Pensamiento crítico. Autopsia de la vulnerabilidad sistémica de la globalización capitalista

Said Boua­ma­ma /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 30 de mar­zo de 2020

Tra­du­ci­do del fran­cés para Rebe­lión por Bea­triz Mora­les Bas­tos

Exis­ten los ava­ta­res y exis­te la vul­ne­ra­bi­li­dad que lle­va a las catás­tro­fes. La con­fu­sión entre ambas cues­tio­nes es una de las carac­te­rís­ti­cas esen­cia­les del dis­cur­so ofi­cial del gobierno fran­cés (y de otros muchos gobier­nos). No es de extra­ñar esta con­fu­sión volun­ta­ria cuya fun­ción es ocul­tar y hacer des­apa­re­cer la segun­da que, en efec­to, cum­ple la fun­ción de ana­li­za­do­ra de las con­tra­dic­cio­nes de un sis­te­ma social, de reve­la­do­ra de la reali­dad que la ideo­lo­gía domi­nan­te ocul­ta o defor­ma habi­tual­men­te y de espe­jo de aumen­to de unas desigual­da­des y domi­na­cio­nes que la carac­te­ri­zan. Efec­ti­va­men­te, el hecho de cen­trar­se volun­ta­ria­men­te en la dimen­sión de “catás­tro­fe” difu­mi­na unas imá­ge­nes de impre­vi­si­bi­li­dad, de incer­ti­dum­bre, de ausen­cia de res­pon­sa­bi­li­dad huma­na, etc. El hecho de cen­trar­se en la vul­ne­ra­bi­li­dad cues­tio­na las cau­sas eco­nó­mi­cas y socia­les de una situa­ción, las ver­da­de­ras razo­nes del con­jun­to de las con­se­cuen­cias de una catás­tro­fe y los intere­ses eco­nó­mi­cos que han pro­vo­ca­do esta vul­ne­ra­bi­li­dad. ¿Qué nos reve­la la pan­de­mia sobre la vul­ne­ra­bi­li­dad de nues­tro mun­do domi­na­do por una glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta?

Precisiones con­cep­tuales

La com­pa­ra­ción entre los efec­tos del hura­cán Iván que azo­tó a Cuba en sep­tiem­bre y los del ciclón Katri­na que se aba­tió sobre Flo­ri­da, Lui­sia­na y Misi­si­pi un año des­pués per­mi­te apor­tar algu­nas pre­ci­sio­nes con­cep­tua­les sobre las nocio­nes de ries­go, ava­tar, catás­tro­fe y vul­ne­ra­bi­li­dad. Sin embar­go, ambos ciclo­nes, que eran de la cate­go­ría 5, es decir, la velo­ci­dad del vien­to supe­ra­ba los 249 kiló­me­tros por hora, tuvie­ron unos balan­ces huma­nos abso­lu­ta­men­te dis­pa­res: nin­gu­na per­so­na muer­ta en Cuba y 1.836 per­so­nas muer­tas y 135 des­apa­re­ci­das en Esta­dos Uni­dos. Así, ava­ta­res simi­la­res pro­vo­can con­se­cuen­cias dia­me­tral­men­te opues­tas. El voca­bu­la­rio ela­bo­ra­do para des­cri­bir estos fenó­me­nos natu­ra­les excep­cio­na­les y sus con­se­cuen­cias igual de excep­cio­na­les pue­de ayu­dar a com­pren­der lo que está en jue­go en estos momen­tos ante la pan­de­mia que esta­mos vivien­do.

Un pri­mer con­cep­to cla­ve es el ava­tar natu­ral que desig­na unos acon­te­ci­mien­tos cli­má­ti­cos sobre los que el ser humano no tie­ne influen­cia en el momen­to que se des­en­ca­de­nan (inun­da­ción, hura­cán, erup­ción vol­cá­ni­ca, etc.). Aun­que la apa­ri­ción de un virus mor­tí­fe­ro es de natu­ra­le­za dife­ren­te, pue­de enca­jar en esta defi­ni­ción, al menos con los cono­ci­mien­tos que tene­mos en estos momen­tos. Los ava­ta­res con­lle­van ries­gos para el ser humano y este con­cep­to se pue­de defi­nir como un peli­gro, es decir, como una con­se­cuen­cia poten­cial del ava­tar. La vul­ne­ra­bi­li­dad, por su par­te, desig­na los efec­tos pre­vi­si­bles de un ava­tar sobre el ser humano y ellos mis­mos depen­de de varios fac­to­res: den­si­dad de pobla­ción de las zonas de ries­go, capa­ci­dad de pre­ven­ción, esta­do de las infra­es­truc­tu­ras que per­mi­ta reac­cio­nar rápi­da y efi­caz­men­te, etc. La catás­tro­fe, por últi­mo, defi­ne un ries­go cuya poten­cia­li­dad se trans­for­ma en reali­dad y cuyas con­se­cuen­cias esta­rán en fun­ción de la vul­ne­ra­bi­li­dad.

Dar cuen­ta de una catás­tro­fe sin abor­dar la cues­tión de la vul­ne­ra­bi­li­dad es una arti­ma­ña ideo­ló­gi­ca que per­mi­te redi­mir a las cla­ses domi­nan­tes eli­mi­nan­do unas cau­sas eco­nó­mi­cas, polí­ti­cas y socia­les que expli­can la mag­ni­tud de las con­se­cuen­cias. En efec­to, esta ope­ra­ción con­sis­te en acha­car ente­ra­men­te a la natu­ra­le­za unas con­se­cuen­cias que en gran par­te tes­tan rela­cio­na­das con unas opcio­nes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas. La mag­ni­tud de la catás­tro­fe depen­de a su vez del esta­do de una socie­dad en el momen­to que sobre­vie­ne el ava­tar y de las deci­sio­nes toma­das para reac­cio­nar a él.

Si a lar­go pla­zo se pue­de espe­rar de los pro­gre­sos de la cien­cia que conoz­ca­mos y con­tro­le­mos mejor los ava­ta­res, a cor­to pla­zo solo la reduc­ción de la vul­ne­ra­bi­li­dad pue­de limi­tar drás­ti­ca­men­te las con­se­cuen­cias de los ava­ta­res, es decir, evi­tar que se trans­for­men en catás­tro­fes o limi­tar estas. Por con­si­guien­te, la pan­de­mia actual se pue­de con­si­de­rar un reve­la­dor de la vul­ne­ra­bi­li­dad: “Los balan­ces socio-eco­nó­mi­cos y las muchas lec­cio­nes apren­di­das en los últi­mos años nos ense­ñan que las catás­tro­fes son ver­da­de­ros reve­la­do­res de vul­ne­ra­bi­li­da­des huma­nas y terri­to­ria­les en el seno de las comu­ni­da­des y socie­da­des afec­ta­das” (1), resu­men los geó­gra­fos Fré­dé­ric Leo­ne y Freddy Vinet. La fun­ción de reve­la­dor inter­vie­ne aquí a un nivel doble: el gra­do de expo­si­ción al ries­go que en el caso de las enfer­me­da­des cues­tio­na las polí­ti­cas de pre­ven­ción y las desigual­da­des socia­les, y la capa­ci­dad de reac­cio­nar ante la catás­tro­fe que cues­tio­na el esta­do del sis­te­ma sani­ta­rio, de sus infra­es­truc­tu­ras y sus medios. Por otra par­te, las polí­ti­cas con­cer­nien­tes a otros sec­to­res de la vida social y polí­ti­ca tie­nen impac­to en la capa­ci­dad de res­pues­ta: polí­ti­ca de vivien­da, polí­ti­ca migra­to­ria, polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, etc. Esa es la razón por la que tan­to a esca­la mun­dial como a esca­la fran­ce­sa se pue­de con­si­de­rar la pan­de­mia un reve­la­dor de la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta.

Una vul­ne­ra­bi­li­dad colec­ti­va hija de la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta

Las ideo­lo­gías que acom­pa­ñan a la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta se han ela­bo­ra­do a par­tir de dos pos­tu­la­dos com­ple­men­ta­rios que des­de ha déca­das se repi­ten ince­san­te­men­te en los dis­cur­sos polí­ti­cos y mediá­ti­cos domi­nan­tes. El pri­me­ro es la pri­ma­cía del indi­vi­duo sobre las estruc­tu­ras en la expli­ca­ción de los pro­ble­mas socia­les a esca­la de cada nación. Este pos­tu­la­do per­mi­te eli­mi­nar la noción de cla­se social y de desigual­dad social a bene­fi­cio de una supues­ta res­pon­sa­bi­li­dad indi­vi­dual que fre­cuen­te­men­te se tra­du­ce en el dis­cur­so de la asun­ción indi­vi­dual del ries­go. La dife­ren­cia de vul­ne­ra­bi­li­dad ante la salud y las enfer­me­da­des ya no se refie­re a las desigual­da­des socia­les sino a las carac­te­rís­ti­cas indi­vi­dua­les por una par­te y a los com­por­ta­mien­tos indi­vi­dua­les por otra. El dis­cur­so de la res­pon­sa­bi­li­dad indi­vi­dual sir­ve aquí para ocul­tar la res­pon­sa­bi­li­dad del sis­te­ma social, es decir, de las cla­ses domi­nan­tes que deci­den sus reglas de fun­cio­na­mien­to. “Toda­vía se sigue con­si­de­ran­do en gran medi­da la vul­ne­ra­bi­li­dad social de las pobla­cio­nes des­de el pun­to de vis­ta del indi­vi­duo y su lugar en el gru­po. Aun­que son los indi­vi­duos quie­nes sopor­tan bien las prue­bas de vul­ne­ra­bi­li­dad, es a nivel de las estruc­tu­ras socia­les don­de se mani­fies­tan las con­di­cio­nes que hacen esas prue­bas más o menos sopor­ta­bles. En otras pala­bras, entre el indi­vi­duo y el ava­tar tam­bién hay estruc­tu­ras socia­les” (2), resu­men los geó­gra­fos sani­ta­rios Marion Bor­de­ron y Sébas­tien Oli­veau. Aun­que es evi­den­te que la pan­de­mia actual afec­ta­rá al con­jun­to de las cla­ses socia­les debi­do a su mag­ni­tud, tam­bién es indis­cu­ti­ble que la mor­bi­li­dad afec­ta­rá en pri­mer lugar a la cla­ses popu­la­res y den­tro de ellas a los sec­to­res más pre­ca­rios.

El segun­do pos­tu­la­do es la pri­ma­cía de cada nación sobre las estruc­tu­ras que rigen las rela­cio­nes inter­na­cio­na­les. Este pos­tu­la­do per­mi­te ocul­tar las rela­cio­nes de domi­na­ción entre los paí­ses del cen­tro domi­nan­te y los de la peri­fe­ria domi­na­dos. Las desigua­les vul­ne­ra­bi­li­da­des nacio­na­les ante la salud y la enfer­me­dad ya no se refie­ren en abso­lu­to a las desigual­da­des socia­les mun­dia­les sino a las carac­te­rís­ti­cas espe­cí­fi­cas de cada nación (cli­ma y catás­tro­fes natu­ra­les, cul­tu­ra, demo­gra­fía, etc.) por una par­te y a las opcio­nes polí­ti­cas nacio­na­les por otra. El dis­cur­so de la res­pon­sa­bi­li­dad nacio­nal sir­ve aquí para ocul­tar la exis­ten­cia del neo­co­lo­nia­lis­mo y del impe­ria­lis­mo. Sin embar­go, bas­ta­ría con obser­var la geo­gra­fía de las desigual­da­des de salud en el mun­do para dar­se cuen­ta de que coin­ci­de per­fec­ta­men­te con la divi­sión bina­ria cen­tro-peri­fe­ria, a excep­ción de algu­nos paí­ses sig­ni­fi­ca­ti­vos como Cuba, por ejem­plo. Así, las esta­dís­ti­cas de la OMS en 2015 sobre la can­ti­dad de médi­cos por país pre­ci­san que en Aus­tria se cuen­ta con 52 médi­cos por 10.000 habi­tan­tes, 39 en Ita­lia y Espa­ña, 32 en Fran­cia, etc., y en el otro extre­mo, un solo médi­co en Ruan­da y Ugan­da, 9 en Sri Lan­ka o 10 en Pakis­tán. Todos los demás indi­ca­do­res (can­ti­dad de per­so­nal de enfer­me­ría, por­cen­ta­je des­ti­na­do a sani­dad en el pre­su­pues­to nacio­nal, dis­po­ni­bi­li­dad de medi­ca­men­tos, etc.) pre­sen­tan cifras simi­la­res (3).

Con todo, esta mira­da foto­grá­fi­ca no bas­ta para cali­brar total­men­te el sig­ni­fi­ca­do que tie­ne la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta para la salud huma­na. Con­vie­ne com­ple­tar­la tenien­do en cuen­ta el dete­rio­ro del acce­so a la aten­ción médi­ca tan­to en el cen­tro como en la peri­fe­ria. Aquí se debe com­ple­tar la lec­tu­ra sin­cró­ni­ca con un enfo­que dia­cró­ni­co. En efec­to, la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta no es solo el capi­ta­lis­mo, tam­bién es el capi­ta­lis­mo de una secuen­cia his­tó­ri­ca pre­ci­sa mar­ca­da por la domi­na­ción del ultra­li­be­ra­lis­mo en mate­ria de polí­ti­ca eco­nó­mi­ca. La des­in­ver­sión del Esta­do, el debi­li­ta­mien­to y/​o la pri­va­ti­za­ción de los ser­vi­cios públi­cos, las polí­ti­cas de aus­te­ri­dad, etc., han pro­vo­ca­do en todo el pla­ne­ta un aumen­to de la vul­ne­ra­bi­li­dad, que es lo que se reve­la en toda su mag­ni­tud con la cri­sis del coro­na­vi­rus.

En un país como Fran­cia el capi­ta­lis­mo glo­ba­li­za­do y su polí­ti­ca eco­nó­mi­ca ultra­li­be­ral han aumen­ta­do con­si­de­ra­ble­men­te la vul­ne­ra­bi­li­dad des­de hace cua­tro déca­das. En el voca­bu­la­rio libe­ral de sani­dad esto se deno­mi­na “racio­na­li­za­ción de la ofer­ta asis­ten­cial”, que en con­cre­to sig­ni­fi­ca la supre­sión de un 13 % de las camas de hos­pi­tal a tiem­po com­ple­to (es decir, que aco­gen a un pacien­te más de 24 horas) solo entre los años 2003 y 2016 (69.000 camas), según las pro­pias cifras del Minis­te­rio de Sani­dad (4). El balan­ce es simi­lar aun­que se tomen como indi­ca­do­res los pre­su­pues­tos de los hos­pi­ta­les, los efec­ti­vos del per­so­nal sani­ta­rio o la can­ti­dad de esta­ble­ci­mien­tos públi­cos: el “des­man­te­la­mien­to del siglo”, en pala­bras de los soció­lo­gos Pie­rre-André Juven, Fré­dé­ric Pie­rru y Fanny Vin­cent (5). Esta vul­ne­ra­bi­li­dad cada vez mayor es lo que se reve­la hoy con la prue­ba de la pan­de­mia tan­to en la fal­ta de camas de reani­ma­ción y de prue­bas de detec­ción como en el maca­bro cule­brón de la esca­sez de mas­ca­ri­llas. La esca­sez de prue­bas y de mas­ca­ri­llas no es en abso­lu­to el resul­ta­do de un error sino uno de los axio­mas fun­da­men­ta­les de la lógi­ca ultra­li­be­ral, esto es, la pro­duc­ción “en flu­jo ten­so”, que con­sis­te en redu­cir al míni­mo los pro­duc­tos alma­ce­na­dos para redu­cir los cos­tes. Lo que se ha ins­ta­la­do a lo lar­go de las cua­tro últi­mas déca­das no es sino una “pri­va­ti­za­ción insi­dio­sa” de los hos­pi­ta­les públi­cos, resu­me el sin­di­ca­to CGT Sani­dad: “La pri­va­ti­za­ción de los hos­pi­ta­les se ha hecho por par­tes, poco a poco, al hilo de las suce­si­vas refor­mas. Ha habi­do al menos dos eta­pas fun­da­men­ta­les para com­pren­der la trans­for­ma­ción de los hos­pi­ta­les públi­cos: la geren­cia­li­za­ción (la modi­fi­ca­ción de la orga­ni­za­ción de los hos­pi­ta­les según las moda­li­da­des de lo pri­va­do) y la mer­can­ti­li­za­ción (intro­duc­ción de una lógi­ca de ren­ta­bi­li­dad comer­cial en la aten­ción sani­ta­ria). Estos dos pun­tos cons­ti­tu­yen lo que se podría deno­mi­nar la «pri­va­ti­za­ción insi­dio­sa» de los hos­pi­ta­les. Aun­que des­de el pun­to de vis­ta jurí­di­co los hos­pi­ta­les no se vuel­ven pri­va­dos, lo son en la prác­ti­ca ya que repro­du­cen exac­ta­men­te los méto­dos, los mode­los de orga­ni­za­ción y los obje­ti­vos de lo pri­va­do” (6).

La mis­ma lógi­ca pero con una vio­len­cia aún más des­truc­ti­va se ha des­ple­ga­do en los paí­ses de la peri­fe­ria domi­na­da. Los Pla­nes de Ajus­te Estruc­tu­ral (PAE) impues­tos por el Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal y el Ban­co Mun­dial, es decir, por las poten­cias impe­ria­lis­tas, des­man­te­la­ron los sis­te­mas nacio­na­les de salud. Entre las con­di­cio­nes impues­tas por estos PAE para obte­ner un prés­ta­mo figu­ra sis­te­má­ti­ca­men­te la dis­mi­nu­ción de los pre­su­pues­tos públi­cos y la pri­va­ti­za­ción de los ser­vi­cios públi­cos. Prác­ti­ca­men­te en todas par­tes la sani­dad y la edu­ca­ción serán los sec­to­res más afec­ta­dos por la impo­si­ción de estos recor­tes de pre­su­pues­to. Uno de los efec­tos que pro­vo­can estos PAE es la “fuga de cere­bros” y en par­ti­cu­lar de los médi­cos y otros pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios que tra­ba­ja­ban sobre todo en estos ser­vi­cios públi­cos sacri­fi­ca­dos. Tal como ates­ti­gua un estu­dio de 2013 sobre la “hui­da de médi­cos afri­ca­nos” a Esta­dos Uni­dos, las cifras son elo­cuen­tes: “La hui­da de médi­cos del Áfri­ca sub­saha­ria­na a Esta­dos Uni­dos empe­zó con fuer­za a media­dos de la déca­da de 1980 y se ace­le­ró en la de 1990 duran­te los años en los que se apli­ca­ron los pro­gra­mas de ajus­te estruc­tu­ral impues­tos por […] el Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal y el Ban­co Mun­dial” (7).Los médi­cos nor­te­afri­ca­nos o de Orien­te Pró­xi­mo que tra­ba­jan en los hos­pi­ta­les fran­ce­ses son tes­ti­mo­nio del mis­mo pro­ce­so en Euro­pa. Los daños que se pre­vé pue­de pro­vo­car la pan­de­mia en Áfri­ca, por ejem­plo, si no se detie­ne antes serán de una mag­ni­tud sin paran­gón con la que cono­ce­mos en Euro­pa. La mira­da euro­cén­tri­ca domi­nan­te en los medios de comu­ni­ca­ción invi­si­bi­li­za esta poten­cial heca­tom­be de masas.

Las aporías de la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta que saca a relu­cir la pan­de­mia

“Cuan­do todo se pri­va­ti­ce, esta­re­mos pri­va­dos de todo”. Este eslo­gan de las pan­car­tas de nues­tras mani­fes­ta­cio­nes resu­me per­fec­ta­men­te la racio­na­li­dad de las cla­ses domi­nan­tes en la actual secuen­cia his­tó­ri­ca mun­dial ultra­li­be­ral. Con­tra­ria­men­te a una crí­ti­ca dema­sia­do rápi­da y dema­sia­do fre­cuen­te, las cla­ses domi­nan­tes no son idio­tas ni irra­cio­na­les, sino que sim­ple­men­te tie­nen la racio­na­li­dad de sus intere­ses. Por supues­to, esta racio­na­li­dad domi­nan­te es anta­go­nis­ta de otra racio­na­li­dad: la que no se basa en maxi­mi­zar el bene­fi­cio. Así, la lucha de cla­ses es una lucha de racio­na­li­dad. Es lo que ilus­tran las muchas apo­rías que mues­tran las estra­te­gias de lucha con­tra la pan­de­mia en Fran­cia. Una apo­ría es una con­tra­dic­ción irre­so­lu­ble. Vea­mos dos ejem­plos no exhaus­ti­vos que reve­lan la prue­ba de ver­dad que cons­ti­tu­ye la pan­de­mia.

El pri­mer ejem­plo sig­ni­fi­ca­ti­vo es el de la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria des­de hace varias déca­das. El haci­na­mien­to en las cár­ce­les es una reali­dad abru­ma­do­ra muy docu­men­ta­da. La tasa de ocu­pa­ción de los esta­ble­ci­mien­tos peni­ten­cia­rios “es hoy en día del 116 % con 70.651 per­so­nas pre­sas para 61.080 pla­zas (a fecha del 1 de enero de 2020). El haci­na­mien­to se con­cen­tra en los cen­tros de deten­ción pre­ven­ti­va, que aco­gen a las per­so­nas en espe­ra de jui­cio y a las con­de­na­das a penas bre­ves de pri­sión. En estos esta­ble­ci­mien­tos, que alber­gan a más de dos ter­cios de la pobla­ción car­ce­la­ria, la tasa de ocu­pa­ción media es del 138 %, que obli­ga a dos o tres per­so­nas (a veces más) a com­par­tir la mis­ma cel­da y a más de 1.600 per­so­nas a dor­mir cada noche en col­cho­nes en el sue­lo” (8), resu­me el Obser­va­to­rio Nacio­nal de Pri­sio­nes. Esta situa­ción se con­tra­di­ce con una lucha efi­caz con­tra la pan­de­mia al tiem­po que supo­ne un sacri­fi­cio selec­ti­vo de par­te de la pobla­ción. Exis­ten situa­cio­nes simi­la­res con la polí­ti­ca migra­to­ria y el haci­na­mien­to en luga­res como Calais, en cen­tros de deten­ción super­po­bla­dos o en vivien­das insa­lu­bres que tam­bién están super­po­bla­das; con la polí­ti­ca des­ti­na­da a las per­so­nas sin hogar; con la de vivien­da que pro­du­ce una fuer­te sobre­ocu­pa­ción para las cla­ses popu­la­res o, por últi­mo, con la ausen­cia de una ver­da­de­ra polí­ti­ca de lucha por la igual­dad entre los sexos. De estas apo­rías se des­pren­den direc­ta­men­te la mag­ni­tud del pre­cio humano que paga­re­mos duran­te esta pan­de­mia y su dis­tri­bu­ción por cla­se social, sexo y ori­gen. La mor­bi­li­dad vin­cu­la­da a la pan­de­mia ten­drá indu­da­ble­men­te una dimen­sión de cla­se y tam­bién esta­rá uni­da inevi­ta­ble­men­te al géne­ro y al color.

El segun­do ejem­plo igual de sig­ni­fi­ca­ti­vo es el de las per­so­nas refu­gia­das que se amon­to­nan en los pun­tos con­flic­ti­vos de Ita­lia y Gre­cia debi­do a la polí­ti­ca de la Euro­pa For­ta­le­za. Aun­que la aper­tu­ra de las fron­te­ras tur­cas y la reac­ción bru­tal y repre­si­va del Esta­do grie­go han refor­za­do aún más las escan­da­lo­sas con­di­cio­nes de exis­ten­cia de estas per­so­nas refu­gia­das, los medios de comu­ni­ca­ción domi­nan­tes orga­ni­zan el silen­cio y la invi­si­bi­li­dad. Antes de que se pro­du­je­ran ambas la juris­ta Clai­re Rodier hacía el siguien­te balan­ce de los pun­tos con­flic­ti­vos grie­gos: “pro­ble­mas de pro­mis­cui­dad, de coha­bi­ta­ción de meno­res no acom­pa­ña­dos con adul­tos, de ali­men­ta­ción insu­fi­cien­te, de malas con­di­cio­nes higié­ni­cas debi­do a la satu­ra­ción de las ins­ta­la­cio­nes sani­ta­rias, etc. [ …] En enero de 2017 Amnis­tía Inter­na­cio­nal reve­la­ba una tasa de ocu­pa­ción del 148 % en Les­bos, del 215 % en Samos y del 163 % en Kos. Debi­do a ello, duran­te el invierno de 2016 – 2017, que fue par­ti­cu­lar­men­te duro en la región, algu­nos de ellos se vie­ron obli­ga­dos a dor­mir a la intem­pe­rie, envuel­tos en sim­ples man­tas que cubría la nie­ve por la noche” (9). Basán­do­se en los infor­mes de la misión de Amnis­tía Inter­na­cio­nal (10), Clai­re Rodier aña­de que el balan­ce en las zonas con­flic­ti­vas ita­lia­nas es el mis­mo. La ONG Méde­cins Sans Fron­tiè­re [Médi­cos sin Fron­te­ras] uti­li­za acer­ta­da­men­te la expre­sión “bom­ba sani­ta­ria” para carac­te­ri­zar la situa­ción: “En algu­nas zonas del cam­pa­men­to de Moria solo hay un pun­to de agua para 1.300 per­so­nas y no hay jabón. Fami­lias de cin­co o seis per­so­nas tie­nen que dor­mir en espa­cios que no supe­ran los tres metros cua­dra­dos, lo que sig­ni­fi­ca que las medi­das reco­men­da­das, como el lava­do fre­cuen­te de manos y el dis­tan­cia­mien­to social para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus, son sim­ple­men­te impo­si­bles” (11). Tam­bién en este caso el resul­ta­do es simi­lar: por un apar­te, debi­li­ta­mien­to de la capa­ci­dad para hacer fren­te efi­caz­men­te a la pan­de­mia y, por otra, sacri­fi­cio de las per­so­nas refu­gia­das.

El día des­pués

Unas apo­rías tan impor­tan­tes debi­li­tan con­si­de­ra­ble­men­te la efi­ca­cia de la ideo­lo­gía domi­nan­te, que ya está muy debi­li­ta­da por el movi­mien­to de los Cha­le­cos Ama­ri­llos y el movi­mien­to con­tra la refor­ma de las pen­sio­nes. Al menos momen­tá­nea­men­te, ya no es posi­ble man­te­ner un dis­cur­so libe­ral sobre la sani­dad, des­pre­ciar los ser­vi­cios públi­cos y ala­bar lo pri­va­do, ni siquie­ra sim­ple­men­te cri­mi­na­li­zar la inter­ven­ción del Esta­do. Con todo, el Elí­seo ya está pre­pa­ran­do el día des­pués de la pan­de­mia. Sin ser exhaus­ti­vo, ya se pue­den iden­ti­fi­car algu­nos de los com­po­nen­tes de esta pre­pa­ra­ción. El pri­me­ro es la pues­ta en esce­na de una supues­ta “irres­pon­sa­bi­li­dad” de una par­te de la ciu­da­da­nía. Las imá­ge­nes macha­co­na­men­te difun­di­das de per­so­nas que no res­pe­tan el con­fi­na­mien­to, el lugar que ocu­pa esta “irres­pon­sa­bi­li­dad” en la comu­ni­ca­ción del gobierno, el recor­da­to­rio por par­te de los medios de comu­ni­ca­ción de la can­ti­dad de amo­nes­ta­cio­nes, etc., son ele­men­tos que ponen de relie­ve un estra­te­gia des­ti­na­da a pre­sen­tar la pre­vi­si­ble mag­ni­tud de las con­se­cuen­cias de la pan­de­mia como resul­ta­do de la indis­ci­pli­na irres­pon­sa­ble y no como resul­ta­do de cau­sas polí­ti­cas y eco­nó­mi­cas. El obje­ti­vo es tam­bién ins­tru­men­ta­li­zar el mie­do legí­ti­mo a la pan­de­mia para difun­dir la ima­gen de un gobierno res­pon­sa­ble que, a pesar de la indis­ci­pli­na, hace fren­te a la “gue­rra”, por reto­mar la expre­sión de Macron.

El segun­do com­po­nen­te de la pre­pa­ra­ción se sitúa en la ver­tien­te eco­nó­mi­ca. En este caso se tra­ta de pre­pa­rar a la opi­nión públi­ca para un nue­vo ciclo de aus­te­ri­dad para el “día des­pués”. Aun­que la pan­de­mia demues­tra el cos­te humano de las polí­ti­cas de recor­tes de los pre­su­pues­tos socia­les, el obje­ti­vo es aquí ins­tru­men­ta­li­zar­lo para vol­ver a legi­ti­mar la idea de la nece­si­dad de recor­tes del pre­su­pues­to jus­ti­fi­ca­dos por los “daños de gue­rra” y el impe­ra­ti­vo de la “recons­truc­ción”. El voca­bu­la­rio de la gue­rra y de la uni­dad nacio­nal va en esa direc­ción. Esta­mos ante un ejem­plo de lo que la perio­dis­ta Nao­mi Klein deno­mi­na “la estra­te­gia del shock”. En su libro publi­ca­do en 2007 demues­tra la uti­li­za­ción de shocks psi­co­ló­gi­cos sus­ci­ta­dos por desas­tres para impo­ner un ultra­li­be­ra­lis­mo aún mayor. Este pro­ce­so (el “capi­ta­lis­mo del desas­tre”, como ella lo deno­mi­na) “recu­rre inten­cio­na­da­men­te a cri­sis y catás­tro­fes para sus­ti­tuir los valo­res demo­crá­ti­cos a los que aspi­ran las socie­da­des por la ley del mer­ca­do y la bar­ba­rie de la espe­cu­la­ción” (12), expli­ca Nao­mi Klein.

El ter­cer com­po­nen­te es jurí­di­co y adop­ta la for­ma de una ley “de emer­gen­cia para hacer fren­te a la epi­de­mia del Covid-19” que cues­tio­na varios dere­chos de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras. Esta ley per­mi­te al gobierno adop­tar dis­po­si­cio­nes “pro­vi­sio­na­les” en mate­ria de dere­cho labo­ral. Auto­ri­za a los emplea­do­res de los “sec­to­res par­ti­cu­lar­men­te nece­sa­rios para la segu­ri­dad de la nación o para la con­ti­nui­dad de la vida eco­nó­mi­ca y social”, los cua­les se defi­ni­rán por decre­to, “a dero­gar […] las esti­pu­la­cio­nes con­ven­cio­na­les rela­ti­vas a la dura­ción de la jor­na­da labo­ral, al des­can­so sema­nal y al des­can­so domi­ni­cal” (art 17). Redu­ce el pla­zo de avi­so de las vaca­cio­nes paga­das de cua­tro sema­nas a seis días.Por últi­mo, auto­ri­za al gobierno a modi­fi­car “las moda­li­da­des de infor­ma­ción y con­sul­ta de las ins­tan­cias repre­sen­ta­ti­vas del per­so­nal y, sobre todo, del comi­té eco­nó­mi­co y social”. Mien­tras que al gobierno no le pare­ce urgen­te pro­por­cio­nar mas­ca­ri­llas a las per­so­nas que ejer­cen pro­fe­sio­nes de con­tac­to, con­si­de­ra urgen­te cues­tio­nar los dere­chos de las per­so­nas emplea­das.

Si la pan­de­mia es un ana­li­za­dor de la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta y de su polí­ti­ca eco­nó­mi­ca ultra­li­be­ral, no es, sin embar­go, su derro­ta. El día des­pués será el de la fac­tu­ra y de seña­lar quién la va a pagar. A pesar de nues­tra ato­mi­za­ción debi­da al con­fi­na­mien­to, es impe­ra­ti­vo pre­pa­rar­lo des­de hoy como lo pre­pa­ran ya las cla­ses domi­nan­tes. Tam­bién es impe­ra­ti­vo exi­gir des­de aho­ra una ayu­da impor­tan­te y sin con­di­cio­nes para que los paí­ses de Áfri­ca pue­dan hacer fren­te a la pan­de­mia, paí­ses que los gobier­nos occi­den­ta­les han hecho a sabien­das extre­ma­da­men­te vul­ne­ra­bles en mate­ria de salud. Las per­so­nas domi­na­das de todo el pla­ne­ta tie­ne más inte­rés que nun­ca en cen­trar sus luchas en las cau­sas de la situa­ción y no sólo en sus con­se­cuen­cias. El coro­na­vi­rus demues­tra indis­cu­ti­ble­men­te que estas cau­sas se sitúan en la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta. Con­tra esta glo­ba­li­za­ción es con­tra lo que que debe­mos luchar. Si otro mun­do es posi­ble, tam­bién es nece­sa­rio y urgen­te.

Notas:

Fuen­te: Rebe­lion

