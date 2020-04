El gobierno hutí advierte que las máscaras lanzadas por los saudíes están infectadas con Covid-19 – La otra Andalucía

Un fun­cio­na­rio del gobierno en la capi­tal yeme­ní, Sanaa, ha ins­ta­do a los medios de comu­ni­ca­ción y a los acti­vis­tas a que advier­tan a los ciu­da­da­nos que evi­ten el uso de más­ca­ras facia­les que, según se infor­ma, han sido lan­za­das des­de avio­nes de la coa­li­ción diri­gi­dos por Ara­bia Sau­di­ta. Se afir­ma que las más­ca­ras están infec­ta­das con el virus Covid-19.

El Minis­tro de Infor­ma­ción Dhai­fu­llah Al-Sha­mi reafir­mó que la agre­sión de la coa­li­ción ha cau­sa­do la peor cri­sis huma­ni­ta­ria del mun­do en el Yemen. Por ello, expli­có, es una sor­pre­sa ver que la fuer­za aérea sau­dí ha deja­do caer sumi­nis­tros de las más­ca­ras en Sanaa y en varias otras pro­vin­cias, sobre todo tenien­do en cuen­ta que, según la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud, no se han regis­tra­do casos de coro­na­vi­rus en el país.

Offi­cial decla­ra­tion from the head of the local coun­cil in Sanaa Yemen war­ning citi­zens against making con­tact with COVID-19 infec­ted masks that were sup­po­sedly drop­ped by Sau­di Air­pla­nes.

Bio­lo­gi­cal war­fa­re. Mad­ness if true. https://t.co/0BvwgzREAl

