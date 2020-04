Argentina. Las 8 nuevas actividades exceptuadas de la cuarentena/ «La ambición bancaria llevará a las Pymes a la quiebra antes del invierno»

Resu­men Latinoamericano*/ 3 de abril 2020 — — — -

Las 8 nue­vas acti­vi­da­des excep­tua­das de la cua­ren­te­na

El Gobierno deci­dió abrir de a poco la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca para fre­nar una pro­fun­di­za­ción de la rece­sión a cau­sa del coro­na­vi­rus.

Con la inten­ción de que no se pro­fun­di­ce la rece­sión here­da­da de la era Cam­bie­mos y que pare­ce haber­se com­ple­ji­za­do en las últi­mas sema­nas a cau­sa de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, el gobierno nacio­nal amplió la lis­ta de acti­vi­da­des y ser­vi­cios escen­cia­les que que­dan exep­tua­dos del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio.

Se tra­ta de ocho acti­vi­da­des pun­tua­les que des­de aho­ra pue­den tra­mi­tar el cer­ti­fi­ca­do úni­co para cir­cu­lar y reanu­dar sus acti­vi­da­des.

A tra­vés de la Deci­sión Admi­nis­tra­ti­va 450⁄ 2020 publi­ca­da este vier­nes en el Bole­tín Ofi­cial el Poder Eje­cu­ti­vo dejó asen­ta­da la deci­sión pre­si­den­cial de ampliar el lis­ta­do de acti­vi­da­des y ser­vi­cios en el mar­co de la cua­ren­te­na que se exten­dió has­ta el domin­go 12 de abril (por el momen­to) por el avan­ce impa­ra­ble del Covid-19.

Las ocho acti­vi­da­des inclui­das en las excep­cio­nes son:

* Ven­ta de insu­mos y mate­ria­les de la cons­truc­ción pro­vis­tos por corra­lo­nes

* Acti­vi­da­des vin­cu­la­das con la pro­duc­ción, dis­tri­bu­ción y comer­cia­li­za­ción fores­tal y mine­ra

* Cur­tiem­bres, ase­rra­de­ros y fábri­cas de pro­duc­tos de made­ra, fábri­cas de col­cho­nes y fábri­cas de maqui­na­ria vial y agrí­co­la

* Acti­vi­da­des vin­cu­la­das con el comer­cio exte­rior: expor­ta­cio­nes de pro­duc­tos ya ela­bo­ra­dos e impor­ta­cio­nes esen­cia­les para el fun­cio­na­mien­to de la eco­no­mía

* Explo­ra­ción, pros­pec­ción, pro­duc­ción, trans­for­ma­ción y comer­cia­li­za­ción de com­bus­ti­ble nuclear

* Ser­vi­cios esen­cia­les de man­te­ni­mien­to y fumi­ga­ción

* Mutua­les y coope­ra­ti­vas de cré­di­to, median­te guar­dias míni­mas de aten­ción, al solo efec­to de garan­ti­zar el fun­cio­na­mien­to del sis­te­ma de cré­di­tos y/​o de pagos

* Ins­crip­ción, iden­ti­fi­ca­ción y docu­men­ta­ción de per­so­nas

Según el tex­to publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial, “los des­pla­za­mien­tos de las per­so­nas alcan­za­das por el pre­sen­te artícu­lo debe­rán limi­tar­se al estric­to cum­pli­mien­to de las acti­vi­da­des y ser­vi­cios con­si­de­ra­dos esen­cia­les”, acla­ró el Gobierno quien remar­có que “en todos estos casos, los emplea­do­res y emplea­do­ras debe­rán garan­ti­zar las con­di­cio­nes de higie­ne y segu­ri­dad esta­ble­ci­das por el Minis­te­rio de Salud para pre­ser­var la salud de las tra­ba­ja­do­ras y de los tra­ba­ja­do­res”.

Las pymes acu­san al sis­te­ma finan­cie­ro de espe­cu­lar con la cri­sis

Coro­na­vi­rus: «Todos, sal­vo los ban­cos, pone­mos el hom­bro»

(Por Flo­ren­cia Barra­gan) Las peque­ñas y media­nas empre­sas les exi­gen a los ban­cos que cum­plan con otor­gar los cré­di­tos “y no pon­gan tra­bas” para poder pagar los sala­rios de los emplea­dos. Así fue esta­ble­ci­do en un docu­men­to al que adhi­rie­ron más de ochen­ta enti­da­des empre­sa­ria­les de todo el país. “Todos esta­mos ponien­do el hom­bro, pero el sis­te­ma finan­cie­ro no cola­bo­ra”, ase­gu­ró a PáginaI12 el empre­sa­rio tex­til Mar­co Melo­ni. Ade­más, les pedi­rán a los ban­cos que reper­fi­len las deu­das y que cubran los che­ques con des­cu­bier­tos auto­má­ti­cos. “Si se rom­pe la cade­na de pagos la pyme quie­bra, no va a poder pagar a los tra­ba­ja­do­res y ya no vamos a poder hablar del día des­pués al coro­na­vi­rus”, anti­ci­pó Melo­ni.

“El Esta­do debe absor­ber, con gran efec­to fis­cal, la cri­sis eco­nó­mi­ca que deja la cua­ren­te­na, pero quie­nes tuvie­ron impor­tan­tes ganan­cias duran­te los últi­mos años tam­bién debe­rán decir pre­sen­te”, dice el docu­men­to. La soli­ci­tud lle­va la fir­ma de más de 80 enti­da­des empre­sa­rias de todos los sec­to­res pro­duc­ti­vos del país. Entre los fir­man­tes se des­ta­can: la Mesa Nacio­nal de Uni­dad Pyme, la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral Empre­sa­ria (Cge­ra), la Aso­cia­ción de Con­ce­sio­na­rios (Aca­ra), las cáma­ras del Cal­za­do (CIC) y de la indus­tria del Jugue­te (CAIJ), entre otros.

En la mis­ma línea, la Cáma­ra Argen­ti­na de la Media­na Empre­sa (CAME) emi­tió un duro comu­ni­ca­do en el que afir­ma que la fal­ta de cola­bo­ra­ción de los ban­cos está “matan­do” a las pymes. «Ante la ago­nía de las peque­ñas y media­nas empre­sas, los ban­cos no mues­tran nin­gún ges­to soli­da­rio para sal­va­guar­dar al sec­tor más impor­tan­te gene­ra­dor de empleo pri­va­do. En estos momen­tos nece­si­ta­mos apo­yo eco­nó­mi­co, no espe­cu­la­ción”, ase­gu­ró Gerar­do Díaz Bel­trán, pre­si­den­te de CAME.

Hace una sema­na, el Ban­co Cen­tral dis­pu­so incen­ti­vos para que los ban­cos poten­cien los cré­di­tos a pymes para pagar suel­dos, a una tasa fija no supe­rior al 24 por cien­to. Las empre­sas afir­man no se cum­ple en todas las enti­da­des. “Cobran apar­te una comi­sión de has­ta el 2,5 por cien­to. Pero lo más gra­ve es que los están dan­do sólo a 60 o 90 días. Una empre­sa de 100 per­so­nas, con suel­dos de alre­de­dor de 40 mil pesos, debe pedir como míni­mo 4 millo­nes de pesos, ¿Cómo pue­de devol­ver esa pla­ta en dos meses si estu­vo cerra­da y no tuvo ven­tas?”, se pre­gun­tó Melo­ni. En la mis­ma línea opi­nó el diri­gen­te empre­sa­rial Damián Rega­li­ni: “Nos dan vuel­tas para otor­gar­los, y antes del lunes hay que pagar los suel­dos; hay mucha preo­cu­pa­ción”.

Otras de las soli­ci­tu­des de las pymes es que las enti­da­des finan­cie­ras cum­plan su rol de ban­ca de cré­di­to y cubran los che­ques de clien­tes sin ante­ce­den­tes neg­ti­vos para que se acre­di­ten en las cuen­tas que los depo­si­ta­ron. “El comer­cio que te envió un che­que, cuan­do vas a cobrar­lo rebo­ta por­que, como no ven­dió, no tie­ne fon­dos. Que­re­mos que los res­pal­den de algu­na mane­ra”, dijo Rega­li­ni. “Una opción podría ser que den un des­cu­bier­to auto­má­ti­co para que los che­ques recha­za­dos se acre­di­ten, y que el libra­dor ten­ga unos días para cubrir­lo”, deta­lló Melo­ni.

Según cifras del sec­tor pyme, el stock de che­ques dife­ri­dos por las empre­sas en poder de los ban­cos ron­da los 220 mil millo­nes de pesos, en don­de casi el 40 por cien­to ven­ce duran­te abril. “Este mes ven­cen 88 mil millo­nes de pesos, mon­to equi­va­len­te ape­nas al 29 por cien­to de las ganan­cias que obtu­vie­ron los ban­cos el año pasa­do”, dice el comu­ni­ca­do de CAME. En este sen­ti­do, piden que el Ban­co Cen­tral ade­cúe las nor­ma­ti­vas para poder posi­bi­li­tar la ope­ra­to­ria de des­cu­bier­to auto­má­ti­co. Los ban­cos lo per­mi­ten para cier­tos clien­tes, pero no sue­len apro­bar­lo en las peque­ñas empre­sas. Este jue­ves, el Cen­tral esta­ble­ció una medi­da iné­di­ta para las pymes: los che­ques recha­za­dos ten­drán una «segun­da» opor­tu­ni­dad duran­te un mes y los ban­cos no podrán apli­car pena­li­da­des por esos docu­men­tos sin fon­dos.

Una vez resuel­to el pro­ble­ma del pago de suel­dos, a las pymes les ate­rra que pue­da rom­per­se la cade­na de pagos. El pri­mer esla­bón que sufre la inac­ti­vi­dad es el comer­cio, que com­pró mer­ca­de­rías antes del 19 de mar­zo y emi­tió che­ques para fechas pos­te­rio­res, pero no tuvo ven­tas y no podrá pagar. El segun­do esla­bón impac­ta­do es el dis­tri­bui­dor mayo­ris­ta o la indus­tria pyme, que tie­ne una gran can­ti­dad de estos che­ques en car­te­ra o entre­ga­dos a los ban­cos. De no ser cubier­tos, serán recha­za­dos. Y el ter­cer esla­bón es la media­na o gran empre­sa pro­vee­do­ra de los ante­rio­res, que tie­ne en su poder o entre­ga­dos gran par­te de los che­ques o direc­tos de las enti­da­des finan­cie­ras. “De ser recha­za­dos gene­ra­rá más con­flic­to, las empre­sas sus­pen­de­rán las entre­gas e impo­si­bi­li­tan a las pymes que vuel­van a pro­du­cir”, anti­ci­pa el tex­to.

Por otro lado, Rega­li­ni anti­ci­pó que avan­za­rá en recla­mos con­tra las empre­sas ener­gé­ti­cas. «Las indus­trias una vez por año hace­mos con­tra­tos por la ener­gía que vamos a con­su­mir en la pro­duc­ción y todos los meses tenés que pagar aun­que no lo con­su­mas en su tota­li­dad. Pero hubo un mes ente­ro en que con­su­mi­mos cero, vamos a pedir algún tipo de com­pen­sa­ción, por­que nos repre­sen­ta un 10 por cien­to de nues­tros cos­tos», anti­ci­pó.

Advier­ten que, sin finan­cia­mien­to, cerra­rán miles de empre­sas este año

«La ambi­ción ban­ca­ria lle­va­rá a las Pymes a la quie­bra antes del invierno»

El titu­lar de Indus­tria­les Pymes Argen­ti­nas, Daniel Rosa­to, pre­di­jo que un 30% de las fir­mas indus­tria­les corren peli­gro de des­apa­re­cer antes de mitad de año, aho­ga­das por la fal­ta de acom­pa­ña­mien­to de los ban­cos.

Por Raúl Della­to­rre

Pymes para­das. Sin ingre­sos, sin ven­tas y sin cré­di­to ban­ca­rio

«La ambi­ción de los ban­cos lle­va­rá a la quie­bra a miles de pymes antes del invierno», es la dra­má­ti­ca pre­dic­ción que for­mu­ló el pre­si­den­te de Indus­tria­les Pymes Argen­ti­nos (IPA), Daniel Rosa­to, para des­cri­bir el cua­dro de situa­ción del sec­tor ante la fal­ta de acom­pa­ña­mien­to del sis­te­ma finan­cie­ro para supe­rar las difi­cul­ta­des del para­te por la cua­ren­te­na. «Si no hay finan­cia­mien­to para las pymes, en dos meses el 30 por cien­to de las que están en la acti­vi­dad indus­trial se caen, mien­tras los ban­cos siguen espe­cu­lan­do. ¿Quién se va a hacer car­go de los 300 mil tra­ba­ja­do­res que van a que­dar en la calle?», agre­gó Rosa­to.

«Si entra­mos en una cri­sis en la que se cor­te la cade­na de pagos, muchas empre­sas no salen más», advir­tió Rosa­to al ser con­sul­ta­do por Pági­na 12. «Y los res­pon­sa­bles son los ban­cos», com­ple­tó la fra­se el diri­gen­te des­pués de tomar aire. Visi­ble­men­te ofus­ca­do –aun­que la con­ver­sa­ción fue tele­fó­ni­ca – , el diri­gen­te de IPA expli­có que «nues­tro pedi­do de una tasa cero por cien­to no es un capri­cho sino que es fun­da­men­tal para que las pymes pue­dan sobre­vi­vir a la pan­de­mia; tene­mos muchos che­ques recha­za­dos, que son el resul­ta­do de la para­li­za­ción de la acti­vi­dad, de la impo­si­bi­li­dad de cubrir­los por­que no hay ingre­sos».

Rosa­to sos­tu­vo que «el gobierno cono­ce esta situa­ción por­que hay muchos fun­cio­na­rios que, a dife­ren­cia del gobierno exter­mi­na­dor ante­rior, pien­sa igual que noso­tros; pero el pro­ble­ma es el finan­cia­mien­to, el cue­llo de bote­lla son los ban­cos, que no acom­pa­ñan el tre­men­do esfuer­zo que está hacien­do el gobierno, nues­tras empre­sas y toda la socie­dad. Debe­ría actuar el Ban­co Cen­tral, es fun­da­men­tal».

«Nadie le está pidien­do a los ban­cos que pier­dan pla­ta, sino que pon­gan su par­te y no bus­quen hacer nego­cios duran­te la terri­ble cri­sis por la que atra­vie­sa el país», recla­mó el diri­gen­te indus­trial. «Son miles de empre­sas las que hoy están con che­ques recha­za­dos y, sin finan­cia­mien­to, no podrán hacer­le fren­te al pago de sala­rios, si no es a los de aho­ra será los de la pró­xi­ma quin­ce­na, ade­más de la cober­tu­ra de che­ques sin fon­dos y a la com­pra de insu­mos para el momen­to de reac­ti­va­ción tras la cua­ren­te­na».

Rosa­to expli­có que esta situa­ción no es sólo de los esta­ble­ci­mien­tos que que­da­ron inac­ti­vos por las medi­das de res­tric­ción, sino «inclu­so muchas empre­sas que están en áreas con­si­de­ra­das esen­cia­les, por­que fue­ra de la de los rubros de ali­men­tos el res­to está ven­dien­do en pro­me­dio un 30 por cien­to de los nive­les con­si­de­ra­dos nor­ma­les». Dio el ejem­plo de su pro­pia fábri­ca, en el rubro de artícu­los de higie­ne, en la que resol­vió parar la pro­duc­ción has­ta el fin del perío­do de cua­ren­te­na en cur­so (13 de abril) para no acu­mu­lar una pro­duc­ción que no tie­ne sali­da.

Sólo en el sec­tor indus­trial fun­cio­nan 80 mil empre­sas pymes. El pro­gra­ma de emer­gen­cia para sos­te­ner el tra­ba­jo y la pro­duc­ción que lan­zó el gobierno esta sema­na con­tem­pla que los tra­ba­ja­do­res de empre­sas de has­ta 25 emplea­dos, reci­bi­rán un sala­rio míni­mo com­ple­to apor­ta­do por fon­dos del Esta­do, que serán acre­di­ta­dos en sus cuen­tas suel­do. En empre­sas de 26 a 60 emplea­dos, los tra­ba­ja­do­res reci­bi­rán el 75% de un sala­rio míni­mo, y en fir­mas de 61 a 100 emplea­dos en su plan­ti­lla labo­ral, los emplea­dos con­ta­rán con el 50 por cien­to de un sala­rio míni­mo. El res­to del suel­do debe­rá ser paga­do por el emplea­dor.

De acuer­do a las esti­ma­cio­nes que mane­ja IPA, el 30 por cien­to de las empre­sas pymes no esta­rá en con­di­cio­nes de pagar el res­to del suel­do, por­que no tie­ne ingre­sos, no tie­ne cré­di­to y el ban­co con el que tra­ba­ja no le con­ce­de tam­po­co una amplia­ción de la auto­ri­za­ción de giro en des­cu­bier­to.

«Noso­tros pedi­mos un fon­do sólo para la emer­gen­cia, que se acti­ve duran­te abril y que las empre­sas pyme poda­mos devol­ver­lo a par­tir de la reac­ti­va­ción. Esta­mos deses­pe­ra­dos por pagar las quin­ce­nas, sol­ven­tar los che­ques recha­za­dos y por com­prar los insu­mos para la reac­ti­va­ción; pero sin ayu­da, la gran mayo­ría de las fábri­cas no lle­ga­re­mos al invierno», aler­tó Rosa­to. Si ello suce­de, cal­cu­ló que unos 300 mil tra­ba­ja­do­res que­da­rán en la calle.

«Noso­tros le pedi­mos a todos los empre­sa­rios pymes que no des­pi­dan ni sus­pen­dan a sus emplea­dos, que acom­pa­ñen el esfuer­zo en esta emer­gen­cia, pero los ban­cos no están jugan­do en con­tra», sub­ra­yó el titu­lar de IPA, quien no deja de seña­lar que den­tro del sec­tor de pymes indus­tria­les hay una fran­ja muy amplia de empre­sas muy vul­ne­ra­bles. «Hay sec­to­res muy cas­ti­ga­dos, que vie­nen muy daña­dos por la rece­sión del año pasa­do, por las polí­ti­cas del gobierno exter­mi­na­dor que tuvi­mos has­ta diciem­bre, y recién empe­za­ban a recu­pe­rar­se cuan­do lle­gó esta pan­de­mia», repa­só. «Vie­nen atra­sa­dos en el pago de ser­vi­cios, aumen­ta­ron sus deu­das comer­cia­les y con los ban­cos, y con esta situa­ción que se da aho­ra con los ban­cos, ya no tie­nen posi­bi­li­da­des de seguir endeu­dán­do­se. Se está cor­tan­do la cade­na de pagos: no pro­duz­co, no ven­do, no cobro y no ten­go cré­di­to. Si la ban­ca pri­va­da man­tie­nen esta mis­ma acti­tud, muchas de estas pymes indus­tria­les des­apa­re­cen para mitad de año».

*Fuen­te: Tiem­po Argen­tino-Pági­na12- Agen­cias