Casi 1 millón de andaluces en paro, doblando la media estatal – La otra Andalucía

Sube el paro ‑según las cifras ofi­cia­les- en Anda­lu­cía has­ta un 17,18 por cien­to. Casi el doble que la media del Esta­do espa­ñol (9,31 por cien­to). Si des­con­tá­ra­mos de este a la pro­pia Anda­lu­cía, el paro sería sin duda mucho mayor del doble.

El COVID-19 ha supues­to un cam­bio de ten­den­cia en la evo­lu­ción de los datos del mes de mar­zo que se ha cerra­do con 302.265 para­dos más, de los que 138.569 corres­pon­den a Anda­lu­cía. En con­tra­ta­ción, los datos reve­lan una caí­da de los con­tra­tos tem­po­ra­les del 17,30 por cien­to. Anda­lu­cía tam­bién lide­ra aquí el des­cen­so más acu­sa­do (6,64 por cien­to), debi­do a todos los con­tra­tos que deja­ron de hacer­se en el ini­cio de la tem­po­ra­da turís­ti­ca.

En rela­ción a los datos de paro de hace un año, Anda­lu­cía está nue­va­men­te a la cabe­za con 140.014 des­em­plea­dos más (17,39 por cien­to).

El paro regis­tra­do en Anda­lu­cía ha subido espe­cial­men­te en Ser­vi­cios, con 89.004 para­dos más, y en la Cons­truc­ción, con 31.982 para­dos más, segui­do de Indus­tria (10.418), Agri­cul­tu­ra (4.152) y al colec­ti­vo Sin Empleo Ante­rior (3.013).

Los tra­ba­ja­do­res bajo ERTE no cuen­tan como des­em­plea­dos por aho­ra

Los tra­ba­ja­dos afec­ta­dos por ERTE (Expe­dien­tes de Regu­la­ción de Tem­po­ral de Empleo) no figu­ran como para­dos sino como ocu­pa­dos den­tro de los afi­lia­dos. Sus con­tra­tos de tra­ba­jo no están extin­gui­dos, sino solo sus­pen­di­dos, por lo que aun­que las per­so­nas en estos expe­dien­tes pue­den cobrar la pres­ta­ción por des­em­pleo no figu­ran en la esta­dís­ti­ca ofi­cial del paro. Cabe recor­dar que la Con­se­je­ría de Empleo de la Jun­ta de Anda­lu­cía ha con­ta­bi­li­za­do a fecha de 1 de abril un total de 79.664 soli­ci­tu­des de ERTE.

Fuen­te: www​.eldia​rio​.es /​www​.anda​lu​ciain​for​ma​cion​.es