Francia. Le Monde «advierte» a sus capitalistas: o no lo parecemos o perecemos

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 3 abril 2020.-

Está cla­ro que, por mucho que quie­ran uti­li­zar la actual pan­de­mia para jus­ti­fi­car y hacer­nos tra­gar la pro­fun­da cri­sis (otra) del sis­te­ma capi­ta­lis­ta que se está fra­guan­do, las cla­ses domi­nan­tes y su medios están ner­vio­sos ante la even­tua­li­dad de que el pue­blo llano se quie­ra des­pa­ra­si­tar del coro­na­vi­rus, pero tam­bién de los empo­rios finan­cie­ros y empre­sa­ria­les san­gui­jue­las.

Por mues­tra, ahí tene­mos el edi­to­rial de Le Mon­de de hoy 2 de abril “Face à la pan­dé­mie de Covid-19, les divi­den­des peu­vent atten­dre” (Fren­te a la pan­de­mia del Covid-19, los divi­den­dos pue­den espe­rar). Bási­ca­men­te pide a los capi­ta­lis­tas que sean inte­li­gen­tes y dejen de ser­lo (capi­ta­lis­tas) duran­te un tiem­pe­ci­to, no vaya a ser que lo dejen de ser para siem­pre.

Así, lle­ga a reque­rir a los ban­cos que duran­te esta cri­sis “uti­li­cen lo esen­cial de sus capi­ta­les para apo­yar la eco­no­mía y no para recom­pen­sar a sus accio­nis­tas [ya que] sufri­rían ellos tam­bién las con­se­cuen­cias de las quie­bras en cas­ca­da”. Más ade­lan­te afir­ma que estos “últi­mos años los accio­nis­tas se han bene­fi­cia­do amplia­men­te de las enor­mes can­ti­da­des de liqui­dez inyec­ta­das por los ban­cos cen­tra­les, gra­cias a las cua­les los índi­ces bur­sá­ti­les han alcan­za­do ele­va­das cotas”. Y fina­li­za lla­mán­do­les a que “entren en razón”… si no quie­ren per­der­la. No otra cosa se dedu­ce cuan­do con­clu­ye que “ese tiem­po ya pasó. Si cada uno no es capaz de tomar su par­te en los esfuer­zos a favor de los intere­ses de todos, la dema­go­gia y el popu­lis­mo se encar­ga­rán de rede­fi­nir las reglas el repar­to del valor de la for­ma más bru­tal” (negri­tas nues­tras, Insur­gen­te).

Habla Le Mon­de de dema­go­gia. ¿Aca­so no se lle­va el perió­di­co de “refe­ren­cia” fran­cés la pal­ma de la dema­go­gia espe­cu­lan­do con que los espe­cu­la­do­res y capi­ta­lis­tas se vuel­van gene­ro­sos y dejen de ser lo que son? Se entien­de su ner­vio­sis­mo, ya que con una calle lejos de ser doma­da, no sería de extra­ñar que los cha­le­cos ama­ri­llos osa­ran emu­lar a los “sans culot­tes” (los sin cal­zo­nes, los sin nada) y deci­die­ran reto­mar su “toma de la Bas­ti­lla” y la gui­llo­ti­na. Sí, para aca­bar de una vez por todas con tan­tos recor­tes socia­les y labo­ra­les con que tam­bién se ha sacri­fi­ca­do al pue­blo fran­cés en el altar de los bene­fi­cios inde­cen­te­men­te astro­nó­mi­cos de ban­que­ros y otros pará­si­tos capi­ta­lis­tas. Bene­fi­cios que, ade­más y como reco­no­ce el pro­pio Le Mon­de, no han veni­do ni siquie­ra del res­pe­to a la “eco­no­mía de mer­ca­do”, sino de la uti­li­za­ción des­ca­ra­da de los Esta­dos y de sus ban­cos cen­tra­les. Nada de esto sue­na raro a este otro lado de los Piri­neos. Así que no es de extra­ñar que el socio de Le Mon­de en este País nues­tro ter­mi­ne a no tar­dar por pedir­le pres­ta­do el edi­to­rial de marras. À sui­vre.

https://​www​.lemon​de​.fr/​i​d​e​e​s​/​a​r​t​i​c​l​e​/​2​0​2​0​/​0​4​/​0​2​/​f​a​c​e​-​a​-​l​a​-​p​a​n​d​e​m​i​e​-​d​e​-​c​o​v​i​d​-​1​9​-​l​e​s​-​d​i​v​i​d​e​n​d​e​s​-​p​e​u​v​e​n​t​-​a​t​t​e​n​d​r​e​_​6​0​3​5​2​9​5​_​3​2​3​2​.​h​tml