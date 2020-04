Chile. Trabajadoras de casa particular: la desprotección laboral se agudiza en cuarentena

Rodri­go Alia­ga /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​3 de abril de 2020

Des­de dis­tin­tas agru­pa­cio­nes del gre­mio han mani­fes­ta­do su desa­zón tras des­pi­dos irre­gu­la­res, exi­gen­cias en cam­bio de moda­li­da­des de tra­ba­jo y la cons­tan­te expo­si­ción a zonas de con­ta­gio. «Éra­mos el pilar fun­da­men­tal para el desa­rro­llo de la fami­lia y de un momen­to para otro los emplea­do­res se des­ha­cen de la tra­ba­ja­do­ra que cau­sa­rá un gas­to» dice María Cotal, diri­gen­ta de las tra­ba­ja­do­ras.

“Muchas muje­res que son tra­ba­ja­do­res de casa par­ti­cu­lar y que no tie­nen coti­za­cio­nes pre­vi­sio­na­les es por­que no quie­ren per­der los bene­fi­cios de ser car­ga del mari­do o tener bene­fi­cios que les entre­gan las muni­ci­pa­li­da­des por ser caren­tes de recur­sos”, fue el argu­men­to de la minis­tra del Tra­ba­jo y Pre­vi­sión Social, María José Zal­dí­var, para dejar fue­ra del pro­yec­to de ley de pro­tec­ción al empleo a las tra­ba­ja­do­ras y ase­so­ras del hogar que no reci­ben el pago de sus coti­za­cio­nes pre­vi­sio­na­les.

El comen­ta­rio anti­la­bo­ral de la auto­ri­dad no pasó des­aper­ci­bi­do y gene­ró moles­tias en quie­nes for­man par­te del gre­mio y han sufri­do de con­di­cio­nes labo­ra­les pre­ca­rias, tal como han des­cri­to duran­te años las agru­pa­cio­nes sin­di­ca­les de tra­ba­ja­do­res de casa par­ti­cu­lar.

La secre­ta­ria de la Fede­ra­ción Nacio­nal de Sin­di­ca­tos de Tra­ba­ja­do­ras de Casa Par­ti­cu­lar (Fesin­tra­cap), María Cotal, negó rotun­da­men­te la afir­ma­ción de la titu­lar del Tra­ba­jo. “La gran mayo­ría de las tra­ba­ja­do­ras saben que nece­si­tan su con­tra­to, pero tie­nen una dis­yun­ti­va: o tra­ba­jan en esas con­di­cio­nes o no tie­nen ingre­sos para sus fami­lias. La ley dice que la res­pon­sa­bi­li­dad del con­tra­to es del emplea­dor. Si hay una denun­cia por no con­tra­to el que asu­me el cos­to de esto es el emplea­dor, pero la minis­tra insis­te en hacer res­pon­sa­ble a las tra­ba­ja­do­ras”, dijo.

Si bien, las con­di­cio­nes labo­ra­les del gre­mio siem­pre se han carac­te­ri­za­do por sus irre­gu­la­ri­da­des (según datos del Minis­te­rio del Tra­ba­jo actual­men­te hay 180.000 tra­ba­ja­do­res infor­ma­les), los pro­ble­mas se han agu­di­za­do aún más con el bro­te del coro­na­vi­rus.

Minis­tra del Tra­ba­jo, María José Zal­dí­var.

En las últi­mas sema­nas, a raíz de la com­ple­ja situa­ción que enfren­tan las tra­ba­ja­do­ras de casa par­ti­cu­lar, los sin­di­ca­tos han reci­bi­do diver­sas denun­cias de muje­res que han sido des­pe­di­das de sus tra­ba­jos u obli­ga­das a cam­biar su moda­li­dad labo­ral a puer­tas aden­tro o de lo con­tra­rio serían des­pe­di­das. Por otra par­te, un gru­po no menor ha sido envia­do a sus casas sin goce de suel­do.

La pre­si­den­te del Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­ras de Casa Par­ti­cu­lar (Sin­tra­cap), Luz Vidal, lle­va sema­nas regis­tran­do dis­tin­tas denun­cias de des­pi­dos, baja de suel­dos con la mis­ma car­ga labo­ral y cam­bios abrup­tos en la for­ma del tra­ba­jo. Pese a que han dis­mi­nui­do en los últi­mos días, estas situa­cio­nes aún gene­ran preo­cu­pa­ción.

“Pudi­mos hacer que el tema esté en pales­tra y que el Gobierno nos con­si­de­re en sus medi­das”, deta­lló Vidal. Sin embar­go, des­de otras orga­ni­za­cio­nes siguen encon­trán­do­se con irre­gu­la­ri­da­des.

“Hemos reci­bi­do har­tos des­pi­dos por­que no hay para pagar los suel­dos”, comen­ta la pre­si­den­ta del Sin­di­ca­to Nacio­nal Uni­ta­rio Inter­em­pre­sa (Sin­du­cap), Emi­lia Solís. La sin­di­ca­lis­ta agre­ga que el pro­ble­ma se agu­di­za tra­tán­do­se de tra­ba­ja­do­ras migran­tes de casas par­ti­cu­la­res.

“La mayo­ría de nues­tras com­pa­ñe­ras son migran­tes. Enton­ces es doble la pro­ble­má­ti­ca que tene­mos por­que muchas veces tie­nen que pagar arrien­do, man­dar dine­ro para sus hijos y están total­men­te en la calle. Hay com­pa­ñe­ras tra­ba­jan­do sin pape­les que han teni­do que espe­rar la docu­men­ta­ción mien­tras tra­ba­jan; aho­ra las des­pi­den y que­dan nue­va­men­te en la calle”, acu­só la diri­gen­ta.

La pre­ca­rie­dad de estas con­di­cio­nes se pone en evi­den­cia al con­si­de­rar que el grue­so de las tra­ba­ja­do­ras ejer­ce sus labo­res en el sec­tor orien­te de la capi­tal, “lugar que pre­sen­ta la mayor tasa de con­ta­gia­dos de coro­na­vi­rus y que actual­men­te se encuen­tra en cua­ren­te­na total”, expli­có.

Sobre los cam­bios en la moda­li­dad de tra­ba­jo, Solís agre­gó que “muchas de ellas tra­ba­jan puer­tas afue­ra y les han pedi­do que sean puer­tas aden­tro. Hay unas que ellas mis­mas deci­den que­dar­se para no que­dar sin tra­ba­jo. Hay tra­ba­ja­do­ras que tie­nen sus hijos aquí en el país y no han podi­do ver­los”.

El pasa­do 19 de mar­zo, el régi­men de Sebas­tián Piñe­ra, den­tro de su agen­da de medi­das eco­nó­mi­cas para enfren­tar el pano­ra­ma de la cri­sis sani­ta­ria, anun­ció que per­mi­ti­rá el uso del Fon­do de Cesan­tía para quie­nes no pue­dan rea­li­zar labo­res por medio de tele­tra­ba­jo. Lamen­ta­ble­men­te, fren­te a las irre­gu­la­ri­da­des que cons­tan­te­men­te afec­tan al gre­mio, esta deci­sión del Gobierno no ayu­da a la situa­ción de las tra­ba­ja­do­ras.

“La tra­ba­ja­do­ra para poder sacar esa pla­ta del fon­do tie­ne que fir­mar un fini­qui­to. La tra­ba­ja­do­ra que­da­rá cesan­te, así que si des­pués el emplea­dor no quie­re reno­var el fini­qui­to que­da sin nada. Muchas veces tam­po­co hay con­tra­to para hacer esto”, expli­có Solís.

“Noso­tras no tene­mos segu­ro de cesan­tía. Tene­mos un por­cen­ta­je (4,11%) por con­cep­to de años de ser­vi­cio. Aquí vol­ve­mos a un gran pro­ble­ma: la mayo­ría de las tra­ba­ja­do­ras no coti­zan por el total de su suel­do por las nece­si­da­des que tie­nen; siem­pre se prio­ri­za. Lo que tie­nen por ese con­cep­to es míse­ro”, agre­gó María Cotal.

María Cotal

La des­pro­tec­ción que sien­ten ante estas situa­cio­nes y las decla­ra­cio­nes de la minis­tra Zal­dí­var han sido toma­das como un insul­to al gre­mio de tra­ba­ja­do­ras de casas par­ti­cu­la­res, como lo han mani­fes­ta­do sus diri­gen­tas.

“Es incom­pren­si­ble. Hace un mes atrás éra­mos par­te de las fami­lias. Éra­mos el pilar fun­da­men­tal para el desa­rro­llo de la fami­lia y de un momen­to para otro los emplea­do­res corren a des­ha­cer­se de la tra­ba­ja­do­ra que le cau­sa­rá un gas­to. ¿Ese así como nos ven? ¿Como un obje­to desecha­ble cuan­do para ellos somos una car­ga o una res­pon­sa­bi­li­dad?”, expre­só con moles­tia María Cotal.

Luz Vidal, al igual que sus cole­gas, se ven des­es­pe­ran­za­das ante el avan­ce del virus y las con­di­cio­nes a que sus emplea­do­res las some­ten, muchos de ellos sin pres­tar nin­gu­na garan­tía a quie­nes han tra­ba­ja­do con ellos por años.

“Pasan muchas cosas por las manos nues­tras. Pasa la ali­men­ta­ción de la fami­lia, pasa la segu­ri­dad del hogar. Aún nos nin­gu­nean, nos basu­rean. Esta­mos espe­ran­do a lo que resuel­va el Gobierno para con­vo­car y hacer un lla­ma­do a las com­pa­ñe­ras que están en los pun­tos cla­ves. Por­que no hay hogar en este Gobierno que no ten­ga una tra­ba­ja­do­ra, no hay nin­gún fun­cio­na­rio públi­co que no ten­ga en su casa a una tra­ba­ja­do­ra”, sen­ten­ció Vidal.

Los sin­di­ca­tos han reuni­do dis­tin­tas denun­cias y espe­ran poder cana­li­zar­las hacia algún orga­nis­mo pero, como han expre­sa­do sus diri­gen­tes, no tie­nen fe que estas se con­cre­ten en algo.

Radio UChi­le*