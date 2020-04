Argentina. Resumen gremial y social. Luego del caos, el Gobierno da nuevas medidas para el cobro de jubilaciones y pensiones/ Para evitar más crisis laboral, amplían las actividades consideradas esenciales/ Coronavirus: Aseguradoras de Riesgos de Trabajo deberán responder por contagios en contextos laborales … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 4 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Lue­go del caos, el Gobierno da nue­vas medi­das para el cobro de jubi­la­cio­nes y pen­sio­nes

El Ban­co Cen­tral de la Repú­bli­ca Argen­ti­na dis­pu­so que las sucur­sa­les ban­ca­rias aten­de­rán a par­tir del sába­do 4 de abril, amplian­do sus hora­rios de 9 a 16 horas; exclu­si­va­men­te a jubi­la­dos y pen­sio­na­dos por ven­ta­ni­lla con DNI ter­mi­na­dos según el siguien­te cro­no­gra­ma:

Pen­dien­tes de cobro del mes de mar­zo y jubi­la­cio­nes no con­tri­bu­ti­vas

Sába­do 4 de abril – 0 y 1

Domin­go 5 de abril – 2 y 3

Lunes 6 de abril – 4 y 5

Mar­tes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9

Bene­fi­cios corres­pon­dien­tes al mes de abril

Lunes 6 de abril – 4 y 5 Pen­sio­nes no con­tri­bu­ti­vas

Mar­tes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9 Pen­sio­nes no con­tri­bu­ti­vas

Miér­co­les 8 de abril – 0 Jubi­la­cio­nes y Pen­sio­nes con­tri­bu­ti­vas meno­res a 17.859 pesos

Y a par­tir del lunes 13 de abril, se con­ti­nua con el cro­no­gra­ma anun­cia­do por ANSES.

Ante la gran aglo­me­ra­ción de adul­tos mayo­res y bene­fi­cia­rios de la AUH, que rom­pie­ron la cua­ren­te­na y no res­pe­ta­ron la dis­tan­cia social en pos de pre­ve­nir con­ta­gios de coro­na­vi­rus, Ser­gio Palaz­zo con­fir­mó que los ban­cos abri­rán este fin de sema­na. Tam­bién exx­pre­só que “los caje­ros están lle­nos de dine­ro para su reti­ro”.

Fuen­tes ofi­cia­les reco­no­cie­ron que lo suce­di­do este vier­nes fue un retro­ce­so res­pec­to de las medi­das de dis­tan­cia­mien­to social que eran el eje de la estra­te­gia del Gobierno para con­te­ner el avan­ce de la enfer­me­dad, de ahí la deci­sión de exten­der los días de aten­ción y de imple­men­tar una aten­ción «más orde­na­da».

Palaz­zo con­fir­mó que los ban­cos abri­rán sába­do y domin­go para pagar­le a los jubi­la­dos

El líder de La Ban­ca­ria con­fir­mó que el Pre­si­den­te del Ban­co Cen­tral le pidió que abran las enti­da­des sába­do y domin­go. Hay lar­gas colas de jubi­la­dos en las puer­tas de los bancos.03/04/2020 10:50:00

El Ban­co Cen­tral orde­na­rá hoy a las enti­da­des finan­cie­ras que pagan jubi­la­cio­nes y bene­fi­cios socia­les que abran sába­dos y domin­gos para des­com­pri­mir la situa­ción en las sucur­sa­les, don­de hoy se agol­pa­ron miles de per­so­nas para poder acce­der al dine­ro.

El pre­sien­te del Ban­co Cen­tral, Miguel Ángel Pes­ce, emi­ti­rá una cir­cu­lar duran­te este vier­nes para orde­nar a las enti­da­des públi­cas y pri­va­das que abran sus puer­tas sába­do y domin­go en el hora­rio habi­tual de día hábil.

Pes­ce lla­mó esta maña­na, en medio de la polé­mi­ca por las colas en los ban­cos, al secre­ta­rio gene­ral de la Aso­cia­ción Ban­ca­ria, Ser­gio Palaz­zo, para infor­mar­le que esta­ba a pun­to de fir­mar la reso­lu­ción.

«Me lla­mó Pes­ce y me dijo que los ban­cos esta­rán abier­tos sába­do y domin­go. Tra­ta­re­mos que cum­plir con esta tarea de la mejor mane­ra posi­ble», dijo Palaz­zo en decla­ra­cio­nes al canal de noti­cias A24.

«Que­re­mos ver si es fac­ti­ble que la gen­te vuel­va a tra­ba­jar en algu­nas acti­vi­da­des»

El secre­ta­rio Adjun­to de la CGT y secre­ta­rio Gene­ral de UPCN ade­lan­tó el tema­rio de la reunión que man­ten­drá la cúpu­la de la cen­tral obre­ra con Alber­to Fer­nán­dez en Oli­vos: «Le vamos a lle­var al Pre­si­den­te nues­tra preo­cu­pa­ción en el mun­do laboral».03/04/2020 12:27:00

El secre­ta­rio Adjun­to de la CGT y secre­ta­rio Gene­ral de UPCN ade­lan­tó el tema­rio de la reunión que man­ten­drá la cúpu­la de la cen­tral obre­ra con Alber­to Fer­nán­dez en Oli­vos: «Le vamos a lle­var al Pre­si­den­te nues­tra preo­cu­pa­ción en el mun­do labo­ral. La eco­no­mía ya esta­ba afec­ta­da por la heren­cia reci­bi­da y aho­ra se afec­tó más con esta pan­de­mia».

En ese sen­ti­do, Rodrí­guez agre­gó: «Que­re­mos ver si es fac­ti­ble que la gen­te vuel­va a tra­ba­jar en algu­nas acti­vi­da­des cuan­do ter­mi­ne esta eta­pa de la cua­ren­te­na».

En decla­ra­cio­nes a El Des­ta­pe Radio, Rodrí­guez afir­mó: «Hay muchos tra­ba­ja­do­res esta­ta­les que están en acti­vi­dad por­que tie­nen que hacer cues­tio­nes esen­cia­les» y «El tele­tra­ba­jo es una emer­gen­cia, cuan­do esto ter­mi­ne tie­nen que vol­ver a los luga­res de tra­ba­jo».

Sobre el tema des­pi­dos, el diri­gen­te sin­di­cal remar­có: «Esta­mos de acuer­do con la prohi­bi­ción de des­pi­dos y sus­pen­sio­nes por 60 días». Y sen­ten­ció: «En este momen­to no se pue­de tole­rar nin­gún des­pi­do ni sus­pen­sión».

«Debe man­te­ner­se el empleo y en lo posi­ble que los sala­rios recu­pe­ren el poder adqui­si­ti­vo», sos­tu­vo el diri­gen­te esta­tal.

«Me pare­ce total­men­te injus­to si le quie­ren bajar los suel­dos a los tra­ba­ja­do­res que hoy no pue­den ir a tra­ba­jar. Los suel­dos ya vie­nen per­dien­do», agre­gó.

Con­sul­ta­do sobre la situa­ción de los sana­to­rios sin­di­ca­les ante el coro­na­vi­rus, Rodrí­guez ase­gu­ró: «De entra­da la CGT puso de entra­da las obras socia­les como la hote­le­ría para hacer fren­te a esta situa­ción». Y pre­ci­só que en su orga­ni­za­ción «Tene­mos 3 sana­to­rios pro­pios y uno ambu­la­to­rio don­de tene­mos inter­na­dos con coro­na­vi­rus».

La UCR se sube a la cri­sis del Coro­na­vi­rus para vol­ver a ata­car a los sin­di­ca­tos

A pesar de que los sin­di­ca­tos son de las orga­ni­za­cio­nes que más recur­sos pusie­ron para com­ba­tir la pan­de­mia, la UCR pre­sen­tó en Dipu­tados y en el Sena­do un pro­yec­to para exi­mir a los tra­ba­ja­do­res de los apor­tes sin­di­ca­les por seis meses.03/04/2020 13:25:00

«Resul­ta impres­cin­di­ble incre­men­tar aque­llos esfuer­zos colec­ti­vos e inter­sec­to­ria­les en cohe­ren­cia con las medi­das tan­to sani­ta­rias como eco­nó­mi­cas que se toman en el mar­co de una situa­ción de excep­ción y ello requie­re redu­cir todas aque­llas obli­ga­cio­nes que no sean impres­cin­di­bles y hagan aún más gra­vo­sa e insos­te­ni­ble la fina­li­dad de pre­ser­var los pues­tos de tra­ba­jo y la inte­gri­dad de las remu­ne­ra­cio­nes», sos­tu­vie­ron los legis­la­do­res opo­si­to­res.

La ini­cia­ti­va fue pre­sen­ta­da en la Cáma­ra baja por Jime­na Lato­rre, Alfre­do Cor­ne­jo y Fede­ri­co Zamar­bi­de y en la alta por Pame­la Vera­say, todos repre­sen­tan­tes de Men­do­za.

En el pro­yec­to de ley, los legis­la­do­res radi­ca­les esta­ble­cen la eli­mi­na­ción del artícu­lo 38 de la Ley N° 23.551 de las Aso­cia­cio­nes Sin­di­ca­les, que esta­ble­ce que los emplea­do­res están obli­ga­dos a actuar como agen­te de reten­ción de los impor­tes que los tra­ba­ja­do­res des­ti­nan a los gre­mios.

Asi­mis­mo, bus­can poner un poner un tope al apor­te soli­da­rio que rea­li­zan men­sual­men­te los tra­ba­ja­do­res: «El apor­te soli­da­rio será de una cuo­ta anual y no podrá supe­rar el medio pun­to por­cen­tual (0,5%) del sala­rio bru­to del tra­ba­ja­dor del mes en el que se deba cum­plir con dicha obli­ga­ción».

«Apli­can­do los mis­mos cri­te­rios que lle­va­ron al Poder Eje­cu­ti­vo a redu­cir y/​o sus­pen­der apor­tes y con­tri­bu­cio­nes en algu­nas acti­vi­da­des afec­ta­das por la emer­gen­cia sani­ta­ria, con el con­se­cuen­te impac­to fis­cal, enten­de­mos nece­sa­rio y opor­tuno exten­der aquel esfuer­zo a quie­nes repre­sen­tan los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res afi­lia­dos, como son los sin­di­ca­tos con per­so­ne­ría gre­mial», seña­la­ron los cor­di­lle­ra­nos.

Y agre­ga­ron: «Esto en el razo­na­mien­to de que la emer­gen­cia impo­ne como ele­men­tal prio­ri­dad con­ser­var los pues­tos de tra­ba­jos de aque­llos mis­mos tra­ba­ja­do­res».

La ini­cia­ti­va fue pre­sen­ta­da en el Con­gre­so de la Nación des­pués de que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez se mos­tra­ra el pasa­do miér­co­les con el líder camio­ne­ro, Hugo Moyano, y en la pre­via del almuer­zo con la CGT en la Quin­ta de Oli­vos.

Almun­do, Des­pe­dar y Avan­trip nego­cian sus­pen­sio­nes masi­vas con reduc­ción de sala­rios

Las empre­sas habían comen­za­do a citar a los emplea­dos de a uno para recor­tar habe­res. Ayer hubo un encuen­tro con el gre­mio para tra­tar de encon­trar algún tipo de solu­ción global.03/04/2020 15:13:00

La cri­sis por la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus no da res­pi­ro en el mer­ca­do de tra­ba­jo. Más allá del DNU que prohi­bió des­pi­dos y sus­pen­sio­nes por 60 días, se repi­ten una y otra vez los casos de empre­sas que bus­can redu­cir el ingre­so de sus empe­la­dos mien­tras dure la cua­ren­te­na.

Eso ocu­rrió en las más pode­ro­sas fir­mas de via­jes. Tan­to Almun­do, como Des­pe­gar y Avan­trip des­de hace algu­nos días venían pro­gra­man­do un cro­no­gra­ma de sus­pen­sio­nes y recor­tes de sala­rios.

Almun­do, por ejem­plo, con­vo­ca­ba a sus tra­ba­ja­do­res de a uno y allí les «pro­po­nía» una reba­ja sala­rial por los pró­xi­mos meses.

Según los sala­rios y la posi­ción del tra­ba­ja­dor en la fir­ma, el recor­te iba del 25 al 50 por cien­to de los habe­res que per­ci­bían habi­tual­men­te. En prin­ci­pio la mer­ma de ingre­sos sería por el perío­do en el que se extien­da la cri­sis deri­va­da del Covid-19 en la eco­no­mía.

En este con­tex­to, el Sin­di­ca­to de Comer­cio con­vo­có ayer a las auto­ri­da­des de las tres empre­sas a una reunión para tra­tar esta situa­ción en una reunión que se desa­rro­lló en la Fede­ra­ción.

Lo que se nego­cia es encon­trar una sali­da glo­bal, apo­ya­da en las herra­mien­tas que puso dis­po­ni­ble el Gobierno, para evi­tar que la deter­mi­na­ción que­de en manos de cada fir­ma.

Para Pig­na­ne­lli, prohi­bir los des­pi­dos «no es estar en con­tra del capi­tal y los empre­sa­rios«

El secre­ta­rio Gene­ral de Sma­ta, Ricar­do Pig­na­ne­lli, con­si­de­ró «acer­ta­da» la deci­sión del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez de prohi­bir los des­pi­dos duran­te un perío­do de 60 días, y sos­tu­vo que ante la pan­de­mia de coro­na­vi­rus el man­da­ta­rio «toma las deci­sio­nes des­de el corazón».04/04/2020 00:00:00

Para Pig­na­ne­lli, el Pre­si­den­te «actuó rápi­da­men­te» median­te un Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia (DNU) «por­que, si no, por ahí se iban a come­ter erro­res con los tra­ba­ja­do­res».

«Es una deci­sión acer­ta­da, la nece­si­dad lo impo­ne», expre­só el refe­ren­te sin­di­cal en decla­ra­cio­nes a Télam Radio.

Si bien plan­teó que «a un gobierno, por lo gene­ral, se lo juz­ga al final del man­da­to», Pig­na­ne­lli afir­mó que hay que que­dar­se «tran­qui­los» con el Pre­si­den­te por­que «las deci­sio­nes fun­da­men­ta­les, más allá de que las con­sul­ta con los equi­pos téc­ni­cos, las toma des­de el cora­zón, tan­to en salud como en eco­no­mía y edu­ca­ción».

«No se ence­rró en que la razón la tie­ne él, tra­tó de rodear­se de todos aque­llos que qui­sie­ran acep­tar el desafío del momen­to», sos­tu­vo el jefe de Sma­ta.

Pig­na­ne­lli ase­gu­ró ade­más que no tenía «dudas» con Fer­nán­dez por­que «pro­vie­ne de un movi­mien­to que pri­vi­le­gió siem­pre a los labu­ran­tes», en refe­ren­cia al pero­nis­mo.

«Esto no es estar en con­tra del capi­tal y los empre­sa­rios. Si no hay capi­tal no hay tra­ba­jo, pero si no hay tra­ba­jo por­que la gen­te se enfer­ma y no pue­de labu­rar, no va a haber capi­tal tam­po­co», advir­tió Pig­na­ne­lli.

El Gobierno dis­pu­so, a tra­vés de un DNU publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial, la prohi­bi­ción, por un perío­do de 60 días, de «los des­pi­dos sin jus­ta cau­sa y por las cau­sa­les de fal­ta o dis­mi­nu­ción de tra­ba­jo y fuer­za mayor».

Kici­llof anun­ció que paga­rá suel­dos a docen­tes y auxi­lia­res suplen­tes que no pudie­ron tomar horas

El gober­na­dor bonae­ren­se Axel kici­llof anun­ció que paga­rá una remu­ne­ra­ción a los maes­tros y auxi­lia­res suplen­tes de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires que no pudie­ron tomar horas debi­do a la sus­pen­sión de cla­ses por la pan­de­mia de coronavirus.04/04/2020 00:01:00

«Al no haber cla­ses no hay suplen­tes, pero el sis­te­ma edu­ca­ti­vo los cons­tru­yen todos los tra­ba­ja­do­res, y por eso resol­vi­mos que los que los que tra­ba­ja­ron en el 2019 y esta­ban ins­crip­tos este año, van a reci­bir una remu­ne­ra­ción», dijo.

Kici­llof for­mu­ló el anun­cio duran­te una reco­rri­da que reali­zó esta noche por el dis­tri­to de Tres de Febre­ro, don­de ase­gu­ró que «hoy no hay cla­ses y no tie­nen las chan­ces de tra­ba­jar, pero enten­de­mos que el sis­te­ma edu­ca­ti­vo los inclu­ye y son par­te».

Según infor­mó el gobierno pro­vin­cial, se tra­ta de un pro­gra­ma de incor­po­ra­ción espe­cial de docen­tes y auxi­lia­res suplen­tes en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria gene­ra­da por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Fuen­tes del Poder Eje­cu­ti­vo bonae­ren­se pre­ci­sa­ron a Télam que están en con­di­cio­nes de incor­po­rar­se unos 23 mil maes­tros y auxi­lia­res, más unos 4.400 docen­tes del Plan Fines que en 2019 se desem­pe­ña­ron como suplen­tes pero que este año no lle­ga­ron a tomar car­go públi­co debi­do a la cua­ren­te­na.

El pro­gra­ma, que se imple­men­ta­rá en abril y podrá ser pro­rro­ga­do, esta­ble­ce que per­ci­bi­rán una retri­bu­ción sala­rial neta que equi­va­le a ocho horas sema­na­les para docen­tes y 15 horas sema­na­les para auxi­lia­res, más la anti­güe­dad que corres­pon­da y con­ta­rán con cober­tu­ra de la obra social IOMA y apor­tes jubi­la­to­rios.

La fuen­te deta­lló que la remu­ne­ra­ción «ron­da­rá los 10.500 pesos» de bol­si­llo y que la ins­crip­ción se rea­li­za a tra­vés del sitio ofi­cial de la Direc­ción Gene­ral de Cul­tu­ra y Edu­ca­cion (www​.abc​.gob​.ar) has­ta el pró­xi­mo lunes 13 de abril.

Podrán ins­cri­bir­se quie­nes hayan desem­pe­ña­do suplen­cias en el ciclo lec­ti­vo 2019, al menos en tres meses dife­ren­tes, con­ti­nuos o alter­na­dos; o haber acu­mu­la­do 30 días de suplen­cias en menos de tres meses.

Tam­bién deben estar ins­crip­tos en los Lis­ta­dos Ofi­cia­les de 2019 y del año en cur­so y poseer domi­ci­lio en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Ade­más, para acce­der al pro­gra­ma no debe­rán poseer car­gos titu­la­res, pro­vi­sio­na­les y/​o suplen­cias acti­vas a mar­zo de 2020; ni encon­trar­se en rela­ción de depen­den­cia con emplea­do­res esta­ta­les y/​o pri­va­dos.

Tam­po­co reci­bir bene­fi­cios jubi­la­to­rios de las dife­ren­tes cajas pre­vi­sio­na­les ni el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia crea­do por Decre­to 310⁄ 2020 , u otros pro­gra­mas equi­va­len­tes, cual­quie­ra fue­ra su juris­dic­ción, así como tam­bién los que se crea­ran en el futu­ro, en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria.

En el caso que per­te­nez­can a la pobla­ción con­si­de­ra­da de ries­go podrán desem­pe­ñar las tareas des­de sus hoga­res.

Con ganan­cias millo­na­rias, la empre­sa lác­tea Veró­ni­ca paga suel­dos en 4 cuo­tas

La fábri­ca san­ta­fe­ci­na le «pro­po­ne» a sus emplea­dos cobrar el suel­do de mar­zo entre el 7 y el 21 de este mes, en cua­tro cuo­tas. Los suel­dos se lle­van la mitad de la fac­tu­ra­ción, pero así y todo las ganan­cias estu­vie­ron alre­de­dor de los $ 37 millo­nes el mes pasado.04/04/2020 00:03:00

La reco­no­ci­da empre­sa san­ta­fe­ci­na de lác­teos Veró­ni­ca le «pro­pu­so» a sus tra­ba­ja­do­res pagar los suel­dos de mar­zo en cua­tro cómo­das cuo­tas. Los tra­mos se divi­di­rían en dos del 30% y en otros dos del 20%.

Se podría pen­sar que la situa­ción eco­nó­mi­ca de la empre­sa es de cri­sis por el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­to por el Gobierno Nacio­nal, pero no es el caso.

Es que a pesar de la pan­de­mia Veró­ni­ca con­ti­nuó con la pro­duc­ción por estar entre los ser­vi­cios esen­cia­les y habría gana­do unos $ 37 millo­nes netos sólo el mes pasa­do.

Tras la denun­cia de los tra­ba­ja­do­res, la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Indus­tria Leche­ra de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (ATILRA) soli­ci­tó ver los libros con­ta­bles de la empre­sa, pero se lo nega­ron sis­te­má­ti­ca­men­te.

Como ante­sa­la de esta situa­ción, la empre­sa ya había comen­za­do a atra­sar­se en los pagos al gre­mio y su obra social, rete­nien­do, por lo menos, $ 10 millo­nes de pesos, según con­sig­nó el por­tal Minu­to de Cie­rre.

El por­tal local inves­ti­gó tam­bién que el due­ño de la empre­sa, Fran­cis­co Gon­za­lo Espi­ñei­ra, se anotó para el blan­queo de capi­ta­les en el exte­rior que habi­li­tó el gobierno ante­rior por varios millo­nes de dóla­res y sos­pe­chan que eva­den impues­tos sub­fac­tu­ran­do en expor­ta­cio­nes.

«Se auto­pa­gan la leche mucho más que el valor real, y de ese modo decla­ran menos ganan­cias y eva­den impues­tos. En el caso de Veró­ni­ca es fácil, por­que tie­ne muchos tam­bos pro­pios», le expli­có a Minu­to de Cie­rre una per­so­na de tra­to fre­cuen­te con esa empre­sa.

Comu­ni­ca­do de pren­sa: Con o sin pan­de­mia, nues­tro tra­ba­jo es esen­cial.

Ya es hora de valo​ri​zar​lo​.No al retro­ce­so de las con­di­cio­nes con­trac­tua­les de lxs tra­ba­ja­dorxs en el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat

Des­de la Jun­ta Inter­na de ATE Pro­mo­ción Social, hace­mos expre­so nues­tro repu­dio y preo­cu­pa­ción a las medi­das toma­das por las auto­ri­da­des de la Direc­ción Gene­ral de Polí­ti­cas Socia­les en Adic­cio­nes del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat del Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, a car­go de la Minis­tra María Miglio­re.

En este sen­ti­do, el mes de mar­zo del corrien­te tres tra­ba­ja­dorxs de la Direc­ción Gene­ral de Polí­ti­cas Socia­les en Adic­cio­nes fue­ron con­mi­nadxs a renun­ciar a sus con­tra­tos de Loca­ción de Ser­vi­cios con­ve­ni­dos con el GCBA a los fines de pasarlxs a la moda­li­dad con­trac­tual de Asis­ten­cia Téc­ni­ca, lo cual impli­ca un retro­ce­so de sus dere­chos labo­ra­les y un avan­ce de la ter­ce­ri­za­ción y pre­ca­ri­za­ción de la polí­ti­ca públi­ca. Las auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat mani­fies­tan que la deci­sión pro­vie­ne del Minis­te­rio de Hacien­da. No obs­tan­te, des­de el Minis­te­rio a car­go de la Minis­tra Miglio­re, no se ejer­ció nin­gu­na resis­ten­cia ni defen­sa de las con­di­cio­nes con­trac­tua­les de dichxs tra­ba­ja­dorxs, por lo que la deci­sión avan­zó.

Des­de este colec­ti­vo se res­pon­dió de inme­dia­to fren­te a este atro­pe­llo y se obtu­vo por par­te de lxs fun­cio­na­rixs el com­pro­mi­so de pala­bra de revi­sar la deci­sión toma­da. A los pocos días se decla­ró la cua­ren­te­na por la pan­de­mia de COVID 19 y, en esta coyun­tu­ra, las tareas ejer­ci­das por estxs com­pa­ñerxs, como las de todxs lxs tra­ba­ja­dorxs de las Direc­cio­nes Gene­ra­les de Niñez y Ado­les­cen­cia; Polí­ti­cas Socia­les en Adic­cio­nes, Mujer y dis­tin­tos efec­to­res que abor­da­mos situa­cio­nes de vul­ne­ra­bi­li­dad den­tro del Gobierno de la CABA, fue­ron cate­go­ri­za­das como esen­cia­les.

Ambas moda­li­da­des de con­tra­ta­ción refe­ri­das (Loca­ción de ser­vi­cios y Asis­ten­cia Téc­ni­ca) son con­si­de­ra­das frau­du­len­tas al encu­brir la rela­ción de depen­den­cia con el emplea­dor, en este caso el Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, dado que quie­nes se encuen­tran con­tra­tadxs bajo estas moda­li­da­des no pres­tan ser­vi­cios de for­ma tran­si­to­ria, sino por el con­tra­rio, rea­li­zan las mis­mas tareas y cum­plen la mis­ma can­ti­dad de horas que lxs tra­ba­ja­dorxs de la Plan­ta Per­ma­nen­te de mane­ra sos­te­ni­da en el tiem­po.

La emer­gen­cia social y sani­ta­ria decre­ta­da a nivel nacio­nal nos encuen­tra en un con­tex­to de extre­ma pre­ca­ri­za­ción del tra­ba­jo y de las polí­ti­cas públi­cas, con un vacia­mien­to sis­te­má­ti­co de los dis­tin­tos pro­gra­mas y dis­po­si­ti­vos y un ata­que feroz a quie­nes desa­rro­lla­mos la inmen­sa tarea de encar­nar las polí­ti­cas públi­cas des­ti­na­das a dar res­pues­ta a las nece­si­da­des de los sec­to­res más vul­ne­ra­bles del pue­blo.

Que la res­ci­sión de los con­tra­tos se de en el con­tex­to de la cua­ren­te­na y que afec­te a los sec­to­res decla­ra­dos esen­cia­les mues­tran de modo cla­ro un accio­nar repu­dia­ble. Aho­ra que se jac­tan de que nues­tro tra­ba­jo es esen­cial, es hora de reva­lo­ri­zar­lo des­ti­nan­do mayor par­ti­da pre­su­pues­ta­ria e imple­men­tan­do pla­nes acor­des a las situa­cio­nes de gra­ve­dad que acom­pa­ña­mos en el día a día.

Por todo ello, exi­gi­mos que la úni­ca modi­fi­ca­ción con­trac­tual sea el pase a plan­ta per­ma­nen­te para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat para rever­tir de for­ma defi­ni­ti­va la situa­ción de pre­ca­ri­za­ción labo­ral que pade­ce­mos miles de tra­ba­ja­dorxs.

Esta Jun­ta Inter­na se decla­ra en esta­do de aler­ta y movi­li­za­ción has­ta tan­to no se de mar­cha atrás en esta deci­sión injus­ta, arro­gán­do­nos el dere­cho a desa­rro­llar las medi­das que crea­mos nece­sa­rias para tal fin.

Con­tac­tos de pren­sa:

Nadia Polan­co, Dele­ga­da Gene­ral: 1566218027

Fede­ri­co Ace­be­do, Dele­ga­do Gene­ral Adjun­to. 1164945012

ATE Jun­ta Inter­na Pro­mo­ción Social

Radi­có una denun­cia penal con­tra el con­sor­cio

El caso de la médi­ca hos­ti­ga­da en un edi­fi­cio: «Podría haber san­cio­nes eco­nó­mi­cas»

“Lo pri­me­ro es que el fis­cal deter­mi­ne quién puso el car­tel”, seña­ló Vadim Mis­chan­chuk, abo­ga­do de la médi­ca que reci­bió una car­ta fir­ma­da por el con­sor­cio del edi­fi­cio de Bel­grano don­de vivía , en la que se le pedía “evi­tar el trán­si­to y per­ma­nen­cia en zonas comu­nes” para no poner “en ries­go” a sus veci­nos.

Tras leer la car­ta, la médi­ca deci­dió dejar su depar­ta­men­to y se con­tac­tó con Mis­chan­chuk, quien radi­có la denun­cia penal “por deli­to de dis­cri­mi­na­ción”, con­tra los miem­bros del con­sor­cio. “Podría haber una san­ción eco­nó­mi­ca”, pre­ci­só el abo­ga­do a Página/​12.

La car­ta, fir­ma­da como “Con­sor­cio Pro­pie­ta­rios” del edi­fi­cio de la calle Ame­ná­bar, en el barrio de Bel­grano, soli­ci­ta­ba a la médi­ca que evi­te “tocar pica­por­tes, baran­das de esca­le­ra o acce­der a la terra­za”. En caso de no hacer­lo, la nota le adver­tía que podría ser denun­cia­da por vio­lar el Códi­go Penal.

La mujer se había muda­do al edi­fi­cio ‑un depar­ta­men­to amue­bla­do de alqui­ler tem­po­ra­rio- hace dos sema­nas, para evi­tar el con­tac­to con su fami­lia y redu­cir el ries­go de con­ta­gio. “El fis­cal está inves­ti­gan­do si hay cáma­ras de segu­ri­dad y con­tac­tan­do al admi­nis­tra­dor para poner­lo al tan­to”, rela­tó Mis­chan­chuk.

La denun­cia, radi­ca­da en la Fis­ca­lía penal N°8 de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, fun­da­men­ta que en el tex­to que lle­va la car­ta, colo­ca­da en el palier a la vis­ta de todos los habi­tan­tes del edi­fi­cio, “no sola­men­te se tra­ta de mane­ra dis­cri­mi­na­to­ria al per­so­nal de salud sino que ade­más se lo ame­na­za con ini­ciar accio­nes lega­les en su con­tra de mane­ra com­ple­ta­men­te arbi­tra­ria e inti­mi­da­to­ria”.

Al encon­trar­se con el car­tel diri­gi­do hacia ella, la médi­ca recu­rrió a la Aso­cia­ción de Médi­cos Muni­ci­pa­les. “La denun­cia tie­ne como obje­to que se inves­ti­gue la posi­ble comi­sión de otros deli­tos que pudie­ran sur­gir a par­tir de infor­ma­ción fal­sa”, advir­tió el abo­ga­do. «No es sola­men­te para defen­der a un médi­co sino para demos­trar­le a la gen­te que esta no es la mane­ra de mane­jar­se ante una pan­de­mia”, aña­dió.

Según el abo­ga­do Mis­chan­chuk, en otro edi­fi­cio de la Ciu­dad de Bue­nos Aires se regis­tró una situa­ción simi­lar con­tra un enfer­me­ro. “Esta no es la mayo­ría de la gen­te pero con que haya una per­so­na que gene­re este temor infun­da­do, trae páni­co a toda la socie­dad”, seña­ló.

Si bien la fis­ca­lía aún está lle­van­do a cabo la inves­ti­ga­ción, el abo­ga­do afir­mó que “podría haber una san­ción eco­nó­mi­ca sobre el con­sor­cio o sobre el pro­pie­ta­rio res­pon­sa­ble de la acción”. Una veci­na del edi­fi­cio, que vive en el segun­do piso, ase­gu­ró que ella no fue con­sul­ta­da por los demás pro­pie­ta­rios y que “se ente­ró por tele­vi­sión” de lo suce­di­do. Según Mis­chan­chuk, otros habi­tan­tes del edi­fi­cio tam­po­co toma­ron par­te en la deci­sión. “Lo últi­mo que nece­si­ta­mos son actos dis­cri­mi­na­to­rios con­tra el per­so­nal de salud”, afir­mó el abo­ga­do a este dia­rio.

Infor­me: Lore­na Ber­me­jo.

Paro en Avex Dáni­ca tras cin­co des­pi­dos por recla­mar medi­das sani­ta­rias

Ayer, la empre­sa Avex Dáni­ca, del Gru­po Bel­trán, des­pi­dió a cin­co obre­ros de su plan­ta de Lla­va­llol, Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, como repre­sa­lia ante la denun­cia del sin­di­ca­to sobre el incum­pli­mien­to patro­nal de “las más ele­men­ta­les medi­das de salud y segu­ri­dad labo­ral” fren­te a la pan­de­mia del COVID-19. El gru­po empre­sa­rio incum­ple no sólo los pro­to­co­los de la Emer­gen­cia Sani­ta­ria, sino tam­bién el Decre­to 329⁄ 2020 que prohí­be des­pi­dos y sus­pen­sio­nes por 60 días. Los tra­ba­ja­do­res ini­cia­ron una medi­da de fuer­za. Por Indy­me­dia Trabajadoras/​es.

“La empre­sa Avex Dáni­ca, del Gru­po Bel­trán, des­pi­dió a cin­co com­pa­ñe­ros como repre­sa­lia ante la denun­cia de nues­tra orga­ni­za­ción gre­mial”, plan­tea­ron des­de el Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos de la Indus­tria Acei­te­ra (SOEIA) de Capi­tal y Gran Bue­nos Aires.

“Habien­do toma­do cono­ci­mien­to Avex de la denun­cia rea­li­za­da por el SOEIA el pasa­do 30 de mar­zo, en vez de rec­ti­fi­car su accio­nar ante los gra­ves incum­pli­mien­tos seña­la­dos, pro­ce­dió a des­pe­dir al com­pa­ñe­ro Facun­do Már­quez como repre­sa­lia y para ame­dren­tar a los tra­ba­ja­do­res cuya vida está ponien­do en ries­go. El supues­to moti­vo fue que Már­quez se nega­ba a hacer horas extras”, rela­ta­ron des­de el grem­mio.

“Pasa­das las horas, se cono­cie­ron cua­tro des­pi­dos más de cua­tro com­pa­ñe­ros del mis­mo turno. En todos los casos la patro­nal plan­teó los mis­mos argu­men­tos”. Des­de el gre­mio denun­cia­ron que los des­pi­dos son “nulos, anti­sin­di­ca­les y de abso­lu­ta mala fe”, y recor­da­ron que el Artícu­lo 75 de la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo garan­ti­za el dere­cho a rete­ner tareas fren­te a la exis­ten­cia de ries­go para la salud o la vida de cada tra­ba­ja­do­ra y cada tra­ba­ja­dor, sin pér­di­da de remu­ne­ra­ción ni modi­fi­ca­ción del víncu­lo labo­ral.

“La empre­sa ni siquie­ra invo­ca una reten­ción de tareas como cau­sal del des­pi­do, sino una pre­sun­ta nega­ti­va a tra­ba­jar por fue­ra de su jor­na­da habi­tual. Por lo que la san­ción es impro­ce­den­te, des­pro­por­cio­na­da e irra­zo­na­ble, y deja cla­ro que el úni­co obje­ti­vo de la patro­nal es inten­tar sem­brar el mie­do entre los tra­ba­ja­do­res para que acep­ten seguir tra­ba­jan­do en con­di­cio­nes de gra­ve inse­gu­ri­dad, lo que no logra­rán”, seña­la­ron los obre­ros acei­te­ros.

Ade­más, des­de el gre­mio deta­lla­ron los pun­tos de la denun­cia pre­sen­ta­da al Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires:

1. La patro­nal se nie­ga a con­for­mar el Comi­té Mix­to de Salud, Higie­ne y Segu­ri­dad en el Empleo en vio­la­ción a la Ley 14.408 y el Decre­to pro­vin­cial 801⁄ 14 , inten­tan­do negar­le al Sin­di­ca­to una par­ti­ci­pa­ción acti­va en el cui­da­do de la salud de los tra­ba­ja­do­res, el con­trol y pre­ven­ción del coro­na­vi­rus.

2. La empre­sa direc­ta­men­te ha prohi­bi­do el ingre­so a la plan­ta de los miem­bros de la Comi­sión Direc­ti­va del Sin­di­ca­to, deno­tan­do un accio­nar anti­sin­di­cal, vio­la­to­rio de la liber­tad sin­di­cal y nor­mas de la Ley 23.551.

3. De mane­ra absu­ra e irres­pon­sa­ble el direc­ti­vo Víc­tor Cur­si rea­li­za “asam­bleas” de tra­ba­ja­do­res por sec­tor, agru­pan­do a los tra­ba­ja­do­res en espa­cios que no res­pe­tan la dis­tan­cia míni­ma exi­gi­da por la nor­ma­ti­va de la Emer­gen­cia Sani­ta­ria vigen­te a nivel nacio­nal para evi­tar el con­ta­gio, y obli­gán­do­los a rea­li­zar jor­na­das de 12 horas bajo ame­na­za de des­pi­do. Para ello hace fir­mar a los tra­ba­ja­do­res un docu­men­to don­de “acep­ta­rían” dicha jor­na­da.

4. Avex no cum­ple con las ele­men­ta­les medi­das de pro­tec­ción res­pec­to a la pre­ven­ción del con­ta­gio del COVID-19: uti­li­za un ter­mó­me­tro “por tac­to” que en opor­tu­ni­da­des se que­da sin pila y las mis­mas no son repues­tas; en esos casos no se toma toda la tem­pe­ra­tu­ra del per­so­nal que ingre­sa a tra­ba­jar; no hay alcohol en gel en todos los sec­to­res; en uno de los tur­nos de tra­ba­jo no hay per­so­nal de lim­pie­za; no se cum­ple con la correc­ta desin­fec­ción de los dife­ren­tes sec­to­res y baños, etc.

5. La fir­ma des­co­no­ce los cer­ti­fi­ca­dos médi­cos expe­di­dos por los médi­cos tra­tan­tes que asis­ten a los tra­ba­ja­do­res en caso de ausen­cia por razo­nes de enfer­me­dad, y no abo­na el sala­rio de esos días de ausen­cia jus­ti­fi­ca­da.

6. Peor aún, la empre­sa se nie­ga a rea­li­zar la denun­cia a la Ase­gu­ra­do­ra de Ries­gos de Tra­ba­jo (ART) fren­te a cual­quier acci­den­te o enfer­me­dad y lue­go no abo­na la remu­ne­ra­ción. Ese accio­nar vio­la toda la nor­ma­ti­va de ries­gos de tra­ba­jo vigen­te (LRT 24.557 y nor­mas regla­men­ta­rias, Decre­tos 717⁄ 1996 , 1475⁄ 2015 y modi­fi­ca­to­rios, etc).

“Nues­tra orga­ni­za­ción gre­mial reafir­ma que la vida de las com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros impor­ta más que las ganan­cias de cual­quier empre­sa”, plan­tea­ron des­de el SOEIA. “Avex debe rein­cor­po­rar inme­dia­ta­men­te a los cin­co

com­pa­ñe­ros, cesar en su accio­nar por fue­ra de la lega­li­dad y de la éti­ca, y efec­ti­vi­zar todas las medi­das nece­sa­rias para la pro­tec­ción de la inte­gri­dad sico­fí­si­ca y la vida de todas las tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­res”.

Fuen­te: Indy­me­dia Argen­ti­na

Pape­lón: Alfre­do Coto y Ramón Muer­za lide­ra­ron pro­tes­tas para que levan­ten clau­su­ras de super­mer­ca­dos por pre­cios abu­si­vos

El due­ño de la cade­na y el prin­ci­pal refe­ren­te gre­mial de esos super­mer­ca­dos se pusie­ron bar­bi­jos y lan­za­ron pro­tes­tas por la clau­su­ra de loca­les. Jun­ta­ron la gen­te sin res­pe­tar los pro­to­co­los de salu­bri­dad. Los habían clau­su­ra­do por cons­ta­tar pre­cios abusivos.04/04/2020 00:02:00

En lo que fue una iné­di­ta pro­tes­ta patro­nal-sin­di­cal en medio de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, ayer Alfre­do Coto y Ramón Muer­za, el prin­ci­pal refe­ren­te gre­mial de la cade­na de super­mer­ca­dos, enca­be­za­ron una con­cen­tra­ción para que reabran una sucur­sal que había sido clau­su­ra­da.

Con bar­bi­jos y dele­ga­dos movi­dos de otras sucur­sa­les para la oca­sión, Coto y Muer­za rompie­ron todos los pro­to­co­los de segu­ri­dad, aglo­me­ra­ron a los tra­ba­ja­do­res de la sucur­sal Ramos Mejía y pidie­ron que levan­ten la san­ción que horas antes habían impues­to sobre esa tien­da.

La clau­su­ra había sido deto­na­da por la com­pro­ba­ción de que Coto no res­pe­ta los pre­cios máxi­mos esti­pu­la­dos por el Gobierno Nacio­nal y la cons­ta­ta­ción de pre­cios abu­si­vos.

Más tem­prano esce­nas pare­ci­das se habían vivi­do en la sucur­sal Saran­dí, don­de tam­bién se com­pro­ba­ron pre­cios por sobre los máxi­mos y tam­bién se habían clau­su­ra­do.

La pre­sen­cia de Coto en ambas sucur­sa­les no lla­mó la aten­ción, dado el fuer­te pro­ta­go­nis­mo que sue­le osten­tar Alfre­do en cada uno de los esta­ble­ci­mien­to y sobre la cade­na en gene­ral.

Lo que sí sor­pren­dió fue la velo­ci­dad con la que Muer­za, y sus dele­ga­dos, lle­ga­ron para apo­yar la rebe­lión patro­nal con­tra las clau­su­ras.

Hace varias jor­na­das que en las sucur­sa­les de Coto los tra­ba­ja­do­res se orga­ni­zan para pedir que se cum­plan los pro­to­co­los de segu­ri­dad pre­vis­tos por el Covid.19. La fir­ma tra­ta de reta­cear la entre­ga de los ele­men­tos de lim­pie­za y de pro­tec­ción y en nin­gún momen­to se lo vio al diri­gen­te lide­rar esos recla­mos.

De hecho por ele­var esos pedi­dos se lo escu­chó el fin de sema­na a Gas­ton Masi­ni, repre­sen­tan­te de Recur­sos Huma­nos de Coto, decir­le a los emplea­dos: «Pará con estos dis­cur­sos. Es un esfuer­zo de la com­pa­ñía y de los emplea­dos, sino te vas a tener que ir a vivir a Cuba».

Mise­ra­bles: Never­land sus­pen­de todo su per­so­nal y la paga­rá sólo el 30% de sus sala­rios

La cade­na de salas de jue­gos infan­ti­les le comu­ni­có a sus tra­ba­ja­do­res que esta­ban sus­pen­di­dos des­de el 1 de abril y que cobra­rían sólo el 30% de su sala­rio y en con­cep­to no remunerativo.03/04/2020 09:15:00

En una mues­tra más de la situa­ción de cri­sis que se vive en el mer­ca­do de tra­ba­jo pro­duc­to de pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, la cade­na de salas de jue­gos infan­ti­les Never­land le envió una noti­fi­ca­ción a todos sus emplea­dos en la que los anoti­cia­ba de sus sus­pen­sio­nes.

En la misi­va, a la que acce­dió Info­Gre­mia­les, ARES SA, razón social de Never­land, pide com­pren­sión a los emplea­dos y ls infor­ma que están sus­pen­di­dos des­de el 1 de abril has­ta que se levan­te el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­to por el Esta­do Nacio­nal.

Ade­más les comu­ni­ca que como tie­ne los loca­les cerra­dos sólo paga­rá el 30 por cien­to de los sala­rios habi­tua­les (de por sí magros) y en con­cep­to de suma no remu­ne­ra­ti­va.

Adu­ce estar bus­can­do herra­mien­tas que los ayu­den a pagar los habe­res y sos­tie­ne que segui­rá pagan­do las obras socia­les mien­tras dure el para­te.

‼️‼️ Así Never­land le comu­ni­ca a sus emplea­dos que están sus­pen­di­dos y que van a cobrar sólo el 30% de sus sala­rios y como suma no remu­ne­ra­ti­va. Ver­gon­zo­so pic​.twit​ter​.com/​u​q​o​k​0​r​u​Sc4 — jor­ge duar­te (@ludistas) April 3, 2020

«En este momen­to nece­si­ta­mos la com­pren­sión de todos y el apo­yo en esta medi­da con el pro­pó­si­to de que jun­tos ARES SA siga en mar­cha has­ta que la pan­de­mia fina­li­ce y se pue­dan reto­mar las acti­vi­da­des», espe­ci­fi­ca la car­ta en lo que es casi una ame­na­za vela­da.

Las sus­pen­sio­nes y el recor­te sala­rial impli­can, adi­cio­nal­men­te, un desafío al DNU que publi­ca­ra el Gobierno Nacio­nal hace ape­nas 3 días en el que prohí­be las sus­pen­sio­nes por el lap­so de 60 días.

Para evi­tar más cri­sis labo­ral, amplían las acti­vi­da­des con­si­de­ra­das esen­cia­les

El Gobierno amplió las acti­vi­da­des con­si­de­ra­das esen­cia­les duran­te la emer­gen­cia públi­ca en mate­ria sani­ta­ria, bus­can­do lograr una reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca, caí­da des­de el decre­to del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo, social y obligatorio.03/04/2020 09:38:00

A tra­vés de la deci­sión admi­nis­tra­ti­va 450⁄ 2020 publi­ca­da este vier­nes en el Bole­tín Ofi­cial el gobierno amplió la lis­ta de acti­vi­da­des esen­cia­les, algo que se espe­cu­la­ba con que suce­die­ra cuan­do se pro­rro­gó la cua­ren­te­na.

El siguien­te es el lis­ta­do de acti­vi­da­des y ser­vi­cios decla­ra­dos esen­cia­les en la emer­gen­cia:

1. Ven­ta de insu­mos y mate­ria­les de la cons­truc­ción pro­vis­tos por corra­lo­nes.

2. Acti­vi­da­des vin­cu­la­das con la pro­duc­ción, dis­tri­bu­ción y comer­cia­li­za­ción fores­tal y mine­ra.

3. Cur­tiem­bres, ase­rra­de­ros y fábri­cas de pro­duc­tos de made­ra, fábri­cas de col­cho­nes y fábri­cas de maqui­na­ria vial y agrí­co­la.

4. Acti­vi­da­des vin­cu­la­das con el comer­cio exte­rior: expor­ta­cio­nes de pro­duc­tos ya ela­bo­ra­dos e impor­ta­cio­nes esen­cia­les para el fun­cio­na­mien­to de la eco­no­mía.

5. Explo­ra­ción, pros­pec­ción, pro­duc­ción, trans­for­ma­ción y comer­cia­li­za­ción de com­bus­ti­ble nuclear.

6. Ser­vi­cios esen­cia­les de man­te­ni­mien­to y fumi­ga­ción.

7. Mutua­les y coope­ra­ti­vas de cré­di­to, median­te guar­dias míni­mas de aten­ción, al solo efec­to de garan­ti­zar el fun­cio­na­mien­to del sis­te­ma de cré­di­tos y/​o de pagos.

8. Ins­crip­ción, iden­ti­fi­ca­ción y docu­men­ta­ción de per­so­nas.

Ade­más, se acla­ra que ya esta­ban den­tro de las acti­vi­da­des esen­cia­les «per­so­nas afec­ta­das a las acti­vi­da­des des­ti­na­das a la pro­vi­sión de insu­mos nece­sa­rios para la rea­li­za­ción de ser­vi­cios fune­ra­rios, entie­rros y cre­ma­cio­nes».

Como en el res­to de los casos de las acti­vi­da­des con­si­de­ra­das esen­cia­les, «las per­so­nas alcan­za­das debe­rán limi­tar­se al estric­to cum­pli­mien­to de las acti­vi­da­des y ser­vi­cios con­si­de­ra­dos esen­cia­les».

Todas estas per­so­nas, como en el res­to de las acti­vi­da­des per­mi­ti­das «debe­rán tra­mi­tar el Cer­ti­fi­ca­do Úni­co Habi­li­tan­te para Cir­cu­la­ción – Covid-19».

Coro­na­vi­rus: Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos de Tra­ba­jo debe­rán res­pon­der por con­ta­gios en con­tex­tos labo­ra­les

Este jue­ves la Unión de Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos del Tra­ba­jo (UART) con­fir­mó que las ase­gu­ra­do­ras res­pon­de­rán ante las denun­cias de tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos por el coro­na­vi­rus, en tan­to se veri­fi­que que la enfer­me­dad se con­tra­jo por cau­sa direc­ta e inme­dia­ta de la eje­cu­ción del tra­ba­jo.

La acla­ra­ción de la UART apa­re­ció como nece­sa­ria en tan­to el Covid-19 no inte­gra el lis­ta­do de las enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les. Y todas las pato­lo­gías no inclui­das en el lis­ta­do deben ser eva­lua­das por la Comi­sión Médi­ca Cen­tral, que es la res­pon­sa­ble de deter­mi­nar si la afec­ción o el con­ta­gio tuvo rela­ción con el tra­ba­jo desem­pe­ña­do, en cuyo caso corres­pon­de la ple­na cober­tu­ra de la res­pec­ti­va ART.

Esta reso­lu­ción es cla­ve para miles de tra­ba­ja­do­res que hoy están desem­pe­ñan­do sus labo­res en los rubros con­si­de­ra­dos “esen­cia­les” en el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria decre­ta­da por el Gobierno nacio­nal para com­ba­tir la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, en par­ti­cu­lar a enfer­me­ros, médi­cos, pilo­tos, colec­ti­ve­ros, emplea­dos de comer­cio en áreas de aten­ción al públi­co y otras acti­vi­da­des.

Más allá de con­fir­mar la res­pon­sa­bi­li­dad de las ART, la enti­dad pre­ci­só que la aten­ción de los posi­bles afec­ta­dos por el virus se encuen­tra cen­tra­li­za­da y coor­di­na­da por el Esta­do y la Salud Públi­ca, en con­jun­to con los efec­to­res de salud del sec­tor públi­co y pri­va­do.

“Esta­mos fren­te a una pan­de­mia decla­ra­da como tal por la OMS y reco­no­ci­da por el Esta­do Nacio­nal, ello hace que se tra­te de una situa­ción de excep­ción para todos los sis­te­mas de cober­tu­ra de segu­ros, espe­cial­men­te para los obli­ga­to­rios y uni­ver­sa­les, como defi­ne la ley 24.557”, deta­lla­ron des­de la UART.

Y con­clu­ye­ron: “En este sen­ti­do, las ART como ope­ra­do­ras de ese sis­te­ma legal se deben ceñir a lo regu­la­do por la nor­ma» con­ti­nuó y con­clu­yó que toma­rán «las medi­das nece­sa­rias a los fines de res­pon­der a las inquie­tu­des de los ase­gu­ra­dos, las que se irán ade­cuan­do a las nor­ma­ti­vas que en el futu­ro se pue­dan dic­tar para regu­lar esta par­ti­cu­lar situa­ción”.

Emplea­dos des­cui­da­dos

Coro­na­vi­rus en Argen­ti­na: segun­do fallo de la Jus­ti­cia para que se pro­te­ja a los tra­ba­ja­do­res expues­tos

El ampa­ro fue pre­sen­ta­do por un emplea­do del Hos­pi­tal Ita­liano. Y se ven­drán más deman­das.

La deman­da fue pre­sen­ta­da por un emplea­do del Hos­pi­tal Ita­liano. Foto Ger­mán Gar­cía Adras­ti

Se cono­ció el segun­do ampa­ro que orde­na pro­veer en el pla­zo de 24 horas los ele­men­tos de pro­tec­ción espe­cial, en este caso a un emplea­do que pres­ta sus labo­res en la recep­ción y admi­sión de pacien­tes en la sede cen­tral del Hos­pi­tal Ita­liano, de la calle Gas­cón 450 de la Ciu­dad de Bue­nos Aires. Y a “La Segun­da ART” a arbi­trar los medios de pre­ven­ción y con­trol nece­sa­rios.

La sen­ten­cia es de la Jue­za de Feria Rosa­lía Rome­ro quien el jue­ves bene­fi­ció a un enfer­me­ro del Hos­pi­tal Tor­nú, como infor­mó Cla­rín.News­let­ters Cla­rín Coro­na­vi­rus en la Argen­ti­na

Las abo­ga­das patro­ci­nan­tes, Maria­na Chiac­chio y Clau­dia Lea­ños, ade­lan­ta­ron a este dia­rio que “hoy ini­cia­mos tres ampa­ros más de médi­cos del Hos­pi­tal Moyano que espe­ra­mos ten­gan la mis­ma reso­lu­ción”. Y agre­ga­ron: “Has­ta aho­ra nadie sabe qué pasa­rá si un tra­ba­ja­dor de la salud se enfer­ma, quien cubri­rá los gas­tos que impli­que la cura y el tra­ta­mien­to de esa enfer­me­dad que, para noso­tras, es pro­fe­sio­nal por­que se la con­ta­gian en el tra­ba­jo. Son pro­fe­sio­na­les que se jue­gan la vida y alguien tie­ne que hacer­se car­go”.

En el recla­mo, el emplea­do César Lato­rre sos­tu­vo que “los tra­ba­ja­do­res de la salud están excep­tua­dos del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, por tra­tar­se de un ser­vi­cio esen­cial en la emer­gen­cia, debien­do pres­tar tareas en los luga­res de tra­ba­jo”. Y que “ la expo­si­ción al con­ta­gio de coro­na­vi­rus, común a quien no cum­ple ais­la­mien­to, en el caso de los tra­ba­ja­do­res de la salud se inten­si­fi­ca por la enor­me expo­si­ción que supo­ne el con­tac­to direc­to con las per­so­nas afec­ta­das o por­ta­do­res que con­cu­rren al ser­vi­cio médi­co, lle­gan­do en algu­nos casos a enfer­mar y morir”.

Más ade­lan­te, Lato­rre seña­la que si bien el COVID-19 no se encuen­tra inclui­do en el lis­ta­do de la ley de Ries­gos del Tra­ba­jo ”cir­cuns­tan­cia que se jus­ti­fi­ca en que la enfer­me­dad no exis­tía en el país has­ta hace sema­nas y en el mun­do has­ta hace pocos meses… el esce­na­rio ries­go­so que la reali­dad impo­ne, el que no pue­de ser dis­pa­ra­dor de gra­ves per­jui­cios para los tra­ba­ja­do­res que están expues­tos al virus”. Y agre­gó que ni el Hos­pi­tal Ita­liano ni la ART “brin­dan a los emplea­dos y pro­fe­sio­na­les los ele­men­tos de pro­tec­ción y medi­das inte­gra­les de segu­ri­dad sufi­cien­tes para evi­tar el con­ta­gio entre quie­nes pres­tan tareas de aten­ción de salud a la pobla­ción”.

En la sen­ten­cia, la jue­za Rome­ro sos­tie­ne “que nos encon­tra­mos ante una pato­lo­gía que en esca­sos meses de ins­ta­la­do en la pobla­ción mun­dial ha pro­du­ci­do 998.047 con­ta­gia­dos y 51.335 muer­tos, que cre­ce de mane­ra expo­nen­cial, que en nues­tro país ya tene­mos tes­tea­dos 1.133 con­ta­gios y lamen­ta­ble­men­te la pér­di­da de 33 vidas huma­nas. En este con­cre­to y actual con­tex­to, el peli­gro en la demo­ra se hace evi­den­te por la nece­si­dad impe­rio­sa de con­tar con una ade­cua­da pro­tec­ción de las per­so­nas excep­tua­das del ‘ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio’ ”.

En con­se­cuen­cia, la jue­za dice que “es el deber del Hos­pi­tal Ita­liano en for­ma inme­dia­ta, adop­tar las medi­das de pro­tec­ción per­so­nal y entre­gar los EPP (Equi­pos de Pro­tec­ción Per­so­nal)”, como bar­bi­jo qui­rúr­gi­co, cami­so­lín, guan­tes, pro­tec­ción ocu­lar y que la ART “adop­te, en for­ma urgen­te e inme­dia­ta, las medi­das con­du­cen­tes y efi­ca­ces para hacer efec­ti­va su obli­ga­ción de con­tro­lar de mane­ra ade­cua­da a la emplea­do­ra en la ins­tru­men­ta­ción de las medi­das de pre­ven­ción y con­trol de expo­si­ción al ries­go al que se encuen­tre expues­to la depen­dien­te, brin­dan­do el corres­pon­dien­te ase­so­ra­mien­to, ello para no incu­rrir en una con­duc­ta anti­ju­rí­di­ca (incum­pli­mien­to de su deber de con­trol)”.

Sus­pen­den la línea ferro­via­ria Bel­grano Sur por posi­ble con­ta­gio de con­duc­to­res y guar­das

Tre­nes Argen­ti­nos con­fir­mó este vier­nes la sus­pen­sión has­ta nue­vo avi­so del ser­vi­cio de la línea Bel­grano Sur debi­do a un ries­go de con­ta­gio de bue­na par­te de la dota­ción de con­duc­to­res y guar­das de la empre­sa que tuvie­ron con­tac­to en los últi­mos días con una enfer­me­ra que en las últi­mas horas dio posi­ti­vo por coro­na­vi­rus.

Ante esta situa­ción, se acti­vó el pro­to­co­lo de ais­la­mien­to y segui­mien­to ambu­la­to­rio sobre más de 100 tra­ba­ja­do­res que tuvie­ron con­tac­to con la pro­fe­sio­nal que se desem­pe­ña­ba en el ser­vi­cio médi­co de la empre­sa en la loca­li­dad de Tapia­les, res­pon­sa­ble de rea­li­zar los tests de tem­pe­ra­tu­ra y alcoho­le­mia pre­vios a la toma de ser­vi­cio del per­so­nal. La enfer­me­ra habría esta­do pres­tan­do ser­vi­cio duran­te el pasa­do fin de sema­na, toman­do con­tac­to con 162 emplea­dos, que aho­ra que­da­ron en ais­la­mien­to has­ta que se obten­gan los resul­ta­dos de los res­pec­ti­vos aná­li­sis.

Un comu­ni­ca­do de Tre­nes Argen­ti­nos deta­lló: “La empre­sa se encuen­tra tra­ba­jan­do en arbi­trar los medios nece­sa­rios para vol­ver a poner en fun­cio­na­mien­to la línea, esque­ma que será comu­ni­ca­do opor­tu­na­men­te”. Según se expli­có, la deci­sión de inte­rrum­pir el ser­vi­cio apun­ta a res­guar­dar a los más de 60 mil pasa­je­ros que a dia­rio se mue­ven por el ramal, así como al res­to de los emplea­dos de la empre­sa.

El ramal Bel­grano Sur, que une el sur de la Ciu­dad de Bue­nos Aires con las esta­cio­nes de Gon­zá­lez Catán, en La Matan­za, y Mari­nos del Cru­ce­ro Gene­ral Bel­grano, en Moreno, era el úni­co que no había sufri­do cie­rres de esta­cio­nes des­pués de que el pasa­do 18 de mar­zo se deci­die­ra res­trin­gir la can­ti­dad de para­das tan­to de los tre­nes como de los sub­te­rrá­neos, como par­te del plan de ais­la­mien­to para com­ba­tir la expan­sión del coro­na­vi­rus.