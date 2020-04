Argentina. Trabajadores del Hospital Garrahan denuncian falta de insumos y personal para enfrentar el coronavirus

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​1 de abril de 2020

Fren­te a la cri­sis sani­ta­ria por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, las y los tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal Garrahan que­re­mos hacer públi­co lo que nece­si­ta­mos para cui­dar nues­tra salud y la de nues­tros pacien­tes. En muchos sec­to­res fal­tan los equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal (EPP). Los kits que entre­gan las auto­ri­da­des son insu­fi­cien­tes en can­ti­dad y cali­dad, ya que ade­más de ser pocos inclu­yen ele­men­tos que no cum­plen siquie­ra los reque­ri­mien­tos de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) que se res­pal­da por el Orga­nis­mo Inter­na­cio­nal de Están­da­res (ISO). Tam­po­co hay correc­ta capa­ci­ta­ción para el per­so­nal tan­to de plan­ta como para los resi­den­tes, beca­rios, ter­ce­ri­za­dos res­pec­to de los pro­to­co­los de aten­ción en el hos­pi­tal, lo que nos expo­ne al con­ta­gio como ya se vio con el médi­co del hos­pi­tal hoy inter­na­do por dar posi­ti­vo con el COVID-19. Esto obli­gó a poner a sus cole­gas en cua­ren­te­na tar­día y sin ser tes­tea­dos.

Hay mucha preo­cu­pa­ción, y como si fue­ra poco las ART tam­po­co cubren el con­ta­gio como enfer­me­dad labo­ral. ¡Siem­pre pien­san en sus nego­cios!

Esto se suma a las malas con­di­cio­nes en que se encuen­tra el per­so­nal de salud por los rit­mos de tra­ba­jo exte­nuan­tes, lo que se refle­ja en el gran núme­ro de com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros licen­cia­dos por enfer­me­da­des car­día­cas, res­pi­ra­to­rias, auto­in­mu­nes, etc. Lo que agra­va la nece­si­dad de con­tra­tar de for­ma urgen­te más per­so­nal, una deman­da que vie­ne des­de hace tiem­po y en la que se encuen­tran nega­ti­vas por par­te de los direc­ti­vos del Hos­pi­tal, como fue el caso de la Direc­ción de Enfer­me­ría en los últi­mos meses. Exi­gi­mos la rein­cor­po­ra­ción de los cesan­tea­dos. Ade­más, la inme­dia­ta incor­po­ra­ción de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de enfer­me­ría, ayu­dan­te de ser­vi­cios y médi­cos, con­si­de­ran­do en poner resi­den­tes médi­cos y de enfer­me­ría recién egre­sa­dos y el nom­bra­mien­to de estas cama­das y de ante­rio­res, garan­ti­zan­do todos los dere­chos labo­ra­les y un sala­rio digno.

El bono de $5 mil que otor­ga el gobierno nacio­nal es una mise­ria para la expo­si­ción que esta­mos tenien­do los tra­ba­ja­do­res de la salud y refle­ja el retra­so sala­rial, con­si­de­ra­mos que tie­ne que ir al bási­co. Es nece­sa­rio un aumen­to de sala­rio para todo el equi­po de salud, que esté inde­xa­do de acuer­do a la infla­ción, con un sala­rio míni­mo ini­cial igual a la canas­ta fami­liar.

Todo esto lo sabe­mos por­que en el Garrahan veni­mos rea­li­zan­do un rele­va­mien­to por sec­tor y esta sema­na vamos a lla­mar asam­blea por sala, sec­tor o turno en la que se va a votar dele­ga­dos y poder uni­fi­car una pelea de con­jun­to.

Los tra­ba­ja­do­res de la salud no tene­mos super­po­de­res, nece­si­ta­mos los mate­ria­les para la pro­tec­ción para cui­dar­nos y cui­dar a quien nece­si­ta. Exi­gi­mos de for­ma urgen­te KITS de pro­tec­ción nece­sa­ria de acuer­do a lo que reco­mien­da la OMS, test para el per­so­nal de salud y mayor con­tra­ta­ción de per­so­nal. Sabe­mos que pla­ta hay, este mar­tes se rea­li­za un pago de US$250 millo­nes en con­cep­to de deu­da, 9 veces más que la par­ti­da extra­or­di­na­ria en salud. Nos pare­ce que ese dine­ro debe uti­li­zar­se de for­ma urgen­te para aumen­tar el pre­su­pues­to de salud, esas son las prio­ri­da­des y no los espe­cu­la­do­res. Deci­mos que para que tam­bién haya una efi­cien­te aten­ción a los pacien­tes la uni­fi­ca­ción del sis­te­ma de salud públi­co al pri­va­do en un úni­co ser­vi­cio esta­tal bajo con­trol de los tra­ba­ja­do­res, para que haya aten­ción gra­tui­ta para todos los con­ta­gia­dos. Los labo­ra­to­rios, empre­sas de bar­bi­jos, al igual que las empre­sas quí­mi­cas que pro­du­cen ele­men­tos sani­ta­rios (como lavan­di­na, jabón, etc.) tam­bién debe­rán ser decla­ra­dos de uti­li­dad públi­ca y suje­tos a expro­pia­ción.

Dele­ga­da Gral Raquel Ley­ra 1165883097

Dele­ga­da adjun­ta Lui­sa Pérez 1135655680

JUNTA INTERNA ATE GARRAHAN