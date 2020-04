Argentina. Resumen gremial y social. Desde el lunes se sabrá quienes cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia/ Con ganancias millonarias, la empresa láctea Verónica paga sueldos en 4 cuotas/ Longchamps: trabajadores de La Serenísima en conflicto … (Más info)

Des­de el lunes se sabrá quie­nes cobra­rán el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia

11 millo­nes de per­so­nas se prein­cri­bie­ron para cobrar el bono de 10 mil pesos en medio de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus. Cono­cé el cro­no­gra­ma.

Los más de 11 millo­nes de preins­crip­tos que se regis­tra­ron para reci­bir el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) podrán cono­cer a par­tir de la media­no­che del lunes si reúnen los requi­si­tos para acce­der a esta pres­ta­ción extra­or­di­na­ria de $10.000, que se cobra­rá en el cur­so de este mes para paliar los efec­tos de la cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus.

Según cuen­ta la agen­cia Télam, la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de la Segu­ri­dad Social ( Anses) deter­mi­nó un cro­no­gra­ma de con­sul­ta en base a la ter­mi­na­ción del DNI, a tra­vés de la pági­na web www​.anses​.gob​.ar.

En base a esto, a par­tir del pri­mer minu­to del lunes 6 de abril podrán rea­li­zar la con­sul­ta quie­nes ten­gan su docu­men­to nacio­nal de Inden­ti­dad ter­mi­na­dos en 0 y 1; el mar­tes los fina­li­za­dos en 2 y 3; y el miér­co­les los ter­mi­na­dos en 4 y 5.

En tan­to, los fina­li­za­dos en 6 y 7 podrán rea­li­zar la con­sul­ta el jue­ves 9 de abril; y los ter­mi­na­dos en 8 y 9, el vier­nes 10.

La can­ti­dad de preins­crip­cio­nes para el IFE cerró el vier­nes a la noche, con un total de 11.018.398 per­so­nas regis­tra­das de acuer­do con la infor­ma­ción brin­da­da por la Anses.

En base a los núme­ros ini­cia­les dados a cono­cer por la depen­den­cia ofi­cial, la can­ti­dad de hoga­res en con­di­cio­nes de reci­bir el bono suman alre­de­dor de 3,6 millo­nes.

Los bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo y Asig­na­ción por Emba­ra­zo ‑un total de 2,4 millo­nes de bene­fi­cia­rios- ya empe­za­ron a per­ci­bir el bono de $10.000 de mane­ra auto­má­ti­ca por­que sus datos ya esta­ban car­ga­dos antes de que lle­ga­ra el coro­na­vi­rus al país.

El res­to de los bene­fi­cia­rios, que se infor­ma­rán des­de esta media­no­che, comen­za­rán a cobrar el bono de $10.000 a par­tir del pró­xi­mo 15 de abril.

Una vez que ter­mi­ne la eta­pa de con­sul­ta, a los que resul­ten bene­fi­cia­rios se les va a pedir datos de con­tac­to y la for­ma en la que reci­bi­rán el pago, que pue­de ser a tra­vés de una cuen­ta ban­ca­ria u otro meca­nis­mo que se defi­ni­rá en las pró­xi­mas horas.

Si bien el bono está pre­vis­to que se entre­gue por úni­ca vez, en caso que el ais­la­mien­to se pro­lon­gue por la pan­de­mia de coro­noa­vi­rus pue­de vol­ver a entre­gar­se en mayo.

Tras el encuen­tro con la CGT, el Gobierno ya dise­ña estra­te­gias para salir de la cua­ren­te­na y vol­ver al tra­ba­jo

El Gobierno nacio­nal defi­ne por estas horas cómo con­ti­nuar con el dis­tan­cia­mien­to social des­pués del 13 de abril, y ana­li­za «cua­tro o cin­co mode­los» en base a los resul­ta­dos de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, que si son «posi­ti­vos» lle­va­rían a «libe­rar pau­la­ti­na­men­te algu­nos rubros y endu­re­cer­se con los gru­pos de riesgo».05/04/2020 11:16:00

Así lo anti­ci­pa­ron a NA fuen­tes ofi­cia­les, que con­si­de­ra­ron que «si los resul­ta­dos de la cua­ren­te­na son posi­ti­vos se podría empe­zar a fle­xi­bi­li­zar», y admi­tie­ron que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez está «con­fia­do, y pare­cie­ra que es posi­ble, lograr acha­tar la cur­va de infec­ta­dos».

«El mode­lo más obvio es libe­rar pau­la­ti­na­men­te algu­nos rubros y endu­re­cer­se con los gru­pos de ries­go», seña­la­ron las mis­mas fuen­tes, aun­que advir­tie­ron que «no es segu­ro que se fle­xi­bi­li­ce» el ais­la­mien­to des­pués de Sema­na San­ta.

En ese mar­co, Fer­nán­dez «tie­ne de cua­tro a cin­co mode­los para salir de la cua­ren­te­na de una mane­ra orde­na­da sin poner en ries­go el ame­se­ta­mien­to de la cur­va (de con­ta­gia­dos)«, para evi­tar «lle­gar a sep­tiem­bre con un nue­vo pico».

«Segu­ra­men­te será una cua­ren­te­na más foca­li­za­da, fuer­te­men­te foca­li­za­da, con otro tipo de medi­das. No se pien­sa como algo pare­ci­do a lo que era antes de que se dic­te el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio», seña­la­ron.

En ese mar­co, deta­lla­ron: «Foca­li­zar la cua­ren­te­na impli­ca que se le per­mi­ta a la gen­te ir a tra­ba­jar y vol­ver a sus casas. Algu­nos rubros defi­ni­ti­va­men­te por dos meses más no van a apa­re­cer: bares, res­tau­ran­tes, pla­zas y par­ques».

«Cree­mos que habrá una gran opor­tu­ni­dad, si se man­tie­ne una gran adhe­sión, de poder pro­fun­di­zar medi­das sani­ta­rias para salir bien de esto. Sería inso­por­ta­ble ver las igle­sias lle­nas de ataú­des. Ese es el espe­jo», des­cri­bie­ron las mis­mas fuen­tes, con lle­ga­da a la Quin­ta de Oli­vos.

Sobre la res­pues­ta de la socie­dad, el Gobierno ana­li­zó que «es más preo­cu­pan­te la acti­tud de los sec­to­res más reac­cio­na­rios, más de dere­cha y más pudien­tes, que son los que hacen la cua­ren­te­na y se que­dan en sus casas y aga­rran la cace­ro­la».

«Los pobres, que se les com­pli­ca cum­plir con la cua­ren­te­na en 40 metros cua­dra­dos vivien­do 8 per­so­nas, final­men­te van a enten­der mejor la cri­sis que esta­mos vivien­do», eva­lua­ron cer­ca del Pre­si­den­te.

Con ganan­cias millo­na­rias, la empre­sa lác­tea Veró­ni­ca paga suel­dos en 4 cuo­tas

La fábri­ca san­ta­fe­ci­na le «pro­po­ne» a sus emplea­dos cobrar el suel­do de mar­zo entre el 7 y el 21 de este mes, en cua­tro cuo­tas. Los suel­dos se lle­van la mitad de la fac­tu­ra­ción, pero así y todo las ganan­cias estu­vie­ron alre­de­dor de los $ 37 millo­nes el mes pasado.04/04/2020 00:03:00

La reco­no­ci­da empre­sa san­ta­fe­ci­na de lác­teos Veró­ni­ca le «pro­pu­so» a sus tra­ba­ja­do­res pagar los suel­dos de mar­zo en cua­tro cómo­das cuo­tas. Los tra­mos se divi­di­rían en dos del 30% y en otros dos del 20%.

Se podría pen­sar que la situa­ción eco­nó­mi­ca de la empre­sa es de cri­sis por el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­to por el Gobierno Nacio­nal, pero no es el caso.

Es que a pesar de la pan­de­mia Veró­ni­ca con­ti­nuó con la pro­duc­ción por estar entre los ser­vi­cios esen­cia­les y habría gana­do unos $ 37 millo­nes netos sólo el mes pasa­do.

Tras la denun­cia de los tra­ba­ja­do­res, la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Indus­tria Leche­ra de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (ATILRA) soli­ci­tó ver los libros con­ta­bles de la empre­sa, pero se lo nega­ron sis­te­má­ti­ca­men­te.

Como ante­sa­la de esta situa­ción, la empre­sa ya había comen­za­do a atra­sar­se en los pagos al gre­mio y su obra social, rete­nien­do, por lo menos, $ 10 millo­nes de pesos, según con­sig­nó el por­tal Minu­to de Cie­rre.

El por­tal local inves­ti­gó tam­bién que el due­ño de la empre­sa, Fran­cis­co Gon­za­lo Espi­ñei­ra, se anotó para el blan­queo de capi­ta­les en el exte­rior que habi­li­tó el gobierno ante­rior por varios millo­nes de dóla­res y sos­pe­chan que eva­den impues­tos sub­fac­tu­ran­do en expor­ta­cio­nes.

«Se auto­pa­gan la leche mucho más que el valor real, y de ese modo decla­ran menos ganan­cias y eva­den impues­tos. En el caso de Veró­ni­ca es fácil, por­que tie­ne muchos tam­bos pro­pios», le expli­có a Minu­to de Cie­rre una per­so­na de tra­to fre­cuen­te con esa empre­sa.

Long­champs: tra­ba­ja­do­res de La Sere­ní­si­ma en con­flic­to

Por la pan­de­mia: la UBA repro­gra­mó su calen­da­rio esco­lar

Según infor­mó la alta casa de altos estu­dios más, la enti­dad edu­ca­ti­va, de carác­ter autó­no­ma, con el obje­ti­vo de cui­dar la salud y man­te­ner la cali­dad edu­ca­ti­va, reto­ma­rá sus cla­ses el 1 de junio de este año y las fina­li­za­rá el el 12 de mar­zo del 2021, con un lap­so de des­can­so entre el 19 de diciem­bre y el 17 de enero.

Pero la casa de altos estu­dios des­ta­có que adop­ta esta deci­sión por­que inte­gran­tes de su comu­ni­dad inte­gran gru­pos de ries­go y por­que docen­tes, no docen­tes, estu­dian­tes e inves­ti­ga­do­res jun­to a fun­cio­na­rios pres­tan ser­vi­cios esen­cia­les para la aten­ción de la salud de la población.Recordemos que la uni­ver­si­dad puso a dis­po­si­ción su red de hos­pi­ta­les, pre­pa­ra el hos­pi­tal de Clí­ni­cas para asis­tir duran­te la pan­de­mia, envía trai­lers a barrios vul­ne­ra­bles para des­com­pri­mir los cen­tros de salud, repar­te insu­mos médi­cos en dis­tin­tos pun­tos de la ciu­dad y cuen­ta con más de sie­te mil volun­ta­rios que asis­ten en el sis­te­ma de salud públi­ca en la emer­gen­cia.

Las orga­ni­za­cio­nes socia­les deman­dan más ali­men­tos y agua pota­ble

Tra­ba­jan en la con­ten­ción de los barrios popu­la­res ante la pan­de­mia del coro­na­vi­rus. Advier­ten una deman­da cre­cien­te en come­do­res y meren­de­ros. Preo­cu­pa­ción por la fal­ta de ele­men­tos de higie­ne.

(Foto: Barrios de pie)

Por Gus­ta­vo Mon­tiel –

En las barria­das del Conur­bano bonae­ren­se, las orga­ni­za­cio­nes y movi­mien­tos popu­la­res se encuen­tran en la pri­me­ra línea de con­ten­ción social fren­te a la pan­de­mia del Covid-19. En ese con­tex­to, el diag­nós­ti­co com­par­ti­do mar­ca la nece­si­dad urgen­te de una mayor inter­ven­ción esta­tal en la pro­vi­sión de ali­men­tos, agua pota­ble, ele­men­tos de higie­ne y desin­fec­ción de mane­ra direc­ta en los barrios humil­des; que no sólo va a con­te­ner social­men­te a los veci­nos, sino que a cor­to pla­zo les faci­li­ta­rá el cum­pli­mien­to del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio.

Tam­bién recla­man con la mis­ma urgen­cia mayo­res par­ti­das de ali­men­tos para come­do­res y meren­de­ros, que en gran par­te se encuen­tran sobre­pa­sa­dos ante el aumen­to de la deman­da.

“Se incre­men­ta sema­na a sema­na la lle­ga­da de veci­nos a come­do­res y meren­de­ros. Y ade­más se con­vier­te en un espa­cio que no es sólo abas­te­cer­se de comi­da. El que va a bus­car comi­da a veces se infor­ma, pre­gun­ta, denun­cia, ave­ri­gua”, remar­có a Tiem­po Nico­lás Caro­pre­si, del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos-UTEP.

“Las orga­ni­za­cio­nes esta­mos preo­cu­pa­das, en pri­me­ra ins­tan­cia, en que haya ali­men­tos. Que los come­do­res no se satu­ren de gen­te, que se pue­da aten­der a la deman­da. Por­que lo que pasó con la medi­da de la cua­ren­te­na, es que fre­nas­te la eco­no­mía popu­lar, que fun­cio­na en su mayo­ría en la vía públi­ca. Hay gen­te que se que­dó sin ingre­sos de un día para el otro. Hay medi­das nacio­na­les que vinie­ron bien, el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia, el IFE, va a ser un apor­te impor­tan­te para muchí­si­mas fami­lias”, seña­ló. “En los come­do­res y meren­de­ros esta­mos pidien­do que dupli­quen la can­ti­dad, y están refor­zan­do”, pro­yec­tó.

Res­pec­to a los come­do­res y meren­de­ros, algu­nas orga­ni­za­cio­nes mani­fes­ta­ron una pro­pues­ta audaz: que se abran nue­va­men­te todos los come­do­res de las escue­las bonae­ren­ses para que los movi­mien­tos lle­ven a cabo allí su labor ali­men­ta­ria. En ese sen­ti­do, Juan Car­los Alde­re­te, coor­di­na­dor nacio­nal de la Corrien­te Cla­sis­ta y Com­ba­ti­va, dipu­tado nacio­nal (FdT) y vecino de Gon­zá­lez Catán, La Matan­za, con­tó a Tiem­po: “Le hemos dicho a la minis­tra (de Desa­rro­llo de la Comu­ni­dad de la Pro­vin­cia) Fer­nan­da Raver­ta, que lo mejor que pue­de ocu­rrir es que abran todas las escue­las y que no se coci­ne en la casa de una fami­lia o en un come­dor, sino que se coci­ne y se atien­da en la escue­la, que se les entre­gue allí la vian­da todos los días. En ese caso iría­mos a las escue­las, las coci­nas son más gran­des, hay mayor como­di­dad para repar­tir”, apun­tó.

Fuen­tes del gobierno pro­vin­cial con­fia­ron a Tiem­po que la medi­da “se ana­li­za, pero direc­ti­vos y docen­tes son muy reti­cen­tes a “com­par­tir” el espa­cio”. Por aho­ra, seña­la­ron, con­ti­nua­rán con el repar­to de bol­so­nes con los cua­les se reem­pla­zó pro­vi­so­ria­men­te al Ser­vi­cio Ali­men­ta­rio Esco­lar.

Ries­go sani­ta­rio y ais­la­mien­to

El esce­na­rio más temi­do por todos es que la pan­de­mia se ins­ta­le en los barrios popu­la­res. “Noso­tros pode­mos lle­var rele­va­mien­tos en los barrios don­de tene­mos pre­sen­cia, para acer­car a las auto­ri­da­des polí­ti­cas y sani­ta­rias. Por­que si en algún momen­to se sos­pe­cha de un vecino que tie­ne el virus, hay que ais­lar­lo de for­ma inme­dia­ta. Hay que sacar­lo del barrio. Por­que en los barrios popu­la­res, en una habi­ta­ción duer­men cua­tro per­so­nas, una fami­lia. El con­ta­gio pue­de cre­cer rápi­da­men­te, y no que­re­mos ni pen­sar en una epi­de­mia en los barrios popu­la­res”, advir­tió Alde­re­te.

Y ese pun­to está liga­do a las con­di­cio­nes del ais­la­mien­to en los barrios. Por el momen­to, la idea que se impo­ne es la de un ais­la­mien­to con­tro­la­do, en un deter­mi­na­do núme­ro de man­za­nas, en un perí­me­tro. “El ais­la­mien­to indi­vi­dual es abso­lu­ta­men­te nece­sa­rio. Pero alguien, para que­dar­se en su casa, tie­ne que tener dos cosas: comi­da y ele­men­tos de higie­ne. Nin­gu­na de las dos ha lle­ga­do a los barrios popu­la­res. Para eso ten­dría que haber, todos los días, o por lo menos cada dos días, dis­tri­bu­ción de ali­men­tos. Cree­mos que el Esta­do tie­ne que ir a los barrios popu­la­res, se lo diji­mos a los fun­cio­na­rios”, plan­teó Eduar­do Belli­bo­ni, del Polo Obre­ro.

De allí que, en líneas gene­ra­les, las orga­ni­za­cio­nes socia­les eva­lúen posi­ti­va­men­te la pre­sen­cia logís­ti­ca del Ejér­ci­to para dis­tri­buir ali­men­tos en dis­tri­tos como La Matan­za y Quil­mes, pero “sin pre­po­ten­cia” hacia los veci­nos.

La pro­vi­sión de agua es otro de los pun­tos crí­ti­cos en los barrios. Belli­bo­ni anti­ci­pó: “El día mar­tes nos va a reci­bir el minis­tro (Arro­yo), según nos anun­cia­ron. Vamos a lle­var un plie­go de reivin­di­ca­cio­nes y recla­mos, que par­ten des­de el agua pota­ble. El pri­mer pun­to es que hay muchos barrios que no la tie­nen. La gen­te no se pue­de lavar las manos si no tie­ne agua. Es un peti­to­rio para que se resuel­van pro­ble­mas como la comi­da, la dis­tri­bu­ción de kits de lim­pie­za, la coor­di­na­ción con hos­pi­ta­les públi­cos”.

A nivel dis­tri­tal, seña­lan; “Hay una resis­ten­cia, pero por suer­te los inten­den­tes están aflo­jan­do, incor­po­ran­do las orga­ni­za­cio­nes socia­les a los comi­tés de emer­gen­cia”, con­tó Alde­re­te.

Sin bar­bi­jos

Varias orga­ni­za­cio­nes plan­tea­ron su preo­cu­pa­ción por­que el Esta­do aún no les envía ele­men­tos de pro­tec­ción, como bar­bi­jos, alcohol en gel y lavan­di­na, entre otros, sobre todo en come­do­res y meren­de­ros. “El vier­nes pasa­do, en el Comi­té de Emer­gen­cia Nacio­nal, les hemos plan­tea­do que esos com­pa­ñe­ros, que son mil en todo el país en nues­tro caso, no han reci­bi­do ni siquie­ra un bar­bi­jo.

Veni­mos pidien­do medi­das de segu­ri­dad para esos com­pa­ñe­ros. Ellos mis­mos tie­nen que fabri­car sus bar­bi­jos, sabien­do que sir­ven muy poco, por­que tie­nen que ser de una tela espe­cial, los hace­mos como pode­mos. No tene­mos alcohol en gel, lo tene­mos que fabri­car noso­tros”, con­tó el dipu­tado nacio­nal Juan Car­los Alde­re­te, coor­di­na­dor de la Corrien­te Cla­sis­ta y Com­ba­ti­va. Eduar­do Belli­bo­ni, del Polo Obre­ro, con­tó: “Les hemos teni­do que com­prar noso­tros el alcohol en gel, y fabri­ca­mos care­tas por­que no hay bar­bi­jos”.

EMERGENCIA SOCIAL

Volun­ta­rios vir­tua­les: la crea­ti­va con­vo­ca­to­ria de Barrios de Pie

En las geo­gra­fías más humil­des, las orga­ni­za­cio­nes socia­les con­tie­nen el avan­ce de la pan­de­mia y ape­lan a la soli­da­ri­dad con ollas e inge­nio­sas pro­pues­tas

Por Pablo Bas­si | La vida en los come­do­res comu­ni­ta­rios cam­bió. Si hace vein­te días los veci­nos acu­dían a com­par­tir un almuer­zo, aho­ra van a car­gar tapers des­de una olla para­da en la puer­ta, a una dis­tan­cia pru­den­te uno de otro. La ima­gen remi­te a 2001: mili­tan­tes socia­les ‑sobre todo muje­res- que garan­ti­zan el ali­men­to; aho­ra con bar­bi­jos y guan­tes.

En tiem­pos de pan­de­mia, el pro­ble­ma en cual­quier conur­bano sigue sien­do eco­nó­mi­co. La gran mayo­ría vive de chan­gas, al día. La pará­li­sis en la pro­duc­ción empu­jó a más de 10 millo­nes de per­so­nas a soli­ci­tar los diez mil pesos de emer­gen­cia que ofre­ce el Gobierno. Nin­gún bene­fi­cia­rio pue­de ser asa­la­ria­do for­mal o recep­tor de un sala­rio social com­ple­men­ta­rio.

Lucía Bian­chi, coor­di­na­do­ra de Capa­ci­ta­ción e Inves­ti­ga­ción de Barrios de Pie, orga­ni­za­ción social que inte­gra la UTEP, afir­ma: “El coro­na­vi­rus pro­fun­di­za la pobre­za estruc­tu­ral en los barrios”. Y eso que toda­vía no lle­gó con el espi­ral con­ta­gio­so que podría hacer deto­nar una cri­sis sani­ta­ria.

“Todos los esfuer­zos de las orga­ni­za­cio­nes socia­les están pues­tos en ase­gu­rar la ali­men­ta­ción”, dice Bian­chi, “y en ganar tiem­po para que la pan­de­mia no se des­bor­de”.

Según la UTEP, duran­te la últi­ma quin­ce­na la visi­ta a come­do­res cre­ció entre un 30 y 40 por cien­to a lo lar­go de los 3000 barrios popu­la­res del AMBA, muchos sin agua pota­ble, y don­de el den­gue azo­ta con tem­pe­ra­tu­ras altas y obli­ga a las orga­ni­za­cio­nes a rele­var man­za­nas para su desin­fec­ción.

Aquí, las cua­ren­te­nas poten­cian otros emer­gen­tes: la vio­len­cia hacia las muje­res, los con­su­mos pro­ble­má­ti­cos, la vio­len­cia repre­si­va de las fuer­zas de segu­ri­dad, los pro­ble­mas de salud men­tal.

El ais­la­mien­to se vive de otra mane­ra a cómo se pre­ser­van los sec­to­res medios. El haci­na­mien­to hace del pasi­llo, la vere­da y la calle, la casa. Pero se res­pe­ta: hay menos cir­cu­la­ción que antes. “Que­da­te en tu barrio”, el eslo­gan de la UTEP, resul­ta efec­ti­vo.

“La pre­gun­ta que nos hici­mos fue: ¿cómo pode­mos ayu­dar los sec­to­res medios, aca­dé­mi­cos, pro­fe­sio­na­les ante esta coyun­tu­ra? Antes podía­mos dar una mano en el barrio, aho­ra no”, expli­ca Bian­chi.

La res­pues­ta fue con­vo­car a perio­dis­tas, rea­li­za­do­res audio­vi­sua­les, dise­ña­do­res, abo­ga­dos, docen­tes, tra­ba­ja­do­res de la salud o cual­quier per­so­na que pue­da dar una mano de mane­ra vir­tual, para for­ta­le­cer la comu­ni­ca­ción inter­na en los barrios.

Hace fal­ta dise­ñar recur­se­ros, redac­tar pro­to­co­los o gra­bar audios didác­ti­cos para niños. Es nece­sa­ria la ima­gi­na­ción para sor­tear la mala conec­ti­vi­dad, las pocas compu­tado­ras y el puña­do de impre­so­ras.

Tam­bién hace fal­ta apun­ta­lar una cam­pa­ña más exten­si­va: la de dona­ción de alcohol en gel, lavan­di­na y ali­men­tos no pere­ce­de­ros. Se nece­si­tan per­so­nas que pue­dan reco­lec­tar­los y espe­rar a que un agen­te sani­ta­rio los reco­ja para tras­la­dar­los a los cen­tros comu­ni­ta­rios.

Cual­quier intere­sa­do pue­de ofre­cer­se escri­bien­do a [email protected]​gmail.​com

La “esen­cia­li­dad” de la pro­duc­ción en una pan­de­mia: salud colec­ti­va o ganan­cia Indi­vi­dual

El 19 de mar­zo el Gobierno Nacio­nal dis­pu­so el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio para el con­jun­to de la pobla­ción con el obje­ti­vo de enfren­tar la pan­de­mia Covid-19. Se tra­ta de una medi­da suma­men­te extra­or­di­na­ria que difi­cul­ta­ría la pro­duc­ción de muchos de los bie­nes y ser­vi­cios nece­sa­rios para nues­tras vidas. Por ello, la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria para el con­jun­to de la pobla­ción nació limi­ta­da. En esos lími­tes, miles de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras libran una bata­lla coti­dia­na ‑y abso­lu­ta­men­te silen­cia­da por los medios– por sus con­di­cio­nes de salud y por la posi­bi­li­dad de lle­var ade­lan­te las medi­das de pre­ven­ción nece­sa­rias. Por Julia Soul y Kari­na Cio­lli para ANRed.

La redac­cíón de las nor­mas y la auto­ri­dad incues­tio­na­da de los empre­sa­rios

En el decre­to N°297/20, el Gobierno dis­pu­so el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio para el con­jun­to de la pobla­ción y esta­ble­ció sus lími­tes. El DNU enu­me­ra a 24 sec­to­res de pro­duc­ción y ser­vi­cios cuyo per­so­nal está excep­tua­dos de cum­plir con el ais­la­mien­to ya que las tareas que desem­pe­ñan tie­nen un carác­ter esen­cial en la situa­ción de emer­gen­cia sani­ta­ria que atra­vies­ta el país. En suce­si­vas nor­mas, se suma­ron 10 sec­to­res más al día siguien­te y otros 8 el 2 de abril ante la pro­lon­ga­ción de la cua­ren­te­na.

El repa­so de estas excep­cio­nes evi­den­cia un doble obje­ti­vo por par­te del Esta­do: el pri­me­ro, ges­tio­nar las acti­vi­da­des socia­les y las tareas que se des­pren­den de la Emer­gen­cia Sani­ta­ria y la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria (ade­más del obvio per­so­nal de salud, los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de come­do­res popu­la­res y meren­de­ros, las fuer­zas de segu­ri­dad, la indus­tria de la ali­men­ta­ción, etc). El otro, sos­te­ner los resor­tes de acti­vi­dad pro­duc­ti­va que garan­ti­cen la con­ti­nui­dad de la inser­ción de la pro­duc­ción de Argen­ti­na en el mer­ca­do mun­dial – fun­da­men­ta­les para sos­te­ner las polí­ti­cas de com­pen­sa­ción y con­ten­ción social anun­cia­das. Es por ello que, ade­más de la amplia defi­ni­ción de cier­tos sec­to­res, la acti­vi­dad agro­pe­cua­ria en toda su cade­na con­ti­nua fun­cio­nan­do nor­mal­men­te, expo­nien­do a los tra­ba­ja­do­res del sec­tor a con­di­cio­nes sani­ta­rias deplo­ra­bles.

La para­li­za­ción for­za­da de la pro­duc­ción de bie­nes o de ser­vi­cios es abso­lu­ta­men­te con­tra­ria al inte­rés de los empre­sa­rios indi­vi­dua­les. De allí que cada uno ellos inten­te defi­nir su acti­vi­dad como par­te de las “excep­cio­nes” y con­ti­nuar con las tareas nor­mal­men­te, hacien­do uso de la auto­ri­dad y del poder que tie­ne sobre los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que depen­den de su sala­rio. En con­tra­rio, los y las tra­ba­ja­do­res entien­den que su inte­rés inme­dia­to es pre­ser­var su salud y la de sus fami­lias, evi­tan­do los des­pla­za­mien­tos y la expo­si­ción al con­ta­gio tal y como reco­mien­dan las auto­ri­da­des. Enton­ces, la lógi­ca de pre­ven­ción de la salud de la pobla­ción dis­pues­ta por la Emer­gen­cia Sani­ta­ria lle­va a un cues­tio­na­mietno de la lógi­ca empre­sa­ria. Es por ello que la con­di­ción de esen­cial no debe­ría ser defi­ni­da uni­la­te­ral­men­te por el emplea­dor, como expre­sa un infor­me ela­bo­ra­do por Gui­ller­mo Pérez Cres­po del Taller de Estu­dios Labo­ra­les que ana­li­za la nor­ma­ti­va que regu­la la vida labo­ral duran­te la cua­ren­te­na.

¿Quién esta­ble­ce la “esen­cia­li­dad”?

El lis­ta­do de sec­to­res excep­tua­dos abar­ca una amplia red de empre­sas que ela­bo­ran pro­duc­tos, fina­les, pro­vee­do­res, empre­sas ter­ce­ri­za­das que les pres­tan ser­vi­cios, entre otras. Es así que la “esen­cia­li­dad” de las acti­vi­da­des de cada esta­ble­ci­mien­to la deci­den los empre­sa­rios, a par­tir de la inter­pre­ta­ción que reali­cen de la nor­ma­ti­va sobre el tema. Esta es la res­pues­ta uná­ni­me de la con­sul­ta rea­li­za­da a abo­ga­dos labo­ra­lis­tas, tra­ba­ja­do­res, dele­ga­dos y refe­ren­tes sin­di­ca­les de dife­ren­tes sec­to­res de la pro­duc­ción. En el trasn­cur­so de la medi­da de aila­mien­to, se advier­te que, con­tra los cri­te­rios de esen­cia­li­dad que esgri­men los empre­sa­rios, sur­gen cri­te­rios de los tra­ba­ja­do­res, dan­do lugar a con­flic­tos al inte­rior de los espa­cios de tra­ba­jo.

Des­de la vigen­cia de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria han cir­cu­la­do denun­cias de tra­ba­ja­do­res de call cen­ters abo­ca­dos a tareas admi­nis­tra­ti­vas o comer­cia­les (de empre­sas de diver­sos rubros) que eran inti­ma­dos a con­cu­rrir al tra­ba­jo. En Mas­te­llo­ne Hnos. (prin­ci­pal gru­po del país dedi­ca­do a la indus­tria lac­tea) las y los tra­ba­ja­do­res admi­nis­tra­ti­vos fue­ron obli­ga­dos a con­ti­nuar recu­rrien­do al lugar de tra­ba­jo. Lue­go de una exi­gen­cia hacia la geren­cia el tra­ba­jo se reor­ga­ni­zó median­te “home offi­ce” y “guar­dias”. Los tra­ba­jos de remo­de­la­ción, mon­ta­je y obras tam­bién son cues­tio­na­dos: un tra­ba­ja­dor de Uni­le­ver advier­te que “siguen tra­ba­jan­do empre­sas con­tra­tis­tas hacien­do tareas de remo­de­la­ción del edfi­cio que no son de urgen­cia, expo­nien­do a ter­ce­ros y a noso­tros, los ope­ra­rios, a un flu­jo de gen­te inne­ce­sa­ria en la plan­ta”. El carác­ter esen­cial de los pro­duc­tos es otra dis­cu­sión: algu­nas Comi­sio­nes Inter­nas (Mon­de­lez, Pepsi­co, Felt Fort, Bim­bo) cues­tio­nan que las golo­si­nas y snacks sean esen­cia­les para la vida social y recla­man el aca­ta­mien­to de la cua­ren­te­na por par­te de las empre­sas.

A su vez, los tra­ba­ja­do­res entien­den que la pro­duc­ción esen­cial es aque­lla des­ti­na­da al mer­ca­do interno. En tér­mi­nos de un tra­ba­ja­dor de Uni­le­ver: “no cree­mos que [el jabón en pol­vo] sea un pro­duc­to esen­cial, ya que la com­pa­ñía tra­ba­ja con mucho stock y esta­mos pro­du­cien­do para expor­ta­ción a Chi­le, Para­guay, Uru­guay y Tri­ni­dad y Toba­go (…)”. La Comi­sión Inter­na del Fri­go­rí­fi­co Rio­plan­ten­se se expre­só en el mis­mo sen­ti­do res­pec­to de los nive­les de ope­ra­ción del esta­ble­ci­mien­to. La Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res Acei­te­ros dis­cu­tió con las cáma­ras empre­sa­rias la esen­cia­li­dad de una par­te impor­tan­te del sec­tor efec­ti­va­men­te liga­do al sec­tor expor­ta­dor, pero no a la Ali­men­ta­ción. Fren­te a la impo­si­bi­li­dad de impo­ner el cum­pli­mien­to de la cua­ren­te­na, la orga­ni­za­ción avan­za en el esta­ble­ci­mien­to de pro­to­co­los de pre­ven­ción y el con­trol de su cum­pli­mien­to a tra­vés de los Comi­tés Mix­tos de Segu­ri­dad e Higie­ne. El carác­ter inme­dia­to del con­su­mo del pro­duc­to es otro cri­te­rio que esgri­men las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les. En Cam­pa­na, la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca entien­de que la pro­duc­ción de la plan­ta de Tena­ris – Sider­ca no es esen­cial, pues­to que la pro­duc­ción se orien­ta a exca­va­cio­nes y per­fo­ra­cio­nes futu­ras. Sin embar­go, la empre­sa sos­tie­ne que pue­de pro­du­cir nor­mal­men­te pues­to que entra en las excep­cio­nes con­tem­pla­das para el rubro de pro­duc­ción y trans­por­te de ener­gía. En comu­ni­ca­dos emi­ti­dos ante el anun­cio de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria y su pró­rro­ga, el sin­di­ca­to ha expre­sa­do que “(…) nin­gu­na acti­vi­dad vin­cu­la­da a la indus­tria side­rúr­gi­ca, metal­me­cá­ni­ca, auto­par­tis­ta ni meta­lúr­gi­ca de nues­tra región se encuen­tra alcan­za­da por las ezcep­cio­nes (…) para con­ti­nuar con acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas” En la actua­li­dad sólo están tra­ba­jan­do unos sesen­ta ope­ra­rios por turno en las “áreas inin­te­rrum­pi­bles” (que no pue­den dete­ner­se sin cau­sar serios dete­rio­ros a los equi­pos).

En rela­ción con esta con­tra­dic­ción, la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas ha soli­ci­ta­do el con­trol efec­ti­vo del cum­pli­mien­to de las medi­das de ais­la­mien­to y advier­te que las nue­vas regu­la­cio­nes deben inter­pre­tar­se aten­dien­do a que “la regla es el ais­la­mien­to y la excep­ción es el fun­cio­na­mien­to de las acti­vi­da­des men­cio­na­das”. Des­de la UOM Cam­pa­na plan­tean la nece­si­dad de con­trol e ins­pec­cio­nes y sos­tie­nen que “el Decre­to deja algu­nos gri­ses [y los tra­ba­ja­do­res] corre­mos el ries­go de algún tipo de repre­sa­lia por par­te de la empre­sa (…)”

Tra­ba­ja­do­res, Sin­di­ca­tos y Esta­do.

En el sis­te­ma de rela­cio­nes labo­ra­les, las dife­ren­cias y con­flic­tos que enfren­tan a tra­ba­ja­do­res y sin­di­ca­tos con los empre­sa­rios se diri­men en ámbi­tos ins­ti­tu­cio­na­les depen­dien­tes del Minis­te­rio de Tra­ba­jo. En varios casos, la inter­ven­ción de los Minis­te­rios (pro­vin­cia­les y nacio­nal) ha for­ta­le­ci­do la lógi­ca del inte­rés par­ti­cu­lar del empre­sa­rio sobre la lógi­ca de salud públi­ca. La Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res Acei­te­ros y Des­mo­ta­do­res con­si­de­ra que la acti­vi­dad de las des­mo­ta­do­ras no revis­te carác­ter de esen­cial. En con­tra­rio, las empre­sas que sos­tie­nen su ope­ra­ción argu­men­tan­do que pro­veen mate­rias pri­mas a la ela­bo­ra­ción de insu­mos sani­ta­rios (batas, bar­bi­jos, etc) y han envia­do tele­gra­mas de inti­ma­ción a los tra­ba­ja­do­res bajo ame­na­za de des­pi­dos. En un comu­ni­ca­do el Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Acei­te­ros y Des­mo­ta­do­res de San­tia­go del Este­ro expli­ca que “(…) hemos soli­ci­ta­do la inter­ven­ción del Minis­te­rio de la Pro­duc­ción y de la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia así como del Minis­te­rio de Pro­duc­ción de la Nación (…) con resul­ta­dos nega­ti­vos en ambos casos”. Otra suer­te corrió el recla­mo del SUTNA (tra­ba­ja­do­res del neu­má­ti­co) ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba. Este orga­nis­mo había auto­ri­za­do el fun­cio­na­mien­to de una empre­sa de neu­má­ti­cos, que se con­si­de­ra­ba inte­gra­da al sec­tor trans­por­te. Ante el recla­mo sin­di­cal, el Minis­te­rio pro­vin­cial reco­no­ció no tener atri­bu­cio­nes para decla­rar excep­cio­nes y se logró el aca­ta­mien­to del ais­la­mien­to por par­te de la empre­sa.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo decre­tó con­ci­lia­cio­nes obli­ga­to­rias al menos en dos casos: a URGARA (Peri­tos Reci­bi­do­res de Gra­nos) que el 20 de mar­zo anun­cia­rion una huel­ga por con­si­de­rar­se abar­ca­dos por la cua­ren­te­na y en el rubro pape­le­ro, para nor­ma­li­zar la pro­duc­ción en plan­tas cuyos tra­ba­ja­do­res y repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les no con­si­de­ra­ban “esen­cia­les”. En Tan­dil, la sec­cio­nal local de la UOM inte­rrum­pió la pro­duc­ción en una fábri­ca de vál­vu­las de segu­ri­dad para máqui­nas indus­tria­les de la indus­tria ali­mien­ti­cia. Ante la dispu­ta sobre la esen­cia­li­dad o no de tal tarea, empre­sa y sin­di­ca­to recu­rrie­ron a las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les, no al Minis­te­rio de Tra­ba­jo. En el ámbi­to local enton­ces, acor­da­ron que la empre­sa pre­sen­te al Muni­ci­pio una decla­ra­ción jura­da en la que cons­te que es pro­vee­do­ra de fir­mas liga­das con el rubro de Ali­men­ta­ción.

Los casos y las denun­cias se mul­ti­pli­can, con dis­tin­ta suer­te para los colec­ti­vos de tra­ba­ja­do­res. Lo cier­to es que la dis­cu­sión sobre la excep­cio­na­li­dad pone de mani­fies­to que el mun­do de la pro­duc­ción está regi­do por cri­te­rios y lógi­cas incom­pa­ti­bles con lógi­cas que garan­ti­cen la pre­ven­ción colec­ti­va de la salud. Y que el carác­ter dis­per­so, con­tra­dic­to­rio y con­fu­so de las inter­ven­cio­nes de los dife­ren­tes orga­nis­mos esta­ta­les – sal­vo cuan­do medio la fuer­za sin­di­cal – ha refor­za­do los pri­me­ros. En los hechos las reso­lu­cio­nes que regu­lan la vida labo­ral ape­nas cues­tio­nan la auto­ri­dad de los empre­sa­rios indi­vi­dua­les para con­ti­nuar orga­ni­zan­do la pro­duc­ción de acuer­do con sus intere­ses. En este con­tex­to, son los tra­ba­ja­do­res, los cuer­pos de dele­ga­dos, las comi­sio­nes inter­nas y – en algu­nos casos – las orga­ni­za­cio­nes nacio­na­les, los que pue­den garan­ti­zar que pre­va­lez­ca el inte­rés colec­ti­vo de la pre­ven­ción por sobre el inte­rés pri­va­do de la acu­mu­la­ción de capi­tal.

TRABAJADORAS EN CUARENTENA

Mamá está en una reunión: doble jor­na­da labo­ral en casa

El home offi­ce o tele­tra­ba­jo en medio de la cua­ren­te­na deja en evi­den­cia muchos pro­ble­mas rela­cio­na­dos con la jor­na­da labo­ral y el tra­ba­jo de cui­da­dos no remu­ne­ra­do, que rea­li­zan mayo­ri­ta­ria­men­te las muje­res.

Por Celes­te Muri­llo

La ima­gen que ilus­tra este tex­to dio vuel­tas en las redes socia­les y con­vir­tió en meme una reali­dad que viven muchas muje­res que están tra­ba­jan­do des­de sus casas duran­te la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria dis­pues­ta por el gobierno (esto no es igual para todas las muje­res, muchas tra­ba­jan en sec­to­res esen­cia­les, otras son pre­ca­ri­za­das, tra­ba­jan de mane­ra infor­mal o están desocu­pa­das).

Sole­mos aso­ciar la idea de home offi­ce a una eje­cu­ti­va en un ambien­te cal­mo, impo­lu­to, silen­cio­so y con dis­po­si­ti­vos de últi­ma tec­no­lo­gía. Pero la reali­dad se pare­ce más a una docen­te dan­do cla­ses vir­tua­les, una emplea­da admi­nis­tra­ti­va pelean­do con el Excel o una ope­ra­do­ra de call cen­ter tra­tan­do de aten­der una lla­na­da, en un ambien­te com­par­ti­do, con mala conec­ti­vi­dad, poco espa­cio, des­or­de­na­do y mez­cla­do con la vida fami­liar (una mino­ría tie­ne un lugar exclu­si­vo en el hogar). Esa mez­cla entre fami­lia y tra­ba­jo cre­ce con el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio.

El tele­tra­ba­jo o home offi­ce abrió ya varios deba­tes nece­sa­rios sobre la jor­na­da labo­ral en hoga­res hiper­co­nec­ta­dos. El con­trol de las empre­sas, omni­pre­sen­tes median­te herra­mien­tas infor­má­ti­cas, el pro­ble­ma de los datos de las per­so­nas que “abren” sus dis­po­si­ti­vos para tra­ba­jar, los lími­tes borro­sos de la jor­na­da labo­ral que impo­nen jefes deman­dan­tes o la faci­li­dad de la comu­ni­ca­ción trans­for­ma­da en dis­po­ner de la fuer­za de tra­ba­jo 7 días por sema­na, 24 horas al día.

Tra­ba­ja­do­ras jor­na­da com­ple­ta en todas par­tes

Estos pro­ble­mas, para las muje­res, muchas jóve­nes y madres sol­te­ras, se com­bi­nan con las tareas de cui­da­do, que siguen y se mul­ti­pli­can en cua­ren­te­na. Si niños y niñas no van a la escue­la, ¿quién los cui­da? ¿Quién hace la tarea con ellos, quién se encar­ga de los jue­gos? Aun­que es pro­ba­ble que el con­fi­na­mien­to en casa haya tras­to­ca­do algu­nas reali­da­des, las muje­res son las que dedi­can el doble del tiem­po a estas tareas, indis­pen­sa­bles y no remu­ne­ra­das. Pasa­ba antes de la cua­ren­te­na y pasa aho­ra. Un estu­dio recien­te del Indec mues­tra que 8 de cada 10 muje­res rea­li­zan tareas domés­ti­cas en el hogar, el doble que en el caso de los varo­nes.

Duran­te la cua­ren­te­na, esta reali­dad se tra­du­ce en sobre­car­ga y jor­na­das que pare­cen no ter­mi­nar. Muchas muje­res rea­li­zan tele­tra­ba­jo mien­tras cui­dan a sus hijos e hijas o a per­so­nas mayo­res. Que sean ellas quie­nes rea­li­zan esas tareas no tie­ne que ver con la cua­ren­te­na sino con el rol asig­na­do a las muje­res en las socie­da­des capi­ta­lis­tas (aun­que el patriar­ca­do ya exis­tía des­de antes), encar­ga­das de las tareas del hogar y el cui­da­do infan­til, como una exten­sión de su capa­ci­dad bio­ló­gi­ca de repro­du­cir la vida (que nada tie­ne que ver con esas tareas).

Esa desigual­dad no se ter­mi­na al salir de casa. Los roles, basa­dos en pre­jui­cios patriar­ca­les, se repro­du­cen en el mer­ca­do de tra­ba­jo. Esto ali­men­ta dife­ren­tes fenó­me­nos, des­de la bre­cha sala­rial has­ta las “pare­des de cris­tal”, como expli­ca Móni­ca Aran­ci­bia en “Bre­cha sala­rial: más tra­ba­jo y menos sala­rio para las muje­res”, cuan­do seña­la que las muje­res “están sobre­rre­pre­sen­ta­das en tareas vin­cu­la­das a las acti­vi­da­des domés­ti­cas y de cui­da­do. Es como una exten­sión del rol asig­na­do a las muje­res en sus casas tras­la­da­do al tipo de tra­ba­jo que ‘debe­rían rea­li­zar’. En la Argen­ti­na las muje­res son mayo­ría en el tra­ba­jo en casas par­ti­cu­la­res (94,7 %), en la ense­ñan­za (tres de cada cua­tro ocu­pa­dos son muje­res) y en los ser­vi­cios socia­les y de salud (dos de cada tres ocu­pa­dos)”.

Te pue­de inte­re­sar: Cri­sis sani­ta­rias: más ries­gos para las muje­res

A eso se suma que, al ocu­par mucho más tiem­po en las tareas de cui­da­do no remu­ne­ra­das, las muje­res tie­nen menos horas dis­po­ni­bles para tra­ba­jar en el mer­ca­do labo­ral de for­ma paga. Según los últi­mos datos dis­po­ni­bles de la encues­ta de uso del tiem­po rea­li­za­da por el Indec en 2013, las muje­res le dedi­can en pro­me­dio 6,4 horas dia­rias a las acti­vi­da­des domés­ti­cas, mien­tras que los varo­nes des­ti­nan solo 3,4 horas. Esto hace que más muje­res que varo­nes se empleen en tra­ba­jos part-time o con mayor fle­xi­bi­li­dad hora­ria.

La no dis­po­ni­bi­li­dad de los ser­vi­cios que socia­li­zan aspec­tos del cui­da­do (o tra­ba­jo repro­duc­ti­vo), como las escue­las, muchos loca­les de comi­da, lava­de­ros, entre otros, mues­tran la reali­dad que viven millo­nes de muje­res que mul­ti­pli­can sus tareas en un con­tex­to de ajus­te, al no poder acce­der a la solu­ción “social” que ofre­ce el mer­ca­do. Como seña­la Lucía Orte­ga, aun­que es difí­cil medir­lo esta­dís­ti­ca­men­te, “en un con­tex­to de suba de pre­cios y dete­rio­ro de los ingre­sos tien­den a inten­si­fi­car­se las tareas del hogar, por la nece­si­dad de reem­pla­zar pro­duc­tos adqui­ri­dos en el mer­ca­do por otros rea­li­za­dos inter­na­men­te para aba­ra­tar gas­tos. Entre ellos, la ela­bo­ra­ción de ali­men­tos, el cui­da­do de adul­tos mayo­res y niños, la con­tra­ta­ción de per­so­nal de lim­pie­za. A eso se agre­ga el achi­ca­mien­to de ser­vi­cios pro­vis­tos por el Esta­do (edu­ca­ción, salud)”.

Estos pro­ble­mas hace tiem­po son par­te de las deman­das y los deba­tes en el femi­nis­mo. ¿Qué lugar tie­ne el tra­ba­jo repro­duc­ti­vo en las socie­da­des orga­ni­za­das alre­de­dor de la explo­ta­ción del tra­ba­jo asa­la­ria­do y las ganan­cias de los capi­ta­lis­tas? La movi­li­za­ción de las muje­res tra­du­jo algu­nas de estas dis­cu­sio­nes en con­sig­nas como “No es amor, es tra­ba­jo no remu­ne­ra­do”, en refe­ren­cia a los pre­jui­cios patriar­ca­les (apro­ve­cha­dos hábil­men­te por el capi­ta­lis­mo) que asig­nan las tareas de cui­da­dos a las per­so­nas de un géne­ro. Visi­bi­li­zar el tra­ba­jo repro­duc­ti­vo, femi­ni­za­do y no pago (del que se bene­fi­cian prin­ci­pal­men­te emplea­do­res pri­va­dos y esta­ta­les) es par­te de la crí­ti­ca de las desigual­da­des natu­ra­li­za­das en una socie­dad desigual por defi­ni­ción.

CÓRDOBA/​CORONAVIRUS

Cua­ren­te­na| Mc Donald’s no solo no paga sala­rios: tam­bién ame­na­za con san­cio­nes

En medio de la cua­ren­te­na, la cade­na de comi­da rápi­da, como la mayo­ría de las empre­sas, solo pien­sa en cómo dupli­car sus ganan­cias a cos­ta de la vida de sus emplea­das. Deja­mos aquí el tes­ti­mo­nio de Lari­sa, tra­ba­ja­do­ra de una de sus sucur­sa­les que la cade­na posee en Cór­do­ba.

Por Noel Arga­ña­raz

Pri­me­ro debe­mos recor­dar que el gigan­te esta­dou­ni­den­se de comi­da rápi­da, McDonald’s, obtu­vo unos bene­fi­cios netos de 5.924 millo­nes en 2018, un 14 % más res­pec­to al año ante­rior y se cal­cu­la que el año pasa­do fue aún mayor, mien­tras atra­vie­sa cam­bios estra­té­gi­cos en su sis­te­ma de fran­qui­cias para mejo­rar la fac­tu­ra­ción.

Fren­te a las medi­das de ais­la­mien­to impues­tas por los Esta­dos por el Covid-19, estas cade­nas siguen ven­dien­do por la moda­li­dad del deli­very y pre­pa­ran com­bos para no per­der ni un cen­ta­vo.

Esta empre­sa que gana unos 62 millo­nes de dóla­res por día, no quie­re pagar­les a sus tra­ba­ja­do­res en ple­na cri­sis sani­ta­ria, sino que por el con­tra­rio, ame­na­zan con apli­car san­cio­nes.

Lari­sa, emplea­da de la fir­ma, narró a La Izquier­da Dia­rio: “La situa­ción que esta­mos vivien­do les labu­ran­tes de Mc Donalds es atroz. Los shop­pings cerra­ron el miér­co­les por la cua­ren­te­na total; pero ya hacía des­de el lunes de esa sema­na habían empe­za­do a recor­tar los pues­tos, éra­mos 2 emplea­dos en todo el local encar­gán­do­nos de todo. Lo que siguió a eso fue incer­ti­dum­bre, no sabía­mos si nos iban a pagar esa quin­ce­na que venía con el pre­sen­tis­mo o si nos iban a pagar horas míni­mas o si nos iban a pagar direc­ta­men­te. Todes pre­gun­tá­ba­mos por los gru­pos y no decían que íba­mos a reci­bir res­pues­tas cuan­do los geren­tes la tuvie­ran, ya que ellos «están al mis­mo nivel que noso­tros».

La res­pues­ta nos lle­gó el 25 de mar­zo. Nos dije­ron que tenía­mos que hacer una lla­ma­da por Sky­pe, la regen­ta del local nos expli­có que la situa­ción de todos era muy dife­ren­te, ya que algu­nos había­mos lle­ga­do a tra­ba­jar, algu­nos no habían tra­ba­ja­do nin­gún día de la sema­na, y otros direc­ta­men­te no tenían pre­sen­ti­mos. En pocas pala­bras la res­pues­ta fue que no nos van a pagar la segun­da quin­ce­na de mar­zo y que está­ba­mos todos obli­ga­dos a rea­li­zar una serie de cur­sos a tra­vés de inter­net. Que a fin de mes se va a enviar una lis­ta de cada emplea­do con los cur­sos rea­li­za­dos, quie­nes no los ten­gan pue­de reci­bir has­ta san­ción. “

Ya en ese mis­mo lugar de tra­ba­jo, habían denun­cia­do que un tra­ba­ja­dor se que­mó el bra­zo con acei­te y que la empre­sa no lo reco­no­ció por el hora­rio en el que fue el acci­den­te. Ejem­plos como estos, de lo poco que le impor­tan nues­tras vidas a empre­sas, sobran día a día.

Tur­nos cubier­tos por menos per­so­nal del que se nece­si­ta es mone­da corrien­te y los acci­den­tes por tener que tra­ba­jar más entre menos tra­ba­ja­do­res son lógi­cos, cuan­do debe­ría estar todo el per­so­nal tra­ba­jan­do para aten­der a tiem­po los pedi­dos.

Lari­sa pro­si­gue y agre­ga que ante la cua­ren­te­na “Lo úni­co que nos dije­ron es que no nos van a pagar la quin­ce­na que nos corres­pon­de y que se verá qué pasa con la pri­me­ra quin­ce­na de abril. Y a eso hay sumar­le la exi­gen­cia de un labu­ro no remu­ne­ra­do: los ben­di­tos cur­sos obli­ga­to­rios, que van a ser remu­ne­ra­dos a los pri­me­ros 5 que logran ter­mi­nar­los, con unas entra­das al cine. Aho­ra esta­mos a la espe­ra de ver qué van hacer con esta quin­ce­na, ya que muches sí tra­ba­ja­mos y nos deben esas horas. Des­pués, lo úni­co que saben decir­nos es que cada pro­vin­cia es dife­ren­te y que cada emplea­do es un caso en par­ti­cu­lar, por lo que no pue­den dar­nos una res­pues­ta con­cre­ta en gene­ral”.

En estos días, des­de el Fren­te de Izquier­da Uni­dad y des­de el PTS, veni­mos impul­san­do cam­pa­ñas para que se escu­chen nues­tras deman­das, como la inme­dia­ta prohi­bi­ción de des­pi­dos jun­to a licen­cias pagas al 100 por cien­to del sala­rio. Así como tam­bién sala­rio de cua­ren­te­na de 30 mil pesos para todes quie­nes no pue­dan tra­ba­jar por la cua­ren­te­na. Éstas son medi­das míni­mas para que las patro­na­les no se apro­ve­chen de la cri­sis sani­ta­ria para explo­tar­nos, dejar­nos sin pla­ta para vivir o comer y que nadie que­de en la calle.

La Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res de la CGT apo­ya y valo­ra el esfuer­zo de lxs tra­ba­ja­dorxs ban­ca­rixs en la reso­lu­ción de un pro­ble­ma que no gene­ra­ron, prio­ri­zan­do la soli­da­ri­dad con la socie­dad fren­te al ries­go de la pan­de­mia.