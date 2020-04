Honduras. Médicos sin bioseguridad tendrían que irse de hospitales

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​31 de mar­zo de 2020

Hay males­tar en el Cole­gio Médi­co de Hon­du­ras (CMH), debi­do a que la len­ti­tud del gobierno para dotar de insu­mos de bio­se­gu­ri­dad a los hos­pi­ta­les ha desem­bo­ca­do en con­ta­gio de gale­nos y enfer­me­ras que atien­den afec­ta­dos por Covid-19.

“…Mejor nos reti­ra­mos de esta papa­da, por­que si el Esta­do no es capaz de dar­nos pro­tec­ción y no es capaz de dar­nos res­pues­ta, ¿cuán­tos médi­cos van enfer­mos ya?”, advier­te el Cole­gio Médi­co.

El per­so­nal médi­co que asis­te a hon­du­re­ños afec­ta­dos por el Coro­na­vi­rus (Covid-19) pue­de aban­do­nar los cen­tros asis­ten­cia­les si el gobierno Her­nán­dez per­sis­te en un dis­cur­so vacío que, en la prác­ti­ca, se refle­ja en la inexis­ten­cia de medi­das de segu­ri­dad para el per­so­nal hos­pi­ta­la­rio que lucha de mane­ra desigual con­tra el con­ta­gio­so y mor­tal virus.

La bio­se­gu­ri­dad es el con­jun­to de medi­das pre­ven­ti­vas que bus­ca pro­te­ger la salud y la segu­ri­dad del per­so­nal hos­pi­ta­la­rio, usua­rios y comu­ni­dad, fren­te a dis­tin­tos ries­gos pro­du­ci­dos por agen­tes bio­ló­gi­cos, físi­cos, quí­mi­cos y mecá­ni­cos. Inclu­ye des­de zapa­tos y ropa espe­cial, barre­ras pro­tec­to­ras, con­duc­ta, dise­ño de hos­pi­ta­les, etc.

Tras el con­ta­gio por fal­ta de insu­mos de bio­se­gu­ri­dad de médi­cos y enfer­me­ras que atien­den pacien­tes afec­ta­dos por Covid-19, ha reac­cio­na­do moles­to el Cole­gio Médi­co de Hon­du­ras (CMH), a tra­vés de su pre­sen­ta la doc­to­ra, Suya­pa Figue­roa: “Miren cole­gas, a mí me pare­ce indig­nan­te que no se le dé res­pues­ta a un cole­ga. Si el Sis­te­ma de Salud no tie­ne la capa­ci­dad de res­pon­der­nos a noso­tros los médi­cos y al per­so­nal de enfer­me­ría enton­ces ¿qué dia­blos esta­mos hacien­do?”

“Óigan­me, si no pode­mos cui­dar de noso­tros mis­mos ¿Cómo vamos a cui­dar a los demás? ¡Por Dios! En este momen­to yo le voy a hablar a la minis­tra y le voy a decir, sino ahí vamos a tener un pro­ble­ma y que mejor nos reti­ra­mos de esta papa­da por­que si el Esta­do no es capaz de dar­nos pro­tec­ción y no es capaz de dar­nos res­pues­ta, ¿cuán­tos médi­cos van enfer­mos ya?”

«¿Cómo vamos a estar dan­do res­pues­tas tibias en una situa­ción urgen­te?», pre­gun­ta la pre­si­den­ta de los gale­nos hon­du­re­ños, y expo­ne sin amba­ges: “Yo voy a exi­gir que le abran una uni­dad de cui­da­dos inten­si­vos a esa mujer ¡no se nos pue­de morir una cole­ga por fal­ta de insu­mos! Si veni­mos empe­zan­do esta papa­da ¿qué va a ser de noso­tros cuan­do ten­ga­mos ya 10 mil infec­ta­dos? Eso no pue­de seguir sien­do”.

El Liber­ta­dor*