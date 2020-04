Estados Unidos. El falso editorial del Washington Post sobre ‘capitalismo salvaje’

Por Pablo Medi­na Uri­be /​6 abril 2020

Por redes cir­cu­la una supues­ta tra­duc­ción de un edi­to­rial del perió­di­co esta­dou­ni­den­se. Varios medios del mun­do lo repro­du­je­ron, pero el Post nun­ca lo ha publi­ca­do.

Por WhatsApp, Face­book y Twit­ter se está movien­do un

tex­to que se pre­sen­ta como una tra­duc­ción al espa­ñol hecha por Des­mond

Brown y que comien­za con estas líneas:

“EDITORIAL

The Washing­ton Post

Mar­zo 25 2020

O MUERE EL CAPITALISMO SALVAJE, O MUERE LA CIVILIZACION HUMANA

Empe­za­re acla­ran­do que no soy comu­nis­ta; los reac­cio­na­rios,

ultra­con­ser­va­do­res le tie­nen mucho terror a estos títu­los; y casi

siem­pre ante la fal­ta de argu­men­tos sóli­dos, ter­mi­nan repi­tien­do y

adju­di­cán­do­nos cali­fi­ca­ti­vos que solo han escu­cha­do, pero que en la

mayo­ría de los casos, des­co­no­cen su sig­ni­fi­ca­do. Soy un Demó­cra­ta con

ideas Repu­bli­ca­nas”. (sic)

El post se vol­vió tan viral que inclu­so Noti­cias Cara­col lo repro­du­jo (en una entre­vis­ta con Mau­ri­cio Gómez) y lo publi­có en su pági­na (aun­que lue­go lo borró)

y Glo­ria Hele­na Rey lo citó en su colum­na de El Tiem­po de hoy, domin­go 5

de abril. Pero el Washing­ton Post no ha publi­ca­do este tex­to. Tras

estas publi­ca­cio­nes, algu­nos polí­ti­cos, como el exse­na­dor Juan Manuel

Galán ( quien ya corri­gió) y el excon­gre­sis­ta Ali­rio Uri­be com­par­tie­ron la infor­ma­ción en sus redes.

Pero, como pudi­mos com­pro­bar, ni ese tex­to ni nin­guno pare­ci­do han sido publi­ca­dos por el Washing­ton Post.

Por una par­te, el edi­to­rial del 25 de mar­zo del perió­di­co esta­dou­ni­den­se se titu­ló “ Will Our Demo­cracy Still Work With Coro­na­vi­rus?”

(o “¿Nues­tra demo­cra­cia segui­rá fun­cio­nan­do con el coro­na­vi­rus?”), en

el que se dis­cu­ten los pro­ble­mas que enfren­ta el sis­te­ma polí­ti­co

esta­dou­ni­den­se en medio de la pan­de­mia por Covid-19, pero que no cri­ti­ca

al sis­te­ma capi­ta­lis­ta.

Ade­más, hacien­do una bús­que­da

por las men­cio­nes de la pala­bra “capi­ta­lism” en la pági­na del Post en

el últi­mo mes, encon­tra­mos que publi­ca­ron por lo menos tres con­te­ni­dos

en los que se dis­cu­te el rol del capi­ta­lis­mo en la situa­ción actual ( una car­ta al edi­tor, una colum­na de opi­nión y el edi­to­rial del 31 de mar­zo), pero nin­guno dice lo que se dice en el tex­to de WhatsApp.

El úni­co que men­cio­na algo simi­lar es el edi­to­rial del 31 de mar­zo,

que advier­te que tras la pan­de­mia habrá que repen­sar la eco­no­mía. Pero,

en cual­quier caso, es un tex­to com­ple­ta­men­te dife­ren­te al que ron­da en

redes socia­les.

Por otra par­te, el tex­to fal­so en redes men­cio­na al eco­no­mis­ta del

siglo XVIII Adam Smith al escri­bir: “Todo el mun­do habla del libro La rique­za de las nacio­nes

de Adam Smith, el esco­ses que logro arti­cu­lar con sus ideas, los

pila­res de la Eco­no­mía Moder­na que le dio paso al Capi­ta­lis­mo Moderno;

sin embar­go muy pocos hablan sobre el otro libro del mis­mo autor, Teo­ría de los sen­ti­mien­tos mora­les; que hace una crí­ti­ca muy pun­tual a la con­duc­ta de la ava­ri­cia huma­na” (sic).

Rea­li­za­mos otra bús­que­da por todas las men­cio­nes de “Adam Smith” en el Washing­ton Post del últi­mo mes y solo encon­tra­mos un resul­ta­do que hicie­ra refe­ren­cia al eco­no­mis­ta (y no a alguno de sus homó­ni­mos). La men­ción apa­re­ce en el ensa­yo “Any­body Need a Mana­ge­ment Con­sul­tant Right Now? Thought Not” (“¿Alguien nece­si­ta a un con­sul­tor geren­te aho­ra? Eso pen­sé”, repro­du­ci­do aquí por Bloom­berg). Pero, de nue­vo, el tex­to es com­ple­ta­men­te dife­ren­te a la supues­ta tra­duc­ción que se mue­ve por WhatsApp.

fuen­te: Colom­bia Check