción del per­so­nal ante el peli­gro de con­ta­gio, pro­duc­to del coro­na­vi­rus. Si bien cada caso es dife­ren­te, tam­bién el con­tac­to con los clien­tes que asis­ten a los loca­les es una preo­cu­pa­ción laten­te.

Asi­mis­mo, el aumen­to indis­cri­mi­na­do en los pre­cios de los pro­duc­tos ofre­ci­dos en gón­do­las, tam­bién está en la mira. El con­trol de los valo­res de ven­ta, está tra­yen­do muchos con­flic­tos. El caso para­dig­má­ti­co ha sido el de Coto con el inten­den­te de La Matan­za, don­de todo esto se puso en super­fi­cie con entre­cru­za­mien­to de acu­sa­cio­nes, no exen­tas de crí­ti­cas a las accio­nes gre­mia­les corres­pon­dien­tes. Y de dis­cu­sio­nes de lar­ga data por ‘empren­di­mien­tos nun­ca habi­li­ta­dos’.

Sin embar­go, la nor­ma­ti­va que aho­ra sean los pro­pios jefes muni­ci­pa­les los que ten­gan la facul­tad de rea­li­zar las ins­pec­cio­nes pue­de oca­sio­nar más situa­cio­nes de este tipo en varios dis­tri­tos de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Duran­te los últi­mos días hubo cie­rres momen­tá­neos y medi­das de emer­gen­cias, ante infor­ma­cio­nes que habla­ban de con­ta­gios en super­mer­ca­dos de la zona del Once y el Abas­to en capi­tal fede­ral jun­to a otros loca­les de otros dis­tri­tos que vivie­ron situa­cio­nes simi­la­res.

Al mis­mo tiem­po, momen­tos de ines­ta­bi­li­dad labo­ral, atra­vie­san para­le­la­men­te los tra­ba­ja­do­res de la acti­vi­dad del rubro de elec­tro­do­més­ti­cos. El caso de Gar­ba­rino es qui­zás, el peor de los ejem­plos. Des­cuen­to en los sala­rios, ame­na­za de des­pi­dos y polí­ti­cas de sus­pen­sio­nes, podría ser el anti­ci­po de un pedi­do de quie­bra, por la exis­ten­cia tam­bién de deu­das pre exis­ten­tes.

Tras­cen­dió en este sen­ti­do, un pedi­do a los sin­di­ca­tos de la acti­vi­dad de todo el país, para que no acep­ten reci­bir pre­sio­nes de las empre­sas que quie­ren obli­gar a los tra­ba­ja­do­res a nego­ciar indi­vi­dual­men­te su víncu­lo labo­ral. Una cir­cu­lar inter­na de la fede­ra­ción nacio­nal mer­can­til (FAECYS), da cuen­ta de ello en la nece­si­dad tam­bién de no per­der apor­tes de la masa asa­la­ria­da en medio del gra­ve con­tex­to gene­ral.

Des­de ya que el gre­mio que coman­da el legen­da­rio Arman­do Cava­lie­ri, tam­po­co está exen­to de pases de fac­tu­ras inter­nos, con muchos diri­gen­tes de los cuer­pos orgá­ni­cos que deman­dan una urgen­te reno­va­ción de filas, inclu­so soli­ci­tan­do la pre­sen­cia efec­ti­va de los pro­pios secre­ta­rios gene­ra­les e inte­gran­tes de los con­se­jos direc­ti­vos en los luga­res de tra­ba­jo.

Una fric­ción que se acre­cien­ta en medio de una dispu­ta que no que­do del todo sal­da­da des­pués de la com­ple­ja con­tien­da elec­to­ral que atra­ve­sa­ra la orga­ni­za­ción en la Ciu­dad de Bue­nos Aires, de fuer­te res­que­bra­ja­mien­to interno y corri­mien­to de alian­zas polí­ti­cas.