Argentina. Cuarentena represiva en Mendoza: Gremial de Abogados defiende a un vecino, detenido por vender verduras en la calle / Otros organismos de DDHH suman más denuncias

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 2 abril 2020

En el video esta Cla­ri­si­mo.

El pibe al que detie­nen no cobra pla­nes, no reci­be nada de nada.

Esta ven­dien­do ver­du­ra.

En la vere­da están su mujer y su hijo.

La poli­cía lo detie­ne y le arma una cau­sa.

Y la Gre­mial de Abo­ga­dos lo defen­de­rá.

Actua­rá nues­tra com­pa­ñe­ra cole­ga Lau­ra Valen­te.

Y si pode­mos sacar­lo bien, lue­go pre­sen­ta­re­mos Habeas para que le per­mi­tan seguir tra­ba­jan­do.

Ima­gí­nen­se este caso mul­ti­pli­ca­do por cien­tos.

En luga­res don­de no hay nadie para defen­der ni para Habeas.

Esa es la situa­ción que vivi­mos en toda la Argen­ti­na.

El video lo dice todo

Orga­nis­mos de Dere­chos Huma­nos de Men­do­za con­tra el abu­so poli­cial

En

el mar­co del ais­la­mien­to social, orga­nis­mos de DDHH envia­ron una car­ta

al gober­na­dor Rodol­fo Sua­rez ante «los exce­sos, arbi­tra­rie­da­des y abu­sos

de la Poli­cía». Ade­más exi­gen polí­ti­cas de emer­gen­cia para “terri­to­rios

de alta vul­ne­ra­bi­li­dad eco­nó­mi­ca”

Orga­nis­mos de Dere­chos Huma­nos de la pro­vin­cia hicie­ron públi­ca, a

par­tir de una car­ta diri­gi­da a Sua­rez, su preo­cu­pa­ción res­pec­to a «los

pro­ce­di­mien­tos y meca­nis­mos a tra­vés de los cua­les han sido lle­va­das a

cabo las mis­mas ‑detenciones‑, tenien­do en cuen­ta que dia­ria­men­te

reci­bi­mos rela­tos que des­cri­ben la inter­ven­ción poli­cial y expre­san

vejá­me­nes, malos tra­tos e inclu­so tor­tu­ra». Des­de La izquier­da Dia­rio

“En cum­pli­mien­to con lo mani­fes­ta­do por el Comi­té de Dere­chos Huma­nos

de Nacio­nes Uni­das en 2010, remi­ta a la Legis­la­tu­ra Pro­vin­cial un

pro­yec­to para la dero­ga­ción del artícu­lo 11, inci­so 3 de la ley 6722

bajo la cual se ampa­ra, des­de hace déca­das, la prác­ti­ca poli­cial de las

deten­cio­nes ‒ya tris­te­men­te céle­bres a nivel internacional‒ cono­ci­das en

el ámbi­to jurí­di­co como “deli­to de aspec­to” o “por­ta­ción de ros­tro”.

Prohi­bi­ción explí­ci­ta de dete­ner a cual­quier ciudadano/​a por

ave­ri­gua­ción de ante­ce­den­tes”. Agre­gan en la car­ta, entre otras

exi­gen­cias como la “eli­mi­na­ción del toque de sire­na des­de las 19 para el

anun­cio de la no cir­cu­la­ción, esta­ble­ci­do en el mar­co de la cua­ren­te­na;

enten­dien­do que res­pon­de a meca­nis­mos uti­li­za­dos duran­te la dic­ta­du­ra

mili­tar o en situa­cio­nes de toque de que­da, y no en cir­cuns­tan­cias como

las actua­les dón­de debe pre­va­le­cer la con­cien­ti­za­ción y pro­tec­ción de la

pobla­ción”.

Fren­te a la cri­sis por el Covid-19 es de públi­co cono­ci­mien­to que son

los sec­to­res más empo­bre­ci­dos de la socie­dad quie­nes pagan los más

altos cos­tos. En esta sin­to­nía, los Orga­nis­mos le exi­gen al gobierno que

se apli­quen “polí­ti­cas de emer­gen­cia, solu­cio­nes reales y con­cre­tas a

terri­to­rios de alta vul­ne­ra­bi­li­dad eco­nó­mi­ca”, tales como la pro­vi­sión

de ali­men­tos y agua pota­ble.