Bolivia. En tiempos de pandemia hay ciudadanos de primera y de segunda

Luis Rome­ro Wama­ni, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 5 abril 2020

Es muy tris­te que en tiem­pos de pan­de­mia en Boli­via, que

exis­ta ciu­da­da­nos de pri­me­ra y de segun­da, se poli­ti­ce con el COVID 19, se haga

cam­pa­ña con los recur­sos y nece­si­da­des de todos los boli­via­nos, bien se pue­de

dis­po­ner y opti­mi­zar dichos recur­so.

Des­de el 29 de mar­zo hay mas 300 boli­via­nos que pasan una

odi­sea en la fron­te­ra de lado chi­leno que solo bus­can retor­na­ra a su madre

tie­rra, ciu­da­da­nos boli­via­nos que tam­bién deben ser aten­di­dos y pro­te­gi­dos por

el Esta­do Plu­ri­na­cio­nal de Boli­via. Pero lamen­ta­ble­men­te hoy hay un gobierno de

fac­to que sufre de negli­gen­cia e inca­pa­ci­dad de ges­tio­nar un Esta­do. Pero al

momen­to de dar res­pues­tas a las nece­si­da­des bási­cas de los con­na­cio­na­les, que

deci­die­ron retor­nar a su país, lo que se hace, la dis­tin­ción ideo­ló­gi­ca y de

cla­se.

La evi­den­cia de la dife­ren­cia­ción es lo que suce­dió el 21 de

mar­zo, se reali­zo un vue­lo soli­da­rio orga­ni­za­do y ges­tio­na­do por la fun­cio­na­ria

del Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res, Karen Lon­ga­ric Rodri­guez, en el que retor­na­ron

78 boli­via­nos (#1) entre los que se encon­tra­ba, Xime­na Galar­za, naci­da en San­ta

Cruz de la Sie­rra, pre­sen­ta­do­ra y perio­dis­ta de la Tele­vi­sión Uni­ver­si­ta­ria de

La Paz (TVU) quien entre­vis­to a Edgar Ville­gas que apor­to supues­tos datos sobre

el supues­to frau­de en las elec­cio­nes del 20 de octu­bre del año 2019. La

pre­gun­ta es: Será que se paga­ron favo­res?

Pero lo cier­to es, que nos remi­ti­mos a la dife­ren­cia que hace

entre unos y otros. (#2) A los más de 300 boli­via­nos, no se les da el mis­mo

tra­to, inten­tan retor­nar a Boli­via por sus pro­pios medios y el gobierno de

fac­to, ni siquie­ra les per­mi­te ingre­sar a su Matría (su patria), les cie­rra las

puer­tas con el argu­men­to que no se per­mi­ti­rá más la repa­tria­ción de boli­via­nos,

con el argu­men­to del cie­rre de fron­te­ras que no per­mi­ti­rían la entra­da ni la

sali­da de nadie. Ese hecho que este colec­ti­vo de boli­via­nos que que­dan vara­dos

en la loca­li­dad de Wara en Chi­le, que reco­rrie­ron a pie y en buses entre

Iqui­que, Wara y Col­cha­ne.

Des­pués de una enor­me reper­cu­sión en medios inter­na­cio­na­les,

la pre­sión de movi­mien­tos socia­les y fun­cio­na­rios chi­le­nos, recién tibia­men­te, el

gobierno de tran­si­ción se hace eco. La pre­sión de los dis­tin­tos acto­res

socia­les, hace efec­to en el gobierno de Fac­to, res­pues­ta que en un prin­ci­pio

pare­cía ser bue­na, ter­mi­nó sien­do pobre, un insul­to a la inte­li­gen­cia y al

sen­ti­do común. La res­pues­ta ter­mi­na sien­do insu­fi­cien­te y has­ta es inhu­ma­na,

insen­si­ble se les per­mi­te el ingre­so a terri­to­rio boli­viano pero con la

con­di­ción que reali­cen el ais­la­mien­to por 14 días, sin embar­go el lugar que se

des­ti­na­ra para tal fin, es un impro­vi­sa­do cam­pa­men­to Mili­tar, con 25 car­pas de

3X3 apro­xi­ma­da­men­te las mis­mas están a la intem­pe­rie, en la zona de de Pisi­ga,

en la región Andi­na de Oru­ro; quien está a car­go es el Minis­tro de Defen­sa,

Luis Fer­nan­do López. A este cam­pa­men­to el sába­do pasa­do empe­za­ron arri­bar, lo

que se tie­ne pre­vis­to que ingre­sen a dicho cam­pa­men­to es un total de 480

per­so­nas, lo cual ya se des­pren­de que esta­rán haci­na­das las car­pas y toman­do en

cuen­ta que es un lugar que hace bajas tem­pe­ra­tu­ras, más pare­ce un cas­ti­go.

Fren­te a todo este pro­ble­ma y otros que se pre­sen­tan, se va

impro­vi­sa per­ma­nen­te­men­te. El resul­ta­do de la impro­vi­sa­ción, va cre­cien­do las

deman­das por par­te de sec­to­res más vul­ne­ra­bles. El gobierno de fac­to es

can­di­da­to a la pre­si­den­cia y razón por la cual todo se poli­ti­za, todo es

pasi­ble o moti­vo de de cam­pa­ña. Hay orga­ni­za­cio­nes socia­les o mili­tan­tes del

Movi­mien­to al Socia­lis­mo (MAS) rea­li­zan accio­nes de soli­da­ri­dad o si hacen crí­ti­cas

a la fal­ta de insu­mos médi­cos, la insu­fi­cien­cia de los anun­cios para paliar las

nece­si­da­des de los sec­to­res más vul­ne­ra­bles, en lo que va de la cua­ren­te­na, ter­mi­nan sien­do insu­fi­cien­tes. Y que

estas accio­nes de soli­da­ri­dad y las crí­ti­cas son toma­das como par­te de una

cons­pi­ra­ción, atri­bu­yen el aten­tar en con­tra de la cua­ren­te­na y la demo­cra­cia.

Es tan ridícu­lo y gro­tes­co la cam­pa­ña polí­ti­ca del gobierno de tran­si­ción, en cada anun­cio, en

cada con­fe­ren­cia de pren­sa de Jea­ni­ne Añez Cha­vèz y sus minis­tros, des­nu­dan su

incom­pe­ten­cia, la impro­vi­sa­ción, la incohe­ren­cia y la pér­di­da de cre­di­bi­li­dad, por­que

per­ma­nen­te­men­te y recu­rren­te­men­te echan la cul­pa al gobierno del MAS y

jus­ti­fi­car la impro­vi­sa­ción, así

jus­ti­fi­can la fal­ta de res­pues­ta a temas impor­tan­tes que hacen a las

nece­si­da­des bási­cas de los mas pobres, en medio de la pan­de­mia y apro­ve­chan

nom­bra­mien­tos de nue­vos fun­cio­na­rios en las empre­sas estra­té­gi­cas de Boli­via.

Nada se dice de cómo se enfren­ta­ra la pan­de­mia se limi­tan a cuan­ti­fi­car las

vic­ti­mas de COVID 19, anun­cios sin hacer un diag­nos­ti­co pre­vio, no se dice como,

ni cuán­do se apli­ca­ran dichos anun­cios, en la medi­da que cre­ce la pre­sión

social, sec­to­res per­ma­nen­te­men­te estig­ma­ti­za­da y cri­mi­na­li­za­das. Des­de cuan­do

las nece­si­da­des y el ham­bre tie­ne color polí­ti­co?, se les acu­sa de igno­ran­tes y

masis­tas a los que deman­dan ayu­da ali­men­ta­ria para tran­si­tar la cua­ren­te­na.

La cam­pa­ña de la cua­ren­te­na es can­sa­dor y repe­ti­ti­va y sobre

todo pobre la reco­men­da­ción del lava­do de manos y la dis­tan­cia, una vez más,

nada se dice de cuál es la mecá­ni­ca de la rea­li­za­ción de los test, ni cuan­tos

se hacen; cuan­tos espe­cia­lis­tas se cuen­ta, nada se dice en qué con­di­cio­nes se está

tra­ba­jan­do el área de salud, la pre­vi­si­bi­li­dad, cer­ti­dum­bre a la ciu­da­da­nía. Lo

poco que se sabe sobre las caren­cias, es a tra­vés de algu­nos refe­ren­tes de la

salud, e inclu­so el direc­tor, Víc­tor Hugo Zam­bra­na, de uno de los hos­pi­ta­les

más impor­tan­tes de Boli­via, renun­cia, por la fal­sía de un anun­cio del gobierno,

en el que supues­ta­men­te entre­go equi­pos e insu­mos para com­ba­tir la pan­de­mia,

hecho que moti­vo un deta­lla­do lis­ta­do de las caren­cias y la denun­cia de la

men­ti­ra. (#3)

Por últi­mo no se pue­de dejar de men­cio­nar el cer­co mediá­ti­co, en gene­ral los medios están ali­nea­dos con los gol­pis­tas, sal­vo un peque­ño núme­ro de radios comu­ni­ta­rias y las redes socia­les. Pero la radio y tele­vi­sión ali­nea­das con el gobierno de fac­to, ponen el acen­to en aque­lla idea de la civi­li­za­ción o bar­ba­rie, todo el tiem­po se pone énfa­sis en la meri­to­cra­cia y en con­se­cuen­cias hay ciu­da­da­nos de pri­me­ra y segun­da. Los medios no infor­man están en cua­ren­te­na infec­ta­dos por el coro­na virus; la memo­ria y la ver­dad está lan­gui­de­cien­do.

1) https://​www​.pagi​na​sie​te​.bo/​s​o​c​i​e​d​a​d​/​2​0​2​0​/​3​/​2​1​/​m​a​s​-​d​e​-​7​0​-​b​o​l​i​v​i​a​n​o​s​-​r​e​g​r​e​s​a​n​-​a​l​-​p​a​i​s​-​g​r​a​c​i​a​s​-​v​u​e​l​o​s​-​s​o​l​i​d​a​r​i​o​s​-​2​5​0​4​4​8​.​h​tml

Más de 70 boli­via­nos regre­san al país gra­cias a vue­los soli­da­rios

Una de las pasa­je­ras es la perio­dis­ta Xime­na Galar­za, quien agra­de­ció la ayu­da de las auto­ri­da­des del Gobierno.

2) https://​www​.face​book​.com/​B​o​l​i​v​i​a​t​v​O​f​i​c​i​a​l​/​v​i​d​e​o​s​/​6​3​3​2​1​1​5​6​0​8​0​5​4​5​5​/​?​t​=​221

Hace minu­tos entre­vis­té a la Minis­tra @KarenLongaric en Jaque Mate. Nos deta­lló algu­nas de las medi­das que adop­ta el gobierno para los com­pa­trio­tas vara­dos en la fron­te­ra con Chi­le y otras accio­nes en esta lucha con­tra el #COVIDー19. pic​.twit​ter​.com/​q​e​t​u​Z​F​d​uxX — Xime­na Galar­za (@XimenaGalarza) April 3, 2020

3) https://​www​.pagi​na​sie​te​.bo/​s​o​c​i​e​d​a​d​/​2​0​2​0​/​3​/​3​0​/​r​e​n​u​n​c​i​a​-​e​l​-​d​i​r​e​c​t​o​r​-​d​e​l​-​h​o​s​p​i​t​a​l​-​j​a​p​o​n​e​s​-​p​o​r​-​d​i​f​e​r​e​n​c​i​a​s​-​c​o​n​-​e​l​-​s​e​d​e​s​-​2​5​1​2​5​2​.​h​tml

https://m.facebook.com/Autodeterminaci%C3%B3n-de-los-Pueblos-2111465098975022/?ref=bookmarks

Boli­via­nos en fron­te­ra con Chi­le impe­di­dos de ingre­sar a su país por coro­na­vi­rus

https://​www​.pagi​na​sie​te​.bo/​s​o​c​i​e​d​a​d​/​2​0​2​0​/​3​/​3​0​/​e​l​-​g​o​b​i​e​r​n​o​-​s​u​s​p​e​n​d​e​-​l​a​-​r​e​p​a​t​r​i​a​c​i​o​n​-​d​e​-​b​o​l​i​v​i​a​n​o​s​-​d​e​s​d​e​-​c​h​i​l​e​-​2​5​1​2​4​7​.​h​tml

El Gobierno sus­pen­de la repa­tria­ción de boli­via­nos des­de Chi­le