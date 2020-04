En apoyo y defensa de los Centros de Salud y los Centros de Servicios Sociales Comunitarios andaluces” – La otra Andalucía

En una ini­cia­ti­va de la Aso­cia­ción Pro Dere­chos Huma­nos de Anda­lu­cía (APDHA) y la Aso­cia­ción Gita­na Anaque­ran­do, el par­ti­do Nación Anda­lu­za jun­to a más de 60 orga­ni­za­cio­nes veci­na­les, sin­di­ca­les, polí­ti­cas, femi­nis­tas, socia­les e inter­na­cio­na­lis­tas se han uni­do en un escri­to diri­gi­do al Par­la­men­to anda­luz, las con­se­je­ría de Salud y de Igual­dad, dipu­tacio­nes y ayun­ta­mien­tos en defen­sa de los cen­tros de aten­ción pri­ma­ria y los ser­vi­cios socia­les para que esta cri­sis sani­ta­ria no agra­ve las con­di­cio­nes mate­ria­les y vita­les de las cla­ses popu­la­res más des­fa­vo­re­ci­das de Anda­lu­cía. A con­ti­nua­ción repro­du­ci­mos el comu­ni­ca­do:

EXPONEMOS

Que ante una situa­ción de emer­gen­cia, como la actual, es urgen­te que todas las polí­ti­cas, deci­sio­nes y medi­das que se adop­ten se reali­cen des­de una ópti­ca que garan­ti­ce los dere­chos de todas las per­so­nas, su salud, bien­es­tar y dig­ni­dad; con una mira­da espe­cí­fi­ca a todas aque­llas que viven situa­cio­nes de mayor vul­ne­ra­bi­li­dad. Las desigual­da­des estruc­tu­ra­les no pue­den supo­ner un obs­tácu­lo en la sal­va­guar­da de los dere­chos.

Que en nues­tro Esta­do, según la Socie­dad Espa­ño­la de Medi­ci­na de Fami­lia y Comu­ni­ta­ria, “nos encon­tra­mos en fase de trans­mi­sión comu­ni­ta­ria de la infec­ción (ya lle­va­mos varias sema­nas) y, ante ello, lógi­ca­men­te la res­pues­ta se debe cons­truir des­de una pers­pec­ti­va comu­ni­ta­ria”. Por ello pro­po­nen una serie de medi­das enten­dien­do que “la res­pues­ta orga­ni­za­ti­va que se ha rea­li­za­do des­de las dife­ren­tes admi­nis­tra­cio­nes sani­ta­rias y los ser­vi­cios de salud públi­ca no ha teni­do, lamen­ta­ble­men­te, en cuen­ta la for­ta­le­za de la Aten­ción Pri­ma­ria en nues­tro país” y seña­lan que “no es el mejor momen­to ni se dan la con­di­cio­nes […] para pro­ce­der al cie­rre de cen­tros de salud equi­pa­dos y con per­so­nal cua­li­fi­ca­do asig­na­do como medi­da de ges­tión ante esta cri­sis sani­ta­ria”.

A pro­pó­si­to de esta situa­ción un gru­po de médi­cas y médi­cos ita­lia­nos con­clu­yen en un estu­dio recien­te­men­te publi­ca­do que uno de los gran­des erro­res come­ti­dos por los mode­los sani­ta­rios occi­den­ta­les ha sido pre­ci­sa­men­te cen­trar la aten­ción en el pacien­te des­cui­dan­do la comu­ni­dad. Así, seña­lan que “los sis­te­mas sani­ta­rios occi­den­ta­les han sido cons­trui­dos en torno al con­cep­to de aten­ción cen­tra­da en el pacien­te, pero una epi­de­mia requie­re un cam­bio de pers­pec­ti­va hacia el con­cep­to de aten­ción cen­tra­da en la comu­ni­dad”.

Que, en este sen­ti­do, enten­de­mos que el con­jun­to de ser­vi­cios de los cen­tros de salud y de ser­vi­cios socia­les, des­de una pers­pec­ti­va inte­gral del sis­te­ma de pro­tec­ción, deben con­fi­gu­rar­se como dos de sus pila­res esen­cia­les res­pon­dien­do a los prin­ci­pios de uni­ver­sa­li­dad e igual­dad con el fin de dar una res­pues­ta comu­ni­ta­ria, una aten­ción cen­tra­da en el con­jun­to de la comu­ni­dad que impi­da que las situa­cio­nes de vul­ne­ra­bi­li­dad se con­vier­tan, una vez más, en sí mis­mas como cau­sas de exclu­sión.

Que la Aten­ción Pri­ma­ria de Salud desem­pe­ña una fun­ción que no se pue­de suplir des­de nin­gún otro espa­cio y que garan­ti­za los dere­chos de los pacien­tes y las per­so­nas en ries­go de enfer­mar. De igual mane­ra, la lon­gi­tu­di­na­li­dad mejo­ra la pre­ci­sión del diag­nós­ti­co médi­co (cuan­do los pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios cono­cen a los pacien­tes, sus situa­cio­nes y sus entor­nos hacen mejo­res diag­nós­ti­cos). Por eso, la aten­ción tele­fó­ni­ca que se está pres­tan­do es un ser­vi­cio insus­ti­tui­ble e inva­lua­ble, ya que cum­ple las siguien­tes fun­cio­nes: (i) crea una vía de comu­ni­ca­ción fren­te al colap­so de las líneas 112 y 061, que per­mi­te dar res­pues­ta a con­sul­tas varia­das (des­de reno­va­cio­nes de tra­ta­mien­tos, dudas sobre cómo tomar­los, moles­tias y preo­cu­pa­cio­nes de dis­tin­to tipo, has­ta pre­gun­tas sobre el coro­na­vi­rus); (ii) per­mi­te dar segui­mien­to a per­so­nas con sín­to­mas res­pi­ra­to­rios, dar­les indi­ca­cio­nes de tra­ta­mien­to y poder iden­ti­fi­car si es nece­sa­rio acu­dir a hos­pi­tal o no; (iii) y ofre­ce segui­mien­to y cer­ca­nía a gru­pos más vul­ne­ra­bles: per­so­nas mayo­res (algu­nas solas), inmo­vi­li­za­das, enfer­mas cró­ni­cas, per­so­nas con enfer­me­da­des men­ta­les o emba­ra­za­das. Ade­más, la Aten­ción Pri­ma­ria de Salud garan­ti­za la aten­ción a domi­ci­lio urgen­te y pro­gra­ma­da a per­so­nas que no se pue­den des­pla­zar. Ofre­ce cui­da­dos palia­ti­vos en el pro­pio domi­ci­lio para garan­ti­zar un final de la vida sin sufri­mien­to. Por tan­to, la aten­ción tele­fó­ni­ca y pre­sen­cial que apor­ta la Aten­ción Pri­ma­ria de Salud garan­ti­za una asis­ten­cia sani­ta­ria de cali­dad a las per­so­nas en situa­ción de mayor vul­ne­ra­bi­li­dad y con­tri­bu­ye a no colap­sar los hos­pi­ta­les.

Que des­de los Ser­vi­cios Socia­les Comu­ni­ta­rios se atien­de con una visión inte­gral de la per­so­na, el entorno y la comu­ni­dad, que per­mi­te una valo­ra­ción e inter­ven­ción ade­cua­da toman­do en con­si­de­ra­ción todos aque­llos fac­to­res deter­mi­nan­tes que en otras cir­cuns­tan­cias no serían valo­ra­dos. De igual mane­ra, garan­ti­zan la cohe­sión social, espe­cial­men­te en momen­tos de cri­sis y emer­gen­cia como el actual que no pue­de sólo basar­se en las diná­mi­cas veci­na­les y fami­lia­res, sino que ha ser impul­sa­da y coor­di­na­da por la inter­ven­ción de los ser­vi­cios socia­les, con el fin de velar por el cum­pli­mien­to y la pro­tec­ción de los dere­chos fun­da­men­ta­les de todas las per­so­nas, ade­más de lle­var a cabo una inter­ven­ción comu­ni­ta­ria y de ver­te­brar las coor­di­na­cio­nes entre las admi­nis­tra­cio­nes impli­ca­das. Des­de estos ser­vi­cios, los/​as pro­fe­sio­na­les de cada uno de estos cen­tros comu­ni­ta­rios cuen­tan con un cono­ci­mien­to de las reali­da­des del barrio y su pobla­ción que per­mi­te, en este con­tex­to, iden­ti­fi­car y detec­tar a aque­llas per­so­nas y situa­cio­nes que requie­ran de una res­pues­ta urgen­te. En este sen­ti­do, cons­ti­tu­yen un esla­bón cla­ve en el freno de las desigual­da­des y la des­pro­tec­ción que la situa­ción de emer­gen­cia actual está pro­du­cien­do.

Por todo ello,

SOLICITAMOS

1) Que se man­ten­gan abier­tos los Cen­tros de Salud y los Ser­vi­cios Socia­les Comu­ni­ta­rios, estos últi­mos con sus recur­sos huma­nos refor­za­dos, espe­cial­men­te en barrios de nece­si­dad de trans­for­ma­ción social y en zonas rura­les.

2) Que se dote a los Ser­vi­cios Socia­les Comu­ni­ta­rios (SSC) de los recur­sos mate­ria­les sufi­cien­tes para que pue­dan dar res­pues­ta a situa­cio­nes de pri­me­ra nece­si­dad inapla­za­bles y limi­tan­do al míni­mo la buro­cra­cia.

3) Que la bre­cha tec­no­ló­gi­ca (caren­cia de cer­ti­fi­ca­do digi­tal, de com­pe­ten­cias infor­má­ti­cas, de inter­net o telé­fono etc.) no impli­que la impo­si­bi­li­dad de acce­der a la admi­nis­tra­ción. Por ello hay que redu­cir los trá­mi­tes buro­crá­ti­cos (en oca­sio­nes solo tele­má­ti­cos) a lo estric­ta­men­te nece­sa­rio, favo­re­cien­do pro­ce­sos diná­mi­cos y ági­les que impi­dan la dila­ción de situa­cio­nes de nece­si­da­des mate­ria­les y garan­ti­zan­do la gra­tui­dad de los núme­ros de telé­fono para rea­li­zar ges­tio­nes y comu­ni­car­se con la admi­nis­tra­ción.

4) Que, inde­pen­dien­te­men­te de quién asu­ma la coor­di­na­ción de ser­vi­cios, es nece­sa­rio acti­var y ade­cuar (o crear si fue­ra nece­sa­rio) de for­ma inme­dia­ta los Acuer­dos de Coor­di­na­ción Inter­ins­ti­tu­cio­nal en Mate­ria de Aten­ción Social y Sani­ta­ria (como el fir­ma­do en Gra­na­da en 2018[1]) como herra­mien­tas que per­mi­tan coor­di­nar tra­ba­jo entre Hos­pi­ta­les, Aten­ción Pri­ma­ria, Salud Men­tal y Ser­vi­cios Socia­les, en coor­di­na­ción con las enti­da­des socia­les per­ti­nen­tes.

5) Que se per­mi­ta y apo­ye a los Ser­vi­cios Socia­les en inter­ven­cio­nes de emer­gen­cia, ade­más de con­ti­nuar con el segui­mien­to de los casos que, pre­vios al esta­do de alar­ma, eran con­si­de­ra­dos de ries­go.

6) Que para poder tra­ba­jar direc­ta­men­te con las per­so­nas, es impres­cin­di­ble dotar al per­so­nal de Ser­vi­cios Socia­les de Equi­pos de Pro­tec­ción Indi­vi­dual.

Anda­lu­cía, 30 de mar­zo de 2020

[1] Pro­to­co­los 2018 Acuer­do Mar­co de Coor­di­na­ción Inter­ins­ti­tu­cio­nal en Mate­ria de Aten­ción Social y Sani­ta­ria de Gra­na­da

Orga­ni­za­cio­nes y colec­ti­vos fir­man­tes:

Ajun­ta­mien­to Cen­tro-Sagra­rio Alian­za por la Soli­da­ri­dad en Anda­lu­cía AMEFA Gra­na­da AMPA CEIP “José Hur­ta­do”. AMPA Prín­ci­pe. Asam­blea Femi­nis­ta Uni­ta­ria (Gra­na­da) Aso­cia­ción Afim21 Aso­cia­ción Alman­já­yar en Fami­lia Aso­cia­ción Anda­lu­za de Barrios Igno­ra­dos (Aabi) Aso­cia­ción Anda­lu­za por la Soli­da­ri­dad y la Paz (ASPA) Aso­cia­ción At-taw­ba Aso­cia­ción Cui­dAr­te. Pro­mo­ción de los cui­da­dos des­de el arte y la edu­ca­ción Aso­cia­ción Cul­tu­ral y de Coope­ra­ción Man­da­ra Aso­cia­ción de Muje­res 13 rosas Aso­cia­ción de muje­res gita­nas ROMI Aso­cia­ción de per­so­nas lec­to­ras La voz a ti debi­da – Cádiz Aso­cia­ción de Veci­nos Las Tres Torres Barrio San­ta María Aso­cia­ción Femi­nis­ta Kódi­go Mal­va Aso­cia­ción Fon­do de Soli­da­ri­dad paz y espe­ran­za Aso­cia­ción Gita­na Anaque­ran­do Aso­cia­ción Gra­na­da Aco­ge Aso­cia­ción Juve­nil Ami­gos de Alman­ja­yar y Car­tu­ja Aso­cia­ción Pasos Par­ti­ci­pa­ción Aso­cia­ción Pri­me­ro Vivien­da Aso­cia­ción Pro Dere­chos Huma­nos de Anda­lu­cía (APDHA) Aso­cia­ción Pro­vi­vien­da Aso­cia­ción Socio­cul­tu­ral Adul­tos Car­tu­ja Aso­cia­ción Socio­cul­tu­ral La Paz Aso­cia­ción Vene­zo­la­nos Ami­gos del Mun­do Avam Cári­tas Parro­quial San­ta María Micae­la Cha­na Colec­ti­vo Tea­tre­ve­rias Cole­gio Ofi­cial de Tra­ba­jo Social de Gra­na­da (COTS Gra­na­da) Comi­sión de Salud de Hué­tor San­ti­llán Con­fe­de­ra­ción Espa­ño­la de Per­so­nas con Dis­ca­pa­ci­dad Físi­ca y Orgá­ni­ca (COCEMFE Gra­na­da) Coor­di­na­do­ra Gra­na­di­na de ONGDs CONGRA Emer­gen­cias Fron­te­ra Sur Motril Fede­ra­ción Anda­lu­za de Sin­di­ca­tos de Ense­ñan­za de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo FASE-CGT Foro Anda­luz de Aten­ción Pri­ma­ria Fun­da­ción Ita­ka Esco­la­pios (Gra­na­da) Fun­da­ción Les­ton­nac Mon­taig­ne Fun­da­ción Secre­ta­ria­do Gitano (Gra­na­da) Gra­na­da Visi­ble Inte­gra­ción Para La Vida Lamb­da La Isla Macon­do espa­cio crea­ti­vo y femi­nis­ta (Cádiz) Mesa en Defen­sa de la Sani­dad Públi­ca de Gra­na­da (MDSP) Muje­res Pro­gre­sis­tas por la Diver­si­dad en Gra­na­da Nación Anda­lu­za (NA) Parro­quia del Espí­ri­tu San­to de Gra­na­da Parro­quia Jesús Obre­ro Parro­quia Nues­tra Seño­ra de la Paz Parro­quia San Juan Bau­tis­ta Parro­quia San­ta María Micae­la de Gra­na­da Pla­ta­for­ma Metro­po­li­ta­na de Gra­na­da por las pen­sio­nes públi­cas SEPISE. Gru­po de inves­ti­ga­ción en tra­ba­jo social. Uni­ver­si­dad de Gra­na­da. SEJ-221 Sin­di­ca­to de Ense­ñan­za de CGT Sevi­lla Star­ti­dea, Agen­cia de Comu­ni­ca­ción Social Stop Desahu­cios Gra­na­da 15M (Asam­blea Cen­tro) Stop Repre­sión Gra­na­da Unión Terri­to­rial de Mála­ga Sin­di­ca­to Anda­lú de Trabajaora/​es Veci­nos por El Valle Acción en Red Comi­té Oscar Rome­ro de Cádiz