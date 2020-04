Argentina. OLP-RESISTIR Y LUCHAR: Unidad revolucionaria para defender a Venezuela Bolivariana

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 2 abril 2020

«Donald Trump es un mise­ra­ble”, dijo esta sema­na con toda lógi­ca el pre­si­den­te legi­ti­mo de Vene­zue­la Boli­va­ria­na Nico­lás Madu­ro. Qué otro tér­mino cabe para carac­te­ri­zar, en el gra­ve momen­to que vivi­mos, a un man­da­ta­rio que actúa como man­da­más del mun­do, sin dar­se cuen­ta que todos los esce­na­rios han cam­bia­do y que sus ame­na­zas de más gue­rra y des­truc­ción no pue­den ser tole­ra­das con pasi­vi­dad.

Gol­pea­do inter­na­men­te por los miles de erro­res come­ti­dos para con­tro­lar el virus que gol­pea a su pro­pia pobla­ción y por el tre­men­do des­cré­di­to de una sani­dad públi­ca casi inexis­ten­te (en Esta­dos Uni­dos se sal­va­rán los ricos con sus clí­ni­cas pri­va­das y el res­to, sobre todo los más humil­des, que­da­rán seria­men­te expues­tos a la enfer­me­dad) el mul­ti­mi­llo­na­rio Trump inten­ta huir hacia ade­lan­te ponien­do a Madu­ro y a Vene­zue­la revo­lu­cio­na­ria como excu­sa. Con la ayu­da de Pom­peo, que pare­ce creer­se un vaque­ro de algu­na mala pelí­cu­la de su país, pro­po­nen pri­me­ro poner una recom­pen­sa de 15 millo­nes para “dete­ner” a Madu­ro, lue­go hablan de poner en mar­cha un «gobierno de transición”l, preanun­cian­do de esta mane­ra un vir­tual gol­pe de Esta­do, y por últi­mo, como en su momen­to hicie­ron con­tra Pana­má, comien­zan a ame­na­zar con­cre­ta­men­te con una inva­sión. Para ello, con la ridí­cu­la excu­sa de “luchar con­tra el nar­co­trá­fi­co”. mue­ven bar­cos y avio­nes de gue­rra hacia el Cari­be, con sus caño­nes apun­tan­do a Vene­zue­la y no a la Colom­bia del gobierno nar­co de Iván Duque.

¿Pero qué se han creí­do esta pan­di­lla de terro­ris­tas de Esta­do, con estas nue­vas ame­na­zas? ¿Pen­sa­rán que el pue­blo boli­va­riano va a admi­tir man­sa­men­te seme­jan­te “pro­pues­ta”? ¿Ima­gi­na­rán que el res­to de los lucha­do­res y lucha­do­ras de la Patria Gran­de se que­da­rán con los bra­zos cru­za­dos fren­te a seme­jan­te des­pre­cio hacia nues­tro con­ti­nen­te, que no es ni será jamás su patio trasero?

No entien­de ni enten­de­rá jamás el señor Trump que des­de que insi­rie­ra el Coman­dan­te Hugo Chá­vez en ade­lan­te has­ta el actual gobierno de Nico­lás Madu­ro, Vene­zue­la no está en ven­ta y ha ido gene­ran­do un con­cep­to al que jamás podrán aspi­rar sus enemi­gos inter­nos y exter­nos: cuen­tan con una alian­za cívi­co mili­tar de tal cala­do que no solo le ser­vi­rá para repli­car cual­quier agre­sión por la vía que fue­ra, sino que aho­ra, cuan­do el mun­do ente­ro vive un momen­to gra­ve y dolo­ro­so, este noble país jun­to con Cuba son el ejem­plo lati­noa­me­ri­cano de auto­de­fen­sa popu­lar más poten­te con­tra la gue­rra bac­te­rio­ló­gi­ca pero tam­bién con­tra la pre­po­ten­cia impe­ria­lis­ta.

Des­de la OLP-RESISTIR Y LUCHAR, nos suma­mos a todos los pue­blos del mun­do que están dis­pues­tos a defen­der a Vene­zue­la Boli­va­ria­na por todas las vías nece­sa­rias, repu­dia­mos el accio­nar impe­ria­lis­ta nor­te­ame­ri­cano y mani­fes­ta­mos la nece­si­dad de que el camino para enfren­tar a estos enemi­gos de la huma­ni­dad sigue sien­do con­so­li­dar y pro­fun­di­zar el accio­nar revo­lu­cio­na­rio, que en Vene­zue­la se mani­fies­ta a tra­vés de una férrea uni­dad y dis­ci­pli­na com­ba­tien­te, valo­ran­do en esta eta­pa el enor­me papel que debe jugar el movi­mien­to comu­ne­ro y las mili­cias popu­la­res boli­va­ria­nas.

Inde­pen­cen­cia y Patria Socia­lis­ta!

Vivi­re­mos y Ven­ce­re­mos!