El covid-19 y su repercusión en la clase obrera almeriense -Comunicado NA Almería- – La otra Andalucía

Cha­bo­lis­mo en la pro­vin­cia de Alme­ría. Tra­ba­ja­do­res inmi­gran­tes sin luz, agua ni ser­vi­cios sani­ta­rios ni socia­les.

La cri­sis moti­va­da por la pan­de­mia del Covid-19 ha pues­to de mani­fies­to la inefi­ca­cia del Esta­do espa­ñol y de todo su sis­te­ma sani­ta­rio y eco­nó­mi­co.

La medi­das adop­ta­das en el “Esta­do de alar­ma” decre­ta­do por

el gobierno espa­ñol, están moti­va­das más por intere­ses polí­ti­cos y eco­nó­mi­cos

de las cla­ses domi­nan­tes que por las nece­si­da­des sani­ta­rias de la pobla­ción:

Cen­tra­li­za­ción del Esta­do tras asu­mir

com­pe­ten­cias de las auto­no­mías.

com­pe­ten­cias de las auto­no­mías. Mili­ta­ri­za­ción de la cri­sis y de la socie­dad,

dotan­do al ejér­ci­to de com­pe­ten­cias poli­cia­les sobre la pobla­ción civil.

dotan­do al ejér­ci­to de com­pe­ten­cias poli­cia­les sobre la pobla­ción civil. Res­tric­cio­nes a la movi­li­dad de las per­so­nas ,

exclu­yen­do a las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de las gran­des empre­sas, ponien­do

en ries­go la vida de los mis­mos y de sus fami­lias.

exclu­yen­do a las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de las gran­des empre­sas, ponien­do en ries­go la vida de los mis­mos y de sus fami­lias. Medi­das eco­nó­mi­cas que favo­re­cen a las gran­des

empre­sas y a la ban­ca, faci­li­tán­do­les el des­pi­do de tra­ba­ja­do­res y la obten­ción

de prés­ta­mos ava­la­dos por el Esta­do.

empre­sas y a la ban­ca, faci­li­tán­do­les el des­pi­do de tra­ba­ja­do­res y la obten­ción de prés­ta­mos ava­la­dos por el Esta­do. Nos “ven­den” la prohi­bi­ción de des­pi­dos, cuan­do

el úni­co cam­bio con­sis­te en con­si­de­rar­los impro­ce­den­tes en vez de nulos, con lo

que el empre­sa­rio debe­rá indem­ni­zar con una can­ti­dad mayor al tra­ba­ja­dor

des­pe­di­do duran­te el Esta­do de aler­ta.

el úni­co cam­bio con­sis­te en con­si­de­rar­los impro­ce­den­tes en vez de nulos, con lo que el empre­sa­rio debe­rá indem­ni­zar con una can­ti­dad mayor al tra­ba­ja­dor des­pe­di­do duran­te el Esta­do de aler­ta. Otra de las medi­das estre­lla para “favo­re­cer” a

la cla­se tra­ba­ja­do­ra es el “per­mi­so retri­bui­do”. Otra gran men­ti­ra pues­to que

el tra­ba­ja­dor debe­rá recu­pe­rar las horas no tra­ba­ja­das duran­te el perio­do de

cie­rre de la empre­sa.

Esta­mos asis­tien­do a un nue­vo “res­ca­te” de la ban­ca y de las

empre­sas del Ibex 35 tras “para­li­zar” a la pobla­ción median­te el mie­do

ino­cu­la­do por los medios de comu­ni­ca­ción del sis­te­ma. Un res­ca­te que

sopor­ta­re­mos la cla­se tra­ba­ja­do­ra con

nue­vos recor­tes para pagar el endeu­da­mien­to pro­vo­ca­do por esta nue­va inyec­ción

de capi­tal.

La ges­tión sani­ta­ria de la cri­sis, ha pues­to de mani­fies­to

que las polí­ti­cas pri­va­ti­za­do­ras de la sani­dad y de los ser­vi­cios públi­cos

cau­san muer­te y sufri­mien­to a las cla­ses más des­pro­te­gi­das. La fal­ta de

per­so­nal sani­ta­rio, de camas hos­pi­ta­la­rias y de mate­rial de pro­tec­ción está

cau­san­do infec­cio­nes y muer­tes, mien­tras la sani­dad pri­va­da con­ti­núa ejer­cien­do

su lucra­ti­vo nego­cio.

La fal­ta de sobe­ra­nía de Anda­lu­cía en la toma de deci­sio­nes

para evi­tar el con­ta­gio está sien­do uno de los moti­vos por los que no se están

adop­tan­do las medi­das nece­sa­rias. Cuan­do la Comu­ni­dad de Madrid, prin­ci­pal foco

del coro­na­vi­rus, decre­ta el cie­rre de cole­gios, 62 paí­ses habían cerra­do sus

fron­te­ras a via­je­ros pro­ce­den­tes del Esta­do espa­ñol para evi­tar el con­ta­gio. Ni

el gobierno cen­tral qui­so evi­tar la sali­da de madri­le­ños, ni la Jun­ta de

Anda­lu­cía pudo evi­tar que lle­ga­ran a nues­tras ciu­da­des. Miles de madri­le­ños

via­ja­ron a su segun­da resi­den­cia en las cos­tas anda­lu­zas pro­vo­can­do que la

pan­de­mia avan­za­ra en Anda­lu­cía. Las con­se­cuen­cias las nota­re­mos en las pró­xi­mas

sema­nas cuan­do más anda­lu­zas vayan lle­gan­do a las urgen­cias hos­pi­ta­la­rias.

En la pro­vin­cia de Alme­ría nos encon­tra­mos con sec­to­res de la

pobla­ción labo­ral en ries­go de con­traer la infec­ción al no parar­se la acti­vi­dad

eco­nó­mi­ca ni con­tar con las per­ti­nen­tes medi­das de segu­ri­dad:

Este el el caso del sec­tor agrí­co­la don­de una gran can­ti­dad

de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras bajo plás­ti­co arries­gan a dia­rio su vida al no

con­tar con mate­rial de pro­tec­ción ni imple­men­tar­se nin­gún pro­to­co­lo sani­ta­rio

que evi­te el con­ta­gio. Espe­cial men­ción hay que hacer a las cir­cuns­tan­cias

vita­les de un gran núme­ro de inmi­gran­tes que tra­ba­jan en nues­tra pro­vin­cia,

espe­cial­men­te en el cam­po de Nijar y en el Ponien­te, don­de viven haci­na­dos en infra­vi­vien­das

que no cuen­tan con luz ni agua corrien­te, care­cien­do tam­bién de asis­ten­cia

sani­ta­ria. No solo han sido aban­do­na­das por el Esta­do; ni ayun­ta­mien­tos ni

Dipu­tación se han preo­cu­pa­do por mejo­rar las con­di­cio­nes de vida de estas

per­so­nas.

Las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res del mani­pu­la­do de fru­tas y

hor­ta­li­zas con­ti­núan con el mis­mo rit­mo de tra­ba­jo, tra­ba­jan­do en muchos casos

más de 10 horas dia­rias sin medi­das de segu­ri­dad ni mate­rial de pro­tec­ción.

A estos sec­to­res de ries­go, hay que aña­dir a otros muchos.

Ade­más de la fal­ta de mate­rial de pro­tec­ción a los pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios de

los hos­pi­ta­les de la pro­vin­cia, la cla­se tra­ba­ja­do­ra de la pro­vin­cia de

Alme­ría, al igual que la cla­se tra­ba­ja­do­ra del res­to de Anda­lu­cía y del Esta­do

espa­ñol, está sufrien­do una “ava­lan­cha” de ERTEs que pue­de oca­sio­nar un bru­tal

aumen­to del des­em­pleo cuan­do se decre­te el final del Esta­do de alar­ma. Nos

teme­mos que estos ERTEs sean uti­li­za­dos para hacer recor­tes de plan­ti­lla

per­ma­nen­tes.

Peque­ñas empre­sas, autó­no­mos y tra­ba­ja­do­ras sin pro­tec­ción

van a ser los sec­to­res que peor van a salir de la cri­sis, espe­cial­men­te las

tra­ba­ja­do­ras del ser­vi­cio domés­ti­co y de cui­da­dos que no cuen­tan con pres­ta­ción

por des­em­pleo por no coti­zar sus emplea­do­res. Este gran colec­ti­vo de per­so­nas

que si no tra­ba­jan no cobran, están sufrien­do un situa­ción de des­pro­tec­ción

impro­pia de un Esta­do que se dice “social”.

No espe­ra­mos nada de este gobierno ni de otros que pudie­ran

venir den­tro de este Régi­men capi­ta­lis­ta y espa­ño­lis­ta, por­que todos han dado

mues­tras de que sus intere­ses están con la “gran” patro­nal y no con la cla­se

obre­ra ni con las cla­ses popu­la­res. La solu­ción a la cri­sis sani­ta­ria y a la

cri­sis eco­nó­mi­ca que se nos ave­ci­na está en la auto­or­ga­ni­za­ción de la cla­se

tra­ba­ja­do­ra y en la lucha por nues­tros dere­chos y por la sobe­ra­nía eco­nó­mi­ca,

pues es la úni­ca for­ma de arran­car­le al capi­tal una vida jus­ta y dig­na.

Si algo esta­mos apren­dien­do de esta cri­sis la cla­se tra­ba­ja­do­ra anda­lu­za es la nece­si­dad de sobe­ra­nía para defen­der nues­tros intere­ses y la salud de nues­tra pobla­ción. Si el Esta­do espa­ñol no pue­de garan­ti­zar una sani­dad públi­ca y de cali­dad en Anda­lu­cía, debe­re­mos ser las anda­lu­zas quie­nes pon­ga­mos solu­cio­nes en base al dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción.

Asam­blea NACIÓN ANDALUZA-ALMERÍA

POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD¡¡

POR LA SOBERANÍA ECONÓMICA DE LA CLASE TRABAJADORA¡¡

INDEPENDENCIA Y SOCIALISMO¡¡