Estado español. Por qué es imprescindible crear una industria sanitaria pública

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 3 abril 2020.-

La cri­sis del Covid-19 ha per­mi­ti­do des­ta­par la ver­gon­zo­sa situa­ción del equi­pa­mien­to de pro­tec­ción, de téc­ni­cas de diag­nós­ti­co y la far­ma­cia en el Sis­te­ma Nacio­nal de Salud.

El caso de la hidro­xi­clo­ro­qui­na es para­dig­má­ti­co. Cuan­do pare­ce que fun­cio­na en algu­nos casos de Covid-19, las exis­ten­cias en los hos­pi­ta­les están prác­ti­ca­men­te a cero. Y la posi­bi­li­dad de con­se­guir com­prar­lo en el mer­ca­do inter­na­cio­nal es esca­sa: India, mayor pro­duc­tor mun­dial, que era quien abas­te­cía al mer­ca­do espa­ñol, ha prohi­bi­do la expor­ta­ción de su molé­cu­la, de for­ma que en estos momen­tos no hay capa­ci­dad para fabri­car­la en el esta­do espa­ñol. Otro tan­to pasa con medi­ca­men­tos uti­li­za­dos para la seda­ción en las uni­da­des de crí­ti­cos, como es el caso de los rela­jan­tes neu­ro­mus­cu­la­res.

Hace años, ante la cri­sis de la hepa­ti­tis C, plan­tea­mos la crea­ción de un sis­te­ma de far­ma­cia públi­co, que fue­ra capaz de pro­du­cir los medi­ca­men­tos esen­cia­les, no sien­do rehén de las multinacionales(1) . Lógi­co ya que com­prar el Sofos­bu­vir a casi 60.000 € por cada tra­ta­mien­to de 12 sema­nas, (cuan­do sus cos­tes no pasan de 115 €, casi 600 veces más) no tenía nin­gún sen­ti­do. Ni se hizo, ni se apos­tó por sal­tar­se las barre­ras comer­cia­les en base al cri­te­rio de uti­li­dad públi­ca, lo que per­mi­tía la ley, e inclu­so el Par­la­men­to Euro­peo reconoció(2) . Big Phar­ma hizo su agos­to. El pue­blo puso los muer­tos(3).

1 Nin­gún par­ti­do se posi­cio­na con­tra Far­ma­fia. http://​www​.cas​ma​drid​.org/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​c​o​m​u​n​i​c​a​d​o​s​/​4​0​7​-​n​i​n​g​u​n​p​a​r​t​i​d​o​-​s​e​-​p​o​s​i​c​i​o​n​a​-​c​o​n​t​r​a​-​f​a​r​m​a​fia

2 En sep­tiem­bre de 2014, el par­ti­do UPyD ha hecho la siguien­te pregunta6 en el Par­la­men­to Euro­peo: ¿Qué posi­ción toma­ría la Comi­sión si un Esta­do miem­bro deci­die­ra emi­tir una licen­cia obli­ga­to­ria y fabri­car gené­ri­cos de sofos­bu­vir?. Dado el volu­men de afec­ta­dos en la EU y con­si­de­ran­do que algu­nos Esta­dos miem­bros están plan­tean­do per­mi­tir el acce­so a este medi­ca­men­to solo bajo uso com­pa­si­vo, ¿pien­sa la Comi­sión que este racio­na­mien­to garan­ti­za «un alto nivel de pro­tec­ción de la salud huma­na», tal como afir­ma el artícu­lo 35 de la Car­ta de los Dere­chos Fun­da­men­ta­les de la Unión Euro­pea?

Res­pon­dien­do el Comi­sa­rio de salud: “corres­pon­de a los Esta­dos miem­bros deci­dir la mane­ra de con­ce­der a los ciu­da­da­nos de la UE el acce­so a tra­ta­mien­tos medi­ca­men­to­sos inno­va­do­res”. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E‑8 – 2014-007297-ASW_ES.html?redirect

3 La vigen­te Ley de Paten­tes (Ley 24⁄ 2015 , de 24 de julio, artícu­lo 95. Licen­cias obli­ga­to­rias por moti­vos de inte­rés públi­co) per­mi­te, por “moti­vos de inte­rés públi­co”, y “debi­do a su pri­mor­dial impor­tan­cia para la salud públi­ca”, emi­tir la con­ce­sión de licen­cias obli­ga­to­rias, lo que habría per­mi­ti­do fabri­car el gené­ri­co a pre­cios de cos­te, gas­tán­do­nos solo unos 12 millo­nes de euros, en lugar de los exor­bi­tan­tes 1.500 millo­nes (5) que ha cos­ta­do tra­tar has­ta la fecha a unos 76.000 pacien­tes.

La pro­pues­ta que CAS plan­teó: “crea­ción de un sis­te­ma de far­ma­cia públi­co, para hacer fren­te a los chan­ta­jes de las mul­ti­na­cio­na­les” no fue escuchada.(4) Aho­ra lo esta­mos pagan­do con muer­tos que podía­mos haber evi­ta­do.

Los test diag­nós­ti­cos, abso­lu­ta­men­te impres­cin­di­bles si se quie­re parar la pan­de­mia, no están dis­po­ni­bles a día hoy, más de 60 días des­pués del ini­cio “oficial”(5) de la pandemia(6) , por lo que segui­re­mos ali­men­tan­do urgen­cias, UCIs y tana­to­rios. Y la tec­no­lo­gía sani­ta­ria que hoy esca­sea en los hos­pi­ta­les exac­ta­men­te igual. Con Ale­ma­nia, úni­co fabri­can­te euro­peo de res­pi­ra­do­res, prohi­bien­do su expor­ta­ción así como otro tipo de mate­rial médi­co. Pre­ven­ción y tra­ta­mien­to, ambos indis­pen­sa­bles si se quie­ren sal­var vidas.

El cuan­to al mate­rial de pro­tec­ción, nos lle­gan que­jas de quie­nes en pri­me­ra línea se están jugan­do la vida para sal­var otras. No tie­ne nin­gún sen­ti­do desechar los EPIs tras un uso de pocas horas en lugar de reuti­li­zar­los. Es fac­ti­ble lim­piar­los y este­ri­li­zar­los, pero no es posi­ble hacer­lo, ya que en la mayo­ría de los hos­pi­ta­les, los ser­vi­cios de lavan­de­ría y este­ri­li­za­ción han “sido exter­na­li­za­dos”, por lo que no asu­men dicha tarea. Aquí tam­bién se podría aho­rrar dine­ro y garan­ti­zar la segu­ri­dad de quie­nes nos cui­dan.

Res­pec­to a la inves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca, apar­te del aumen­to de la inver­sión en I+D+I, se debe de reor­ga­ni­zar des­de gru­pos autó­no­mos de inves­ti­ga­do­res, no liga­dos a empre­sas, tra­ba­jan­do orien­ta­dos hacia las nece­si­da­des de la pobla­ción, con­jun­ta­men­te con la far­ma­cia socia­li­za­da.

.

Cuan­do esto aca­be, todos a la calle para una movi­li­za­ción con­ti­nua­da y con­tun­den­te. Hay res­pon­sa­bles.

¡¡ NUNCA MÁS MUERTOS EVITABLES !!

La pri­va­ti­za­ción mata. Dero­ga­ción de la Ley 15⁄ 97 y res­ca­te de todo lo pri­va­ti­za­do.

Por una indus­tria sani­ta­ria y far­ma­céu­ti­ca públi­ca.

Fue­ra las empre­sas de la sani­dad.

Sani­dad para todos, sin exclu­sio­nes.

Aten­ción dig­na para nues­tros ancia­nos.

VIDEO. Por una polí­ti­ca del medi­ca­men­to al ser­vi­cio la salud de las

per­so­nas, no de las mul­ti­na­cio­na­les: http://www.casmadrid.org/index.php/multimedia/363-laprivatizacion-mata‑6

CAS 3 de abril de 2020.

.

4 http://​www​.cas​ma​drid​.org/​p​r​i​m​e​r​a​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d​s​e​c​c​=​c​o​m​u​n​i​c​a​d​o​s​&​i​d​=​1​2​8​&​l​i​m​i​t​=​2​0​&​t​i​t​u​l​o​=​C​O​M​U​N​I​C​A​DOS

5 https://​www​.mscbs​.gob​.es/​e​n​/​p​r​o​f​e​s​i​o​n​a​l​e​s​/​s​a​l​u​d​P​u​b​l​i​c​a​/​c​c​a​y​e​s​/​a​l​e​r​t​a​s​A​c​t​u​a​l​/​n​C​o​v​C​h​ina /documentos/Actualizacion_60_COVID-19.pdf

6 El 30 de enero la OMS decla­ró que el bro­te cons­ti­tuía una emer­gen­cia de salud públi­ca inter­na­cio­nal.