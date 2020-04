Argentina. Alberto Fernández le anticipó a los intendente que prohibirá los despidos en grandes empresas por DNU … (Más info)

Resu­men Latinoamericano*/ 31 de mar­zo 2020 . — — — -

Alber­to le anti­ci­pó a los inten­den­te que prohi­bi­rá los des­pi­dos en gran­des empre­sas por DNU

El pre­si­den­te deci­dió endu­re­cer la polí­ti­ca ofi­cial tras los anun­cios de des­pi­dos masi­vos de gran­des empre­sas como Techint y Mir­gor.

Por NICOLÁS LANTOS

Las gran­des empre­sas no podrán des­pe­dir a sus emplea­dos mien­tras dure la emer­gen­cia eco­nó­mi­ca y social cau­sa­da por la pan­de­mia, dis­pon­drá el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez a tra­vés de un decre­to que está pre­pa­rán­do­se a esta hora para ser publi­ca­do en el pró­xi­mo bole­tín ofi­cial. La deci­sión for­ma par­te de una serie de medi­das que pre­pa­ra Alber­to Fer­nán­dez para hacer sin­to­nía fina a la ges­tión de la cri­sis y que acom­pa­ña­rá el anun­cio de exten­der la cua­ren­te­na has­ta des­pués de Sema­na San­ta.

Fer­nán­dez deci­dió endu­re­cer su pos­tu­ra lue­go de que Techint, la empre­sa más impor­tan­te del país, inten­ta­ra des­vin­cu­lar 1450 tra­ba­ja­do­res. Hoy tam­bién se sumó el gru­po Mir­gor, del ínti­mo ami­go y socio del expre­si­den­te Mau­ri­cio Macri, Nico­lás Capu­to, que dejó saber a tra­vés de los medios que pla­nea­ba 740 des­pi­dos. En la Casa Rosa­da inter­pre­tan estas movi­das como un desafío polí­ti­co al que vin­cu­lan con el súbi­to aumen­to de la acti­vi­dad de trolls en las redes para con­vo­car a cace­ro­la­zos con­tra la cla­se polí­ti­ca.

El Pre­si­den­te anti­ci­pó la medi­da en una video­con­fe­ren­cia de más de dos horas que man­tu­vo con trein­ta inten­den­tes de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires. Del encuen­tro vir­tual tam­bién par­ti­ci­pa­ron el gober­na­dor Axel Kici­llof y el titu­lar de la cáma­ra de Dipu­tados, Ser­gio Mas­sa. Allí, tam­bién les anun­ció que imple­men­ta­rá un paque­te de 380 mil millo­nes de pesos para auxi­liar a las peque­ñas y media­nas empre­sas y les pidió que cada muni­ci­pio se com­pro­me­ta más en el con­trol de los pre­cios máxi­mos de artícu­los de pri­me­ra nece­si­dad.

El Gobierno sigue con el moni­to­reo mien­tras afi­na regu­la­cio­nes para ayu­dar a sec­to­res afec­ta­dos

El aná­li­sis de las medi­das sani­ta­rias, ali­men­ta­rias y de segu­ri­dad dise­ña­das por el gobierno para con­te­ner el avan­ce del coro­na­vi­rus vol­vió a ocu­par hoy la agen­da del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez en reunio­nes que man­tu­vo con jefes comu­na­les, mien­tras su admi­nis­tra­ción está enfo­ca­da en faci­li­tar los meca­nis­mos de pago de jubi­la­cio­nes y en avan­zar con nue­vos ins­tru­men­tos de ayu­da a los sec­to­res afec­ta­dos por la pan­de­mia.

Sobre el cie­rre de la jor­na­da, el Pre­si­den­te les anun­ció a unos 30 inten­den­tes de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires la pues­ta en mar­cha de un paque­te de medi­das para auxi­liar a las pymes, que impli­ca­rá una inyec­ción para el sec­tor de unos 380 mil millo­nes de pesos.

De la reunión, que se reali­zó en for­ma­to de video­con­fe­ren­cia, par­ti­ci­pa­ron el gober­na­dor bonae­ren­se Axel Kici­llof; fun­cio­na­rios y dipu­tados nacio­na­les, y unos 30 jefes comu­na­les ofi­cia­lis­tas y opo­si­to­res.

Ade­más de ana­li­zar la situa­ción dis­tri­to por dis­tri­to, el Pre­si­den­te les pidió a los jefes comu­na­les «ayu­da para fis­ca­li­zar en los dis­tri­tos el cum­pli­mien­to de los pre­cios máxi­mos».

En las pri­me­ras horas del día, al cum­plir­se 11 años de la muer­te del ex pre­si­den­te Raúl Afon­sín, Fer­nán­dez recor­dó que el ex man­da­ta­rio radi­cal «gober­nó res­pe­tan­do la vida, la liber­tad y la jus­ti­cia» y sub­ra­yó que «siem­pre» eli­gió el «camino de la demo­cra­cia», un valor que el Pre­si­den­te sue­le des­ta­car del falle­ci­do diri­gen­te.

Por la maña­na tam­bién el jefe de Esta­do reci­bió en la Quin­ta de Oli­vos al jefe de gobierno por­te­ño Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta para ana­li­zar las medi­das que se están lle­van­do ade­lan­te de mane­ra con­jun­ta y por la tar­de man­tu­vo una video­con­fe­ren­cia, con el mis­mo obje­ti­vo, con inten­den­tes del Gran Bue­nos Aires.

En otro orden, la situa­ción de los argen­ti­nos en el exte­rior y el acuer­do con Méxi­co que habi­li­tó la repa­tria­ción de ciu­da­da­nos entre ambos paí­ses fue­ron el mar­co en el que se desa­rro­lló otra reunión que el Pre­si­den­te man­tu­vo con el can­ci­ller Feli­pe Solá, quien tam­bién visi­tó esta maña­na la quin­ta pre­si­den­cial.

Esta sema­na, ade­más, el gobierno está enfo­ca­do en moni­to­rear cómo impac­ta­rá en los dis­po­si­ti­vos de pre­ven­ción la aper­tu­ra de los ban­cos, el vier­nes, lunes y mar­tes pró­xi­mo «exclu­si­va­men­te» para pagar jubi­la­cio­nes y bene­fi­cios de la segu­ri­dad social y podrían dis­po­ner­se mayo­res con­tro­les en las puer­tas de los ban­cos para dimi­nuir los poten­cia­les ries­gos de con­ta­gio.

En La Matan­za, por ejem­plo, el Minis­te­rio de Defen­sa, que con­du­ce Agus­tín Ros­si resol­vió des­de hoy que las Fuer­zas Arma­das den apo­yo a la comu­ni­dad en la dis­tri­bu­ción de ali­men­tos.

En este con­tex­to, el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social con­fir­mó por su par­te que se ade­lan­ta­rá para maña­na par­te de la car­ga de la tar­je­ta Ali­men­tar, que para ayu­dar a las fami­lias será recar­ga­da sema­nal­men­te ‑duran­te la cua­ren­te­na- y no sólo el ter­cer vier­nes de cada mes como se había dis­pues­to ini­cial­men­te.

La reac­ti­va­ción de la eco­no­mía y las pymes están tam­bién en el cen­tro de los esfuer­zos y, como par­te de las reso­lu­cio­nes adop­ta­das des­de que se ini­ció la pan­de­mia, el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo exten­dió el Pro­gra­ma Aho­ra 12 por tres meses y dis­pu­so la incor­po­ra­ción de nue­vos rubros como ali­men­tos, bebi­das, insu­mos médi­cos y medi­ca­men­tos.

Otra de las ins­tru­men­ta­cio­nes que lle­va ade­lan­te el gobierno es la pues­ta a pun­to del nue­vo per­mi­so úni­co de cir­cu­la­ción, que ten­drá carác­ter inter­ju­ris­dic­cio­nal (en prin­ci­pio entre Caba y pro­vin­cia de Bue­nos Aires) y valor de decla­ra­ción jura­da, y que esta­rá vigen­te a par­tir del 6 de abril, lue­go de que se sor­teen difi­cul­ta­des tec­no­ló­gi­cas en la car­ga vir­tual de datos por la sobre­de­man­da de los últi­mos días.

Por su par­te, el minis­tro de Salud, Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, juz­gó que la sali­da de la cua­ren­te­na será «len­ta y par­cial», advir­tió que aún no pue­de ade­lan­tar «cuán­do y cómo» se hará efec­ti­va y expli­có que la acti­vi­dad se irá «regu­lan­do» en for­ma pro­gre­si­va.

El fun­cio­na­rio des­ta­có ade­más el fun­cio­na­mien­to del cen­tro de coman­do con­tra la pan­de­mia, des­de don­de se pro­ce­sa toda la infor­ma­ción de las pro­vin­cias y «se trans­mi­te» a las dife­ren­tes depen­den­cias del Esta­do.

A raíz de las actua­les medi­das de ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, tam­bién se deci­dió impul­sar las com­pras de pro­duc­tos on-line en cuo­tas fijas.

Con una apre­ta­da agen­da con­cen­tra­da en aten­der jun­to a su Gabi­ne­te y orga­nis­mos del Esta­do las con­se­cuen­cias de la pan­de­mia en todos los pla­nos, el Pre­si­den­te siguió hacién­do­se espa­cio para res­pon­der men­sa­jes a usua­rios de Twit­ter, oca­sio­nes que apro­ve­cha para insis­tir con la reco­men­da­ción de «no salir de las casas».

La ges­tión de Fer­nán­dez sumó hoy el res­pal­do de las 62 Orga­ni­za­cio­nes Pero­nis­tas, bra­zo polí­ti­co del movi­mien­to obre­ro argen­tino, quie­nes a tra­vés de un comu­ni­ca­do afir­ma­ron: «Señor Pre­si­den­te: cuen­te con noso­tros».

«Pau­la­tino» y «pro­vin­cia por pro­vin­cia»: el plan del Gobierno para el día des­pués de la cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus

Por JONATHAN HEGUIER

Cómo será la sali­da del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio en todo el país que deci­di­rá el Gobierno. El pro­yec­to «pro­vin­cia por pro­vin­cia» que mane­ja el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez.

El Gobierno de Alber­to Fer­nán­dez ya tra­ba­ja en el plan de sali­da de la cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus y bara­ja una serie de opcio­nes. El final del ais­la­mien­to será de mane­ra pau­la­ti­na y se ela­bo­ra el pro­yec­to «pro­vin­cia por pro­vin­cia».

Hay una pre­mi­sa cla­ra en el Poder Eje­cu­ti­vo: de un día para el otro no va a estar todo nor­mal en el país, ni las calles y los trans­por­tes se verán lle­nos de per­so­nas nue­va­men­te. «Se va tar­dar meses para eso», cuen­ta a El Des­ta­pe una fuen­te­con des­pa­cho en la Casa Rosa­da. Los pro­nós­ti­cos más pesi­mis­tas hablan de un 2020 con dis­tan­cia­mien­to social.

El regre­so a la vida coti­dia­na de los argen­ti­nos será esca­lo­na­do. Se van a eva­luar las situa­cio­nes de cada pro­vin­cia y en base a la can­ti­dad de casos por dis­tri­to se irá fina­li­zan­do la cua­ren­te­na en cada lugar. Esta es unas de las prin­ci­pa­les ideas que mane­ja Fer­nán­dez. «Hoy sabe­mos que hay un fuer­te foco de con­tac­to en AMBA (Ciu­dad de Bue­nos Aires y los tres pri­me­ros cor­do­nes del conur­bano), Cór­do­ba, San­ta Fe, Cha­co, San­ta Cruz y Tie­rra del Fue­go», enu­me­ran des­de la Casa de Gobierno a este por­tal. Esos serían los últi­mos luga­res de la sali­da del ais­la­mien­to. Para esas pro­vin­cias ya se está usan­do el tér­mino de «par­cia­li­zar la cua­ren­te­na». La situa­ción será otra para el res­to de los terri­to­rios: «Es muy posi­ble que en luga­res don­de no haya gran­des can­ti­da­des de con­ta­gios se pue­da ir hacia la sali­da total».

El médi­co infec­tó­lo­go Gus­ta­vo Lopar­do es uno de los pro­fe­sio­na­les de la salud que es con­sul­ta­do per­ma­nen­te­men­te por el Gobierno y par­ti­ci­pa en las reunio­nes jun­to a Ginés Gon­zá­lez Gar­cía para infor­mar al Pre­si­den­te de la Nación de la situa­ción del COVID-19 en el mun­do y en nues­tro país. Si bien se encar­ga de dejar en cla­ro y repe­tir «noso­tros no toma­mos deci­sio­nes sino que ase­so­ra­mos al Gobierno», Lopar­do afir­ma que «será pau­la­ti­na» la sali­da de la cua­ren­te­na. «No va a pasar que si el domin­go 12 de abril es el final del ais­la­mien­to, el lunes nos vamos todos jun­tos a fes­te­jar», le dice no sin iro­nía a El Des­ta­pe.

Gus­ta­vo Lopar­do, ayer con Ginés

Habrá otro pro­to­co­lo de sali­da del ais­la­mien­to para gru­pos de ries­go. Se hará énfa­sis en el cui­da­do espe­cial de los mayo­res de 65 años, la fran­ja eta­ria más gol­pea­da por el COVID-19. Y se le suma­rán a ese con­jun­to las per­so­nas con inmu­no­de­fi­cien­cias y muje­res emba­ra­za­das.

Una tema que preo­cu­pa en el Gobierno es el haci­na­mien­to en los barrios más humil­des. Alber­to Fer­nán­dez ya lo ha mani­fes­ta­do públi­ca­men­te. Ya se eva­lúa la situa­ción para el día des­pués en luga­res don­de el con­ta­gio del coro­na­vi­rus pue­de hacer estra­gos y no habrá un levan­ta­mien­to total de la cua­ren­te­na.

La mayor par­te de las vivien­das pre­ca­rias en nues­tro país se encuen­tran en la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires. «Esta­mos eva­luan­do que es mucho más peli­gro­so la gen­te meti­da en pocos metros cua­dra­dos…», afir­ma en off una fuen­te de Nación. Uno de los pro­yec­tos que se mane­jan es: «Ir a una situa­ción con dis­tan­cia­mien­to social enfo­ca­do en los chi­cos, quie­nes como no podrán asis­tir a las escue­las para ese enton­ces vayan a clu­bes o cen­tros comu­ni­ta­rios». Deta­lle no menor: las escue­las de las zonas más gol­pea­das segui­rían sin reci­bir alum­nos las sema­nas siguien­tes al Día D. Des­de el Eje­cu­ti­vo acla­ran: «Estas son todas hipó­te­sis de tra­ba­jo».

¿Cómo será la moda­li­dad pau­la­ti­na del fin de la cua­ren­te­na en aque­llas pro­vin­cias con picos de con­ta­gio? Se irán suman­do acti­vi­da­des esen­cia­les para con­cu­rren­cia a los luga­res de tra­ba­jo, con­fir­man des­de Pre­si­den­cia. ¿Y los even­tos masi­vos? «No está pen­sa­do vol­ver a ver par­ti­dos de fút­bol con públi­co ni tea­tros ni reci­ta­les». Será otro país duran­te este año. «La nor­ma­li­dad no va a estar en Argen­ti­na en los pró­xi­mos meses. Se van a cam­biar los hábi­tos de vida. Tene­mos que ape­lar al dis­tan­cia­mien­to social con res­pon­sa­bi­li­dad para apro­ve­char esto que logra­mos, que no lo des­per­di­cie­mos», se ponen fir­mes en la Rosa­da. Esta mis­ma fuen­te cie­rra la idea con humor: «Vamos a pasar un invierno don­de no nos vamos a poder besar».

NO ES UN CUENTO CHINO

Uno de los luga­res emble­má­ti­cos del levan­ta­mien­to de la cua­ren­te­na fue Chi­na, allí don­de hizo su apa­ri­ción el coro­na­vi­rus en noviem­bre de 2019. La sema­na pasa­da se ter­mi­nó el ais­la­mien­to en la pro­vin­cia de Hubei. Y se suma­rá des­de el 8 de abril Wuhan, la ciu­dad del naci­mien­to del SARS-Co2. El levan­ta­mien­to será total. Los ciu­da­da­nos podrán cir­cu­lar libre­men­te de un día para el otro. Solo debe­rán mos­trar, si las auto­ri­da­des lo requie­ren, un códi­go QR en sus telé­fo­nos móvi­les que indi­ca que no están infec­ta­dos.

¿Por qué Argen­ti­na no levan­ta la cua­ren­te­na al 100% de un día para el otro? «Por­que hici­mos las cosas que nadie había hecho en su momen­to. Chi­na con todo el mun­do con­ta­gia­do fue a una cua­ren­te­na abso­lu­ta. Murió gen­te y los que esta­ban con­ta­gia­dos hicie­ron los cator­ce días y salie­ron todos jun­tos a la calle. Tene­mos paí­ses como Fran­cia, Ita­lia, Espa­ña, Reino Uni­do y Esta­dos Uni­dos que están toman­do medi­das de fon­do ya con la cur­va expo­nen­cial, bien alta», expli­can en la Rosa­da a El Des­ta­pe.

«Noso­tros en un momen­to en que no tene­mos un gran índi­ce fui­mos a las medi­das de fon­do. Enton­ces como arran­ca­mos en una situa­ción iné­di­ta vamos a empe­zar a salir tam­bién de la cua­ren­te­na de for­ma iné­di­ta», cuen­ta en off un fun­cio­na­rio sobre los pla­nes del Gobierno. Y se moti­va: «Hay que pen­sar, ser inte­li­gen­tes y res­pon­sa­bles. Si se ter­mi­na la cua­ren­te­na el 12 de abril, salir todos jun­tos a la calle al otro día, y que estas sema­nas no hayan ser­vi­do para nada, y dis­pa­re­mos ahí la cur­va, es una locu­ra».

Una duda que sobre­vue­la es si se va a vivir a picos y mese­tas duran­te todo el año. ¿Se vuel­ve a obli­gar a hacer cua­ren­te­na a todo el país nue­va­men­te? El médi­co Lopar­do ana­li­za: «No se pue­de decir que si hay un pico en unos meses se encua­ren­te­na a todos de vuel­ta por­que no lo sabe­mos y tam­po­co sabe­mos que si hay un pico cómo será ese pico. Por­que cada pico tie­ne su carac­te­rís­ti­ca. Si es con­glo­me­ra­do, por ejem­plo: si suce­de un pico en Cha­co, no se pue­de poner en cua­ren­te­na a toda la pobla­ción». El infec­tó­lo­go ape­la a la «inmu­ni­dad de reba­ño», que es cuan­do se inmu­ni­za una par­te de la pobla­ción y pro­te­ge al sec­tor no inmu­ni­za­do. Por ello des­ta­ca: «Será cla­ve para ganar tiem­po a la espe­ra de la vacu­na o el reme­dio con­tra el COVID-19»