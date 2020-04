Colombia. La paz no es una paloma blanca

Por Aye­lén Correa Ruau, des­de Colom­bia, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 2 abril 2020

Cré­di­to de la Foto: Bibia­na Ramí­rez

El 26 de sep­tiem­bre de 2016 se

fir­ma­ba en Car­ta­ge­na de Indias El Acuer­do de Paz entre el gobierno colom­biano y

la gue­rri­lla FARC-EP. El títu­lo exten­so decía: “para una paz esta­ble y

dura­de­ra”. Repre­sen­tó un nue­vo inten­to[1] de ter­mi­nar con una

con­flic­ti­vi­dad de más de medio siglo. Des­con­fian­za, san­gre y resis­ten­cia

sig­na­ron todo lo que vino lue­go.

A más de 3

años de un hito en la his­to­ria polí­ti­ca del país mayor pro­duc­tor de cocaí­na del

mun­do, bus­ca­mos una brú­ju­la en los hon­dos sen­ti­mien­tos de las y los ex

gue­rri­lle­ros.

Lle­gue al solar de cual­quier fami­lia

cam­pe­si­na del sur de Colom­bia, que le digan qué es el con­flic­to arma­do. Van a

decir que es la his­to­ria de su vida: que a su casa lle­ga­ron para­mi­li­ta­res y

Gue­rri­lla, alguien de la fami­lia ha muer­to, el Ejér­ci­to ha bom­bar­dea­do y

fumi­ga­do sus tie­rras y aguas; se han vis­to obli­gadxs a des­pla­zar­se. Dirán al

pasar que vota­ron “no” al ple­bis­ci­to por la paz de 2016.

Un fan­tas­ma mero­dea las hacien­das y

ofi­ci­nas en Colom­bia, lle­va el horror a los oídos de la sub­je­ti­vi­dad

terra­te­nien­te: es la pes­te de la refor­ma rural inte­gral. Que cam­bie de una vez

y para siem­pre la desigual­dad crea­da por la colo­ni­za­ción espa­ño­la, que devuel­va

la tie­rra para quie­nes la habi­tan y esta­lle el rei­na­do de la meri­to­cra­cia.

Espec­tro de los pode­ro­sos, ori­gen de las insu­rrec­cio­nes popu­la­res y gue­rri­llas,

la refor­ma agra­ria se con­vir­tió en el pri­me­ro de los 6 pun­tos[2] que

se acor­da­ron en La Haba­na entre el gobierno y las Fuer­zas Arma­das

Revo­lu­cio­na­rias de Colom­bia-Ejér­ci­to del Pue­blo (FARC-EP). Fue el abu­so de los

terra­te­nien­tes y ladro­nes en los cam­pos, la pro­fun­da desigual­dad que la fami­lia

cam­pe­si­na vivía dia­ria­men­te, lo que fue unien­do a comu­nis­tas y libe­ra­les en los

años ´40 con la for­ma de auto­de­fen­sas cam­pe­si­nas.

Alber­to tie­ne 43 años, estu­vo 25 en

la gue­rri­lla. Cla­ra ingre­só a los 13 y a sus 18 lle­gó el Acuer­do de Paz.

Siem­pre que se les inte­rro­ga sobre cómo o por qué ingre­sa­ron, la pre­gun­ta no

pre­sen­ta nove­dad para ellxs: la gue­rri­lla era par­te de la fami­lia cam­pe­si­na,

esta­ba ahí. No había nada de espec­ta­cu­lar en sumar­se a lo que esta­ba suce­dien­do

en el coti­diano.

Esa es una de las prin­ci­pa­les razo­nes

de que las FARC-EP hayan teni­do un com­po­nen­te alta­men­te cla­sis­ta. La mis­ma que

expli­ca por qué amplios sec­to­res del cam­pe­si­na­do no apro­ba­ban la fir­ma del

Acuer­do y temían por un terri­to­rio libre para el avan­ce para­mi­li­tar y la

vio­len­cia de las Fuer­zas Arma­das del Esta­do. Más sabe el dia­blo por vie­jo que

por dia­blo. No fue mie­do infun­da­do tam­po­co pre­mo­ni­ción, la vio­len­cia vol­ve­ría a

expro­piar la dig­ni­dad una vez la gue­rri­lla se des­ar­ma­ra.

El 23 de sep­tiem­bre de 2016 en la X

Con­fe­ren­cia Gue­rri­lle­ra se deci­dió acep­tar el Acuer­do de La Haba­na que se venía

dia­lo­gan­do des­de 2012 con el gobierno de Manuel San­tos. Una par­te mayo­ri­ta­ria

del deno­mi­na­do Fren­te Pri­me­ro reafir­mó su deci­sión de con­ti­nuar en armas. Por V

vez en la his­to­ria con­tem­po­rá­nea, el cam­po en armas no se fia­ba de un con­tra­to

don­de siem­pre resul­ta­ba esta­fa­do.

Según un infor­me[3] con

fecha de cor­te el 8 de sep­tiem­bre de 2019, des­de la sus­crip­ción del Acuer­do, han

sido ase­si­na­das 666 per­so­nas líde­res socia­les y defen­so­ras de DD.HH y 151 ex

gue­rri­llerxs de FARC – EP en pro­ce­so de rein­cor­po­ra­ción a la vida civil. La

ausen­cia de garan­tías para la par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca en Colom­bia es uno de los

seña­la­mien­tos más gra­ves sobre la imple­men­ta­ción, al mis­mo tiem­po que la

buro­cra­ti­za­ción y des­fi­nan­cia­mien­to de las ins­ti­tu­cio­nes res­pon­sa­bles.

Un nue­vo quie­bre se daría el 29 de

agos­to de 2019, cuan­do tres ex miem­bros del Secre­ta­ria­do de las FARC – EP y

refe­ren­tes en los diá­lo­gos de La Haba­na, anun­cia­ron[4] des­de

la sel­va colom­bia­na que vol­vían a las armas para defen­der­se de la vio­len­cia del

Esta­do; alias Jesús San­trich, “el pai­sa” y alias Iván Már­quez refun­da­ban lo que

ellos lla­ma­rían la II Mar­que­ta­lia.

¿Cuán­tos años de sole­dad?

Cla­ra dice que siem­pre supo que iba a

ter­mi­nar en la gue­rri­lla. No es que alguien se lo haya orde­na­do o prohi­bi­do,

era que cono­cía el lugar para la hija de una fami­lia pobre en la Colom­bia

des­po­seí­da. Lue­go com­pren­de­ría que las con­di­cio­nes de muer­te en las que era

obli­ga­do a vivir el cam­pe­si­na­do podían trans­for­mar­se. Y que la orga­ni­za­ción

polí­ti­co mili­tar era una vía para eso.

Rea­li­zar una retros­pec­ti­va a 3 años

de la fir­ma del Acuer­do obli­ga a enre­dar­se en la his­to­ria del con­flic­to arma­do,

que es la his­to­ria de lucha del cam­pe­si­na­do. Y yen­do a sus orí­ge­nes des­de el

pre­sen­te, hay que reco­no­cer con desa­zón que las cau­sas que obli­ga­ron al pue­blo

cam­pe­sino a tomar las armas se encuen­tran hoy igual de vigen­tes.

El 84,7% del terri­to­rio colom­biano

está con­for­ma­do por muni­ci­pios que están en las cate­go­rías de rura­li­dad. Para

2014, la pobla­ción que vivía allí era de un 30,4%. El 46% de la tie­rra se

encuen­tra en tenen­cia de tan sólo el 0,4% de la pobla­ción[5]. Sí:

casi la mitad del terri­to­rio en menos de la mitad del 1%. El 16,8% del

cam­pe­si­na­do es anal­fa­be­to, el 75,8% no reci­bió asis­ten­cia téc­ni­ca y el 71,5%

mani­fes­tó no tener infra­es­truc­tu­ra para el desa­rro­llo de las acti­vi­da­des

agro­pe­cua­rias[6].

Este pro­ble­ma es estruc­tu­ral de las

desigual­da­des en Colom­bia y por esa razón las FARC-EP pro­pu­so como pri­mer pun­to

una refor­ma agra­ria; que ha encon­tra­do la opo­si­ción del mode­lo de acu­mu­la­ción

actual: des­po­se­sión terri­to­rial y extrac­ción total de las fuen­tes de rique­za

para explo­ta­ción pri­va­da trans­na­cio­nal.

Manuel Maru­lan­da o Tiro­fi­jo, figu­ra

his­tó­ri­ca en las FARC-EP, como libe­ral insur­gen­te, encon­tró en la déca­da del

‘50 del siglo pasa­do en un sitio del Toli­ma, el pun­to de resis­ten­cia para

fun­dar jun­to a otrxs cama­ra­das, la Repú­bli­ca de Mar­que­ta­lia: un reduc­to

terri­to­rial que pre­ten­día cons­truir un encla­ve inde­pen­dien­te. En 1958, el

bipar­ti­dis­mo de libe­ra­les y con­ser­va­do­res se unió en el Fren­te Nacio­nal para

des­car­gar lo que se cono­ce como el perio­do de “la vio­len­cia” sobre el

sen­ti­mien­to que impul­sa­ba Mar­que­ta­lia.

El con­flic­to arma­do has­ta 2018 había

cau­sa­do 94.754 muer­tes atri­bui­das a para­mi­li­ta­res; 35.683 a la gue­rri­lla y

9.804 a agen­tes del Esta­do[7].

Alber­to ase­gu­ra: la oli­gar­quía no va

a per­mi­tir un avan­ce del pue­blo.

Como con Elié­cer Gai­tán en 1948 o con

la Unión Patrió­ti­ca a par­tir de 1982[8],

quie­nes repre­sen­tan una alter­na­ti­va, son eli­mi­nadxs en impu­ni­dad o acu­sadxs de

cri­mi­na­les en lo que se cono­ce como “fal­sos posi­ti­vos”, el ase­si­na­to

sis­te­má­ti­co de civi­les para jus­ti­fi­car la ame­na­za terro­ris­ta y la indus­tria de

la gue­rra.

Alber­to vive

en una casa fres­ca y peque­ña.

Mien­tras

ense­ña con mapas en un ano­ta­dor, con­fie­sa que tenía muchas expec­ta­ti­vas con el

des­plie­gue de su vida civil. Y aun­que cree en el Acuer­do, reco­no­ce que ni el

par­ti­do Fuer­za Alter­na­ti­va Revo­lu­cio­na­ria del Común[9] ha logra­do des­ple­gar

su poten­cial social ni los gobier­nos de San­tos (2010−2018) y Duque han hecho

posi­ble su par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca.

En varias opor­tu­ni­da­des la gue­rri­lla

más anti­gua del con­ti­nen­te tuvo dis­po­si­ción al diá­lo­go con los dife­ren­tes

gobier­nos que admi­nis­tra­ron el Esta­do colom­biano, siem­pre la mis­ma his­to­ria de

trai­ción y muer­te. El con­flic­to arma­do afec­ta fatal­men­te a lxs des­po­seídxs de

la tie­rra: al cam­po en armas, la juven­tud pobre con­ver­ti­da en sol­da­da del

Ejér­ci­to o coop­ta­da por los gru­pos para­mi­li­ta­res. La oli­gar­quía terra­te­nien­te

no se man­cha de esta san­gre. Muy por el con­tra­rio, ha desa­rro­lla­do una

indus­tria (líci­ta e ile­gal) para la gue­rra, que la favo­re­ce polí­ti­ca y

eco­nó­mi­ca­men­te, sien­do uno de los paí­ses con mayo­res bases mili­ta­res

esta­dou­ni­den­ses de Amé­ri­ca Lati­na y el úni­co “socio glo­bal” de la OTAN[10]. A

tra­vés del Plan Colom­bia[11] y

duran­te el perio­do 2001 – 2016, Esta­dos Uni­dos ha inver­ti­do 10.000

millo­nes de dóla­res en ayu­da mili­tar, se dice que es el mayor pre­su­pues­to

arma­men­tis­ta des­pués del des­ti­na­do a Israel.

Sola­men­te en el pri­mer tri­mes­tre de

2020, 71 líde­res y lide­re­sas socia­les habían sido ase­si­nadxs. Al menos 20 ex

gue­rri­llerxs y fir­man­tes del Acuer­do están muer­tos a la fecha[12].

En el cam­po, toda­vía están espe­ran­do

que lxs ex gue­rri­llerxs vuel­van para pro­mo­ver la agi­ta­ción y orga­ni­za­ción

cam­pe­si­na. Lo que duran­te cua­tro años fue cam­pa­ña del movi­mien­to social, módu­los

de talle­res, dis­cur­sos en reunio­nes y acti­vi­da­des masi­vas, no se logra

con­ver­tir en prác­ti­ca polí­ti­ca en el sur de Colom­bia. Las garan­tías para la

par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca de ex inte­gran­tes de las FARC-EP no exis­ten y el avan­ce

del para­mi­li­ta­ris­mo es bru­tal.

Aun con com­pa­ñerxs ase­si­nadxs, aún

con quie­nes eli­gie­ron vol­ver a las armas, Cla­ra y Alber­to sos­tie­nen que era

nece­sa­rio fir­mar el Acuer­do. Que era urgen­te reubi­car la lucha de cla­ses en

Colom­bia, en lugar de seguir enfren­tan­do hijxs del cam­po entre sí; que la

ini­cia­ti­va del desar­me per­mi­te un giro en la narra­ti­va de la alter­na­ti­va

popu­lar, siem­pre estig­ma­ti­za­da y demo­ni­za­da por la cul­tu­ra domi­nan­te.

Con la ini­cia­ti­va para la Paz con

Jus­ti­cia Social del gru­po gue­rri­lle­ro más gran­de de todos los tiem­pos, la

ver­dad de los pue­blos irrum­pe otra vez en la his­to­ria. El fin del con­flic­to

arma­do en Colom­bia requie­re una Paz que trans­for­me las desigual­da­des, es una

paz con ape­lli­do, que en lugar de vaciar­se de sen­ti­do, debe ir al ori­gen de la

máqui­na de la vio­len­cia.

Apor­te cro­no­ló­gi­co

1956 – 1958: libe­ra­les y con­ser­va­do­res

cons­ti­tu­yen el Fren­te Nacio­nal.

1960: a par­tir del ase­si­na­to de

gue­rri­llerxs amnis­tiadxs, Maru­lan­da y otrxs libe­ra­les radi­ca­les vuel­ven al

mon­te, se for­ma la lla­ma­da Repú­bli­ca de Mar­que­ta­lia.

1966: el Blo­que Sur cons­ti­tu­yó

en la región de Duda las Fuer­zas Arma­das Revo­lu­cio­na­rias de Colom­bia (FARC).

1982: Se rea­li­za la Sép­ti­ma Con­fe­ren­cia

Gue­rri­lle­ra, don­de se reafir­ma el com­pro­mi­so de lucha arma­da y polí­ti­ca.

1984: se con­for­ma la Unión Patrió­ti­ca,

par­ti­do polí­ti­co vigen­te en la actua­li­dad.

Las FARC comien­zan a lla­mar­se

ejér­ci­to del pue­blo (EP).

1998 – 2012: imple­men­ta­ción del Plan Colom­bia.

2002 – 2010: pre­si­den­cias de Álva­ro Uri­be

Vélez, pro­mo­tor del para­mi­li­ta­ris­mo para enfren­tar al cam­pe­si­na­do en armas.

2007: Se con­cre­ta un Acuer­do Huma­ni­ta­rio.

La defen­so­ra de DD.HH. Pie­dad cór­do­ba y el pre­si­den­te de Vene­zue­la Hugo Chá­vez fue­ron

media­ción. Cara­cas fue ele­gi­do como terri­to­rio neu­tral y el acuer­do con­sis­tió en

el can­je de secues­tradxs por presxs polí­ti­cos.

2008: Se visi­bi­li­zan el fenó­meno de

fal­sos posi­ti­vos, ase­si­natxs a pobla­ción civil para hacer­la pasar por

gue­rri­lla.

2016: Ple­bis­ci­to a la pobla­ción

colom­bia­na para apro­bar el Acuer­do de Paz.

2017: 1° con­gre­so del par­ti­do Fuer­za

Alter­na­ti­va Revo­lu­cio­na­ria del Común.

2019: Ex gue­rri­llerxs que habían

pro­mo­vi­do el Acuer­do de Paz deci­den vol­ver a las armas pro­duc­to del

incum­pli­mien­to del gobierno colom­biano

Glo­sa­rio

para lec­torx crí­ticx

Desar­me

o des­mo­vi­li­za­ción: lxs ex gue­rri­llerxs de las FARC-EP cum­plie­ron

su par­te del Acuer­do y entre­ga­ron sus armas, en un pro­ce­so de rein­cor­po­ra­ción a

la vida civil. Se des­ar­ma­ron, más no se des­mo­vi­li­za­ron por­que con­ti­núan como

movi­mien­to polí­ti­co y social.

Disi­den­cias

de las FARC-EP: Hay quie­nes dicen que se encuen­tran

repre­sen­ta­das en aque­llos sec­to­res que deci­die­ron no sus­cri­bir los acuer­dos o

aban­do­nar el pro­ce­so de paz (sin ape­lli­do). Pero tam­bién dicen que disi­den­te es

quien aban­do­nó los prin­ci­pios éti­cos y pro­gra­má­ti­cos de la gue­rri­lla, acor­dan­do

con un enemi­go.

Ex

gue­rri­llerx o ex com­ba­tien­te: gue­rri­llerx es quien se

orga­ni­zó y luchó mili­tar­men­te con un ideal de trans­for­ma­ción de la socie­dad

colom­bia­na en favor de lxs opri­midxs. Com­ba­tien­tes se le lla­mó a los

para­mi­li­ta­res, inte­gran­tes de orga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les vin­cu­la­das al nego­cio

del nar­co­trá­fi­co y des­ti­na­das a eli­mi­nar las gue­rri­llas.

Paz

o paz con jus­ti­cia social: La paz sin ape­lli­do es aque­lla que

recu­rre a un eufe­mis­mo de sí mis­ma para vaciar­se de sen­ti­do, es un feti­che, se

tra­ta de la del pre­mio Nobel al ex pre­si­den­te Juan Manuel San­tos, la de los

Acuer­dos de La Haba­na. La Paz con Jus­ti­cia Social es por la que luchan los

movi­mien­tos socia­les y popu­la­res en Colom­bia des­de que el Esta­do-nación se

impu­so como meca­nis­mo de orden social. Es una paz que trans­for­me las

desigual­da­des estruc­tu­ra­les y estruc­tu­ran­tes.

Con­flic­to

arma­do o ame­na­za terro­ris­ta: El pri­me­ro es el pro­ce­so

social-polí­ti­co y mili­tar que ha vivi­do Colom­bia des­de el 9 de abril de 1948

cuan­do el ase­si­na­to del líder libe­ral y can­di­da­to a pre­si­den­te Jor­ge Elié­cer

Gai­tán, amplia­men­te apro­ba­do por las mayo­rías, des­en­ca­de­nó el Bogo­ta­zo y una

gue­rra civil que invo­lu­cró a las fuer­zas arma­das, gru­pos para­mi­li­ta­res y

gue­rri­llas. La ame­na­za terro­ris­ta

fue la repre­sen­ta­ción dis­cur­si­va uti­li­za­da por el gobierno colom­biano para

jus­ti­fi­car el geno­ci­dio con­tra las opcio­nes polí­ti­cas alter­na­ti­vas y el pue­blo

en armas. Cabe des­ta­car que la Orga­ni­za­ción de Esta­dos Ame­ri­ca­nos (OEA),

lla­ma­da céle­bre­men­te el Minis­te­rio de las Colo­nias por Fidel Cas­tro Ruz, fue

crea­da en sue­lo colom­biano a sólo 21 días del Bogo­ta­zo, don­de se esti­ma

ase­si­na­ron a 3.000 colom­bianxs.

Mafia

o para­mi­li­ta­ris­mo: el para­mi­li­ta­ris­mo en el mar­co del

con­flic­to colom­biano, se refie­re a aque­llos gru­pos arma­dos ile­ga­les orga­ni­za­dos

para ani­qui­lar a las gue­rri­llas, lo que ideo­ló­gi­ca­men­te lo con­vier­te en un

gru­po fas­cis­ta. La mafia es la mane­ra de

desideo­lo­gi­zar a los gru­pos para­mi­li­ta­res lue­go de los Acuer­dos de Paz de La

Haba­na, redu­cien­do el ejer­ci­cio de sus vio­len­cias a meros fines ins­tru­men­ta­les.

La idea de mafia nie­ga la exis­ten­cia y

for­ta­le­ci­mien­to del para­mi­li­ta­ris­mo, como ideo­lo­gía del plan sis­te­má­ti­co de

ani­qui­la­ción de una alter­na­ti­va popu­lar para Colom­bia.

El

Acuer­do de La Haba­na o Acuer­dos defi­ni­ti­vos: El acuer­do de La

Haba­na son los sus­cri­tos entre las FARC-EP y el gobierno antes del ple­bis­ci­to

del 2 de octu­bre de 2016. Los Acuer­dos Defi­ni­ti­vos son los fir­ma­dos el 24 de

noviem­bre de 2016 en el Tea­tro Colón (Bogo­tá), que inclu­ye­ron las

modi­fi­ca­cio­nes que exi­gían sec­to­res ‑que pro­mo­vie­ron el voto por el NO en el

ple­bis­ci­to- como el Cen­tro Demo­crá­ti­co, cuyo prin­ci­pal refe­ren­te es el ex

pre­si­den­te y pro­mo­tor del para­mi­li­ta­ris­mo, Álva­ro Uri­be Vélez.

Pos­con­flic­to

o posa­cuer­do: a pesar de que nume­ro­sos voce­ros del

gobierno colom­biano se refie­ren a pos­con­flic­to para deno­mi­nar el pro­ce­so

aper­tu­ra­do lue­go de la fir­ma de los Acuer­dos de Paz, los movi­mien­tos socia­les y

popu­la­res se esfuer­zan en expli­car que el con­flic­to no ha cesa­do en Colom­bia,

el ase­si­na­to de cer­ca de 800 per­so­nas es ape­nas una mues­tra; por ello pre­fie­ren

hablar de posa­cuer­do.

