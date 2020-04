Argentina. Resumen Gremial II. Godoy pide «un mayor aporte de quienes más tienen»/ Yasky propone crear un fondo de emergencia con el 1.5% de las 50 grandes fortunas del país/ Cuanta miseria en un telegrama/ Economía de guerra …

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 6 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Godoy pide «un mayor mayor apor­te de quie­nes más tie­nen»

La con­duc­ción nacio­nal de ATE, que lide­ra Hugo Godoy, pidió «un mayor apor­te de quie­nes más tie­nen» en medio de «una cri­sis que aumen­ta las desigual­da­des», en alu­sión a la pan­de­mia de coronavirus.06/04/2020 00:02:00

El sin­di­ca­to rati­fi­có la nece­si­dad de for­ta­le­cer «el Esta­do al ser­vi­cio del pue­blo ante los emba­tes de quie­nes alien­tan la reduc­ción del gas­to públi­co, las patro­na­les que des­pi­den y los for­ma­do­res de pre­cios que incre­men­tan el valor de los ali­men­tos».

«Argen­ti­na vive una impre­sio­nan­te cri­sis socio-eco­nó­mi­ca en el contex­to de la emer­gen­cia pro­vo­ca­da por el coro­na­vi­rus. El país ya esta­ba sumer­gi­do en un cua­dro de alar­man­te pobre­za y desigual­dad (37,9 por cien­to y 8,4 por cien­to de indi­gen­cia al cuar­to tri­mes­tre de 2019), lue­go de cua­tro omi­no­sos años de ges­tión macris­ta», pun­tua­li­zó Godoy en un docu­men­to de pren­sa.

El gre­mia­lis­ta sos­tu­vo que ese gobierno empo­bre­ció a 5 millo­nes de argen­ti­nos y sumió en la indi­gen­cia a otro millón y medio, en un esce­na­rio que ron­dó con alti­ba­jos tasas de pobre­za de entre el 25 y 29 por cien­to, ya que des­de 2010 y has­ta antes del comien­zo del perío­do rece­si­vo 2018 – 19 alter­nó años de cre­ci­mien­to mode­ra­do con estan­ca­mien­to agra­va­do por la rece­sión.

«Ese con­tex­to de desigual­dad es acom­pa­ña­do por índi­ces de infor­ma­li­dad y pre­ca­rie­dad de más del 50 por cien­to de la fuer­za de tra­ba­jo. Ello pro­vo­ca que la pan­de­mia agra­ve el cua­dro social, en el que pobre­za e indi­gen­cia tie­nen por corre­la­to el haci­na­mien­to, la fal­ta de vivien­da y el freno eco­nó­mi­co que gene­ra­rá un mayor agra­va­mien­to de esa reali­dad», enfa­ti­zó el sin­di­ca­lis­ta.

Godoy aña­dió que es prio­ri­ta­rio deci­dir «urgen­tes medi­das» de con­ten­ción de la emer­gen­cia socio-sani­ta­ria, que no afec­ta por igual a todos los sec­to­res, y seña­ló como «correc­tas» las medi­das adop­ta­das por el gobierno nacio­nal res­pec­to de las trans­fe­ren­cias de ingre­sos a los sec­to­res más pos­ter­ga­dos y las líneas de finan­cia­mien­to a tasa redu­ci­da para el capi­tal de tra­ba­jo de las peque­ñas y media­nas empre­sas (Pymes), entre otras. expre­só un comu­ni­ca­do.

«Pero ante la mag­ni­tud de la cri­sis son insu­fi­cien­tes ante los deses­pe­ra­dos pedi­dos de asis­ten­cia de amplios sec­to­res. Hay que uni­ver­sa­li­zar un piso de ingre­sos que actúe como red de con­ten­ción para los hoga­res des­pro­te­gi­dos y garan­ti­zar finan­cia­mien­to a tasa míni­ma a las pymes y sec­to­res para­dos», siguió.

«Mien­tras el cua­dro social se agra­vó año a año, a las 200 prin­ci­pa­les empre­sas y las 50 for­tu­nas fami­lia­res y/​o per­so­na­les no les fue tan mal», pun­tua­li­zó Godoy.

Para el sin­di­ca­to, esas 50 for­tu­nas suman 57 mil millo­nes de dóla­res y «las enca­be­zan Pao­lo Roca (8 mil), Ale­jan­dro Bulg­he­ro­ni (6.200) y Pérez Com­pac (3 mil) ‑el pri­me­ro de los cua­les pro­cu­ra des­pe­dir 1.450 tra­ba­ja­do­res de Techint‑, y se incre­men­ta­ron un 81,8, 87,9 y 99,1 por cien­to entre 2017−19», ase­gu­ró.

«Entre 2015 – 18 la cúpu­la empre­sa­ria aumen­tó sus ven­tas un 205 por cien­to, mien­tras millo­nes de argen­ti­nos caye­ron en la pobre­za. Y las com­pa­ñías de ener­gía, gas y agua lo hicie­ron en un 1.036,5 por cien­to. Pero hubo tari­fa­zos. Esas obs­ce­nas for­tu­nas no deben apor­tar a una colec­ta soli­da­ria sino que tie­nen que poner en serio para supe­rar la emer­gen­cia. Hay que esta­ble­cer un impues­to espe­cí­fi­co que gra­ve esos patri­mo­nios», pun­tua­li­zó el diri­gen­te gre­mial.

«Hay que seg­men­tar las pro­pues­tas de finan­cia­mien­to para que exclu­ya a empre­sas, con­glo­me­ra­dos y gru­pos loca­les y trans­na­cio­na­les que tie­nen espal­das sufi­cien­tes para man­te­ner los pues­tos de tra­ba­jo y sala­rios», con­clu­yó Godoy.

Yasky pro­po­ne crear un fon­do de emer­gen­cia con el 1.5% de las 50 gran­des for­tu­nas del país

UN FONDO DE EMERGENCIA

Una pro­pues­ta de la CTA de los tra­ba­ja­do­res ante la pan­de­mia

POR HUGO YASKY

Sal­va­dor Dali, Simu­la­cro de la Noche, 1930

En estos días, ante la gra­ve situa­ción pro­vo­ca­da por el avan­ce glo­bal de la epi­de­mia de Covid-19, esta­mos demos­tran­do una vez más la enor­me reser­va de soli­da­ri­dad que exis­te en nues­tro pue­blo. El gobierno argen­tino ha afron­ta­do con inte­li­gen­cia y sen­si­bi­li­dad esta prue­ba, pro­cu­ran­do evi­tar el colap­so del sis­te­ma de salud y al mis­mo tiem­po tra­tan­do de paliar las difi­cul­ta­des que el dis­tan­cia­mien­to social gene­ra en la vida de quie­nes se encuen­tran en con­di­cio­nes de mayor vul­ne­ra­bi­li­dad. Nues­tro país, tal como ha sido reco­no­ci­do a nivel inter­na­cio­nal, y par­ti­cu­lar­men­te des­ta­ca­do por la Con­fe­de­ra­ción Sin­di­cal Inter­na­cio­nal, está a la cabe­za de los Esta­dos que han adop­ta­do res­guar­dos impor­tan­tes para pro­te­ger la salud, el empleo y los ingre­sos de sus pobla­cio­nes. Los ejem­plos con­tra­pues­tos a esto los cons­ti­tu­yen los casos de Esta­dos Uni­dos, Bra­sil y Ecua­dor, cuyos gobier­nos impu­sie­ron la lógi­ca del dar­wi­nis­mo social con las con­se­cuen­cias dra­má­ti­cas que hoy esta­mos vien­do.

Sin embar­go, es pre­ci­so adver­tir que esta emer­gen­cia sani­ta­ria se pro­du­ce en el con­tex­to de la pau­pe­ri­za­ción de millo­nes de argen­ti­nos como con­se­cuen­cia de cua­tro años de gobierno de Mau­ri­cio Macri. La des­truc­ción pro­du­ci­da por el saqueo espe­cu­la­ti­vo que endeu­dó al Esta­do y empo­bre­ció al pue­blo argen­tino, hace mucho más difí­cil sos­te­ner en el tiem­po medi­das como el dis­tan­cia­mien­to social.

La para­li­za­ción de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca debi­da a las res­tric­cio­nes a la cir­cu­la­ción impac­ta de lleno en los sec­to­res de la pobla­ción cuyo sus­ten­to dia­rio exi­ge salir a la calle.

Las per­so­nas más vul­ne­ra­bles, ya gol­pea­das por el aban­dono sufri­do en años pasa­dos y del cual ape­nas empe­za­ban a recu­pe­rar­se, están hoy más expues­tas no sólo a la enfer­me­dad sino a que se agra­ve su con­di­ción de pobre­za.

Por ello esa par­te de nues­tra pobla­ción no pue­de sopor­tar el ais­la­mien­to sin asis­ten­cia direc­ta de un Esta­do que ha sido des­fi­nan­cia­do has­ta el ago­ta­mien­to por las polí­ti­cas del ante­rior gobierno. Es la mis­ma pobla­ción sobre la cual pesa de mane­ra des­pro­por­cio­na­da todo incre­men­to de los pre­cios de los pro­duc­tos esen­cia­les para la vida. Los ali­men­tos y los artícu­los de higie­ne no pue­den seguir aumen­tan­do. Hay que con­tro­lar los pre­cios y cas­ti­gar a los espe­cu­la­do­res. Para ello la emer­gen­cia requie­re for­ta­le­cer las posi­bi­li­da­des de la acción esta­tal en todos los nive­les, desa­rro­llan­do ins­tru­men­tos de polí­ti­ca públi­ca, pero tam­bién dotan­do rápi­da­men­te al Esta­do de mayo­res recur­sos eco­nó­mi­cos.

Para eso es nece­sa­rio exi­gir más a quie­nes tie­nen mayor capa­ci­dad con­tri­bu­ti­va, y pedir mayo­res esfuer­zos a quie­nes la rece­sión eco­nó­mi­ca en el peor de los casos sólo hará per­der, even­tual­men­te, una por­ción de las rique­zas que nun­ca han deja­do de acu­mu­lar. Pero es pre­ci­sa­men­te ese pode­ro­so núcleo del empre­sa­ria­do que se ha enri­que­ci­do con la con­cen­tra­ción eco­nó­mi­ca y la espe­cu­la­ción finan­cie­ra, cuyas ganan­cias dola­ri­za­das están en los paraí­sos fis­ca­les, el que hoy pre­ten­de impo­ner por enci­ma de cual­quier lógi­ca soli­da­ria la ley del más fuer­te.

El ejem­plo para­dig­má­ti­co de esto fue el des­pi­do de 1.450 tra­ba­ja­do­res dis­pues­to por Techint, la empre­sa de Pao­lo Roc­ca, el hom­bre más rico de la Argen­ti­na, cuyas ganan­cias anua­les supe­ran los 400 millo­nes de dóla­res. Esta bru­tal deci­sión no solo se expli­ca des­de la ópti­ca de un des­pia­da­do calcu­lo eco­nó­mi­co, sino que está diri­gi­da a con­ver­tir­se en la pun­ta de lan­za de una ofen­si­va de los gru­pos domi­nan­tes que, con accio­nes como esta, pre­ten­den dejar cla­ro que no están dis­pues­tos a acep­tar medi­das que le devuel­ven al sec­tor públi­co capa­ci­dad de inci­dir sobre las cie­gas leyes del mer­ca­do.

La rápi­da reac­ción del Pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez cali­fi­can­do de mise­ra­bles a quie­nes des­pi­den en medio de esta cri­sis y la fir­ma del decre­to esta­ble­cien­do la prohi­bi­ción de des­pe­dir duran­te 60 días, gene­ró la reac­ción de algu­nos empre­sa­rios y del núcleo más retro­gra­do de la alian­za Cam­bie­mos que, reavi­van­do el dis­cur­so de la anti­po­li­ti­ca, his­tó­ri­co caba­lli­to de bata­lla de la dere­cha, repli­có con­vo­can­do al cace­ro­la­zo para que los polí­ti­cos se bajen los suel­dos. Cum­plien­do aque­llo de que no hay mejor defen­sa que un buen ata­que, inten­tan sacar rédi­to del supues­to des­gas­te polí­ti­co que debe­ría afron­tar el gobierno a par­tir de que el males­tar por las con­di­cio­nes del ais­la­mien­to se fue­ra inten­si­fi­can­do. Esa espe­cu­la­ción cons­ti­tu­ye una extor­sión que pre­ten­de pre­sio­nar al poder demo­crá­ti­co y a la opi­nión públi­ca, para poner por enci­ma de cual­quier otra con­si­de­ra­ción su ren­ta­bi­li­dad empre­sa­ria y, a la vez, favo­re­cer al sec­tor más duro de la opo­si­ción. En una situa­ción como la actual, cuan­do la pro­tec­ción de la vida es el valor que con­vo­ca al esfuer­zo comu­ni­ta­rio, la ava­ri­cia y la mez­quin­dad que reve­la este accio­nar resul­tan espe­cial­men­te obs­ce­nos.

Como decía­mos al prin­ci­pio, a pesar de esto sigue habien­do una gran mayo­ría de los argen­ti­nos y argen­ti­nas que cree­mos en el valor del esfuer­zo soli­da­rio de una comu­ni­dad para enfren­tar la cri­sis que nos impu­so la pan­de­mia. No es casual que sea­mos los tra­ba­ja­do­res quie­nes este­mos ocu­pan­do los prin­ci­pa­les luga­res en este com­ba­te en el que para garan­ti­zar el bien comu­ni­ta­rio segui­mos pro­du­cien­do los bie­nes y recur­sos nece­sa­rios para la vida y la salud de nues­tra comu­ni­dad. Habla­mos de los que todos los días dicen pre­sen­te para poner en fun­cio­na­mien­to los ser­vi­cios de salud, la dis­tri­bu­ción de los ali­men­tos en los come­do­res esco­la­res, el tra­ba­jo no ren­ta­do de los mili­tan­tes de los barrios garan­ti­zan­do comi­da y asis­ten­cia, la pro­duc­ción de bie­nes bási­cos para el con­su­mo y todas las otras acti­vi­da­des detrás de las cua­les hay hom­bres y muje­res que creen en una Argen­ti­na que deje de ser la jun­gla don­de se impo­ne el más fuer­te para con­ver­tir­se en una comu­ni­dad en el que entre todos y todas cons­tru­ya­mos un país con jus­ti­cia social.

Estos hom­bres y muje­res per­te­ne­cien­tes a la cla­se tra­ba­ja­do­ra, que no tie­nen reser­vas dola­ri­za­das en los paraí­sos fis­ca­les ni rique­zas acu­mu­la­das en cajas de segu­ri­dad, son los úni­cos que ver­da­de­ra­men­te tie­nen dere­cho a recla­mar un esfuer­zo soli­da­rio para que los que más tie­nen, en esta cri­sis de gra­ve­dad inusi­ta­da, apor­ten de mane­ra extra­or­di­na­ria a la cons­ti­tu­ción de un Fon­do de Emer­gen­cia para enfren­tar la pan­de­mia.

Des­de la CTA‑T, al igual que el res­to de las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les del país, hemos pues­to a dis­po­si­ción de las auto­ri­da­des nacio­na­les y pro­vin­cia­les toda nues­tra infra­es­truc­tu­ra hote­le­ra y de salud. Esta­mos dis­pues­tos tam­bién a apor­tar el por­cen­ta­je que se deter­mi­ne de la recau­da­ción de los apor­tes de nues­tros afi­lia­dos, que sig­ni­fi­ca tri­bu­tar para la cons­ti­tu­ción de ese Fon­do, el esfuer­zo de los que menos tie­nen. Esta­mos con­ven­ci­dos de que si es impres­cin­di­ble para garan­ti­zar que nues­tra comu­ni­dad sal­ga de esto en las mejo­res con­di­cio­nes y en el menor tiem­po posi­ble, hay que hacer­lo. Pero tam­bién esta­mos con­ven­ci­dos de que al pue­blo argen­tino le asis­te el dere­cho a recla­mar­le a los que más tie­nen, un esfuer­zo que sea pro­por­cio­nal a la rique­za que deten­tan. Si de las cin­cuen­tas per­so­nas más ricas de la Argen­ti­na, según el lis­ta­do de la revis­ta For­bes publi­ca­do por Info­bae en abril de 2018, apor­ta­ran por úni­ca vez el 1,5 % de sus for­tu­nas per­so­na­les valua­das en con­jun­to en 70.040 millo­nes de dóla­res, se esta­rían reunien­do en ese Fon­do 1.050 millo­nes de dóla­res.

Es decir, un mon­to equi­va­len­te al que haría fal­ta para adqui­rir 90.000 res­pi­ra­do­res o 50.000 equi­pos para test de coro­na­vi­rus o poco más de 1.000.000 de inter­na­cio­nes en tera­pia inten­si­va.

Cree­mos que como se lo hizo en tiem­pos de la Pri­me­ra Jun­ta en los albo­res de la Patria para reunir recur­sos duran­te la Cam­pa­ña al Alto Perú, hoy debe­ría­mos asu­mir un esfuer­zo com­par­ti­do para que nues­tro pue­blo pue­da salir lo más indem­ne posi­ble de esta cri­sis sin pre­ce­den­te. Cree­mos que es el momen­to de sumar esfuer­zos y de dar seña­les de uni­dad. No vamos a con­vo­car a cace­ro­la­zos ni a nin­gu­na acción que les sir­va a los que quie­ren sem­brar el odio y la divi­sión. Vamos a seguir ponien­do el cuer­po para apor­tar a que entre todos supe­re­mos con el menor cos­to posi­ble, tan­to en vidas como en fuen­tes de tra­ba­jo, este momen­to dolo­ro­so.

Pero cuan­do haya pasa­do, enton­ces sí mira­re­mos hacia atrás, para ver dón­de estu­vo para­do cada uno. Para saber quién puso el pecho y quién dio la espal­da. Para saber quién ten­dió la mano soli­da­ria­men­te y quién eli­gió cerrar el puño. Por­que más tem­prano que tar­de, a todos los que deten­ta­mos algún gra­do de res­pon­sa­bi­li­dad diri­gen­cial, en la esfe­ra públi­ca, en la empre­sa­rial, o en la esfe­ra sin­di­cal, nos lle­ga­rá el momen­to de la ren­di­ción de cuen­tas ante un pue­blo que, como lo ha hecho otras veces, recla­ma­rá Memo­ria Ver­dad y Jus­ti­cia.

CUANTA MISERIA EN UN TELEGRAMA

Roc­ca y los mise­ra­bles por un lado y el gobierno que ali­nea al sin­di­ca­lis­mo a su lado en la otra vere­da

POR VICTORIO PAULÓN

Mus­so­li­ni fue estre­cho alia­do del can­ci­ller ale­mán Adolf Hitler, líder del nazis­mo.

Nadie se sal­va solo. Hay que ser soli­da­rio, poner­se en el lugar del otro y ayu­dar­lo. Algu­nos mise­ra­bles olvi­dan a quie­nes tra­ba­jan para ellos y en la cri­sis los des­pi­den. Alber­to Fer­nán­dez

Pao­lo Roc­ca es nie­to de Agos­tino Roc­ca, quien tuvo a su car­go la Coor­di­na­ción de Indus­trias en el gobierno fas­cis­ta de Beni­to Mus­so­li­ni. Il Duce fue fusi­la­do y Hitler se sui­ci­dó, en 1945. Agos­tino emi­gró, silen­cio­so, a la Argen­ti­na. Con capi­ta­les ita­lia­nos y ale­ma­nes, radi­có su pri­me­ra fábri­ca en la ciu­dad de Cam­pa­na (Dál­mi­ne Sider­ca), un empren­di­mien­to de tubos sin cos­tu­ra para uso mili­tar y de la indus­tria petro­le­ra que tuvo un cre­ci­mien­to expo­nen­cial ampa­ra­do por las com­pras del Esta­do. Como en la Ita­lia de la liga del Fas­cio, su carre­ra de pro­vee­dor esta­tal con­ti­nuó in cres­cen­do duran­te gobier­nos civi­les y dic­ta­du­ras, de Juan Perón hacia ade­lan­te. Su hijo Rober­to rele­vó a Agos­tino en la empre­sa des­de 1969 y fun­dó la plan­ta de ace­ros pla­nos (Pro­pul­so­ra Side­rúr­gi­ca de La Pla­ta) en 1971. Sus ven­tas al Esta­do le brin­da­ron estre­chos víncu­los con los mili­ta­res y su empre­sa par­ti­ci­pó en el apo­yo logís­ti­co y la con­fec­ción de lis­ta­dos para faci­li­tar la repre­sión a los sin­di­ca­lis­tas de sus fábri­cas. Esa res­pon­sa­bi­li­dad fue ven­ti­la­da en suce­si­vos jui­cios de lesa huma­ni­dad sin que haya con­de­na has­ta aho­ra.

Mon­ta­do sobre un pasa­do capi­ta­lis­ta de bru­tal estir­pe impia­do­sa, Pao­lo Roc­ca here­dó como vice­pre­si­den­te en 1990 y con­du­jo el pro­ce­so de inter­na­cio­na­li­za­ción del gru­po. En la actua­li­dad su gru­po tie­ne un ter­cio del mer­ca­do mun­dial de tubos sin cos­tu­ra: Techint nació en Ita­lia, es una mul­ti­na­cio­nal con sede en Luxem­bur­go y fábri­cas en varios con­ti­nen­tes, pero en la esce­na argen­ti­na actúa como si fue­se una insol­ven­te indus­tria nacio­nal nece­si­ta­da de sub­si­dios.

Tie­ne ace­rías en Sider­ca (Cam­pa­na, Argen­ti­na); Tam­sa (Vera­cruz, Méxi­co); Dal­mi­ne (Dal­mi­ne, Ita­lia); Bay City (Bay City, USA); Algo­ma­Tu­bes (Sault St. Marie, Cana­dá); Sil­co­tub (Zalau, Ruma­nia); NKK Tubes, (Kawa­sa­ki, Japón) y Tena­ris (Macha­chi, Ecua­dor). Tubos con cos­tu­ra: Tubo Cari­be (Car­ta­ge­na, Colom­bia); Metal­me­cá­ni­ca (Villa Mer­ce­des, San Luis); Argen­ti­na Siat (Valen­tín Alsi­na, Argen­ti­na); Siat Tena­ris (Villa Cons­ti­tu­ción, Argen­ti­na); Con­fab (São Pau­lo, Bra­sil); Mave­rick­Tu­bes, (Arkan­sas, Esta­dos Uni­dos). Cone­xio­nes pre­mium: Hydril, (Esta­dos Uni­dos); SPIJ (Indo­ne­sia); Ter­nium Side­rar (BCBA:TXAR); Hyl­sa (Méxi­co); Imsa, ace­ros (Méxi­co, Esta­dos Uni­dos y Gua­te­ma­la). En ace­ros pla­nos: Side­rar (la ex Somi­sa); Ter­nium con­tro­la Usi­mi­nas jun­to con la Nip­pon Steel. Ter­nium es la mar­ca glo­bal de pla­nos y Tena­ris de tubos.

Las empre­sas más impor­tan­tes del gru­po que ope­ran en la Argen­ti­na (Side­rar, Sider­ca, Tec­pe­trol y Techint Cons­truc­cio­nes) tuvie­ron ganan­cias netas decla­ra­das de alre­de­dor de 1.500 millo­nes de dóla­res para el perío­do 2016 – 2018. ¡Solo en 2018 lle­ga­ron a ganar 954 millo­nes de dóla­res! Según la revis­ta For­bes, Pao­lo Roc­ca tie­ne una for­tu­na per­so­nal de unos 9.700 millo­nes de dóla­res de pla­ta en blan­co…

Roc­ca III, Pao­lo, inten­ta hacer con Alber­to Fer­nán­dez lo que su padre y su abue­lo ins­ta­la­ron como un esti­lo empre­sa­rial: pre­sio­nar y nego­ciar con gobier­nos de mane­ra inhu­ma­na como el capi­ta­lis­mo que repre­sen­tan. Cuan­do quie­ren des­pe­dir o sus­pen­der, pasan los cos­tos para que los asu­man quie­nes están al man­do. Lo dis­tin­to, esta vez, fue la res­pues­ta casi direc­ta de Alber­to. La pro­tec­ción de la salud como polí­ti­ca de Esta­do coli­sio­na con los intere­ses eco­nó­mi­cos: “Mise­ra­bles”, se escu­chó decir al Pre­si­den­te. Con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria median­te, que­dan en stand-by los 1450 des­pi­dos de Techint que Pao­lo puso en la mesa para hacer la pri­me­ra a su bur­do esti­lo.

Lue­go del anun­cio pre­si­den­cial de pro­rro­gar el ais­la­mien­to social has­ta des­pués de Sema­na San­ta, la sec­cio­nal Cam­pa­na de la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca, con la fir­ma de su secre­ta­rio gene­ral Abel Fur­lán, reite­ró el estric­to aca­ta­mien­to a las direc­ti­vas ofi­cia­les acla­ran­do que las úni­cas tareas que se lle­van a cabo en esa juris­dic­ción son las guar­dias impres­cin­di­bles vin­cu­la­das a la pre­ser­va­ción de los equi­pos de ser­vi­cios inin­te­rrum­pi­bles.

Los esta­fa­do­res men­di­can­tes

Tras el fas­tuo­so casa­mien­to de su hija cele­bra­do en febre­ro en Pun­ta del Este, el her­mano de la vida del ex Pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri, Nico­lás Capu­to, tomó deci­sio­nes de aus­te­ri­dad mani­fies­ta para sus plan­tas fue­gui­nas de aire acon­di­cio­na­do para autos, tele­vi­so­res y celu­la­res Sam­sung, afec­ta­das por la gene­ra­li­za­da caí­da del con­su­mo. Según El Cro­nis­ta, sus empre­sas no dis­tri­bu­ye­ron divi­den­dos en 2019 para can­ce­lar sus deu­das con los ban­cos, en lo que pare­ce un vacia­mien­to pro­gra­ma­do con los tra­ba­ja­do­res como víc­ti­ma. El Gru­po Mir­gor, con plan­tas en Río Gran­de, Tie­rra del Fue­go, comu­ni­có que cae­rán 525 con­tra­tos a pla­zo fijo y 220 bajo la moda­li­dad de Per­so­nal de Plan­ta Dis­con­ti­nuo que tra­ba­ja cua­tro meses por año. Acos­tum­bra­do a la fami­lia­ri­dad de la mesa chi­ca del poder, “Nicky” jugó aho­ra en abier­ta soli­da­ri­dad con la pro­pues­ta de Techint para la cua­ren­te­na: sal­tó sin pudor la bre­cha abier­ta entre el macris­mo y Roc­ca des­de que el ita­liano casi va en cana por los dudo­sos “retor­nos” denun­cia­dos en la deva­lua­da cau­sa de los cua­der­nos.

Como en una Cor­te de los Mila­gros don­de los men­di­gos cie­gos veían y sor­dos escu­cha­ban nue­va­men­te al vol­ver a su barrio tras su reco­rri­do de peque­ños esta­fa­do­res men­di­can­tes, pode­ro­sos empre­sa­rios figu­ran­tes en la lis­ta de mega­em­pre­sas como Gar­ba­rino, anun­cian que no paga­rán suel­dos com­ple­tos por fal­ta de fon­dos. Pol­ka y Gru­po Cla­rín, Amé­ri­ca (allí tie­ne una pla­ti­ta inver­ti­da el mul­ti­mi­llo­na­rio Clau­dio Belo­co­pitt, de Swiss Medi­cal), van a pagar los suel­dos en cuo­tas. Los due­ños del mer­ca­do pre­ten­den inver­tir los tér­mi­nos del poten­te recla­mo del nove­lis­ta fran­cés Víc­tor Hugo en su famo­sa nove­la Los mise­ra­bles, veni­da a la memo­ria emo­ti­va de los lec­to­res a raíz de las duras pala­bras del Pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez.

Tras los cre­cien­tes abu­sos y para pre­ser­var la polí­ti­ca de salud ofi­cial lle­gó un impres­cin­di­ble DNU del gobierno, prohi­bien­do las exo­ne­ra­cio­nes y sus­pen­sio­nes por 60 días en todas las acti­vi­da­des, esen­cia­les o no. Una cuan­tio­sa lis­ta de poten­cia­les con­flic­tos que­dan en la ban­de­ja de “pen­dien­tes”: la revis­ta Pron­to echó a sus 120 tra­ba­ja­do­res y pone en aler­ta al gre­mio de los perio­dis­tas (Sipre­ba), la cade­na Cine­mark envió tele­gra­mas a sus emplea­dos, los call cen­ters han deja­do en la calle a muchos de sus emplea­dos encua­dra­dos en el Sin­di­ca­to de Comer­cio y Ser­vi­cios. Dece­nas de patro­nes ines­cru­pu­lo­sos bus­can sacar ven­ta­jas des­pi­dien­do, sus­pen­dien­do y pagan­do par­cial­men­te, o no pagan­do, sus deu­das sala­ria­les. Los due­ños de Dex­ter, Moo­ve y Stock Cen­ter hicie­ron fir­mar la sus­pen­sión del per­so­nal y la reduc­ción del 50% del sala­rio con una ame­na­za encu­bier­ta para que la gen­te no se que­je y aca­te por­que si no los echan.

Mise­ra­bles hay de todo tipo y tama­ño, como quie­nes sub­con­tra­tan las obras del acue­duc­to en la zona de Salar del Hom­bre Muer­to, cer­ca­na a Anto­fa­gas­ta de la Sie­rra, que cesa­ron a 400 obre­ros cua­tro meses antes de lo pre­vis­to, deto­nan­do un con­flic­to para el cual Gerar­do Mar­tí­nez de la UOCRA pre­ten­de un tra­ta­mien­to simi­lar a la con­ci­lia­ción impues­ta al gru­po Techint. Los des­pe­di­dos habían sido con­tra­ta­dos por un con­sor­cio argen­tino que tra­ba­ja para la mine­ra nor­te­ame­ri­ca­na Livent.

Acue­duc­to El Pato, Salar del Hom­bre Muer­to.

Salud o eco­no­mía

Para el sitio Línea Sin­di­cal, la CGT entró de lleno al deba­te “salud o eco­no­mía” y se mani­fes­tó a favor de reto­mar la acti­vi­dad si se garan­ti­zan las con­di­cio­nes de salud a los tra­ba­ja­do­res. Por su par­te, la indus­tria recla­mó la reaper­tu­ra de los ban­cos como paso ini­cial para reac­ti­var el 80% de la pro­duc­ción dete­ni­da. Héc­tor Daer requi­rió una nego­cia­ción con las patro­na­les que le “pon­ga piso” a la cri­sis y ter­mi­nar con eso de que las empre­sas “hacen lo que quie­ren”. El vice­pre­si­den­te de la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) y titu­lar de Copal, Daniel Funes de Rio­ja, sos­tu­vo ayer que “no se pue­de tener para­li­za­ción de acti­vi­da­des y sala­rio pleno” por­que eso impli­ca cos­tos “impo­si­bles de afron­tar”.

En El Des­ta­pe, Daer admi­tió que en ese ámbi­to “podría dis­cu­tir­se una reba­ja en los sala­rios” y vol­ver al tra­ba­jo en un mar­co ade­cua­do de “pre­ven­ción y pro­fi­la­xis, tan­to des­de el ángu­lo de la sus­ten­ta­bi­li­dad de un pro­ce­so eco­nó­mi­co como des­de las garan­tías nece­sa­rias para que no ten­ga­mos com­pli­ca­cio­nes socia­les. Está la deci­sión de gene­rar un pro­to­co­lo para los tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción por­que que­re­mos que sea la pri­me­ra acti­vi­dad que vuel­va des­pués de la cua­ren­te­na. Jun­to con la indus­tria manu­fac­tu­re­ra son los gene­ra­do­res prin­ci­pa­les de rique­za”, argu­men­tó. Lo cier­to es que la opción guber­na­men­tal irá dan­do paso a paso pau­tas de con­sen­so sen­si­bles a la reali­dad.

El Espa­cio Inter­sin­di­cal Salud Tra­ba­jo y Par­ti­ci­pa­ción de los Tra­ba­ja­do­res, que inclu­ye tan­to a gre­mios de la CGT como de la CTA, reco­no­ce y apo­ya todas las medi­das que está imple­men­tan­do el Minis­te­rio de Salud de la Nación, pero tam­bién recla­ma sea expre­sa­men­te incor­po­ra­da el Covid-19 como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal para las y los tra­ba­ja­do­res expues­tos. Una reso­lu­ción de la Super­in­ten­den­cia de Ries­gos de Tra­ba­jo lo con­tem­pla, a con­di­ción de que se eva­lúe caso por caso. Habi­da cuen­ta de los ante­ce­den­tes que tie­nen las ART, equi­va­le a deman­das con­de­na­das a morir en el tiem­po y per­der­se en mara­ñas buro­crá­ti­cas. Esta­mos en emer­gen­cia, el tiem­po es esca­so y se requie­re un Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia (Decre­to 658⁄ 96 ). Es decir a todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que están tra­ba­jan­do para que este sis­te­ma fun­cio­ne: per­so­nal de salud, de tele­co­mu­ni­ca­cio­nes, de edu­ca­ción, segu­ri­dad, de trans­por­tes, entre otros.

Con la fir­ma de Hugo Yasky el vier­nes se dio a cono­cer un fuer­te comu­ni­ca­do de la CTA de los Tra­ba­ja­do­res recla­man­do la crea­ción de un Fon­do de Emer­gen­cia, que se publi­ca com­ple­to en esta edi­ción del Cohe­te.

En la inau­gu­ra­ción del Sana­to­rio Antár­ti­da, en un acto jun­to a Hugo Moyano, Alber­to Fer­nán­dez des­cri­bió los terri­to­rios en dispu­ta. Roc­ca y los mise­ra­bles por un lado y el gobierno que ali­nea al sin­di­ca­lis­mo a su lado en la otra vere­da. Cuan­do las dispu­tas se ten­sio­nan se impo­ne lograr la uni­dad del cam­po popu­lar y librar la bata­lla polí­ti­ca con la mayor fir­me­za posi­ble. Pare­ce nece­sa­rio tomar medi­das y apli­car­las: el DNU prohi­bien­do los des­pi­dos, colo­car la salud pri­va­da al ser­vi­cio de la pobla­ción, fomen­tar comi­tés de cri­sis en todos lados, vigi­lar y cas­ti­gar férrea­men­te a los remar­ca­do­res seria­les, sos­te­ner la cua­ren­te­na todo el tiem­po nece­sa­rio garan­ti­zan­do el cobro total de los sala­rios. La mayo­ría de los argen­ti­nos, ade­más de aplau­dir debe­mos ser los garan­tes de los cam­bios que se impo­nen.

La lucha deses­pe­ra­da e impru­den­te por reti­rar dine­ro de los caje­ros para paliar las nece­si­da­des más ele­men­ta­les no debe oscu­re­cer la pacien­te pos­tu­ra del pue­blo argen­tino que tie­ne en la cua­ren­te­na su gri­to libe­ra­dor. Aho­ra más que nun­ca las solu­cio­nes que nece­si­ta­mos no vie­nen solas, debe­mos con­quis­tar­las. El virus tam­bién se nutre del indi­vi­dua­lis­mo auto­rre­fe­ren­te. Los medios de comu­ni­ca­ción que nos expre­sen tie­nen que dar espa­cio al silen­cio­so pro­ta­go­nis­mo colec­ti­vo de los más pobres.

Eco­no­mía de gue­rra

Mario Her­nan­dez

El eco­no­mis­ta fran­cés, Jac­ques Atta­li, ase­sor de Emma­nuel Macron, vie­ne tra­tan­do de con­ven­cer a los gobier­nos euro­peos de que hay un modo de sos­te­ner la eco­no­mía al mis­mo tiem­po que se lucha con­tra el Covid-19. El modo no es poner dine­ro en los bol­si­llos de los empre­sa­rios, sino poner­los para que la indus­tria se mue­va en la sen­da nece­sa­ria. Lo hizo EE UU en 1941​.La estra­te­gia de Fran­klin Roo­se­velt que puso a la indus­tria a ela­bo­rar mate­rial béli­co para derro­tar al nazis­mo en la II Gue­rra Mun­dial.

Pero ha sido prac­ti­ca­da des­de la Edad Media ante dife­ren­tes for­mas de epi­de­mias o pan­de­mias. Con fina­mien­to, pro­duc­ción de bie­nes esen­cia­les: salud, infor­ma­ción, ener­gía, ali­men­ta­ción. Des­pla­zar para más ade­lan­te cam­biar de coche o ves­ti­do. Reorien­tar la eco­no­mía como el Pro­yec­to Apo­lo, la alian­za entre Ford Motors, Gene­ral Elec­tric y 3M para pro­du­cir res­pi­ra­do­res en las plan­tas auto­mo­tri­ces, más­ca­ras, gel como debe­ría estar pro­du­cien­do, entre otros, en nues­tro país, el Inge­nio Ledes­ma.

En EE UU la com­pa­ñía que pro­vee los uni­for­mes ofi­cia­les de las gran­des ligas de béis­bol pasó a fabri­car más­ca­ras y batas de hos­pi­tal. En Espa­ña, Indi­tex, pro­pie­ta­ria entre otras de Zara, se puso a fábri­car batas y bar­bi­jos.

Aquí ya lo están hacien­do la fábri­ca recu­pe­ra­da Mady­graf pro­du­cien­do mas­ca­ri­llas y sani­ti­zan­te de alcohol en con­jun­to con el Cen­tro de Estu­dian­tes de Cien­cia y Téc­ni­ca de la Unsam y pro­fe­sio­na­les de la CONEA. En la Uni­ver­si­dad de Rosa­rio un gru­po de jóve­nes inge­nie­ros desa­rro­lló un pro­to­ti­po de res­pi­ra­dor arti­fi­cial.

Hay que dejar de con­si­de­rar a la eco­no­mía de gue­rra un tema tabú. No retro­ce­der fren­te a la pre­sión empre­sa­ria como suce­dió en nues­tro país para cen­tra­li­zar los recur­sos sani­ta­rios públi­cos y pri­va­dos. Cier­ta­men­te cho­ca con el neo­li­be­ra­lis­mo por­que sur­ge del Esta­do. Para las empre­sas una cosa es pedir sub­si­dios y reba­jas impo­si­ti­vas para capear la pan­de­mia y otra que un gobierno orien­te en qué se van a uti­li­zar sus recur­sos.

¿Quién finan­cia la gue­rra con­tra el coro­na­vi­rus?

Es nece­sa­rio apli­car impues­tos y gra­vá­me­nes espe­cia­les sobre los ingre­sos o la rique­za duran­te este año como míni­mo como lo pro­po­ne Bran­ko Mila­no­vic, el eco­no­mis­ta ser­bo-esta­dou­ni­den­se, quien el año pasa­do fue invi­ta­do por Pao­lo Roc­ca a diser­tar en Bue­nos Aires.

Según la AFIP, en su Anua­rio 2017, el 1% más rico de la Argen­ti­na decla­ra acti­vos por U$S 89.252 millo­nes en Bie­nes Per­so­na­les.

Según el infor­me sobre Ban­cos publi­ca­do por el Ban­co Cen­tral, el resul­ta­do total inte­gral de ban­cos públi­cos y pri­va­dos fue en 2017 de $ 76.090 millo­nes, en 2018 sal­tó a $ 180.469 millo­nes en el 2018, y en el 2019 (año de corri­das cam­bia­rias y mega­de­va­lua­ción) alcan­za­ron los $ 314.205 millo­nes. El año pasa­do sus ganan­cias subie­ron 74 % con res­pec­to a 2018. En el caso de los ban­cos pri­va­dos gana­ron un 159 % más. ¿Qué sec­tor tuvo una pari­ta­ria así? Nin­guno, la mayo­ría de los tra­ba­ja­do­res tuvie­ron una caí­da de su poder adqui­si­ti­vo.

Las ganan­cias de los ban­cos pri­va­dos en 2019 ($ 278.150 millo­nes) equi­va­len a sie­te millo­nes de jubi­la­cio­nes con un haber de $ 37.800, que era el valor de la canas­ta de los adul­tos mayo­res en octu­bre de ese año esti­ma­da por la Defen­so­ría de la Ter­ce­ra Edad.

Un infor­me del Ins­ti­tu­to de Pen­sa­mien­to y Polí­ti­cas Públi­cas seña­la que los ban­cos pri­va­dos tuvie­ron una ren­ta­bi­li­dad que superó en un 83 % el rit­mo infla­cio­na­rio, sos­te­ni­dos por el pago de intere­ses de las Letras del Ban­co Cen­tral y lue­go de Liqui­dez (Lebacs y Leliqs).

El docu­men­to ana­li­zó los balan­ces de los Ban­cos y enti­da­des finan­cie­ras que coti­zan en la Bol­sa de Bue­nos Aires corres­pon­dien­tes a junio 2019. Las prin­ci­pa­les enti­da­des gana­ron un 205,2 % con res­pec­to a 2018. Los Ban­cos que más gana­ron fue­ron Ban­co Coma­fi (394,1 %); el Ban­co Gali­cia (356,9 %) y el Ban­co Super­vie­lle (319,1 %).

El docu­men­to ela­bo­ra­do por Clau­dio Lozano, actual Direc­tor del Ban­co Nación, seña­la que “el sis­te­ma finan­cie­ro en gene­ral y los ban­cos pri­va­dos en par­ti­cu­lar tam­bién for­man par­te de los que más tie­nen, que siguien­do el cri­te­rio que esta­mos pro­mo­vien­do, más deben apor­tar”.

¿Por qué Fer­nán­dez no apli­ca nin­gún impues­to extra­or­di­na­rio a estos patri­mo­nios?

“Es el momen­to de esta­ble­cer un impues­to de emer­gen­cia que gra­ve a estos patri­mo­nios”, sos­tie­ne la Decla­ra­ción del CDN de ATE como apor­te al deba­te públi­co para for­ta­le­cer un Esta­do demo­crá­ti­co, popu­lar y soli­da­rio.

Y agre­ga: “Un párra­fo apar­te mere­cen las ins­ti­tu­cio­nes ban­ca­rias que se nie­gan a ins­tru­men­tar las líneas de finan­cia­mien­to pre­fe­ren­cial para PyMES. Duran­te los años 2018 y 2019 (años rece­si­vos) su resul­ta­do neto cre­ció en un 205%. En con­jun­to la ban­ca pri­va­da (nacio­nal y extran­je­ra) con­cen­tra más del 73% de la liqui­dez amplia­da del sis­te­ma (lo que da una idea de su capa­ci­dad de prés­ta­mos). En tal sen­ti­do, se jus­ti­fi­ca una audaz inter­ven­ción sobre el sec­tor finan­cie­ro a fin de poner esa acu­mu­la­ción de liqui­dez para finan­ciar el sos­te­ni­mien­to de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca mien­tras dure la emer­gen­cia”.

Ade­más: “Resul­ta lla­ma­ti­vo que en esta coyun­tu­ra el gobierno siga pagan­do ven­ci­mien­tos en dóla­res, el día de ayer se hizo fren­te a un pago de 250 millo­nes de dóla­res, ya se anun­ció un pago de 120 millo­nes de la mis­ma mone­da para el 8 de abril y de cum­plir­se con el total de pagos se lle­ga­ría a los 1.000 millo­nes. Las esca­sas reser­vas y los ingre­sos de divi­sas por el comer­cio exte­rior deben prio­ri­zar las nece­si­da­des prio­ri­ta­rias de la coyun­tu­ra (insu­mos sani­ta­rios, equi­pa­mien­to) y el sos­te­ni­mien­to de la acti­vi­dad. La sus­pen­sión de pagos no pue­de pos­ter­gar­se”.

Y con­clu­ye: “Más allá de que exis­ten sec­to­res en los tres pode­res que ganan impor­tan­tes suel­dos y pue­den tener un ges­to de con­tri­buir en esta emer­gen­cia, que segu­ra­men­te será bien reci­bi­do como señal polí­ti­ca, el nivel de este apor­te no es lo que está en jue­go en esta coyun­tu­ra.

Lo que se plan­tea atrás de estas pro­pues­tas es pre­sen­tar como inevi­ta­ble una baja de sala­rios, jubi­la­cio­nes y el gas­to social del Esta­do. Per­sis­tir en el idea­rio neo­li­be­ral que siem­pre impul­só la socia­li­za­ción de las pér­di­das y la pri­va­ti­za­ción de las ganan­cias, la des­truc­ción de los sis­te­mas sani­ta­rios hoy gol­pea­dos para enfren­tar esta pan­de­mia.

Sal­dre­mos de esta cri­sis con una deci­di­da inter­ven­ción del Esta­do que pon­ga en caja el com­por­ta­mien­to ava­ro y pre­da­to­rio de los pri­vi­le­gia­dos de siem­pre y cons­tru­yen­do des­de los sec­to­res popu­la­res espa­cios que prio­ri­cen estra­te­gias de inter­ven­ción soli­da­ria y colec­ti­va”.

Quin­ta colum­na

La ayu­da social que el gobierno libe­ró para quie­nes más lo nece­si­tan resul­tó en un alu­vión de gen­te en los Ban­cos. Esto vio­ló la cua­ren­te­na y expu­so a los gru­pos de ries­go.

Ale­jan­dro Vano­li, titu­lar del ANSES, en una mues­tra de cinis­mo de quien no tie­ne la míni­ma empa­tía por quie­nes cobran la jubi­la­ción míni­ma, cul­pó a la “idio­sin­cra­sia de las per­so­nas” que tie­nen la cos­tum­bre de “agol­par­se el pri­mer día y de hacer colas”.

Car­los Orte­ga, secre­ta­rio gene­ral de SECAFSPI (el gre­mio de ANSES), ana­li­za qué suce­dió en una entre­vis­ta rea­li­za­da por José Cor­ne­jo, direc­tor de Agen­cia Paco Uron­do (APU).

Car­los Orte­ga: Con res­pec­to a lo que pasó hoy, lo peor es que ante la nece­si­dad de la gen­te y la deses­pe­ra­ción de los vul­ne­ra­bles, no se orga­ni­za­ron bien las cosas. El Ban­co Cen­tral (BCRA) y la ANSES fue­ron un desas­tre. Las con­se­cuen­cias de estas colas en esta pan­de­mia son impre­de­ci­bles. Lo podrían haber hecho en tiem­po y for­ma con las tar­je­tas de débi­to, o poner un amplio cro­no­gra­ma de pagos para dis­mi­nuir la gen­te en la calle. Hay que solu­cio­nar esto de modo urgen­te. La medi­da del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez de tener los ban­cos abier­tos (este fin de sema­na) pue­de ayu­dar a resol­ver el pro­ble­ma. Esto no es joda, la gen­te no pue­de estar masi­va­men­te en la calle.

Ade­más denun­cia: “[…] en el Fon­do de Garan­tía de Sus­ten­ta­bi­li­dad (FGS), el cora­zón de ANSES y de la segu­ri­dad social en Argen­ti­na, man­tu­vo (Ale­jan­dro Vano­li) gen­te que vie­ne de la ges­tión macris­ta. Gen­te del mal, anti­pue­blo, que­da­ron en car­gos fun­da­men­ta­les en direc­to­rios de empre­sas pri­va­das, las empre­sas don­de ANSES tie­ne accio­nes. Pero en la mis­ma ANSES, una gran cama­da de direc­to­res de segun­da línea con­ti­núa. Fun­cio­na­rios orgá­ni­cos del Pro, enemi­gos del pue­blo argen­tino que tiran para atrás”.

APU: ¿El direc­tor eje­cu­ti­vo Ale­jan­dro Vano­li, está ente­ra­do de todo esto?

CO: Él tuvo mucha ten­sión con noso­tros por­que los tra­ba­ja­do­res del orga­nis­mo hici­mos asam­bleas denun­cian­do esto. Algu­nas fue­ron en el piso de aba­jo de su ofi­ci­na. Siguen en car­gos direc­ti­vos quie­nes vacia­ron el orga­nis­mo. Dos­cien­tos dele­ga­dos le recla­ma­ron a Vano­li por esta situa­ción, tam­bién en las dele­ga­cio­nes del inte­rior del país. No pode­mos tener gen­te ges­tio­nan­do que vinie­ron a vaciar la Argen­ti­na. Vano­li sabía que había gen­te del Pro en ANSES.

Algu­nos ejem­plos son Edgar­do Pod­jarny, actual sub­di­rec­tor eje­cu­ti­vo del FGS, que fue super­in­ten­den­te de Segu­ros de la Nación duran­te el macris­mo. Cynt­hia Lirus­so, actual direc­to­ra de ser­vi­cios y sumi­nis­tros de ANSES (fue direc­to­ra nacio­nal de Inclu­sión en la Agen­cia Nacio­nal de Dis­ca­pa­ci­dad has­ta diciem­bre 2019). Bere­ni­ce Vam­pa, fue direc­to­ra de RR HH de Anses has­ta media­dos de 2016, lue­go se fue al Ban­co Nación has­ta 2019 y vol­vió como direc­to­ra. En 2016 fue quien suma­rió a los tra­ba­ja­do­res lue­go des­pe­di­dos.

La CGT preo­cu­pa­da por los empre­sa­rios

El secre­ta­rio Adjun­to de la CGT y secre­ta­rio Gene­ral de UPCN ade­lan­tó el tema­rio de la reunión que man­tu­vo la cúpu­la de la cen­tral obre­ra con Alber­to Fer­nán­dez en Oli­vos: «Le vamos a lle­var al Pre­si­den­te nues­tra preo­cu­pa­ción en el mun­do labo­ral. La eco­no­mía ya esta­ba afec­ta­da por la heren­cia reci­bi­da y aho­ra se afec­tó más con esta pan­de­mia».

En ese sen­ti­do, Rodrí­guez agre­gó: «Que­re­mos ver si es fac­ti­ble que la gen­te vuel­va a tra­ba­jar en algu­nas acti­vi­da­des cuan­do ter­mi­ne esta eta­pa de la cua­ren­te­na».

El Bole­tín Ofi­cial anun­ció la amplia­ción de la lis­ta de acti­vi­da­des con­si­de­ra­das esen­cia­les, entre ellas la ven­ta de mate­ria­les para la cons­truc­ción. “La idea” según dijo Héc­tor Daer, titu­lar de la CGT y de Sani­dad, es que la reac­ti­va­ción de las demás acti­vi­da­des a par­tir del 12 de abril sea coor­di­na­da por un Comi­té tri­par­ti­to que pon­drán en pie.

Por otro lado, reivin­di­có “haber sus­pen­di­do la uti­li­za­ción del tér­mino fuer­za mayor en las sus­pen­sio­nes y en los empleos”. Con el decre­to del Gobierno que prohí­be los des­pi­dos por 60 días, lo úni­co que se supri­mió es el uso del con­cep­to. Los des­pi­dos y las sus­pen­sio­nes con reba­jas de sala­rios siguen su cur­so.

Mien­tras el Esta­do man­tie­ne a la pobla­ción en sus casas, las patro­na­les ya están pre­pa­ran­do sus pro­pios pla­nes y orga­ni­zan­do la vuel­ta al tra­ba­jo con sus pro­pias con­di­cio­nes: dejan­do miles en la calle, bajan­do sala­rios, pagan­do suel­dos en cuo­tas. Ya han avan­za­do con esto. Ya obtu­vie­ron sub­si­dios para sus­pen­der y faci­li­da­des para pagar las con­tri­bu­cio­nes patro­na­les a tra­vés de un DNU de Alber­to Fer­nán­dez.

Los millo­nes de infor­ma­les, con­tra­ta­dos y ter­ce­ri­za­dos no cuen­tan entre las preo­cu­pa­cio­nes de estos diri­gen­tes. Por esto no dije­ron ni mu de la mise­ria de 10.000 pesos que se anun­ció para tra­ba­ja­do­res sin regis­trar. Por eso pre­ten­den dejar pasar los des­pi­dos que tuvie­ron lugar has­ta acá. La CGT entra en esce­na cuan­do las patro­na­les se pro­po­nen avan­zar más fuer­te­men­te sobre las con­di­cio­nes labo­ra­les y el sala­rio de los sec­to­res en blan­co que van a tener que vol­ver al tra­ba­jo para que las empre­sas pue­dan con­ti­nuar sus nego­cios.

La úni­ca mane­ra de vol­ver al tra­ba­jo en con­di­cio­nes que no pon­gan en ries­go la vida de los y las tra­ba­ja­do­ras es con la con­for­ma­ción de Comi­tés de segu­ri­dad e higie­ne en cada fábri­ca o esta­ble­ci­mien­to, bajo su con­trol.

Mise­ra­bles

La cri­sis por la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus no da res­pi­ro en el mer­ca­do de tra­ba­jo. Más allá del DNU que prohi­bió des­pi­dos y sus­pen­sio­nes por 60 días, se repi­ten una y otra vez los casos de empre­sas que bus­can redu­cir el ingre­so de sus emplea­dos mien­tras dure la cua­ren­te­na.

Eso ocu­rrió en las más pode­ro­sas fir­mas de via­jes. Tan­to Almun­do, como Des­pe­gar y Avan­trip des­de hace algu­nos días venían pro­gra­man­do un cro­no­gra­ma de sus­pen­sio­nes y recor­tes de sala­rios.

Almun­do, por ejem­plo, con­vo­ca­ba a sus tra­ba­ja­do­res de a uno y allí les «pro­po­nía» una reba­ja sala­rial por los pró­xi­mos meses.

Según los sala­rios y la posi­ción del tra­ba­ja­dor en la fir­ma, el recor­te iba del 25 al 50 % de los habe­res que per­ci­bían habi­tual­men­te. En este con­tex­to, el Sin­di­ca­to de Comer­cio con­vo­có a las auto­ri­da­des de las tres empre­sas a una reunión para tra­tar esta situa­ción en una reunión que se desa­rro­lló en la Fede­ra­ción.

La reco­no­ci­da empre­sa san­ta­fe­ci­na de lác­teos Veró­ni­ca le «pro­pu­so» a sus tra­ba­ja­do­res pagar los suel­dos de mar­zo en cua­tro cómo­das cuo­tas. Los tra­mos se divi­di­rían en dos del 30% y en otros dos del 20%.

A pesar de la pan­de­mia Veró­ni­ca con­ti­nuó con la pro­duc­ción por estar entre los ser­vi­cios esen­cia­les y habría gana­do unos $ 37 millo­nes netos sólo el mes pasa­do.

Fran­cis­co Gon­za­lo Espi­ñei­ra, su pro­pie­ta­rio, se anotó para el blan­queo de capi­ta­les en el exte­rior que habi­li­tó el gobierno ante­rior por varios millo­nes de dóla­res y sos­pe­chan que eva­den impues­tos sub­fac­tu­ran­do en expor­ta­cio­nes.

Los tra­ba­ja­do­res de la cade­na de super­mer­ca­dos La Galle­ga de Rosa­rio exi­gen que cesen las repre­sa­lias por par­te de la patro­nal: ame­na­zas, hos­ti­ga­mien­tos, tras­la­dos arbi­tra­rios. Ade­más de con­di­cio­nes de tra­ba­jo res­pe­tan­do el pro­to­co­lo pre­vis­to en segu­ri­dad e higie­ne: bar­bi­jos, guan­tes y alcohol en gel.

“Los/​as empleados/​as de la cade­na de super­mer­ca­dos La Galle­ga segui­mos tra­ba­jan­do en con­di­cio­nes ries­go­sas, expues­tos al Coro­na­vi­rus. Si somos un ser­vi­cio esen­cial que­re­mos que se nos tra­te como tales. Que­re­mos cui­dar­nos como tra­ba­ja­do­res así como tam­bién cui­dar al clien­te. ¡¡Que la pan­de­mia no sea una excu­sa para vul­ne­rar nues­tros dere­chos!!”, sos­tie­nen en un comu­ni­ca­do.

En medio de la cua­ren­te­na, la cade­na de comi­da rápi­da Mc Donald’s, como la mayo­ría de las empre­sas, solo pien­sa en cómo dupli­car sus ganan­cias a cos­ta de la vida de sus emplea­dos.

Lari­sa, emplea­da de la fir­ma, narró: “La situa­ción que esta­mos vivien­do les labu­ran­tes de Mc Donald’s es atroz. Los shop­pings cerra­ron el miér­co­les por la cua­ren­te­na total; pero des­de el lunes de esa sema­na habían empe­za­do a recor­tar los pues­tos, éra­mos 2 emplea­dos en todo el local encar­gán­do­nos de todo. Lo que siguió a eso fue incer­ti­dum­bre, no sabía­mos si nos iban a pagar esa quin­ce­na que venía con el pre­sen­tis­mo o si nos iban a pagar horas míni­mas o si nos iban a pagar direc­ta­men­te. Todes pre­gun­tá­ba­mos por los gru­pos y nos decían que íba­mos a reci­bir res­pues­tas cuan­do los geren­tes las tuvie­ran, ya que ellos «están al mis­mo nivel que noso­tros».

La res­pues­ta nos lle­gó el 25 de mar­zo. Nos dije­ron que tenía­mos que hacer una lla­ma­da por Sky­pe, la regen­ta del local nos expli­có que la situa­ción de todos era muy dife­ren­te, ya que algu­nos había­mos lle­ga­do a tra­ba­jar, algu­nos no habían tra­ba­ja­do nin­gún día de la sema­na, y otros direc­ta­men­te no tenían pre­sen­tis­mo. En pocas pala­bras la res­pues­ta fue que no nos van a pagar la segun­da quin­ce­na de mar­zo y que está­ba­mos todos obli­ga­dos a rea­li­zar una serie de cur­sos a tra­vés de inter­net. Que a fin de mes se va a enviar una lis­ta de cada emplea­do con los cur­sos rea­li­za­dos, quie­nes no los ten­gan pue­den reci­bir has­ta san­ción”.

José Villa, inte­gran­te de la Comi­sión Inter­na de la UOM en la fábri­ca Tena­ris Siat de Valen­tín Alsi­na, rela­tó que la empre­sa pro­pie­dad de Pao­lo Roc­ca qui­tó una par­te sus­tan­cial del sala­rio de los tra­ba­ja­do­res.

“La empre­sa en el mes de mar­zo cuan­do cobra­mos la pri­mer quin­ce­na el día 19 direc­ta­men­te sacó el ítem “Pre­mio pro­duc­ción”, ni siquie­ra lo modi­fi­có y no lo pagó más”, sos­tu­vo.

La qui­ta repre­sen­ta­ría entre un 30% y 40% del sala­rio si la situa­ción de la plan­ta fue­ra nor­mal, es decir, tra­ba­jan­do y pro­du­cien­do. Este ítem se vie­ne cobran­do des­de hace más de 50 años y no pue­de la empre­sa de un plu­ma­zo sacar­lo por­que es un dere­cho adqui­ri­do.

En la plan­ta de Acin­dar tam­bién fue­ron afec­ta­dos con esta reba­ja de sala­rios sal­va­je.

A nivel empre­sa­rio el gru­po Techint jugó en todos los fren­tes y en todos los esce­na­rios que tie­ne abier­tos. Sea en la plan­ta de Tena­ris, como en la plan­ta Side­rar y Techint Cons­truc­cio­nes en rela­ción a los 1.450 des­pi­dos.

En las redes socia­les cir­cu­ló un men­sa­je de tra­ba­ja­do­res del hos­pi­tal San Roque de Jujuy don­de piden la soli­da­ri­dad de la comu­ni­dad para que se conoz­can las con­di­cio­nes en las que se tra­ba­ja. El vier­nes rea­li­za­ron un abra­zo sim­bó­li­co don­de muchas y muchos de ellos se mani­fes­ta­ron a pesar de la per­se­cu­ción que hay por par­te de fun­cio­na­rios del minis­te­rio de Salud.

El men­sa­je da cuen­ta de la fal­ta de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal-EPP que el gobierno no garan­ti­za a pesar de los anun­cios dia­rios por par­te del gober­na­dor Mora­les y del Comi­té Ope­ra­ti­vo de Emer­gen­cia.

El Hos­pi­tal San Roque es el des­ti­na­do a aten­der pacien­tes con sín­to­mas de coro­na­vi­rus. Pero la situa­ción no sólo se da en ese hos­pi­tal. Las denun­cias de fal­ta de insu­mos de bio­se­gu­ri­dad alcan­zan a los prin­ci­pa­les hos­pi­ta­les; tam­bién del inte­rior de la pro­vin­cia, como Pal­pa­lá, Yuto, Mai­ma­rá y cen­tros de salud.

Des­de la Jun­ta Inter­na de ATE Pro­mo­ción Social, hicie­ron expre­so el repu­dio y preo­cu­pa­ción a las medi­das toma­das por las auto­ri­da­des de la Direc­ción Gene­ral de Polí­ti­cas Socia­les en Adic­cio­nes del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat del Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, a car­go de la Minis­tra María Miglio­re.

En este sen­ti­do, en el mes de mar­zo, tres tra­ba­ja­dorxs de la Direc­ción Gene­ral de Polí­ti­cas Socia­les en Adic­cio­nes fue­ron con­mi­nadxs a renun­ciar a sus con­tra­tos de Loca­ción de Ser­vi­cios con­ve­ni­dos con el GCBA a los fines de pasarlxs a la moda­li­dad con­trac­tual de Asis­ten­cia Téc­ni­ca, lo cual impli­ca un retro­ce­so de sus dere­chos labo­ra­les y un avan­ce de la ter­ce­ri­za­ción y pre­ca­ri­za­ción de la polí­ti­ca públi­ca.

Las auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat mani­fies­tan que la deci­sión pro­vie­ne del Minis­te­rio de Hacien­da. No obs­tan­te, des­de el Minis­te­rio a car­go de la Minis­tra Miglio­re, no se ejer­ció nin­gu­na resis­ten­cia ni defen­sa de las con­di­cio­nes con­trac­tua­les de dichxs tra­ba­ja­dorxs, por lo que la deci­sión avan­zó.

La cade­na de salas de jue­gos infan­ti­les Never­land comu­ni­có a sus tra­ba­ja­do­res que esta­ban sus­pen­di­dos des­de el 1º de abril y que cobra­rían sólo el 30% de su sala­rio y en con­cep­to no remu­ne­ra­ti­vo.

Apro­ve­chan­do la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus, des­de el miér­co­les 2 comen­za­ron a lle­gar los tele­gra­mas de des­pi­do a casi un cen­te­nar de emplea­dos de las empre­sas PubliEx­press e Ipe­sa, que impri­mían revis­tas y suple­men­tos en papel, entre los que se encuen­tran Pron­to (una de las más ven­di­das del país) y Saber Vivir, entre otras. Esta situa­ción se da a sólo 3 días de que el gobierno haya dic­ta­do el DNU que prohí­be los des­pi­dos “sin cau­sa”.

Los tra­ba­ja­do­res del taller de la zona de Barra­cas con­ta­ron que la empre­sa venía con el plan de des­pe­dir. “En octu­bre pasa­do des­pi­die­ron a 54 tra­ba­ja­do­res, y noso­tros sabe­mos que hay una cla­ra inten­ción de vacia­mien­to para vol­tear el Con­ve­nio y dere­chos que hemos gana­do duran­te años”, mani­fes­ta­ron. Y rema­tan: “Nos quie­ren pre­ca­ri­zar el futu­ro”.

Hay que des­ta­car que ade­más de los tra­ba­ja­do­res de plan­ta, había dece­nas de tra­ba­ja­do­res que figu­ra­ban como mono­tri­bu­tis­tas como perio­dis­tas, fotó­gra­fos y otro tipo de cola­bo­ra­do­res que esta­ban rela­cio­na­dos con las dife­ren­tes publi­ca­cio­nes impre­sas y que tam­bién que­da­ron sin ingre­sos.

Con el impul­so de los tra­ba­ja­do­res orga­ni­za­dos, el sin­di­ca­to SiPre­BA se pre­sen­tó ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, don­de se dic­tó la Con­ci­lia­ción Obli­ga­to­ria pero aún no tie­nen cer­te­za de cómo se va a mane­jar la empre­sa.

Lxs tra­ba­ja­dorxs de la fábri­ca de ali­men­ta­ción Fel­fort denun­cian que la patro­nal sigue prio­ri­zan­do las ganan­cias por sobre su pro­tec­ción, obli­gán­dolxs a ir a tra­ba­jar en medio de la cri­sis sani­ta­ria, cuan­do no pro­du­cen ali­men­tos esen­cia­les, sino golo­si­nas y hue­vos de pas­cua.

Según Mar­ce­lo Peret­ta, titu­lar del Cole­gio de Far­ma­céu­ti­cos, el alcohol al 70 % de 500 mili­li­tros que no pasa­ba de los $ 80 hace tres meses, hoy se ubi­ca en alre­de­dor de los $ 300.

Lo mis­mo ocu­rre con los bar­bi­jos y con todos los ele­men­tos de cui­da­do nece­sa­rio.

Hace no mucho, en un gal­pón de Far­ma­city encon­tra­ron alcohol en gel aba­rro­ta­do por alre­de­dor de $ 1.000.000, espe­cu­lan­do con ven­der­lo a mayor pre­cio, mien­tras des­pi­die­ron a sus tra­ba­ja­do­res.

Nadie pue­de decir que estos empre­sa­rios, due­ños de gran­des labo­ra­to­rios con enor­mes capa­ci­da­des de pro­duc­ción y con gran­des ganan­cias, no pue­den poner sus pro­duc­tos al ser­vi­cio de toda la pobla­ción.

Sin embar­go, la espe­cu­la­ción esta a la orden del día. El Gobierno nacio­nal se va en dis­cur­sos gran­di­lo­cuen­tes, con el Pre­si­den­te dicien­do que “no lo van a per­mi­tir”, pero aún no apa­re­cen estos pro­duc­tos en las far­ma­cias y los pre­cios no hacen más que seguir subien­do y ni siquie­ra se avan­za en lo más ele­men­tal como un impues­to a las enor­mes for­tu­nas de los labo­ra­to­rios.

La vora­ci­dad de los capi­ta­lis­tas con­tras­ta enor­me­men­te con los ejem­plos de los tra­ba­ja­do­res de Mady­graf, fábri­ca que pro­du­ce sin patro­nes, que recon­vir­tie­ron la pro­duc­ción grá­fi­ca a la de sani­ti­zan­tes en gel y mas­ca­ri­llas, para ser dona­das al hos­pi­tal de Esco­bar y el labo­ra­to­rio sin patro­nes Far­ma­coop (ex labo­ra­to­rio Roux Oce­fa) que fabri­ca alcohol en gel.

Coto en el podio de los mise­ra­bles

En lo que fue una iné­di­ta pro­tes­ta patro­nal-sin­di­cal el pasa­do sába­do en medio de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, Alfre­do Coto y Ramón Muer­za, el prin­ci­pal refe­ren­te gre­mial de la cade­na de super­mer­ca­dos, enca­be­za­ron una con­cen­tra­ción para que reabran una sucur­sal que había sido clau­su­ra­da.

Con bar­bi­jos y dele­ga­dos movi­dos de otras sucur­sa­les para la oca­sión, Coto y Muer­za rom­pie­ron todos los pro­to­co­los de segu­ri­dad, aglo­me­ra­ron a los tra­ba­ja­do­res de la sucur­sal Ramos Mejíay pidie­ron que levan­ten la san­ción que horas antes habían impues­to sobre esa tien­da.

La clau­su­ra había sido deto­na­da por la com­pro­ba­ción de que Coto no res­pe­ta los pre­cios máxi­mos esti­pu­la­dos por el Gobierno Nacio­nal y la cons­ta­ta­ción de pre­cios abu­si­vos.

Más tem­prano esce­nas pare­ci­das se habían vivi­do en la sucur­sal Sarandí,donde tam­bién se com­pro­ba­ron pre­cios por sobre los máxi­mos y tam­bién fue clau­su­ra­do.

Hace varias jor­na­das que en las sucur­sa­les de Coto los tra­ba­ja­do­res se orga­ni­zan para pedir que se cum­plan los pro­to­co­los de segu­ri­dad pre­vis­tos por el Covid.19. La fir­ma tra­ta de reta­cear la entre­ga de los ele­men­tos de lim­pie­za y de pro­tec­ción y en nin­gún momen­to se lo vio al diri­gen­te sin­di­cal lide­rar esos recla­mos.

De hecho por ele­var esos pedi­dos se lo escu­chó a Gas­tón Masi­ni, repre­sen­tan­te de Recur­sos Huma­nos de Coto, decir­le a los emplea­dos: «Pará con estos dis­cur­sos. Es un esfuer­zo de la com­pa­ñía y de los emplea­dos, sino te vas a tener que ir a vivir a Cuba».

“Calla­te, hija de puta, vie­ja de mier­da, aho­ra vas a saber quié­nes son los que man­dan”, le gri­ta­ron a Fabia­na Dona­ti dos poli­cías de la comi­sa­ría 1ª de San Isi­dro, un varón y una mujer, mien­tras la arras­tra­ban des­de la línea de cajas del Coto del Bajo de San Isi­dro has­ta el patru­lle­ro que esta­ba en la puer­ta, mien­tras per­so­nal de segu­ri­dad del Coto y la encar­ga­da del super­mer­ca­do se reían al ver­la pasar. A Fabia­na le dolía el bra­zo y la espal­da, sobre ella había sen­ti­do el peso del cuer­po del poli­cía varón que se le subió enci­ma des­pués de que su com­pa­ñe­ra la tira­ra boca aba­jo sobre la cin­ta don­de se depo­si­ta la mer­ca­de­ría para ser cobra­da. ¿Por qué? Por­que pidió a la encar­ga­da que con­tro­la­ra la aglo­me­ra­ción fren­te a una caja y en gón­do­las y la encar­ga­da como toda res­pues­ta lla­mó a la poli­cía para que se la lle­ven por estar hacien­do “dis­tur­bios”.

La denun­cia está hecha en la Secre­ta­ría de Dere­chos Huma­nos de la Nación y se pre­pa­ra la denun­cia penal para cuan­do pue­da rea­li­zar­se.

Esta no es la pri­me­ra vez que un hecho de vio­len­cia tie­ne lugar en algu­na sucur­sal de la cade­na de super­mer­ca­dos de Alfre­do Coto. En 2018 una tra­ba­ja­do­ra de uno de los loca­les por­te­ños fue des­pe­di­da por que­jar­se de los mal­tra­tos de la empre­sa a tra­vés de su pági­na per­so­nal de Face­book. El año pasa­do, Vicen­te Ferrer de 68 años, inten­tó lle­var­se sin pagar un peda­zo de que­so, medio litro de acei­te y un cho­co­la­te del super­mer­ca­do de Bra­sil 575, en San Tel­mo. El hom­bre, que pade­cía demen­cia senil, murió de un infar­to como con­se­cuen­cia de la pali­za que le die­ron dos cus­to­dios de Coto. Tam­bién el año pasa­do, una caje­ra fue ase­si­na­da por su ex pare­ja mien­tras tra­ba­ja­ba, aun­que tenía denun­cias con­tra él, no hubo quién lo detu­vie­ra. Y en 2016, en una ins­pec­ción de ruti­na, dos fun­cio­na­rios de la Agen­cia Nacio­nal de Mate­ria­les Con­tro­la­dos ANMaC encon­tra­ron en la sucur­sal Pay­san­dú 1865, en el barrio de Caba­lli­to un arse­nal de armas, pero no denun­cia­ron penal­men­te el hallaz­go.

Dos años des­pués, Alfre­do Coto, admi­tió ante la Jus­ti­cia que era “para defen­der­se de posi­bles saqueos”. Se tra­ta­ba de 227 gra­na­das, 41 pro­yec­ti­les de gases lacri­mó­ge­nos, 27 armas de fue­go, 2 de lan­za­mien­to, 3.886 muni­cio­nes, 14 cha­le­cos anti­ba­la, 22 cas­cos tác­ti­cos sin nume­ra­ción, 9 escu­dos anti tumul­to, un gas pimien­ta y un silen­cia­dor de armas.

El 27 de agos­to, el perio­dis­ta Ariel Zak, de Tiem­po Argen­tino, reve­ló que “Las armas de la sucur­sal en Pay­san­dú per­te­ne­cían a la Poli­cía Fede­ral (PFA), la Gen­dar­me­ría Nacio­nal (GNA) y la Pre­fec­tu­ra Naval (PNA). Tam­bién a la empre­sa de segu­ri­dad de la cade­na que tenía una licen­cia como “usua­rio colec­ti­vo”, pero esta­ba ven­ci­da des­de 2014.

El vier­nes se con­fir­mó un caso de coro­na­vi­rus en un tra­ba­ja­dor del sec­tor de ver­du­le­ría en la sucur­sal 46 de Coto, del barrio por­te­ño de Once, que empe­zó a pre­sen­tar sín­to­mas entre el miér­co­les y el jue­ves de esta sema­na.

El sába­do bien tem­prano tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras se movi­li­za­ron has­ta la puer­ta a exi­gir expli­ca­cio­nes. La geren­cia tra­tó de hacer­los tra­ba­jar como si nada. Final­men­te logra­ron que el local cie­rre y desin­fec­te el sába­do, pero abrió el domin­go y quie­re obli­gar­los a pre­sen­tar­se este lunes, defi­nien­do por su cuen­ta quién debe hacer cua­ren­te­na y quién no.

La empre­sa subió un avi­so para expli­car el cie­rre del sába­do. Dice “man­te­ni­mien­to” pero esta­ban desin­fec­tan­do la sucur­sal por pri­mea vez des­de que empe­zó la cri­sis, ante el diag­nós­ti­co de Covid-19 posi­ti­vo del tra­ba­ja­dor.

“Con nues­tros jefes lla­man­do por telé­fono, pre­sio­nan­do para que maña­na (lunes) nos pre­sen­te­mos a tra­ba­jar. Noso­tros pedi­mos que nos den cua­ren­te­na a los 55 emplea­dos de la sucur­sal. Todos estu­vi­mos expues­tos y no nos pare­ce correc­to que ellos deci­dan quién tie­ne y quién no la cua­ren­te­na. Y que infor­men. Por­que el emplea­do que tie­ne Covid-19 tra­ba­ja en aten­ción al públi­co y los clien­tes tam­bién ten­drían que estar ente­ra­dos de lo que pasó. Cuan­do se pre­gun­tó por los clien­tes direc­tos que él había aten­di­do, res­pon­die­ron que no podían saber eso. Clien­tes que no están sien­do avi­sa­dos de esta situa­ción.

El sin­di­ca­to arre­gló cua­ren­te­na para todxs lxs emplea­dos pero Recur­sos Huma­nos, geren­cia y jefes de sec­to­res nos están ame­na­zan­do res­pec­to al ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo. Quie­ren obli­gar­nos a asis­tir sien­do que todos estu­vi­mos expues­tos al virus, el come­dor no es gran­de, los espa­cios comu­nes tam­po­co”, denun­cian los tra­ba­ja­do­res en un comu­ni­ca­do.

La Caja de Pan­do­ra

Escri­be Enri­que Mar­tí­nez del Ins­ti­tu­to para la Pro­duc­ción Popu­lar: “Todo pare­cía aco­mo­da­do. No resuel­to, ni jus­to, ni aus­pi­cio­so. Solo aco­mo­da­do.

Tenía­mos per­so­nal en rela­ción de depen­den­cia, sea del Esta­do o del sec­tor pri­va­do. Lo que lla­má­ba­mos empleo for­mal.

En el otro extre­mo, reco­no­cía­mos que algu­nos millo­nes, espe­cial­men­te muje­res, no tra­ba­jan y cui­dan de sus hijos, requi­rien­do un apo­yo públi­co, la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH).

Tam­bién suma­mos la figu­ra del exclui­do. Aquel o aque­lla com­pa­trio­ta que no está siquie­ra bus­can­do regu­lar­men­te tra­ba­jo depen­dien­te, por­que el sis­te­ma no le ofre­ce cami­nos váli­dos. Son aque­llos repre­sen­ta­dos por orga­ni­za­cio­nes socia­les de base, que han debi­do luchar para que car­to­ne­ros, tra­pi­tos, ven­de­do­res ambu­lan­tes, reci­ban un sala­rio social com­ple­men­ta­rio de sus magros ingre­sos.

Ade­más de esas cate­go­rías, esta­ban los otros. Los desocu­pa­dos, los tra­ba­ja­do­res en negro en el sis­te­ma “for­mal”, los autó­no­mos y los mono­tri­bu­tis­tas que bus­can su ingre­so de mane­ra indi­vi­dual e inde­pen­dien­te, sin nin­gún ámbi­to públi­co que los haya regis­tra­do, carac­te­ri­za­do, cla­si­fi­ca­do o siquie­ra estu­dia­do como cate­go­ría eco­nó­mi­ca. Las orga­ni­za­cio­nes socia­les que se agru­pan en la Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar (UTEP) han sos­te­ni­do la nece­si­dad de iden­ti­fi­car­los, afir­man­do que son miem­bros de la Eco­no­mía popu­lar, lo cual es una ini­cia­ti­va loa­ble, aun­que de dis­cu­ti­ble valor, ya que bue­na par­te de los “otros” no se reco­no­cen como miem­bros poten­cia­les de la UTEP, sino como tra­ba­ja­do­res con aspi­ra­ción de for­ma­les.

Has­ta que lle­gó el coro­na­vi­rus y la nece­si­dad de una cua­ren­te­na tan agu­da que obli­ga a sus­pen­der una enor­me varie­dad de acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas y de ser­vi­cios, para prio­ri­zar la salud públi­ca. El gobierno pone en evi­den­cia su voca­ción de dar una mano a los más afec­ta­dos. Eso es rotun­do. Tam­bién es cate­gó­ri­co que debe mover­se en una nebli­na inten­sa. Para asig­nar la Tar­je­ta Ali­men­tar, que bus­ca ate­nuar masi­va­men­te el ham­bre de los más nece­si­ta­dos, debió ape­lar a esta­ble­cer que este uni­ver­so es el de las recep­to­ras de AUH. Fue el recur­so a la mano para ser expe­di­ti­vos.

Cuan­do creó la figu­ra del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) para com­pen­sar a quie­nes redu­je­ron o per­die­ron sus ingre­sos en esta situa­ción, repi­te la idea que el uni­ver­so de AUH está com­pren­di­do. Pero enten­dió que quie­nes vie­ron eva­po­ra­do su sus­ten­to son muchos más y no que­da­ba otro camino que ini­ciar un regis­tro de soli­ci­tu­des.

Se abrió así la caja de Pan­do­ra.

Más de 10 millo­nes de pedi­dos, fren­te a una expec­ta­ti­va que supo­nía entre 1 y 4 millo­nes según la fuen­te. Una medi­da pavo­ro­sa de nues­tra zona de incer­ti­dum­bre, aún cuan­do al cru­zar los for­mu­la­rios se pro­duz­ca una reduc­ción apre­cia­ble.

Se tra­ta de los desocu­pa­dos que no cobran segu­ro de des­em­pleo, los mono­tri­bu­tis­tas A y B (menos de $ 33.000 por mes), los tra­ba­ja­do­res en negro. Agru­pan­do esos sub­gru­pos, según pare­cen infor­mar los pedi­dos, se lle­ga al 40% de la pobla­ción eco­nó­mi­ca­men­te acti­va (PEA), can­ti­dad que vale la pena com­pa­rar, por ejem­plo, con quie­nes cobran el sala­rio social com­ple­men­ta­rio, que son ape­nas el 3% de la PEA.

Sin tre­men­dis­mo, anote­mos que a esos com­pa­trio­tas, debe­mos agre­gar los mono­tri­bu­tis­tas de cate­go­rías supe­rio­res que tam­bién caye­ron abrup­ta­men­te a ingre­so cero, los emplea­dos “for­ma­les” de miles de empre­sas para­das, jun­to con los empre­sa­rios de los cua­les depen­den”.

Los más de 11 millo­nes de preins­crip­tos (11.018.398) que se regis­tra­ron para reci­bir el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) podrán cono­cer a par­tir de la media­no­che del lunes si reúnen los requi­si­tos para acce­der a esta pres­ta­ción extra­or­di­na­ria de $10.000.

A par­tir del pri­mer minu­to del lunes 6 de abril podrán rea­li­zar la con­sul­ta quie­nes ten­gan su Docu­men­to Nacio­nal de Iden­ti­dad ter­mi­na­dos en 0 y 1; el mar­tes los fina­li­za­dos en 2 y 3; y el miér­co­les los ter­mi­na­dos en 4 y 5.

Los fina­li­za­dos en 6 y 7 podrán rea­li­zar la con­sul­ta el jue­ves 9 de abril; y los ter­mi­na­dos en 8 y 9, el vier­nes 10.

Una vez que ter­mi­ne la eta­pa de con­sul­ta, a los que resul­ten bene­fi­cia­rios se les va a pedir datos de con­tac­to y la for­ma en la que reci­bi­rán el pago, que pue­de ser a tra­vés de una cuen­ta ban­ca­ria u otro meca­nis­mo que se defi­ni­rá en las pró­xi­mas horas. Comen­za­rán a cobrar el bono a par­tir del 15 de abril.

Si bien el bono está pre­vis­to que se entre­gue por úni­ca vez, en caso que el ais­la­mien­to se pro­lon­gue por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus pue­de vol­ver a entre­gar­se en mayo.

Por la pro­vin­cia de Bue­nos Aires

El gober­na­dor bonae­ren­se Axel Kici­llof anun­ció que paga­rá una remu­ne­ra­ción a los maes­tros y auxi­lia­res suplen­tes de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires que no pudie­ron tomar horas debi­do a la sus­pen­sión de cla­ses por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Según infor­mó el gobierno pro­vin­cial, se tra­ta de un pro­gra­ma de incor­po­ra­ción espe­cial de docen­tes y auxi­lia­res suplen­tes en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria gene­ra­da por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Fuen­tes del Poder Eje­cu­ti­vo bonae­ren­se pre­ci­sa­ron que están en con­di­cio­nes de incor­po­rar­se unos 23.000 maes­tros y auxi­lia­res, más unos 4.400 docen­tes del Plan Fines que en 2019 se desem­pe­ña­ron como suplen­tes pero que este año no lle­ga­ron a tomar car­go públi­co debi­do a la cua­ren­te­na.

El pro­gra­ma, que se imple­men­ta­rá en abril y podrá ser pro­rro­ga­do, esta­ble­ce que per­ci­bi­rán una retri­bu­ción sala­rial neta que equi­va­le a ocho horas sema­na­les para docen­tes y 15 horas sema­na­les para auxi­lia­res, más la anti­güe­dad que corres­pon­da y con­ta­rán con cober­tu­ra de la obra social IOMA y apor­tes jubi­la­to­rios.

La remu­ne­ra­ción «ron­da­rá los 10.500 pesos» de bol­si­lloy la ins­crip­ción se rea­li­za a tra­vés del sitio ofi­cial de la Direc­ción Gene­ral de Cul­tu­ra y Edu­ca­ción (www​.abc​.gob​.ar) has­ta el pró­xi­mo lunes 13 de abril.

Podrán ins­cri­bir­se quie­nes hayan desem­pe­ña­do suplen­cias en el ciclo lec­ti­vo 2019, al menos en tres meses dife­ren­tes, con­ti­nuos o alter­na­dos; o haber acu­mu­la­do 30 días de suplen­cias en menos de tres meses.

Tam­bién deben estar ins­crip­tos en los Lis­ta­dos Ofi­cia­les de 2019 y del año en cur­so y poseer domi­ci­lio en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Ade­más, para acce­der al pro­gra­ma no debe­rán poseer car­gos titu­la­res, pro­vi­sio­na­les y/​o suplen­cias acti­vas a mar­zo de 2020; ni encon­trar­se en rela­ción de depen­den­cia con emplea­do­res esta­ta­les y/​o pri­va­dos.

Tam­bién comen­za­ron a rein­cor­po­rar tra­ba­ja­do­res de salud y SAME muni­ci­pa­les des­pe­di­dos por el inten­den­te Julio Garro en los últi­mos días. Cabe seña­lar que con­ti­núa el recla­mo por con­di­cio­nes dig­nas de tra­ba­jo, ele­men­tos de bio­se­gu­ri­dad, repe­len­tes, ropa de tra­ba­jo y sala­rios jus­tos.

“Pro­duc­to de la lucha de ATE se pudo lograr que lxs com­pa­ñerxs que día a día le ponen el cuer­po a las epi­de­mias de Den­gue y Covid19 vuel­ven a estar pro­te­gien­do la salud de todxs. Gra­cias y Feli­ci­ta­cio­nes a lxs Dele­gadxs de ATE, com­pa­ñerxs muni­ci­pa­les, esta­ta­les, tra­ba­ja­dorxs, que cola­bo­ra­ron en el triun­fo, inclui­da la comu­ni­dad pla­ten­se toda y espe­cial­men­te a lxs perio­dis­tas con cuyo apo­yo y cola­bo­ra­ción siem­pre con­ta­mos”, seña­la­ron des­de la Jun­ta Inter­na de Delegado/​as ATE-Muni­ci­pa­li­dad de La Pla­ta, a tra­vés de un comu­ni­ca­do difun­di­do tras el ini­cio de las rein­cor­po­ra­cio­nes.

Actual­men­te los tra­ba­ja­do­res del Asti­lle­ro Río San­tia­go de Ense­na­da se encuen­tran hacien­do repa­ra­cio­nes y arre­glos en hos­pi­ta­les de la zona como el Ros­si y el San Mar­tín para ampliar la capa­ci­dad de ins­ta­la­ción que pue­dan alber­gar. “Tam­bién esta­mos repa­ran­do 500 camas pedi­das por el PAMI, pre­pa­ran­do equi­pos de tra­ba­jo y pro­yec­tos de cons­truc­ción de camas nue­vas, alcohol en gel y bar­bi­jos en impre­sión 3D y un res­pi­ra­dor pro­yec­to de nues­tros inge­nie­ros y téc­ni­cos. Todos los com­pa­ñe­ros tra­ba­jan de for­ma volun­ta­ria y toman­do en cuen­ta las medi­das de pre­cau­ción nece­sa­rias”, ase­gu­ró Jor­ge Smith, tra­ba­ja­dor y dele­ga­do del Asti­lle­ro Río San­tia­go.

Vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal

Des­de la Aso­cia­ción Con­tra la Vio­len­cia Ins­ti­tu­cio­nal (ACVI) desa­rro­lla­ron una apli­ca­ción para celu­la­res deno­mi­na­da ´ACVI´ “con el obje­ti­vo de pre­ve­nir y denun­ciar las deten­cio­nes arbi­tra­rias y cola­bo­rar con la iden­ti­fi­ca­ción de quie­nes sean dete­ni­dos o dete­ni­das en el ámbi­to de la Ciu­dad de Bue­nos Aires”.

Link para des­car­ga de la apli­ca­ción:

Dada la situa­ción actual, en don­de se ha opta­do por per­se­guir con el Códi­go Penal a quie­nes infrin­jan lo dis­pues­to por el DNU 297⁄ 2020 , y sabien­do que el poder puni­ti­vo ope­ra selec­ti­va­men­te sobre los sec­to­res más vul­ne­ra­bles, es impor­tan­te con­tar con infor­ma­ción cla­ra sobre qué pue­den y qué no pue­den hacer las fuer­zas de segu­ri­dad en su accio­nar para pre­ve­nir que se come­tan abu­sos, en ese sen­ti­do el per­so­nal poli­cial y las fuer­zas de segu­ri­dad debe­rán tener el gafe­te de iden­ti­fi­ca­ción per­so­nal, iden­ti­fi­car­se al abor­dar a una per­so­na (en caso que otra per­so­na se encuen­tre toman­do regis­tro fíl­mi­co de la inter­ven­ción poli­cial, no podrá impe­dir­se dicha acti­vi­dad), con­sul­tar sobre los moti­vos por los que la per­so­na está cir­cu­lan­do, aten­dien­do a que hay nume­ro­sas excep­cio­nes al Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia (DNU), que per­mi­ten el trán­si­to de per­so­nas que cum­plan tra­ba­jos y/​o brin­den ser­vi­cios en deter­mi­na­dos rubros. En caso de que una per­so­na cir­cu­le no ampa­ra­do en las excep­cio­nes nor­ma­ti­vas, se debe­rá comu­ni­car a la jus­ti­cia penal para eva­luar la per­ti­nen­cia o no de ini­ciar accio­nes en base al Códi­go Penal, al mis­mo tiem­po que debe infor­már­se­le a la per­so­na acu­sa­da el juz­ga­do, fis­ca­lía y defen­so­ría inter­vi­nien­te. En caso de ser tras­la­da­da a una comi­sa­ría debe hacér­se­le cono­cer sus dere­chos de for­ma cla­ra y com­pren­si­ble, y se debe­rá infor­mar sobre la razón de la pri­va­ción de la liber­tad, debe­rá con­ce­dér­se­le el dere­cho a una lla­ma­da tele­fó­ni­ca, y el dere­cho a desig­nar a un abo­ga­do o abo­ga­da de su con­fian­za o en su defec­to un repre­sen­tan­te de la defen­sa públi­ca, ade­más el dere­cho a un reco­no­ci­mien­to médi­co que eva­lúe el esta­do psi­co­fí­si­co de la per­so­na dete­ni­da.

Es impor­tan­te resal­tar la línea 134 del Minis­te­rio de Segu­ri­dad de la Nación don­de se reci­ben denun­cias ante casos de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal, y la pro­vin­cia de Bue­nos Aires cuen­ta con la línea tele­fó­ni­ca gra­tui­ta de la “Audi­to­ría Gene­ral de Asun­tos Inter­nos” 0800−999−8358 las 24 horas don­de tam­bién pue­den rea­li­zar­se denun­cias de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal.

Quie­nes hayan podi­do regis­trar algún abu­so Tam­bién se pue­den poner en con­tac­to con “Ais­la­mien­to Repre­si­vo” en face­book e ins­ta­gram o escri­bien­do a [email protected] ​gmail.​com

El Minis­te­rio de Segu­ri­dad de la Nación, imple­men­tó una línea don­de se recep­tan las denun­cias (Línea 134÷0800−122−5878) que espe­cí­fi­ca­men­te inclu­ye los casos de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal en este mar­co. Tam­bién se pue­de denun­ciar a tra­vés de un for­mu­la­rio web dis­po­ni­ble: https://​denun​cias​web​.min​seg​.gob​.ar/

Tam­bién se pue­de denun­ciar de for­ma a tra­vés del for­mu­la­rio on line del Minis­te­rio Públi­co Fis­cal: https://​www​.mpf​cor​do​ba​.gob​.ar/​c​o​m​o​-​h​a​c​e​r​-​u​n​a​-​d​e​n​u​n​c​ia/

Los peque­ños pro­duc­to­res y pro­duc­to­ras de ali­men­tos, nuclea­dos en la Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Tie­rra (UTT), afir­man que se encuen­tran ante una situa­ción de angus­tia, no sólo por la pan­de­mia con la que tie­nen la enor­me res­pon­sa­bi­li­dad de con­ti­nuar pro­du­cien­do ali­men­tos, sino tam­bién por­que tie­nen que sor­tear los aco­sos y abu­sos de las fuer­zas de segu­ri­dad.

“Somos quie­nes ali­men­ta­mos al pue­blo fren­te a la cua­ren­te­na, y mien­tras la mayo­ría de la pobla­ción debe per­ma­ne­cer en sus casas para fre­nar el virus, nues­tra prin­ci­pal preo­cu­pa­ción es cómo lle­gar a las quin­tas don­de pro­du­ci­mos, cómo com­pra­mos los insu­mos nece­sa­rios para seguir sem­bran­do, cómo nos tras­la­da­mos a los alma­ce­nes de la UTT, cómo sí o sí sali­mos de madru­ga­da a aten­der los ani­ma­les o cómo com­pra­mos lo bási­co para nues­tras fami­lias sin tener que vivir toda cla­se de abu­sos, inti­mi­da­cio­nes y has­ta deten­cio­nes arbi­tra­rias de las fuer­zas de segu­ri­dad”, afir­man des­de la UTT.

Aumen­tan casi al tri­ple los fon­dos para los come­do­res esco­la­res bonae­ren­ses

La admi­nis­tra­ción pro­vin­cial deta­lló que en mar­zo últi­mo fue­ron des­ti­na­dos 1.100 millo­nes de pesos al SAE y, en abril, ese mon­to aumen­ta­rá a 2.600 millo­nes para asis­tir a 1.722.000 alum­nos bonae­ren­ses.

El gober­na­dor bonae­ren­se, Axel Kici­llof, anun­ció hoy que este mes serán casi tri­pli­ca­dos los fon­dos des­ti­na­dos al Ser­vi­cio Ali­men­ta­rio Esco­lar (SAE), que con­ta­rá en abril con 2.600 millo­nes de pesos para asis­tir con bol­so­nes de comi­da a algo más de 1.700.000 niños que aho­ra no pue­den con­cu­rrir a come­do­res esco­la­res por la cua­ren­te­na dis­pues­ta para con­te­ner el avan­ce del coro­na­vi­rus.

La admi­nis­tra­ción pro­vin­cial deta­lló que en mar­zo últi­mo fue­ron des­ti­na­dos 1.100 millo­nes de pesos al SAE y, en abril, ese mon­to aumen­ta­rá a 2.600 millo­nes para asis­tir a 1.722.000 alum­nos bonae­ren­ses.

“En medio de esta situa­ción ines­pe­ra­da y tre­men­da deci­di­mos que lo úni­co que no pue­de caer es el Esta­do, que tie­ne que con­ti­nuar y redo­blar su com­pro­mi­so con los que más lo nece­si­tan”, sos­tu­vo Kici­llof.

El gober­na­dor for­mu­ló el anun­cio en el Salón Dora­do de la casa de Gobierno pro­vin­cial, don­de estu­vo acom­pa­ña­do de la Direc­to­ra Gene­ral de Cul­tu­ra y Edu­ca­ción, Agus­ti­na Vila, y de la minis­tra de Desa­rro­llo de la Comu­ni­dad, Fer­nan­da Raver­ta.

El Finan­cial Times aho­ra pide redis­tri­bu­ción y segu­ri­dad labo­ra­les

El tra­di­cio­nal perió­di­co finan­cie­ro bri­tá­ni­co se ale­ja de su línea libe­ral para pedir «cam­bios radi­ca­les» y mayor pre­sen­cia del Esta­do en medio de la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus

Para Finan­cial Times, es nece­sa­rio un «papel más acti­vo del Esta­do en la eco­no­mía» por la pan­de­mia

El perió­di­co bri­tá­ni­co Finan­cial Times con­si­de­ró en un edi­to­rial que hacen fal­ta «refor­mas radi­ca­les» en el mun­do a par­tir de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus y que los gobier­nos debe­rán tener un papel más acti­vo en la eco­no­mía.

«Será nece­sa­rio poner sobre la mesa refor­mas radi­ca­les, que invier­tan la direc­ción polí­ti­ca pre­do­mi­nan­te de las últi­mas cua­tro déca­das. Los gobier­nos ten­drán que acep­tar un papel más acti­vo en la eco­no­mía», seña­ló el perió­di­co, en lo que repre­sen­tó un impor­tan­te giro res­pec­to a su tra­di­cio­nal visión pro mer­ca­do.

Agre­gó que «deben ver los ser­vi­cios públi­cos como inver­sio­nes en lugar de pasi­vos, y bus­car for­mas de hacer que los mer­ca­dos labo­ra­les sean menos inse­gu­ros«.

«La redis­tri­bu­ción vol­ve­rá a estar en la agen­da. Los pri­vi­le­gios de los ancia­nos y ricos en cues­tión. Las polí­ti­cas has­ta hace poco con­si­de­ra­das excén­tri­cas, como los impues­tos bási­cos sobre la ren­ta y la rique­za, ten­drán que estar en la mez­cla», con­si­de­ró. En ese sen­ti­do, remar­có que «se requie­ren refor­mas radi­ca­les para for­jar una socie­dad que fun­cio­ne para todos».

«Si hay un lado posi­ti­vo en la pan­de­mia de Covid-19, es que ha inyec­ta­do un sen­ti­do de unión en las socie­da­des pola­ri­za­das. Pero el virus, y los blo­queos eco­nó­mi­cos nece­sa­rios para com­ba­tir­lo, tam­bién arro­jan una luz des­lum­bran­te sobre las desigual­da­des exis­ten­tes, e inclu­so crean otras nue­vas», seña­ló.

Obser­vó que «a los paí­ses que han per­mi­ti­do la apa­ri­ción de un mer­ca­do labo­ral irre­gu­lar y pre­ca­rio les resul­ta par­ti­cu­lar­men­te difí­cil cana­li­zar la ayu­da finan­cie­ra a los tra­ba­ja­do­res con un empleo tan inse­gu­ro«.

«La for­ma en que libra­mos la gue­rra con­tra el virus bene­fi­cia a unos a expen­sas de otros. Las víc­ti­mas de Covid-19 son abru­ma­do­ra­men­te vie­jas. Pero las mayo­res víc­ti­mas de los encie­rros son los jóve­nes y acti­vos, a quie­nes se les pide que sus­pen­dan su edu­ca­ción y renun­cien a sus pre­cio­sos ingre­sos. Los sacri­fi­cios son inevi­ta­bles, pero cada socie­dad debe demos­trar cómo ofre­ce­rá res­ti­tu­ción a aque­llos que sopor­tan la mayor car­ga de los esfuer­zos nacio­na­les», con­clu­yó.

Cen­tral Sin­di­cal Inter­na­cio­nal des­ta­có las medi­das en defen­sa del tra­ba­jo del Gobierno argen­tino

Des­de la Cen­tral Sin­di­cal Inter­na­cio­nal (CSI o ITUC por sus siglas en inglés), orga­ni­za­ción que nuclea a cen­tra­les sin­di­ca­les de todo el mun­do, inclu­yen­do a la CGT y la CTA, des­ta­ca­ron las polí­ti­cas lle­va­das ade­lan­te por el Gobierno nacio­nal para pro­te­ger a los tra­ba­ja­do­res en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

En una recien­te decla­ra­ción, la CSI des­ta­có que Ale­ma­nia, Argen­ti­na, Aus­tria, Cana­dá, Dina­mar­ca, Fran­cia, Irlan­da, Nue­va Zelan­da, Norue­ga, Reino Uni­do, Sin­ga­pur y Sue­cia son los pri­me­ros doce paí­ses en esta­ble­cer polí­ti­cas ofi­cia­les que apun­tan a pro­te­ger vidas, empleos e ingre­sos.

El comu­ni­ca­do fir­ma­do por Sha­ran Burrow, secre­ta­ria gene­ral de la enti­dad gre­mial inter­na­cio­nal, des­ta­ca: “El apo­yo direc­to de Gobier­nos a la eco­no­mía real es la úni­ca for­ma en que los tra­ba­ja­do­res podrán per­ma­ne­cer en sus casas y ali­men­tar a sus fami­lias mien­tras la eco­no­mía sigue blo­quea­da. Estos doce paí­ses esta­ble­cen están­da­res sobre lo que los gobier­nos pue­den apor­tar a los tra­ba­ja­do­res y debe­rían ser emu­la­dos por muchos otros gobier­nos en todo el mun­do. Per­sis­ten impor­tan­tes lagu­nas en algu­nos paí­ses y los sin­di­ca­tos siguen pre­sio­nan­do para que se cubran”.

En el aná­li­sis de la CSI se iden­ti­fi­can las medi­das prin­ci­pa­les con mayor impac­to direc­to sobre las nece­si­da­des de los tra­ba­ja­do­res: baja remu­ne­ra­da por enfer­me­dad; ayu­das sala­ria­les y finan­cie­ras para autó­no­mos, cuen­ta­pro­pis­tas y tra­ba­ja­do­res de pla­ta­for­mas; mora­to­rias de pagos de cuo­tas de cré­di­tos, alqui­le­res o hipo­te­cas y aten­ción sani­ta­ria gra­tui­ta.

Al res­pec­to Burrow con­si­de­ró: “Esas medi­das son un buen comien­zo, aun­que su apli­ca­ción y el des­em­bol­so rápi­do de los pagos resul­tan cla­ve. Una pan­de­mia que no se sabe cuán­do aca­ba­rá impli­ca que va a hacer fal­ta más apo­yo para los tra­ba­ja­do­res. Las con­se­cuen­cias sani­ta­rias, socia­les y eco­nó­mi­cas del Covid-19 reque­ri­rán nue­vos nive­les de ser­vi­cios de salud y cui­da­dos, pro­tec­ción social y de estí­mu­lo eco­nó­mi­co en todos los paí­ses. Hará fal­ta un nue­vo con­tra­to social”.

Los úni­cos paí­ses en nues­tro con­ti­nen­te que imple­men­ta­ron medi­das para ayu­dar a los cuen­ta­pro­pis­tas fue­ron Cana­dá y Argen­ti­na (con el pago del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia de 10 mil pesos). En Euro­pa toma­ron medi­das pare­ci­das en Ale­ma­nia, Aus­tria, Dina­mar­ca, Fran­cia, Irlan­da, Norue­ga, Reino Uni­do y Sue­cia.

“Las res­pues­tas posi­ti­vas ante la pan­de­mia mos­tra­das por estos doce paí­ses han sido el resul­ta­do bien de sóli­das tra­di­cio­nes y estruc­tu­ras tri­par­ti­tas o de diá­lo­go social o del éxi­to de cam­pa­ñas con­cer­ta­das y pre­sio­nes ejer­ci­das por los sin­di­ca­tos. La impli­ca­ción de los sin­di­ca­tos que repre­sen­tan a los tra­ba­ja­do­res resul­ta cla­ve para ase­gu­rar que los gobier­nos actúen dan­do prio­ri­dad a las per­so­nas en su res­pues­ta al Covid-19. La CSI exhor­ta a otros gobier­nos a seguir estos ejem­plos e invo­lu­crar a los sin­di­ca­tos en el dise­ño de las medi­das eco­nó­mi­cas que se nece­si­tan urgen­te­men­te en la res­pues­ta mun­dial fren­te a esta pan­de­mia”, con­clu­yó el aná­li­sis de la CSI.

Parar la pelo­ta: tra­ba­jo en la uni­ver­si­dad en tiem­pos de pan­de­mia

Esta­mos en pan­de­mia. Enclaus­tradxs. A fines de Febre­ro está­ba­mos cerran­do los pro­gra­mas nue­vos, para un 2020 como cual­quier otro año, y nos dicen “alto”. Se para todo. Se pos­ter­ga el ini­cio de cla­ses y se sus­pen­den las mesas de examen. Unos días des­pués avi­san “Reto­ma­mos… hay que hacer­se vir­tual”. ¿Qué?. Por Mariano Féliz

Nues­tro cur­so hace unos años usa el cam­pus vir­tual de la facul­tad pero solo de apo­yo. Tenía­mos ahí el pro­gra­ma, el cro­no­gra­ma de cla­ses, la biblio­gra­fía par­cial­men­te digi­ta­li­za­da. No mucho más. La mayo­ría de los casi 2000 cur­sos de gra­do en la UNLP ni siquie­ra usan un Cam­pus Vir­tual.

Aho­ra nos dicen que tene­mos que garan­ti­zar que estén todes les estu­dian­tes ins­crip­tes en el Cam­pus, que debe­mos garan­ti­zar el dic­ta­do vir­tual, y que debe­mos hacer­lo ya. ¿Pero alguien se pre­gun­tó si todes les estu­dian­tes tie­nen conec­ti­vi­dad o si saben usar el cam­pus? Si no saben usar­lo o no tie­nen acce­so, ¿cómo harán para apren­der aho­ra? ¿No es tan com­pli­ca­do, no? Cuan­do se ins­cri­ben en la mate­ria en el Depar­ta­men­to de Alum­nos ya está. ¿Ah no? Les com­pa­ñe­res no docen­tes que ges­tio­nan el Cam­pus (unxs pocxs) deben cagar­los a todos en cada aula vir­tual (cla­ro, no hay un sis­te­ma de ins­crip­ción simul­tá­nea en la mate­ria yen cada aula vir­tual). Pero tam­bién hay quie­nes son ins­criptxs a des­tiem­po a tra­vés de la SAE, y recién lue­go podrán sumar­les al Cam­pus. ¿Cuán­to tar­da? Varios días. Las áreas encar­ga­das están satu­ra­das por­que de gol­pe y sin avi­so, deben ins­cri­bir miles de estu­dian­tes a las Aulas Vir­tua­les.

Ah, pero las Aulas Vir­tua­les no están crea­das. La mayo­ría de las mate­rias deben armar todo de cero. Todes debe­mos apren­der las fun­cio­na­li­da­des del Cam­pus. ¿A quien le pre­gun­ta­mos? Ah, cla­ro, a les mis­mos pocxs com­pa­ñe­res que están car­gan­do a les miles de estu­dian­tes, están acti­van­do las aulas vir­tua­les y con­tes­tan­do todas las con­sul­tas. Todo jun­to, todo por el mis­mo suel­do. Esto es invia­ble, pen­sa­mos.

Pero cómo vas a pen­sar eso, o peor decir­lo. Hay que poner hom­bro ante la cri­sis, nos dicen. El Esta­do nos cui­da­rá, lue­go nos aplau­di­rán des­de algún bal­cón, no te preo­cu­pes. ¿Pero no les pare­ce pen­sar­lo mejor?.

Son tiem­pos excep­cio­na­les. No pode­mos hacer como que todo esto es nor­mal. Si yo estoy un tan­to ago­bia­do, des­con­cer­ta­do en el encie­rro, ima­gino que mis com­pa­ñerxs docen­tes y no docen­tes, tam­bién lo están. ¿Y les estu­dian­tes? ¿Aquellxs que vinie­ron del inte­rior y están solxs? ¿Y quie­nes tie­ne niñes, adul­tes mayo­res, u otras per­so­nas a car­go?.

¿Dar cla­se des­de casa? ¿Cur­sar des­de allí? ¿En qué con­di­cio­nes mate­ria­les? ¿Tene­mos inter­net de bue­na cali­dad? ¿Acce­de­mos por nues­tros telé­fo­nos, o tene­mos una compu­tado­ra per­so­nal, que segu­ra­men­te com­par­ti­mos con el res­to de les inte­gran­tes de la casa? ¿Tene­mos lugar para tra­ba­jar y estu­diar tran­quilxs? Dudo que la mayo­ría.

¿Y cómo acce­de­mos a los mate­ria­les? ¿La foto­co­pia­do­ra está abier­ta? ¿Pode­mos ir has­ta ella (no creo que aun haya sido con­si­de­ra­do un “ser­vi­cio esen­cial”)? ¿Y si no? ¿Lee­mos todo des­de la compu­tado­ra o del celu­lar? ¿Está todo digi­ta­li­za­do? ¿Y los libros? Uff… Muchas pre­gun­tas, pocas res­pues­tas tran­qui­li­za­do­ras.

¿Pode­mos revi­sar esto? Les docen­tes nos tene­mos que adap­tar, nos dicen. Poner el hom­bro. Cla­ro, pero quién nos recla­ma eso ¿El Esta­do que hace unos días fir­mó con los sin­di­ca­tos (en medio de la pan­de­mia, vale recor­dar, sin asam­bleas, ni deba­te) una pari­ta­ria mise­ra­ble, que ade­más anu­ló la cláu­su­la gati­llo de la pari­ta­ria ante­rior? ¿El Esta­do que no tie­ne pre­su­pues­to apro­ba­do para las Uni­ver­si­da­des, que no nos da los medios de tra­ba­jo nece­sa­rios para hacer nues­tro tra­ba­jo (aho­ra, supues­ta­men­te onli­ne)? ¿Quién garan­ti­zar la cali­dad de mi acce­so a inter­net? ¿Yo me ten­go que pagar el ser­vi­cio? ¿Y reno­var la compu­tado­ra que me com­pré con mi suel­do hace 5 o 6 años?.

Es cier­to, la Uni­ver­si­dad nos apu­ra pero tra­ta de ayu­dar­nos. ¿En serio? De gol­pe, hay acti­vi­da­des de for­ma­ción para la docen­cia onli­ne a las apu­ra­das. Nos lle­gan innu­me­ra­bles mails de los depar­ta­men­tos docen­tes, de las secre­ta­rías aca­dé­mi­cas, de

la Uni­ver­si­dad, de las áreas de edu­ca­ción a dis­tan­cia. Tra­ta­mos de hacer, cada dos días, una cla­se vir­tual para apren­der a dar una cla­se vir­tual, cómo si no tuvié­ra­mos ya una car­ga inten­si­fi­ca­da de tra­ba­jo. Ya se, tra­tan de ayu­dar­nos y lo agra­dez­co. Y no es cul­pa de les com­pa­ñerxs de las áreas de edu­ca­ción a dis­tan­cia (EAD). Ellxs hacen un tra­ba­jo excep­cio­nal. Pero no se pue­de así; así no se pue­de tra­ba­jar. Dar un cur­so onli­ne no es sim­ple­men­te digi­ta­li­zar todo, y no se pue­de inven­tar todo de cero. Hay prue­ba y error, se nece­si­ta tiem­po!.

Tra­ba­ja­mos onli­ne, ok. ¿Pero en qué hora­rios? ¿Con qué dedi­ca­cio­nes y sala­rios? ¿24×7, como dicen aho­ra? La pan­de­mia pare­ce ser la excu­sa para con­cul­car nues­tros dere­chos labo­ra­les bási­cos. En fin, todo vue­la por la ven­ta­na, tam­bién nues­tro con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo.

Pero cla­ro, con eso garan­ti­za­mos que los cur­sos se dic­ten y la cali­dad de los mis­mos no se dete­rio­re. ¿En serio pen­sa­mos eso?

Segu­ra­men­te, con tiem­po y medios, las herra­mien­tas digi­ta­les pue­den ayu­dar a un mejor pro­ce­so de enseñanza/​aprendizaje. Pero no pode­mos sim­ple­men­te asu­mir que es lo mis­mo eli­mi­nar por com­ple­to los espa­cios de encuen­tro, las cla­ses. No se pue­de hacer una cla­se vir­tual igual que una cla­se “en vivo” (es más, eso nos lo expli­can los que más saben de esto, les com­pa­ñerxs de las áreas de EAD). Ade­más, aun si qui­sié­ra­mos, no hay ancho de ban­da ni espa­cio en los ser­vi­do­res de la Uni­ver­si­dad. Cuan­do entra­mos todes jun­tes, el sis­te­ma colap­sa. Es decir, no se pue­de mate­rial­men­te hacer. ¿Ima­gi­nan, cla­ses con más de 50, 100, 200 estu­dian­tes en vivo por la pan­ta­lla de una compu­tado­ra? ¿Ima­gi­nan el tra­ba­jo en gru­po sin hablar­se pri­me­ro, sin cono­cer­se cara-a-cara? ¿Y si tenés que hacer prác­ti­cas, expe­ri­men­tos, sali­da de cam­po?.

Pare­ce que hemos re-des­cu­bier­to que la cien­cia y la tec­no­lo­gía es un com­po­nen­te esen­cial para la solu­ción de muchos de los pro­ble­mas que atra­ve­sa­mos. Hemos recu­pe­ra­do la idea de que se nece­si­ta un sis­te­ma de salud públi­ca de alcan­ce uni­ver­sal. Detrás de todo esto está la for­ma­ción uni­ver­si­ta­ria, esta­mos les docen­tes, no docen­tes y les estu­dian­tes que serán futu­ros pro­fe­sio­na­les en tan­tas áreas cla­ves.

Aho­ra bien, sin pre­su­pues­to no se pue­de tra­ba­jar. No pode­mos hacer magia. Esta­mos en una situa­ción excep­cio­nal, de emer­gen­cia. Una situa­ción que no sabe­mos cómo va a seguir, cuán­do se va a resol­ver ni cómo.

¿Tan gra­ve es parar la pelo­ta y pen­sar colec­ti­va­men­te una res­pues­ta con­sen­sua­da y sen­sa­ta, que tome en cuen­ta el pun­to de par­ti­da, que no se lle­ve pues­ta nues­tros dere­chos, nues­tra salud físi­ca y psí­qui­ca?.

No hay que tener mie­do de decir “tene­mos que tomar­nos el tiem­po nece­sa­rio para revi­sar las prác­ti­cas uni­ver­si­ta­rias para adap­tar­las a la emer­gen­cia”. Mien­tras tan­to, sus­pen­de­mos el dic­ta­do de los cur­so.

La demo­cra­cia uni­ver­si­ta­ria no pue­de salir por la ven­ta­na por la pan­de­mia. Tran­qui­li­zar­se y pen­sar, debie­ra ser el eje de una sali­da acor­da­da colec­ti­va­men­te.

Lan­zan cam­pa­ña para impul­sar un Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal en Argen­ti­na por la pan­de­mia

Foto: Juan Mab­tro­ma­ta /​AFP

El Obser­va­to­rio del Dere­cho a la Ciu­dad lan­zó una cam­pa­ña para pedir con “urgen­cia al Gobierno Nacio­nal impul­sar una polí­ti­ca de Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal e Incon­di­cio­nal para todos los habi­tan­tes del país” para hacer fren­te al con­tex­to de cri­sis sani­ta­ria y eco­nó­mi­ca por el coro­na­vi­rus (Covid-19). “Con­sis­te en una trans­fe­ren­cia eco­nó­mi­ca (ingre­so bási­co) por par­te del Esta­do a todos los habi­tan­tes del país (uni­ver­sal), sin con­di­cio­na­li­da­des de nin­gún tipo, a fin de otor­gar un piso eco­nó­mi­co míni­mo para garan­ti­zar el ejer­ci­cio de los dere­chos huma­nos reco­no­ci­dos en nues­tra Cons­ti­tu­ción Nacio­nal y en los Tra­ta­dos Inter­na­cio­na­les de DD.HH. El ingre­so que reci­ban las per­so­nas con capa­ci­dad eco­nó­mi­ca será recu­pe­ra­do a tra­vés de lo que paguen en impues­tos”, pro­po­ne el pbser­va­to­rio. ¿De dón­de sal­drán los recur­sos? De “aumen­tar los impues­tos a los sec­to­res de mayor poder eco­nó­mi­co; rees­truc­tu­rar el sis­te­ma impo­si­ti­vo para dis­po­ner una estruc­tu­ra tri­bu­ta­ria pro­gre­si­va; ins­tau­rar meca­nis­mos para evi­tar la eva­sión de impues­tos; y esta­ble­cer res­tric­cio­nes a la fuga de capi­ta­les”, son algu­nas de las medi­das que pro­po­ne.

Para sumar adhe­sio­nes a la cam­pa­ña, el obser­va­to­rio lan­zó un peti­to­rio on line para jun­tar fir­mas para pre­sen­tar esta aar­ta a las auto­ri­da­des nacio­na­les, al que se pue­de acce­der por este link: https://​forms​.gle/​h​5​i​1​Q​d​B​S​N​x​n​9​L​v​d57

INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL: La solu­ción impres­cin­di­ble para derro­tar al Coro­na­vi­rus y a la cri­sis eco­nó­mi­ca

Car­ta a la cla­se polí­ti­ca y a toda la ciu­da­da­nía

Por la cua­ren­te­na es urgen­te un Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal.

El Coro­na­vi­rus nos tie­ne que unir para ter­mi­nar de una vez por todas con este sis­te­ma polí­ti­co-eco­nó­mi­co injus­to y sal­va­je. En este momen­to pode­mos dar el sal­to civi­li­za­to­rio con un Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal (o Ren­ta Bási­ca Uni­ver­sal como se cono­ce en otros paí­ses). Es una de las solu­cio­nes impres­cin­di­bles que debe­mos adop­tar.

Esta­mos atra­ve­san­do un momen­to muy difí­cil por la cri­sis sani­ta­ria del Coro­na­vi­rus Covid-19, que pro­fun­di­za­rá la cri­sis eco­nó­mi­ca que ya vivía nues­tro país. En algu­nos paí­ses están murien­do miles de per­so­nas, hay mucha incer­ti­dum­bre y no se cono­cen aún los alcan­ces que pue­de lle­gar a tener. En Chi­na a pesar de haber fre­na­do al virus, exis­te el mie­do a un rebro­te. Por esto, inclu­so hay quie­nes com­pa­ran esta situa­ción con la que se vive duran­te una gue­rra, por­que va a traer con­se­cuen­cias de todo tipo, una cri­sis eco­nó­mi­ca sin pre­ce­den­tes, polí­ti­ca y social.

Por aho­ra, la cua­ren­te­na y el tes­teo masi­vo son las úni­cas herra­mien­tas de con­ten­ción con las que con­ta­mos para sal­var vidas. Afor­tu­na­da­men­te, el gobierno argen­tino res­pon­dió tem­prano, pero esto no impi­de que la cua­ren­te­na per­ju­di­que seria­men­te a aque­llos tra­ba­ja­do­res que no están en rela­ción de depen­den­cia o que garan­ti­ce la sub­sis­ten­cia dia­ria de autó­no­mos, peque­ñas empre­sas y comer­cios que tie­nen que man­te­ner estruc­tu­ras – y per­so­nal – sin ingre­sos de nin­gún tipo. Afec­ta prin­ci­pal­men­te a los que menos tie­nen, los que viven de la chan­ga del día a día, tra­yen­do como con­se­cuen­cia más pobre­za. Toda esta situa­ción pue­de tam­bién lle­gar afec­tar a nues­tra demo­cra­cia.

En con­se­cuen­cia, sur­ge la pre­gun­ta: ¿Cómo afron­tar y supe­rar este monu­men­tal desafío? Cree­mos que podre­mos con mucha inte­li­gen­cia, unión, soli­da­ri­dad, y más jus­ti­cia social, de géne­ro y eco­ló­gi­ca. Lo que tene­mos muy en cla­ro es que, con este mode­lo capi­ta­lis­ta sal­va­je, que entro­ni­za el dine­ro por sobre la salud y la vida, no vamos a obte­ner nin­gu­na solu­ción a esta cri­sis. Por lo tan­to, a pro­ble­mas nue­vos, solu­cio­nes nue­vas.

Espe­cia­lis­tas y gobier­nos del mun­do vie­nen dis­cu­tien­do y pre­pa­ran­do, entre otras, una solu­ción a este pro­ble­ma: el “Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal e Incon­di­cio­nal”, tam­bién cono­ci­do como “Ren­ta Bási­ca Uni­ver­sal Incon­di­cio­nal”.

Este nue­vo mode­lo pro­pues­to es el camino a un cam­bio social hacia un sis­te­ma más soli­da­rio, igua­li­ta­rio, jus­to y libre, per­mi­tien­do que todos los habi­tan­tes pue­dan vivir dig­na­men­te.

¿Qué es el Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal? Con­sis­te en una trans­fe­ren­cia eco­nó­mi­ca (ingre­so bási­co) por par­te del Esta­do a todos los habi­tan­tes del país (uni­ver­sal), sin con­di­cio­na­li­da­des de nin­gún tipo, a fin de otor­gar un piso eco­nó­mi­co míni­mo para garan­ti­zar el ejer­ci­cio de los Dere­chos Huma­nos reco­no­ci­dos en nues­tra Cons­ti­tu­ción Nacio­nal y en los Tra­ta­dos Inter­na­cio­na­les de DD.HH. El ingre­so que reci­ban las per­so­nas con capa­ci­dad eco­nó­mi­ca será recu­pe­ra­do a tra­vés de lo que paguen en impues­tos. Esta polí­ti­ca impli­ca una nece­sa­ria rees­truc­tu­ra­ción del sis­te­ma impo­si­ti­vo. De esta for­ma el Esta­do no gas­ta­rá ingen­tes recur­sos en iden­ti­fi­car a los sec­to­res que nece­si­tan el dine­ro, eli­mi­na­rá la buro­cra­cia y el clien­te­lis­mo, y por, sobre todo, es el meca­nis­mo para ase­gu­rar que nadie que­de exclui­do sin ingre­sos para vivir dig­na­men­te.

En algu­nos paí­ses los polí­ti­cos plan­tean sala­rios bási­cos de dis­tin­tos mon­tos. Lo impor­tan­te es empe­zar con un mon­to que por lo menos saque a las fami­lias de la indi­gen­cia y de la pobre­za, para lue­go seguir aumen­tán­do­lo gra­dual­men­te.

Ya hay dece­nas de expe­rien­cias en el mun­do (en algu­nos casos se piden a cam­bio capa­ci­ta­cio­nes). Algu­nos de los paí­ses que lo han imple­men­ta­do son Kenia, Cana­dá, India, Espa­ña, Fin­lan­dia, Paí­ses Bajos. Des­ta­ca­das figu­ras como Pepe Muji­ca, Ber­nie San­ders, Pablo Igle­sias, el secre­ta­rio de las Nacio­nes Uni­das, el Par­la­men­to Euro­peo, como tam­bién por empre­sa­rios e inte­lec­tua­les pro­mue­ven el ingre­so ciu­da­dano uni­ver­sal.

Pedi­mos con urgen­cia al Gobierno Nacio­nal impul­sar una polí­ti­ca de Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal e Incon­di­cio­nal para todos los habi­tan­tes.

¿De dón­de sal­drán los recur­sos? La Argen­ti­na es un país rico con un pue­blo pobre: expor­ta para ali­men­tar a 400 millo­nes de per­so­nas, pero está habi­ta­do por per­so­nas con ham­bre y más de la mitad de la niñez es pobre. Un país don­de en los últi­mos años, se “esfu­mó” un prés­ta­mo del FMI de 50 mil millo­nes de dóla­res y don­de los más ricos fuga­ron 89 mil millo­nes de dóla­res. Que­da demos­tra­do que sobra de dón­de sacar los recur­sos y que el pro­ble­ma es la mala redis­tri­bu­ción de la rique­za.

Sólo se ten­drían que apli­car algu­nos ins­tru­men­tos eco­nó­mi­cos como: aumen­tar los impues­tos a los sec­to­res de mayor poder eco­nó­mi­co; rees­truc­tu­rar el sis­te­ma impo­si­ti­vo para dis­po­ner una estruc­tu­ra tri­bu­ta­ria pro­gre­si­va; ins­tau­rar meca­nis­mos para evi­tar la eva­sión de impues­tos; esta­ble­cer res­tric­cio­nes a la fuga de capi­ta­les; sus­traer al mer­ca­do la ali­men­ta­ción, la vivien­da, la movi­li­dad, la salud y la edu­ca­ción; crear un sis­te­ma de ser­vi­cios públi­cos con fuer­te regu­la­ción esta­tal nacio­nal; sus­pen­der el pago de la deu­da exter­na frau­du­len­ta y lograr su par­cial con­do­na­ción; con­tro­lar a los for­ma­do­res de pre­cios; fomen­tar la inver­sión pro­duc­ti­va; la des­con­cen­tra­ción de la pro­duc­ción; apli­car herra­mien­tas de eco­no­mía mix­ta, coope­ra­ti­vis­mo y eco­no­mía social. Y den­tro de los nue­vos ins­tru­men­tos polí­ti­cos, hay que cons­truir con urgen­cia una demo­cra­cia par­ti­ci­pa­ti­va.

El gobierno al imple­men­tar inme­dia­ta­men­te un Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal gene­ra­ría un shock eco­nó­mi­co capaz de fre­nar la cri­sis, ter­mi­nar con la pobre­za y enfren­tar el des­em­pleo tec­no­ló­gi­co y la infor­ma­li­dad.

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez imple­men­tó muy opor­tu­na­men­te una bate­ría de medi­das en esta línea, como el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE), entre otras, que se suma­ron a polí­ti­cas ya exis­ten­tes como la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo/​a y la polí­ti­ca del Sala­rio Social Com­ple­men­ta­rio. Estas medi­das no van ser sufi­cien­tes para la deses­pe­ran­te situa­ción que se ave­ci­na.

Ade­más, hay que tener en cuen­ta que el Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal trae­ría varias ven­ta­jas: es sim­ple, inme­dia­to, lle­ga a todos y podría reem­pla­zar todas las pres­ta­cio­nes socia­les sim­pli­fi­can­do y aho­rran­do muchos gas­tos admi­nis­tra­ti­vos al Esta­do, y evi­tan­do el clien­te­lis­mo y asis­ten­cia­lis­mo.

Por la pan­de­mia varios paí­ses están avan­zan­do en su desa­rro­llo para la cua­ren­te­na, aho­ra apo­ya­do has­ta por polí­ti­cos de dere­cha, lo deci­mos sin rodeos, nos gus­te o no, un Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal es la úni­ca mane­ra de evi­tar un muy pro­ba­ble esta­lli­do social.

El gober­na­dor de Can­ta­bria, Espa­ña dijo: “sin una Ren­ta Bási­ca a la cri­sis sani­ta­ria se uni­rá un esta­lli­do social”, o sea pro­vo­ca­rá más pobre­za, des­em­pleo, vio­len­cia, desigual­dad y sufri­mien­to para todos.

Con un Ingre­so Ciu­da­dano se bene­fi­cia­rían todos los sec­to­res socia­les: los empre­sa­rios (por­que no ten­drían que des­pe­dir a sus emplea­dos y ten­drían más con­su­mi­do­res), los asa­la­ria­dos, los ricos, y los pobres. Aho­ra se pue­de lograr por la alta pro­duc­ti­vi­dad que per­mi­te la auto­ma­ti­za­ción, la inte­li­gen­cia arti­fi­cial, y las nue­vas y avan­za­das tec­no­lo­gías.

Todos uni­dos, con soli­da­ri­dad y colec­ti­va­men­te vamos a supe­rar al Coro­na­vi­rus Covid-19. Tene­mos una bue­na opor­tu­ni­dad para devol­ver­le a la Argen­ti­na lo que tan­to te dio.

Suma­te a la cam­pa­ña. Es una opor­tu­ni­dad his­tó­ri­ca, como dicen en orien­te, “toda cri­sis trae una opor­tu­ni­dad”.