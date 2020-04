Brasil. Lula critica a Bolsonaro al sancionar el ingreso mínimo: «Los banqueros profesionales llegaron rápidamente»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 01 de abril de 2020

El ex pre­si­den­te Luiz Inácio Lula da Sil­va endu­re­ció su dis­cur­so con­tra el pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro (sin par­ti­do) y el papel del gobierno en la lucha con­tra la pan­de­mia cau­sa­da por el nue­vo coro­na­vi­rus y las solu­cio­nes para el empeo­ra­mien­to de la cri­sis, en una con­fe­ren­cia de pren­sa cele­bra­da este miér­co­les (1) .

La imple­men­ta­ción de un ingre­so míni­mo de emer­gen­cia para ayu­dar a los tra­ba­ja­do­res más vul­ne­ra­bles fue uno de los pun­tos des­ta­ca­dos por el ex pre­si­den­te. “El dine­ro no es sufi­cien­te. El úni­co dine­ro que lle­gó rápi­da­men­te fue el dine­ro para ayu­dar a los ban­que­ros bra­si­le­ños. Este es el dile­ma. Tie­nes un gobierno que no quie­re hacer­se car­go como gobierno ”, dijo Lula.

“Has­ta aho­ra, ni un cen­ta­vo ha sali­do para nadie.

R $ 200 mil millo­nes

Bra­sí­lia – O ex-pre­si­den­te Luiz Inácio Lula da Sil­va par­ti­ci­pa do 3º Con­gres­so Nacio­nal da Juven­tu­de do PT (Anto­nio Cruz/​Agência Bra­sil)

En la noche del lunes pasa­do (30), el ple­na­rio del Sena­do apro­bó la pro­pues­ta de crear un ingre­so míni­mo de emer­gen­cia ante el empeo­ra­mien­to de la cri­sis eco­nó­mi­ca debi­do al avan­ce del coro­na­vi­rus en el país. Para comen­zar a sur­tir efec­to, la medi­da debe ser san­cio­na­da por el pre­si­den­te den­tro de los 15 días.

Según el minis­tro de la Secre­ta­ría Gene­ral de la Pre­si­den­cia, Jor­ge Oli­vei­ra, en una publi­ca­ción en redes socia­les, la medi­da fue san­cio­na­da, sin embar­go, has­ta las 19:30 de este miér­co­les (1), no se había publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial (DOU) )

En un pla­zo opti­mis­ta dado por el gobierno, se espe­ra que los ingre­sos comien­cen a dis­tri­buir­se en la segun­da sema­na de abril, apro­xi­ma­da­men­te un mes des­pués del comien­zo del ais­la­mien­to. “Has­ta aho­ra, ni un cen­ta­vo ha sali­do para nadie. Para los ban­que­ros, R $ 200 mil millo­nes ”, dijo Lula.

Fren­te a este esce­na­rio, Lula reco­men­dó que la Cáma­ra de Dipu­tados esta­ble­cie­ra comi­sio­nes para super­vi­sar la libe­ra­ción de este dine­ro y que, jun­to con el Sena­do Fede­ral, debe­ría tener un papel más impor­tan­te en la lucha con­tra la cri­sis del coro­na­vi­rus.

Medi­das para pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción.

Medi­das para pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción.

Lula dijo que el ais­la­mien­to social es la mejor mane­ra de pre­ve­nir la trans­mi­sión de covid-19 . Duran­te la cri­sis, el pre­si­den­te actual ha esta­do argu­men­tan­do que la mejor mane­ra, sin embar­go, es el ais­la­mien­to ver­ti­cal, que pro­por­cio­na ais­la­mien­to solo de las per­so­nas que están en ries­go.

“Es difí­cil ver que esta cri­sis pasa­rá con estas incer­ti­dum­bres. Lo pri­me­ro es con­ven­cer de que el ais­la­mien­to es la mejor mane­ra de pre­ve­nir la trans­mi­sión del virus, pero Bol­so­na­ro toda­vía duda y sigue cues­tio­nan­do a la socie­dad «, dijo el ex pre­si­den­te.

“Hay per­so­nas que pue­den que­dar­se dos meses sin un sala­rio, hay per­so­nas que pue­den que­dar­se un mes, pero hay per­so­nas que no pue­den que­dar­se 15 días. Y hemos esta­do allí por más de 15 días. Por un lado, la prio­ri­dad del ais­la­mien­to; por el otro, el de libe­rar recur­sos para que la gen­te pue­da seguir comien­do algo ”, dijo Lula, para quien el pre­si­den­te Bol­so­na­ro no ha podi­do lle­var a cabo ambas tareas.

“Has­ta aho­ra, tene­mos un pro­ble­ma de más­ca­ra en Bra­sil, el pro­ble­ma más ele­men­tal es la prue­ba. Ni siquie­ra hici­mos eso, esa es la pri­ma­ria. Están ente­rran­do a las per­so­nas sin saber si es coro­na­vi­rus. Enton­ces, lo pri­me­ro es orga­ni­zar a las per­so­nas, con­tri­buir con la can­ti­dad a la salud, cubrir los gas­tos de los tra­ba­ja­do­res y libe­rar ese dine­ro para comen­zar a fluir. Nada de esto se hizo «.

Para Lula, las garras dia­rias des­de que comen­zó la cri­sis cau­sa­da por la pan­de­mia mues­tran que la socie­dad no está satis­fe­cha con el desem­pe­ño de Bol­so­na­ro. Cuan­do se le pre­gun­tó sobre un posi­ble jui­cio polí­ti­co , Lula dijo que es nece­sa­rio demos­trar legal­men­te que exis­te un deli­to de res­pon­sa­bi­li­dad, para no suce­der «lo mis­mo que se hizo con Dil­ma».

“No quie­ro ser irres­pon­sa­ble como lo fue­ron con Dil­ma, sin un deli­to de res­pon­sa­bi­li­dad. Pero demos­tran­do que tie­ne [crí­me­nes], nece­si­ta­mos indi­car correc­ta­men­te cuál es el cri­men que come­tió, por­que no todo lo que creo que es un cri­men es un cri­men des­de el pun­to de vis­ta legal ”. Lula dice que está «con­ven­ci­do» de que Bol­so­na­ro cam­bia su línea de acción o no pue­de seguir gober­nan­do.

