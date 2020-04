Argentina. 2 de abril: Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en las Islas Malvinas

Por Lois Perez Lei­ra, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 1 abril 2020

Entre­vis­ta a Miguel Ángel Tri­ni­dad, refe­ren­te his­tó­ri­co de los ex com­ba­tien­tes de Mal­vi­nas.

Miguel Angel Tri­ni­dad es un ex sol­da­do com­ba­tien­te en Mal­vi­nas, per­te­ne­ció a la Com­pa­ñía Coman­do del Regi­mien­to de Infan­te­ría Mec. 3 Grl Bel­grano. En 1982 fue co fun­da­dor y Secre­ta­rio Gene­ral del Cen­tro de Ex Sol­da­dos Com­ba­tien­tes en Mal­vi­nas de la ciu­dad de Bue­nos Aires. Resi­de en el extran­je­ro des­de 1992. Se espe­cia­li­zo en Reso­lu­ción Paci­fi­ca de con­flic­tos, Media­cio­nes, Rein­ser­ción de ex com­ba­tien­tes, veri­fi­ca­dor de DDHH y cum­pli­mien­to de Acuer­dos de Paz y Acuer­dos bila­te­ra­les de Fomen­to de la Con­fian­za.

¿Cómo valo­ra este 2 de abril en este con­tex­to nacio­nal e inter­na­cio­nal?

Este 38 con­me­mo­ra­ción del 2 de Abril, Día del Vete­rano de Gue­rra y de los Caí­dos en las Islas Mal­vi­nas, es total­men­te dife­ren­te a los ante­rio­res. Hoy, como hace 38 años atrás, esta­mos en gue­rra, pero esta vez con­tra la muer­te por la vida; pero con un enemi­go incor­pó­reo, fan­tas­mal que se pue­de intro­du­cir en nues­tros hoga­res, en nues­tros cuer­pos y cau­sar­nos la muer­te. El con­tex­to nacio­nal encuen­tra ‑por suer­te- a una Argen­ti­na don­de el rol del Esta­do ha sido reva­lo­ri­za­do lue­go de cua­tro años don­de la admi­nis­tra­ción ante­rior solo tuvo como nor­te la mano invi­si­ble del mer­ca­do y bajo ese para­dig­ma se redu­jo el pre­su­pues­to a la Salud ‑eli­mi­nan­do el Minis­te­rio de Salud para bajar­lo a ran­go de Secretaría‑, se redu­jo el pre­su­pues­to en el ámbi­to de la cien­cia y la tec­no­lo­gía, suplan­tan­do la gene­ra­ción de cono­ci­mien­to e indus­tria­li­za­ción del país por un mode­lo mono pro­duc­tor agrí­co­la entre otros tan­tos desa­ti­nos. Hoy en este esce­na­rio trá­gi­co que­da pal­ma­ria­men­te demos­tra­da que la con­sig­na «Achi­car el Esta­do es agran­dar la Nación», enar­bo­la­da por los gol­pis­tas de 1976 y apli­ca­da por el últi­mo gobierno, no solo es una fala­cia, sino tam­bién un daño a la vida huma­na.

La Argen­ti­na tie­ne un Pre­si­den­te que supo vis­lum­brar a tiem­po los esce­na­rios por venir y tomo deci­sio­nes valien­tes, nece­sa­rias y ade­cua­das. Solo con ver los repor­tes de la OMS res­pec­to a los casos y dece­sos por el Covid 19 en el hemis­fe­rio, ubi­ca a la Argen­ti­na como un país serio, pre­vi­sor y por sobre todo soli­da­rio, don­de se prio­ri­za la vida por enci­ma de la eco­no­mía.

En el con­tex­to inter­na­cio­nal, no me atre­ve­ría a nin­gu­na afir­ma­ción con­cre­ta, ya que la pan­de­mia está derrum­ban­do mitos: los into­ca­bles y pode­ro­sos, hoy son vul­ne­ra­bles. Ya no habrá pelí­cu­las de Holly­wood ponien­do cri­sis huma­ni­ta­ria a cau­sa de epi­de­mias en Áfri­ca. Hoy el pri­mer mun­do las sufre tam­bién. El Covid 19 sera al capi­ta­lis­mo sal­va­je lo que la caí­da del muro de Ber­lín fue al comu­nis­mo. O tal vez aún más con­tun­den­te. La mano invi­si­ble del mer­ca­do dejo de exis­tir, por­que en reali­dad nun­ca exis­tió. La úni­ca mano que sal­va a sus ciu­da­da­nos es la del Esta­do. Hoy la huma­ni­dad tie­ne un faro que nos ilu­mi­na sobre las tinie­blas de esta deca­den­te civi­li­za­ción: el Papa Fran­cis­co, quien muy cla­ra­men­te ha dicho que la vida está por enci­ma de codi­cia. Su encí­cli­ca Lau­da­to Si, fue pre­mo­ni­to­ria en rela­ción a la pan­de­mia que hoy vivi­mos. Sus lla­ma­dos a pro­te­ger la vida y la salud de los migran­tes en Euro­pa, que no fue­ron oídos, hoy retum­ban en los oídos de la huma­ni­dad.

Los para­dig­mas van a cam­biar. Y en las Islas Mal­vi­nas tam­bién. Allí el gobierno de fac­to que admi­nis­tra las Islas y el mono­po­lio de las FIC, no le pue­den dar una res­pues­ta sani­ta­ria míni­ma a la pobla­ción si el virus lle­ga­ra a la fase 3. Están hoy ais­la­dos, no tie­nen vue­los ni con Chi­le, Bra­sil, ni con el Reino Uni­do. Su úni­ca espe­ran­za es acce­der a los hos­pi­ta­les del con­ti­nen­te que están a su dis­po­si­ción, y que el Esta­do argen­tino ha anun­cia­do que se faci­li­ta­ra ayu­da huma­ni­ta­ria.

¿El gobierno actual asu­mió el Tema Mal­vi­nas como cues­tión de Esta­do?

Nin­gu­na duda. Bas­ta recor­dar la men­ción del Pre­si­den­te A. Fer­nán­dez sobre la Cues­tión Mal­vi­nas en su dis­cur­so inau­gu­ral para tener cabal idea que este gobierno enca­ra­ra la Cues­tión Mal­vi­nas como una polí­ti­ca de Esta­do. Los argen­ti­nos, y en par­ti­cu­lar la cla­se polí­ti­ca debe asu­mir de una vez por todas que un país no pue­de estar cam­bian­do como un bar­co sin rum­bo su polí­ti­ca exte­rior, con­for­me a la ideo­lo­gía de cada ges­tión gober­nan­te en cuan­to a temas como Mal­vi­nas que son Obje­ti­vos Nacio­na­les de cual­quier gobierno. He tra­ba­ja­do en el ámbi­to mul­ti­la­te­ral en el mar­co de dos paí­ses que man­te­nían un dife­ren­do terri­to­rial, y recuer­do per­fec­ta­men­te que uno de los dos pai­ses (no los men­ciono por razo­nes obvias que usted com­pren­de­rá) siem­pre lle­va­ba al par­ti­do polí­ti­co de opo­si­ción a las nego­cia­cio­nes y la pos­tu­ra de ese país eran con­sen­sua­das con el líder de la opo­si­ción.

En Argen­ti­na asu­mió Macri y tiro todo por la bor­da en rela­ción a la Cues­tión Mal­vi­nas, se limi­tó a tími­das, ende­bles y for­ma­les pre­sen­ta­cio­nes en los dos prin­ci­pa­les foros mul­ti­la­te­ra­les (la OEA y la ONU), el recla­mo sobre las Islas Mal­vi­nas, Geor­gias, Sánd­wich y mares cir­cun­dan­tes. Dejo de acti­var la soli­da­ri­dad tan­to decla­ra­ti­va como de accio­nes coor­di­na­das en orga­nis­mo regio­na­les como el Mer­co­sur, la Una­sur y la Celac, no puso volun­tad para que se apli­ca­ra efec­ti­va­men­te la Ley Gau­cho Rive­ro en nues­tros puer­tos atlán­ti­cos, por ejem­plo.

El actual gobierno, al menos hizo pro­fe­sión de Fe de que en la agen­da nacio­nal, Mal­vi­nas ocu­pa­ra un sitio sig­ni­fi­ca­ti­vo: anun­cio el envío de tres pro­yec­tos de ley para afian­zar la sobe­ra­nía terri­to­rial, la crea­ción del Con­se­jo Nacio­nal de Asun­tos Rela­ti­vos a las Islas Mal­vi­nas, una nue­va demar­ca­ción del lími­te de la pla­ta­for­ma con­ti­nen­tal argen­ti­na y la modi­fi­ca­ción del Régi­men Fede­ral Pes­que­ro para endu­re­cer las san­cio­nes a los buques que depre­den ile­gal­men­te los espa­cios marí­ti­mos bajo la juris­dic­ción argen­ti­na. Esto no es poco.

¿Cree posi­ti­vo la crea­ción de la Secre­ta­ria de Esta­do que atien­de la defen­sa de los dere­chos nacio­na­les sobre Mal­vi­nas?

Es un paso muy posi­ti­vo, por supues­to. Pero entron­can­do con la res­pues­ta ante­rior, le diría que no es sufi­cien­te avan­zar sola­men­te en el ámbi­to de las rela­cio­nes inter­na­cio­na­les. Vea­mos, Mal­vi­nas tie­ne dos ámbi­tos de expre­sión y lucha con­cep­tua­les: la Cues­tión Mal­vi­nas y la Cau­sa Mal­vi­nas. En la pri­me­ra es el Esta­do nacio­nal el que lle­va la res­pon­sa­bi­li­dad al dise­ñar una polí­ti­ca exte­rior inde­pen­dien­te, sobe­ra­na y cohe­ren­te, tenien­do al Minis­te­rio de RR​.EE. Como prin­ci­pal fuen­te de gene­ra­ción de dichas accio­nes. A ello se debe sumar una Polí­ti­ca de Defen­sa (que des­de 1976 no tene­mos) plas­ma­da en una Doc­tri­na e Hipó­te­sis de Con­flic­to de la cual care­cen nues­tras fuer­zas arma­das. No pue­de un país estar des­pro­vis­to de una polí­ti­ca de Defen­sa cuan­do tie­ne una por­ción de su terri­to­rio insu­lar marí­ti­mo ocu­pa­do por una poten­cia extran­je­ra. Las Fuer­zas Arma­das del país nece­si­tan de esa polí­ti­ca de defen­sa, de una doc­tri­na for­ma­ti­va y de su mate­ria­li­za­ción en el equi­pa­mien­to. ¿Sabe usted cuál es el país en el hemis­fe­rio que pro­por­cio­nal­men­te a su PBI, pobla­ción y super­fi­cie, tie­ne el menor pre­su­pues­to de Defen­sa? La Argen­ti­na.

Lue­go está el ámbi­to edu­ca­ti­vo y cul­tu­ral. Dise­ño de una curri­cu­la pri­ma­ria, media y ter­cia­ria don­de la Cues­tión Mal­vi­nas se vea refle­ja­da con obje­ti­vi­dad sin anteo­je­ras ideo­ló­gi­cas de nin­gún tipo.

Final­men­te tene­mos la Cau­sa Mal­vi­nas, cuyo ámbi­to de desa­rro­llo es fun­da­men­tal­men­te la ciu­da­da­nía argen­ti­na, las for­mas orga­ni­za­ti­vas que la pobla­ción esta­ble­ce, sean estas polí­ti­cas par­ti­da­rias, sin­di­ca­les, socie­dad civil, barria­les, cul­tu­ra­les, depor­ti­vas. Aquí el Esta­do influ­ye pero no es el actor prin­ci­pal. Bas­te como ejem­plo reco­rrer los barrios don­de están esta­ble­ci­dos los clu­bes de fut­bol: cada hin­cha­da tie­ne en el barrio un mural reivin­di­ca­ti­vo de Mal­vi­nas, en las tri­bu­nas todas las hin­cha­das des­plie­gan sus ban­de­ras mal­vi­ne­ras. Vea­mos las ban­das de rock nacio­nal y de metal pesa­do. Todas tie­nen una can­ción refe­ren­te a Mal­vi­nas, en par­ti­cu­lar las meta­le­ras. Vayan a un reci­tal de Alma­fuer­te, y lo veri­fi­ca­ran. Pibes cuyos padres en 1982 o eran niños o aun no habían naci­do, hacien­do pogo al can­to de Mal­vi­nas Argen­ti­nas y que no sal­ta es un inglés.

La Cau­sa Mal­vi­nas está en el ADN de la Argen­ti­ni­dad.

¿Exis­ten dife­ren­cias entre las polí­ti­cas de Macri y las de Alber­to Fer­nán­dez?

Creo que con las res­pues­tas ante­rio­res está cla­ro que no solo son dife­ren­cias, son direc­ta­men­te anta­gó­ni­cas.

¿A cam­bia­do la acti­tud de este gobierno con los ex com­ba­tien­tes?

Ten­ga pre­sen­te que no resi­do en la Argen­ti­na des­de hace casi 30 años, así que opi­nar sobre un tema pun­tual interno de un nue­vo gobierno que debe hacer fren­te a tan­tos desafíos here­da­dos, y otros ines­pe­ra­dos como la pan­de­mia, seria apre­su­ra­do. Pero si tene­mos en cuen­ta lo anun­cia­do por Alber­to Fer­nán­dez con­si­de­ro que la acti­tud hacia los ex com­ba­tien­tes o VGM, va a cam­biar. Hay un dato a tener en cuen­ta, y en esto no van pre­fe­ren­cias par­ti­da­rias: un ami­go VGM y muy anti­pe­ro­nis­ta me dijo un día: debo admi­tir que fue Nés­tor Kirch­ner el que saco a los ex com­ba­tien­tes de los tre­nes ven­dien­do perió­di­cos. Fue el gobierno de Nés­tor el que más con­tem­plo a noso­tros los VGM. Lue­go duran­te el gobierno de Cris­ti­na eso con­ti­nuo pero tuvo una influen­cia muy mar­ca­da de un pro­gre­sis­mo anti mili­ta­ris­ta que a estas altu­ras es poco útil y fun­cio­nal a la poten­cia ocu­pan­te.

El gobierno ante­rior tuvo muchas adhe­sio­nes des­de el ámbi­to de los VGM. Y lo logro por­que pre­ci­sa­men­te el dis­cur­so anti­mi­li­ta­ris­ta faci­li­to que el sec­tor mili­tar y civil “pro­ce­se­ro” (me refie­ro a los adhe­ren­tes a la dic­ta­du­ra cívi­co mili­tar de 1976) tam­bién cono­ci­do como “la fami­lia mili­tar”, fue­ra atrac­ti­vo como can­to de sire­na a muchos VGM. Tam­bién es impor­tan­te men­cio­nar que los VGM somos tan plu­ra­les y dis­tin­tos en nues­tras opi­nio­nes polí­ti­cas como lo lo es la socie­dad argen­ti­na. Pero el macris­mo uti­li­zo a los VGM como obje­tos deco­ra­ti­vos de la litur­gia mal­vi­ne­ra mien­tras que fir­ma­ba el Memo­rán­dum Fora­do­ri Dun­can, decla­ra­cio­nes con­jun­tas, coope­ra­ción con los bri­tá­ni­cos en la Antár­ti­da y en el Atlán­ti­co Sur, cese de san­cio­nes a las empre­sas que reali­cen pros­pec­cio­nes y explo­ta­ción petro­le­ra en la pla­ta­for­ma cir­cun­dan­te de las Islas Mal­vi­nas, por solo nom­brar algu­nos de los dis­la­tes del macris­mo que fue­ron, a la sazón, actos de trai­ción a la Patria.

¿Que está aún fal­tan­do en rela­ción a nues­tros dere­chos nacio­na­les sobre Mal­vi­nas?

Vuel­vo con lo men­cio­na­do ante­rior­men­te: dise­ño, eje­cu­ción y per­se­ve­ran­cia de una polí­ti­ca cohe­ren­te de la Cues­tión Mal­vi­nas que se mani­fies­te con efi­ca­cia en tres ámbi­tos de la res­pon­sa­bi­li­dad del Esta­do nacio­nal: 1) Polí­ti­ca Exte­rior, 2) Defen­sa Nacio­nal y 3) Polí­ti­ca Edu­ca­cio­nal y Cul­tu­ral.

Y la toma de con­cien­cia en todos los nive­les de que hay espa­cios y temas que con­vo­can a la uni­dad nacio­nal por enci­ma de las dife­ren­cias.

Así como la “Des – mal­vi­ni­za­cion” fue una polí­ti­ca que tomo for­ma pre­via a su crea­ción como cate­go­ría con­cep­tual bajo el neo­lo­gis­mo acu­ña­do por el soció­lo­go fran­cés Alain Roquie en 1983 –pero que ya fue­ra imple­men­ta­da en el ámbi­to mili­tar en 1982 por el gobierno de fac­to del PRN bajo las ins­truc­cio­nes pre­ci­sas del enton­ces Coman­dan­te del Ejér­ci­to, el Grl. Cris­tino Nico­lai­des, y que la admi­nis­tra­ción del Pre­si­den­te Raúl Alfon­sín pro­fun­di­za­ra en tér­mi­nos polí­ti­cos duran­te su ges­tión – su con­tra­ca­ra, que tuvo y tie­ne varias defi­ni­cio­nes (la mal­vi­ni­za­cion, re mal­vi­ni­za­cion, etc.) tie­ne tam­bién un ámbi­to has­ta aho­ra no plan­tea­da y es la hete­ro­ge­nei­dad des­de la cual es abor­da­da. A esa par­ti­cu­la­ri­dad la que­re­mos lla­mar hoy con un neo­lo­gis­mo para con­tra­po­ner la cita­da Des­mal­vi­ni­za­cion: “La Mal­vi­ni­dad”.

La Mal­vi­ni­dad es el espa­cio de la Nación Com­par­ti­da don­de nos encon­tra­mos todos los argen­ti­nos ‑y con par­ti­cu­lar foco los VGM y los mal­vi­ne­ros mili­tan­tes que no fue­ron com­ba­tien­tes pero que en no pocos casos son mas con­se­cuen­tes que algu­nos de los pri­me­ros- que pen­sa­mos y asu­mi­mos posi­cio­nes polí­ti­cas tan varia­das y diver­sa­men­te como es de plu­ral la con­for­ma­ción polí­ti­ca de la opi­nión públi­ca argen­ti­na; como así tam­bién en tonos de con­fron­ta­ción a par­tir de nues­tras ideas y pos­tu­la­dos polí­ti­cos e ideo­ló­gi­cos. Es decir que La Mal­vi­ni­dad es trans­ver­sal a la dere­cha clá­si­ca libe­ral, la nacio­na­lis­ta, la izquier­da libe­ral tra­di­cio­nal, la izquier­da nacio­nal, los movi­mien­tos nacio­na­les y los lla­ma­dos sec­to­res o expre­sio­nes de “la Repu­bli­ca”, pasan­do por supues­to por los ámbi­tos mas con­cre­tos como el cas­tren­se, la reli­gio­si­dad en su ver­tien­te con­fe­sio­nal cató­li­ca en par­ti­cu­lar como así tam­bién algu­nos de los reser­vo­rios polí­ti­cos de lo que fue un sec­tor de la anti­gua gue­rri­lla argen­ti­na.

Cada sec­tor, des­de su pers­pec­ti­va y para­dig­ma, tie­ne a Mal­vi­nas en algún pun­to de su agen­da.