ARGENTINA. «LAS VILLAS, EL OTRO GRUPO DE RIESGO»

Por Nacho Levy /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​1 de abril de 2020

INFORME ESPECIAL:

«LAS VILLAS, EL OTRO GRUPO DE RIESGO»

Duran­te toda esta lar­ga noche de cua­ren­te­na, noche de sol, noche

a cual­quier hora, noche cayen­do sobre los barrios, no halla­mos hora­rios para

sen­tar­nos a escri­bir, ni para sen­tar­nos a dis­cu­tir, ni para sen­tar­nos.

Vomi­tan­do coro­la­rios impo­si­bles para con­mo­ver a fun­cio­na­rios incon­mo­vi­bles,

tosien­do cam­pa­ñas de dona­cio­nes en las redes y cami­nan­do por las pare­des, entre

los yugos de ver­du­gos que nos ponen de cucli­llas y la cur­va del den­gue

dis­pa­ra­da cada día más arri­ba, nues­tras villas tam­bién están entran­do a tera­pia

inten­si­va, sin res­pi­ra­do­res para los come­do­res que siguen sal­van­do abue­las e hijos,

sin guan­tes ni bar­bi­jos para sus labu­ran­tes. Sin agua, sin pla­tos, sin bidet y

sin datos para Inter­net, ni siquie­ra para el ANSES, tam­po­co hubo tiem­po de

con­tes­tar­le a la tele­vi­sión, don­de los mie­dos con­ti­núan al ace­cho y la

indig­na­ción flu­ye con total natu­ra­li­dad, como si todos tuvie­ran un techo y

dere­cho a la dig­ni­dad. A los noti­cie­ros, como a los medios com­pa­ñe­ros que

acer­ca­ron su soli­da­ri­dad, hoy les agra­de­ce­mos con todas las gar­gan­tas de

nues­tra comu­ni­dad y les trae­mos algu­nos esbo­zos de res­pues­tas a esas pre­gun­tas

pos­pues­tas que no bus­can vol­ver­se un repro­che, pero sí bus­can la cura para la

hipo­cre­sía que con­ta­gia la sobre­in­for­ma­ción, por­que hoy la noche es más oscu­ra.

Y se vie­ne el día en tu cora­zón.

………………………………………………….

– ¿CÓMO SE VIENE LLEVANDO LA CUARENTENA EN LAS CASAS DONDE LA

CUARENTENA NO TIENE TAN LINDAS CASAS?

* Como se pue­de, como se pue­de por­que inevi­ta­ble­men­te se

com­pli­ca, tal como lo indi­ca la expe­rien­cia en la super­vi­ven­cia de quie­nes han

debi­do enfren­tar a la mala­ria, en lar­gas déca­das de resis­ten­cia comu­ni­ta­ria.

Ahí está nues­tro capi­tal. Por­que sí, el coro­na­vi­rus dis­tin­gue cla­se social y no

es lo mis­mo que­dar­se en la casa cuan­do la casa tie­ne todos los ser­vi­cios

vita­les, que cuan­do la caza se vuel­ve un cóc­tel de tram­pas mor­ta­les. Y no

ten­gan dudas: esta­mos hacien­do todo lo huma­na­men­te posi­ble para mini­mi­zar los

ries­gos en cada comu­ni­dad, pero hoy más que nun­ca nece­si­ta­mos la empa­tía del

res­to de la socie­dad, para esos hom­bres y muje­res con la sufi­cien­te ter­nu­ra

como para seguir lavan­do ver­du­ra, mien­tras tan­tos mora­lis­tas se resis­ten a

cor­tar el alam­bre. Ni coci­ne­ros, ni coci­ne­ras, son los tera­pis­tas del ham­bre.

* El coro­na­vi­rus lle­gó para sumar­se a las demás epi­de­mias que

venían azo­tan­do a las villas con impu­ni­dad: el ries­go eléc­tri­co, la

pre­ca­rie­dad, esos cables ase­si­nos que no por mala suer­te fue­ron cau­sal de

muer­te, los incen­dios, la desocu­pa­ción en la bata­lla, la des­nu­tri­ción que trae

défi­cit de talla, la nar­co­po­li­cía, los pobri­ci­dios, la tra­ta del terror, los

femi­ci­dios con silen­cia­dor… Una infi­ni­dad de epi­de­mias que no supie­ron

infec­tar a toda toda toda la socie­dad: hay que fre­nar la pan­de­mia de la

desigual­dad.

* Según el últi­mo rele­va­mien­to que reali­zó nues­tro pro­pio

Obser­va­to­rio Ville­ro, hoy están vivien­do entre 4 y 10 per­so­nas en cada hogar,

aco­mo­da­das así, «como se pue­de»; la casa de mi veci­na es la casa de

19.

* Sólo este año se regis­tra­ron 1833 casos de den­gue en la Ciu­dad

de la pos­ver­dad. Sólo en las comu­nas del sur, 1091. Sólo en la últi­ma sema­na,

suma­mos 450. Sólo en la Villa 21, hubo 214. Pero fíjen­se qué curio­so, qué

impre­de­ci­ble, qué inima­gi­na­ble: jus­ti­to ahí, en la Villa 21, el 70% no tie­ne

agua pota­ble. Y enton­ces para lavar­se las manos, debe jun­tar­la den­tro de

cacha­rros que se hacen lugar en el haci­na­mien­to, escon­di­di­tos en cual­quier

rin­cón: el den­gue lle­ga y entra, con tar­je­ta de invi­ta­ción.

* El 40% de la pobla­ción del barrio Los Ála­mos, en La Matan­za,

pade­ce enfer­me­da­des car­día­cas o com­pli­ca­cio­nes res­pi­ra­to­rias debi­do a las inun­da­cio­nes,

afec­cio­nes que difi­cul­tan toda­vía más el encie­rro en la impo­si­ble sole­dad,

sole­dad en el tumul­to, sole­dad en la hume­dad. Todas esas con­di­cio­nes impo­nen

las limi­ta­cio­nes del «Que­da­teEn­Ca­sa» si se pasa por alto la

nece­si­dad: cuan­do el cuer­po recha­za un reme­dio, qui­zá esté pade­cien­do algu­na

otra enfer­me­dad. Sea­mos sin­ce­ros, hoy los curas ville­ros y tam­bién el pro­pio

gobierno están bus­can­do rece­tas que se pue­dan ir ajus­tan­do, sub­ra­yan­do que por

supues­to no sig­ni­fi­ca esto nin­gún tipo de habi­li­ta­ción para que sal­gan a

bolu­dear los que se abu­rren en su sillón. Y sí, ahí está la razón del terror

que nos enfer­ma, el temor a la even­tual cir­cu­la­ción inter­na.

* En innu­me­ra­bles casos y casas del hábi­tat infor­mal, no exis­te

ni siquie­ra la infra­es­truc­tu­ra sani­ta­ria esen­cial, como bien se pue­de ver en

Entre Ríos, al sur de Para­ná, don­de muchas fami­lias pasan sema­nas sin una sola

gota de agua, por­que no pue­den inven­tar­la, ni salir a com­prar­la. ¿Cómo te

rela­jás? Por más que se indig­nen, se sal­gan de sus caba­les o se can­sen de

pon­ti­fi­car en sus edi­to­ria­les, hay muchí­si­ma gen­te que no se lava las manos

cada dos horas, no por­que no quie­re, ¡por­que no pue­de!

………………………………………………….

– ¿CÓMO SIGUEN FUNCIONANDO LOS COMEDORES DE LOS BARRIOS CUANDO

LOS FUNCIONARIOS QUE SIGUEN MORFANDO DEJAN DE FUNCIONAR?

* Siguen fun­cio­nan­do por amor al amor, gra­cias al motor

comu­ni­ta­rio que fabri­có la villa en 70 años de resis­ten­cia, esa con­cien­cia

colec­ti­va que le per­mi­tió sobre­vi­vir a la deri­va, a las topa­do­ras de la

dic­ta­du­ra, al neo­li­be­ra­lis­mo de los 90, al ayuno del 2001 o al cinis­mo del

cho­co­ba­ris­mo, por­que la villa enten­dió cla­ri­to que acá nadie se sal­va sóli­to. Y

en esa tra­yec­to­ria de nues­tra cul­tu­ra comu­ni­ta­ria que recién aho­ra el mun­do

pare­cie­ra comen­zar a valo­rar, ¡ahí está el pul­mo­tor que nos hace res­pi­rar!

* Fun­cio­nan mal o fun­cio­nan bien, tam­bién gra­cias al entra­ma­do

de orga­ni­za­cio­nes socia­les, nos cai­gan bár­ba­ro o no tan bár­ba­ro, por­que son

esos vagos­cho­ri­pla­ne­ros­ceos­de­la­po­bre­za­que­vi­ven­de­les­ta­do quie­nes dejan a sus

fami­lias de lado para pre­sio­nar las res­pues­tas a las pre­gun­tas que se aho­gan en

la grie­ta de la impu­ni­dad, cuan­do la mez­quin­dad pue­de más que cual­quier

pan­de­mia, cuan­do nie­gan los recur­sos para los ali­men­tos o cuan­do tene­mos que

pro­fun­di­zar deter­mi­na­dos pro­nun­cia­mien­tos, ponien­do en ries­go su esté­ti­ca de

tipos bue­nos, por­que su ima­gen les preo­cu­pa más que los estó­ma­gos aje­nos.

* Fun­cio­nan por­que la dig­ni­dad no tie­ne fre­nos, por­que si no

fun­cio­na­ran, la cur­va del Coro­na­vi­rus hoy esta­ría infec­tan­do al ARSAT. Y

enton­ces ahí están, entre­gan­do vian­das para que no se pro­duz­can aglo­me­ra­cio­nes,

hacien­do el deli­very que no pagan las jubi­la­cio­nes y abra­zan­do con empa­tía a

los inmu­ni­za­dos del pan de cada día: alba­ñi­les, reci­cla­do­ras, ayu­dan­tes, ven­de­do­ras

ambu­lan­tes, tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía infor­mal que, cuan­do

dejan de labu­rar, ¡dejan de mor­far!

* Fun­cio­nan con la ener­gía que pro­vee la rebel­día, barrien­do la

mugre de la alta socie­dad, por­que bro­ta la nece­si­dad de dar­le una res­pues­ta

urgen­te a esos bido­nes de deter­gen­te que no están don­de deben estar, por­que

nadie los pue­de pagar. No es fácil ni bara­to con­se­guir los pro­duc­tos de

lim­pie­za que per­mi­ten man­te­ner impe­ca­bles los meren­de­ros de tan­tos, ni sus

coci­nas lis­tas, ni sus pisos bri­llo­sos, ni sus pul­cras pile­tas, como lo exi­gen

tan­tos pane­lis­tas des­de sus mara­vi­llo­sos pla­ne­tas…

* Fun­cio­nan por­que la vida impor­ta y por­que, cuan­do se tra­ta de

comi­da, la expli­ca­ción es cor­ta: a espal­das de todos los reco­no­ci­mien­tos, los

come­do­res de Rosa­rio tri­pli­ca­ron la deman­da de ali­men­tos. Y en el barrio

pla­ten­se Los Hor­nos, hoy se va en almuer­zo lo que antes tam­bién cubría la cena:

se dupli­có la deman­da con la cua­ren­te­na.

* Fun­cio­nan como sea pero fun­cio­nan igual. Y menos mal que

fun­cio­nan, inclu­so en la Capi­tal Fede­ral, don­de gobier­na la pre­po­ten­cia de una

cas­ta aria, con sus «tres vías» para la

«»»asis­ten­cia»»» ali­men­ta­ria: 1) Median­te las

escue­las, que siguie­ron repar­tien­do los mis­mos san­gu­chi­tos pela­dos, pero enci­ma

con­cen­tra­dos en pocas bocas, indu­cien­do a esas lar­gas colas que des­pués

denos­tan des­de la TV, apro­ve­chan­do que la pau­ta se pone y no se ve. Recién

aho­ra, por la pre­sión de los gre­mios y sus docen­tes fun­da­men­ta­les, anun­cian que

darán cajas sema­na­les y por supues­to no les cree­mos. Vere­mos. 2) Median­te los

Cen­tros de Pri­me­ra Infan­cia, don­de cada uno reci­be lo que reci­be, como si la

deman­da fue­ra la mis­ma que ayer, de acuer­do al poder o la afi­ni­dad con el

Gobierno de la Ciu­dad. 3) Los come­do­res comu­ni­ta­rios, don­de las racio­nes atra­san

más que los sala­rios, por­que todo este para­te de chan­gas mul­ti­pli­có la

con­cu­rren­cia e inclu­so el núme­ro de miem­bros por fami­lia que nece­si­tan

asis­ten­cia. Y lo peor de toda esta doble vara es que nun­ca, nun­ca, nun­ca ponen

la cara, por­que así como los direc­ti­vos de las escue­las apa­re­cen como

res­pon­sa­bles de las vian­das impre­sen­ta­bles, las veci­nas y los veci­nos deben

poner el cuer­po que otros pre­fie­ren escon­der, para decir­le a otro ser humano:

«Hoy no vas a comer».

* Y la ver­dad, ami­gos perio­dis­tas, así como el pico del virus no

lle­gó según los pro­pios sani­ta­ris­tas, el pico de la deman­da ali­men­ta­ria

tam­po­co, por­que poco a poco se van ter­mi­nan­do los res­ti­tos de suel­di­tos que

toda­vía les per­mi­ten a muchos valer­se de su pro­pio ali­men­to: don­de se ter­mi­na

la comi­da, se ter­mi­na el ais­la­mien­to.

………………………………………………….

– ¿CÓMO GARANTIZAN LA SALUD, DONDE NO LLEGAN LOS INSUMOS, NI LAS

AMBULANCIAS, NI UN ATAÚD?

* Ante todo, hay una reali­dad que no se dice, ni se pien­sa,

por­que bue­na par­te de la pren­sa se aver­güen­za: en las villas se hace muy

difí­cil esca­lar has­ta la ter­ce­ra edad, por­que hay un labe­rin­to de difi­cul­tad

para sobre­vi­vir a la niñez, la juven­tud y la adul­tez, ram­pas y tram­pas que no

siem­pre se pue­den sor­tear. Hay que tener mucha, pero mucha suer­te para ganar. Y

si no, lean los núme­ros de la reali­dad: hay 20 años de dife­ren­cia entre la

lon­ge­vi­dad del barrio Zava­le­ta y la gla­mo­ro­sa Reco­le­ta.

* Hoy las dis­tin­tas asam­bleas vie­nen des­ple­gan­do sus pro­pias

pos­tas de salud, a lo ladran y a lo san­cho del terri­to­rio nacio­nal, en

espe­cial, para el acom­pa­ña­mien­to de nues­tras vie­ji­tas y vie­ji­tos, como cajas

mul­ti­pli­ca­do­ras de gri­tos para con­te­ner, cui­dar, aten­der e infor­mar.

* En la Villa 1−11−14, por ejem­plo, el cen­tro médi­co que atien­de

las zonas 19, 20 y 40 exhi­be una pre­dis­po­si­ción feno­me­nal, pero vive des­bor­da­do

por la fal­ta de per­so­nal y la esca­sez de insu­mos para los enfer­mos de pobre­za:

fal­tan guan­tes, bar­bi­jos y pro­duc­tos de lim­pie­za, tam­bién ahí, en la sali­ta,

sí.

* El pasi­llo 2 del barrio San Peters­bur­go, en La Matan­za, tie­ne

vacía la pan­za y una sola sala médi­ca que fue remo­de­la­da un año atrás: hoy

cuen­ta nada más que con una médi­ca gene­ra­lis­ta. Y para con­se­guir un turno hay

que ano­tar­se en una lis­ta, hacien­do fila des­de la madru­ga­da, pero sin que te

vea la pren­sa, ¡por­que está muy enoja­da!

* Con el fin de repli­car ese des­ma­dre por allá, el hos­pi­tal

públi­co en la baja­da de Para­ná sólo entre­ga tur­nos tele­fó­ni­cos, para revi­sar

abue­los o emba­ra­za­das: eso sí, «todas las líneas están colap­sa­das».

* Ape­nas casos ais­la­dos, que se repli­can en todos lados por­que

así tra­ba­jan los heroi­cos médi­cos de la Patria Baja, admi­nis­tran­do goti­tas de

medi­ci­na en cada barria­da de Amé­ri­ca Lati­na. Y en muchí­si­mos pasi­llos libres de

ambu­lan­cias, tam­bién en la Ciu­dad. Por cues­tio­nes de acce­si­bi­li­dad. Y por la

fal­ta de volun­tad.

………………………………………………….

– ¿CÓMO SE AMESETA LA CURVA DE LOS FEMIICIDIOS, CUANDO EL

CORONAVIRUS GANA EL MONOPOLIO DE LOS HOMICIDIOS?

* Todas las Casas de las Muje­res y las Disi­den­cias que com­po­nen

el Fren­te de Géne­ros, están des­do­blan­do sus bra­zos coti­dia­na­men­te en cada

órbi­ta local, mien­tras acom­pa­ñan 327 casos a nivel nacio­nal.

* Todos nues­tros barrios tie­nen aho­ra com­pa­ñe­ras asig­na­das a

moni­to­rear las denun­cias y las ame­na­zas que sólo cir­cu­lan en ámbi­tos de

con­fian­za, por­que la úni­ca espe­ran­za es la comu­ni­dad al ser­vi­cio de la

soro­ri­dad, con guar­dias en casos par­ti­cu­la­res y con muchí­si­mas veci­nas

tra­ba­jan­do des­de sus hoga­res, para sal­va­guar­dar la vida de otras com­pa­ñe­ras,

vidas ville­ras que oja­lá val­gan tan­to como la de cual­quier tipo, aho­ra que

«todos juga­mos en el mis­mo equi­po».

* Todas esas veci­nas que ya venían luchan­do por su pro­pia

inte­gri­dad, están sien­do acom­pa­ña­das en la coti­dia­nei­dad por otras muje­res que

sos­tie­nen talle­res, coope­ra­ti­vas o asam­bleas, por­que ade­más de gri­tos, tene­mos

ideas que tam­po­co se pue­den silen­ciar; cuan­do todo pare­ce jodi­do, ¡es cuan­do

hay que gri­tar!

………………………………………………….

– ¿CÓMO SE CUIDA LA GENTE DE LA VILLA DE LOS QUE VAN A CUIDAR A

LA GENTE DE LA VILLA?

* Sobre calles casi vacías, aho­ra lle­nas de poli­cías, los

apre­mios están al des­or­den del día, por­que aun cuan­do pri­ma­ra nues­tra pro­pia

volun­tad de refun­dar a las Fuer­zas de Segu­ri­dad, «arran­can­do sus malas

yer­bas», hoy son vive­ros de malas yer­bas, que no se pue­den arran­car, ni

ende­re­zar en lo que dura una cua­ren­te­na. Y hete aquí el pro­ble­ma: en el Bajo

Flo­res, dos pibes ver­du­guea­dos, videos de abu­sos por todos lados, una cace­ría por

acá, unos escar­mien­tos por bus­car comi­da allá, una vio­la­ción de domi­ci­lio en

Tucu­mán y van… ¿Cuán­tas van? Los vio­len­tos que no que­dan regis­tra­dos, ni son

vira­li­za­dos por el con­jun­to de la socie­dad, nun­ca ter­mi­nan pasa­dos a

dis­po­ni­bi­li­dad y enton­ces nos que­da nues­tra pro­pia capa­ci­dad de orga­ni­zar­nos,

para cui­dar­nos de los que vie­nen a «sal­var­nos».

* Cada dis­po­si­ti­vo de con­trol popu­lar al accio­nar poli­cial

fun­cio­na en base a un mapa de segui­mien­to barrial, en el cual se iden­ti­fi­can

los pues­tos de las fuer­zas inmer­sas en cada terri­to­rio y los pun­tos rojos de

inse­gu­ri­dad que gene­ra la Segu­ri­dad, como así tam­bién las ins­ti­tu­cio­nes de

apo­yo per­ma­ne­cen abier­tas y una lis­ta de veci­nos aler­tas en cada sec­tor del

barrio, que man­tie­nen entre sí las comu­ni­ca­cio­nes per­ma­nen­tes para moni­to­rear

el tra­ba­jo de los agen­tes.

* Des­de ahí, se asis­te a veci­nas y veci­nos dete­ni­dos

arbi­tra­ria­men­te por el artícu­lo 205, para que la ver­sión veci­nal lle­gue con

ahín­co has­ta el Poder Judi­cial.

* Al detec­tar situa­cio­nes de vio­len­cia poli­cial, un res­pon­sa­ble

desig­na­do se pone a dis­po­si­ción de la víc­ti­ma inme­dia­ta­men­te, por si requie­re

algún tipo de aten­ción urgen­te y dis­pa­ra nues­tro pro­to­co­lo de acom­pa­ña­mien­to,

en ese mis­mo momen­to.

* Ahí nomás, inte­gran­tes del equi­po en ais­la­mien­to toman los casos

para impul­sar los pasos que sea nece­sa­rio dar: ofi­cia­li­zar la denun­cia,

com­ple­tar el regis­tro, reco­pi­lar imá­ge­nes, conec­tar tes­ti­gos y con­tac­tar a las

enti­da­des médi­cas que cus­to­dian el bien­es­tar de cada víc­ti­ma en cues­tión, así

como tam­bién la arti­cu­la­ción con todas esas ins­ti­tu­cio­nes que com­po­nen la

cade­na de cui­da­dos: defen­so­rías, secre­ta­rías, juz­ga­dos.

* En el barrio Bos­co II de San­tia­go del Este­ro, detu­vie­ron a un

com­pa­ñe­ro cuan­do asis­tía a una seño­ra mayor que vive jus­to al lado de su casa,

pero si no pasa en la tele, no pasa. Y enton­ces ter­mi­nó cagado a palos, jus­to

por «los pocos poli­cías malos» en la comi­sa­ría 5°, has­ta que fue

libe­ra­do, gol­pea­do, ahor­ca­do y ame­na­za­do.

* El 23 de mar­zo, la Poli­cía de Tucu­mán ingre­só a la casa de

José Luis Ríos, para dete­ner a Juan José Ríos, otra per­so­na que vive en otra

casa y, en medio del alla­na­mien­to, entre insul­tos, pata­das y caños, le

apun­ta­ron a su hija, que tie­ne 6 años.

* El 24 de mar­zo, sí, el 24 de mar­zo, Raquel Rodrí­guez fue

dete­ni­da por la Poli­cía de la Ciu­dad en su barrio, la Villa 31, por un deli­to

ate­rra­dor: salió a bus­car comi­da a un come­dor.

* El 25 de mar­zo, Nahuel Orre­go fue dete­ni­do y apa­lea­do en la

Villa 21, por la Pre­fec­tu­ra Naval, por haber ido al kios­co en una acti­tud

cri­mi­nal.

* El 26 de mar­zo, Mir­ta Echa­va­rría y su hija, una com­pa­ñe­ra

trans, fue­ron rete­ni­das en el mis­mo barrio, por la mis­ma Pre­fec­tu­ra, en otro

inde­bi­do pro­ce­so: «Calla­te, mari­cón, te vamos a meter pre­so».

* El 27 de mar­zo, en el mis­mo barrio, fren­te a la mis­ma

Pre­fec­tu­ra, Jesús Reales vio inte­rrum­pi­do su reco­rri­do hacia el bono del

sala­rio social com­ple­men­ta­rio: le labra­ron un acta, por no ser millo­na­rio.

* El 28 de mar­zo, la Poli­cía de San­ta Fe detu­vo a Ale­jan­dro

Gómez, pero ade­más con­si­de­ró pru­den­te des­nu­dar­lo y gol­pear­lo en las cos­ti­llas,

para mas­tur­bar­se con su pro­pio poder. Y para que las mar­cas no se pudie­ran ver.

* Y sí, es toda una nove­dad que los pasen a dis­po­ni­bi­li­dad con

seme­jan­te cele­ri­dad, pero no bas­ta que algu­nos apren­dan la lec­ción. Nece­si­ta­mos

garan­ti­zar la pre­ven­ción fren­te a todos estos atro­pe­llos: si no los con­tro­la­mos

noso­tros, nos con­tro­lan ellos.

………………………………………………….

– ¿CÓMO SE HAN AMPLIADO, ADAPTADO O TENIDO QUE REINVENTAR

NUESTRAS REDES DE ORGANIZACIÓN POPULAR?

* Cada una de las asam­bleas pode­ro­sas en Argen­ti­na, en

arti­cu­la­ción con otras de Amé­ri­ca Lati­na, tie­nen coor­di­na­do­res de todas las

áreas que atra­vie­san nues­tra agen­da barrial, por enci­ma de cual­quier diver­si­dad

cul­tu­ral: refe­ren­tes de tie­rra, de salud, de edu­ca­ción, de géne­ros, de

depor­tes, de eco­no­mía, de comu­ni­ca­ción, de con­trol a la repre­sión, de cul­tu­ra y

de varias ramas más, pero el coro­na­vi­rus nos obli­gó a esta­ble­cer ade­más 4

nue­vas refe­ren­cias para con­te­ner las emer­gen­cias: ali­men­ta­rias, sani­ta­rias, de

vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal y de vio­len­cia intra­fa­mi­liar; para que se pue­dan

cen­tra­li­zar las noti­fi­ca­cio­nes y para que no deba­mos con­vo­car a gran­des

reunio­nes.

* Des­de que comen­zó el ais­la­mien­to, todo ese acom­pa­ña­mien­to se

come nues­tro tiem­po y tam­bién nues­tro finan­cia­mien­to comu­ni­ta­rio, que va des­de

las recau­da­cio­nes de cada barrio y cada coope­ra­ti­va, has­ta la últi­ma estra­te­gia

efec­ti­va de auto­ges­tión, tra­gán­do­se inclu­so el peque­ño col­chón de reser­vas que

las asam­bleas sue­len guar­dar para que los peques pue­dan cono­cer el mar, cuan­do

lle­gan las vaca­cio­nes, inclu­yen­do las más deses­pe­ra­das cam­pa­ñas de

dona­cio­nes…

* Segu­ra­men­te, no ter­mi­na­ría nun­ca este infor­me nece­sa­rio, si

deta­llá­ra­mos cada ges­to soli­da­rio o cada ini­cia­ti­va con impron­ta coope­ra­ti­va,

pero val­gan tres como sín­te­sis ilus­tra­ti­va: 1) En Rodri­go Bueno, la

foto­co­pia­do­ra Pau­lo Frei­re deci­dió seguir tra­ba­jan­do a puer­tas cerra­das, no

para ven­tas ter­ce­ri­za­das, sino para garan­ti­zar las tareas de edu­ca­ción popu­lar

y para que todos los niños que deban estar en su hogar cuen­ten con dibu­jos para

colo­rear. 2) La coope­ra­ti­va tex­til Jua­na Azur­duy empe­zó a pro­du­cir bar­bi­jos

para gene­rar algún ingre­so y tam­bién para inver­tir todo eso en los pro­duc­tos

que nos hacen fal­ta para lim­piar mejor cada come­dor. 3) La cope Sub-Lima­da de

San­ta Fe, en el medio de toda esta oscu­rí­si­ma noche, no sólo está encen­dien­do

una nue­va luna, ¡está labu­ran­do gra­tis para la Casa Cuna!

………………………………………………….

– ¿Y ENTONCES CÓMO CARAJO SALIMOS ADELANTE?

* No sabe­mos, pero vamos a

inver­tir mucho cora­zón y cabe­za, ¡para ven­cer! Y para dis­tri­buir la rique­za,

por­que no exis­te otra for­ma de com­ba­tir la pobre­za y por­que nadie se pue­de

ais­lar en ayuno: hay que repar­tir la gui­ta, ¡empe­zan­do por la de uno! Quie­nes pue­dan

donar fres­cos, ¡pue­den donar fres­cos! Quie­nes pue­dan com­prar los packs que

vamos a lan­zar para cola­bo­rar, ¡pue­den com­prar esos packs! Y quie­nes pue­dan

donar millo­nes de pesos, ¡deben donar millo­nes de pesos! Todas y todos jun­tos

debe­mos acom­pa­ñar y trac­cio­nar al Esta­do, para que nadie nun­ca más deje de

mirar a su lado. Por­que si algo real­men­te vino a con­ta­giar­nos para

trans­for­mar­nos como per­so­nas, como colec­ti­vos, como huma­ni­dad, esta reali­dad

tie­ne que cam­biar hoy mis­mo, ¡la gue­rra no es con­tra un virus, es con­tra el

egoís­mo! Y sí, jus­ti­fi­car abu­sos, humi­lla­cio­nes o vio­la­cio­nes a dere­chos

esen­cia­les, sólo pen­san­do en tus garan­tías indi­vi­dua­les, ¡es otra ver­sión del

«sál­ve­se quien pue­da»! Otra mise­ria ves­ti­da de seda como ésta que

dejó al mun­do tan en off side, sin gol y sin abra­zo, cuan­do la mier­da tiró este

pelo­ta­zo. Quie­nes defien­den toda­vía su pro­pio poder o su pro­pia jerar­quía, aún

no han podi­do enten­der que, si no valo­ra­mos a todos, nun­ca ten­drá valor nadie.

¡Pero nadie! Ya no se pue­de pedir mano dura en cual­quie­ra de sus for­mas, para

todos menos para quie­nes la eje­cu­tan vio­lan­do todas las nor­mas. Y real­men­te sí,

será muy difí­cil hacer­les enten­der a los pibes de cual­quier esqui­na el valor

que tie­ne tu vida, tan indis­cu­ti­ble­men­te sagra­da, mien­tras les haga­mos creer

que la suya no vale nada. Vamos, ¡tene­mos mucho tra­ba­jo! Y esta vez tam­bién, es

por aba­jo.

