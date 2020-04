Cuba, China, Venezuela: en la solución mundial de la crisis del coronavirus

Ramón Pedre­gal Casa­no­va /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​30 de mar­zo de 2020 – El gobierno de EEUU pasa­rá a la his­to­ria como el úni­co que, al con­tra­rio de ayu­dar al mun­do a redu­cir el sufri­mien­to de sus pue­blos por una pan­de­mia catas­tró­fi­ca, se dedi­có a sacri­fi­car la vida de millo­nes de inocen­tes para expan­dir su poder.

Pala­bras del doc­tor Samuel Mon­ca­da, Emba­ja­dor de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la a la Asam­blea gene­ral de la ONU sobre el com­por­ta­mien­to de EEUU ante la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

Cuba, Chi­na, e inclu­so Vene­zue­la han envia­dos per­so­nal médi­co y mate­rial, tras ser pedi­do por los gobier­nos de Ita­lia, Ser­via, Ando­rra, pero a con­ti­nua­ción ha sido soli­ci­ta­da su pre­sen­cia por nume­ro­sos gobier­nos de Áfri­ca, el Cari­be, Cen­troa­mé­ri­ca, Amé­ri­ca del Sur, … con el fin de hacer fren­te a la pan­de­mia y ter­mi­nar con la cri­sis en que les ha meti­do el coro­na­vi­rus. Les dejo una noti­cia de últi­mo momen­to, la lle­ga­da de la misión médi­ca cuba­na a Madrid camino de Ando­rra: https://​www​.cubain​for​ma​cion​.tv/​s​o​l​i​d​a​r​i​d​a​d​/​2​0​2​0​0​3​2​9​/​8​5​2​9​2​/​8​5​2​9​2​-​t​a​x​i​s​t​a​s​-​d​e​l​-​a​e​r​o​p​u​e​r​t​o​-​d​e​-​b​a​r​a​j​a​s​-​o​v​a​c​i​o​n​a​n​-​a​-​b​r​i​g​a​d​a​-​m​e​d​i​c​a​-​c​u​b​a​n​a​-​c​a​m​i​n​o​-​d​e​-​a​n​d​o​r​r​a​-​f​o​t​o​s​-​y​-​v​i​deo Inclu­so Bra­sil esta en dis­po­si­ción de lla­mar­los nue­va­men­te, cuan­do tan solo unos meses atrás el gobierno ultra­de­re­chis­ta había expul­sa­do a los médi­cos soli­da­rios cuba­nos, médi­cos que se habían encar­ga­do de la asis­ten­cia en las regio­nes más apar­ta­das y pobres.

Cuba, Chi­na, Vene­zue­la, han resul­ta­do líde­res mun­dia­les de la soli­da­ri­dad y la medi­ci­na si tene­mos en cuen­ta que son capa­ces de mar­car la solu­ción glo­bal a la cri­sis pan­dé­mi­ca.

Por otra par­te, en el esce­na­rio inter­na­cio­nal Chi­na pare­ce recu­pe­rar­se del gol­pe eco­nó­mi­co que le ha supues­to el ata­que del virus, mien­tras EEUU no tie­ne ni siquie­ra capa­ci­dad para aten­der a sus ciu­da­da­nos que, aban­do­na­dos a su suer­te, se encuen­tran con que el tra­ta­mien­to para el covid 19 les cues­ta, la prue­ba 3000 dóla­res, y el tra­ta­mien­to de 18.000 a 30.000 dola­res de su bol­si­llo, si es que alguien los tie­ne. Con la cri­sis social médi­ca y huma­ni­ta­ria agu­di­zán­do­se como la fie­bre has­ta resul­tar en muer­te, a EEUU se le ha recru­de­ci­do la cri­sis eco­nó­mi­ca que, por su sis­te­ma, le es intrín­se­ca y se encuen­tra en un calle­jón sin sali­da. La fal­sa rique­za ha sido infla­da has­ta el pun­to que hay polí­tó­lo­gos y geo­es­tra­te­gas que afir­man que el coro­na­vi­rus y el esta­do de excep­ción que ha sido crea­do en el mun­do capi­ta­lis­ta para liqui­dar a com­pe­ti­do­res asó como sus mis­mos acti­vos que le impi­den con­ti­nuar sien­do la pri­me­ra poten­cia eco­nó­mi­ca. Lo inten­ta, pero sin sopor­te, tira del papel dine­ro, con lo que sus ban­que­ros quie­ren dar un sal­to más al vacío para retra­sar el esta­lli­do de su bur­bu­ja. Y la otra sali­da, aumen­tar las gue­rras de todo tipo con las que incen­dia los paí­ses don­de hay recur­sos de los que quie­re apro­piar­se. No tie­ne pro­yec­to de solu­ción para Su cla­se diri­gen­te mul­ti­mi­llo­na­ria no tie­ne pro­yec­to de solu­ción pací­fi­ca para el res­to de su ciu­da­da­nía y del mun­do. https://​www​.cubain​for​ma​cion​.tv/​l​a​-​c​o​l​u​m​n​a​/​2​0​2​0​0​3​1​6​/​8​5​0​7​4​/​8​5​0​7​4​-​e​e​u​u​-​e​s​-​s​e​n​a​l​a​d​o​-​p​o​r​-​l​a​-​r​e​a​l​i​dad

Pro­pa­gan­da.

Con­for­me pasan los días lo úni­co que se ve de EEUU a nivel mun­dial es su pro­pa­gan­da para ven­der el titu­lar virus chino, cuan­do cada vez más inves­ti­ga­do­res cien­tí­fi­cos prue­ban que es un virus fabri­ca­do en labo­ra­to­rio esta­dou­ni­den­se y sol­ta­do en el país que les supera eco­nó­mi­ca­men­te, y aho­ra polí­ti­ca y social­men­te. El lema de los médi­cos cuba­nos, lema que com­par­ten Chi­na y Vene­zue­la, es No damos lo que nos sobra, com­par­ti­mos lo que tene­mos, mien­tras que los impe­ria­lis­tas de Wall Street con Trump como repre­sen­tan­te, quie­ren com­prar la paten­te de la vacu­na con­tra el coro­na virus solo para ellos. Esos inten­tos cri­mi­na­les ya han sido desecha­dos por su mili­cias perio­dís­ti­cas.

Cuba, Chi­na, Vene­zue­la, acu­den en ayu­da de todos, por más que los ago­re­ros de la dere­cha quie­ran hacer pro­pa­gan­da pre­sen­tan­do­los como enemi­gos e intere­sa­dos. Cuba, Chi­na, Vene­zue­la, hoy tan acu­sa­das, Cuba y Vene­zue­la bajo el blo­queo ile­gal y cali­fi­ca­do de cri­mi­nal por la ONU, y estas últi­mas ame­na­za­das con una inva­sión mer­ce­na­ria paga­da por el impe­ria­lis­mo, se han vis­to colo­ca­das en el cen­tro del mun­do. Entre tan­to EEUU se colap­sa en medio de la pan­de­mia, pero tam­bién eco­nó­mi­ca­men­te, es su decli­ve, su deca­den­cia capi­tal, y no tie­ne nin­gún pro­ta­go­nis­mo de bien en la esce­na inter­na­cio­nal, aun­que sus pro­pa­gan­dis­tas le vie­nen a tapar las ver­güen­zas, pero ade­más ha reac­cio­na­do ata­can­do a sus mis­mos alia­dos, los extor­sio­na, los chan­ta­jea, los san­cio­na, los mul­ta, enfren­ta a unos con otros, solo bus­ca que se le subor­di­nen y recha­cen la ayu­da de aque­llos soli­da­rios a quie­nes han lla­ma­do. ¡Que mala pro­pa­gan­da!

En medio de la situa­ción mun­dial de caí­da del impe­rio, la UE se ha que­da­do sin oxí­geno y resul­ta un actor menor en el con­flic­to geo­es­tra­té­gi­co.

Esto me hace recor­dar el peque­ño rela­to de Augus­to Mon­te­rro­so titu­la­do Monó­lo­go del mal:

Un día el Mal se encon­tró fren­te a fren­te con el Bien y estu­vo a pun­to de tra­gár­se­lo para aca­bar de una bue­na vez con aque­lla dispu­ta ridícu­lo, pero al ver­lo tan chi­co el Mal pen­só:

“Esto no pue­de ser más que una embos­ca­da; pues si yo aho­ra me tra­go al Bien, que se ve tan débil, la gen­te va a pen­sar que hice mal, y yo me enco­ge­ré tan­to de ver­güen­za que el Bien no des­per­di­cia­rá la opor­tu­ni­dad y me tra­ga­rá a mí, con la dife­ren­cia de que ento­nes la gen­te pen­sa­rá que él sí hizo bien, pues es difí­cil sacar­la de sus mol­des men­ta­les, con­sis­ten­tes en que lo que hace el Mal está mal y lo que hace el Bien está bien.”

Y así el Bien se sal­vó una vez más.

El eje del mal.

El gobierno de EEUU es el eje del mal, eje alre­de­dor del que gira el mun­do que ha crea­do, es el mis­mo mal, un úni­co cuer­po que ha con­di­cio­na­do el com­por­ta­mien­to de aque­llos que domi­na, es el que ha impues­to una prác­ti­ca que se mani­fies­ta en el tra­to del que tie­ne poder al que ven­de su fuer­za de tra­ba­jo, sus bie­nes en el mer­ca­do del capi­tal, el tra­to a quien no pue­de defen­der­se, o se defien­de con las uñas, es el crea­dor de un esti­lo de vida des­truc­ti­vo del medio y la rique­za natu­ral, es el pro­duc­tor de la divi­sión social y del indi­vi­dua­lis­mo con­ti­nuo. Su for­ma de pen­sar no es una “nue­va for­ma de pen­sar”, es la más cadu­ca y anti­so­cial, es la mayor for­ma de vivir y pen­sar con­tra­ria a la razón, y por tan­to con­tra­ria al avan­ce social, a la mejo­ra común. En su con­fe­ren­cia Los inte­lec­tua­les y la gue­rra, de la reti­ra­da a la ren­di­ción, el pro­fe­sor James Petras, edi­ta­do en Sedi­cio­nes – Hiru, ter­mi­na dicien­do: Ante todo, reco­no­ce­rán que viven en un impe­rio y que tie­nen la sin­gu­lar res­pon­sa­bi­li­dad de reco­no­cer que los impe­rios no hacen gue­rras huma­ni­ta­rias, sólo gue­rras con­tra la huma­ni­dad.

EEUU ha cons­trui­do la madre de todas las gue­rras, la gue­rra mun­do, que se lla­ma a la gue­rra en todos los órde­nes, mili­tar, eco­nó­mi­ca, finan­cie­ra, infor­ma­ti­va, bio­ló­gi­ca, … en que hoy nos encon­tra­mos. Su gas­to mili­tar dobla y tri­pli­ca el de todo los demás paí­ses jun­tos, y cada año aumen­ta, ¿para qué? Aumen­ta el blo­queo a todas las nacio­nes inde­pen­dien­tes y per­si­gue a bar­cos, avio­nes, com­pa­ñías, gobier­nos, nacio­nes, que se pro­pon­gan inter­cam­biar libre­men­te. Y en estas cir­cuns­tan­cias se tira con­tra Cuba, con­tra Vene­zue­la, con­tra Irán, con­tra Chi­na, con­tra Rusia, … les cie­rra el paso a las medi­ci­nas, a los ali­men­tos para la pobla­ción, ese es el que hacer impe­rial.

En la VII Cum­bre de los Paí­ses No Ali­nea­dos, el Pre­si­den­te Fidel Cas­tro pre­sen­tó su infor­me titu­la­do La Cri­sis Eco­nó­mi­ca y Social del Mun­do, sus reper­cu­sio­nes en los paí­ses sub­de­sa­rro­lla­dos, sus pers­pec­ti­vas som­brías y la nece­si­dad de luchar si que­re­mos sobre­vi­vir (1983) adver­tía de la nece­si­dad urgen­te de redu­cir el gas­to arma­men­tís­ti­co, del daño irre­pa­ra­ble que quie­nes seguían en esa pro­duc­ción cau­sa­ban al mun­do en gene­ral y a los paí­ses sub­de­sa­rro­lla­dos en par­ti­cu­lar, y, cer­ca del final de su expo­si­ción decla­ra­ba: Nacio­nes Uni­das ha esti­ma­do que el desar­me pro­du­ci­ría un incre­men­to del 3,7% en el Pro­duc­to Nacio­nal Bru­to mun­dial para el año 2000, entre otros muchos bene­fi­cios en el orden eco­nó­mi­co y social. Ayu­dar a con­ver­tir esta uto­pía en reali­dad es nues­tro deber inelu­di­ble para con las gene­ra­cio­nes del futu­ro. …Nues­tras aspi­ra­cio­nes y deman­das cho­can con­tra la incom­pren­sión, el egois­mo, los intere­ses colo­sa­les y el enor­me pode­río tec­no­ló­gi­co, eco­nó­mi­co, mili­tar y polí­ti­co del impe­ria­lis­mo y sus for­mas neo­co­lo­nia­lis­tas, así como las rígi­das e inexo­ra­bles leyes que rigen este sis­te­ma, que ha impues­to al Ter­cer Mun­do rela­cio­nes eco­nó­mi­cas bru­tal­men­te explo­ta­do­ras, desigua­les, asfi­xian­tes e injus­tas, peo­res aún y más sofis­ti­ca­das que el pro­pio sis­te­ma colo­nial cuya erra­di­ca­ción, des­pués de la Segun­da Gue­rra Mun­dial, tan­tas espe­ran­zas des­per­tó en la huma­ni­dad. Pero no tene­mos otra alter­na­ti­va que luchar has­ta impo­ner nues­tras reivin­di­ca­cio­nes. Cons­ti­tui­mos la inmen­sa mayo­ría de la huma­ni­dad, y nues­tros dere­chos e intere­ses no pue­den con­ti­nuar piso­tea­dos eter­na­men­te.

Cuba y Pales­ti­na en estos momen­tos.

Per­mí­ta­me un cam­bio de vía, cojo una para­le­la des­de la que se ven asun­tos de actua­li­dad que se rela­cio­nan con lo antes expues­to: Los con­tra­rre­vo­lu­cio­na­rios con­ti­núan actuan­do con­tra Cuba, fal­si­fi­can los car­te­les que dia­ria­men­te saca el gobierno cubano para infor­mar sobre la situa­ción ante el covid 19 y cam­bian el núme­ro de afec­ta­dos en sus dife­ren­tes situa­cio­nes. Inten­tan pro­vo­car alte­ra­cio­nes, alar­ma social, mie­do, des­con­fian­za. Es el mis­mo com­por­ta­mien­to de los fas­cis­tas en Espa­ña. Pero el gobierno revo­lu­cio­na­rio cubano ha pues­to en mar­cha una movi­li­za­ción de todos los recur­sos, lle­va per­so­nal médi­co a todas las casas para loca­li­zar posi­bles afec­ta­dos, la misión médi­ca rea­li­za siem­pre un tra­ba­jo pre­ven­ti­vo, y en este caso ana­li­za el esta­do de cada ciu­da­dano y ciu­da­da­na y deter­mi­na si es per­ti­nen­te los siguien­tes cui­da­dos. Cuba se pres­ta soli­da­ria a quien la nece­si­te den­tro y fue­ra del país. Si sus misio­nes médi­cas se encuen­tran en más de 160 paí­ses del mun­do, aho­ra son otros 30 los que han soli­ci­ta­do la pre­sen­cia de la medi­ci­na cuba­na para ayu­dar a resol­ver el pro­ble­ma del coro­na virus.

Y hablan­do del desas­tre, de la catás­tro­fe, el 30 de Mar­zo es, ha sido, el aniver­sa­rio de Al Nak­ba, la des­truc­ción de Pales­ti­na por los inva­so­res sio­nis­tas, https://​fren​tean​tiim​pe​ria​lis​ta​.org/​b​l​o​g​/​2​0​2​0​/​0​3​/​2​5​/​r​e​t​o​r​n​o​-​a​-​l​a​-​p​a​t​r​i​a​-​e​l​-​d​i​a​-​d​e​-​l​a​-​t​i​e​r​r​a​-​p​a​l​e​s​t​i​n​a​-​c​o​n​-​l​o​s​-​p​r​i​s​i​o​n​e​r​os/ , y hoy tras el telón del coro­na­vi­rus, cuan­do el mun­do se enco­ge, el sio­na­zis­mo apro­ve­cha para bom­bar­dear Gaza, ¿se ha difun­di­do la noti­cia?, y se ha lan­za­do a la inva­sión de más tie­rras de Pales­ti­na en Cis­jor­da­nia. La mal­dad es un tér­mino moral y no sir­ve para des­cri­bir al Esta­do solo para judíos, el tér­mino polí­ti­co es nazis­mo, equi­va­len­te de ase­sino. Por eso los gobier­nos que creen en la jus­ti­cia res­pal­dan a Pales­ti­na. Los medios de difu­sión de masas del gran capi­tal en los paí­ses euro­peos, y sus gobier­nos, recuer­dan a uno de los dibu­jos de El Roto, lo enca­be­za con el men­sa­je siguien­te: Una pau­sa para la publi­ci­dad y vol­ve­mos ense­gui­da”, y deba­jo se ven unos avio­nes tiran­do bom­bas con­for­me en tie­rra van explo­tan­do; o, aquel otro dibu­jo de un esce­na­rio vacío con la fra­se: Aco­ta­ción: los focos se usa­ran para des­lum­brar al públi­co, no para ilu­mi­nar la esce­na. Así es como se com­por­tan con Pales­ti­na, por una sen­ci­lla razón, per­te­ne­cen a los ban­cos sio­nis­tas.

Vol­vien­do por un momen­to a la esce­na inter­na­cio­nal.

Eso sí, hoy no han podi­do con las dos poten­cias mun­dia­les, Cuba y Chi­na, y Vene­zue­la resis­te. Pode­mos espe­rar una cam­pa­ña con­tra ellas, pues ya están agi­tan­do con el tér­mino virus chino, los diri­gen­tes esta­dou­ni­den­se lo emplean para refe­rir­se al covid 19, a pesar de, como ya se con­fir­ma, el virus es de fabri­ca­ción esta­dou­ni­den­se y sem­bra­do por la dele­ga­ción depor­ti­va mili­tar nor­te­ame­ri­ca­na duran­te su estan­cia en Wuhan duran­te su par­ti­ci­pa­ción en los Jue­gos Mun­dia­les Mili­ta­res en Octu­bre del 2019. La inves­ti­ga­ción de los genó­mas del virus seña­lan a la crea­ción en labo­ra­to­rio de ¿qué país? En EEUU hubo en 2019 14.000 muer­tes que se atri­bu­ye­ron a la gri­pe, pero lo cier­to es que no han per­mi­ti­do inves­ti­gar, el régi­men lo ha prohi­bi­do. Lo que si se sabe es que es EEUU el úni­co país que cuen­ta con las cin­co cepas exis­ten­tes del coro­na­vi­rus, y en con­cre­to con la que ha apa­re­ci­do en Chi­na tras el paso de sus mili­ta­res. A las refe­ren­cias cien­tí­fi­cas de inves­ti­ga­do­res bac­te­rió­lo­gos, se suma el vídeo del dis­cur­so del jefe del Cen­tro para la Pre­ven­ción y Con­trol de Enfer­me­da­des de EEUU, Robert Red­fiel, don­de afir­ma que se encon­tró el coro­na­vi­rus post mor­ten en varios esta­dou­ni­den­ses a los que se les había diag­nos­ti­ca­do gri­pe.

Lo que esta dis­pues­to a rea­li­zar el impe­ria­lis­mo para domi­nar el mun­do.

El impe­ria­lis­mo no cuen­ta con la soli­da­ri­dad de los pue­blos.

Ramón Pedre­gal Casa­no­va es autor de los libros: Gaza 51 días; Pales­ti­na. Cró­ni­cas de vida y Resis­ten­cia; Die­ta­rio de Cri­sis; Bel­ver Yin en la pers­pec­ti­va de géne­ro y Jesús Ferre­ro; y, Sie­te Nove­las de la Memo­ria His­tó­ri­ca. Pos­fa­cios. Pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Euro­pea de Coope­ra­ción Inter­na­cio­nal y Estu­dios Socia­les AMANE. Miem­bro de la Comi­sión Euro­pea de Apo­yo a los Pri­sio­ne­ros Pales­ti­nos. Miem­bro del Fren­te Anti­im­pe­ria­lis­ta Inter­na­cio­na­lis­ta.