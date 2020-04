La UE pide al Estado español que permita el tránsito de los trabajadores del campo para evitar la escasez de frutas – La otra Andalucía

La fal­ta de tem­po­re­ros por cul­pa del cie­rre de fron­te­ras duran­te la cri­sis del coro­na­vi­rus pue­de oca­sio­nar esca­sez de ali­men­tos fres­cos como fru­tas y ver­du­ras, según advir­tie­ron varias fuen­tes del sec­tor pri­ma­rio des­de fina­les de la sema­na pasa­da.

Ante esta posi­bi­li­dad, la Comi­sión Euro­pea ha pedi­do al Esta­do espa­ñol y otros paí­ses miem­bros abrir las fron­te­ras para que los tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­les pue­dan cru­zar y pro­vo­car la menor alte­ra­ción posi­ble en la cade­na de sumi­nis­tro, así como evi­tar afec­ta­cio­nes en las jor­na­das labo­ra­les de otros emplea­dos que deben cru­zar lími­tes terri­to­ria­les para hacer su tra­ba­jo.

El gobierno comu­ni­ta­rio dijo este lunes que los paí­ses miem­bros de la Unión Euro­pea debe­rían per­mi­tir el trán­si­to de miles de tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­les que tra­ba­jan en el sec­tor de agri­cul­tu­ra a pesar de sus medi­das nacio­na­les para con­te­ner el Covid-19. No solo la comi­da está en peli­gro, sino tam­bién mate­ria­les médi­cos, infor­mó Reuters . Los paí­ses debe­rían esta­ble­cer pro­ce­di­mien­tos sen­ci­llos y rápi­dos para ase­gu­rar el paso de tra­ba­ja­do­res esen­cia­les con los che­queos médi­cos apro­pia­dos. Ya la sema­na pasa­da pidió que se limi­ta­se a 15 minu­tos el tiem­po de espe­ra para trans­por­tar bie­nes entre paí­ses.

La pro­ble­má­ti­ca va a más cada sema­na que pasa, y el resul­ta­do podría ser un des­cen­so en la ofer­ta de pro­duc­tos fres­cos. “Los tem­po­re­ros no han podi­do venir por­que están con­fi­na­dos en sus casas. El 50% de la mano de obra no pue­de estar en sus pues­tos de tra­ba­jo”, decían des­de una plan­ta­ción este lunes, en decla­ra­cio­nes reco­gi­das por Antena3 . Y los que sí están en el país no lo tie­nen tan fácil: “La mayo­ría de tem­po­re­ros no tie­ne coche y aho­ra solo pue­den via­jar dos per­so­nas por coche, lo que supo­ne un pro­ble­ma muy gra­ve”, aña­die­ron las mis­mas fuen­tes.

