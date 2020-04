Argentina. Malvinas: 2 de abril, ese día maldito para el status quo mundial

Juan Nata­li­zio /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​1 de abril de 2020

El 2 de abril de 1982, aquel día que lle­vó a la Argen­ti­na a un enfren­ta­mien­to béli­co con Gran Bre­ta­ña, la OTAN y Esta­dos Uni­dos por las Islas Mal­vi­nas, Sand­wich y Geor­gias del Sur, es un acto mal­di­to –o un hecho olvi­da­ble- para el sta­tu quo mun­dial. Lue­go de 149 años de ile­gí­ti­ma ocu­pa­ción bri­tá­ni­ca, la Repú­bli­ca Argen­ti­na recu­pe­ró (por 74 días) estos terri­to­rios y su rico mar adya­cen­te al Atlán­ti­co Sur, hace 38 años.

Des­pués de la Gue­rra de Mal­vi­nas, dis­tin­tos gobier­nos nacio­na­les imple­men­ta­ron diver­sas polí­ti­cas para pro­mo­ver el olvi­do de esa expe­rien­cia, de los muer­tos, de los sobre­vi­vien­tes y de la cau­sa por la que lucha­ron.

La “des­mal­vi­ni­za­ción” impli­có un pro­ce­so de des­ac­ti­va­ción de pasio­nes, sen­ti­mien­tos y pen­sa­mien­tos en torno a este hecho his­tó­ri­co, orien­ta­do por los sec­to­res con­ser­va­do­res y de men­ta­li­dad colo­nial. Tal dis­po­si­ti­vo ‑como seña­la Gus­ta­vo Can­giano- estu­vo orien­ta­do a des­his­to­ri­zar la gue­rra y des­li­gar el con­flic­to arma­do de 1982. Así, el dis­cur­so “des­mal­vi­ni­za­dor”, pre­ten­dió y aún pre­ten­de clau­su­rar cier­tos sen­ti­dos his­tó­ri­cos sobre esta cues­tión.

No es de extra­ñar que el Club Polí­ti­co Argen­tino de inte­lec­tua­les, haya pedi­do que la gue­rra de Mal­vi­nas sea “con­de­na­da sin cor­ta­pi­sas”. En un artícu­lo publi­ca­do por el dia­rio con­ser­va­dor La Nación en el año 2012 expre­sa­ron: “Como argen­ti­nos, des­apro­ba­mos que el 2 de abril haya sido decla­ra­do ‘Día del vete­rano y los caí­dos en la gue­rra en Mal­vi­nas”.

Des­de dife­ren­tes sec­to­res se rea­li­zan gran­des esfuer­zos para ins­ta­lar en el ima­gi­na­rio argen­tino la idea de que con la gue­rra, la dic­ta­du­ra geno­ci­da se qui­so per­pe­tuar en el poder, lim­piar su ima­gen o la “hipó­te­sis” más absur­da: que entre bote­llas de whisky se tomó la deci­sión de recu­pe­rar Mal­vi­nas. Todas ellas son “zon­ce­ras” de la “des­mal­vi­ni­za­ción”.

En el Manual de Zon­ce­ras Argen­ti­nas, el escri­tor Artu­ro Jau­ret­che dice que la zon­ce­ra “con­sis­te en prin­ci­pios intro­du­ci­dos en nues­tra for­ma­ción inte­lec­tual des­de la más tier­na infan­cia –y en dosis para adul­tos- con la apa­rien­cia de axio­mas, para impe­dir­nos pen­sar las cosas del país por la sim­ple apli­ca­ción del buen sen­ti­do.

Hay zon­ce­ras polí­ti­cas, his­to­rio­grá­fi­cas, eco­nó­mi­cas, cul­tu­ra­les, la mar en coche (…) bas­ta dete­ner­se un ins­tan­te en su aná­li­sis para que la zon­ce­ra resul­te obvia, pero ocu­rre que lo obvio pasa con fre­cuen­cia inad­ver­ti­do, pre­ci­sa­men­te por ser­lo.”.

La des­mal­vi­ni­za­ción tie­ne una gran can­ti­dad de zon­ce­ras: el lugar en don­de se ponen a nues­tros sol­da­dos, como víc­ti­mas; los crí­me­nes que se come­tie­ron en Mal­vi­nas por par­te de los ofi­cia­les argen­ti­nos (los de los ingle­ses no se habla ni se inves­ti­ga); el rol de estos ofi­cia­les; y la lis­ta es lar­ga, pero hoy que­re­mos hablar del 2 de abril.

2 de abril, un acto de defen­sa

La argen­ti­na Comi­sión de Aná­li­sis y Eva­lua­ción de la Res­pon­sa­bi­li­da­des del Con­flic­to del Atlán­ti­co Sur, en el cono­ci­do “Infor­me Rat­ten­bach” sobre la recu­pe­ra­ción mili­tar, afir­mó: “Con ese acto, la nación reivin­di­ca­ba un obje­ti­vo his­tó­ri­co y mos­tra­ba su deter­mi­na­ción de hacer res­pe­tar sus dere­chos sobre un terri­to­rio irre­den­to. Ade­más, estas jus­tas aspi­ra­cio­nes habían sido reco­no­ci­das suce­si­va­men­te por las Nacio­nes Uni­das a par­tir del año 1965 sien­do sis­te­má­ti­ca­men­te resis­ti­das por Gran Bre­ta­ña”.

Y seña­ló que “la ocu­pa­ción mili­tar se daba como un recur­so extre­mo para denun­ciar y com­pro­me­ter ante el mun­do a una poten­cia colo­nia­lis­ta que se nega­ba obs­ti­na­da­men­te a nego­ciar con serie­dad el futu­ro de las islas”.

Por su par­te, quien fue­ra Fis­cal de Cáma­ra en el jui­cio a la Jun­ta Mili­tar por las res­pon­sa­bi­li­da­des del con­flic­to béli­co (Cau­sa N° 59), Luis Gabriel Moreno Ocam­po, decla­ró: “La Fis­ca­lía (…) acep­ta expre­sa­men­te que la con­quis­ta de Mal­vi­nas fue un acto de legí­ti­ma defen­sa; eso aquí no se dis­cu­te, ni en nin­gún foro inter­na­cio­nal se con­de­nó a la Argen­ti­na como agre­so­ra, menos la Fis­ca­lía esta­ría dis­pues­ta a decir esto.”

La ter­ce­ra Jun­ta Mili­tar de la dic­ta­du­ra geno­ci­da (com­pues­ta por el gene­ral Leo­pol­do For­tu­na­to Gal­tie­ri, el almi­ran­te Jor­ge Isaac Anaya y el bri­ga­dier Basi­lio Lami Dozo), tenía como prio­ri­dad la recu­pe­ra­ción de Mal­vi­nas. Su prin­ci­pal impul­sor era el almi­ran­te Anaya.

El 5 de enero de 1982 se comen­za­ron a estu­diar los pla­nes para un des­em­bar­co mili­tar, que se rea­li­za­ría si las nego­cia­cio­nes diplo­má­ti­cas no pros­pe­ra­ban. Pero para com­pren­der el des­em­bar­co mili­tar argen­tino en Mal­vi­nas del 2 de abril, hay tres fac­to­res fun­da­men­ta­les que es pre­ci­so ana­li­zar: Esta­dos Uni­dos, los gru­pos eco­nó­mi­cos, y la Royal Navy (arma­da mili­tar bri­tá­ni­ca); los ver­da­de­ros res­pon­sa­bles del con­flic­to.

Esta­dos Uni­dos

Para Esta­dos Uni­dos, la impor­tan­cia de Mal­vi­nas era la nece­si­dad de tener una base mili­tar para pro­te­ger la ruta marí­ti­ma del petró­leo. En una entre­vis­ta, el Dr. Bar­to­lo­mé con­tó cómo el expre­si­den­te Artu­ro Fron­di­zi se refi­rió al inte­rés de Esta­dos Uni­dos sobre Mal­vi­nas: “Duran­te 1981, un con­tac­to de máxi­ma con­fian­za de [Fron­di­zi] que es el emba­ja­dor Wal­ters, le dice que por la situa­ción estra­té­gi­ca glo­bal que se esta­ba vivien­do en ese momen­to, el enfren­ta­mien­to Este-Oes­te, para los Esta­dos Uni­dos resul­ta­ba impe­ra­ti­vo poder dis­po­ner de algún tipo de ins­ta­la­ción mili­tar en las Islas Mal­vi­nas».

«Ese impe­ra­ti­vo iba a lle­var a la Casa Blan­ca a ayu­dar a Gran Bre­ta­ña para que se can­ce­le en su favor el plei­to de la sobe­ra­nía, inclu­si­ve (aun­que no era lo ideal) a tra­vés de un con­flic­to arma­do”, indi­có.

No es casua­li­dad que el gene­ral Gal­tie­ri en un via­je a Esta­dos Uni­dos se haya reuni­do con el enton­ces vice­pre­si­den­te Geor­ge W. Bush. Tam­po­co es casua­li­dad que lo hayan lla­ma­do “Gene­ral majes­tuo­so”, ni que en todas las con­sul­tas pre­vias que reali­zó Argen­ti­na a fun­cio­na­rios esta­dou­ni­den­ses estos hayan sos­te­ni­do que, en caso de un con­flic­to, su posi­ción sería “hand off” (manos afue­ra). Los hechos demues­tran que esto no fue así y la ayu­da mili­tar de EE.UU. fue cla­ve para el triun­fo mili­tar bri­tá­ni­co.

El inte­rés de Esta­dos Uni­dos sobre las Islas Mal­vi­nas es de lar­ga data. El mis­mo Gene­ral Rat­ten­bach, en 1976, comen­tó que en 1945 Argen­ti­na pla­neó la recu­pe­ra­ción de las Islas, al cono­cer­se la deci­sión bri­tá­ni­ca de ceder­las a EE.UU.

Gru­pos eco­nó­mi­cos

En 1968, en ple­nas nego­cia­cio­nes entre Argen­ti­na y Gran Bre­ta­ña por Mal­vi­nas, se logró un acuer­do entre ambos paí­ses sobre un borra­dor del “Memo­ran­do de Enten­di­mien­to sobre la cues­tión de las Islas Mal­vi­nas”. El Como­do­ro ® VGM Rubén Moro, en su libro “La Tram­pa de Mal­vi­nas” seña­la que el borra­dor fue redac­ta­do pre­via­men­te “como secre­to”, y “esta­ble­cía que los ingle­ses apro­ba­rían la trans­fe­ren­cia de sobe­ra­nía si ase­gu­ra­ban las comu­ni­ca­cio­nes entre las Islas y el con­ti­nen­te y se garan­ti­za­ba los intere­ses de los habi­tan­tes de las Mal­vi­nas”.

A raíz de este hecho, sur­gió el Fal­kland Islands Emer­gency Com­mit­tee, un lobby de los intere­ses eco­nó­mi­cos bri­tá­ni­cos en el Atlán­ti­co Sur, que fue crea­do en Lon­dres por William Hun­ter Chris­tie, ex fun­cio­na­rio de Esta­do, con la par­ti­ci­pa­ción de los aris­tó­cra­tas Lord Bux­ton y Lord Shac­kle­ton y miem­bros del ser­vi­cio civil inglés. No se que­dó afue­ra de esta ope­ra­ción el Daily Express, un perió­di­co con­ser­va­dor alia­do en la difu­sión de las accio­nes del gru­po.

Este lobby ope­ró fuer­te­men­te has­ta lograr que ambos gobier­nos rom­pie­ran con el men­cio­na­do “memo­ran­do de enten­di­mien­to”. Pero no se que­dó quie­to: pasó a lla­mar­se Uni­ted King­dom Fal­kland Islands Defen­se Com­mit­tee (Comi­té de Defen­sa de las Islas Mal­vi­nas del Reino Uni­do). A par­tir de ese momen­to, comen­za­ron cam­pa­ñas cien­tí­fi­cas en el Atlán­ti­co Sur explo­ran­do la pla­ta­for­ma con­ti­nen­tal, y una cam­pa­ña en los medios de comu­ni­ca­ción para infor­mar de las “rique­zas” petro­le­ras que allí había.

Ade­más, segui­ría siem­pre al ace­cho para impe­dir todo tipo de acuer­do entre los gobier­nos. Duran­te el ter­cer man­da­to de Juan Domin­go Perón (1974) hubo una nue­va pro­pues­ta por par­te de Lon­dres que no logró avan­zar por el falle­ci­mien­to del enton­ces pre­si­den­te argen­tino; un nue­vo inten­to fue, nada más y nada menos, que duran­te el gobierno de Mar­ga­ret That­cher. El lobby del Comi­té nue­va­men­te logró fre­nar­lo.

El Uni­ted King­dom Fal­kland Islands Defen­se Com­mit­tee bus­ca­ba ase­gu­rar­se que Lon­dres no avan­za­ra en nin­gún tipo de acuer­do con Bue­nos Aires. El 20 de mar­zo de 1982, se pro­du­jo el des­em­bar­co de obre­ros argen­ti­nos en las Geor­gias del Sur para efec­tuar el des­man­te­la­mien­to de unas fac­to­rías balle­ne­ras. Esta ope­ra­ción había sido pac­ta­da entre el empre­sa­rio argen­tino Cons­tan­tino Davi­doff y la com­pa­ñía bri­tá­ni­ca Chris­tin Sal­ven­sen de Edim­bur­go.

Tan­to en Gran Bre­ta­ña como en Mal­vi­nas se sabía de este con­tra­to comer­cial, quié­nes irían y cuán­to dura­ría el tra­ba­jo. Pero al lle­gar los obre­ros a las Geor­gias del Sur comen­zó una cam­pa­ña en el Reino Uni­do que sos­te­nía que habían des­em­bar­ca­do mili­ta­res y que el des­em­bar­co de los tra­ba­ja­do­res era ile­gal. El escán­da­lo inme­dia­ta­men­te se con­vir­tió en un asun­to diplo­má­ti­co. El 23 de mar­zo del mis­mo año, ante la cri­sis gene­ra­da, se reunió el Par­la­men­to bri­tá­ni­co y rom­pió todo diá­lo­go con Argen­ti­na por la Cues­tión Mal­vi­nas, des­alo­jó a los obre­ros y reva­lo­ri­zó el Atlán­ti­co Sur, man­te­nien­do una fuer­za mili­tar. Este fue un gran triun­fo para el lobby.

Ante esta cri­sis diplo­má­ti­ca y la infor­ma­ción que lle­ga­ba a Bue­nos Aires sobre el avan­ce de buques y sub­ma­ri­nos nuclea­res hacia el Atlán­ti­co Sur, la dic­ta­du­ra tomó la deci­sión de con­ti­nuar con su plan mili­tar de recu­pe­rar las Mal­vi­nas. Sin el escán­da­lo gene­ra­do por el lobby no se hubie­ra pro­du­ci­do la recu­pe­ra­ción de Mal­vi­nas en abril de 1982. Qui­zás, más ade­lan­te, pero eso nun­ca lo sabre­mos.

La Royal Navy

Otro actor que nece­si­ta­ba un con­flic­to béli­co era la indus­tria mili­tar y, en espe­cial, la arma­da bri­tá­ni­ca. En 1981, el gobierno de Mar­ga­ret That­cher anun­ció un drás­ti­co ajus­te mili­tar que impli­ca­ba dar de baja a buques, fra­ga­tas, por­taa­vio­nes, per­so­nal mili­tar y cerrar asti­lle­ros. Para fre­nar­lo, la Royal Navy tenía un solo camino: una gue­rra.

En mar­zo de 1982, la flo­ta bri­tá­ni­ca comen­zó ejer­ci­cios mili­ta­res en Gibral­tar. Al man­do de estos ejer­ci­cios esta­ba el almi­ran­te John Fors­ter Wood­ward, quien en su libro “Los cien días” con­tó que el 29 de mar­zo de ese año se reunió con su jefe, el almi­ran­te John Field­hou­se, quien men­cio­nó que la cri­sis en el Atlán­ti­co Sur aumen­ta­ba, y por eso había que pre­pa­rar una flo­ta para enviar.

Dos días des­pués Field­hou­se jun­to al Pri­mer Lord del Almi­ran­taz­go, Sir Henry Leach, par­ti­ci­pó de una reunión de emer­gen­cia en Lon­dres, ya que se supo que una flo­ta argen­ti­na nave­ga­ba rum­bo a Mal­vi­nas. Ante esta situa­ción, That­cher con­sul­tó a Leach qué se podría hacer si la “inva­sión” a Mal­vi­nas se pro­du­cía.

Cuen­ta la Dama de Hie­rro: “Jamás olvi­da­ré, la sere­na, tran­qui­la y con­fia­da res­pues­ta”. La res­pues­ta de Leach fue: “Pue­do pre­pa­rar una fuer­za de tareas for­ma­da por fra­ga­tas, des­truc­to­res, lan­cho­nes de des­em­bar­co, naves de apo­yo. Sería enca­be­za­da por los por­taa­vio­nes Her­mes e Inven­ci­ble. Pue­de estar lis­ta den­tro de 48 horas.”

Cla­ra­men­te, Leach tenía todo pre­pa­ra­do para movi­li­zar a la mayor fuer­za bri­tá­ni­ca des­de la Segun­da Gue­rra Mun­dial. Tenía tam­bién un obje­ti­vo prin­ci­pal: no per­der su capa­ci­dad mili­tar y que sus buques no pasen a ser museo de una épo­ca “dora­da” del Impe­rio. La Royal Navy ejer­ció pre­sio­nes para que se pro­du­je­ra el enfren­ta­mien­to mili­tar y ase­gu­ró que no hubie­ran nego­cia­cio­nes des­pués del 2 de abril.

2 de abril, una fecha mal­di­ta

Sin dudas, para los intere­ses eco­nó­mi­cos bri­tá­ni­cos y mun­dia­les, el 2 de abril es una fecha mal­di­ta, por­que a par­tir de allí se pro­du­jo una fuer­te uni­dad lati­noa­me­ri­ca­na con­tra la agre­sión colo­nial de Gran Bre­ta­ña y sus alia­dos, Esta­dos Uni­dos y la OTAN.

El 2 de abril le demos­tró a las Fuer­zas Arma­das Argen­ti­nas quié­nes son los ver­da­de­ros enemi­gos: Ingla­te­rra y Esta­dos Uni­dos. Has­ta 1955, las Fuer­zas Arma­das Argen­ti­nas (FFAA) tenían como prin­ci­pal obje­ti­vo la defen­sa de los intere­ses nacio­na­les, pero a par­tir del gol­pe al gobierno del pre­si­den­te Perón, pasa­ron a enro­lar­se en la doc­tri­na deno­mi­na­da de “segu­ri­dad nacio­nal”, con­vir­tién­do­se en opre­so­ras del pue­blo argen­tino y defen­so­ras de los intere­ses extran­je­ros.

Con el gol­pe de 1976, las FFAA desa­rro­lla­ron has­ta su máxi­ma expre­sión esta doc­tri­na, come­tien­do un geno­ci­dio sin pre­ce­den­tes. Pero el 2 de abril de 1982 debían enfren­tar una gue­rra real. Deja­ron de actuar exclu­si­va­men­te en la repre­sión civil inter­na y asu­mie­ron una lucha cara a cara con­tra las fuer­zas bri­tá­ni­cas.

Por supues­to que los gene­ra­les y almi­ran­tes no estu­vie­ron a la altu­ra de los acon­te­ci­mien­tos. Los años de influen­cia de la doc­tri­na de Esta­dos Uni­dos y Fran­cia para el Ejér­ci­to, y bri­tá­ni­ca para la Arma­da, no se podían borrar de un plu­ma­zo. La deci­sión de la recu­pe­ra­ción de Mal­vi­nas, ante la agre­sión bri­tá­ni­ca en las Geor­gias del Sur, se tomó a par­tir de la estú­pi­da creen­cia de que no se lle­ga­ría al enfren­ta­mien­to béli­co. Supo­nían que Esta­dos Uni­dos lo impe­di­ría y que la flo­ta bri­tá­ni­ca no se movi­li­za­ría.

En defi­ni­ti­va, se pen­só en recu­pe­rar las Mal­vi­nas para nego­ciar: nun­ca se bara­jó la posi­bi­li­dad de un con­flic­to arma­do. Por ello, cuan­do los ingle­ses lle­ga­ron y los com­ba­tes comen­za­ron, la defen­sa de las Islas fue una per­ma­nen­te impro­vi­sa­ción.

El tér­mino “des­mal­vi­ni­za­ción” lo impul­só un extran­je­ro: el poli­tó­lo­go y soció­lo­go fran­cés Alian Rou­quié que, en una entre­vis­ta rea­li­za­da por el perio­dis­ta y escri­tor Osval­do Soriano para la revis­ta Humor en 1983, advir­tió que para evi­tar que los mili­ta­res vuel­van al poder era nece­sa­rio “dedi­car­se a des­mal­vi­ni­zar la vida argen­ti­na.

Esto es muy impor­tan­te: des­mal­vi­ni­zar, por­que para los mili­ta­res las Mal­vi­nas serán siem­pre la opor­tu­ni­dad de recor­dar su exis­ten­cia, su fun­ción y, un día, de reha­bi­li­tar­se. Inten­ta­rán hacer olvi­dar la gue­rra sucia con­tra la sub­ver­sión y harán saber que ellos tuvie­ron una fun­ción evi­den­te y mani­fies­ta, que es la defen­sa de la sobe­ra­nía nacio­nal. Mal­vi­ni­zar la polí­ti­ca argen­ti­na agre­ga­rá otra bom­ba de tiem­po en la Casa Rosa­da”, afir­mó Rou­quié.

El poli­tó­lo­go fran­cés pro­pu­so “des­mal­vi­ni­zar” por­que para los “mili­ta­res será siem­pre la opor­tu­ni­dad de recor­dar su exis­ten­cia”. Pero, ¿si la defen­sa del terri­to­rio nacio­nal no es la razón de la exis­ten­cia de las FFAA, cuál es? Y ahí es don­de tie­ne que estar la for­ma­ción mili­tar. Des­mal­vi­ni­zar es borrar el apren­di­za­je de 1982, esa expe­rien­cia que mos­tró que el enemi­go está ahí en Mal­vi­nas y es Euro­pa occi­den­tal y Esta­dos Uni­dos.

Se dice que la gue­rra de Mal­vi­nas aca­bó con la Dic­ta­du­ra, pero esto no es más que otra zon­ce­ra ya que sólo pre­ci­pi­tó el tras­pa­so de man­do de Gal­tie­ri a Beni­to Big­no­ne, que final­men­te entre­gó el poder a los civi­les, a fines de 1983. Quien ter­mi­nó con los geno­ci­das en la Casa Rosa­da fue el pue­blo tra­ba­ja­dor orga­ni­za­do en las calles, las Madres y Abue­las de Pla­za de Mayo desafian­do a los repre­so­res y recla­man­do por sus hijos/​as y nietos/​as. La de Mal­vi­nas no fue una gue­rra de una demo­cra­cia con­tra una dic­ta­du­ra, ya que That­cher tuvo como alia­do a otro dic­ta­dor geno­ci­da: el chi­leno Augus­to Pino­chet.

En Mal­vi­nas luchó el pue­blo argen­tino repre­sen­ta­do por sus sol­da­dos cons­crip­tos. Fue­ron ellos los que com­ba­tie­ron con­tra el ejér­ci­to inva­sor. Des­pro­vis­tos, en gene­ral, de ropa, armas, comi­da. Allí nacie­ron miles de héroes, que por sus actos en fun­ción de un otro (sus com­pa­ñe­ros y el país), que­da­rán en el cora­zón del pue­blo argen­tino.

Esos sol­da­dos, ale­ja­dos del mode­lo de héroe holly­woo­den­se, eran crio­llos que con su arro­jo se des­ta­ca­ron, como los sol­da­dos Daniel Mas­sad, Julio Cao, Fabri­cio Carras­cul, Romual­do Bazán y tan­tos otros. No eran “pobres pibes”, ni víc­ti­mas, ni chi­cos. Eran el pue­blo argen­tino en armas, luchan­do por nues­tra sobe­ra­nía; con sus mie­dos y su valen­tía. Ellos siem­pre serán los héroes de Mal­vi­nas.

Ellos repre­sen­ta­ban al pue­blo soli­da­rio, que como en dis­tin­tas oca­sio­nes de nues­tra his­to­ria, se movi­li­zó entre­gan­do todo para el com­ba­te. El mis­mo pue­blo que sepa­ró la dic­ta­du­ra de la ges­ta de Mal­vi­nas. Así las Fuer­zas Arma­das que­da­ron de repen­te, sepa­ra­das de la oli­gar­quía local y se encon­tra­ron con el pue­blo, se unie­ron. Cla­ro, como ya diji­mos, los altos man­dos no esta­ban capa­ci­ta­dos ni tenían la inten­ción de hacer una gue­rra nacio­nal, lati­noa­me­ri­ca­na y total. De ahí, el resul­ta­do. Pero la ense­ñan­za es enor­me y eso es lo que se bus­ca borrar de la his­to­ria.

El 2 de abril es una fecha mal­di­ta para el sta­tu quo mun­dial. No estu­diar quié­nes fue­ron, en su con­jun­to, los res­pon­sa­bles del des­em­bar­co mili­tar argen­tino en Mal­vi­nas, es ocul­tar a quie­nes nece­si­ta­ban el enfren­ta­mien­to. Aque­llos que des­de enton­ces, se enri­que­cie­ron. Habla­mos aquí no sólo del gobierno bri­tá­ni­co, sino tam­bién de los “intere­ses” eco­nó­mi­cos. Mien­tras se man­ten­gan en las som­bras ope­ran­do en el Atlán­ti­co Sur y en el con­ti­nen­te, con sus intere­ses intac­tos, no ten­drán nin­gu­na nece­si­dad de sen­tar­se en una mesa de nego­cia­ción.

A la uni­dad lati­noa­me­ri­ca­na corres­pon­de, un día como hoy, recu­pe­rar el sen­ti­do his­tó­ri­co de la Cues­tión de Mal­vi­nas. Como dijo Fidel Cas­tro “la gue­rra de Mal­vi­nas es una gue­rra de libe­ra­ción nacio­nal”. De lo con­tra­rio el 2 de abril que­da­rá en el calen­da­rio como una fecha “mal­di­ta” y ocul­ta de la his­to­ria argen­ti­na.

*Perio­dis­ta. Docen­te e inves­ti­ga­dor del Obser­va­to­rio Mal­vi­nas de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Lanús (UNLa), aso­cia­do al Cen­tro Lati­noa­me­ri­cano de Aná­li­sis Estra­té­gi­co.