Chile. Joven aborta, después de ser la única detenida por la policía en la Villa Francia el 29 de marzo, Día del Joven Combatiente

Pren­sa OPAL /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​2 de abril de 2020

Repro­du­ci­mos la decla­ra­ción públi­ca de dis­tin­tas y gran can­ti­dad de orga­ni­za­cio­nes socia­les y terri­to­ria­les.

Decla­ra­ción que como medio de infor­ma­ción sus­cri­bi­mos.

Decla­ra­ción Públi­ca

A la opi­nión públi­ca en gene­ral

Decla­ra­mos lo siguien­te:

San­tia­go y regio­nes, 1 de abril de 2020

El pasa­do domin­go 29 de mar­zo, mien­tras se desa­rro­lla­ban hechos de repre­sión y enfren­ta­mien­tos en Villa Fran­cia por par­te de agen­tes del Esta­do, una joven pobla­do­ra de 21 años mien­tras se diri­gía a su depar­ta­men­to fue inter­cep­ta­da por un pique­te de Fuer­zas Espe­cia­les, sien­do dete­ni­da por efec­ti­vos a las 16 hrs. a 20 metros de su casa.

Fue gol­pea­da y redu­ci­da con vio­len­cia inne­ce­sa­ria por cara­bi­ne­ros a pesar de indi­car­les su esta­do de emba­ra­zo y que solo se diri­gía a su domi­ci­lio. Los efec­ti­vos poli­cia­les le pro­pi­na­ron una pata­da en su espal­da, cayó al piso, y le suje­ta­ron del cue­llo y su bra­zo dere­cho, otro efec­ti­vo la tomó del bra­zo izquier­do subién­do­la al carro poli­cial.

Fue la úni­ca per­so­na dete­ni­da ese día en Villa Fran­cia. Lue­go de tener­la media hora reco­rrien­do la pobla­ción, tiem­po duran­te el cual inha­ló mucho gas lacri­mó­geno que ingre­sa­ba al carro poli­cial, fue ingre­sa­da a otro carro poli­cial y tras­la­da­da a la 58° Comi­sa­ría de Esta­ción Cen­tral.

Duran­te su tras­la­do a la comi­sa­ría, la joven soli­ci­ta un baño y ser aten­di­da por per­so­nal médi­co ya que empie­za a sen­tir dolor vul­var per­ca­tán­do­se de que esta­ba san­gran­do pro­fu­sa­men­te.

En nin­gún momen­to fue bien tra­ta­da, se bur­la­ron de ella en ambas peti­cio­nes, ade­más de requi­sar su telé­fono y pri­var­le de con­tac­to con su fami­lia, cara­bi­ne­ros se sacó foto­gra­fías con su celu­lar con­ti­nuan­do con el mal­tra­to psi­co­ló­gi­co res­pec­to de la pater­ni­dad y las con­di­cio­nes de su emba­ra­zo.

En su tras­la­do al cen­tro asis­ten­cial, el carro es mane­ja­do con brus­que­dad con­si­guien­do que caye­ra y se gol­pea­ra duran­te el tra­yec­to. Fue aten­di­da en el CESFAM Padre Vicen­te Ira­rrá­za­val, don­de fue aten­di­da por un médi­co de turno quien mini­mi­zó la situa­ción e indi­có su tras­la­do a Hos­pi­tal San Bor­ja Arria­rán uni­dad de mater­ni­dad. En nin­gún momen­to se le per­mi­tió tomar con­tac­to con algún fami­liar.

Al lle­gar a la uni­dad de mater­ni­dad alre­de­dor de las 17:20 hrs fue aten­di­da por la Matro­na de turno en la Uni­dad, PERLA ALEJANDRA BALANDA TORREALBA, quien nue­va­men­te mal­tra­tó ver­bal­men­te y res­pon­sa­bi­li­zó a la joven de su esta­do, actuan­do de mane­ra negli­gen­te. Le dio gol­pes en el bra­zo y empu­jo­nes para que se recos­ta­ra, le qui­tó una zapa­ti­lla y bajó su pan­ta­lón pro­ce­dien­do a la intro­duc­ción del espécu­lo. Todo esto fue con exce­si­va moles­tia y mal tra­to de la pro­fe­sio­nal, evi­den­cian­do en todo momen­to brus­que­dad en su tono de voz y sus for­mas de actuar fren­te a la situa­ción. Revi­so su úte­ro, lim­pia, reti­ra el espécu­lo y con­fir­ma su emba­ra­zo men­cio­nan­do que tie­ne 12 sema­nas, lo que no es efec­ti­vo ya que la joven pre­sen­ta­ba menos tiem­po. Nue­va­men­te Valen­ti­na es incre­pa­da por la pro­fe­sio­nal por cues­tio­nar sus cono­ci­mien­tos y pre­ten­der que sabía más de su pro­pio cuer­po que ella como pro­fe­sio­nal de la salud

Pos­te­rior a esto es des­pa­cha­da del hos­pi­tal, sin saber deta­lles de su aten­ción médi­ca, tras­la­da­da por cara­bi­ne­ros quie­nes fuman al inte­rior del carro hos­ti­gán­do­la nue­va­men­te arro­ján­do­le el humo en la cara.

Una vez en la 58° comi­sa­ría, sien­do las 21 horas apro­xi­ma­da­men­te, toman con­tac­to con su her­ma­na para infor­mar su deten­ción soli­ci­tan­do que le lle­ven toa­llas higié­ni­cas y un pole­rón, no entre­gan­do más deta­lles. Su padre es quien va a bus­car a la joven a la comi­sa­ría des­co­no­cien­do toda la situa­ción pade­ci­da.

Valen­ti­na es libe­ra­da y se reti­ran del lugar, sin nin­gún otro ante­ce­den­te por par­te de cara­bi­ne­ros, solo que todos los deta­lles serán remi­ti­dos a Fis­ca­lía y que des­de ahí la cita­rán pron­ta­men­te.

Al día de hoy, Valen­ti­na se encuen­tra hos­pi­ta­li­za­da en el mis­mo cen­tro asis­ten­cial, tuvo que ser lle­va­da por su fami­lia el día lunes para reci­bir aten­ción debi­do a sus fuer­tes dolo­res y san­gra­do. En dicho cen­tro asis­ten­cial se cons­ta­tó que ya no exis­tía saco ges­ta­cio­nal, sin pre­ci­sar más allá sus cau­sas.

Cree­mos que todo lo vivi­do por Valen­ti­na, fue abso­lu­ta­men­te injus­to y cruel, pro­vo­cán­do­le un dolor inne­ce­sa­rio ade­más del mal­tra­to ins­ti­tu­cio­nal por par­te de fun­cio­na­rios poli­cia­les y la fun­cio­na­ria del Esta­do.

Reco­no­ce­mos que este hecho se enmar­ca en la vio­len­cia obs­té­tri­ca, a la que día a día son some­ti­das las muje­res pobres en dis­tin­tos cen­tros asis­ten­cia­les, pero tam­bién la prác­ti­ca per­ma­nen­te de la vio­len­cia polí­ti­ca sexual que muchas muje­res y disi­den­cias están vivien­do por par­te de agen­tes del Esta­do.

Esta prác­ti­ca es par­te de las poli­cías des­de la Dic­ta­du­ra, es par­te de la lógi­ca del poder patriar­cal y recru­de­ce en con­tex­tos de vio­len­cia esta­tal legi­ti­ma­da por el gobierno.

Como Fami­lia y jun­to a las orga­ni­za­cio­nes fir­man­tes pedi­mos apo­yo y difu­sión de esta decla­ra­ción, por­que tene­mos fres­co el caso de la sub­ofi­cial Thia­re Ver­ga­ra Torres y las penas míni­mas cuan­do de per­se­guir a los agen­tes poli­cia­les del Esta­do se tra­ta.

Hace­mos un lla­ma­do en espe­cial a las redes femi­nis­tas y orga­nis­mos de dere­chos huma­nos a sumar­se y estar aler­tas de las futu­ras accio­nes que poda­mos levan­tar y coor­di­nar para con­se­guir jus­ti­cia y que se per­si­gan a les cul­pa­bles, como tam­bién las res­pon­sa­bi­li­da­des por su actuar negli­gen­te. Sabe­mos que en este con­tex­to de Pan­de­mia el esce­na­rio es com­ple­jo, pero la soli­da­ri­dad no está en cua­ren­te­na.

Agra­de­ce­mos des­de ya la soli­da­ri­dad y difu­sión de esta decla­ra­ción, cree­mos en el dere­cho a jus­ti­cia, ver­dad y repa­ra­ción en tiem­pos don­de la repre­sión ha deja­do muer­te, tor­tu­ra, muti­la­cio­nes, pri­sión polí­ti­ca y tra­tos inhu­ma­nos.

Con­fia­mos en el legí­ti­mo dere­cho a reve­lar­se de este pue­blo que se levan­ta en dig­ni­dad una y otra vez.

¡La vio­len­cia polí­ti­ca sexual es terro­ris­mo esta­tal!

Salu­dos fra­ter­nos a quie­nes luchan y se alzan en cada terri­to­rio.

Fami­lia­res de Valen­ti­na

Memo­rias de Rebel­días Femi­nis­tas

Pobla­do­ras y pobla­do­res de Villa Fran­cia

Orga­ni­za­cio­nes Socia­les de Villa Fran­cia

Comi­sión de obser­va­do­res DD.HH. de Casa de Memo­ria José Domin­go Cañas

Colec­ti­va Inkie­ta, Ran­ca­gua

Colec­ti­va La Huel­ga Va, San­tia­go

Colec­ti­vo Olla Revuel­ta, La Sere­na

Asam­blea Femi­nis­ta de la Sere­na

Colec­ti­va Circu­lo de Muje­res Agua Lunar, San Anto­nio

Fun­da­ción por la Memo­ria Rocas de San­to Domin­go, San Anto­nio

Red Chi­le­na con­tra la vio­len­cia hacia las muje­res, Sex­ta región

Red de cola­bo­ra­do­res de Vic­ti­mas de Trau­ma Ocu­lar

Colec­ti­va Pati­pe­rras de la Sere­na

Lon­dres 38

Espa­cio de Memo­rias

Asam­blea terri­to­rial Villa Frei

Asam­blea Terri­to­rial Villa Olím­pi­ca

Jun­ta de veci­nos Pobla­ción la Vic­to­ria, Pedro Agui­rre Cer­da

Asam­blea de muje­res de Pudahuel

OFAPP

Orga­ni­za­ción Aña­ñu­ca

Puer­pe­ras en revo­lu­ción

Asam­blea Terri­to­rial Villas Uni­das

AFZO – Arti­cu­la­ción Femi­nis­ta Zona Orien­te

Colec­ti­va Femi­nis­tas Cons­ti­tu­yen­tes

Comi­té Socio­am­bien­tal Femi­nis­ta CF8M

Colec­ti­vo Cho­las Disi­den­tes

Somos Cerro Blan­co

Gru­po de Memo­ria Ren­ca de Pie

Red de Sitios de Memo­ria

Red Social Dávi­la Segu­ra

Colec­ti­va Muje­res Luchan­do

Asam­blea popu­lar metro la gran­ja

Asam­blea Femi­nis­ta Barrio Bra­sil

Aso­cia­ción por la Memo­ria y los Dere­chos Huma­nos Colo­nia Dig­ni­dad

Blo­que Orien­te Secun­da­rio

Muje­res en Red Zona Sur

Asam­blea Terri­to­rial Las Par­ce­las

Colec­ti­vo terri­to­rial Las Bru­jas, Villa Fran­cia

Asam­blea Femi­nis­ta Inde­pen­den­cia

Secre­ta­ria Gene­ral Sin­di­ca­to Pro­fe­sio­na­les y Téc­ni­cos Metro de San­tia­go

Coor­di­na­do­ra Femi­nis­ta Peña­lo­lén

Coor­di­na­do­ra Por la Liber­tad de lxs Presxs Polí­ticxs 18 de Octu­bre

Con­se­jo de Salud El Barre­ro

Coor­di­na­do­ra Femi­nis­ta 8M

Asam­blea Sán­chez Fon­te­ci­lla

FEM Las Con­des

Tren­za­Suel­tas, Ran­ca­gua

Acción Femi­nis­ta Ñuñoa

Muje­res y disi­den­cias Quin­ta Nor­mal

Dere­chos huma­nos cor­dón ponien­te

Revis­ta El Topo

Cor­po­ra­ción Memo­ria Bor­go­ño 1470

Aso­cia­ción Nacio­nal de Fun­cio­na­rios de Ser­na­meg

Esce­na, Crí­ti­ca y Memo­ria

Asam­blea terri­to­rial villa Los Jar­di­nes

Alma­triz

Asam­blea Auto­con­vo­ca­da Barrio Repú­bli­ca

Bri­ga­da Femi­nis­ta Mar­ta Nei­ra

Cor­po­ra­ción La Sere­na Die­ci­séis de Octu­bre

Asam­blea Terri­to­rial Wal­ker La Flo­ri­da

Uni­dad Social Ñuñoa

Red Chi­le­na con­tra la Vio­len­cia hacia las Muje­res

Círcu­lo de muje­res de San Joa­quín

Muje­res Auto­con­vo­ca­das de Macul

Hilan­de­ras

Asam­blea de post­gra­do de Filo­so­fía y Huma­ni­da­des, Uni­ver­si­dad de Chi­le

Movi­mien­to Peda­gó­gi­co Sex­ta

Tra­ba­ja­do­res de la sex­ta región FETRASER

Colec­ti­vo Alba Vio­le­ta

Cole­gio Andino Antu­que­len

Colec­ti­va Femi­nis­ta de Lo Espe­jo

Esta­ción Cen­tral Feni­nis­ta

Asam­blea Terri­to­rial Empart

Izquier­da Gue­va­ris­ta de Chi­le

Juven­tud Gue­va­ris­ta de Chi­le

Asam­blea femi­nis­ta Barrio Yun­gay

Colec­ti­vo las Vio­le­tas Sur

Pasa­je Gui­ller­mo Subia­bre VF

Comi­te de Vivien­da Villa Olím­pi­ca

Asam­blea Femi­nis­ta La Rei­na

Asam­blea El Alba Las per­di­ces Rucal­hue (Pte Alto)

La Usle­ra – Red de Abas­te­ci­mien­to Femi­nis­ta

Paz fru­to de la Jus­ti­cia. Muje­res igle­sia

Huma­ni­da­des a la calle

Pri­me­ra línea pren­sa

Asam­blea Los Aler­ces

ONG ESEO

Ins­ti­tu­to Estu­dios Crí­ti­cos de Chi­le

WAF

Colec­ti­va Ciclis­ta Femi­nis­ta Ciclo­Ac­ción

Asam­blea terri­to­rial Beni­to Rebo­lle­do

Círcu­lo de Muje­res Agua Lunar

Coor­di­na­do­ra No Más Vio­len­cia de Géne­ro Puer­to Montt

Com­par­sa La Jar­di­ne­ra

Movi­mien­to Anticapitalista/​Jun­tas­ya­laiz­quier­da

Edi­to­rial Popu­lar La Paja­ri­lla

Agru­pa­ción de músi­ca “La Paño­le­ta”

Tie­rra y Terri­to­rio, les­bia­nas femi­nis­tas anti­rra­cis­tas

Colec­ti­va hidro­fe­mi­nis­ta la gota negra

Asam­blea Pla­za Gui­ller­mo Fran­ke, Ñuñoa

Colec­ti­vo La Chus­ma

Colec­ti­va hier­ba­ma­la

No más AFP Macul

Male­za sil­ves­tre

Colec­ti­vo His­to­rias Desobe­dien­tes – Chi­le. Fami­lia­res de geno­ci­das por la Memo­ria, la ver­dad y la jus­ti­cia

La ban­du­rria mar­cha

Revis­ta La Esta­ca

Afep

Colec­ti­vo Bugam­bi­lia. Narran­do grá­fi­cas

Asam­blea auto­con­vo­ca­da Villa Por­ta­les

Red de Empren­de­do­ras Cajón del Mai­po

Colec­ti­va Las Javie­ras

Sin­di­ca­to Tra­ba­ja­do­ras y Tra­ba­ja­do­res a Hono­ra­rios U. de Chi­le

Unión de Aso­cia­cio­nes chi­le­nos en Fran­cia

ONG Hijas e Hijos del Exi­lio Chi­le

Asam­blea Auto­con­vo­ca­da Villa San­ta Ele­na

Colec­ti­va Urdien­do Memo­rias

Radio Hume­da­les

Casa Mun­da­nas, Cen­tro y Escue­la de Tera­pia Femi­nis­ta

Cen­tro por la Memo­ria La Mon­che

Poder Cons­ti­tu­yen­te Par­que Ramón Cruz

Agru­pa­ción Inge­nie­ros Fores­ta­les por el Bsque nati­vo AIFBN

Asam­blea Terri­to­rial Pudahuel Sur

Revis­ta DeFren­te

Aso­cia­ción de ex-pre­sos polí­ti­cos chi­le­nos Fran­cia

Tra­mus, simu­val, mus.a

DDHH ponien­te

For­ta­le­za­de mujer de lo espe­jo

Coor­di­na­do­ra Terri­to­rial de Ren­go

Muje­res de Pla­za Ñuñoa

Edi­to­rial Qui­man­tú

Gata dia­bla – Edi­to­rial Car­to­ne­ra

Encuen­tro de Muje­res Anto­fa­gas­ta

Gru­po ami­gas-os de Rei­nal­da Perei­ra Pla­za

Cor­po­ra­cion Huma­nas

Fren­te de muje­res popu­la­res

Aca­de­mia de Telar, Barrio Mat­ta Sur

Comi­té femi­nis­ta Cor­di­lle­ra

AGRUPACIÓN DE MUJERES DEMOCRÁTICAS

Acuer­pa­mien­to Femi­nis­ta de Muje­res y Disi­den­cias Puen­te Alto.

Direc­ti­va Jun­ta de Veci­nos Par­que Juan XXIII,Ñuñoa

Fede­ra­ción de Estu­dian­tes Uni­ver­si­dad de Chi­le – FECH

COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA

Coor­di­na­do­ra de Asam­bleas Terri­to­ria­les de Puen­te Alto

Colec­ti­vo Resis­ten­cia Pudahuel Sur

Comi­sión de DDHH cole­gio de Enfer­me­ras

Comu­ni­dad La Esqui­na ( La Rei­na)

Bajo Tie­rra Edi­cio­nes. Edi­to­rial inde­pen­dien­te

Illihue de Villa Fran­cia

Agru­pa­ción por la Memo­ria His­tó­ri­ca Pro­vi­den­cia Anto­fa­gas­ta

Colec­ti­va Disi­den­cias

Muje­res Comu­nis­tas Regio­nal Capltal

Los que sobran MONTREAL

Comi­sión Dere­chos Huma­nos de Quil­pué

Ni una menos

Movi­mien­to Todos a la Mone­da

Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal de DD. HH.18.10

Cabil­do des­de los Dere­chos Huma­nos Quil­pué

FUNDACION CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS

Asam­blea gene­ral de muje­res­les­bia­nas Colo­nis Ale­ma­nia

Red por la Igual­dad e Inclu­sión IGUAL ATACAMA.

Coor­di­na­do­ra Femi­nis­ta de Ata­ca­ma

Colec­ti­va Femi­nis­ta Petor­ca

Coor­di­na­do­ra Femi­nis­ta de Pun­ta Are­nas

CF8M Ran­ca­gua

CF8M Osorno

CF8M Mau­le

Asam­blea de Muje­res del Gulu­ma­pu

Femi­nis­tas Libres de Ata­ca­ma

Colec­ti­va Tere­sa flo­res

Colec­ti­va Pode­ro­sas Ata­ca­ma

Asam­blea Femi­nis­ta Temu­co

Jun­tas y revuel­tas, Las Cabras

Mano­las Des­pa­triar­ca­das

Red de apo­yo Jus­ti­cia Para Yini San­do­val y sus tres hijos

Colec­ti­va Femi­nis­ta Cka­la­ma

Muje­res en Resis­ten­cia del Gulu­ma­pu

Colec­ti­va Femi­nis­ta de Quin­ta de Til­co­co

Colec­ti­va femi­nis­ta cuer­po vio­le­ta

Red de muje­res por la defen­sa de sus dere­chos La Ligua.

Vivas Nos Que­re­mos Tal­ca

ONG Matria Fecun­da

Las Cons­ti­tu­yen­tes

Acción Femi­nis­ta Ovo­lu­cio­na­ria

Obser­va­to­rio Muje­res y Medios

CF8M Val­pa­raí­so

Colec­ti­va muje­res libres Pichi­le­mu

Asam­blea Auto­con­vo­ca­da de San Este­ban

Segex

Red de Apo­yo Machi Celes­tino

Asam­blea Ato­con­vo­ca­da Villa San­ta Ele­na

Asam­blea Terri­to­rial Sec­tor Sur de Villa Ale­ma­na

Voca­lía Labo­ral Usach

Voca­lía de Géne­ro Usach

Coope­ra­ti­va Oner­gia

Colec­ti­va La Ban­da­da

Asam­blea Terri­to­rial 11 Villa Ale­ma­na

Hijas del Pára­mo

Asam­blea Muje­res de Quil­pué

Colec­ti­va Har­tas Muje­res

Fuer­za de Bases

Asam­blea Auto­con­vo­ca­da Pla­za Pana­má

Comi­sión Éti­ca Con­tra la Tor­tu­ra

Femi­nis­tas Autó­no­mas

OGN Recons­tru­yen­do Espa­cios

Jun­ta de Veci­nos Par­que Ramón Cruz

Asam­blea Terri­to­rial Pla­za Bogo­tá

Movi­mien­to por el Agua y los Terri­to­rios

Asam­blea terri­to­rial Juan Anto­nio Ríos

Colec­ti­vo Las Tor­to­las

Colec­ti­va Loba Insu­rrec­ta

Comi­té de Defen­sa y Pro­mo­ción de Dere­chos Huma­nos de La Legua

Escue­la popu­lar femi­nis­ta Pro­fe­so­ra Mara Rita

Agru­pa­ción de ade­lan­to Bello­to Nor­te

Asam­blea del Café

Agru­pa­ción Fami­lia­res Víc­ti­ma de Femi­ci­dio

Cole­gio de Pro­fe­so­res Pro­vin­cial San Anto­nio

Comi­sión DDHH – Asam­blea Auto­con­vo­ca­da Barrio Yun­gay

Muje­res Auto­con­vo­ca­das 18‑O

Gru­po Sayén muje­res con­tra todas las vio­len­cias La Gran­ja

CECT

Asam­blea de Jóve­nes Auto­con­vo­cadxs La Rei­na

Ban­da Dig­ni­dad

Mesa par­ti­ci­pa­ti­va barrial Lo Pla­za ( Ñuñoa)

Colec­ti­vo Cul­tu­ral LA REVUELTA – San­tia­go

SANKA Tea­tro

Asam­blea Auto­con­vo­ca­da Villa San­ta Ele­na

Colec­ti­vo His­tó­ri­co Barran­cas

Fede­prus Acon­ca­gua

Asam­blea Terri­to­rial Des­ti­tu­yen­te – La Rei­na

Sal­va­je Deci­bel Piño

Taller Arpi­lle­ras, Sitios y Memo­ria Val­pa­raí­so

Espa­cio libe­ra­do el Jar­dín – Cerro Navia

Bbs Para­noi­cos

Asam­blea Cerro Navia Femi­nis­ta

Com­pa­ñía de Tea­tro Los Bar­bu­dos

Resis­ten­cia Y Liber­tad

Fuer­za Cul­tu­ral

Bri­ga­da Pro­pa­gan­da Femi­nis­ta

Pan y Rosas Tere­sa Flo­res

Tea­tro y Memo­ria CCLF

Escue­la de For­ma­ción Inte­gral y Cul­tu­ral Las Sie­te Puer­tas

Asam­blea Los Loca­les (Puen­te Alto)

Agru­pa­ción Lés­bi­ca Visi­bles

Colec­ti­va Con ellas (Qui­li­cu­ra)

Cor­po­ra­ción Ute­ra

Coor­di­na­do­ra 18‑O Por la Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te, de Val­pa­raí­so

Movi­mien­to anti­ca­pi­ta­lis­ta

Veci­nos orga­ni­za­dos Villa O’ Hig­gins sec­tor 2

Asam­blea Wal­ker Mar­ti­nez La Flo­ri­da WAF

Asam­blea Terri­to­rial Tie­rra Flo­ri­da

Moni­to­ra comu­ni­ta­ria lac­tan­cia

Perio­dis­ta y defen­so­ra de Dere­chos Huma­nos, Obser­va­to­rio Ciu­da­dano

TALM TALCA

Cen­tro Cul­tu­ral y Social Suma Phax­si

KILTRAS

La gran com­par­sa del pue­blo

COLECTIVA LAS OTRAS

Defen­so­ría Popu­lar

MIT Movi­mien­to Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res

Cabil­do San Juan (Pir­que)

Asam­blea Femi­nis­ta Curi­có

Colec­ti­va Aque­la­rre Femi­nis­ta /​Iquique

La Gua­col­da Medio

Obser­va­to­rio Tar­de de Papel

Collec­tif fra­nçais des marrai­nes et parrains des pri­son­niers de la révol­te socia­le au chi­li

Coor­di­na­do­ra de Estu­dian­tes Des­piertxs (CED)

Cole­gio de arqueó­lo­gas y arqueó­lo­gos de Chi­le

Cri­sá­li­da Geu­po Aut­pa­yu­da Muje­res

Asam­blea Terri­to­rial Mar­ga Mar­ga

Cepa Inba

Biblio­Ve­ga El fru­to de los libros

Perió­di­co El Irre­ve­ren­te

ONG CODECIAM

Movi­mien­to de trabajadoras/​es Clo­ta­rio Blest

Gru­po de Estu­dios Femi­nis­tas, Ran­ca­gua

Cor­po­ra­ción Comi­té de ser­vi­cio chi­leno, COSECH

Fede­ra­cion Nacio­nal de trabajadoras/​es del Area Social FENTTAS

Con­gre­so de los Pue­blos-Chi­le

Ani­ma­lis­tas San Ber­nar­do

Colec­ti­va Hora­dar

Asam­blea Femi­nis­ta Pla­za Ñuñoa