Argentina. Resumen gremial y social. El Gobierno dio marcha atrás con su idea de controlar todo el sistema de salud por la emergencia/ Trabajadores de la salud: “Este virus vino a evidenciar todas las falencias que tenemos y que venimos trabajando mal hace tiempo” … (Más info)

El Gobierno dio mar­cha atrás con su idea de con­tro­lar todo el sis­te­ma de salud por la emer­gen­cia

Tras la fuer­te polé­mi­ca, el Gobierno dio mar­cha atrás con su plan para con­tro­lar el sis­te­ma de salud, tan­to públi­co como pri­va­do. Lue­go de una exten­sa maña­na lle­na de idas y vuel­tas, el Gobierno vol­vió sobre sus pasos con la posi­bi­li­dad de un decre­to de nece­si­dad y urgen­cia para decla­rar a todo el sis­te­ma de salud uni­fi­ca­do de «inte­rés públi­co».

La medi­da, que había sido anti­ci­pa­da al Con­gre­so por el minis­tro Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, desató un fuer­te males­tar entre pre­pa­gas, clí­ni­cas, sana­to­rios. Por ese moti­vo, el Eje­cu­ti­vo deci­dió retro­ce­der y en encuen­tros que el Minis­tro de Salud man­tu­vo con repre­sen­tan­tes de las empre­sas de medi­ci­na pri­va­da, obras socia­les, clí­ni­cas y sana­to­rios, se comu­ni­có la mar­cha atrás con el DNU y su reem­pla­zo por una reso­lu­ción minis­te­rial.

Esa medi­da, según tras­cen­dió de fuen­tes guber­na­men­ta­les, impli­ca la con­for­ma­ción de una mesa de segui­mien­to de la pan­de­mia para eva­luar a dia­rio las nece­si­da­des y dis­po­ni­bi­li­dad de camas para inter­na­cio­nes en tera­pia inten­si­va.

«La inten­ción es tener un regis­tro lo más rápi­do posi­ble para dar una res­pues­ta sin demo­ra. Jun­tos y coor­di­na­dos con todo el apo­yo del Esta­do nacio­nal para todos vamos a tener mejo­res resul­ta­dos”, había dicho Ginés, jus­ti­fi­can­do la deci­sión.

La pri­mer reunión del minis­tro de Salud se con­cre­tó poco des­pués del medio­día con diri­gen­tes de Con­fe­cli­sa, Aca­mi, Ade­cra, Fecli­ba y Ademp. Lue­go repi­tió la ges­tión con auto­ri­da­des de dis­tin­tas obras socia­les con «el fin de avan­zar en la coor­di­na­ción entre el sec­tor públi­co y pri­va­do para dar una res­pues­ta inte­gral ante el aumen­to del núme­ro de casos de COVID-19 que se espe­ra para el mes de mayo».

Las auto­ri­da­des sani­ta­rias plan­tea­ron la nece­si­dad de coor­di­nar esfuer­zos del sec­tor pri­va­do con cada una de las juris­dic­cio­nes para poder hacer fren­te a la sobre­de­man­da de camas crí­ti­cas que se esti­ma serán nece­sa­rias. «No vamos a dis­cu­tir pro­pie­dad, podrá ser esta­tal o pri­va­do, pero cree­mos que tie­ne que tener un com­por­ta­mien­to igua­li­ta­rio para cada argen­tino, que se admi­nis­tre por juris­dic­ción», dijo el minis­tro.

En muchos sec­to­res fue enten­di­do como una expro­pia­ción y de allí el final. Alber­to Fer­nán­dez fren­te a los rui­dos que gene­ró la cues­tión, dio vuel­ta la pági­na y anun­ció una amplia­ción de la red de Hos­pi­ta­les Modu­la­res de Emer­gen­cia que se exten­de­rá a 12. Ten­drán 1000 metros cua­dra­dos y la posi­bi­li­dad de ampliar­se en caso de ser nece­sa­rio. Se suma­rán 1.200 camas de inter­na­ción.

Detrás del mis­mo obje­ti­vo de for­ta­le­cer el sis­te­ma sani­ta­rio del país y ampliar la can­ti­dad de camas para aten­der casos de coro­na­vi­rus, el pre­si­den­te fue por otro lado. El man­da­ta­rio ase­gu­ró que el país está pre­pa­ra­do «para aten­der lo que se vie­ne, cui­dan­do que nadie se cai­ga del sis­te­ma».

Al esque­ma de otros ocho ya anun­cia­do, se incor­po­ra­rán otros en Lomas de Zamo­ra, Almi­ran­te Brown, Mar del Pla­ta y Gene­ral Rodrí­guez. Mien­tras tan­to, sigue la cons­truc­ción de los que se ubi­ca­rán en Moreno, Flo­ren­cio Vare­la, Quil­mes, Hur­ling­ham, Tres de Febre­ro, Resis­ten­cia, Gran Cór­do­ba y Gran Rosa­rio.

Estos módu­los ten­drán 1000 metros cua­dra­dos con la posi­bi­li­dad de ampliar­se en caso de ser nece­sa­rio. Su cons­truc­ción es en seco, por lo que pue­den rea­li­zar­se de for­ma simul­tá­nea en tur­nos rota­ti­vos de 24 horas.

Tra­ba­ja­do­res de la salud: “Este virus vino a evi­den­ciar todas las falen­cias que tene­mos y que veni­mos tra­ba­jan­do mal hace tiem­po”

“QUEREMOS PROTECCIÓN ANTES DE MORIRNOS”

Por Lean­dro Díaz del Cam­po– Fotos Pichon

Hay un gri­to uni­fi­ca­do de los y las enfer­me­ras del Hos­pi­tal Ramos Mejia: “este virus vino a evi­den­ciar todas las falen­cias que tene­mos y que veni­mos tra­ba­jan­do mal hace tiem­po”.

Camino tres cua­dras has­ta la para­da del colec­ti­vo, veo lar­gas colas en los loca­les, filas de per­so­nas que espe­ran por com­prar pro­vi­sio­nes, o un poco de “algo para comer” y los que tie­nen el man­go jus­to. La dis­tan­cia de no mirar­se a los ojos, de no saber quién es nues­tro vecino hoy se hizo cuer­po y ya no nos pode­mos ni acer­car. Los abra­zos son cosa del pasa­do, dos metros nos sepa­ran. En este futu­ro dis­tó­pi­co las pan­ta­llas de noti­cie­ros nos anun­cian varias vece al día cual sor­teo del loto, un núme­ro de recu­pe­ra­dos, un núme­ro de enfer­mos, un núme­ro de muer­tos, un núme­ro.

Sur­gie­ron varios per­so­na­jes en esta cua­ren­te­na, des­de las ven­ta­nas y los bal­co­nes se aso­man ciu­da­da­nos que seña­lan, gri­tan y denun­cian al #134 en pos de la comu­ni­dad, pero el aplau­di­dor es mi favo­ri­to, ponen el himno y aplau­den a las 20:30hs, aplau­den a las 21:00 hs y aho­ra tam­bién a las 21:30hs. En su dis­cur­so cuen­tan que aplau­den a aque­llos que cum­plen algún “tra­ba­jo esen­cial” para agra­de­cer­le y demos­trar­le su apo­yo, tam­bién aplau­den a las “fuer­zas de segu­ri­dad”, no voy a ahon­dar en la lar­ga lis­ta de “tra­ba­jos esen­cia­les”, sino que me voy a dete­ner en los tra­ba­ja­do­res de la salud, “la pri­me­ra linea” con­tra el Covid-19.

En el colec­ti­vo tam­bién man­te­ne­mos una dis­tan­cia entre seres, el chó­fer, a modo de res­guar­dar su salud, se armó una cor­ti­na de plás­ti­co pega­da con dos peda­zos de cin­ta que impi­de el con­tac­to con los pasa­je­ros, me hace pen­sar que MacGy­ber esta­ría orgu­llo­so. Bajo en La Rio­ja y camino unas cua­dras, evi­tan­do cru­zar­me con poli­cías por­que no ten­go ganas de dis­cu­tir sobre mi per­mi­so de cir­cu­la­ción, al lle­gar a la puer­ta del Hos­pi­tal Ramos Mejía me espe­ra Jor­ge, un enfer­me­ro con 35 años de expe­rien­cia en ese mis­mo hos­pi­tal, nos salu­da­mos con un cho­que de codos y me dice que en reali­dad lo cono­cen como “Gallo López” por­que es hin­cha de Morón, me invi­ta a entrar al Hos­pi­tal. Me pon­go la más­ca­ra y entra­mos.

Con cáli­da voz y segu­ri­dad en la ora­to­ria me cuen­ta, “la sema­na pasa­da hici­mos una asam­blea pidien­do que ven­ga la dele­ga­ción gre­mial para que se haga car­go, pero solo vino un sec­tor, nues­tra idea es abrir el para­guas en el sen­ti­do de que tene­mos el dia­rio de ayer al ver lo que está ocu­rrien­do en Espa­ña e Ita­lia don­de hay mas de 15.000 tra­ba­ja­do­res de la salud infec­ta­dos, esto es por­que no se toma­ron las medi­das de pro­tec­ción nece­sa­rias. Cuan­do vimos que nos daban un cami­so­lín de color ama­ri­llo que es de fri­se­li­na, una tela muy livia­na que uno la pone a tras luz y se tras­pa­ren­ta todo, más los bar­bi­jos qui­rúr­gi­cos que no son los correc­tos, diji­mos, “no pode­mos ir a una gue­rra con pon­cho y facón”.

Hace dos sema­nas vino el minis­tro de salud de CABA (Fer­nán Qui­rós), e hizo una reunión a puer­ta cerra­da con el direc­tor del hos­pi­tal y algún jefe de depar­ta­men­to, no dejo entrar ni a la gre­mial medi­ca ni a SUTECBA. En dicha reunión infor­mo que el hos­pi­tal Ramos Mejía iba a que­dar como refe­ren­te en la zona para la aten­ción e inter­na­ción de pacien­tes con Covid-19. El Ramos (lo pro­nun­cia con cari­ño) no cali­fi­ca como hos­pi­tal para esta cla­se de aten­ción, por­que es apa­be­llo­na­do, la par­te edi­li­cia es muy anti­gua y nun­ca se remo­de­ló, las camas no tie­nen la dis­tan­cia reco­men­da­da por la OMS que es de un metro y medio entre si para evi­tar los con­ta­gios den­tro de la sala.

Nos comen­ta­ron que van a poner con­tai­ners en la entra­da del hos­pi­tal para empe­zar a aten­der ahí a todos los pacien­tes que ven­gan con un caso sos­pe­cho­so, para lue­go deri­var­los al hos­pi­tal y hacer el ingre­so a las salas, para esto no hay per­so­nal, y se suma una orden del Minis­te­rio de Salud que pide a los hos­pi­ta­les tres enfer­me­ros por turno para ir a aten­der a los pacien­tes que están cum­plien­do la cua­ren­te­na en los hote­les de la zona, o sea tras car­tón como no hay per­so­nal nos quie­ren sumar esa tarea. Des­de ese momen­to diji­mos “sino nos cui­da­mos noso­tros no pode­mos pre­ten­der cui­dar a la comu­ni­dad”, por­que en el caso de que uno se con­ta­gie te man­dan a tu casa a hacer la cua­ren­te­na y con el poco per­so­nal que hay esto se agra­va­ría aún más. Pedi­mos que tomen per­so­nal nue­vo para poder cum­plir y ellos saca­ron una soli­ci­ta­da para ingre­sar enfer­me­ros, pero hay una par­te que pare­ce increí­ble, van a lla­mar a los jubi­la­dos de hace tres años en ade­lan­te para cum­plir esta tarea y como la mayo­ría se jubi­la a los 65 años ya están en el gru­po de ries­go, ade­más que jun­to con su reti­ro se lle­van un pas­ti­lle­ro en el bol­si­llo, noso­tros deci­mos así, por­que la mayo­ría se van con algún tipo de pato­lo­gía, dia­be­tes, coro­na­rias, etc. Dicen que nue­vos enfer­me­ros no esta­rían pre­pa­ra­dos, pero eso es men­ti­ra por­que salen muy bien entre­na­dos de la escue­la de enfer­me­ría, sino mán­da­los a salas de menor pro­ble­má­ti­ca don­de los pacien­tes ya están recu­pe­ra­dos y a la espe­ra del alta.

En el 2019 hubo una gran baja de enfer­me­ros, algu­nos fue­ron jubi­la­dos, otros falle­cie­ron y en la actua­li­dad somos entre 400 y 500, que no alcan­za, enton­ces hay horas que se lla­man módu­lo de enfer­me­ría, qui­zás yo estu­ve toda la maña­na y me que­do a la tar­de a cubrir el lugar que hace fal­ta, esta meto­do­lo­gía se natu­ra­li­zo y la mayo­ría de los tra­ba­ja­do­res la apli­can sin prio­ri­zar sus horas de des­can­so, esto es un peli­gro por­que se gene­ra una baja en el sis­te­ma inmu­no­ló­gi­co y se pue­den pro­du­cir más con­ta­gios, no solo de covid-19, noso­tros tene­mos casos de KPC, den­gue, un mon­tón de menin­gi­tis, tubercu­losis , no solo se tra­ta del covid-19, el pro­ble­ma es que se vie­ne tra­ba­jan­do mal hace tiem­po y este virus vino a evi­den­ciar todas las falen­cias que tene­mos.

No lo deci­mos de sabios ni de sober­bios, lo deci­mos por­que esta­mos en la trin­che­ra y lo vemos día a día. Pri­me­ro hay que arre­glar des­de aden­tro, con­sul­tar con noso­tros que se nece­si­ta y orga­ni­zar­se para poder dar una mejor bata­lla. Acá hay que ver que hubo cua­tro años, mas, doce años, por­que vie­ne de la épo­ca de Macri cuan­do era jefe de gobierno que se recor­tó terri­ble­men­te el pre­su­pues­to, tan­to el nues­tro (el Ramos) como los demás hos­pi­ta­les públi­cos están en deplo­ra­ble situa­ción.

Noso­tros esta­mos con­ti­nua­men­te dicién­do­le a los dele­ga­dos que tra­ten este tema, de nues­tra segu­ri­dad por­que tene­mos un mon­tón de com­pa­ñe­ros que están en situa­ción de ries­go y los hacen venir igual, hay sec­to­res que debe­rían enviar­los a casa por­que, que estén cir­cu­lan­do en el hos­pi­tal no solo es un ries­go para ellos sino tam­bién en el caso de ser asin­to­má­ti­cos están lle­van­do el virus por todos lados sin saber­lo. Se sus­pen­die­ron los tur­nos, se sus­pen­die­ron las ciru­gías o sea que hay un mon­tón de gen­te que hacen venir y están sen­ta­dos las ocho horas en su lugar hacien­do nada, por­que no tie­nen nada para hacer.

Al per­so­nal de salud debe­ría ser obli­ga­to­rio hacer­le el test, sino lo quie­ren hacer masi­vo es por­que es mucha gui­ta. Revi­san­do un poco de his­to­ria, como se hizo con la bio­se­gu­ri­dad en los pacien­tes con HIV, en un prin­ci­pio no usá­ba­mos pro­tec­ción y lue­go de obte­ner los resul­ta­dos del posi­ti­vo, recién ahí usá­ba­mos guan­tes y demás cui­da­dos, has­ta que se acor­dó de mane­ra uni­ver­sal tra­tar a cada pacien­te como un posi­ble por­ta­dor de HIV y si des­pués los resul­ta­dos son nega­ti­vos, per­fec­to. En el caso del covid-19 hay pacien­tes que son asin­to­má­ti­cos y has­ta que se tie­ne el resul­ta­do esta­mos exi­gien­do tra­tar­los como un posi­ble posi­ti­vo, aten­der­los con esca­fan­dra y las pro­tec­cio­nes nece­sa­rias así de esta mane­ra esta­mos cubier­tos.

Noso­tros no deci­mos que fal­tan insu­mos por­que real­men­te hay, lo que deci­mos y reite­ra­mos es que no están los ele­men­tos de pro­tec­ción, exi­gi­mos los kit de bar­bi­jo N° 95 con cami­so­lín impermea­ble y anti­pa­rras de pro­tec­ción ocu­lar para tra­ba­jar en la sala, en el caso de tera­pia al estar los pacien­tes entu­ba­dos y con el res­pi­ra­dor, se acu­mu­lan secre­cio­nes y cada dos horas o según la nece­si­dad hay que aspi­rar por­que no pue­den hacer­lo solos y en esa aspi­ra­ción uno tie­ne que lle­var la esca­fan­dra por­que si no te comes el virus, eso no hay, esos ele­men­tos tie­nen que estar ahí a la mano y deben poder ser des­car­ta­bles. Algu­nos enfer­me­ros se arman esca­fan­dras con pla­cas de rayos, las blan­quean y las adap­tan para dar­le ese uso, esto no debe­ría ser así. Los ele­men­tos de segu­ri­dad no son muy cos­to­sos, no esta­mos pidien­do res­pi­ra­do­res que valen $30.000. Es un pro­ble­ma polí­ti­co tam­bién por­que los tipos (Fer­nán Qui­rós y su equi­po) vie­nen del sec­tor pri­va­do, del hos­pi­tal Ita­liano, ven otra reali­dad, el pri­va­do es núme­ro, enton­ces te dice acá los núme­ros me dan nega­ti­vos y ten­go que hacer­los posi­ti­vos como sea, esos tipos tie­nen esa mira­da y no ven más allá. Un cla­ro ejem­plo fue que en el 2019 se abrió la lis­ta de la ley 6035 (de pro­fe­sio­na­les de la salud) don­de están inclui­das las dife­ren­tes dis­ci­pli­nas que ata­ñen al sis­te­ma de salud, en ese caso agre­ga­ron a los psi­co­pe­da­go­gos, antro­pó­lo­gos y musi­co­te­ra­peu­tas que esta bár­ba­ro por­que son anexos que ayu­dan a la aten­ción médi­ca, pero deja­ron exclui­dos otra vez a enfer­me­ros, ins­tru­men­ta­do­res qui­rúr­gi­cos y a licen­cia­dos de bio­imá­ge­nes. Tam­bién eso esta­mos recla­man­do, ya que dicen que somos per­so­nal esen­cial, que esta­mos en las trin­che­ras, bueno, que nos reco­noz­can como pro­fe­sio­na­les de la salud y no como admi­nis­tra­ti­vos.

Se tra­ba­ja así, se vive así, con lo que hay.”

Actual­men­te en el hos­pi­tal Ramos Mejía se están tra­tan­do a 6 pacien­tes con covid-19 en un pabe­llón apar­ta­do pero no apto para esta cla­se de con­tin­gen­cias.

Y los aplau­di­do­res ya se escu­chan, me di cuen­ta que son las 21hs. ¿Enten­de­rán la lucha de tra­ba­ja­do­res pre­ca­ri­za­dos? ¿Apo­ya­ran en el futu­ro los paros y movi­li­za­cio­nes en las calles o los man­da­ran a “aga­rrar la pala” a “labu­rar”?, “al país se lo saca ade­lan­te labu­ran­do”, No lo se. No me til­den de Pero­nis­ta, cie­rro esta nota por­que son 21:03 y quie­ro ir a gri­tar­les algo des­de la terra­za.

Denun­cia penal de médi­ca al con­sor­cio de pro­pie­ta­rios don­de vive por prohi­bir­le tran­si­tar edi­fi­cio

Una médi­ca de un hos­pi­tal de la loca­li­dad bonae­ren­se de Vicen­te López radi­có una denun­cia penal con­tra el con­sor­cio del edi­fi­cio don­de vive, que pegó una nota en diver­sos luga­res del inmue­ble que le comu­ni­ca una prohi­bi­ción de tran­si­tar espa­cios comu­nes con los otros pro­pie­ta­rios bajo aper­ci­bi­mien­to de accio­nes civi­les o pena­les.

Según ampa­ro judi­cial, una ART debe­rá hacer­se car­go tra­ba­ja­do­res ante el coro­na­vi­rus

A tra­vés de un ampa­ro pre­sen­ta­do en la Jus­ti­cia labo­ral por­te­ña el lunes pasa­do por la tra­ba­ja­do­ra de la salud Caro­li­na Cáce­res y por reso­lu­ción de la jue­za labo­ral de turno Rosa­lía Rome­ro al día de la fecha, la empre­sa Pro­vin­cia ART S.A. y el gobierno de la CABA, debe­rán garan­ti­zar pre­ven­ción inte­gral a tra­ba­ja­do­res fren­te a la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus. Tal ase­gu­ra­do­ra, como toda empre­sa de la acti­vi­dad, se encon­tra­ba aje­na de toda res­pon­sa­bi­li­dad fren­te a la pan­de­mia desata­da por la pro­pa­ga­ción del virus Covid-19 en los ámbi­tos labo­ra­les. Los recur­sos judi­cia­les pre­sen­ta­dos fue­ron dos y solo, has­ta aho­ra, tuvo lugar el de Caro­li­na, enfer­me­ra del Hos­pi­tal Tor­nú y mili­tan­te de la orga­ni­za­ción Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Socia­lis­tas –MST. Por Máxi­mo Paz, para ANRed

El Juz­ga­do Labo­ral de Feria de CABA, a tra­vés de la jue­za Rosa­lía Rome­ro, dio lugar a la acción de ampa­ro para que una Ase­gu­ra­do­ra de Ries­go del Tra­ba­jo (ART) res­pon­da ante el per­so­nal tra­ba­ja­dor de la salud públi­ca soli­ci­tan­te y ase­gu­re los dis­po­si­ti­vos y accio­nes de pre­ven­ción ante la aten­ción de la pan­de­mia desata­da por el Covid-19.

Según se sabe, los ampa­ros lega­les que rom­pie­ron la feria judi­cial extra­or­di­na­ria fue­ron dos, en tan­to que Caro­li­na Cáce­ces, tra­ba­ja­do­ra del Hos­pi­tal Tor­nú y César Lato­rre, del Hos­pi­tal Ita­liano, ambos de la CABA, a tra­vés de sus repre­sen­tan­tes lega­les, die­ron cur­so al pedi­do de ampa­ro.

La reso­lu­ción favo­ra­ble y úni­ca fue para la enfer­me­ra y mili­tan­te del MST-FIT Uni­dad, quién en recien­tes decla­ra­cio­nes dejó en cla­ro que “esta medi­da cau­te­lar es un paso muy posi­ti­vo en el reco­no­ci­mien­to de nues­tros dere­chos labo­ra­les. Pro­vin­cia ART y el gobierno de Rodrí­guez Larre­ta deben ase­gu­rar­nos pro­tec­ción por­que nues­tra tarea impli­ca una expo­si­ción cons­tan­te. Si no lo hacen, deben pagar una mul­ta de 10.000 pesos por día. Espe­ro que hoy la jue­za tam­bién acep­te el pedi­do de mi com­pa­ñe­ro César Lato­rre, del Hos­pi­tal Ita­liano”.

Has­ta el momen­to, las ase­gu­ra­do­ras poseen una serie de res­guar­dos que faci­li­tan su inac­ción ante casos de Coro­na­vi­rus en los ámbi­tos labo­ra­les. Por caso, la dis­po­si­ción 5/​2020 del 27 de mar­zo, que se publi­có en el Bole­tín Ofi­cial, qui­ta a las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos de Tra­ba­jo la ges­tión de aten­der a los emplea­dos que con­tin­gen­te­men­te con­trai­gan Covid-19 en sus tra­ba­jos por tra­tar­se de una pan­de­mia decla­ra­da por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud y no de una enfer­me­dad pro­pia de cada sec­tor labo­ral.

“Las ART no se hacen car­go de la asis­ten­cia ni de la pro­vi­sión de los mate­ria­les sani­ta­rios y los tra­ba­ja­do­res pue­den ini­ciar accio­nes lega­les con­tra las empre­sas por no reci­bir aten­ción médi­ca”, ase­gu­ró Nico­lás Schick, letra­do labo­ra­lis­ta, quién die­ra entre­vis­ta para Cró­ni­ca TV. Tam­bién expu­so que “una enfer­me­dad pro­fe­sio­nal es lo que nace pre­ci­sa­men­te por la acti­vi­dad de estar expues­to a un ries­go, que en este caso es un ries­go bio­ló­gi­co”, a lo que agre­gó que si bien se podría deman­dar el pedi­do de incons­ti­tu­cio­na­li­dad de esta regu­la­ción pero, a cau­sa de la pan­de­mia, la Jus­ti­cia se encuen­tra para­da.

Sin embar­go, algu­nos tra­ba­ja­do­res de la salud sal­ta­ron la dis­po­si­ción res­tric­ti­va para, de todos modos, actuar legal­men­te. César Lato­rre y Caro­li­na Cáce­res fue­ron los pri­me­ros en pre­sen­tar accio­nes con­tra los bene­fi­cios que corrían para las ART en cuan­to a sus res­pon­sa­bi­li­da­des del desem­pe­ño del tra­ba­jo fren­te a la epi­de­mia y para que se con­si­de­re al coro­na­vi­rus como enfer­me­dad labo­ral.

Las abo­ga­das patro­ci­nan­tes de la enfer­me­ra del Tor­nú fue­ron Maria­na Chiac­chio y Clau­dia Lea­ños. En ese sen­ti­do, la doc­to­ra per­te­ne­cien­te al CADHU (Cen­tro de Abo­ga­des por los Dere­chos Huma­nos), Maria­na Chiac­chio, mani­fes­tó su pare­cer lue­go de la reso­lu­ción: “Esta­mos muy satis­fe­chas con la cau­te­lar, no sólo por­que sien­ta un pre­ce­den­te para pro­te­ger hoy a les tra­ba­ja­do­res exclui­dos de la cua­ren­te­na, y en par­ti­cu­lar al per­so­nal de salud, sino por­que en su tex­to la jue­za anti­ci­pa una mira­da pro­fun­da sobre la cues­tión de fon­do; el valor de la vida y la salud por sobre el mer­can­ti­lis­mo. Plan­tea una pers­pec­ti­va del dere­cho más huma­ni­ta­ria y con jus­ti­cia social”.

En el ampa­ro pre­sen­ta­do, se cuen­ta que en el hos­pi­tal “ya se regis­tra­ron dos casos de Cono­ra­vi­rus, que dicha cifra se mul­ti­pli­ca­rá, con lo cual tam­bién el peli­gro para los tra­ba­ja­do­res de la salud, que pesa el deber de pre­ven­ción y con­trol a car­go de la ART y el de la emplea­do­ra de brin­dar todos los ele­men­tos y medi­das de pre­ven­ción para evi­tar el con­ta­gio de la enfer­me­dad por los tra­ba­ja­do­res expues­tos en fun­ción de lo nor­ma­do por el art 75 de la L.C.T. que no están cum­plien­do en debi­da for­ma”.

En tan­to, la jue­za labo­ral, quién deter­mi­nó la medi­da de for­ma favo­ra­ble, dejó en cla­ro en su reso­lu­ción que hace lugar “a la medi­da soli­ci­ta­da por la seño­ra Caro­li­na Ale­jan­dra Cáce­res y orde­nar al Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires que debe dar estric­to cum­pli­mien­to a la entre­ga de los Equi­pos de Pro­tec­ción Per­so­nal alu­di­dos pre­ce­den­te­men­te, en el pla­zo de 24 horas de noti­fi­ca­da la pre­sen­te, sin per­jui­cio de los recur­sos que pudie­ra dedu­cir al res­pec­to, bajo aper­ci­bi­mien­to de impo­ner astrein­tes a razón de diez mil pesos por día en caso de mora o inob­ser­van­cia y a Pro­vin­cia ART S.A. a arbi­trar los medios de pre­ven­ción y con­trol nece­sa­rios, en idén­ti­co pla­zo, bajo aper­ci­bi­mien­to de astrein­tes por el valor de diez mil pesos dia­rios para el caso de incum­pli­mien­to.”

URGENTE: TRABAJADORES DEL HOSPITAL GARRAHAN DENUNCIAN FALTA DE INSUMOS Y PERSONAL PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS

CONFERENCIA DE PRENSA VIERNES 13 HS entra­da Com­ba­te de los Pozos y Pedro Echa­güe

Fren­te a la cri­sis Sani­ta­ria por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, las y los tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal Garrahan que­re­mos hacer públi­co lo que nece­si­ta­mos para cui­dar nues­tra Salud y la de nues­tros Pacien­tes. En muchos sec­to­res fal­tan los equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal (EPP). Los kits que entre­gan las auto­ri­da­des son insu­fi­cien­tes en can­ti­dad y cali­dad, ya que ade­más de ser pocos inclu­yen ele­men­tos que no cum­plen siquie­ra los reque­ri­mien­tos de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) que se res­pal­da por el Orga­nis­mo Inter­na­cio­nal de Están­da­res (ISO). Tam­po­co hay correc­ta capa­ci­ta­ción para el per­so­nal tan­to de plan­ta como para los Resi­den­tes, Beca­rios, Ter­ce­ri­za­dos res­pec­to de los pro­to­co­los de aten­ción en el Hos­pi­tal, lo que nos expo­ne al con­ta­gio como ya se vio con el médi­co del hos­pi­tal hoy inter­na­do por dar posi­ti­vo con el COVID-19. Esto obli­gó a poner a sus Cole­gas en cua­ren­te­na tar­día y sin ser tes­tea­dos.

Hay mucha preo­cu­pa­ción, y como si fue­ra poco las ART tam­po­co cubren el con­ta­gio como enfer­me­dad labo­ral. Siem­pre pien­san en sus nego­cios!

Esto se suma a las malas con­di­cio­nes en que se encuen­tra el per­so­nal de salud por los rit­mos de tra­ba­jo exte­nuan­tes, lo que se refle­ja en el gran núme­ro de com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros licen­cia­dos por enfer­me­da­des car­día­cas, res­pi­ra­to­rias, auto­in­mu­nes, etc. Lo que agra­va la nece­si­dad de con­tra­tar de for­ma urgen­te más per­so­nal, una deman­da que vie­ne des­de hace tiem­po y en la que se encuen­tran nega­ti­vas por par­te de los direc­ti­vos del Hos­pi­tal, como fue el caso de la Direc­ción de Enfer­me­ría en los últi­mos meses. Exi­gi­mos la rein­cor­po­ra­ción de los cesan­tea­dos. Ade­más, la inme­dia­ta incor­po­ra­ción de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de enfer­me­ría, ayu­dan­te de ser­vi­cios y médi­cos, con­si­de­ran­do en poner Resi­den­tes médi­cos y de enfer­me­ría recién egre­sa­dos y el nom­bra­mien­to de estas cama­das y de ante­rio­res, garan­ti­zan­do todos los Dere­chos Labo­ra­les y un Sala­rio Digno.

El bono de $5 mil que otor­ga el gobierno nacio­nal es una mise­ria para la expo­si­ción que esta­mos tenien­do los Tra­ba­ja­do­res de la Salud y refle­ja el retra­so Sala­rial, con­si­de­ra­mos que tie­ne que ir al bási­co. Es nece­sa­rio un Aumen­to de Sala­rio para todo el equi­po de salud, que esté inde­xa­do de acuer­do a la infla­ción, con un sala­rio míni­mo ini­cial igual a la canas­ta fami­liar.

Todo esto lo sabe­mos por­que en el Garrahan veni­mos rea­li­zan­do un rele­va­mien­to por sec­tor y esta sema­na vamos a lla­mar Asam­blea por Sala, Sec­tor o Turno en la que se va a votar dele­ga­dos y poder uni­fi­car una pelea de con­jun­to.

Los Tra­ba­ja­do­res de la Salud no tene­mos super­po­de­res, nece­si­ta­mos los mate­ria­les para la pro­tec­ción para cui­dar­nos y cui­dar a quien nece­si­ta. Exi­gi­mos de for­ma urgen­te KITS de pro­tec­ción nece­sa­ria de acuer­do a lo que reco­mien­da la OMS, test para el per­so­nal de salud y mayor con­tra­ta­ción de per­so­nal. Sabe­mos que pla­ta hay, este mar­tes se rea­li­za un pago de US$250 millo­nes en con­cep­to de deu­da, 9 veces más que la par­ti­da extra­or­di­na­ria en salud. Nos pare­ce que ese dine­ro debe uti­li­zar­se de for­ma urgen­te para aumen­tar el pre­su­pues­to de salud, esas son las prio­ri­da­des y no los espe­cu­la­do­res. Deci­mos que para que tam­bién haya una efi­cien­te aten­ción a los pacien­tes la uni­fi­ca­ción del Sis­te­ma de Salud Públi­co al pri­va­do en un úni­co ser­vi­cio esta­tal bajo con­trol de los Tra­ba­ja­do­res, para que haya aten­ción gra­tui­ta para todos los con­ta­gia­dos. Los labo­ra­to­rios, empre­sas de bar­bi­jos, al igual que las empre­sas quí­mi­cas que pro­du­cen ele­men­tos sani­ta­rios (como lavan­di­na, jabón, etc.) tam­bién debe­rán ser decla­ra­dos de uti­li­dad públi­ca y suje­tos a expro­pia­ción.

Asam­blea en la puer­ta del Hos­pi­tal Escue­la Eva Perón..!!

Por los Equi­pos de Pro­tec­ción Per­so­nal que corres­pon­den para TODOS los Tra­ba­ja­do­res..!!

-Pase a plan­ta ya, equi­pa­ra­ción Sala­rial y pago de los bonos y aumen­tos para todas las cate­go­rías y todos los tra­ba­ja­do­res.

-Incor­po­ra­ción de Per­so­nal bajo con­di­cio­nes de esta­bi­li­dad y segu­ri­dad labo­ral.

-Sala­rio míni­mo igual a la canas­ta Fami­liar.

-Exi­mi­ción del pago de Trans­por­tes.

-Por comi­tés de Tra­ba­ja­do­res en todos los luga­res de Tra­ba­jo con poder de deci­sión para con­tro­lar las con­di­cio­nes de bio­se­gu­ri­dad.

-Cua­ren­te­na no es Paro. Que los sin­di­ca­tos con­vo­quen a ple­na­rios de dele­ga­dos con man­da­tos de las bases para resol­ver un plan de lucha fren­te a la enor­me cri­sis Sani­ta­ria y Eco­nó­mi­ca que esta­mos pade­cien­do los Tra­ba­ja­do­res.

Jun­ta Inter­na ATE Hos­pi­tal Gra­na­de­ro Bai­go­rria

Comi­té de Tra­ba­ja­do­res HEEP

Mir­gor ame­na­za: si no le levan­tan la cua­ren­te­na, des­pi­de a los 745 tra­ba­ja­do­res

La empre­sa de NIco­lás Capu­to suje­ta la per­ma­nen­cia de los ope­ra­rios a que le per­mi­tan pro­du­cir celu­la­res y tele­vi­so­res en Tie­rra del Fue­go, para lo cual su fabri­ca­ción debe­ría pasar a ser «esen­cial». Sólo el año pasa­do la fir­ma reci­bió 180 millo­nes de dóla­res en exen­cio­nes impo­si­ti­vas en esa pro­vin­cia.

Por Randy Stag­na­ro

Las nego­cia­cio­nes lle­va­das ade­lan­te en Tie­rra del Fue­go entre los fun­cio­na­rios del gobierno de esa pro­vin­cia, los eje­cu­ti­vos de la empre­sa Mir­gor y la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) deja­ron en cla­ro la posi­ción de la fir­ma: si el gobierno nacio­nal no le levan­ta la cua­ren­te­na en sus plan­tas fue­gui­nas, man­ten­drá los des­pi­dos de los 745 tra­ba­ja­do­res a los que ya puso en situa­ción de dis­po­ni­bi­li­dad el lunes pasa­do.

En los diá­lo­gos desa­rro­lla­dos des­de prin­ci­pios de la sema­na que­dó en cla­ro el obje­ti­vo de la empre­sa: que el gobierno nacio­nal inclu­ya la pro­duc­ción de celu­la­res y tele­vi­so­res den­tro de las acti­vi­da­des «esen­cia­les»; de lo con­tra­rio, man­ten­drá los des­pi­dos.

«La empre­sa pro­po­ne una rein­cor­po­ra­ción pau­la­ti­na si se aprue­ba un pro­to­co­lo espe­cial para pro­du­cir celu­la­res duran­te la cua­ren­te­na» pro­vo­ca­da por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, deta­lló a Télam el minis­tro de Tra­ba­jo fue­guino, Mar­ce­lo Rome­ro, quien agre­gó que así lo dio a cono­cer el CEO de Mir­gor, José Alon­so.

Rome­ro indi­có que la idea de Mir­gor, cuyo accio­nis­ta prin­ci­pal es Nico­lás Capu­to, «her­mano de la vida» del expre­si­den­te Mau­ri­cio Macri, es lograr que el gobierno nacio­nal decla­re como acti­vi­dad «esen­cial» a la fabri­ca­ción de telé­fo­nos celu­la­res y tele­vi­so­res, y que el gobierno de la pro­vin­cia auto­ri­ce esa pro­duc­ción en el mar­co de un pro­to­co­lo de cui­da­dos sani­ta­rios.

«En esas con­di­cio­nes, (Mir­gor) iría toman­do a los tra­ba­ja­do­res cuyos con­tra­tos se ven­cie­ron. Nues­tra pos­tu­ra fue que el pro­to­co­lo debe ser ava­la­do por el Comi­té Ope­ra­ti­vo de Emer­gen­cia que for­mó la pro­vin­cia para enfren­tar la cri­sis del coro­na­vi­rus», afir­mó Rome­ro.

Según el minis­tro, la otra posi­bi­li­dad es que des­de Bue­nos Aires se levan­te la cua­ren­te­na para la pro­duc­ción indus­trial (o un sec­tor de ella) antes del 13 de abril.

Si no se le levan­ta la cua­ren­te­na, Mir­gor man­ten­dría los des­pi­dos de 220 emplea­dos vin­cu­la­dos median­te con­tra­tos basu­ra cono­ci­dos como Per­so­nal de Pres­ta­ción Dis­con­ti­nua (PPD), mien­tras que a los 525 res­tan­tes, con­tra­ta­dos bajo la moda­li­dad de «pla­zo fijo», les man­ten­dría la rela­ción labo­ral sólo por abril.

Ambas moda­li­da­des de con­tra­ta­ción for­man par­te de lo que se cono­ce como cont­tra­tos basu­ra, una fle­xi­bi­li­dad labo­ral ins­tau­ra­da en los años 90 y que se man­tie­ne vigen­te has­ta aho­ra.

180 millo­nes de dóla­res en exen­cio­nes impo­si­ti­vas

Mien­tras tan­to, los recla­mos a Mir­gor abun­da­ron en Tie­rra del Fue­go. Mar­tín Pérez, inten­den­te de Río Gran­de, ciu­dad en la que Mir­gor tie­ne las plan­tas en la que se plan­tean estos des­pi­dos, pidió «más res­pon­sa­bi­li­dad y soli­da­ri­dad» a los due­ños de la fir­ma.

«No pue­de ser que en las horas más difí­ci­les, la empre­sa que más ha gana­do en los últi­mos cua­tro años nos de la espal­da a los rio­gran­den­ses. Mir­gor tie­ne que ser más soli­da­ria con la ciu­dad, como la ciu­dad lo ha sido con la empre­sa», dijo el inten­den­te.

Pérez reve­ló que el año pasa­do Mir­gor «fac­tu­ró no menos de 1.000 millo­nes de dóla­res, según balan­ces pre­sen­ta­dos en la Comi­sión Nacio­nal de Valo­res, y sólo en bene­fi­cios del régi­men (de pro­mo­ción indus­trial vigen­te en la pro­vin­cia) reci­bió 180 millo­nes de dóla­res».

«Los que han obte­ni­do exce­len­tes ganan­cias en el apo­geo de la pro­mo­ción indus­trial, hoy más que nun­ca tie­nen que ser res­pon­sa­bles y soli­da­rios», insis­tió el inten­den­te al soli­ci­tar a la empre­sa que «revea este tipo de medi­das y sos­ten­ga los pues­tos de tra­ba­jo de los que depen­den 745 fami­lias».

En el ambien­te del dere­cho legal se dis­cu­tía si los des­pi­dos de Mir­gor están inclui­dos den­tro de la prohi­bi­ción que plan­tea el decre­to de nece­si­dad y urgen­cia 329⁄ 2020 que entró en vigor el 1 de abril y prohí­be los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes por cau­sa de la pan­de­mia.

Este vier­nes empie­za la trans­fe­ren­cia de fon­dos y reabren los ban­cos

Cómo es el cro­no­gra­ma de pagos del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia, jubi­la­cio­nes y segu­ro de des­em­pleo

Los titu­la­res de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo y Emba­ra­zo con docu­men­tos ter­mi­na­dos en 0, 1, 2 y 3 ten­drán acre­di­ta­dos los 10.000 pesos del IFE des­de este vier­nes. Los jubi­la­dos que no pudie­ron cobrar el haber de mar­zo podrán ir a los ban­cos.

Ima­gen: Gua­da­lu­pe Lom­bar­do

La Anses infor­mó que este vie­nes comen­za­rá a pagar los 10.000 pesos del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia a los titu­la­res de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH) y por Emba­ra­zo (AUE). Las sucur­sa­les ban­ca­rias reabri­rán por ese moti­vo, pero solo para aten­der a quie­nes no pue­dan cobrar por caje­ro auto­má­ti­co. Lo mis­mo suce­de­rá con el pago de jubi­la­cio­nes y pen­sio­nes de mar­zo cuyos bene­fi­cia­rios hayan teni­do pro­ble­mas para obte­ner el dine­ro, ya sea por care­cer de tar­je­ta de débi­to, se les haya blo­quea­do o no sepan cómo uti­li­zar­la.

AUH y AUE

Los bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo y por Emba­ra­zo comen­za­rán a cobrar el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) de 10.000 pesos. Para faci­li­tar el cobro y evi­tar aglo­me­ra­cio­nes, los titu­la­res cuyos docu­men­tos de iden­ti­dad ter­mi­nen en 0, 1, 2 y 3 ten­drán el dine­ro acre­di­ta­do en sus cuen­tas este vier­nes 3. A par­tir del sába­do 4 y en el cur­so del fin de sema­na, la tota­li­dad de los bene­fi­cia­rios de AUH y AUE (con todas las ter­mi­na­cio­nes de docu­men­to) ten­drá acre­di­ta­do el IFE de 10.000 pesos en sus cuen­tas, por lo que podrán ir reti­rán­do­los a tra­vés de caje­ros auto­má­ti­cos en el momen­to en que lo deseen a par­tir de su acre­di­ta­ción duran­te esos dos días. En el caso de las per­so­nas cuyos DNI ter­mi­nen en 4, 5 y 6 que deban cobrar per­so­nal­men­te, podrán hacer­lo en las sucur­sa­les ban­ca­rias el lunes 6. Mien­tras que los que ten­gan el docu­men­to fina­li­za­do en 7, 8 y 9 podrán hacer­lo el mar­tes 7 en los ban­cos.

Jubi­la­cio­nes

En el caso de los jubi­la­dos y pen­sio­na­dos, podrán asis­tir a los ban­cos des­de este vier­nes aque­llos que no hayan cobra­do el haber de mar­zo a cau­sa de la cua­ren­te­na o por no tener la tar­je­ta de débi­to, se les haya blo­quea­do o no sepan uti­li­zar­la. La reco­men­da­ción de la Anses es que apro­ve­chen la visi­ta al ban­co para resol­ver esa situa­ción y empie­cen a cobrar con tar­je­ta de débi­to.

Por otra par­te, el calen­da­rio de pagos de abril se man­tie­ne como esta­ba esta­ble­ci­do, el cual arran­ca el miér­co­les 8. Ese día se paga­rá a quie­nes tie­nen DNI con ter­mi­na­ción en 0. Lue­go el jue­ves 9 y vier­nes 10 son feria­dos. Los bene­fi­cia­rios cuyo DNI ter­mi­na en 1 cobra­rán el lunes 13 y así suce­si­va­men­te has­ta el jue­ves 23 con el últi­mo turno para DNI fina­li­za­do en 9.

Segu­ro de Des­em­pleo

La Anses infor­mó que el segu­ro por des­em­pleo podrá cobrar­se en ban­cos a par­tir de este vier­nes sin cro­no­gra­ma de cobro por núme­ro de docu­men­to.

Acu­sa­cio­nes cru­za­das entre tra­ba­ja­do­res de Sani­dad y el Hos­pi­tal Ita­liano por el con­ta­gio de cin­co emplea­dos

Dele­ga­dos de los tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal Ita­liano denun­cia­ron «negli­gen­cia» por par­te de la patro­nal. El direc­to­rio, por su par­te, ase­gu­ra haber lle­va­do ade­lan­te en for­ma tajan­te los pro­to­co­los ofi­cia­les.

Por Alfon­so de Villa­lo­bos

Inte­gran­tes de la comi­sión inter­na que repre­sen­ta a los tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal Ita­liano denun­cia­ron que cin­co emplea­dos de ese noso­co­mio pri­va­do habrían con­traí­do CoVid19 como resul­ta­do de “negli­gen­cia” de la patro­nal.

Es que, ase­gu­ra­ron, las auto­ri­da­des “des­es­ti­ma­ron todas las adver­ten­cias que les hici­mos: le nega­ron licen­cia a una tra­ba­ja­do­ra que vino de via­je; demo­ra­ron muchos días los tes­teos y en ais­lar el ser­vi­cio de labo­ra­to­rio don­de hubo casos posi­ti­vos”. Para los tra­ba­ja­do­res la acti­tud se expli­ca por el afán empre­sa­rio de “seguir fac­tu­ran­do sin impor­tar las con­se­cuen­cias”.

César Lato­rre, dele­ga­do gene­ral del Hos­pi­tal seña­ló a Tiem­po que “hay 5 tra­ba­ja­do­res infec­ta­dos y los casos se mul­ti­pli­can por negli­gen­cia de la ges­tión del Hos­pi­tal”.

Ante la denun­cia gre­mial, la enti­dad emi­tió un comu­ni­ca­do en el que reco­no­ce el con­ta­gio de los cin­co emplea­dos aun­que ase­gu­ra que “hemos segui­do en todo momen­to el pro­to­co­lo de la Ciu­dad de Bue­nos Aires de COVID-19 tan­to para la per­so­na men­cio­na­da (la pri­me­ra con­ta­gia­da), como para las otras dos per­so­nas con­si­de­ra­das como con­tac­to estre­cho, a las cua­les con­tac­ta­mos esa mis­ma noche y les indi­ca­mos el ais­la­mien­to domi­ci­lia­rio, tal como lo esta­ble­cen el Minis­te­rio de Salud de la Nación y el Minis­te­rio de Salud de la Ciu­dad de Bue­nos Aires”.

Lato­rre dijo que, en rigor, la empre­sa que ges­tio­na el hos­pi­tal “come­tió tres negli­gen­cias: noso­tros les diji­mos que le die­ran licen­cias a todos los que venían del exte­rior y la pri­me­ra com­pa­ñe­ra con­ta­gia­da vino dos veces a tra­ba­jar has­ta que le die­ron licen­cia, pero por farin­gi­tis. La segun­da negli­gen­cia fue cuan­do una com­pa­ñe­ra que se sen­ta­ba al lado de ella se hizo el test y tam­bién le dio posi­ti­vo. Pero la empre­sa no lo infor­mó a los tra­ba­ja­do­res recién has­ta el día hábil siguien­te, que fue el miér­co­les 25”.

El repre­sen­tan­te gre­mial seña­ló que “noso­tros hici­mos la denun­cia y exi­gi­mos que le hicie­ran test a todos los tra­ba­ja­do­res pero, como cues­tan muy caros, se los hicie­ron recién el vier­nes”.

El direc­tor del Hos­pi­tal Ita­liano, Mar­ce­lo Mar­chet­ti, envió un audio diri­gi­do a los emplea­dos de la enti­dad y al que tuvo acce­so Tiem­po en el que insis­te en que la enti­dad aca­tó las reso­lu­cio­nes ofi­cia­les y que “las modi­fi­ca­cio­nes de las medi­das se adap­tan a las nece­si­da­des de cada momen­to”.

Lato­rre seña­ló que, has­ta el momen­to, los casos posi­ti­vos con­fir­ma­dos son cin­co pero fal­tan los resul­ta­dos de los tes­teos del vier­nes 27. Por últi­mo, con­clu­yó: “Hicie­ron todo mal. Jun­ta­ron la gen­te que se esta­ba hacien­do el tes­teo con los que se vacu­na­ban con­tra la gri­pe, en el mis­mo labo­ra­to­rio!”, se indig­nó.

El dele­ga­do gre­mial insis­tió en que “des­de el 10 de mar­zo diji­mos a la empre­sa que se toma­ran recau­dos. Que se garan­ti­za­ran las cua­ren­te­nas de los emplea­dos que venían del exte­rior y que, por ejem­plo, se sus­pen­die­ran los ser­vi­cios ambu­la­to­rios. Si se hubie­ra hecho lo que decía­mos noso­tros, esto no hubie­ra pasa­do”. Por eso expli­ca que aho­ra “pedi­mos tes­teos para todos los tra­ba­ja­do­res y la inte­gra­ción de los repre­sen­tan­tes gre­mia­les en el comi­té de cri­sis por­que, si nos hubie­ran escu­cha­do, esto se habría evi­ta­do”.

Mar­chet­ti, la prin­ci­pal auto­ri­dad del Hos­pi­tal, en el audio que envió a los tra­ba­ja­do­res, táci­ta­men­te des­car­tó esa posi­bi­li­dad al seña­lar que “serán los espe­cia­lis­tas los que deter­mi­nen los pasos a seguir. No es tiem­po de egoís­mos o de bus­car ven­ta­jas. Cada uno de noso­tros debe ser res­pon­sa­ble de las ver­sio­nes y denun­cias infun­da­das o mali­cio­sas res­pec­to de la situa­ción de los tra­ba­ja­do­res del equi­po de salud”.

Pero ade­más, la denun­cia puso de relie­ve una pro­ble­má­ti­ca que venían denun­cian­do los gre­mios médi­cos de todo el país y que es la fal­ta de cober­tu­ra que las ART debe­rían dar para casos de CoVid19 entre los tra­ba­ja­do­res con­ta­gia­dos.

A pesar del DNU que los prohí­be

25 des­pi­dos en el Tea­tro Colón

El Gobierno de la Ciu­dad tie­ne una deu­da de seis meses con Eter­nau­tas, la empre­sa en la que ter­cia­ri­zó el ser­vi­cio de guías, y que envió los tele­gra­mas «por­que no había otra». En el GCBA admi­ten la deu­da; los des­pe­di­dos piden la inter­ven­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Por Pau­la Saba­tés

Uno de los tele­gra­mas reci­bi­dos por los tra­ba­ja­do­res el jue­ves.

El pri­mer día de la exten­sión de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria lle­gó con la peor de las noti­cias para el mun­do cul­tu­ral: vein­ti­cin­co guías ter­cia­ri­za­dos del Tea­tro Colón (es decir, la tota­li­dad del área) fue­ron des­pe­di­dos por la empre­sa que los con­tra­ta­ba, que adu­jo deu­das de meses del pro­pio Gobierno de la Ciu­dad. En el con­tex­to del tea­tro cerra­do, les man­da­ron car­ta docu­men­to y un mail que decía que no podían con­ti­nuar con la rela­ción labo­ral y que ponían a dis­po­si­ción la liqui­da­ción por la indem­ni­za­ción. A raíz del decre­to del gobierno nacio­nal que prohí­be las cesan­tías y sus­pen­sio­nes por 60 días, les tra­ba­ja­do­res soli­ci­ta­ron for­mal­men­te la nuli­dad de los des­pi­dos y están a la expec­ta­ti­va de la res­pues­ta del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, que en las últi­mas horas lla­mó a con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria en casos simi­la­res.

La rela­ción de la empre­sa, el tea­tro y los tra­ba­ja­do­res comen­zó en 2011 con la polé­mi­ca y demo­ra­da reaper­tu­ra del Colón, en ple­na ges­tión de Mau­ri­cio Macri en la Ciu­dad. En ese momen­to quien se encar­ga­ba del ser­vi­cio de guías era la Fun­da­ción Tea­tro Colón, una ins­ti­tu­ción sin fines de lucro liga­da al tea­tro que para tal fin con­tra­tó a una empre­sa de turis­mo reco­no­ci­da en su sec­tor. Se tra­ta de Eter­nau­tas (ese es su nom­bre comer­cial) y se des­ta­ca por el enfo­que his­tó­ri­co de los reco­rri­dos que ofre­ce des­de 1999. Pres­tó ser­vi­cios a la Fun­da­ción has­ta que hubo un quie­bre entre ésta y el tea­tro y este últi­mo lla­mó a una lici­ta­ción. Fue en 2014 y, equi­po arma­do y exper­ti­se median­te, Eter­nau­tas con­cur­só y ganó, acce­dien­do a un con­tra­to direc­to con el gobierno de la Ciu­dad.

Des­de enton­ces la empre­sa está a car­go de los coor­di­na­do­res y los guías, caras visi­ble del tea­tro y tra­ba­ja­do­res esen­cia­les para el área de visi­tas, una de las que más recau­da en todo el Colón. Aun­que en los últi­mos meses, ya con varias lici­ta­cio­nes ven­ci­das, la rela­ción de la empre­sa con el Esta­do se trans­for­mó y en la actua­li­dad se da a tra­vés de órde­nes de com­pra que se renue­van mes a mes. El pro­ble­ma está, según expli­ca la empre­sa, en que el Gobierno por­te­ño que enca­be­za Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta le debe seis meses de canon, razón por la cual tomó la deci­sión de des­pe­dir, según argu­men­tó. Con­sul­ta­dos por este dia­rio, sus due­ños nega­ron ade­más reci­bir un pro­por­cio­nal de las entra­das ven­di­das en el mar­co de las visi­tas guia­das, algo que había tras­cen­di­do en las últi­mas horas.

El pro­ble­ma tie­ne, enton­ces, dos caras. Por un lado están los tra­ba­ja­do­res que se que­dan sin su fuen­te de ingre­sos en ple­na pan­de­mia y que con­si­de­ran que los des­pi­dos son ile­ga­les dado el con­tex­to, y que les tie­nen que seguir pagan­do igual. Por otro la fir­ma, que ase­gu­ra que se hará res­pon­sa­ble de lo que por ley le toque como par­te empre­sa­ria pero que ale­ga que no pue­de «seguir cubrien­do al Gobierno de la Ciu­dad”. ¿Qué dice este últi­mo? Que la deu­da de meses efec­ti­va­men­te exis­te, que iba a pagar­se en dos tra­mos en los últi­mos días de mar­zo pero que la pan­de­mia obli­gó a des­viar esos fon­dos a la car­te­ra de Salud y que “cuan­do ter­mi­ne todo sin dudas se va a pagar”. Eso es al menos lo que indi­ca­ron a este dia­rio fuen­tes cer­ca­nas al Colón. Cla­ro que la cosa no pue­de espe­rar.

“A noso­tros quien nos des­pi­de es la empre­sa, que es quien nos con­tra­tó. No sabe­mos si tie­ne que ver con una puja con el tea­tro o si como es una empre­sa de turis­mo ven que su acti­vi­dad en gene­ral no va a repun­tar. Como sea, sabe­mos que el tea­tro le debe varios meses pero por con­tra­to tie­nen que tener espal­da, por lo cual está con­tem­pla­do que nos tie­nen que pagar igual”, sos­tu­vo a Página/​12 uno de los des­pe­di­dos. “Nues­tra inten­ción es que el Minis­te­rio de Tra­ba­jo nos de la razón y decla­re que des­pe­dir así y aho­ra es un acto ile­gal”, sen­ten­cia.

“No había otra”, dice a este dia­rio Lucas Ren­te­ro, co-fun­da­dor y direc­tor de Eter­nau­tas jun­to a Ricar­do Watson, quien fir­mó los tele­gra­mas de des­pi­do. “No pue­do seguir pagan­do suel­dos ni cubrien­do al tea­tro, ten­go un rojo de seis meses, pre­vios inclu­so a que el Colón deci­die­ra cerrar por la pan­de­mia”, cuen­ta el empre­sa­rio, que apun­ta que la cláu­su­la a la que refie­ren los tra­ba­ja­do­res ‑esa que indi­ca que deben pagar aún tenien­do deu­das- esta­ba efec­ti­va­men­te en los plie­gos de lici­ta­ción pero no en las órde­nes de com­pra, la actual moda­li­dad de con­tra­ta­ción. “Esta deci­sión es la ulti­ma que que­ría­mos tomar. El Gobierno de la Ciu­dad ten­dría que hacer­se car­go por­que noso­tros lo hici­mos duran­te meses. Las deu­das que tie­nen con noso­tros no es algo de aho­ra, son cosa de años. Les ven­go avi­san­do que esto es un pro­ble­ma que tie­nen que solu­cio­nar, me pro­me­tie­ron que iban a pagar y no lo hicie­ron. Yo tam­bién me que­do sin empre­sa”, sen­ten­cia.

Ade­más del pano­ra­ma deses­pe­ran­te de les tra­ba­ja­do­res, la situa­ción pone de mani­fies­to una vez más la moda­li­dad de ter­cia­ri­za­ción, cues­tio­na­da amplia­men­te en el mun­do labo­ral y res­pon­sa­bi­li­dad tan­to del Esta­do como de la empre­sa. Sub­ya­ce la pre­gun­ta sobre por qué el tea­tro públi­co con más pre­su­pues­to de la Ciu­dad hace años ter­cia­ri­za un ser­vi­cio bási­co como el de guías y coor­di­na­do­res, que si bien no están afec­ta­dos a los espec­tácu­los, son el nexo entre la ins­ti­tu­ción y los visi­tan­tes y los cole­gios, ade­más de los encar­ga­dos de visi­bi­li­zar ese patri­mo­nio cul­tu­ral nacio­nal. Tam­bién obli­ga a pres­tar aten­ción a todas las moda­li­da­des de con­tra­ta­ción den­tro del tea­tro, cono­ci­do por su amplí­si­ma e incon­ce­bi­ble pre­ca­ri­za­ción. En diá­lo­go con este dia­rio, de hecho, los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos con­ta­ron que están en comu­ni­ca­ción con otros sec­to­res del tea­tro y que varios de ellos refi­rie­ron haber reci­bi­do aprie­tes y pedi­dos de renun­cia en los últi­mos días, en el mar­co del asi­la­mien­to social. “La situa­ción es des­de siem­pre­muy irre­gu­lar en todo el tea­tro”, con­ta­ron.

En las pró­xi­mas horas, por lo pron­to, el minis­te­rio de Tra­ba­jo debe­rá res­pon­der si hace lugar al pedi­do de nuli­dad de los des­pi­dos, tal como suce­dió con el caso Techint y la edi­to­rial Publiex­press, entre otros. Tam­bién debe­rá repen­sar la empre­sa si, tal como reza el refe­ri­do DNU, se dis­po­ne a “garan­ti­zar la con­ser­va­ción de los pues­tos de tra­ba­jo por un pla­zo razo­na­ble en aras de pre­ser­var la paz social” o si por el con­tra­rio insis­te en la medi­da uni­la­te­ral. “Noso­tros ya man­da­mos los tele­gra­mas y nos esta­mos orga­ni­zan­do entre noso­tros en comi­sio­nes y con el sin­di­ca­to de Comer­cio. Tam­bién esta­mos en diá­lo­go con la plan­ta per­ma­nen­te del tea­tro. Nues­tro obje­ti­vo, cono­cien­do en DNU del gobierno, es que se decla­re pron­to la nuli­dad”, cuen­tan les tra­ba­ja­do­res, que se encuen­tran en esta­do de aler­ta has­ta que se revier­ta la situa­ción.

Orga­ni­za­cio­nes socia­les denun­cian que la pan­de­mia agra­va la pobre­za y la desigual­dad social en el país

Orga­ni­za­cio­nes socia­les del Fren­te de Lucha Pique­te­ro denun­cian que la pan­de­mia agra­va la pobre­za y la desigual­dad social en el país. Recla­man la pro­vi­sión de agua pota­ble en asen­ta­mien­tos y villas de emer­gen­cia; fumi­ga­cion y des­ca­cha­rra­mien­to de basu­ra­les y des­cam­pa­dos; pro­vi­sión de ele­men­tos de higie­ne para los come­do­res popu­la­res; bar­bi­jos, guan­tes, cofias, batas des­car­ta­bles, alcohol en gel, lavan­di­na, desin­fec­tan­te en aero­sol y repe­len­te; pro­vi­sión de kit de higie­ne a la pobla­ción vul­ne­ra­ble en los barrios más pobres; aumen­to de las par­ti­da­rias ali­men­ta­rias para los come­do­res popu­la­res; la exten­sión de la tar­je­ta ali­men­ta­ria a toda per­so­na desoc­cu­pa­da con hijos de has­ta 18 años de edad; la prohi­bi­ción de des­pi­dos y sus­pen­sio­nes; la aper­tu­ra de pro­gra­mas socia­les; la dupli­ca­ción de los mon­tos de los pro­gra­mas; la crea­ción de un segu­ro por desocu­pa­ción de 30 mil pesos; el “con­trol obre­ro-veci­nal de la ayu­da social y la dis­tri­bu­ción de los recur­sos”; y no pagar de la deu­da exter­na y que los recur­sos se uti­li­cen para aten­der la emer­gen­cia. Por ANRed.

En el comu­ni­ca­do, emi­ti­do el 29 de mar­zo, las orga­ni­za­cio­nes inte­gran­tes del Fren­te de Lucha Pique­te­ro denun­cian que “la pan­de­mia que está con­mo­vien­do al mun­do ente­ro, está hacien­do estra­gos entre los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras más pobres”. En la mis­ma línea, sos­tie­nen: “los/​as precarizados/​as, even­tua­les y trabajadores/​as no registrados/​as se han que­da­do de un día para el otro sin sus ingre­sos y se ha mul­ti­pli­ca­do la desocu­pa­ción y la pobre­za. Los anun­cios del Gobierno Nacio­nal de ayu­da excep­cio­na­les son menos que un vaso de agua en el desier­to en medio de la cri­sis sin pre­ce­den­te”, remar­can y agre­gan: “para los desocupados/​as con algún plan social de 8500$ se paga un bono de 3000$ por úni­ca vez, cuan­do el ingre­so de los pla­nes ha dis­mi­nui­do sólo el año pasa­do un 20% y en lo que va de este han per­di­do su poder adqui­si­ti­vo en un 10% más, lo que se ha agra­va­do por los aumen­tos cri­mi­na­les de los ali­men­tos y artícu­los de higie­ne y lim­pie­za de los últi­mos días“.

En cuan­to a los 10 mil pesos en con­cep­to de Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia anun­cia­do por el gobierno de Alber­to Fer­nán­dez, sos­tie­nen que “como ayu­da para todo el mes son menos que la canas­ta de indi­gen­cia, y exclu­yen a los que tie­nen pla­nes socia­les en el gru­po fami­liar, es decir que una fami­lia que tenia un ingre­so mise­ra­ble de un plan sera exclui­da del IFE aun­que su pare­ja haya que­da­do sin tra­ba­jo”. Ade­más seña­lan que “recién se empe­za­rá a cobrar a media­dos de abril”, lo que con­si­de­ran “una eter­ni­dad para los que hoy no tie­nen para comer”.

Tam­bién denun­cian que el refue­zo ali­men­ta­rio anun­cia­do por el minis­tro de Desa­rro­llo Social Daniel Arro­yo “no se ha con­cre­ta­do lue­go de una sema­na de la cua­ren­te­na, no lle­gan ele­men­tos de higie­ne y de ele­men­tos sani­ta­rios ante el con­ta­gio ni para los come­do­res ni para las per­so­nas que no tie­nen recur­sos, ni siquie­ra se a abas­te­ci­do de agua pota­ble para barrios que tie­nen una cani­lla colec­ti­va”.

Como con­tra­par­te, des­ta­can que “en lo que sí se ha sido rápi­do el gobierno fue para des­ple­gar un enor­me ope­ra­ti­vo repre­si­vo con­jun­to en los barrios no pre­ci­sa­men­te para cui­dar la cua­ren­te­na”. En ese sen­ti­do, denun­cian que “las fuer­zas repre­si­vas están siguien­do pre­ci­sas ins­truc­cio­nes guber­na­men­ta­les para ame­dren­tar, humi­llar, tor­tu­rar , balear y repri­mir a los/​as trabajadores/​as que viven en los barrios más pobres, para evi­tar que vecinos/​as se orga­ni­cen y recla­men la ayu­da impres­cin­di­ble que no lle­ga”. Estos hechos, con­si­de­ran, “no se tra­ta de exce­so o de algún mili­co des­bo­ca­do, es un plan para evi­tar que la bron­ca popu­lar tome for­ma de pro­tes­ta y de rebe­lión ante el aban­dono del Esta­do”.

En este mar­co, el minis­tro Arro­yo con­vo­có a una reunión con acto­res socie­la para cons­ti­tuir un Equi­po de Emer­gen­cia. Allí estu­vie­ron, según infor­ma­ron varios medios, repre­sen­tan­tes de cul­tos, inten­den­tes y “orga­ni­za­cio­nes inter­me­dias”. Sobre este hecho, des­de el Fren­te de Lucha Pique­te­ro remar­ca­ron: “se con­vo­ca a unos y se exclu­ye a otros, como el Fren­te de Lucha Pique­te­ro, y casi todas las demás orga­ni­za­cio­nes que están por fue­ra de la UTEP, antes lla­ma­do triun­vi­ra­to de San Caye­tano. Dejan afue­ra a nues­tro fren­te por­que saben que somos un fac­tor de cues­tio­na­mien­to hacia sus polí­ti­cas de fon­do. El minis­tro no escu­cha. De hecho nun­ca se reunió con nues­tro fren­te, y tie­ne que dar res­pues­tas con­cre­tas para los que no pen­sa­mos igual que los ofi­cia­lis­tas y que tene­mos un pro­gra­ma y pro­pues­tas ante la emer­gen­cia”.

En este con­tex­to, las orga­ni­za­cio­nes recla­man: pro­vi­sión de agua pota­ble en asen­ta­mien­tos y villas de emer­gen­cia; fumi­ga­cion y des­ca­cha­rra­mien­to de basu­ra­les y des­cam­pa­dos; pro­vi­sión de ele­men­tos de higie­ne para los come­do­res popu­la­res; bar­bi­jos, guan­tes, cofias, batas des­car­ta­bles, alcohol en gel, lavan­di­na, desin­fec­tan­te en aero­sol y repe­len­te; pro­vi­sión de kit de higie­ne a la pobla­ción vul­ne­ra­ble en los barrios más pobres; aumen­to de las par­ti­da­rias ali­men­ta­rias para los come­do­res popu­la­res, “para hacer fren­te al aumen­to de la deman­da ante la desocu­pa­ción y la caí­da de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca”; exten­sión de la tar­je­ta ali­men­ta­ria a todos/​as los /​as desocupados/​as con hijos de has­ta 18 años de edad; la prohi­bi­ción de des­pi­dos y sus­pen­sio­nes; la aper­tu­ra de pro­gra­mas socia­les para desocupados/​as; la dupli­ca­ción de los mon­tos de los pro­gra­mas; la crea­ción de un segu­ro para los desocupados/​as 30.000 $ inde­xa­do por cos­to de vida; el con­trol obre­ro-veci­nal de la ayu­da social y la dis­tri­bu­ción de los recur­sos; y recla­man por el “no al pago de la deu­da exter­na y que los recur­sos se uti­li­cen para aten­der la emer­gen­cia”.

El Fren­te de Lucha Pique­te­ro está inte­gra­do por el Polo Obre­ro, el MTR His­tó­ri­co, el MTR Vota­mos Luchas, CUba MTR, M.I.DO., MAR, el Movi­mien­to 29 de Mayo, el Blo­que Pique­te­ro Nacio­nal (T.Or.Re., Agru­pa­ción Arman­do Con­cien­cia, RUP y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Tra­ba­jar, la Agru­pa­ción 17 de Noviem­bre y M.V. y J.S.

Dos aero­na­ve­gan­tes se con­ta­gia­ron de Coro­na­vi­rus en los vue­los de repa­tria­ción

Así lo con­fir­mó el gre­mio de Aero­na­ve­gan­tes. Ambos habían par­ti­ci­pa­do de tri­pu­la­cio­nes en los vue­los de repa­tria­ción de Argen­ti­nos y se encuen­tran en ais­la­mien­to y asintomáticos.02/04/2020 13:27:00

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Aero­na­ve­gan­tes (AAA), que con­du­ce Juan Pablo Brey, infor­mó hoy que, pro­duc­to de la par­ti­ci­pa­ción de sus repre­sen­ta­dos en los vue­los de repa­tria­ción de ciu­da­da­nos argen­ti­nos en el exte­rior, en el mar­co de la pan­de­mia de COVID-19 (Coro­na­vi­rus), «sólo tene­mos un total de dos com­pa­ñe­ros que han dado posi­ti­vo en el Test de COVID-19, quie­nes hoy se encuen­tran asin­to­má­ti­cos y en su casas, en ópti­mas con­di­cio­nes de salud», seña­ló Juan Pablo Brey, secre­ta­rio Gene­ral, en rela­ción a ambos casos que están inclui­dos den­tro de las esta­dís­ti­cas ofi­cia­les.

Así el gre­mio reali­zó un balan­ce de los vue­los de repa­tria­ción, con­fir­man­do el sal­do de dos Tri­pu­lan­tes de Cabi­na de Pasa­je­ros (TCP) con­ta­gia­dos y ya asin­to­má­ti­cos, el cual se pudo dar «pro­duc­to de los cui­da­dos y el pro­fe­sio­na­lis­mo con que hemos actua­do», y agre­ga­ron: «hemos acom­pa­ña­do a cada caso sos­pe­cho­so y estu­vi­mos en con­tac­to per­ma­nen­te con los casos posi­ti­vos en abso­lu­ta con­fi­den­cia­li­dad».

«Des­de el minu­to cero que ini­ció esta pan­de­mia, esta­mos com­pro­me­ti­dos con la cues­tión huma­ni­ta­ria y con cada uno de nues­tros com­pa­ñe­ros. Exi­gi­mos las con­di­cio­nes sani­ta­rias ade­cua­das para rea­li­zar los vue­los de repa­tria­ción y los vue­los de cabo­ta­je», sos­tu­vo Brey, quien tam­bién es secre­ta­rio de Pren­sa de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT).

«Acom­pa­ña­mos a cada com­pa­ñe­ro y com­pa­ñe­ra con su situa­ción par­ti­cu­lar. Hemos sido orgu­llo­sa­men­te par­te la mayo­ría de noso­tros, de vue­los de repa­tria­ción. Toma­mos deci­sio­nes día a día para que las con­di­cio­nes actua­les de vue­lo sean en el mar­co de mayor segu­ri­dad posi­ble fren­te este esce­na­rio impre­vis­to y nun­ca antes vivi­do», enfa­ti­zó el sin­di­ca­lis­ta.

El comu­ni­ca­do se emi­tió tras la reunión de Comi­sión Direc­ti­va que el gre­mio man­tu­vo a tra­vés de la pla­ta­for­ma Zoom. Allí Brey reco­no­ció que «el sec­tor aero­náu­ti­co se encuen­tra en una cri­sis sin pre­ce­den­tes, y las empre­sas aero­co­mer­cia­les que ope­ran en el país no son aje­nas a ella», y expre­só que como gre­mio «tene­mos enor­mes desafíos para sobre­lle­var el pre­sen­te, tenien­do ante noso­tros un futu­ro incier­to».

«Esta­re­mos como siem­pre al lado de cada nece­si­dad ya sea colec­ti­va e indi­vi­dual para supe­rar esta cri­sis más for­ta­le­ci­dos que nun­ca», con­clu­yó.

Opor­tun­cri­sis para Fly­bon­di: recor­ta­rá 30% los sala­rios e incor­po­ra­rá fle­xi­bi­li­dad labo­ral

Lo acor­dó con el gre­mio que había apro­ba­do el macris­mo exclu­si­va­men­te para la empre­sa. Se recor­ta­rán los sala­rios en un 30% por los pró­xi­mos 3 meses y se incor­po­ra­rán cláu­su­las de flexibilidad.02/04/2020 15:25:00

La cri­sis eco­nó­mi­ca y sani­ta­ria que vive el país dejó a las líneas aéreas prác­ti­ca­men­te para­li­za­das. Sin via­jes al exte­rior por la pan­de­mia y con las res­tric­cio­nes para los vue­los de cabo­ta­je, las aero­lí­neas viven uno de los peo­res momen­tos de su his­to­ria recien­te.

La situa­ción deri­vó en una nego­cia­ción inter­na de la low cost Fly­bon­di con el gre­mio de empre­sa que había apro­ba­do el macris­mo para faci­li­tar­le el fun­cio­na­mien­to en el que recor­ta­rán sala­rios e incor­po­ra­rán cláu­su­las de fle­xi­bi­li­dad para sus emplea­dos.

Según pudo saber Info­Gre­mia­les, Fly­bon­di le recor­ta­rá un 30% los sala­rios a sus emplea­dos por los pró­xi­mos tres meses. Eso fir­mó con la Aso­cia­ción Sin­di­cal de Tra­ba­ja­do­res de Fly­bon­di Líneas Aéreas y pre­sen­tó ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación.

Ade­más se incor­po­ra­ron una serie de cláu­su­las de fle­xi­bi­li­dad labo­ral, un vie­jo anhe­lo de la empre­sa ama­ri­lla que tuvo que ir pos­po­nién­do­se en el tiem­po, a cam­bio de no des­truir pues­tos de tra­ba­jo en el mis­mo lap­so.

El acuer­do lle­ga horas des­pués de que se cono­cie­ra la deci­sión uni­la­te­ral de LAN de redu­cir los sala­rios de su per­so­nal en un 50% por el pró­xi­mo tri­mes­tre y mues­tra el esta­do de excep­ción que se vive entre los aero­náu­ti­cos.

Pre­sio­nes de La Sal­te­ña para que vuel­van a tra­ba­jar los mayo­res de 60

La fir­ma del Gru­po Moli­nos comen­zó a pre­sio­nar a los emplea­dos mayo­res de 60 años, que deben man­te­ner la cua­ren­te­na, para que vuel­van al tra­ba­jo. La comi­sión inter­na res­pon­dió con un qui­te de colaboración.02/04/2020 17:17:00

La tra­di­cio­nal fábri­ca de pas­tas, tapas para tar­tas y tapas para empa­na­das, La Sal­te­ña, comen­zó a inti­mar con el fin de mar­zo a sus emplea­dos mayo­res de 60 años para que vuel­van a tra­ba­jar. A pesar de la exten­sión de la cri­sis sani­ta­ria y de la con­ti­nui­dad del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, les pedía que se pre­sen­ten en sus pues­tos de tra­ba­jo.

La reac­ción de los emplea­dos, quie­nes no per­te­ne­cen a los gru­pos de ries­go y man­tie­nen la pro­duc­ción des­de media­dos de mar­zo, fue uná­ni­me. Se nega­ron, mar­ca­ron la ile­ga­li­dad del pedi­do empre­sa­rial y res­pon­die­ron con un qui­te de cola­bo­ra­cio­nes.

La Sal­te­ña, que emplea unos 450 ope­ra­rios, fue com­pra­da el año pasa­do por Moli­nos Río de la Pla­ta, del hol­ding Perez Com­panc por lo que for­ma par­te de una de las empre­sas líde­res del sec­tor ali­men­ti­cio nacio­nal, con fuer­te inser­ción en el mer­ca­do y gran capa­ci­dad de expor­ta­ción.

Según pudo saber Info­Gre­mia­les, el mis­mo pedi­do se había rea­li­za­do des­de la geren­cia hacia los tra­ba­ja­do­res de Moli­nos y por estas horas man­tie­nen char­las y nego­cia­cio­nes con los emplea­dos. Fuen­tes cer­ca­nas a la empre­sa reco­no­cie­ron estar en nego­cia­cio­nes par­ti­cu­la­res.

«En Moli­nos toda­vía no empe­za­ron con medi­das de fuer­za. Están dis­cu­tien­do con la empre­sa», expli­có una fuen­te del sec­tor sin­di­cal. Ade­más remar­có que fue la pro­tes­ta en La Sal­te­ña la que gene­ró el efec­to con­ta­gio en la plan­ta de Moli­nos don­de cum­plen tareas otros 350 emplea­dos.

Gar­ba­rino: Los tra­ba­ja­do­res recha­zan que la empre­sa les pague ape­nas el 30% del suel­do

Los emplea­dos se encuen­tran en aler­ta por la deci­sión de la empre­sa de ven­ta de elec­tro­do­més­ti­cos. Des­de el gre­mio no des­car­tan que se tra­te de una manio­bra para reci­bir «una mano» del gobierno.

Por Fede­ri­co Tro­fe­lli – @FedeTrofelli2 de Abril de 2020

En el peor con­tex­to posi­ble, los tra­ba­ja­do­res de Gar­ba­rino no saben si van a poder con­tar con la tota­li­dad del suel­do el lunes pró­xi­mo, cuan­do se cum­pla el pla­zo máxi­mo para que la his­tó­ri­ca empre­sa de ven­ta de elec­tro­do­més­ti­cos depo­si­te los sala­rios. Es que Car­los Gar­cía, el pre­si­den­te de la fir­ma, a tra­vés de una nota infor­mal le pidió “dis­cul­pas” a todos los emplea­dos por­que sola­men­te podrán “abo­nar una por­ción del suel­do”. Se tra­ta de unas 4500 fami­lias, en 200 sucur­sa­les de todo el país, que están en vilo.

“Ya atra­ve­sa­mos varias cri­sis jun­tos, esta que nos toca aho­ra es par­ti­cu­lar­men­te com­pli­ca­da y pro­lon­ga­da –des­de 2018- por­que se sumó la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por el coro­na­vi­rus”, arran­ca la misi­va fir­ma­da por Gar­cía, en la que se excu­sa: “El úni­co camino para poder lograr los fon­dos nece­sa­rios para com­ple­tar el pago de suel­dos y cui­dar la fuen­te de tra­ba­jo de todos noso­tros, es ven­der todos los pro­duc­tos que poda­mos vía con­sig­na­ción y/​o Mar­ket­pla­ce, ya que actual­men­te son las dos úni­cas herra­mien­tas dis­po­ni­bles para ven­der”.

Javier Valen­zue­la, el abo­ga­do del Sin­di­ca­to de Emplea­dos y Obre­ros de Comer­cio y Afi­nes Zona Oes­te (SEOCA) reco­no­ció a Tiem­po que “Gar­ba­rino, como muchas empre­sas que depen­dían de mane­ra cen­tral de la finan­cia­ción, que­dó heri­da de muer­te duran­te el gobierno macris­ta” y en este caso, des­de hace meses que los due­ños de la fir­ma esta­rían bus­can­do ven­der­la: “La empre­sa venía en caí­da libre, y si bien ellos ase­gu­ra­ban estar en cesa­ción de pagos con los pro­vee­do­res, esto nun­ca fue blan­quea­do por lo que podría ser uti­li­za­do para mejo­rar su posi­ción ante las nego­cia­cio­nes con esos mis­mos pro­vee­do­res”.

Por su par­te, Éri­ca Sala­zar, dele­ga­da del SEOCA en la casa cen­tral que Gar­ba­rino tie­ne en Morón, una de las sie­te sucur­sa­les que la empre­sa tie­ne en la región, expli­có: “Esta­mos al tan­to del pro­ce­so de ven­ta. Todos los meses nos venía­mos reunien­do para ana­li­zar la situa­ción con la empre­sa y el pago de suel­dos siem­pre estu­vo garan­ti­za­do. Nos sue­na suges­ti­va­men­te opor­tuno, que en esta situa­ción de emer­gen­cia se deci­da de un día para el otro dejar de pagar­nos”.

“Es el peor momen­to para noso­tros. Los tra­ba­ja­do­res esta­mos preo­cu­pa­dos, angus­tia­dos y nos sen­ti­mos des­am­pa­ra­dos. Afor­tu­na­da­men­te tene­mos al gre­mio, los medios y las redes socia­les que nos acom­pa­ñan, por­que por la cua­ren­te­na no pode­mos ni siquie­ra mani­fes­tar­nos en la calle, esta­mos muy limi­ta­dos”, con­ti­nuó Sala­zar quien hace 13 años que está vin­cu­la­da a Gar­ba­rino.

“No des­car­ta­mos que se tra­te de una cri­sis auto­pro­vo­ca­da para reci­bir asis­ten­cia del gobierno”, ana­li­zó Valen­zue­la quien sub­ra­yó que de esta mane­ra “la empre­sa bus­ca­ría oxí­geno a tra­vés de los REPRO, por los cuá­les el Esta­do se haría car­go de una par­te de los sala­rios”.

Sala­zar, en tan­to, des­ta­có: “La con­clu­sión que saca­mos es que la empre­sa nos obli­gó a noso­tros a visi­bi­li­zar este pro­ble­ma para que inter­ce­da el gobierno. Es muy cíni­co. Vivi­mos al día, de nues­tro sala­rio y hay muchos que no van a poder comer si no pagan todo el suel­do”.

Con­sul­ta­do por este medio, Rubén Ledes­ma, el secre­ta­rio gene­ral de SEOCA, ase­gu­ró que por esta situa­ción man­tie­ne diá­lo­go cons­tan­te con el res­to de los refe­ren­tes de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Emplea­dos de Comer­cio y Ser­vi­cios, que enca­be­za Arman­do Cava­lie­ri, y ade­lan­tó que “si para el cuar­to día hábil no paga­ron la tota­li­dad de los suel­dos hare­mos todo lo que esté a nues­tro alcan­ce para que pue­dan cobrar. Es momen­to de que los empre­sa­rios se com­por­ten de mane­ra res­pon­sa­ble y soli­da­ria”.

¿Las empre­sas no pue­den echar, pero sí sus­pen­der?

El abo­ga­do del gre­mio des­cri­bió que gra­cias al DNU 392 las empre­sas no pue­den echar a los tra­ba­ja­do­res argu­men­tan­do cau­sas de “fuer­za mayor”, sin embar­go muchas “se aga­rra­ron del artícu­lo 223 Bis, que fue excep­tua­do, que habi­li­ta al emplea­dor a sus­pen­der una par­te del suel­do bajo la anuen­cia del sin­di­ca­to y el minis­te­rio de Tra­ba­jo. Pero eso no está ocu­rrien­do. Nos lle­ga­ron casos de empre­sas tex­ti­les o fábri­cas de elec­tro­do­més­ti­cos, que debie­ron cerrar las per­sia­nas, que lo están hacien­do de mane­ra uni­la­te­ral”.

Acor­da­ron el con­ge­la­mien­to de los aran­ce­les en la ense­ñan­za pri­va­da

La ini­cia­ti­va sur­gió de la nego­cia­ción que esta­ban man­te­nien­do el Minis­te­rio de Edu­ca­ción con los repre­sen­tan­tes de las escue­las pri­va­das para paliar los efec­tos de la pan­de­mia sobre la eco­no­mía.

Las cuo­tas de los cole­gios pri­va­dos que­da­rán con­ge­la­das, según el pun­to salien­te de un acuer­do al que lle­ga­ron hoy la Nación, las pro­vin­cias y la Ciu­dad de Bue­nos Aires con las aso­cia­cio­nes que agru­pan a las ins­ti­tu­cio­nes de ense­ñan­za pri­va­da.

La infor­ma­ción fue difun­di­da a Télam por fuen­tes del Minis­te­rio de Edu­ca­ción, lue­go de una serie de reunio­nes y con­tac­tos man­te­ni­dos en el mar­co de la pre­vis­ta mer­ma de ingre­sos de múl­ti­ples fami­lias a cau­sa de las res­tric­cio­nes for­za­das por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Los infor­man­tes dije­ron que el acuer­do cons­ta de nue­ve pun­tos, entre los cua­les figu­ra tam­bién el dife­ri­mien­to del pago de un por­cen­ta­je de esos aran­ce­les.

El acuer­do fue fir­ma­do esta tar­de por el minis­tro Nico­lás Trot­ta; y por los titu­la­res de las car­te­ras de Edu­ca­ción de las 24 juris­dic­cio­nes en nom­bre del Con­se­jo Fede­ral de Edu­ca­ción.

Por el ámbi­to de la ense­ñan­za pri­va­da sus­cri­bie­ron Rodol­go de Vin­cen­zi, por la Con­fe­de­ra­ción de Aso­cia­cio­nes de Cole­gios Pri­va­dos (CAIEP); Nor­ber­to Baloi­ra, por Jun­ta Coor­di­na­do­ra de Aso­cia­cio­nes de la Ense­ñan­za Pri­va­da de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (COORDIEP); José Alva­rez, por el Con­se­jo Supe­rior de Edu­ca­ción Cató­li­ca (CONSUDEC) y Mar­tín Zuri­ta, por la Aso­cia­ción de Cole­gios Pri­va­dos de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (AIEPBA/​JUNEP).

Según el Minis­te­rio nacio­nal, «la reali­dad de cada una de las 24 juris­dic­cio­nes, y den­tro de cada una de ellas la de las escue­las de ges­tión pri­va­da y su comu­ni­dad edu­ca­ti­va, es dife­ren­te, pre­sen­ta par­ti­cu­la­ri­da­des y deman­da enfo­ques dife­ren­cia­dos para aten­der las nece­si­da­des de las fami­lias, de los docen­tes y no docen­tes, y de las pro­pias ins­ti­tu­cio­nes».

Así, «coin­ci­dien­do en los prin­ci­pios de soli­da­ri­dad, com­pro­mi­so, sen­si­bi­li­dad res­pon­sa­bi­li­dad y esfuer­zo com­par­ti­do, se alcan­za­ron los siguien­tes acuer­dos entre la Nación, los esta­dos pro­vin­cia­les, la CABA, y las aso­cia­cio­nes que nuclean a las ins­ti­tu­cio­nes de ense­ñan­za pri­va­da», que se deta­llan a con­ti­nua­ción:

El deta­lle del acuer­do:

– Pre­ser­var las fuen­tes de tra­ba­jo de los docen­tes, no docen­tes, auxi­lia­res y per­so­nal direc­ti­vo de las escue­las de ges­tión pri­va­da, ase­gu­rar el pago de los sala­rios, garan­ti­zar el dere­cho a la edu­ca­ción y ade­cuar las con­di­cio­nes de tra­ba­jo remo­to, en caso de que fue­ra nece­sa­rio, para pre­ser­var la salud de trabajadores/​as y estu­dian­tes.

– Con­ge­lar el valor de los aran­ce­les has­ta que con­clu­yan las medi­das de ais­la­mien­to social y pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio; y retro­traer los aumen­tos que se hubie­ren pro­du­ci­do con pos­te­rio­ri­dad a la entra­da en vigor del Decre­to N° 260⁄ 2020 .

– Sus­pen­der la fac­tu­ra­ción o apli­car des­cuen­tos en los acce­so­rios al aran­cel que res­pon­dan a ser­vi­cios direc­tos inte­rrum­pi­dos (ej. come­dor) u otros ser­vi­cios extra esco­la­res.

– Dife­rir a soli­ci­tud de las fami­lias el pago de un por­cen­ta­je del total del aran­cel, fac­tu­ra­do para meses sub­si­guien­tes en favor de quie­nes no pue­dan afron­tar­lo, toman­do como máxi­ma refe­ren­cia las nece­si­da­des para garan­ti­zar el pago de suel­dos, car­gas socia­les y gas­tos inelu­di­bles para el sos­te­ni­mien­to del Plan de Con­ti­nui­dad Peda­gó­gi­ca.

– Fle­xi­bi­li­zar, repro­gra­mar o exten­der las fechas de los ven­ci­mien­tos de pago de cuo­tas o aran­ce­les, res­trin­gir los recar­gos finan­cie­ros por mora en el pago (intere­ses) y supri­mir las mul­tas y otras pena­li­da­des o acce­so­rias duran­te un pla­zo no menor al del ais­la­mien­to social y pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio.

– Abs­te­ner­se de apli­car medi­da res­tric­ti­va algu­na al acce­so a las herra­mien­tas de apren­di­za­je por cues­tio­nes vin­cu­la­das al pago de los aran­ce­les.

– Aten­der situa­cio­nes fami­lia­res espe­cia­les, con la posi­bi­li­dad de otor­gar becas y ayu­das tran­si­to­rias con­for­me a la reali­dad de las fami­lias y de cada ins­ti­tu­ción.

– Ana­li­zar la estruc­tu­ra de cos­tos y los aho­rros posi­bles sos­te­nien­do las ero­ga­cio­nes esen­cia­les, a fin de dis­po­ner, cuan­do ello sea posi­ble, un des­cuen­to en los aran­ce­les; man­te­nien­do la remi­sión de infor­ma­ción con­for­me a la nor­ma­ti­va apli­ca­ble.

– Imple­men­tar estas medi­das duran­te el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio y, una vez con­clui­do, por un pla­zo idén­ti­co al trans­cu­rri­do en tal situa­ción.

«El Gobierno Nacio­nal y los gobier­nos pro­vin­cia­les y de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires rati­fi­can que con­ti­nua­rán adop­tan­do medi­das que acom­pa­ñen en la cri­sis al sec­tor, tales como las de carác­ter gene­ral ya dis­pues­tas, y otras de impac­to direc­to en el sec­tor edu­ca­ti­vo de ges­tión pri­va­da», agre­gó la car­te­ra edu­ca­ti­va.

«En tal sen­ti­do el Decre­to P.E.N. N° 332⁄ 2020 y la Comu­ni­ca­ción “A” 6948 del B.C.R.A. con rela­ción a la reduc­ción del pago de con­tri­bu­cio­nes pre­vi­sio­na­les e impues­to a los cré­di­tos y débi­tos; pago de FONID y suma extra­or­di­na­ria a las y los docen­tes; o faci­li­da­des para acce­der a cré­di­tos; entre otros que pudie­ran imple­men­tar­se con­for­me a la evo­lu­ción de la pan­de­mia», agre­gó la infor­ma­ción ofi­cial emi­ti­da esta tar­de.

De Vin­cen­zi había ase­gu­ra­do hoy que «las ins­ti­tu­cio­nes tie­nen un por­cen­ta­je del aran­cel cuyo pago pue­de ser dife­ri­do a meses sub­si­guien­tes», y que eso podía ser «una posi­ble solu­ción».

Tam­bién recor­dó que el miér­co­les, por ayer, «hubo una reunión entre el minis­tro de Edu­ca­ción y las aso­cia­cio­nes que repre­sen­ta­mos a los cole­gios pri­va­dos a nivel nacio­nal. Le mani­fes­ta­mos nues­tro apo­yo a las medi­das que vie­ne toman­do el Gobierno nacio­nal de cara a la pan­de­mia y des­pués nos meti­mos de lleno a tra­tar el impac­to eco­nó­mi­co que tie­ne sobre la comu­ni­dad edu­ca­ti­va a la que noso­tros repre­sen­ta­mos, de más de 17.000 escue­las en el país».

Las ART bus­can arti­lu­gios para no asis­tir a tra­ba­ja­do­res que con­trai­gan coro­na­vi­rus

Una dis­po­si­ción «exo­ne­ra­ría» a las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos de Tra­ba­jo y pone en ries­go a las empre­sas pri­va­das, pero ya pre­sen­ta­ron los pri­me­ros ampa­ros ante la jus­ti­cia labo­ral para que las ART con­tem­plen al COVID-19 como enfer­me­dad laboral.02/04/2020 11:17:00

La dis­po­si­ción 5/​2020 del 27 de mar­zo, que se publi­có en el Bole­tín Ofi­cial, excep­túa a las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos de Tra­ba­jo de asis­tir a los emplea­dos que even­tual­men­te con­trai­gan Covid-19 por tra­tar­se de una pan­de­mia decla­ra­da por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud y no de una enfer­me­dad pro­pia de cada sec­tor labo­ral.

El tema sobre el que lla­ma la aten­ción el abo­ga­do Nico­lás Schick en diá­lo­go con El Sol, es que si bien hay una gran can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res que cum­plen la cua­ren­te­na, están quie­nes deben seguir cum­plien­do sus labo­res. Para estos casos, la dis­po­si­ción emi­te reco­men­da­cio­nes gene­ra­les para la pre­ven­ción en el ámbi­to labo­ral, pero el ries­go exis­te igual.

«Las ART no se hacen car­go de la asis­ten­cia ni de la pro­vi­sión de los mate­ria­les sani­ta­rios y los tra­ba­ja­do­res pue­den ini­ciar accio­nes lega­les con­tra las empre­sas por no reci­bir aten­ción médi­ca», ase­gu­ró. El doc­tor Schick dijo que se podría pedir la incons­ti­tu­cio­na­li­dad de esta regla­men­ta­ción pero, a cau­sa de la pan­de­mia, la Jus­ti­cia está vir­tual­men­te para­da.

Sin embar­go, algu­nos tra­ba­ja­do­res ya eli­gie­ron sus pro­pios cami­nos. Un dele­ga­do del Hos­pi­tal Ita­liano y una enfer­me­ra del Tor­nú, ambos mili­tan­tes del fren­te de izquier­da MST-FIT, pre­sen­ta­ron hoy los pri­me­ros ampa­ros ante la jus­ti­cia labo­ral para que las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­go de Tra­ba­jo (ART) con­tem­plen al coro­na­vi­rus como enfer­me­dad labo­ral.

Des­de la Super­in­ten­den­cia de Ries­gos de Tra­ba­jo admi­tie­ron la situa­ción y ‑según el fren­te- advir­tie­ron que, lle­ga­do el caso, las ART debe­rán cubrir a los emplea­dos si se con­ta­gian con el virus. Mien­tras tan­to, las ase­gu­ra­do­ras con­ti­núan reci­bien­do el apor­te eco­nó­mi­co de las fir­mas pri­va­das dis­pues­to por ley.

Los «call cen­ters» se suman a la rebe­lión patro­nal y sus­pen­den tra­ba­ja­do­res sin goce de habe­res

Dele­ga­dos del sin­di­ca­to de Comer­cio denun­cian que las empre­sas Acc Group, PYD y Next Lati­noa­mé­ri­ca, vio­lan­do la nor­ma­ti­va vigen­te y el decre­to pre­si­den­cial del día 31 de mar­zo, envia­ron tele­gra­mas de sus­pen­sión sin goce de habe­res a unos 40 mil trabajadores.02/04/2020 00:06:00

Las empre­sas líde­res de cen­tros de con­tac­to, antes cono­ci­das como «call cen­ters», se ali­nean con otras patro­na­les en rebel­día fren­te al DNU pre­si­den­cial emi­ti­do el 31 de mar­zo, por el que no se per­mi­ten los des­pi­dos ni las sus­pen­sio­nes por el lap­so de 60 días, debi­do a la cri­sis eco­nó­mi­ca mun­dial huma­ni­ta­ria que tra­jo apa­re­ja­da la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Las empre­sas PYD, Acc Group y Next Lati­noa­mé­ri­ca envia­ron tele­gra­mas a apro­xi­ma­da­men­te el 25 por cien­to de su nómi­na de emplea­dos sus­pen­dién­do­los por 30 días sin goce de suel­do. La deci­sión los deja en un lim­bo: al no estar des­pe­di­dos tam­po­co pue­den acce­der a las asig­na­cio­nes esta­ta­les.

La medi­da preo­cu­pa a más de 40 mil tra­ba­ja­do­res en todo el país, que son emplea­dos en los cen­tros de con­tac­to, por el temor al efec­to con­ta­gio.

Bus­can ampa­rar­se en la excep­ción del caso de «fuer­za mayor», tal como inten­tó hacer Techint. En diá­lo­go con Tiem­po Argen­tino, Ricar­do Ham, refe­ren­te del cuer­po de dele­ga­dos de call cen­ters del Sin­di­ca­to de Comer­cio afir­mó que los due­ños de estas empre­sas actúan en for­ma pre­me­di­ta­da y coor­di­na­da por la Cáma­ra Argen­ti­na de Con­tact Cen­ters, hoy lide­ra­da por el due­ño de Next, Miguel López: «Están hacien­do caso omi­so al decre­to y son total­men­te intran­si­gen­tes. Esta­mos hablan­do de suel­dos de 25 mil pesos, que en muchos casos es el úni­co ingre­so fami­liar».

El dele­ga­do expli­có que espe­ran que no pase mucho tiem­po para que ten­gan la audien­cia en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo para denun­ciar la situa­ción y que sal­ga la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria, como ocu­rrió con el caso Techint.

Sin embar­go, des­de el gre­mio creen que se tra­ta de una prue­ba pilo­to por­que si logra­ran su obje­ti­vo podrían gene­rar un efec­to domi­nó que pro­fun­di­ce aún más la cri­sis eco­nó­mi­ca para la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

Estos gru­pos pres­tan ser­vi­cios a las empre­sas más gran­des y reco­no­ci­das del país como YPF, La Caja, Tele­cen­tro, San­tan­der Río, Cla­ro, el Auto­mó­vil Club Argen­tino, entre varias otras.

Juan Gra­bois denun­ció des­pi­dos en Mer­ca­do Libre

En el mar­co de la polé­mi­ca con empre­sa­rios como el CEO de Techint Pao­lo Roc­ca o el de Mir­gor Nico­lás Capu­to, que en medio de la cua­ren­te­na nacio­nal deci­die­ron con­cre­tar cien­tos de des­pi­dos ‑lo que desató la indig­na­ción pre­si­den­cial, que pri­me­ro los cali­fi­có de mise­ra­bles y lue­go impul­só un decre­to prohi­bien­do des­pi­dos y suspensiones‑, el diri­gen­te de la CTEP Juan Gra­bois salió este miér­co­les a denun­ciar que tam­bién la millo­na­ria empre­sa de Mar­cos Gal­pe­rín, Mer­ca­do Libre, se sumó a la olea­da de des­vin­cu­la­cio­nes labo­ra­les en medio de la pan­de­mia.

Gra­bois, que ya pro­ta­go­ni­zó varios cru­ces con Gal­pe­rín, a quien acu­só de lucrar con inde­bi­dos bene­fi­cios esta­ta­les duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri, reali­zó un posteo en sus redes socia­les don­de plan­teó: “Gal­pe­rin y Mer­ca­do Libre des­pi­den tra­ba­ja­do­res en medio de la cri­sis. ¿Saben cuál es la dife­ren­cia entre un mise­ra­ble y un millo­na­rio? El mar­ke­ting”.

¿Saben cuál es la dife­ren­cia entre un MISERABLE y un MIL MILLONARIO? EL MARKETING. @marcos_galperin y @ML_Argentina des­pi­den tra­ba­ja­do­res en medio de la cri­sis. pic​.twit​ter​.com/​T​J​D​9​d​9​s​Ru3 — Juan Gra­bois (@JuanGrabois) April 1, 2020

Acom­pa­ñan­do su tex­to, com­par­tió imá­ge­nes don­de pri­me­ro se ve el avi­so ins­ti­tu­cio­nal de Mer­ca­do Libre ante la epi­de­mia, que plan­tea­ba “Codo a codo en las difí­ci­les has­ta que lle­gue lo mejor. Segui­mos tra­ba­jan­do para ayu­dar­te a com­prar sin salir de tu casa y pre­ser­var el bien­es­tar de todos”. Des­pués de iro­ni­zar con el slo­gan (“En las difí­ci­les, codo a codo des­pi­dien­do tra­ba­ja­do­res”), com­par­tía recor­tes de posteos que daban cuen­ta de des­pi­dos en algu­nas de las agen­cias ter­ce­ri­za­das con las que Mer­ca­do Libre comen­zó a tra­ba­jar el año pasa­do, par­ti­cu­lar­men­te en Solu­cio­nes Rands­tad S.A.

Al res­pec­to, Gra­bois denun­ció: “Solu­cio­nes Rands­tad S.A. es una de las agen­cias ter­ce­ri­za­das de Mer­ca­do Pago. Cuan­do se anun­ció la cua­ren­te­na, man­da­ron a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras a hacer homeof­fi­ce. Pero esta sema­na, Mer­ca­do Pago deci­dió no con­ti­nuar con el con­tra­to pro­vo­can­do el des­pi­do de tra­ba­ja­do­res que, ade­más, se encon­tra­ban pre­ca­ri­za­dos. Hacían tra­ba­jo de calle, vigi­la­dos por GPS, sin viá­ti­cos ni refri­ge­rio”. Y con­clu­yó: “Solo en esta agen­cia fue­ron 25 tra­ba­ja­do­res que que­da­ron des­am­pa­ra­dos en medio de la cri­sis”.